Gantt Diagramm vs. Kanban Board: Wie Sie Ihr Projekt managen

Da Projektteams immer globaler und funktionsübergreifender werden, müssen Projektmanager ihre Prozesse ständig neu bewerten. Und das ist eine heikle Aufgabe! Zu viele Änderungen auf einmal können die Produktivität eines Teams stören, und andererseits schaden langsame Verbesserungen unweigerlich der Innovation.

Sie haben ausgefeilte Tools wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards kennengelernt, sind sich aber nicht ganz sicher, ob eines davon die richtige Prozesslösung für die Anforderungen Ihres Projekts und Ihres Teams ist.

In diesem Leitfaden werden die Unterschiede zwischen Gantt Diagramm und Kanban Board erläutert, wie beide für das Projektmanagement eingesetzt werden können und welche Punkte Sie bei der Auswahl beachten sollten.

Gantt Diagramm vs. Kanban Board: Ein tiefer Einblick

Es ist wichtig, diese beiden Punkte zu beachten projektmanagement tools sind nicht besser als die anderen. die Art und Weise, wie ein Projektmanagement tool eingeführt, geschult und eingesetzt wird, entscheidet über den Erfolg. Der beste Ansatz für die Entscheidung zwischen einem Gantt Diagramm oder einem Kanban Board für Ihr Projekt ist dieser:

Gantt-Diagramme eignen sich am besten für die Nachverfolgung zusammenhängender, komplexer Projekte, die sich über Wochen, Monate oder sogar Jahre erstrecken. Ein alltäglicher Anwendungsfall ist ein Projektmanager, der den Fortschritt seiner Kampagnen über mehrere Teams hinweg visualisiert.

Kanban-Boards eignen sich am besten für kontinuierliche Arbeitsabläufe, die Priorisierung einzelner Aufgaben und Limits für die in Bearbeitung befindliche Arbeit. Ein alltäglicher Anwendungsfall sind Software-Entwicklungsteams, die die gesamte in Bearbeitung befindliche Arbeit visualisieren, während sich die Aufgaben durch die einzelnen Phasen bis zum Abschluss bewegen.

Werfen wir nun einen Blick unter die Haube der beiden Systeme und setzen wir unseren Vergleich zwischen Gantt Diagramm und Kanban Board fort!

Was ist ein Gantt Diagramm?

Ein Gantt-Diagramm ist ein horizontales Balkendiagramm, das die Start- und Fälligkeitsdaten eines Projekts anzeigt. Gantt Diagramme zeigen auch wichtige meilensteine des Projekts und wie Aufgaben voneinander abhängig sind. Mit diesen Features können Teams detaillierte, komplexe Projekte über einen beliebigen Zeitraum planen.

Die sechs Hauptkomponenten eines typischen Gantt Diagramms sind:

Aufgaben einplanen mit der Gantt-Ansicht in ClickUp den Fortschritt des Projekts im Auge behalten und Fristen verwalten

Meilensteine: veranschaulichen entscheidende Termine für den termingerechten Abschluss und Erfolg eines Projekts, die durch ein Symbol gekennzeichnet sind Pfeile/Linien: zeigen an, welche Aufgaben blockiert sind und auf andere warten (genanntabhängigkeiten) Zeilenmarkierung: gibt das aktuelle Datum an, um auf einen Blick zu sehen, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist Horizontale Leisten: stellen den Zeitraum der einzelnen Aufgaben des Projekts dar Linke Seitenleiste: listet alle am Projekt beteiligten Aufgaben auf Zeitskala: zeigt Datumskategorien in Tagen, Wochen oder Monaten an

Suchen Sie nach einer Alternative zur Gantt-Visualisierung? Sehen Sie sich unser top 10 Gantt Diagramm Alternativen .

