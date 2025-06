Wie man einen Listicle schreibt – mit Beispielen

Sie möchten einen Listicle schreiben? Eine gute Wahl!

Listicles sind eines der beliebtesten Blogging-Tools, da sie enormen Traffic auf Ihre Website lenken können.

🧠 Fun Fact: In einer jährlichen Blogger-Umfrage von Orbit Media gaben 55 % der Blogger an, einen Listicle veröffentlicht zu haben, wobei nur How-to-Artikel noch beliebter waren.

Menschen lieben Listen, aber um eine Liste zu erstellen, die sich von anderen abhebt, braucht es mehr als nur eine einfache Aufzählung. Sie benötigen ein Rezept, das die Leser fesselt und sie zum Teilen animiert.

Bevor Sie mit dem Schreiben Ihrer Listenbeiträge beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Listenartikel acht spezifische Strategien enthält (mehr dazu gleich). Dann sind Sie auf dem besten Weg, Listenartikel zu erstellen, die unzählige Male geteilt werden, Ihr Publikum vergrößern und Ihre Ansichten steigern.

Das Beste daran? Sie müssen kein erfahrener Blogger sein, um loszulegen!

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen, wie Sie einen Listicle schreiben und ihn effektiv im Content-Marketing-Management einsetzen können.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Ein Listicles ist eine Mischung aus einem Artikel und einer Liste, die Informationen in einem strukturierten, leicht lesbaren Format präsentiert. Listicles sind aufgrund ihrer ansprechenden und teilbaren Natur sehr beliebt

Auf jedes Element in einem Listicle folgen in der Regel mehrere Absätze, die den Punkt näher erläutern, sodass der Inhalt sowohl informativ als auch leicht zu überfliegen ist

Listicles wecken Neugier und halten die Zinsen der Leser durch nummerierte Formate und interaktive Elemente wie Quiz und Umfragen aufrecht. Ihre eingängigen Schlagzeilen und prägnanten Formate machen listicles ideal für das Freigeben in sozialen Medien, wodurch die Sichtbarkeit und Reichweite erhöht werden

Listicles können einen breiten Bereich von Themen abdecken, von informativ bis unterhaltsam, und sind in Länge und Komplexität anpassbar

Listicles sind SEO-freundlich, mit strukturierten Überschriften und Schlüsselwörtern, die das Suchmaschinenranking verbessern

Sie sind schneller zu erstellen und zu konsumieren, was sie sowohl für Autoren als auch für Leser zu einem Favoriten macht

Nutzen Sie die KI-gestützten Tools von ClickUp , um die Erstellung von Listicles zu optimieren, von der Planung und Zusammenarbeit bis hin zum Schreiben und zur SEO-Optimierung

Nutzen Sie die Vorlagen und Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp, um Inhalte effizient zu organisieren und zu verwalten und so eine hohe Qualität Ihrer Listenartikel sicherzustellen

Was ist das Listicle-Format?

Ein Listicle ist ein Format für Inhalte, das zwei beliebte Elemente kombiniert: einen Artikel und eine Liste.

Einfach ausgedrückt präsentiert ein Listicle Informationen in Form einer Liste, wobei jedes Element einheitlich formatiert ist und in seiner Beschreibung ungefähr gleich lang ist. Auf jedes Element im Listenformat folgen in der Regel einige Absätze, in denen es erläutert oder erweitert wird. Diese Beschreibungen helfen dem Leser, die Bedeutung des Elements zu verstehen, liefern Hintergrundinformationen oder erklären, warum es wichtig ist.

👀Wussten Sie schon? Listicles werden 218 % häufiger geteilt als How-to-Artikel und 203 % häufiger als Infografiken!

Das Format eines Listicles ist leicht zu verstehen. Jedes Element wird mit einer nummerierten Zwischenüberschrift hervorgehoben, die den Leser durch den Inhalt führt.

Sehen Sie sich zum Beispiel die Liste der "100 besten Bücher aller Zeiten" von Reader's Digest an. Der Titel jedes Buches erscheint als nummerierte Überschrift. Darunter finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Buches, warum es auf der Liste steht und warum es lesenswert ist.

Listicles präsentieren Informationen auf effektive und leicht verdauliche Weise und eignen sich daher hervorragend, um die Produktion von Inhalten zu skalieren und gleichzeitig das Interesse Ihrer Leser aufrechtzuerhalten.

🧠Fun Fact: Der erste Listicles und der erste Roman haben einen interessanten gemeinsamen Ursprung: Sie wurden im frühen 11. Jahrhundert geschrieben – und zwar von Frauen. Sei Shonagon, eine Hofdame und scharfsinnige Dichterin am Heian-Hof in Japan, schrieb in ihrem Werk "Das Kopfkissenbuch" den ersten Listicle. Diese Sammlung von Beobachtungen, Gedichten und Beschwerden ist in Listen mit Überschriften wie "Dinge, die das Herz höher schlagen lassen" und "Unangenehme Dinge" gegliedert.

