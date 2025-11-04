Die 13 besten Zeitplanungs-Apps im Jahr 2026

Sie hatten einen anstrengenden Arbeitstag mit vielen Aufgaben und Meetings. Doch wenn Sie auf Ihre Liste mit zu erledigenden Aufgaben schauen, stehen noch viele Elemente offen, und Sie haben das Gefühl, nichts Wesentliches erreicht zu haben.

Das passiert oft, wenn Sie zu viele Dinge gleichzeitig jonglieren und ständig abgelenkt sind. Zeitmanagement-Apps können Ihnen dabei helfen. Indem Sie jeder Aufgabe einen festen Zeitrahmen zuweisen, können Sie sich auf eine Sache nach der anderen konzentrieren und Ihre Produktivität steigern.

Aber welche Zeitplanungs-App sollten Sie wählen? Schauen wir uns die besten Zeitplanungs-Apps, ihre Features und Preise an.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 13 besten Time-Blocking-Apps: ClickUp: Am besten geeignet für das Aufgabenmanagement mit Zeitblockierung und Kalenderintegration Am besten geeignet für das Aufgabenmanagement mit Zeitblockierung und Kalenderintegration Google Kalender: Ideal zur farblichen Kennzeichnung privater und beruflicher Aufgaben Clockify: Am besten für die Berichterstellung Sunsama: Am besten geeignet für die geführte Planung der Arbeit Toggl Track: Am besten geeignet für die Nachverfolgung der für verschiedene Aufgaben aufgewendeten Zeit Planyway: Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Aufgaben in Jira und Trello Todoist: Am besten geeignet für den schnellen Eintrag von Aufgaben und die Verwaltung wiederholender Aufgaben Notion: Am besten geeignet für flexibles Zeitmanagement und die Verwaltung von Workflows TickTick: Am besten geeignet für die Priorisierung von Aufgaben TimeBloc: Am besten geeignet, um Routinen zu erstellen und Zeit auf dem Handy zu blockieren Plan: Am besten geeignet für GitHub-Benutzer Fantastical: Am besten geeignet für erweiterte Terminplanung und die Verwaltung mehrerer Kalender Clockwise: Am besten geeignet für KI-gestütztes Zeitmanagement

Was ist Zeitblockierung?

Time-Blocking ist eine Methode zur Steigerung der Produktivität und Zeitverwaltung, bei der Sie Ihren Tag in festgelegte Zeitblöcke für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten unterteilen. Anstatt zwischen Aufgaben hin und her zu springen oder auf Unterbrechungen zu reagieren, hilft Ihnen diese Zeitmanagementtechnik dabei, Ihren Zeitplan im Voraus zu planen und jeden Block einer bestimmten Aufgabe, einem Meeting oder einer Pause zuzuweisen.

Vorteile von Time-Blocking:

🎯 Verbessert die Konzentration: Wenn Sie bestimmte Zeitblöcke für bestimmte Aufgaben festlegen, vermeiden Sie Multitasking, Kontextwechsel und Ablenkungen

🚀 Steigert die Produktivität: Sie arbeiten effizienter, wenn Sie genau wissen, was zu erledigen ist und wann es zu erledigen ist

🌿 Beugt Burnout vor: Indem Sie Pausen und Zeit für sich selbst einplanen, sorgen Sie für eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben

🔝 Fördert die Priorisierung: Zeitblockierung zwingt Sie dazu, vorauszuplanen, und stellt sicher, dass Ihre wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden

⏳ Reduziert das Aufschieben: Wenn Aufgaben geplant sind, gibt es weniger Spielraum, sie zu verzögern oder zu vermeiden

🧠 Wussten Sie schon? Im Durchschnitt verbringen Menschen 12 Minuten und 40 Sekunden mit einer Aufgabe, bevor sie unterbrochen werden. Häufige Unterbrechungen verändern den Arbeitsrhythmus und den mentalen Zustand, was die Dauer der Aufgabe zum Ergebnis hat.

Wichtige Features der besten Zeitplanungs-Apps

Hier sind die wichtigsten Features der besten Zeitplanungs-Apps, auf die Sie achten sollten:

Dynamische Umplanung: Eine gute Zeitblock-App kann Ihnen dabei helfen, Ihre Zeitblöcke automatisch anzupassen, wenn Meetings länger dauern oder unerwartete Aufgaben anfallen. So bleibt Ihr Zeitplan ausgewogen, ohne dass Sie ihn ständig manuell aktualisieren müssen.

Wiederkehrende Zeitblöcke: Bei täglichen Gewohnheiten oder wiederholenden Aufgaben sparen wiederkehrende Zeitblöcke Zeit und fördern die Kontinuität. Die App sollte es Ihnen ermöglichen, wiederkehrende Termine einfach festzulegen. So stellen Sie sicher, dass Ihre wichtigen Routinen und langwierigen Aufgaben in einem vollen Kalender nicht untergehen.

