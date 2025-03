Wie man eine Liste mit Beispielen schreibt

Sie möchten also eine Listicle schreiben? Gute Wahl! Listicles sind eines der beliebtesten Blogging-Tools ( https://clickup.com/blog/blogging-tools// ), da sie für viel Traffic auf Ihrer Website sorgen können. 🧠Fun Fact: In einer jährlichen Blogger-Umfrage von Orbit Media

Bevor Sie mit dem Schreiben Ihrer Listenbeiträge beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Liste acht spezifische Strategien enthält (mehr dazu gleich). Dann sind Sie auf dem besten Weg, Listen zu erstellen, die häufig geteilt werden, Ihr Publikum vergrößern und Ihre Ansichten verbessern. Das Beste daran? Sie müssen kein erfahrener Blogger sein, um loszulegen!

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen, wie Sie eine Listicle schreiben und sie effektiv in

Eine Liste ist eine Mischung aus einem Artikel und einer Liste, die Informationen in einem strukturierten, leicht lesbaren Format präsentiert. Listen sind aufgrund ihrer ansprechenden und teilbaren Natur sehr beliebt. Auf jedes Element in einer Liste folgen in der Regel mehrere Absätze, die den Punkt näher erläutern und den Inhalt sowohl informativ als auch leicht zu überfliegen machen Listicles präsentieren Informationen effektiv in einer sehr ansprechenden Art und Weise, wodurch sie sich hervorragend für die Skalierung der Produktion von Inhalten eignen, während sie Ihre Leser bei der Stange halten.

Die erste Listicle und der erste Roman haben einen interessanten gemeinsamen Ursprung: Sie wurden im frühen 11. Jahrhundert verfasst – und zwar von Frauen.

Sei Shonagon, eine Hofdame und scharfsinnige Dichterin am Heian-Hof in Japan, schrieb die erste Liste in ihrer Arbeit "The Pillow Book". Diese Sammlung von Beobachtungen, Gedichten und Beschwerden ist in Listen mit Überschriften wie "Dinge, die das Herz höher schlagen lassen" und "Peinliche Dinge" gegliedert.

Was macht Listicles so effektiv? Listicles gehören zu den beliebtesten Formaten für Inhalte, aber was macht sie so effektiv? Lassen Sie uns die psychologische Anziehungskraft, die Metriken für das Engagement und die allgemeine Benutzererfahrung untersuchen, die Content-Vermarkter dazu veranlassen, Listicles zu schreiben. ### 1. Listicles sind leicht zu lesen 👀Wussten Sie schon?

Um Ihre Listicles wirklich für Suchmaschinen zu optimieren, sollten Sie Folgendes beachten: Fügen Sie relevante Schlüsselwörter in Ihre Überschriften und in den gesamten Inhalt ein. Verwenden Sie interne Verlinkungen, um eine Verbindung zu anderen relevanten Seiten auf Ihrer Website herzustellen. Optimieren Sie Meta-Beschreibungen und verwenden Sie Rich Snippets. Integrieren Sie ausgehende Links zu maßgeblichen externen Quellen, um die Glaubwürdigkeit der Inhalte zu erhöhen und das SEO-Ranking zu unterstützen. 💡Profi-Tipp: SEO erfordert eine sorgfältige Koordination vieler beweglicher Teile. Mit der ### 6. Listicles können beliebig lang sein Listicles sind unglaublich flexibel, wenn es um die Länge geht. Sie können das Format der Liste an Ihre Bedürfnisse anpassen, egal ob Sie eine kurze "Top 5"-Liste oder eine detaillierte "Top 50"-Liste erstellen. Der Schlüssel liegt darin, die Länge Ihrer Liste auf der Grundlage der Aufmerksamkeitsspanne Ihres Publikums und der Tiefe der Informationen, die Sie vermitteln möchten, benutzerdefiniert anzupassen. Die Popularität von Buzzfeed stieg Mitte bis Ende der 2000er Jahre dank seiner viralen Listicles und Quizze sprunghaft an, was zeigt, wie eine gut gemachte Listicle für massiven Traffic auf Ihrer Website sorgen kann. Dieser Artikel enthält 50 DIY-Ideen für die Inneneinrichtung, mit denen Sie Ihrem Wohnraum eine persönliche Note verleihen können.