Was macht Listicles so effektiv?

Listicles gehören zu den beliebtesten Formaten für Inhalte, aber was macht sie so effektiv?

Entdecken Sie die psychologische Anziehungskraft, Metriken zur Interaktion und die allgemeine Benutzererfahrung, die Content-Vermarkter dazu bewegen, Listenartikel zu schreiben.

1. Listicles sind leicht zu lesen

👀Wussten Sie schon? 79 % der Online-Leser scannen Texte lieber, als jedes Wort zu lesen. Das bedeutet, dass Ihre Inhalte übersichtlich sein müssen – und Listenartikel sind dafür perfekt geeignet.

Da die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, hat niemand mehr Geduld für lange Absätze. Das Formular "Listicle" – mit Schlüsselelementen und Beschreibungen, die in nummerierte Punkte unterteilt sind – macht den Inhalt leicht überfliegbar.

Nummerierte Listen und Aufzählungspunkte geben den Lesern klare visuelle Hinweise, wo sie suchen müssen und wie sie durch den Inhalt navigieren können. Jedes Element im Format einer Liste dient auch als Unterüberschrift und hilft so, den Inhalt strukturiert zu organisieren. Dies ist nicht nur für die Benutzererfahrung, sondern auch für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) von entscheidender Bedeutung.

Suchmaschinen wie Google verwenden Überschriften-Tags (H1, H2, H3), um die Struktur und Relevanz von Inhalten zu verstehen.

2. Listicles sind ansprechend

Listicles wecken ganz natürlich Neugier, vor allem weil sie einem nummerierten Format folgen. Dieses Format erzeugt eine gewisse Spannung – die Leser wollen wissen, wie es weitergeht.

Aber Engagement ist mehr als nur das Format.

Machen Sie Listicles noch ansprechender, indem Sie interaktive Elemente (Quizze, Umfragen, Kommentarbereiche) einbinden, um das Engagement zu steigern (Verweildauer auf der Seite verbessern, Absprungrate reduzieren, Teilen in sozialen Netzwerken fördern)

Fügen Sie Schaltflächen mit Handlungsaufforderungen (CTA) wie "Mehr anzeigen" oder "Weitere Informationen" hinzu, um die Interaktion zu steigern, indem Sie den Lesern ermöglichen, sich weiter in verwandte Inhalte zu vertiefen

Verwenden Sie visuelle Verbesserungen (Bilder, Infografiken, Videos), um den Text aufzulockern und das Interesse der Leser aufrechtzuerhalten

Behandeln Sie jedes Element der Liste als Mikroinhalt, um die Interaktion zu steigern und die Leserbindung zu verbessern

3. Listicles sind teilbar

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie sehr Listicles Ihre Social-Media-Feeds dominieren – insbesondere auf LinkedIn, Facebook und Twitter? Das liegt daran, dass sie zum Freigeben gemacht sind. Ihre eingängigen Überschriften und ihr übersichtliches Format machen sie unwiderstehlich. Denken Sie einmal darüber nach: Wenn ein Marketer auf einen Beitrag mit dem Titel Die 5 besten Marketing-Tools, die Sie verwenden sollten stößt, ist das eine schnelle, umsetzbare Lektüre – perfekt zum Weiterleiten an sein Netzwerk aus anderen Marketern.

Wenn Sie die Anzahl der Shares erhöhen möchten, erstellen Sie einen Listicle, der beliebte Tools, Plattformen oder sogar Influencer hervorhebt, und taggen Sie diese. Das Taggen oder Ansprechen der erwähnten Personen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie Ihre Inhalte für ihr Publikum freigeben. So können Sie ganz einfach Ihre Reichweite vergrößern.

Listicles eignen sich auch hervorragend für Gastbeiträge. Die Zusammenarbeit mit anderen stärkt nicht nur Ihre Inhalte, sondern stellt Ihre Arbeit auch einem breiteren, engagierten Publikum vor. Mehr Sichtbarkeit, mehr Freigaben und mehr Glaubwürdigkeit – alles dank eines gut gestalteten Listicles.

4. Listicles sind vielseitig einsetzbar

Listicles können verschiedene Themen behandeln und unterschiedliche Interessen der Leser bedienen. Sie müssen sich nicht auf einen bestimmten Stil festlegen – Listicles informieren, unterhalten, überzeugen oder inspirieren Ihr Publikum.