Aufgabenpriorisierung: Eine umfassende Zeitplanungs-App sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben zu priorisieren, damit Sie Aktivitäten mit hoher Wirkung zuerst angehen können

Erinnerungen und Benachrichtigungen: Die App sollte Ihnen rechtzeitig Erinnerungen und Benachrichtigungen senden können, damit Sie Ihre Konzentrationsphasen nicht verpassen.

Integration mit anderen Tools : Ein weiteres nützliches Feature ist die Möglichkeit zur Synchronisierung mit Kalendern, To-do-Listen oder Tools für Projektmanagement. Dies sorgt für einen reibungslosen Workflow und ein besseres Aufgabenmanagement.

Zusammenarbeit und gemeinsame Terminplanung: Für Teamumgebungen sollte eine Time-Blocking-App Für Teamumgebungen sollte eine Time-Blocking-App gemeinsame Kalender oder Tools wie Umfragefunktionen für Meetings bieten, um die besten Zeiten für die Zusammenarbeit zu finden. Achten Sie auf eine Synchronisierung der Teamverfügbarkeit, um sicherzustellen, dass Meetings nicht mit der Konzentrationszeit eines Teammitglieds überschneiden.

💡Profi-Tipp: Planen Sie Pufferzeiten zwischen den Blöcken ein. Wenn Sie zwischen den Aufgaben 5–10 Minuten einplanen, können Sie einen Abschluss finden, sich neu konzentrieren und vermeiden, sich gehetzt zu fühlen. Dies ist besonders nützlich bei aufeinanderfolgenden Meetings oder anspruchsvollen Aufgaben.

Die 13 besten Zeitplanungs-Apps

Schauen wir uns die 13 besten Zeitplanungs-Apps an, mit denen Sie Ihre Konzentration und Produktivität steigern können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für das Aufgabenmanagement mit Zeitblockierung und Kalenderintegration)

Der Kalender von ClickUp ist ein KI-gestütztes Zeitplanungs-Tool, das darauf abzielt, Ihre Workload besser zu verwalten. Stellen Sie sich einen Assistenten vor, der Ihren Aufgabenbestand auswertet, Ihre Aufgaben priorisiert und automatisch Zeitblöcke zuweist, um maximale Produktivität zu erzielen.

Die KI von ClickUp erfüllt diese Funktion, indem sie intelligent die optimalen Zeiten ermittelt, zu denen Sie Ihre wichtigsten Aufgaben erledigen sollten, und so sicherstellt, dass Ihre Prioritäten erfüllt werden.

Bei sich verschiebenden Terminen oder neuen Aufgaben aus Ihrem Arbeitsrückstand passt das System Ihren Zeitplan spontan an, sodass Sie auf Kurs bleiben, ohne manuelle Anpassungen vornehmen zu müssen. Diese KI-gestützte Methode verringert den Stress bei der täglichen Planung und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Umsetzung Ihrer Prioritäten und die effiziente Bewältigung Ihres Arbeitsrückstands zu konzentrieren.

Auf Teamebene bietet der ClickUp-Kalender KI-gestützte Einblicke in die allgemeine Verfügbarkeit, was eine reibungslosere Teamplanung ermöglicht und Terminkonflikte minimiert.

Das Zeitmanagement-Feature von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, angemessene Zeitblöcke festzulegen, durch die Nachverfolgung der Zeit, die Sie für jede Aufgabe aufwenden. Starten und stoppen Sie einfach die Zeitmessung über Ihren Desktop, die mobile App oder den Browser und analysieren Sie die Zeitschätzung für verschiedene Aufgaben.

Erfassen Sie die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit, um passende Zeitblöcke festzulegen

Außerdem kannst du aktuelle und anstehende Aufgabe-Updates von ClickUp Brain abrufen und Zeit für anstehende oder wichtige Aufgaben reservieren.

Halten Sie tägliche StandUp-Meetings mit ClickUp Brain ab

Möchten Sie sofort mit Tools für die Produktivität loslegen? ClickUp bietet auch Vorlagen für das Zeitblockieren an, um die Planung zu vereinfachen.

Die ClickUp-Vorlage für tägliches Zeitblockieren hilft Ihnen beispielsweise dabei, Ihre Aufgaben in kleinere, zeitlich begrenzte Zeitfenster aufzuteilen, sodass Sie den Überblick behalten und gleichzeitig Arbeit und private Verpflichtungen in Einklang bringen können.

Kostenlose Vorlage herunterladen Reservieren Sie ganz einfach Zeit für Ihre täglichen Aktivitäten mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Zeitblock

Wenn Sie noch genauer planen möchten, probieren Sie die ClickUp-Vorlage für den Stundenplan aus. Damit können Sie jede Stunde detailliert planen. Um größere Zeitblöcke für konzentrierte Arbeit oder bestimmte Projekte zu reservieren, können Sie die ClickUp-Vorlage für Zeitblöcke verwenden.

