11 beste Zeitmanagement Apps im Jahr 2025 (Bewertungen & Preise)

Ertappen Sie sich dabei, wie Sie sich ablenken lassen, wenn Sie unter Zeitdruck arbeiten? Oder fühlen Sie sich am Ende des Tages unproduktiv und fragen sich, wo die Zeit geblieben ist?

Das haben wir alle schon erlebt. Von Erinnerungen im Kalender über Meetings im Büro bis hin zu Zu erledigenden Listen - es kann überwältigend sein, alles ständig zu erledigen.

Wir alle wollen in kürzerer Zeit mehr erledigen. 🕖

Der Schlüssel zur Produktivität ist Ihre Fähigkeit zeit effektiv zu verwalten . Hier kommen die Apps für das Zeitmanagement ins Spiel.

Ob Sie ein Manager sind, der aufgaben zu delegieren für Ihr Team oder als Freiberufler bei der Einstellung Ihres Monatskalenders - es gibt eine App, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir haben eine Liste der 11 besten Apps für das Zeitmanagement zusammengestellt, aus der Sie auswählen können. Lesen Sie weiter.

Was ist eine App für Zeitmanagement?

Eine App für das Zeitmanagement ist eine mobile oder Desktop-basierte Softwareanwendung, die Benutzern helfen soll, ihre Zeit für alle Aufgaben zu planen, nachzuverfolgen und zu optimieren und Projekte zu verwalten.

Sie helfen Privatpersonen und Berufstätigen, ihre Zeitpläne zu organisieren, die Produktivität zu steigern und eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. ⏳

Ganz gleich, ob Sie ein Multitasking-Champion sind oder Ordnung in das Chaos Ihres Privat- oder Berufslebens bringen wollen, Zeitmanagement-Tools helfen Ihnen schneller zu arbeiten durch die Zuordnung von Zeiterfassungen zu verschiedenen Aufgaben und Projekten.

Außerdem verfügen sie über zusätzliche Features wie Notizen, Zu erledigen-Listen, Aufgaben-Manager, Zeitplaner, Projektmanagement und Nachverfolgung von Gewohnheiten. Denn es ist nicht die Zeit an sich, die Sie nachverfolgen, sondern das, wofür Sie sie aufwenden.

Worauf sollten Sie bei Apps für das Zeitmanagement achten?

Plattformübergreifende Kompatibilität: Wählen Sie eine time management tool das plattformübergreifende Kompatibilität bietet, was Ihnen die Flexibilität gibt, die für eine bestimmte Aufgabe und Arbeit aufgewendete Zeit über mehrere Geräte hinweg nachzuverfolgen, einschließlich Mobiltelefonen, Tablets und Desktop

Wählen Sie eine time management tool das plattformübergreifende Kompatibilität bietet, was Ihnen die Flexibilität gibt, die für eine bestimmte Aufgabe und Arbeit aufgewendete Zeit über mehrere Geräte hinweg nachzuverfolgen, einschließlich Mobiltelefonen, Tablets und Desktop Nachverfolgung von Aktivitäten: Das Tool für die Zeiterfassung sollte die Erstellung einer zu erledigen-Liste mit Aufgaben, die kategorisiert werden, einstellung von Prioritäten und Fristen und die Nachverfolgung der Arbeit während des Tages. Apps für das Zeitmanagement müssen auch die Möglichkeit bieten, die Nachverfolgung der Zeit zu bearbeiten und zu ermöglichen zeit-Blockieren manuell, um sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren zu können

Behalten Sie den Überblick über aktuelle, vergangene und zukünftige Meetings oder Ereignisse mit der ClickUp Vorlage für Terminblockaden

Berichterstellung und Analytik : Ein umfangreiches analytisches Dashboard analysiert Ihre Produktivität und hilft Ihnen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Nutzen Sie diese Daten zum Einstellen von zeitschätzungen genau