Außerdem eignen sich Listicles hervorragend zum Aufbau einer Inhaltsdatenbank. Durch die Erstellung verschiedener Arten erhalten Sie eine Sammlung von Evergreen-Inhalten, die langfristig Traffic generieren können.

💡Profi-Tipp: Möchten Sie das Erstellen von Listen noch einfacher gestalten? Holen Sie sich Vorlagen für Inhaltskalender in ClickUp. Bleiben Sie organisiert und gehen Ihnen nie die Ideen für überzeugende, gut strukturierte Inhalte aus!

5. Listicles funktionieren gut in der Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Die Titel von Listicles sind von Natur aus SEO-freundliche Inhalte. Sie sind mit Überschriften und Unterüberschriften strukturiert, was es Suchmaschinen-Crawlern erleichtert, den Inhalt zu indexieren. Außerdem enthalten die Titel von Listicles oft Nummern und Schlüsselwörter, was für SEO ideal ist.

Um Ihre Listicles wirklich für Suchmaschinen zu optimieren, sollten Sie Folgendes beachten:

Fügen Sie relevante Schlüsselwörter in Ihre Überschriften und den gesamten Inhalt ein

Verwenden Sie interne Verlinkungen, um zu anderen relevanten Seiten Ihrer Website zu gelangen

Optimieren Sie Meta-Beschreibungen und verwenden Sie Rich Snippets

Integrieren Sie Outbound-Links zu maßgeblichen externen Quellen, um die Glaubwürdigkeit Ihrer Inhalte zu erhöhen und das SEO-Ranking zu unterstützen

💡Profi-Tipp: SEO erfordert die sorgfältige Koordination vieler beweglicher Teile. Mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Recherche und -Management können Sie Keyword-Listen organisieren, Aufgaben für Inhaltsaktualisierungen zuweisen, SERP-Rankings verfolgen und den Aufwand für den Linkaufbau überwachen – alles an einem Ort. Behalten Sie den Überblick über Termine, optimieren Sie die Zusammenarbeit und stellen Sie sicher, dass jede SEO-Initiative effizient ausgeführt wird.

6. Listicles können beliebig lang sein

Listicles sind unglaublich flexibel, was die Länge angeht. Sie können das Format der Liste an Ihre Bedürfnisse anpassen, egal ob Sie eine kurze "Top 5"-Liste oder eine detaillierte "Top 50"-Liste schreiben. Der Schlüssel liegt darin, die Länge Ihrer Liste an die Aufmerksamkeitsspanne Ihres Publikums und die Tiefe der Informationen anzupassen, die Sie vermitteln möchten.

Kurze Listicles sind ideal für Leser, die schnell oberflächliche Informationen wünschen, während längere Artikel Ihnen ermöglichen, komplexe Themen zu behandeln und einen höheren Wert zu bieten.

7. Listicles können komplex sein

Listicles werden oft als kurze, leicht verdauliche Inhalte angesehen, können aber auch unglaublich detailliert und informativ sein. Die Kombination aus Tiefe und Prägnanz macht Listicles zu einem leistungsstarken Tool, um komplexe Informationen in einem leicht verständlichen Format zu vermitteln.

Beispiele für detaillierte Listicles sind "25 der einzigartigsten Airbnbs der Welt" oder "18 iPhone-Fotografie-Tipps, die Sie kennen müssen". Diese Listicles erfordern möglicherweise mehr Recherche, bieten jedoch wertvolle Inhalte, die anspruchsvolle Leser zu schätzen wissen werden.

8. Listicles lassen sich schneller erstellen und konsumieren

Einer der attraktivsten Aspekte von Listen ist, wie schnell sie konsumiert werden können. Leser können sie in wenigen Minuten überfliegen, sodass sie leicht wieder aufgerufen werden können. Sobald Sie den Titel und die Überschriften der Liste festgelegt haben, sind Sie bereits zu 90 % auf dem Weg zu einem großartigen Artikel. Für Marketer bedeutet dieser schnelle Konsum höhere Chancen auf Kundenbindung und Engagement.

Aber wie erstellt man einen leistungsstarken Listicle? Am besten sehen Sie sich hochwertige Beispiele an. Betrachten Sie diese Beispiele als Vorlagen (die Sie ganz einfach in ClickUp spiegeln können) oder als Verknüpfungen für Ihre nächste Brainstorming-Sitzung.

Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Erstellung von Kalendern für Inhalte

10 Beispiele für Listicles, die auch Sie begeistern werden

Hier sind 10 der besten Beispiele für Listicles, die Sie begeistern werden, dieses Format zu lieben, und Sie dazu motivieren werden, Ihre eigenen zu erstellen!