Die besten Features von ClickUp

Ändern Sie die Fälligkeitsdaten für abhängige Aufgaben automatisch mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben und die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit mit ClickUp-Dashboards

Priorisieren Sie Aufgaben mit ClickUp-Aufgabenprioritäten als „Dringend“, „Hoch“, „Normal“ und „Niedrig“.

Erstellen Sie To-do-Listen und verknüpfen Sie Aufgaben für das Zeitblockieren mit ClickUp-Checklisten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, ohne die App zu verlassen – mit ClickUp Chat

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer könnten aufgrund der Vielzahl an Features mit einer steilen Lernkurve konfrontiert sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Dieses Tool ist sehr effektiv für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Damit können Sie Ihre Anwesenheit erfassen, Ihre Arbeitszeit nachverfolgen und Ihre einzelnen Aufgaben nach Ihren Bedürfnissen unterteilen. Sie können die Priorität der Aufgaben in Ihrer To-do-Liste einstellen, und das Tool sendet Ihnen eine Erinnerung an das von Ihnen in den Aufgaben erwähnte Fälligkeitsdatum.

Dieses Tool ist sehr effektiv für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Damit können Sie Ihre Anwesenheit erfassen, Ihre Arbeitszeit nachverfolgen und Ihre einzelnen Aufgaben nach Ihren Bedürfnissen unterteilen. Sie können die Priorität der Aufgaben in Ihrer Liste „Zu erledigen“ festlegen, und das Tool sendet Ihnen eine Erinnerung an das von Ihnen in den Aufgaben erwähnte Fälligkeitsdatum.

2. Google Kalender (Am besten geeignet für die farbliche Kennzeichnung privater und beruflicher Aufgaben)

via Google Kalender

Wenn Sie eine einfache, vertraute Zeitplanungs-App suchen, entscheiden Sie sich für Google Kalender. Sie können an einer beliebigen Stelle im Kalender klicken, um eine Aufgabe hinzuzufügen und den Zeitblock zu reservieren. Mit der App können Sie außerdem Aufgabenbeschreibungen hinzufügen und wiederkehrende Termine festlegen.

Die farbcodierten Kalender helfen dir dabei, fertiggestellte Aufgaben von der Arbeit, privaten Verpflichtungen und anderen Verpflichtungen zu trennen, und lassen sich mühelos mit Gmail und anderen Google-Apps synchronisieren. Benötigst du eine Erinnerung für dein nächstes Meeting oder eine Frist für ein Projekt? Richte sie in Sekundenschnelle ein. Du kannst deinen Kalender sogar mit anderen freigeben, um den Überblick zu behalten.

Die besten Features von Google Kalender

Erstellen Sie wiederkehrende Ereignisse, um Zeit für regelmäßige Ereignisse zu sparen

Fügen Sie dank der Google Meet-Integration Meeting-Links direkt zu Ereignissen hinzu

Richten Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen ein, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Erstellen und planen Sie Google-Aufgaben direkt im Space „Meine Aufgaben“

Einschränkungen von Google Kalender

Limitierter Offline-Zugriff, was auf Reisen unpraktisch sein kann

Preise für Google Kalender

Kostenlos nutzbar

Bewertungen und Rezensionen zu Google Kalender

Capterra: 4,8/5 (über 3.400 Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Sie bietet mir eine einfache und übersichtliche Möglichkeit zur Nachverfolgung aller meiner Ereignisse, Verabredungen und beruflichen Verpflichtungen, ohne unnötige Schritte oder umständliche Software. Ich konnte nicht alle meine Ereignisse aus meinem bestehenden iOS-Kalender sofort synchronisieren.

Sie bietet mir eine einfache und übersichtliche Möglichkeit zur Nachverfolgung aller meiner Ereignisse, Verabredungen und beruflichen Verpflichtungen, ohne unnötige Schritte oder umständliche Software. Ich konnte nicht alle meine Ereignisse aus meinem bestehenden iOS-Kalender sofort synchronisieren.

3. Clockify (Am besten für die Berichterstellung)

via Clockify

Mit Clockify lassen sich Ihre Zeitblock-Pläne ganz einfach in die Tat umsetzen. Sie können Zeit für Aufgaben reservieren und dann direkt aus jedem Block heraus einen Timer starten, um zu sehen, wie lange die Aufgaben tatsächlich dauern. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Mit Clockify können Teamleiter zudem Aufgaben planen und die Zeit ihrer Mitarbeiter im Kalender reservieren.