: Ein umfangreiches analytisches Dashboard analysiert Ihre Produktivität und hilft Ihnen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Nutzen Sie diese Daten zum Einstellen von zeitschätzungen genau Intuitive Schnittstelle: Eine übersichtliche, einfach zu bedienende und intuitive App-Schnittstelle hilft Ihnen, sich zu konzentrieren auf die Verwaltung Ihrer Zeit zu konzentrieren, anstatt sich mit der Navigation der App auseinanderzusetzen

Eine übersichtliche, einfach zu bedienende und intuitive App-Schnittstelle hilft Ihnen, sich zu konzentrieren auf die Verwaltung Ihrer Zeit zu konzentrieren, anstatt sich mit der Navigation der App auseinanderzusetzen Integrationsmöglichkeiten: Zeitmanagement tools sollten eine nahtlose Integration mit Projektmanagement, Kommunikation, Rechnungsstellung und kalender Apps für Fachleute und Projektmanager zur Automatisierung von Workflows

Zeitmanagement tools sollten eine nahtlose Integration mit Projektmanagement, Kommunikation, Rechnungsstellung und kalender Apps für Fachleute und Projektmanager zur Automatisierung von Workflows Offline-Funktionalität: Überlegen Sie sich eine App zur Zeitverwaltung, die den Zeitaufwand auch dann nachverfolgt, wenn Sie offline arbeiten, so dass Sie auch ohne Verbindung zum Internet den Überblick über Ihre Zeit behalten

Überlegen Sie sich eine App zur Zeitverwaltung, die den Zeitaufwand auch dann nachverfolgt, wenn Sie offline arbeiten, so dass Sie auch ohne Verbindung zum Internet den Überblick über Ihre Zeit behalten VordefiniertZeitmanagement-Vorlagen: Zugang zu vorgefertigten Zeitbudgetierungs- und vorlagen für den Tagesplaner hilft Ihnen, sofort loszulegen, ohne dass Sie eine eigene tagesplaner von Grund auf

Die 11 besten Apps für das Zeitmanagement im Jahr 2024

1. ClickUp

Organisieren Sie sich und nutzen Sie Ihre Zeit besser mit der ClickUp Zeiterfassung für Projekte

Die Nachverfolgung der Zeit bildet die Grundlage für den Erfolg eines jeden Projekts. Sie wollen Projekte im Team pünktlich abliefern, denn Verzögerungen können zu Budgetüberschreitungen führen.

Eine App zur Zeiterfassung, die in Ihr projektmanagement-Plattform erspart Ihrem Team den mühsamen Wechsel zwischen den tool für die Zeiterfassung und Ihre Projektmanagement-Plattform. Es ist eine einzige Quelle der Wahrheit, um die Zeit effektiv zu verwalten und auf dem Weg zu Ihrem Ziel zu bleiben zeitmanagement-Ziele .

Erstellen Sie Timesheets, um die verfolgte Zeit über Aufgaben und Speicherorte hinweg zu sammeln und anzuzeigen und so einen schnellen Einblick in Ihren Fortschritt zu erhalten ClickUp's Zeitmanagement app ermöglicht Ihrem Team die Nachverfolgung der Zeiterfassung von jeder Plattform aus, die Rechnungsstellung an Ihre Clients und die Integration von Timesheets in Ihre Projekt-Workflows.

Ein breiter Bereich an zeitsparenden Features, wie Start- und Enddatum, Fälligkeitsdatum, Timesheets und Umplanung von Abhängigkeiten, machen sie zur besten App für Zeitmanagement.

ClickUp beste Features

Nachverfolgung Ihrer Zeit überall - auf dem Desktop oder auf dem mobile App . Die Zeiterfassung arbeitet geräteübergreifend und verknüpft Zeitdaten mit ClickUp Aufgaben

Mit dem globalen Timer in ClickUp können Sie Ihre Zeit nachverfolgen, Schätzungen abgeben, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit von überall aus einsehen

Verwenden Sie ClickUp's Projekt Zeiterfassung feature zum manuellen Hinzufügen von Zeiteinträgen für vergangene Aktivitäten und sogar zum Bearbeiten zuvor erfasster Einträge wird die Zeiterfassung von Projekten zum Kinderspiel