5 Gründe, ein Gantt Diagramm als tool für Ihr Projektmanagement zu wählen

Mit einem Gantt-Diagramm werden die Aktivitäten Ihres Teams grundsätzlich so eingestellt und unterstützt, dass für die einzelnen Aufgaben Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen, um sie abzuschließen. Hier sind fünf Gründe, warum ein Gantt Diagramm einem Kanban Board vorzuziehen ist:

1. Aufgaben und Unteraufgaben haben bestimmte Fristen, um ein ganzes Projekt rechtzeitig fertig zu stellen

Wie bei der Wasserfallmethodik wird in Gantt-Diagrammen die Reihenfolge der Aufgaben klar umrissen, damit die Mitglieder des Teams wissen, ob eine Aufgabe auf den Beginn oder das Ende einer anderen Aufgabe wartet, bevor sie beginnen kann. Ein Beispiel: Die Aufgabe eines Designers, die kreativen Elemente der Kampagne zu erstellen, kann nicht beginnen, wenn er nicht den Entwurf des Inhalts von einem Texter hat. Der Projektleiter muss sich dieses Timings bewusst sein, da der gesamte Zeitplan des Projekts gefährdet ist, wenn Arbeiten zu spät eingereicht werden.

bonus: Testen Sie unsere gantt Diagramm Vorlagen für Designer_ ._

Abhängigkeiten umplanen, um die Auswirkungen von Änderungen des Fälligkeitsdatums auf Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp zu visualisieren

2. Sie möchten die wichtigsten Aufgaben nachverfolgen, damit Ihr Projekt nicht hinter den Zeitplan zurückfällt

Die kritische Pfad in einem Gantt Diagramm ist die Kette von Aufgaben, die für das rechtzeitige Abschließen Ihres Projekts entscheidend sind. Mit dem kritischen Pfad können Sie unkritische Aufgaben ausklammern. Auf diese Weise können Sie den kritischen Aufgaben mehr Ressourcen zuweisen und die Fertigstellungszeiten verkürzen.

Der kritische Pfad überprüft alle Aufgaben im Gantt Diagramm, um den Zustand des gesamten Zeitplans zu bestimmen

3. Sie möchten ein komplexes Projekt in überschaubare Abschnitte unterteilen

A Das Gantt Diagramm ist die perfekte visuelle Übersicht um das große Ganze zu sehen und gleichzeitig einen Einblick in die einzelnen Teile einer Aufgabe zu erhalten. Es gibt Antworten auf Schlüssel-Fragen wie:

In welcher Phase ist die Abteilung XYZ an dem Projekt beteiligt?

Was sind die Anforderungen für jedes Projekt/jede Aufgabe?

Welche Projekte oder Aufgaben sind Meilensteine?

Ist XYZ ein Projekt, eine Aufgabe oder eine Unteraufgabe?

Wenn Sie die Start- und Fälligkeitsdaten eines Projekts anpassen müssen, können Sie dies ganz einfach in einem modernen Gantt Diagramm erledigen! Ziehen Sie eine Aufgabe oder den gesamten Zeitplan, um neue Start-/Fälligkeitsdaten anzuzeigen.

Neuzuordnung von Start- und Fälligkeitsdaten in Gantt Diagrammen in ClickUp mit einer Drag & Drop Aktion

*Ein modernes Gantt Diagramm ist nur ein paar Klicks entfernt! Planen Sie Zeit, verwalten Sie Ressourcen, visualisieren Sie Abhängigkeiten und vieles mehr mit dem Einfache Gantt Diagramm-Vorlage in ClickUp ! Die Vorlage herunterladen ✅ Gantt Diagramm pros

Gantt-Diagramme helfen, mehrere Zeitpläne in einer einzigen Ansicht zu verwalten

Gantt-Diagramme bieten eine Ansicht des gesamten Projekts aus der Vogelperspektive

Gantt Diagramme heben Abhängigkeiten und den kritischen Pfad hervor

**Gantt Diagramm Nachteile

Horizontale Leisten in einem Gantt-Diagramm können irreführend sein, wenn es darum geht, die Ressourcen oder den Umfang der zum Abschließen erforderlichen Arbeit zu bestimmen

Die Zusammenarbeit mit Teams zur Erstellung eines Gantt-Diagramms kann für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, schwierig sein

Mit der Zeit kann die Pflege von Gantt Diagrammen schwierig werden

Sehen Sie sich unsere vollständige Liste an Gantt Diagramm Vorlagen !

Was ist ein Kanban Board?