Die wöchentlichen Zeitberichte von Clockify helfen Ihnen dabei, die Nachverfolgung zu betreiben der Aufgaben, die mehr Zeit erfordern, und Ihre produktivsten Stunden zu ermitteln. So können Sie Ihren Tagesablauf besser planen. Außerdem lässt sich Clockify mit Tools wie Google Kalender und Trello verbinden, sodass alles ohne zusätzlichen Aufwand synchronisiert bleibt.

Die besten Features von Clockify

Erfassen Sie die Zeit direkt in Ihren Zeitblöcken, um den Überblick zu behalten

Erstellen Sie Berichte, um die geplante mit der tatsächlichen Zeitnutzung zu vergleichen

Erstellen Sie wiederkehrende Blöcke für Aufgaben, die Sie regelmäßig erledigen

Führen Sie die Synchronisierung der Apps mit Tools wie Google Kalender und Trello durch, um einen vernetzten Workflow zu erreichen

Limitierungen von Clockify

Bietet keine erweiterten Optionen zum Priorisieren oder Verknüpfen von Aufgaben

Preise für Clockify

Free

Basic: 4,99 $/Monat

Standard: 6,99 $/Monat

Pro: 9,99 $/Monat

Unternehmen: 14,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

Capterra: 4,8/5 (über 9000 Bewertungen)

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockify?

Ich schätze die benutzerfreundliche Oberfläche und wie einfach es ist, die Zeiterfassung für verschiedene Projekte durchzuführen. Die Features für die Berichterstellung sind sehr leistungsstark und ermöglichen detaillierte Einblicke und Analysen. Die Integration mit anderen Tools ist nahtlos, was die Produktivität steigert. Obwohl die Funktionalität stark ist, kommt es manchmal zu Verzögerungen bei der Anwendung, wenn zwischen Aufgaben gewechselt oder Berichte erstellt werden.

Ich schätze die benutzerfreundliche Oberfläche und wie einfach es ist, die Zeiterfassung für verschiedene Projekte durchzuführen. Die Features für die Berichterstellung sind sehr leistungsstark und ermöglichen detaillierte Einblicke und Analysen. Die Integration mit anderen Tools ist nahtlos, was die Produktivität steigert. Obwohl die Funktionalität stark ist, kommt es manchmal zu Verzögerungen bei der Anwendung, wenn zwischen Aufgaben gewechselt oder Berichte erstellt werden.

4. Sunsama (Am besten geeignet für geführte Planung der Arbeit)

via Sunsama

Sunsama hebt das Zeitblockieren auf die nächste Stufe, indem es Ihre täglichen Aufgaben mit Ihrem Kalender in einer nahtlosen Ansicht integriert. Es beginnt mit einer geführten täglichen Planungssitzung, in der Sie die Aufgaben auswählen können, die Sie angehen möchten, und ihnen bestimmte Zeitfenster zuweisen.

Sie können auch Aufgaben aus Tools wie Trello, Asana oder Notion importieren und sie neben Meetings oder persönlichen Prioritäten einplanen. Mit Sunsama können Sie sogar tägliche Arbeitszeiten festlegen, damit Sie Ihren Tag pünktlich beenden und Burnout vermeiden können.

Die besten Features von Sunsama

Nutzen Sie die geführte Tagesplanung, um Ihre Aufgaben zu priorisieren und mit automatischer Terminierung in Blöcke einzuteilen.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop aus anderen Tools wie Trello, Asana oder Gmail hinein, um sie ganz einfach zu planen

Zieh E-Mails in deine Liste der Aufgaben und reserviere Zeit für die Beantwortung

Konzentrieren Sie sich mithilfe des Fokusmodus ohne Ablenkungen auf Aufgaben mit hoher Priorität

Limitierungen von Sunsama

Premium-Features erscheinen bei einfacheren Workflows möglicherweise überflüssig

Preise für Sunsama

20 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sunsama

Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer antworten innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, doch jede Unterbrechung kostet bis zu 23 Minuten an Konzentrationszeit, was zu einem Paradoxon der Produktivität führt. Indem ClickUp alle Ihre Unterhaltungen, Aufgaben und Chat-Threads in Ihrem Workspace zentralisiert, müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herspringen und erhalten schnell die Antworten, die Sie brauchen. Der Kontext geht nie verloren!

5. Toggl Track (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der für verschiedene Aufgaben aufgewendeten Zeit)

via Toggl Track

Toggl Track fügt sich mühelos in Ihren Workflow ein. Sie können die Kalender- oder Listenansicht nutzen, um Aufgaben hinzuzufügen und Zeitblöcke zu reservieren. Mit Toggl können Sie alle Kalenderereignisse in Zeiteinträge umwandeln, wodurch sich die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit leichter nachverfolgen lässt.

Sobald Sie Ihre Zeitblöcke eingerichtet haben, können Sie die integrierten Timer nutzen, um zu erfassen, wie lange jede Aufgabe tatsächlich dauert. Die Berichte bieten eine übersichtliche Aufschlüsselung Ihrer Zeitnutzung und helfen Ihnen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Anpassungen erforderlich sind.