Prognostizieren Sie Ihre Erwartungen mit Zeitschätzungen, teilen Sie Zeitschätzungen für Aufgaben zwischen Teammitgliedern auf und fassen Sie Ansichten für Zeitschätzungen zusammen, um sich einen Überblick zu verschaffen

Unterscheiden Sie zwischen fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden, um Ihren Clients genaue Rechnungen zu stellen

Wechseln Sie von einer Umgebung in eine andere, ohne den aktuellen Fortschritt des Timers zu verlieren, indem Sie den globalen Timer von ClickUp verwenden ⌛

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen wie dieVorlage für Zeitmanagement-Zeitplan, vorlagen für Zeitprotokolle und mehr, um Ihren Tag und Ihre Projekte zu organisieren, ohne ins Schwitzen zu kommen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Limitierungen

Timesheets und fakturierbare Berichte sind nur in den Business- und Enterprise-Plänen verfügbar

Die benutzerdefinierte Anpassung der ClickUp App erfordert eine leichte Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3800+ Bewertungen)

2. Notion

über Notion Unsere Aufgaben und Projekte sind oft in verschiedenen Journalen, Listen oder sogar Apps zur Speicherung von Notizen auf unseren Telefonen verstreut.

Wir verpassen es, sie zeitlich einzuordnen, da wir sie nicht an einem Ort sehen, was dazu führt, dass wir Fristen für wichtige Aktivitäten verpassen.

Die Visualisierung all unserer anstehenden Aufgaben an einem Ort ist der wichtigste Schritt zu einem erfolgreichen Zeitmanagement.

Das Zeitmanagement-Tool von Notion ermöglicht es Projektmanagern, Aufgaben besser zu planen, indem es sie an einem Ort visualisiert, mehrere Kalender und Kanban-Ansichten unterstützt und verbesserung der Produktivität mit effektiver Überwachung.

Vergleichen Notion Vs. ClickUp !

Notion beste Features

Feature zur Nachverfolgung von Aufgaben, um alle Ihre geplanten Aufgaben und Projekte an einem Ort zu visualisieren, Prioritäten zu setzen und deren Fortschritt zu verfolgen

Mit der Zeitleiste können Sie Projekte flexibel einteilen, Zeitleisten anpassen und die Ansichten benutzerdefiniert gestalten, so dass Sie einen Plan erstellen können projekte und Aufgaben chronologisch

Notion KI füllt automatisch Daten aus, erstellt analytische Berichterstellungen und generiert automatisch neue Schreibideen für zeit zu sparen beim Brainstorming

Notion Grenzen

Die Nutzung der mobilen App kann langsam sein

Die App hat eine Lernkurve

Notion Preise

Free für Einzelpersonen

Plus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI kann zu jedem bezahlten Plan für $8 pro Mitglied/Monat hinzugefügt werden

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4835 Bewertungen)

4.7/5 (4835 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1946 Bewertungen)

Sieh dir das an Notationsalternativen* !

3. MyLifeOrganized

über MyLifeOrganized Stellen Sie sich vor, Sie planen ein geschäftliches Ereignis. Es gibt Aufgaben, die von mehreren Personen in verschiedenen Teams abhängig sind. Instanz, der Druck des Hintergrunds hängt davon ab, dass der Entwurf fertig ist, während ein anderes Team für den Druck zuständig ist.

Wann immer es Abhängigkeiten gibt, ist es wichtig, diese zu visualisieren, um zu verstehen, welche Aufgabe die veranschlagte Zeit überschritten und die Verzögerung verursacht hat.

MyLifeOrganized (MLO) erstellt flexible hierarchische Listen mit Unteraufgaben und definierten Abhängigkeiten, um die Blockierer beim Zu erledigen der Aufgabe zu identifizieren.

