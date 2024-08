die 10 besten Clockify-Integrationen für die Zeiterfassung im Jahr 2024

Sehen Sie sich eine Liste der besten zeitmanagement-Tools und Sie werden wahrscheinlich Clockify an oder nahe der Spitze finden. Es ist ein einfaches, aber elegantes Tool zur Zeiterfassung, mit dem Sie jede Aufgabe, Liste und jedes Projekt, an dem Sie arbeiten, im Auge behalten können.

Ein Grund, warum so viele Menschen Clockify für wertvoll halten, ist die große Auswahl an Clockify-Integrationen. Diese Integrationen ermöglichen es Ihrem Team, ihren Clockify-Timer mit Projektmanagement-Plattformen, Buchhaltungssoftware und anderen Apps und Tools zu verbinden.

Von zeiterfassung der Agentur nur zu versuchen zeit zu sparen auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste, können diese Tools zu Lebensrettern werden. Wenn Sie Clockify mit Ihren Lieblings-Apps verbinden möchten, finden Sie hier einige der besten Integrationen, die Sie schnell auf den richtigen Weg bringen werden. 🤩

Worauf sollten Sie bei einer Clockify-Integration achten?

Natürlich können Sie eine Vielzahl von Apps und Plattformen mit Clockify-Zeiteinträgen verbinden. Aber nur die besten Integrationen neigen dazu, diese gemeinsamen Funktionen zu teilen, um Ihnen zu helfen, Ihre Arbeit und Produktivität zu optimieren:

Natürliche Integration: Sowohl neue Clockify-Zeiteinträge als auch die Anzeige bestehender Tracker sollten einfach aus der von Ihnen genutzten App heraus zu bewerkstelligen sein, wie z. B. die Möglichkeit, die Zeit direkt in Ihren Projekten zu erfassen

Sowohl neue Clockify-Zeiteinträge als auch die Anzeige bestehender Tracker sollten einfach aus der von Ihnen genutzten App heraus zu bewerkstelligen sein, wie z. B. die Möglichkeit, die Zeit direkt in Ihren Projekten zu erfassen Benutzerfreundlichkeit: Ihre Teams sollten in der Lage sein, den Clockify-Client von Anfang an einfach zu nutzen, so dass jeder Benutzer jederzeit einen neuen Zeiteintrag erstellen kann, um seine Produktivität für ein Projekt oder eine Aufgabe zu erfassen

Ihre Teams sollten in der Lage sein, den Clockify-Client von Anfang an einfach zu nutzen, so dass jeder Benutzer jederzeit einen neuen Zeiteintrag erstellen kann, um seine Produktivität für ein Projekt oder eine Aufgabe zu erfassen Automatisierungsmöglichkeiten: Anstatt immer manuell auf den Clockify-Starttimer klicken zu müssen, sollten die Benutzer in der Lage sein, die Erstellung eines laufenden Timers und die Zeiterfassung in jedem Projekt oder jeder Aufgabe zu automatisieren

Anstatt immer manuell auf den Clockify-Starttimer klicken zu müssen, sollten die Benutzer in der Lage sein, die Erstellung eines laufenden Timers und die Zeiterfassung in jedem Projekt oder jeder Aufgabe zu automatisieren Analysemöglichkeiten: Neue Zeiteinträge sollten nachverfolgbar und über die Suche verfügbar sein, so dass die Nutzer ihre für eine neue Aufgabe oder ein Projekt aufgewendete Zeit besser verstehen können

Mit der ClickUp Chrome-Erweiterung können Sie schnell Notizen machen, die Zeit erfassen und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können

Vor allem sollte die richtige Clockify-Integration Ihnen helfen, Folgendes zu vermeiden das Umschalten zwischen den Kontexten so weit wie möglich zu reduzieren. Sobald Sie Ihre Lieblingsanwendungen effektiver nutzen und analysieren können, können Sie Ihre Zeit besser für die Arbeit nutzen.