Die besten Features von Toggl Track

Erfassen Sie die tatsächlich für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt aus Ihren Zeitblöcken heraus

Erstellen Sie detaillierte Berichte, um Ihre Zeitnutzung zu verstehen und Workflows zu verbessern

Integrieren Sie Tools wie Google Kalender, Asana und Trello

Nutzen Sie plattformübergreifendes Support mit Desktop-, Mobil- und Browser-Erweiterungen

Einschränkungen von Toggl Track

Es fehlen erweiterte Features zur Priorisierung von Aufgaben oder zur Darstellung von Abhängigkeiten

Preise für Toggl Track

Free

Starter: 10 $ pro Benutzer/Monat

Premium: 20 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Toggl Track – Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Toggl Track?

Ich finde es toll, wie einfach es ist, einen Timer zu starten – insbesondere mit den vorgeschlagenen Timern – und ihn dann mit Live-Aktivitäten und der Digital Island auf iOS im Auge zu behalten. Die Funktionen für die Berichterstellung in der App sind eher einfach; für „echte“ Berichte muss ich ins Internet gehen.

Ich finde es toll, wie einfach es ist, einen Timer zu starten – insbesondere mit den vorgeschlagenen Timern – und ihn dann mit Live-Aktivitäten und der Digital Island auf iOS im Auge zu behalten. Die Funktionen für die Berichterstellung in der App sind eher einfach; für „echte“ Berichte muss ich ins Internet gehen.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Farbcodierungen, um zwischen verschiedenen Aufgaben zu unterscheiden. Verwenden Sie beispielsweise eine Farbe für Meetings, eine andere für konzentriertes Arbeiten und eine dritte für Ihre Freizeit. Diese visuelle Übersicht hilft Ihnen, schnell zu erkennen, wie Ihr Tag strukturiert ist.

6. Planyway (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Aufgaben in Jira und Trello)

via Planyway

Planyway wurde in erster Linie für Jira- und Trello-Benutzer entwickelt, die Zeitblockierung mit Apps für Aufgaben- und Projektmanagement kombinieren möchten. Sie können Ihre Aufgaben in einem Kalender-Format anzeigen und per Drag & Drop verschieben, um Zeit dafür zu reservieren. So lässt sich ein klarer Plan für Ihren Tag oder Ihre Woche erstellen.

Mit Planyway können Sie Ihre Aufgaben zusammen mit Ereignissen aus Google Kalender anzeigen und so sowohl Ihren beruflichen als auch Ihren privaten Terminkalender an einem Ort verwalten. Die App unterstützt sogar Team-Zeitleisten und Ressourcenplanung, sodass Sie den Überblick über Termine behalten und sich gleichzeitig mit Ihrem Team abstimmen können.

Die besten Features von Planyway

Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop direkt aus Jira- oder Trello-Boards

Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben mit Google Kalender durch, um eine Gesamtansicht zu erhalten

Verwalten Sie Team-Zeitleisten und Ressourcen für Projekte

Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts und die Termine mit Gantt-Diagrammen

Limitierungen von Planyway

Einige Benutzer haben von Verzögerungen oder fehlendem Kundensupport berichtet

Preise für Planyway

Free

Einzelperson: 6 $/Monat

Team: 5 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Planyway

Nicht genügend Bewertungen

7. Todoist (Am besten geeignet für den schnellen Eintrag von Aufgaben und die Verwaltung wiederholender Aufgaben)

via Todoist

Todoist ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie ein tool benötigen, mit dem Sie mühelos Aufgaben erstellen und Ihren Zeitplan organisieren können. Das herausragende Feature „Quick Add“ ermöglicht es Ihnen, Aufgaben in Sekundenschnelle mithilfe natürlicher Sprache zu erstellen und zuzuweisen.

Als Beispiel geben Sie „Alex am Mittwoch um 10 Uhr anrufen“ ein, um einen Anruf zu planen.

Sie können Aufgaben in Projekten gruppieren, Beschreibungen für zusätzlichen Kontext hinzufügen und Prioritäten setzen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Tool lässt sich mit über 80 Plattformen integrieren, darunter Google Kalender, sodass Sie Ihre Zeit effektiv planen und den Überblick behalten können – egal, ob es um persönliche Ziele oder Teamprojekte geht.

Die besten Features von Todoist

Erfassen Sie Aufgaben sofort per natürlicher Spracheingabe

Fügen Sie wiederholende Aufgaben hinzu, um Zeitpläne für wiederholte Aktivitäten zu automatisieren

Entdecken Sie über 80 Integrationen, darunter Google Kalender und Slack

Fügen Sie Beschreibungen für Aufgaben und Prioritäten hinzu, um Aufgaben nahtlos zu verwalten

Limitierungen von Todoist

Einige erweiterte Features wie Erinnerungen und Beschreibungen sind der Premium-Version vorbehalten.