1. Buzzfeed: "50 DIY-Dekoideen, mit denen Sie Ihr Zuhause im Handumdrehen verschönern können"

via Buzzfeed

Die Popularität von Buzzfeed stieg Mitte bis Ende der 2000er Jahre dank seiner viralen Listicles und Quizze, die zeigten, wie ein gut gestalteter Listicle massiven Traffic auf Ihre Website lenken kann. Dieser Artikel enthält 50 DIY-Ideen für die Inneneinrichtung, mit denen Sie Ihrem Wohnraum eine persönliche Note verleihen können.

Von einfachen Dekorationen mit Washi Tape bis hin zu umfangreicheren Möbelrenovierungen bietet die Liste eine Vielzahl kreativer und budgetfreundlicher Möglichkeiten, Ihr Zuhause individuell zu gestalten.

🎯Warum es funktioniert: Es ist der perfekte Leitfaden für DIY-Enthusiasten, die ihren Space auffrischen möchten, ohne ein Vermögen auszugeben.

2. Homes to Love: "Die 12 besten umweltfreundlichen Reinigungsprodukte"

via Homes to Love

Homes to Love präsentiert 12 umweltfreundliche Reinigungsprodukte, die hervorragende Ergebnisse liefern und gleichzeitig die Umwelt schonen. Denken Sie an Reinigungskonzentrate, die nur Wasser benötigen!

Dieser Listicle ist eine hervorragende Quelle für alle, die zu Hause nachhaltigere Reinigungsgewohnheiten annehmen möchten.

🎯Warum es funktioniert: Es spricht das Problem (aggressive Chemikalien in herkömmlichen Reinigungsmitteln) sofort an und liefert einen überzeugenden Grund für den Wechsel zu umweltfreundlichen Alternativen. Es ist prägnant, informativ und äußerst praktisch – alles perfekte Zutaten für eine erfolgreiche Zusammenfassung.

3. Gowling WLG "Post Pandemic"

via Gowling WLG

Die Zukunft beschäftigt uns immer, besonders in Zeiten des Wandels. Gowling WLG hat ein Listenformat verwendet, um Prognosen und Empfehlungen für verschiedene Aspekte des Lebens nach der Pandemie zu skizzieren, von der Stadtplanung über das Gesundheitswesen bis hin zu Arbeitsplätzen und Wohlbefinden.

🎯Warum es funktioniert: Ein Listicles ist mehr als nur Text – er ist visuell ansprechend, mit bunten Illustrationen und einem Design im Roadmap-Stil, das den Leser durch den Inhalt führt. Außerdem verleiht das Grafikdesign der Botschaft mehr Tiefe und verbessert das Storytelling.

4. UpgradedPoints "Die 12 besten Websites für die Buchung von Flügen zu den günstigsten Preisen"

via UpgradedPoints

UpgradedPoints hat eine Liste zusammengestellt, die Reisenden helfen soll, bei ihrem nächsten Urlaub zu sparen. Der Artikel listet Websites mit Rabatten für Flüge auf und erläutert die Vor- und Nachteile der einzelnen Angebote.

🎯Warum es funktioniert: Der Verfasser gibt am Ende jedes Eintrags einen "heißen Tipp" weiter, mit dem die Leser noch mehr sparen können. Durch die Verwendung von Symbolen und kräftigen Farben fallen diese Tipps ins Auge, ziehen die Aufmerksamkeit der Leser auf sich und verleihen dem Inhalt einen zusätzlichen Wert.

5. Men's Health: "45 der besten Übungen, um Ihre Trainingsergebnisse zu Hause zu steigern"

Men's Health präsentiert eine umfassende Liste mit 45 Übungen, die Ihr Heimtraining verbessern sollen. Die Übungen zielen auf verschiedene Muskelgruppen ab, darunter Oberkörper, Unterkörper und Rumpf. Jede Übung wird von klaren Anweisungen und unterstützenden Bildern begleitet, sodass sie leicht nachzumachen ist.

🎯Warum es funktioniert: Die Liste fungiert als virtueller Personal Trainer, der Sie Schritt für Schritt anleitet, um die richtige Form und Technik sicherzustellen. Das Tolle daran ist, dass diese Übungen nur minimale Ausrüstung erfordern und somit für die meisten Menschen zugänglich sind. Es ist eine perfekte Ressource für alle, die nach einem effektiven und bequemen Heimtrainingsprogramm suchen.

6. RELX's "The Internal Communication Manual"

via RELX

RELX bietet Analyse- und Entscheidungshilfen für Unternehmen, und dieser Listicle ist ein hervorragendes Beispiel für die Content-Marketing-Strategie des Unternehmens. Durch die Bereitstellung wertvoller Ressourcen unterstützt RELX potenzielle Kunden und demonstriert seine Branchenexpertise.