Die 10 besten Clockify-Integrationen für das Jahr 2024

Zeit, zur Sache zu kommen. Jede der folgenden Integrationen kann Ihnen helfen, Ihre Arbeit besser zu verfolgen, die Zeit aufzuzeichnen, die Sie mit Ihren wichtigsten Produktivitäts-Apps verbringen, und Ihre Produktivität bei jedem Projekt, das Sie in Angriff nehmen, zu steigern.

Überwachen Sie Ihre Zeit, die Sie projektübergreifend in ClickUp verbracht haben. Hier können Sie Projekte in mehreren Ansichten verwalten und den Überblick über Ihre Aufgaben behalten ClickUp's Clockify-Integration ist sowohl einfach als auch elegant. Über Google Chrome können Nutzer aller Planstufen die Zeit, die sie für jedes neue Projekt oder Ereignis aufwenden, in einem einzigen Bereich verfolgen. Nach der Erfassung können Sie direkt in Clockify ein neues Tag hinzufügen oder jeden Zeiteintrag durchsuchen.

Aber der Grund für diese projektmanagement-Tool diese Liste geht noch weiter: Sie verfügt über eigene Tracking-Funktionen. Mit ClickUp Zeitmanagement können Benutzer eine vollständig interne Zeiterfassung erstellen. Sie können die tatsächliche Zeit für jedes Ereignis in Ihrem Arbeitsbereich sowohl schätzen als auch verfolgen.

Nehmen Sie ClickUp Projekt-Zeiterfassung als Beispiel. Für jede Aufgabe können Sie einen Zeiteintrag erstellen, in dem genau festgehalten wird, wie viel Zeit Sie für die Aufgabe aufgewendet haben. Über die Tag-Verwaltung können Sie sogar angeben, wofür Sie bei einer bestimmten Aufgabe Ihre Zeit aufwenden.

Auch der Zugriff auf zeitmanagement-Vorlagen , die Ihnen helfen sollen, Ihre Produktivität in einem größeren Arbeitsbereich zu optimieren und zu automatisieren. Einmal erstellt, können Sie Ihre Vorlagen im gesamten Arbeitsbereich duplizieren, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit für jeden Kunden gut angelegt ist.

ClickUp beste Eigenschaften

Natürliche Clockify-Integration, die jeden Zeiteintrag direkt in Ihre Aufgaben einbindet

Verbesserte Zeiterfassungsfunktionen, mit denen Sie Zeiteinträge direkt in Ihrem Arbeitsbereich erstellen können

Umfangreiche Vorlagenbibliothek, einschließlichzeitprotokoll-Vorlagen,zeitsperrschablonen, undClickUp's persönlicher Zeitmanagementbogen* Unterstützung für alle Gerätetypen, so dass Sie Ihre Zeiterfassung sowohl von Desktop- als auch von Mobilgeräten aus verfolgen, durchsuchen und Berichte darüber erstellen können

ClickUp Einschränkungen

Es handelt sich nicht um eine spezielle Zeiterfassungssoftware, was die Einbindung in einen ClickUp-Arbeitsbereich für einige Benutzer kompliziert machen kann

Zeiteinträge, die über die Clockify-Integration erstellt wurden, sind innerhalb der ClickUp-Plattform nicht verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Notion

Über Begriff Notion wurde entwickelt, um Ihre Arbeit zu organisieren. Die tagesplanungs-App hilft Teams jeder Größe, Dokumente zu erstellen, Aufgaben zu verwalten, Notizen zu machen und sich um zentrale Ziele zu organisieren. Die Integration der Zeiterfassung stellt sicher, dass Sie den Clockify-Client verwenden können, um die Zeit, die Sie für jede Notiz aufwenden, zu verfolgen und Berichte über Ihre Zeitplanung und Produktivitätstrends zu erstellen.