MyLifeOrganized beste Features

Drag-and-Drop-Schnittstelle zum Erstellen von Aufgabenlisten und deren Neuanordnung in Form einer Liste oder eines virtuellen Baums zur einfachen Nachverfolgung der Zeit

Erstellen von Unteraufgaben innerhalb von Aufgaben und sogar Hinzufügen von Abhängigkeiten innerhalb von Aufgaben

Vorgefertigte Vorlage zur Implementierung zeitmanagement-Techniken wie z.B. David Allen's "Getting Things Erledigt"® (GTD®) Ansatz

MyLifeOrganized Limits

Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv und einfach zu bedienen

Benutzer benötigen ein zusätzliches Abonnement, um die geräteübergreifende Synchronisierung in der Cloud zu ermöglichen

Preise für MyLifeOrganized

MLO für Android (einmalige Gebühr, keine monatlichen Kosten) Free Professionell: $29.99

(einmalige Gebühr, keine monatlichen Kosten) MLO für iOS (einmalige Gebühr, keine monatliche Gebühr) Free Professionell: $29,99

(einmalige Gebühr, keine monatliche Gebühr) MLO für Windows (einmalige Gebühr, keine monatliche Gebühr) Standard: 49,95 Professionell: $59,95

(einmalige Gebühr, keine monatliche Gebühr) Cloud-Synchronisierungsdienst (zur Synchronisierung des Fortschritts über verschiedene Geräte hinweg) $19,95 pro Jahr $12,95 für sechs Monate

(zur Synchronisierung des Fortschritts über verschiedene Geräte hinweg)

MyLifeOrganized Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Rize

über Rize Als Projektmanager ist es wichtig zu verstehen, wie Ihr Team seine Zeit investiert und ob es einen besseren Weg gibt, die Produktivität aller Beteiligten zu maximieren.

Rize ist eine App für das Zeitmanagement, die KI einsetzt, um den Fokus und die Produktivität zu verbessern und gesunde Arbeitsgewohnheiten aufzubauen. Sie hilft Ihnen ihre Aufgaben zwischen mehreren laufenden Projekten zu verwalten und vermeiden Sie Ablenkungen.

Verfolgen Sie Aufgaben automatisch, kategorisieren Sie die Aktivitäten Ihres Teams in Echtzeit, analysieren Sie, wie sie ihre Zeit investieren, und helfen Sie ihnen, ihre Produktivität zu optimieren.

Rize beste Features

Automatische Nachverfolgung der am Computer verbrachten Zeit, ohne Timer starten oder stoppen zu müssen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Kategorien, um einen besseren Einblick in die Verwendung Ihrer Zeit zu erhalten

Einstellen der nummer der zu verbringenden Stunden für die Arbeit an einem Tag und erhalten Sie Benachrichtigungen, um Überarbeitung zu vermeiden

Größenbeschränkungen

Benutzer berichten, dass Probleme bei der Einstellung benutzerdefinierter Kategorien auftreten

Nicht verfügbar auf iOS und Android

Rize Preise

Kostenlose Testversion, nur für einen Monat

Monatlich: $16,99 pro Monat

$16,99 pro Monat Jährlich: $9,99 pro Monat

Rize Bewertungen und Rezensionen

G2: NA (0 Bewertungen)

NA (0 Bewertungen) Capterra: NA (0 Bewertungen)

5. Wrike

über Wrike Zu viele persönliche oder E-Mail-Besprechungen können Ihr Team überfordern. Noch schlimmer ist, dass sie die meiste Zeit damit verbringen, auf Ihre E-Mails zu antworten, was zu einem Verlust an Produktivität führt.

Mit den Kalendern von Wrike erhalten relevante Stakeholder den Fortschritt des Projekts in Echtzeit, ohne dass sie mehrere E-Mails überprüfen müssen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben. Der Projektkalender verfolgt Fristen, Projektfortschritte, Workload-Kollisionen und potenzielle Engpässe.