Das Handbuch für interne Kommunikation wurde in einem schlichten Schwarz-Weiß-Gelb-Farbschema mit Strichzeichnungen gestaltet und wirkt klar und modern. Sein DIY-Charakter macht es zugänglich und funktional zugleich.

🎯Warum es funktioniert: Obwohl es sich mit 50 Punkten um einen der längeren Listicles handelt, bleibt er dank prägnanter, klarer Beschreibungen und einem Design, das die Navigation unterstützt, sehr gut lesbar. Jeder Punkt ist klar und umsetzbar, was ihn zu einer praktischen Ressource für die Verbesserung der internen Kommunikation macht.

Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zur Verwendung von KI im Content-Marketing

7. BuzzFeed: "26 Mal, in denen alte Menschen 2015 die besten Menschen im Internet waren"

via Buzz Feed

Der BuzzFeed-Listicle "Old People in 2015" zeichnet sich durch eine Mischung aus Humor, Nostalgie und aufschlussreichen Kommentaren aus. Der Artikel behandelt Generationsunterschiede auf humorvolle Weise und verwendet clevere Bildunterschriften und nachvollziehbare Beobachtungen, um die Eigenheiten älterer Generationen in der heutigen Zeit einzufangen.

🎯Warum es funktioniert: Jedes Element ist prägnant und dennoch voller Persönlichkeit und schafft eine perfekte Balance zwischen Humor und Sentimentalität. Außerdem greift es ein universelles Thema auf, das ein breites Publikum anspricht, das sich mit der Generationskluft identifizieren kann, wodurch es humorvoll und sehr nachvollziehbar wird.

8. Nature "Wie COVID die Ungleichheit verschärft hat"

via Nature

Die COVID-Pandemie brachte eine Flut von Forschungsergebnissen und Daten mit sich – tägliche Diagramme, Prozentsätze, Krankenhausstatistiken und Infektionsraten wurden Teil unseres Alltags. Bei so vielen Informationen ist es schwer, den Überblick zu behalten. Dennoch liefert Nature eine wichtige Botschaft: Die Pandemie hat die globale Ungleichheit verschärft.

Dieser Listicle ist ein Paradebeispiel dafür, wie dieses Format selbst die ernstesten und komplexesten Probleme behandeln kann. Nature präsentiert eine klare und überzeugende Erzählung, indem es seine Ergebnisse in sechs animierten Grafiken zusammenfasst.

🎯Warum es funktioniert: Es ist eine effektive Möglichkeit, umfangreiche Inhalte in einem leicht zugänglichen Format zu vermitteln und zu zeigen, dass Listenartikel sowohl informativ als auch zum Nachdenken anregen können.

9. Kampagne "5 Wege, Ihr Geschäft in einer Welt nach dem Cookie zukunftssicher zu machen"

via Campaign

Wenn Sie im Marketing oder in der Kommunikation tätig sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass die "Cookie-Apokalypse" kurz bevorsteht. Angesichts verschärfter Datenschutzgesetze, sich weiterentwickelnder Online-Werbung und massiver Veränderungen bei der Nachverfolgung lautet die große Frage: Was kommt als Nächstes?

Dies ist ein komplexes Problem, das technische, rechtliche und strategische Herausforderungen mit sich bringt. Das Magazin Campaign macht das Thema jedoch zugänglich, indem es es in fünf umsetzbare Schritte unterteilt, mit denen sich Unternehmen anpassen können.

🎯Warum es funktioniert: Anstatt nur das Problem hervorzuheben, bietet dieser Listicle klare, praktische Lösungen und verwandelt ein komplexes Problem in etwas Greifbares und Leicht Verdauliches. Es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Listicles selbst die komplexesten Herausforderungen vereinfachen und gleichzeitig einen echten Wert bieten können.

10. Polygon: "Die besten Super-Bowl-Werbespots 2023"

via Polygon

Sicher erinnern Sie sich an mindestens einen Werbespot aus dem großen Spiel. Ob Sie ihn gesehen oder später davon gehört haben, Werbespots sind immer ein guter Gesprächsaufhänger. Polygon hat in diesem Artikel alle Werbespots zusammengestellt, die mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen werden.

Das Geniale an diesem Beitrag ist, dass Sie diese Tipps selbst ausprobieren können.

🎯Warum es funktioniert: Durch die Einbettung der Anzeigen direkt in den Artikel wird der Text durch Videos aufgelockert, sodass die Leser die Momente selbst mitverfolgen können.

Wir wollen uns nicht selbst loben, aber wir sind doch ein wenig voreingenommen gegenüber unserem Artikel über die besten KI-Tools und -Software. Wir haben viel Aufwand betrieben, um ihn gut strukturiert, übersichtlich und wirklich nützlich zu gestalten – genau das, was Leser von einer guten Zusammenfassung erwarten.