Notion beste Eigenschaften

Die Zeiterfassung ist mit einer einzigen Schaltfläche möglich, so dass Sie weniger Klicks benötigen, um Ihre Notizen mit Zeitstempeln zu versehen

Die einfache Benutzeroberfläche von Notion erstreckt sich auch auf die Clockify-Integration, die das Onboarding einfach und benutzerfreundlich macht

Erweiterte Kollaborationsfunktionen, die das Onboarding eines neuen Teammitglieds oder eines neuen Kunden erleichtern

Einschränkungen von Notion

Clockify ist nicht für alle Funktionen von Notion verfügbar, wie Aufgaben und Dokumente

Die Funktionalität der mobilen App ist begrenzt, sowohl für Notion als auch für die Clockify-Integration

Notion Preise

Kostenlos

Plus: $8 pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet

$8 pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet Business: $15 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

$15 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,900+ Bewertungen)

4.8/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

3. Asana

Über Asana Eine der beliebtesten aufgabenverwaltung lösungen können mit ihrer eigenen Clockify-Integration aufwarten. Installieren Sie die Clockify-Browsererweiterung, und Sie können Ihre gesamte Arbeit in Asana leichter nachverfolgen, damit Ihr Team sein Arbeitspensum und seine Kapazitäten besser planen kann.

Die besten Funktionen von Asana

Vollständige Integration von Clockify in die Desktop- und App-basierten Versionen von Asana

Natürliche, projektbezogene Integration: Clockify erkennt automatisch, zu welchem Projekt eine Aufgabe gehört und ordnet die erfasste Zeit diesem Projekt zu

Ein-Klick-Integration, die den Einstieg leicht macht

Einschränkungen von Asana

Nur aufgabenbasierte Nachverfolgung: neue Asana-Projekte können schwierig zu verfolgen sein, bis die Aufgaben für diese Projekte erstellt sind

Mögliche Verwechslung mit internen Zeiterfassungsfunktionen, die in der Benutzeroberfläche neben der Clockify-Integration erscheinen

Preise für Asana

Basic

Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24.99/Monat pro Nutzer

$24.99/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

4. Google Kalender

Über Google Kalender Immer mehr Fachleute in allen Branchen nutzen Google Calendar nicht nur für Meetings, sondern auch für die Planung ihrer Produktivität. Mit dieser Shopify-Integration können Sie den nächsten Schritt in diesem Prozess machen und sicherstellen, dass die tatsächliche Zeit, die Sie für Ihre tägliche Arbeit aufwenden, mit Ihrer geplanten Zeit übereinstimmt.

Google Calendar beste Eigenschaften

Erfassen Sie die Zeit für jedes Ereignis in Google Calendar, um umfassende Berichte über Ihre tägliche Arbeit und Meetings zu erstellen

Erstellen Sie Berichte über Ihre Meetings in Clockify, einschließlich der Möglichkeit, Meeting-Typen innerhalb der App zu kategorisieren

Verwalten Sie mehrere Kalenderprojekte gleichzeitig über die Web-App von Spotify

Einschränkungen von Google Calendar

Der Web-Client von Clockify ist bei der Verfolgung von Kalenderzeiten auf einen linearen Bericht beschränkt, was tiefgreifende Einblicke erschweren kann

Die Zeiterfassung kann verwirrend werden fürgemeinsam genutzten Kalendern mit gleichzeitigen Ereignissen

Google Workspace Preise

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Business Starter: $6/Monat pro Nutzer

$6/Monat pro Nutzer Business Standard: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Business Plus: $18/Monat pro Nutzer

$18/Monat pro Nutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,000+ Bewertungen)

5. Trello

Über Trello Es ist nicht nur ein Hauptanwärter für top-Projektzeitplan-Software . Dank der Shopify-Integration verwandelt sich Trello auch in einen Echtzeit-Produktivitäts-Tracker, der sicherstellt, dass Sie und Ihr Team die richtige Menge an Zeit für die tägliche Arbeit aufwenden.

Trello beste Eigenschaften

Erstellen Sie eine einfache Zeiterfassung auf jeder Trello-Karte mit der einfachen Start/Stopp-Timer-Schaltfläche

Codieren Sie jeden Zeiteintrag, den Sie in Clockify erstellen, um detailliertere Berichte über Projekttypen, Kunden usw. zu erstellen.