Wrike beste Features

Die Zeiterfassung von Wrike zeigt den genauen Zeitaufwand für verschiedene Projekte/Aufgaben an, der mit den geplanten Stunden verglichen werden kann

Nachverfolgung der genutzten Zeit, um die genauen abrechenbaren Stunden zu erhalten und diese dann mit Ihren Finanzsystemen für die Rechnungsstellung zu synchronisieren

Halten Sie Ihre Teams mit wichtigen Meilensteinen für die Projektplanung auf dem Laufenden und arbeiten Sie bei abteilungsübergreifenden Aufgaben synchronisiert

Wrike Limits

Verfügt nicht über integrierte Analysen zur Visualisierung

Die Ansicht der Zeitleiste verfügt nicht über ein Feature zum Rückgängigmachen; Sie können Aufgaben nicht neu planen

Wrike Preise

Free: $0 pro Benutzer pro Monat

$0 pro Benutzer pro Monat Team: $9.80 pro Benutzer pro Monat

$9.80 pro Benutzer pro Monat Business: $24.80 pro Benutzer pro Monat

$24.80 pro Benutzer pro Monat Enterprise: benutzerdefinierte Preise

benutzerdefinierte Preise Pinnacle: benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3500 Bewertungen)

4.2/5 (3500 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2535 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wrike Alternativen !

6. Toggl Nachverfolgung

über Toggl Die genaue Verwaltung der abrechenbaren Stunden ist eine der wichtigsten Herausforderungen für Projektmanager, wenn sie mit verschiedenen Mitgliedern eines Teams auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Apps für das Zeitmanagement helfen, die Zeit Ihres Teams bei jedem Client-Projekt zu maximieren.

Businesses nutzen Toggl, um Kunden Rechnungen zu stellen, die Rentabilität zu messen und Workloads zu verwalten. Sehen Sie sich Ihre erfassten Einträge in einem Raster- oder Kalenderformat an, und die Dashboards zur Berichterstellung zeigen, wo Ihr Team seine Zeit täglich und wöchentlich verbringt.

Lesen Sie unseren ausführlichen Bericht *Toggl review* !

Die besten Features von Toggl Track

Die Chrome-Erweiterung Toggl Track ermöglicht es Ihnen, die App zur Zeiterfassung automatisch zu starten und zu stoppen, auch wenn Ihr Computer im Leerlauf war, aber ein Timer noch läuft; sie bietet auch Möglichkeiten, den erfassten Block zu korrigieren

Erstellen Sie genaue Projektbudgets auf der Grundlage von Zeiterfassungsdaten und verfolgen Sie die abrechenbaren Stunden für Projekte in einem Client Dashboard

Integriert sich mit allen führenden Google Kalendern, projektmanagement tools , HR- und Buchhaltungsplattformen

Toggl Grenzen der Nachverfolgung

Benutzer berichten über Instanzen, in denen die Endzeiten der Sitzungen in der Desktop-App nicht erfasst wurden

Es gibt keine aufgabenverwaltung oder Planungs-Feature; Sie können den Workload Ihres Teams nicht planen und nachverfolgen

Toggl Preisverfolgung

Free: Für bis zu fünf Benutzer

Für bis zu fünf Benutzer Starter: $9 pro Benutzer pro Monat

$9 pro Benutzer pro Monat Premium: $18 pro Benutzer pro Monat

$18 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Bewertungen und Rezensionen nachverfolgen

G2: 4.6/5 (1553 Bewertungen)

4.6/5 (1553 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2235 Bewertungen)

Sieh dir das an Toggl Alternativen* !

7. Asana

über Asana Zeitdaten sind entscheidend für die Workload- und Ressourcenplanung, liefern Echtzeitschätzungen des Projektfortschritts und sind auch für eine bessere Prognose und Budgetierung wichtig.

Genaue Zeiterfassungsdaten sind für die Nachverfolgung persönlicher und beruflicher Projekte unerlässlich.

Die in die App Asana eingebetteten Timer helfen bei der automatischen Zeiterfassung und liefern Echtzeitdaten an das Analyse-Dashboard, damit die Teams auf dem richtigen Weg bleiben.

Vergleich_ Asana Vs. ClickUp !