Anstatt nur Tools mit allgemeinen Beschreibungen aufzulisten, bietet diese Liste einen klaren Wert, indem sie diese nach Anwendungsfällen (Schreiben, Design, Produktivität usw.) kategorisiert, sodass unsere Leser leichter finden, was sie brauchen.

🎯Warum es funktioniert: Jeder Eintrag enthält prägnante und dennoch informative Übersichten, in denen die wichtigsten Features und Preise hervorgehoben werden, sodass Benutzer schnelle Vergleiche anstellen können, ohne sich durch überflüssige Informationen kämpfen zu müssen. Das Format – fettgedruckte Überschriften, Aufzählungspunkte und visuelle Elemente – macht den Beitrag ansprechend und konversionsfreundlich. (Wir hoffen, Sie sehen das genauso! 😄)

Nachdem wir nun einige fantastische Beispiele für Listenartikel kennengelernt haben, wollen wir uns ein paar einfache Tipps ansehen, wie Sie einen Listenbeitrag erstellen, der wirklich heraussticht!

Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für das Verfassen von Inhalten

Wie man einen Listicle schreibt

Wenn Sie Listenartikel veröffentlichen möchten, die Aufmerksamkeit erregen und regelmäßig Traffic generieren, müssen Sie mehr tun, als nur ein paar Stichpunkte aneinanderzureihen – und genau hier kommt ClickUp ins Spiel!

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Schauen wir uns an, wie Sie die Plattform nutzen können, um schneller hochwertige Listicles zu schreiben.

Effizient planen und zusammenarbeiten

Das Schreiben eines Listicles erfordert Koordination, insbesondere wenn Sie mit einem Team arbeiten. Das Planen von Inhalten, das Delegieren von Aufgaben und das Sicherstellen, dass alles im Zeitplan bleibt, kann ohne die richtigen Tools mühsam sein.

Erstellen, weisen Sie zu und arbeiten Sie gemeinsam an Listicles mit ClickUp

Glücklicherweise können Sie mit ClickUp Aufgaben Aufgaben zuweisen und das Wichtigste mit benutzerdefinierten Prioritätsstufen, Status, Feldern und innovativen Sortieroptionen angehen.

Wenn Sie beispielsweise einen Artikel mit dem Titel "Die 10 besten Marketing-Tools" schreiben, können Sie ihn in einzelne Aufgaben wie "Recherche", "Entwurf", "Bearbeitung", "Überprüfung" und "Veröffentlichung" unterteilen. Weisen Sie die Aufgaben den entsprechenden Mitgliedern Ihres Teams zu. Praktikanten können beispielsweise mit der Recherche und Zusammenstellung der Daten beauftragt werden. Ein freiberuflicher Content-Autor kann den Entwurf verfassen, während ein interner Editor ihn überprüft, verfeinert und veröffentlicht. So wird eine gründliche Berichterstattung gewährleistet und es bleiben keine Fragen offen.

ClickUp hilft uns dabei, unsere Grafikdesign-Anfragen und Schreibinitiativen für den Unternehmensblog effektiv zu verwalten und nachzuverfolgen. Durch die Verwendung von ClickUp können wir sicherstellen, dass alle Aufgaben organisiert sind, Fortschritte überwacht werden und Fristen eingehalten werden, was zu einer höheren Produktivität und optimierten Workflows für unser Team führt.

Die Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp unterstützen die Effizienz des Teams und den Informationsaustausch zusätzlich. Mit Thread-Kommentaren zu Aufgaben können Sie Kommentare hinterlassen, Feedback geben und Entwürfe in Echtzeit überprüfen. Sie können sogar Kommentare in ClickUp den für die jeweilige Aufgabe verantwortlichen Personen zuweisen, damit diese Probleme direkt lösen können.

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern in Echtzeit über den ClickUp-Chat zusammen

Wenn Sie Themen diskutieren, Überschriften verfeinern und Ideen für den Inhalt von Listicles sammeln möchten, ohne zwischen Dutzenden von Apps wechseln zu müssen, probieren Sie ClickUp Chat aus. Mit speziellen Kanälen für Gruppenunterhaltungen und Threads können Autoren und Editoren Ideen verfolgen und Fragen effizient klären. Durch das Taggen von Teammitgliedern können diese schnell zu Recherchen, SEO oder Formatierungen beitragen. Außerdem sorgen mit dem Chat verknüpfte Aufgaben für einen organisierten Schreibprozess, vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Freigabe.