Preise für Todoist

Free

Pro: 2,50 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 8 $ pro Benutzer/Monat

Todoist-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Die App ist wirklich einfach zu bedienen und ich kann Projekte erstellen, um die Aufgaben besser zu organisieren. Außerdem finde ich es toll, die Fristen für jede Aufgabe zu sehen, damit ich meine Woche entsprechend planen kann.

Die App ist wirklich einfach zu bedienen und ich kann Projekte erstellen, um die Aufgaben besser zu organisieren. Außerdem finde ich es toll, die Fristen für jede Aufgabe zu sehen, damit ich meine Woche entsprechend planen kann.

8. Notion (Am besten geeignet für flexibles Zeitmanagement und die Verwaltung von Workflows)

via Notion

Mit Notion können Sie Ihren Tag effizient planen. Mithilfe von Kalender-Ansichten und Datenbanken können Sie Aufgaben, Ereignisse und Fristen planen und dabei alles miteinander verbinden.

Sie möchten einen Tagesplaner? Erstellen Sie einen von Grund auf neu und fügen Sie Zeitblöcke und Checklisten hinzu. Sie benötigen einen Projekt-Tracker? Verknüpfen Sie Ihre Aufgaben mit detaillierten Projektseiten, damit alles übersichtlich bleibt.

Sie können Ihren Tag planen, Ihre Woche überprüfen und spontan Anpassungen vornehmen. Die App ermöglicht zudem die Synchronisierung mit Google Kalender, sodass Ihr Zeitplan stets mit Ihren anderen Terminen im Einklang bleibt.

Die besten Features von Notion

Kombinieren Sie Zeitblockierung mit Notizen, Nachverfolgung und Projektmanagement

Planen Sie Zeitblöcke ein und organisieren Sie Aufgaben visuell mit anpassbaren Kalenderansichten

Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Projektseiten, um zusätzlichen Kontext zu schaffen

Führen Sie eine Synchronisierung der App mit Google Kalender durch, um Ihren Terminkalender stets auf dem neuesten Stand zu halten

Limitierungen von Notion

Die unzähligen benutzerdefinierten Optionen können für Erstbenutzer überwältigend wirken

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 18 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ich finde es toll, dass alles, was ich brauche – Aufgaben, Notizen, Kalender (sogar mein G-Cal wird durch Synchronisierung mit meinem Smartphone verbunden!) und Datenbanken – an einem Ort zusammengeführt werden kann. Es ist das perfekte tool für jemanden wie mich, der Struktur und Ordnung braucht. Dank der benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann ich Systeme erstellen, die perfekt zu meinem Workflow passen, und ich kann Aufgaben mit allen nur erdenklichen Farbcodierungen und Tags in überschaubare Teile aufteilen. Aber manchmal lasse ich mich von den unendlichen Anpassungsmöglichkeiten ein wenig zu sehr mitreißen.

Ich finde es toll, dass alles, was ich brauche – Aufgaben, Notizen, Kalender (sogar mein G-Cal wird durch Synchronisierung mit meinem Smartphone aktualisiert!) und Datenbanken – an einem Ort zusammengeführt werden kann. Es ist das perfekte tool für jemanden wie mich, der Struktur und Ordnung braucht. Dank der benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann ich Systeme erstellen, die perfekt zu meinem Workflow passen, und ich kann Aufgaben mit allen nur erdenklichen Farbcodierungen und Tags in überschaubare Teile aufteilen. Aber manchmal lasse ich mich von den unendlichen Anpassungsmöglichkeiten ein wenig zu sehr mitreißen.

9. TickTick (Am besten geeignet für die Priorisierung von Aufgaben)

via TickTick

TickTick ist eine Aufgabenverwaltungs-App, die eine einfache Aufgabenplanung und Zeitblockierung ermöglicht. Mit der integrierten Kalender-Ansicht können Sie Aufgaben per Drag & Drop in Zeitfenster ziehen, um einen übersichtlichen Plan für Ihren Tag zu erstellen. Außerdem können Sie bewährte Priorisierungsmethoden wie die Eisenhower-Matrix nutzen, um dringende und wichtige Aufgaben zu ermitteln und diese in Ihrem Kalender einzuplanen.

Wenn es Ihnen schwerfällt, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, können Sie Zeit im Kalender reservieren, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. TickTick bietet außerdem einen Habit-Tracker, um für Kontinuität zu sorgen. Darüber hinaus helfen der Pomodoro-Timer und der Fokusmodus dabei, Ablenkungen während Ihrer geplanten Zeitblöcke zu vermeiden.