Asana beste Features

Natives Feature zur Zeiterfassung, um die für eine Aufgabe benötigte Zeit zu schätzen und die tatsächlich aufgewendete Zeit zu erfassen

Erstellen Sie Unteraufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, und sehen Sie deren Fortschritt in Echtzeit 🤝

Die Daten der Zeiterfassung können im analytischen Dashboard berichtet werden und unterstützen die Sortierung mit benutzerdefinierten Feldern wie geschätzte Zeit, aufgewendete Zeit und mehr

Asana Beschränkungen

Die eingebettete Zeiterfassung wird nur auf dem Plan der Stufe Advanced und höher unterstützt

Die Schnittstelle ist nicht so intuitiv wie bei anderen Apps

Asana Preise

Free: für den persönlichen Gebrauch (Zeiterfassung wird nur durch Integrationen unterstützt)

für den persönlichen Gebrauch (Zeiterfassung wird nur durch Integrationen unterstützt) Starter: $10.99/Monat (unterstützt keine integrierte Zeiterfassung)

$10.99/Monat (unterstützt keine integrierte Zeiterfassung) Erweitert: $24.99/Monat

$24.99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9522 Bewertungen)

4.3/5 (9522 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12270 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Asana Alternativen !

8. ZeitBaum

über ZeitBaum Organisieren Sie ein großes Ereignis? TimeTree hilft Ihnen, Ihre Ereignisse zu koordinieren, indem es wichtige Informationen und zeitpläne für die Arbeit . Es ist eine zentrale Anlaufstelle, um Pläne freizugeben und anstehende spannende Ereignisse in einem einzigen Kalender zu besprechen.

TimeTree verfügt auch über Chat-Funktionen, mit denen Familie, Freunde und Hobbygruppen einen Kalender für jede Gemeinschaft erstellen und Ereignisse planen können.

TimeTree beste Features

Freigeben von Informationen im Kalender Format mit dem TimeTree Public Kalender

Optimieren Sie die gesamte Kommunikation an einem Ort und erinnerungen versenden , Fotos oder Anhänge zu dem Ereignis

TimeTree Beschränkungen

Ein freigegebener Kalender kann bis zu 200 Mitglieder haben

Es gibt ein Limit von 20 Kalendern pro Konto

TimeTree Preise

kostenlose einmonatige Testversion

Premium: $4,49 pro Monat

TimeTree Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht auf der Liste von G2

Nicht auf der Liste von G2 Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Habitica

über Habitica Es ist schwierig, konsequent zu bleiben, während man sich neue Gewohnheiten aneignet. Die interaktive Zeitmanagement App Habitica bietet ein Belohnungssystem, das Ihre Fortschritte hervorhebt und greifbarer macht.

Mit dieser kostenlosen App für Zeit- und Aufgabenmanagement behältst du den Überblick über deine Aufgaben, erledigst deine Listen, steigerst deine Produktivität und wirst jedes Mal belohnt, wenn du eine wichtige Aufgabe abschließt.

Habitica beste Features

Verfolge und verwalte deine Zeit, deine Arbeitsgewohnheiten, deine täglichen Ziele und deine Liste der zu erledigenden Aufgaben mit den mobilen Apps und der Webschnittstelle von Habitica

Erhöhe das Level deines Avatars und schalte Features im Spiel frei, wenn du Aufgaben abhakst

Belohnungen und Bestrafungen im Spiel und ein starkes soziales Netzwerk, um Benutzer zu inspirieren

Habitica Beschränkungen

Gamification ist für manche Menschen vielleicht kein großer Motivator

Habitica Preise

Monatlich: $4.99 und beinhaltet 25 Edelsteine

$4.99 und beinhaltet 25 Edelsteine 3 Monate: $14.99 und beinhaltet 30 Edelsteine und eine mystische Sanduhr

$14.99 und beinhaltet 30 Edelsteine und eine mystische Sanduhr 6 Monate: $29.99 und beinhaltet 35 Edelsteine und zwei mystische Sanduhren

$29.99 und beinhaltet 35 Edelsteine und zwei mystische Sanduhren Jährlich: $47.99 und enthält 45 Edelsteine und vier mystische Sanduhren

Habitica Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Sieh dir das an Habitica Alternativen* !

10. Trello

über Trello Wenn Sie einen vollen Terminkalender und mehrere laufende Projekte haben, brauchen Sie Hilfe bei der Verwaltung Ihrer persönlichen Produktivität. Die Zeitmanagement App von Trello verbessert Ihr persönliches Zeitmanagement, verfeinert methoden zur Prioritätensetzung und nimmt Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben in Angriff.