Von einfachen Washi-Tape-Dekorationen bis hin zu umfangreicheren Möbelrenovierungen bietet die Liste eine Vielzahl kreativer und budgetfreundlicher Möglichkeiten, Ihr Zuhause zu personalisieren. 🎯Warum es funktioniert: Es ist der perfekte Leitfaden für Heimwerker, die ihren Raum auffrischen möchten, ohne ein Vermögen auszugeben. ### 2. Homes to Love's '12 der besten umweltfreundlichen Reinigungsprodukte' via Die Zukunft beschäftigt uns immer, besonders in Zeiten des Wandels. Gowling WLG verwendete das Format einer Listicle, um Prognosen und Empfehlungen für verschiedene Aspekte des Lebens nach der Pandemie zu skizzieren, von der Stadtplanung über das Gesundheitswesen bis hin zu Arbeitsplätzen und Wohlbefinden.

🎯Warum es funktioniert: Die Listicle ist mehr als nur Text – sie ist visuell ansprechend, mit hellen Illustrationen und einem Design im Stil einer Roadmap, das den Leser durch den Inhalt führt. Außerdem verleiht das Grafikdesign der Botschaft Tiefe und verbessert das Storytelling. ### 4. UpgradedPoints' 'Die 12 besten Websites für die Buchung von Flügen zu den günstigsten Preisen' via RELX bietet analytische und entscheidungsfindende tools für Geschäfte an, und diese Liste ist ein hervorragendes Beispiel für ihre Strategie zur Vermarktung von Inhalten. Durch die Bereitstellung wertvoller Ressourcen unterstützen sie potenzielle Kunden und demonstrieren ihre Branchenexpertise. Das Handbuch für interne Kommunikation, das in einem einfachen schwarz-weiß-gelben Farbschema mit Strichillustrationen gestaltet ist, hat ein klares, modernes Aussehen. Sein DIY-Charakter macht es sowohl zugänglich als auch funktional.

🎯Warum es funktioniert: Obwohl es sich mit 50 Punkten um eine der längeren Listicles handelt, bleibt sie dank prägnanter, klarer Beschreibungen und eines Designs, das eine einfache Navigation unterstützt, sehr gut lesbar. Jeder Punkt ist unkompliziert und umsetzbar, was sie zu einer praktischen Ressource für die Verbesserung der internen Kommunikation macht.

Wenn Sie im Bereich Marketing oder Kommunikation tätig sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass die "Cookie-Apokalypse" unmittelbar bevorsteht. Da die Gesetze zum Datenschutz verschärft werden, sich Online-Werbung weiterentwickelt und die Nachverfolgung massive Veränderungen erfährt, lautet die große Frage: Was kommt als Nächstes? Dies ist ein komplexes Problem, das technische, rechtliche und strategische Herausforderungen mit sich bringt. Das Magazin Campaign macht das Thema jedoch zugänglich, indem es es in fünf umsetzbare Schritte unterteilt, die Unternehmen zur Anpassung befolgen können.

🎯Warum es funktioniert: Anstatt nur das Problem aufzuzeigen, bietet diese Listicle klare, praktische Lösungen und macht aus einem komplexen Problem etwas Greifbares und Leichtverdauliches. Sie ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Listicles selbst die komplexesten Herausforderungen vereinfachen und gleichzeitig einen echten Wert bieten können. ### 10. Polygons "Die besten Superbowl-Werbespots des Jahres 2023" via

Mit ClickUp den maximalen Wert aus Listicles ziehen Listenbeiträge sind eine fantastische Möglichkeit, Ihre Content-Marketing-Strategien zu diversifizieren. Ganz gleich, ob Sie Aktionen bewerben, informieren oder unterhalten möchten, das Format des Listenartikels bindet Ihr Publikum auf einzigartige Weise. Es ist auch eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die neu im Content-Marketing sind, da sich Listicles leichter schreiben lassen und dennoch beeindruckende Ergebnisse liefern.