Die besten Features von TickTick

Drag-and-Drop-Kalender zum Einplanen von Aufgaben in Zeitblöcke

Automatisieren Sie Routineaufgaben, indem Sie wiederholende Aufgaben einrichten

Integration mit Google Kalender zur Synchronisierung von Aufgaben und Ereignissen

Einschränkungen von TickTick

Für Benutzer des Unternehmens könnte die App aufgrund fehlender Features für die Berichterstellung etwas zu einfach erscheinen.

Preise für TickTick

Free

Premium: 35,99 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu TickTick

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TickTick?

Sie enthält benutzerfreundliche Features, die uns bei Testfällen unterstützen. Beispielsweise ist die Funktion für Unteraufgaben besonders hilfreich, um komplexe Fälle in kleinere, überschaubarere Schritte aufzuteilen, wodurch sie leichter nachverfolgt und effizient ausgeführt werden können. Wir können auch relevante Dokumente und Nachweise für Testergebnisse verfolgen, indem wir Dateien und Links zu jeder Aufgabe hinzufügen. Es ist eine großartige Anwendung zur Verwaltung täglicher Aufgaben, doch ein Nachteil ist, dass sie keine ausgefeilten Datenanalyse-Features bietet, um detaillierte Informationen zur Produktivität des Teams zu liefern.

Sie enthält benutzerfreundliche Features, die uns bei Testfällen unterstützen. Beispielsweise ist die Funktion für Unteraufgaben besonders hilfreich, um komplexe Fälle in kleinere, überschaubarere Schritte aufzuteilen, wodurch sie leichter nachverfolgt und effizient ausgeführt werden können. Wir können auch relevante Dokumente und Nachweise für Testergebnisse verfolgen, indem wir Anhänge und Links zu jeder Aufgabe hinzufügen. Es ist eine großartige Anwendung zur Verwaltung täglicher Aufgaben, doch ein Nachteil ist, dass sie keine ausgefeilten Datenanalyse-Features bietet, um detaillierte Informationen zur Produktivität des Teams zu liefern.

10. TimeBloc (Am besten geeignet zum Erstellen von Routinen und zum Einteilen von Zeit auf dem Handy)

via TimeBloc

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Zeitplanungs-App sind, die perfekt auf Ihrem Smartphone funktioniert, sollten Sie TimeBloc ausprobieren. Sie hilft Ihnen dabei, Ihren Tag zu planen und Routinen zu entwickeln – ohne Sie mit Features zu überfordern.

Sie können wiederkehrende Zeitblöcke für tägliche Gewohnheiten wie morgendliches Training, Konzentrationsphasen oder sogar eine Entspannungsroutine einrichten und diese in Ihre Zeitleiste ziehen.

Die besten Features von Time Bloc

Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Zeit für Aufgaben und Routinen zu reservieren

Erstellen Sie wiederkehrende Zeitblöcke für tägliche Gewohnheiten und wiederholende Aufgaben

Erhalten Sie Erinnerungen, um während jedes Blocks am Ball zu bleiben

Limitierungen von Time Bloc

Keine Integration mit anderen tools, was bei komplexeren Workflows ein Nachteil sein könnte

Preise für Time Bloc

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Time Bloc

Nicht genügend Bewertungen im Internet

11. Plan (Am besten für GitHub-Benutzer geeignet)

via Plan

Plan fasst Ihre Aufgaben, Meetings und Projekte in einem einzigen, umsetzbaren Workflow zusammen.

Dank des herausragenden Agenda- und Kalender-Feature sehen Sie Ihre Aufgaben neben geplanten Ereignissen und erhalten so auf einen Blick einen vollständigen Überblick über Ihren Tag. Sie können Aufgaben in Ihre Zeitleiste ziehen, ihre Dauer anpassen und sie sogar mit GitHub-Problemen oder anderen Projektdetails verknüpfen.

Für Entwickler oder Projektmanager, die mit GitHub arbeiten, macht es Plan einfach, Ihre To-dos in echte Fortschritte umzuwandeln. Sie können Aufgaben direkt aus Repositorys synchronisieren und in Ihren Tagesplan integrieren.

Die besten Features planen

Führen Sie die Synchronisierung von Problemen durch und wandeln Sie sie mithilfe der GitHub-Integration in umsetzbare Aufgaben um

Erhalten Sie Echtzeit-Updates und profitieren Sie von einer besseren Zusammenarbeit mit Team Feed

Visualisieren Sie Zeitleisten für die Arbeit, um eine Übersicht über die Prioritäten und Fristen der Aufgaben zu erhalten

Einschränkungen des Plans

Stark auf GitHub-Benutzer ausgerichtet, was für nicht-technische Teams möglicherweise nicht ideal ist

Preise planen

Free

Premium: 10 $ pro Benutzer/Monat

Plan-Bewertungen und Rezensionen anzeigen

Nicht genügend Bewertungen im Internet

12. Fantastical (Am besten geeignet für erweiterte Terminplanung und die Verwaltung mehrerer Kalender)

via Fantastical

Fantastical ist eine Kalender-App zur Planung von Aufgaben und Ereignissen. Was Fantastical wirklich auszeichnet, ist das Feature „Meeting Proposals“. Anstatt endlose E-Mail-Ketten zu führen, um einen passenden Termin zu finden, können Sie mehrere Zeitfenster vorschlagen, und die Eingeladenen können dasjenige auswählen, das ihnen am besten passt.