Fügen Sie bei Bedarf manuell Zeit hinzu, um sicherzustellen, dass jeder erstellte Bericht korrekt bleibt, wenn Sie später nach bestimmten Informationen suchen

Einschränkungen von Trello

Die vollständige Integration auf Projektebene erfordert einen Zapier-Prozess eines Drittanbieters

Komplexer als die meisten Projektmanagement-Tools, was das Onboarding erschweren kann

Preise für Trello

Kostenlos

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,300+ Bewertungen)

4.4/5 (13,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,600+ Bewertungen)

6. Google Sheets

Über Google-Tabellen Wie Google Calendar ist auch Sheets eine beliebte Google produktivitätswerkzeug äquivalent zu herkömmlichen Tabellenkalkulationsprogrammen. Außerdem verfügt es wie Calendar über eine Clockify-Integration, die es wert ist, in diese Liste aufgenommen zu werden, und die Ihnen hilft, detailliertere Berichte aus Ihren Clockify-Daten zu erstellen.

Google Sheets beste Eigenschaften

Exportieren Sie Clockify-Daten in jedem gewünschten Format, um ausführliche Berichte in Sheets zu erstellen

Automatisierungsfunktionen reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand für den Import und Export von und zu Clockify

Die offene API von Clockify ermöglicht es fortgeschrittenen Benutzern, jedes erdenkliche Export- und Berichtsmodell zu erstellen

Einschränkungen von Google Sheets

Die Suche nach Clockify-Zeiteinträgen erfordert ein Verständnis dafür, wie die exportierten Datenspalten in Sheets aufgebaut sind

Umfassende Erfahrung mitautomatisierungssoftware wie Zapier oder Automate.io ist erforderlich, um die Datenübertragung vollständig aufzubauen

Google Workspace Preise

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Business Starter: $6/Monat pro Nutzer

$6/Monat pro Nutzer Business Standard: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Business Plus: $18/Monat pro Nutzer

$18/Monat pro Nutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40.000+ Bewertungen)

4.6/5 (40.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,000+ Bewertungen)

7. Slack

Über Schlupf Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie mithilfe von Zapier Clockify nutzen können, um eine der weltweit beliebtesten Apps für Geschäftskommunikation noch nützlicher zu machen? Das ist genau das, was diese Integration erreichen kann.

Slack beste Eigenschaften

Ändern Sie automatisch Ihren Slack-Status, sobald Sie die Zeiterfassung mit Clockify starten

Posten Sie neue Clockify-Zeiteinträge in einem bestimmten Slack-Kanal oder einer privaten Nachricht

Erstellen Sie neue Slack-Kanäle für jedes neue Projekt, das Sie in Clockify starten

Slack-Einschränkungen

Keine native Zeiterfassung in Slack, die Ihnen helfen könnte, Ihre Produktivität besser zu planen

Die Möglichkeit, in Slack-Kanälen gepostete Zeiteinträge zu suchen, ist auf die Suchfunktion von Slack beschränkt

Slack-Preise

Kostenlos

Pro: $7,25/Monat

$7,25/Monat Business+: $12,50/Monat

$12,50/Monat Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (32,000+ Bewertungen)

4.5/5 (32,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

8. Airtable

Über Airtable Im Kern hilft Airtable seinen Nutzern, Daten und Informationen bei der Erstellung von Anwendungen, der Operationalisierung von Arbeitsabläufen und vielem mehr besser zu teilen. Mit der Clockify-Integration können Sie den Kreislauf dieses Prozesses schließen, indem Sie sicherstellen, dass die gesamte Zeit, die Ihr Team mit diesen Zielen verbringt, produktiv und effizient ist.

Airtable beste Eigenschaften

Sobald der Timer für ein Element startet, können Sie ihn von jeder Umgebung aus stoppen - über das Internet oder eine App, mobil oder auf dem Desktop

Eine große Community, die bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und Funktionen, einschließlich der Zeiterfassung, helfen kann

Die Clockify-Integration fühlt sich an wie ein fehlendes Kernstück in Airtable, das keine native Zeiterfassung bietet

Einschränkungen von Airtable

Clockify ist nur in Chrome und Firefox verfügbar

Die komplexe Airtable-Benutzeroberfläche kann es neuen Benutzern erschweren, das Beste aus Clockify herauszuholen

Airtable-Preise

Kostenlos

Team: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,100+ Bewertungen)

4.6/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

9. Todoist

Über Todoist Dank Clockify erhält eine der beliebtesten To-Do-Listen-Apps auf dem Markt ein Upgrade. Die Integration der Zeiterfassung ermöglicht es den Nutzern, ihre Produktivität direkt auf dem Übersichtsbildschirm der Liste zu verfolgen, so dass es einfach ist, genau herauszufinden, wie viel Zeit Sie für jeden Punkt aufwenden.