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Fachleute bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl dies einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was das spätere Auffinden von Informationen erschwert. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Segmentieren Sie Ihre Inhalte

Wenn Sie Ihr Projekt auf unterschiedliche Weise anzeigen möchten, beispielsweise als Gantt-Diagramm für eine schnelle Projekt-Zeitleiste, als Kanban-Board für Fortschrittsaktualisierungen oder als Kalenderansicht für die Ressourcenplanung, bietet ClickUp mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten für jeden Bedarf.

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben in Ihrem bevorzugten Stil mit verschiedenen ClickUp-Ansichten

Für die Liste können Sie die Listenansicht oder die Board-Ansicht von ClickUp verwenden, um den Fortschritt zu verfolgen. Sie können Fälligkeitsdaten für einzelne Abschnitte und Abhängigkeiten für die Genehmigung oder das Feedback festlegen, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig erledigt wird.

Erstellen Sie schnell Inhalte für Listenartikel

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Inhalte jeder Art

Sie müssen nicht stundenlang an Ihrem Listicle feilen oder sich über jedes Detail den Kopf zerbrechen – ClickUp Brain optimiert den Prozess für Sie.

So hilft Ihnen diese KI-gestützte Schreibassistenz-Software dabei, Listicles nicht nur schneller zu erstellen, sondern auch sicherzustellen, dass sie ansprechend, gut strukturiert und optimiert sind:

1. KI-Wissensmanager zum Sammeln und Recherchieren von Kontext

Erhalten Sie Einblicke in Aufgaben, den Fortschritt Ihres Teams und vieles mehr mit dem ClickUp AI Knowledge Manager

Das Sammeln genauer und relevanter Informationen ist eine der größten Herausforderungen beim Verfassen eines Listicles. Der AI Knowledge Manager von ClickUp hilft Ihnen dabei, ganz einfach auf Inhalte, Daten und Erkenntnisse aus den Dokumenten, Berichten und der Wissensdatenbank Ihres Teams zuzugreifen (und sogar auf dessen eigenes Wissen über die Außenwelt zurückzugreifen).

Anstatt manuell nach Fakten, Statistiken oder Referenzen zu suchen, können Sie dieses KI-Tool verwenden, um:

Erhalten Sie detaillierte Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und Fortschritten Ihres Teams

Analysieren Sie schnell große Dokumentensammlungen auf Kontext oder Trends

Sammeln Sie Hintergrundinformationen zu jedem Element der Liste, ohne Zeit zu verschwenden

2. KI-Projektmanager zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

Fassen Sie Dokumente, Aufgaben-Updates und mehr automatisch mit ClickUp Brain zusammen

Die Erstellung eines Listicles umfasst mehrere Schritte: Recherche, Schreiben, Bearbeitung und Formatierung. Viele dieser Schritte können sich wiederholend anfühlen, insbesondere wenn Sie mehrere Listicles erstellen. Der KI-Projektmanager von ClickUp nimmt Ihnen die Arbeit ab, indem er wichtige Teile des Workflows zur Erstellung von Inhalten automatisiert.

Hier sind einige Anwendungsmöglichkeiten:

Automatisieren Sie Sammelaufgaben und Projekt-Updates

Heben Sie wichtige Datenpunkte für Ihren Listicle hervor

Hindernisse oder Herausforderungen nachverfolgen

3. KI-Autor für die Arbeit, um mühelos hochwertige Listicle-Inhalte zu erstellen

Ersteller von Listenartikeln stoßen während der Schreibphase oft an ihre Grenzen. Der AI Writer for Work von ClickUp ist ein leistungsstarker Schreibassistent, der dafür sorgt, dass Ihr Listenartikel klar und überzeugend ist.

Brainstormen Sie Themen, erstellen Sie Gliederungen und generieren Sie mit ClickUp Brain vollständige Inhalte für Ihre Listicles

Mit dem KI-Writer können Sie:

Generieren Sie automatisch Inhalte basierend auf der Gliederung Ihrer Liste (d. h. verwandeln Sie Aufzählungspunkte in ganze Sätze oder Absätze)

Verwenden Sie integrierte Tools zur Grammatik- und Rechtschreibprüfung

Erstellen Sie hilfreiche Vorlagen für jeden Abschnitt Ihres Listicles (z. B. Einleitung, einzelne Punkte, Schlussfolgerung)

Verwandeln Sie Sprachnotizen oder Meeting-Transkripte in schriftliche Inhalte, die direkt in Ihr Listicle einfließen können

Um in Suchmaschinen gut zu ranken, muss Ihr Listicle mehr als nur informativ sein – es muss auch den SEO-Anforderungen entsprechen. ClickUp Docs bietet Ihnen alle Tools, die Sie benötigen, um Inhalte zu verfassen und zu formatieren, die Leser ansprechen und in Suchmaschinen gut performen.