Für Apple-Benutzer ist die App vollständig in macOS und iOS integriert und bietet Widgets, Benachrichtigungen sowie die nahtlose Übergabe zwischen Geräten. Fantastical unterstützt zudem Features wie Wetterintegration und Anpassungen der Zeitzonen, was sie besonders nützlich für diejenigen macht, die einen vollen Terminkalender an mehreren Standorten verwalten.

Die besten Features von Fantastical

Vereinfachen Sie die Terminplanung mit externen Mitarbeitern durch Vorschläge für Meetings

Nutzen Sie eine einheitliche Verwaltung mehrerer Kalender für private, Termine im Bereich der Arbeit und familiäre Termine

Nutzen Sie die Unterstützung für Zeitzonen und Wetterintegration für Vielreisende oder Remote-Mitarbeiter

Limitierungen von Fantastical

Exklusiv für Apple-Geräte optimiert, sodass Nicht-Apple-Benutzern weniger Optionen zur Verfügung stehen

Preise für Fantastical

4,75 $ pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Fantastische Bewertungen und Rezensionen

Nicht genügend Bewertungen im Internet

13. Clockwise (Am besten geeignet für KI-gestütztes Zeitmanagement)

via Clockwise

Clockwise ist ein Zeitmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um eines der größten Probleme beim Zeitblockieren zu lösen: ungestörte Zeit zum konzentrierten Arbeiten in einem vollen Kalender zu finden. Das KI-Tool optimiert automatisch Ihren Kalender und passt Meetings und Aufgaben so an, dass Ablenkungen minimiert werden. So entsteht mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten, was die Produktivität steigert.

Für Teams glänzt Clockwise durch die Synchronisierung von Terminplänen und die Minimierung von Terminkonflikten. Die App reorganisiert Meetings, um fragmentierte Arbeitszeiten zu reduzieren, priorisiert die Konzentrationszeiten für alle und ermittelt sogar die besten Zeiten für die Zusammenarbeit.

Ein weiteres herausragendes Feature sind die „Focus Time“-Blöcke, die dynamisch an Ihre Verfügbarkeit angepasst werden. Anstatt Zeit manuell zu blockieren, passt sich Clockwise ständig an, um Ihnen die höchste Produktivität zu ermöglichen.

Die besten Features von Clockwise

Organisieren Sie Meetings neu mit intelligenter Terminplanung, um die Zersplitterung des Arbeitstages zu reduzieren

Stimmen Sie Zeitpläne ab und minimieren Sie Terminkonflikte durch Synchronisierung mit Teams

Passen Sie Ihre Fokus-Blöcke dynamisch an, sodass sie sich Ihren Kalenderänderungen anpassen

Integrieren Sie Apps wie Google Kalender, Slack und Asana für optimierte Workflows

Limitierungen im Uhrzeigersinn

Beschränkt auf Benutzer von Google Kalender, was für Teams, die andere Plattformen verwenden, möglicherweise nicht geeignet ist

Preise für Clockwise

Free

Teams: 6,75 $ pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Geschäft: 11,50 $ pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Clockwise

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp

Zeitmanagement-Apps sorgen für ungestörte Arbeitszeiten und steigern die Produktivität, indem sie Aufgaben-Erinnerungen versenden, Ereignisse oder Aufgaben, die mehr Zeit erfordern, anpassen und Zeitberichte bereitstellen. Für einfaches Zeitmanagement mit einer intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Apps wie Todoist oder Google Kalender nutzen. Für eine effiziente Berichterstellung sollten Sie sich jedoch für Calendly entscheiden. Wenn Sie nach einer App mit den besten Features für Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung und Projektmanagement suchen, probieren Sie ClickUp aus. Dank der leistungsstarken Kalender-Ansicht und den Aufgabenverwaltungs-Features können Sie Ihren Zeitplan mühelos planen, priorisieren und anpassen.

Egal, ob Sie Aufgaben direkt aus Ereignissen erstellen oder vorgefertigte Vorlagen wie das tägliche Zeitblockieren nutzen – mit ClickUp behalten Sie Ihre Ziele ganz einfach im Blick. Dank nahtloser Kalenderintegrationen eignet es sich zudem perfekt, um private und berufliche Verpflichtungen an einem Ort zu verwalten.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Zeit zu übernehmen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie mit dem Zeitblockieren wie ein Profi!