Trello kombiniert alle Aufgaben, Teamkollegen und Tools mit Hilfe von Boards, Listen und Karten, um Ressourcen und Zeiteinteilung besser zu verstehen.

Vergleich_ Trello Vs. ClickUp !

Trello beste Features

Verfolgen Sie Ihre persönlichen Produktivitätstermine mit der Kalender Ansicht von Trello und Trello-Vorlagen Verwenden Sie die Zeitleiste, um den zeitlichen Fortschritt aller Aufgaben in Ihrem Projekt zu überblicken. Durch einfaches Ziehen und Ablegen können Sie Startdaten verschieben oder Fälligkeitsdaten ändern, wenn sich die Prioritäten verschieben 📆

Verwalten Sie Workloads, überwinden Sie Engpässe, visualisieren Sie Metriken wie Fälligkeitsdaten und zugewiesene Aufgaben, und halten Sie die Beteiligten mit Trello Dashboard auf dem Laufenden

Trello Einschränkungen

Kein eingebauter Support für die Zeiterfassung

Die kostenlose Version hat begrenzte Möglichkeiten

Trello Preise

Free

Standard: $5 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

$5 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Premium: $10 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

$10 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $17,50 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13427 Bewertungen)

4.4/5 (13427 Bewertungen) Capterra: 4.5 /5 (23018 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Trello Alternativen !

11. Clockify

über Clockify Clockify ist eine einfache und effiziente App zur Zeiterfassung, mit der Benutzer ihre Arbeitszeiten projektübergreifend nachverfolgen können. Es ist ein ideales Tool für Agenturen, Freiberufler und Fachleute, die ihre Zeit für ein effizienteres Management organisieren möchten. Clockify verfügt über eine übersichtliche Oberfläche, die einen einfachen Wechsel zwischen Aufgaben ermöglicht und umfassende Berichterstellungen generiert.

Clockify beste Features

Benutzer können aufgabenspezifische Timer erstellen, die verfolgte Zeit je nach Projekt zuweisen und mehrere Timer gleichzeitig verwalten.

Mit dem Dashboard für Team-Aktivitäten lässt sich die Produktivität eines Teams auf einen Blick überwachen, was Einblicke zur Optimierung bietet.

Clockify integriert mit gängigen Projektmanagement tools wie Trello, Asana und Jira

Clockify Beschränkungen

Einige Benutzer haben über gelegentliche Probleme mit dem Timer berichtet und darüber, dass die Benutzeroberfläche schwer zu navigieren ist.

Erweiterte Features, wie die Nachverfolgung von Einzelzielen oder Warnungen, sind nur in den kostenpflichtigen Versionen verfügbar.

Clockify Preise

Free Forever: Eingeschränkte Features

Eingeschränkte Features Basic: $4.99/Monatlich

$4.99/Monatlich Standard: $6,99/Monat

$6,99/Monat Pro: $9,99/Monat

$9,99/Monat Enterprise: 14,99 €/Monat

Clockify Kundenrezensionen

G2: 4.5/5 (150 Bewertungen)

4.5/5 (150 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Clockify Alternativen !

Maximieren Sie Ihre Produktivität mit den besten Zeitmanagement Apps

Wenn Sie in Ihrem Leben viel zu tun haben, kann das zu Stress und vielen verpassten Terminen führen. Die richtige App zur Zeiterfassung kann Ihnen helfen, Ihre Zeit effektiv zu verwalten, Ihre persönliche und berufliche Produktivität zu verbessern und eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen.

Achten Sie bei der Auswahl der passenden App für Ihr Zeitmanagement auf die Features, die plattformübergreifende Funktionalität, die Integration mit führenden Projektmanagement-Tools und -Kalendern, die Automatisierung und die Analysefunktionen, damit Sie mehr aus Ihrer Zeit machen können. ClickUp die Features der Zeiterfassung, gekoppelt mit der All-in-One-Software für Projektmanagement, ermöglichen es Ihnen sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren . ClickUp kostenlos ausprobieren und erledigen Sie mehr in weniger Zeit._