Todoist beste Eigenschaften

Die Zeiterfassung auf dem Übersichtsbildschirm reduziert die Anzahl der Klicks, die zum Starten und Stoppen des Timers erforderlich sind

Die Integration funktioniert geräteübergreifend und ist vollständig in die Todoist-Oberfläche integriert

Projekte werden zwischen Todoist und Clockify synchronisiert, um die Erstellung von Berichten zu vereinfachen

Todoist Einschränkungen

Berichte sind nur über den Clockify Web-Client verfügbar

Keine Offline-Funktionalität für Todoist oder die Integration

Todoist Preise

Anfänger: Kostenlos

Kostenlos Pro: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $6/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

10. Quickbooks

Über Quickbooks Quickbooks, die wohl beliebteste Buchhaltungssoftware auf dem Markt, ermöglicht es seinen Nutzern, ihre Funktionalität durch die Verbindung mit Clockify noch weiter zu verbessern. Sobald Sie die Integration installiert haben, können Sie ganz einfach die Zeit für Ihre Arbeit erfassen, Stundenzettel ausfüllen und Ihre Buchhaltung verbessern.

Quickbooks beste Eigenschaften

Das Hinzufügen von Benutzern zu Clockify ermöglicht es jedem von ihnen, seine Stundenzettel automatisch mit der erfassten Zeit auszufüllen

Eine automatische Synchronisierungsoption ermöglicht es Ihnen, Ihre Clockify-Benutzer mit Ihren Quickbook-Benutzern abzugleichen

Stundensätze werden mit Zeiteinträgen synchronisiert, um die Erstellung von Stundenzetteln zu erleichtern

Quickbooks Einschränkungen

Einige Konflikte und eingeschränkte Funktionalität im Vergleich zu Quickbook Time (Quickbook's eigene Zeiterfassungslösung)

Eine komplexe Schnittstelle mit benutzerbasierter Zeiterfassung kann für größere Teams erhebliche Einarbeitungszeit und Ressourcen erfordern

Quickbooks Preise

Einfacher Start: $15/Monat

$15/Monat Essentials: $30/Monat

$30/Monat Plus: $45/Monat

$45/Monat Erweitert: $100/Monat

Quickbooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (3,100+ Bewertungen)

4.0/5 (3,100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,300+ Bewertungen)

Verbessern oder ersetzen Sie Ihre Clockify-Projekte mit ClickUp

Um eines klarzustellen: ClickUp ist nicht nur eine erstklassige Clockify-Integration, sondern fungiert auch als die beste Clockify-Alternative auf dem Markt.

Ja, Sie können die Integration als bestehender Nutzer nutzen, um Ihr Projektmanagement in ClickUp zu verbessern. Aber wenn Sie gerade erst anfangen wollen aufgaben zu verfolgen und Projektzeit, warum nicht die integrierte Funktion nutzen?

Mit ClickUp erhalten Sie alle Funktionen, die Clockify zu bieten hat - zusammen mit einem vollständigen, kostenlosen Projektmanagement-Plattform . Das bedeutet Automatisierung nicht nur für jeden neuen Zeiteintrag, sondern für jeden Teil des Projekts.

Es ist eine großartige All-in-One-Lösung, um Ihr Projektmanagement und Ihre Zeiterfassung in einem einzigen Arbeitsbereich zu kombinieren und zu automatisieren.

Also, worauf warten Sie noch? Erstellen Sie Ihr ClickUp-Konto und beginnen Sie noch heute, Ihre Produktivität zu optimieren.