A Kanban Board ist ein Tool zur Visualisierung von Workflows, das sich am besten für Projekte eignet, bei denen keine Priorisierungs- oder Abhängigkeitsstrategien erforderlich sind. Stattdessen helfen Kanban-Boards dabei, die in Bearbeitung befindliche Arbeit pro Workflow-Status zu limitieren. Eine Karte (die die Aufgabe darstellt) wandert von links nach rechts durch jede Spalte (die den Status des Workflows darstellt), bis sie den Status ERledigt erreicht. Kanban-Boards sind für die kontinuierliche Bereitstellung konzipiert daher sind die Start- und Fälligkeitsdaten auf diesen Boards im Vergleich zu Gantt-Diagrammen nicht so strikt.

Ein Kanban Board zeigt eine visuelle Pipeline zur Nachverfolgung von Aufgaben an

Die drei Hauptbestandteile eines Kanban Boards sind:

Karten: Aufgaben, die zum Abschließen eines Projekts erforderlich sind, werden in einzelne Karten unterteilt, die in der ersten Spalte beginnen und sich durch den Workflow bewegen, bis sie in der Spalte Erledigt stehen. Jede Karte enthält die für die Aufgabe erforderlichen Informationen, wie z. B. die Beschreibung, den/die Mitarbeiter und die Frist Spalten: In seiner einfachsten Form besteht ein Kanban Board aus drei Spalten. Die traditionellen Spaltennamen sind Zu erledigen, Erledigt und Erledigt. Für einen detaillierten Workflow können weitere Kanban-Spalten hinzugefügt und als Phasen, bestimmte Teams oder einzelne Mitglieder des Teams definiert werden IB Limits: Ein IB Limit (In Bearbeitung) ist die Nummer der Karten für eine Aufgabe, die eine Spalte des Kanban Boards zu einem bestimmten Zeitpunkt haben kann. Es gibt keine "perfekte" Nummer, um IB Limits festzulegen. Die Nummern hängen von der Kapazität und den Fähigkeiten Ihres Teams ab

5 Gründe für die Wahl eines Kanban Boards als tool für Ihr Projektmanagement

Kanban-Boards eignen sich perfekt für Projektteams, die ihre Prozesse standardisieren müssen, um die Effizienz zu erhalten, während die Aufgaben die einzelnen Phasen durchlaufen. Hier sind fünf Gründe, warum ein Kanban Board einem Gantt Diagramm vorzuziehen ist:

1. Sie möchten ein zuverlässiges System, um die Commitments und Lieferpunkte aller Arbeiten zu messen

Beginnt eine Aufgabe, wenn die Anfrage eingeht, oder wenn das Team mit der Arbeit beginnt? Der Anfragende könnte sagen, dass es Ersteres ist, aber in einem Kanban-System ist es eher Letzteres.

Der Commitment-Punkt ist der Akt des Ziehens einer Kanban-Karte in den Workflow, um die Arbeit zu beginnen. Das bedeutet, dass das gesamte Wissen gesammelt ist, der Mitarbeiter gut vorbereitet ist, um mit der Aufgabe zu beginnen, und die Uhr läuft. Wenn eine Aufgabe fertiggestellt ist, hat sie den Übergabepunkt erreicht.

Wo werden die Aufgaben aufbewahrt, wenn sie noch nicht zum Committen bereit sind? Sie werden in einer speziellen Spalte am Anfang des Kanban Boards gespeichert, dem Backlog. Die rückstand ist ein Space, in dem Projektmanager Arbeiten nach Priorität, Klarheit und Durchführbarkeit ordnen können. Dies hilft dem Team beim Planen, Zuordnen und Überwachen dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht. (Mehr dazu in Nr. 3!)

2. Sie wollen Engpässe und Zeitfresser innerhalb der Phasen eines Workflows identifizieren Agile oder prädiktive Ansätze für Projekte funktionieren am besten mit einem Kanban-System, weil es die konsistente Lieferung verbessert. Zum Beispiel kann ein Projektleiter leicht erkennen, wo sich zu viele Aufgaben in einer Spalte auftürmen oder wo Aufgaben ein bisschen zu viel_ Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Engpass erkannt wird, ergreift der Projektleiter Maßnahmen, um den Engpass zu beseitigen und entdeckt vielleicht auch eine mögliche Prozessverbesserung:

Jamie kann an einem Tag nur drei Aufgaben überprüfen. Können wir ein weiteres Mitglied des Teams hinzuziehen, um zusätzliche Überprüfungen zu unterstützen?

Könnte diese Phase des Workflows automatisiert werden, um Zeit und Personal zu sparen?