Erstellen und weisen Sie Schreib- oder SEO-Aufgaben direkt aus ClickUp Dokumenten zu

Durch die Kombination von ClickUp Docs mit ClickUp Brain erhalten Sie Zugriff auf Vorschläge für hochrangige Keywords, Meta-Beschreibungen, Alt-Text für Bilder und interne/externe Verknüpfungen – allesamt wesentliche Faktoren für die Verbesserung Ihres SEO-Rankings.

Lesen Sie auch: Die besten KI-Schreibimpulse für Marketer und Autoren

Fertige Vorlagen für den schnellen Einstieg

Angenommen, Sie möchten Ihren redaktionellen Kalender verwalten, die Blog-Verwaltung optimieren oder ein zentrales Repository für zukünftige Ideen für Listenartikel erstellen. In diesem Fall bietet ClickUp eine riesige Bibliothek mit über 1000 Vorlagen, die diese Aufgaben einfach und effizient machen.

Diese vorgefertigten Vorlagen helfen Ihnen, organisiert zu bleiben und Zeit zu sparen, damit Sie sich auf die Erstellung hochwertiger Inhalte konzentrieren können.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie den gesamten Prozess der Erstellung von Inhalten, von der Idee bis zur Veröffentlichung, mit der Blog-Management-Vorlage von ClickUp

Mit der Vorlage "Blog-Management" von ClickUp können Sie beispielsweise alle Ihre Listicles und anderen Blog-Beiträge an einem zentralen Ort nachverfolgen und verwalten. Sie optimiert jeden Schritt des Prozesses, vom Brainstorming neuer Themen über die Optimierung der Inhalte bis hin zur Überwachung von Fristen.

Mit dieser All-in-One-Vorlage für das Blog-Management kann Ihr Team:

Organisieren und optimieren Sie Blog-Inhalte an einem einzigen Speicherort

Verfolgen und planen Sie Beiträge, die Erstellung von Assets und Fälligkeitsdaten

Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Autoren, Designern, Editoren und mehr

In ähnlicher Weise vereinfacht die Vorlage für den Redaktionskalender von ClickUp die Organisation neuer Blog -Inhalte. Sie sorgt für Konsistenz und ermöglicht Ihnen die Entwicklung einer Strategie für redaktionelle Inhalte für regelmäßige Veröffentlichungen, wodurch Sie Ihre allgemeinen Ziele für Inhalte unterstützen.

Diese Vorlage herunterladen Entwickeln Sie eine Strategie für regelmäßige Beiträge mithilfe der Vorlage "Blog-Redaktionskalender" von ClickUp

Mit dieser Vorlage für einen Kalender für Inhalte können Sie:

Organisieren und planen Sie alle Ihre Inhalte an einem zentralen Speicherort

Setzen Sie Fristen und verfolgen Sie Fortschritte, um eine rechtzeitige Veröffentlichung sicherzustellen

Arbeiten Sie mit Teamkollegen und Mitwirkenden zusammen, um hochwertige Inhalte zu erstellen

💡Profi-Tipp: Wenn Sie alle Ihre Blog-Inhalte und Mitteilungen an einem Ort aufbewahren möchten, ist die ClickUp-Blog-Datenbankvorlage die perfekte Lösung. Damit können Sie Ihre Blogs ganz einfach nachverfolgen, sehen, wer für was verantwortlich ist, überwachen, wann Inhalte aktualisiert werden müssen, und die laufenden Arbeiten im Blick behalten.

Mit ClickUp den maximalen Wert aus Listicles herausholen

Listenbeiträge sind eine fantastische Möglichkeit, Ihre Content-Marketing-Strategien zu diversifizieren. Ganz gleich, ob Sie werben, informieren oder unterhalten möchten, das Format der Listenartikel sorgt auf einzigartige Weise dafür, dass Ihr Publikum interessiert bleibt. Es ist auch eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die neu im Content-Marketing sind, da Listenartikel einfacher zu schreiben sind und dennoch beeindruckende Ergebnisse liefern.

Allerdings eignet sich nicht jedes Thema für die Listicles-Struktur. Sie müssen das Thema und die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe analysieren, um zu entscheiden, welches Format für Ihre Inhalte am besten geeignet ist.

Wenn Sie nach einem All-in-One-Tool suchen, mit dem Sie ganz einfach Listen, Anleitungen, ausführliche Leitfäden oder Blogbeiträge erstellen können, bietet ClickUp alles, was Sie brauchen: Vorlagen, KI-Tools und Funktionen für die Zusammenarbeit, die die Erstellung und Verwaltung von Inhalten zum Kinderspiel machen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erstellen Sie Listicles, die einen echten Wert bieten!