Wir haben die Zeit unterschätzt, die es braucht, um Informationen über eine Aufgabe zu sammeln. Schaffen wir einen Puffer vor dieser Phase, um unserem Team eine Atempause zu verschaffen. Wie wäre es mit einem neuen benutzerdefinierter Status ?

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um eine Ansicht des Boards in ClickUp zu organisieren

3. Sie möchten den Umfang der Arbeit in Bearbeitung zu einem bestimmten Zeitpunkt kontrollieren

Es passiert uns allen - wir sagen ja zu jeder eingehenden Anfrage, ohne die umfang der Arbeit . Wenn Sie höflich "Nein" sagen wollen, sind Kanban Boards genau das Richtige für Sie!

Limits für In Bearbeitung befindliche Arbeiten (IB) erleichtern ressourcenmanagement -ist der Prozess der Planung, Zuweisung und Überwachung Ihrer Ressourcen auf möglichst effiziente Weise. Auf einem intutitive* Kanban Board legen IB Limits die maximal zulässige Nummer von Aufgaben in einer Spalte fest und warnen, wenn diese überschritten wird.

In Bearbeitung (IB) Limits in ClickUp zeigen visuell an, wenn zu viel Arbeit in einer Spalte ist

*Intuitive Kanban Boards in ClickUp sind jetzt sofort einsatzbereit! Probieren Sie das leistungsstarke Drag-and-Drop Feature in der Kanban-Vorlage und machen Sie Ihre Projekt Teams noch produktiver. Die Vorlage herunterladen ✅ Kanban Board Profis

Kanban-Boards verkürzen die zykluszeit innerhalb des Projekt-Workflows

Kanban-Boards erhöhen die Chancen für einen schnelleren Output

Kanban-Boards limitieren die Arbeit in Bearbeitung zu einem bestimmten Zeitpunkt

❌ Nachteile von Kanban-Boards

Es werden keine Zeitrahmen für die einzelnen Phasen festgelegt/verknüpft

Risiko einer schlechten Prioritätensetzung

Nicht iterationsfreundlich

Mit Ihrem neuen Wissen über Gantt Diagramme und Kanban Boards ist es nun an der Zeit zu entscheiden, welches projektmanagement-Software macht den Workflow-Prozess zu einer stressfreien Erfahrung! Andere Plattformen würden Sie zwischen Gantt Diagrammen oder Kanban Boards wählen lassen, aber bei ClickUp sagen wir: "Wir haben alles!"

Die Gantt-Ansicht und die Board-Ansicht in ClickUp für das Projektmanagement nutzen ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks benutzerdefiniert anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität in neue Höhen zu treiben! und Ansichten sind die geheime Soße in ClickUp

Ansichten sind wie Brillengläser für Ihre Brille. Jede Ansicht bietet eine einzigartige Perspektive und kann an die Präferenzen des Einzelnen und des Teams angepasst werden. Mit den verschiedenen Möglichkeiten zum Gruppieren, Sortieren und Filtern können Sie abschließend bestimmen, wie Sie Ihre Aufgaben sehen.

So fügen Sie eine Gantt-Ansicht in ClickUp hinzu

In unserem Tutorial zur Gantt-Ansicht finden Sie Tipps und Tricks für den Einstieg in die Gantt-Ansicht! ⬇️ Anfangen

Wie man eine Board-Ansicht in ClickUp hinzufügt

Erfahren Sie, wie Sie die Board-Ansicht zu Ihrem Vorteil nutzen können, und erhalten Sie Profi-Tipps, die Ihnen helfen, schneller durch den Tag zu kommen! ⬇️ Los geht's

ClickUp gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre Arbeit auf Ihre Weise anzuzeigen

ClickUp bietet mehr als ein Dutzend Möglichkeiten, Aufgaben und andere Arbeiten zu organisieren und zu visualisieren. Ob Gantt Diagramm oder Kanban Board, beide sind großartige Tools in ihrer eigenen Umgebung, aber in ClickUp sind sie noch leistungsfähiger. ⚡️

ClickUp bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Projekte besser zu managen. Sind Sie bereit, die Richtung Ihrer Produktivität zu ändern? Melden Sie sich noch heute kostenlos an !

Wenn Ihnen dieser Vergleich gefallen hat, sollten Sie sich auch unsere Pert vs Gantt Aufschlüsselung !