Wir stellen vor: die neue Blog-Seite – was gibt es Neues?

ClickUp wurde in der Welt der Technologie ins Leben gerufen, um Menschen dabei zu helfen, produktiver zu werden und 👏 Dinge 👏 schneller zu erledigen 👏.

Obwohl der Hauptzweck darin besteht, Teams ein umfassendes Projektmanagement-Tool für alle Arten von Aufgaben zur Verfügung zu stellen, sind wir bei ClickUp davon überzeugt, dass es genauso wichtig ist, Ihnen Ressourcen anzubieten, die Ihnen helfen, sich in Ihrer Rolle zurechtzufinden und sich beruflich weiterzuentwickeln.

Das ist sogar einer unserer wichtigsten Werte bei ClickUp – jeden Tag um 1 % zu wachsen. 🌱

Eine Möglichkeit, diesen Kernwert zu fördern, besteht darin, unser Wissen und unsere Erfahrungen freizugeben, um Ihnen dabei zu helfen, neue Ideen zu entwickeln, wichtige Einblicke in verschiedene Themen zu gewinnen und die besten Methoden zu erlernen, Ihren Workflow so zu verwalten, wie es für Sie am besten funktioniert. 🙋‍♀️

Egal, ob Sie ein erfahrener Profi in Ihrem Feld sind oder sich noch in einer frühen Phase Ihrer Karriere befinden, auf der Blog-Seite von ClickUp finden Sie einige der hilfreichsten Informationen, die Sie benötigen, um in Ihrer Rolle zu glänzen.

Und es gibt tolle Neuigkeiten für Sie!

Unser Blog wurde kürzlich einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Ihnen verbesserte Inhalte zu bieten. 🔥

Folgen Sie uns, um zu erfahren, wie Sie die Ressourcen auf unserer überarbeiteten Blog-Seite optimal nutzen können!

Neue Blog-Seite, wer ist das denn?!

Wir präsentieren: die überarbeitete Blog-Seite von ClickUp! 😍 🙌

Mit Ihnen im Hinterkopf und in dem Bestreben, unsere Inhalte menschlicher und vielfältiger zu gestalten, haben wir jeden Teil dieser Blog-Seite umgestaltet!

Als Erstes fallen Ihnen wahrscheinlich die bunten Farben auf. 🦄 🌈

Noch wichtiger ist, dass wir das Navigationsmenü verbessert und Kategorie-Kopfzeilen sowie Unterkategorie-Links hinzugefügt haben, damit Sie bestimmte Arten von Artikeln oder alles, was Sie suchen, viel schneller finden können. ⚡️

Beschleunigen Sie Ihre Suche, indem Sie Kategorien und Unterkategorien auswählen:

Verwalten Projektmanagement Produktmanagement Zeitmanagement Marketing

Projektmanagement

Produktmanagement

Zeitmanagement

Marketing

Produkt Verwendung der ClickUp -Software zur Planung von Zielen

Verwendung von ClickUp

Planen

Ziele

Software

News Feature-Veröffentlichungen Ankündigungen Ereignisse

Feature-Veröffentlichungen

Ankündigungen

Ereignisse

Arbeitsleben Audio Spotlight Produktivität Remote-Arbeit

Audio-Spotlight

Produktivität

Remote-Arbeit

Arten von Blogs: Entdecken Sie, was Sie auf unserer Blog-Seite finden können

Die Diversifizierung unserer Inhalte hat für uns höchste Priorität, damit unsere Leser wie Sie aus einer Vielzahl von Ressourcen lernen können.

Wir wissen, dass jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass sich sogar Ihre eigenen Bedürfnisse von Zeit zu Zeit ändern. Genau aus diesem Grund erstellen wir kontinuierlich eine Vielzahl neuer Inhalte, um Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, an einem Ort zur Verfügung zu stellen.

Lassen Sie uns nun gemeinsam die verschiedenen Arten von Blogs entdecken, die Sie in der neuesten Version unserer Blog-Seite finden werden! ✨💻 ✨🔭👀

Listenartikel

Listicles sind eine unterhaltsame Art, einen Artikel zu bezeichnen, der im Format einer Liste geschrieben ist. 📝

Dieses Blog-Format eignet sich hervorragend zum schnellen Auffinden von Informationen, da die Inhalte in kürzere, übersichtliche Abschnitte unterteilt sind.

Die Darstellung der Informationen auf diese Weise kann Ihnen helfen, die Inhalte besser zu verstehen, zumal jeder Abschnitt in der Regel jeweils nur ein Thema behandelt.

Wenn Sie beispielsweise neugierig sind, wie Gantt-Diagramme Ihnen bei der Verwaltung von Projekten helfen können, aber nicht wissen, wo Sie anfangen sollen oder wie diese aussehen sollten, dann sind Sie hier genau richtig..

Wir haben Beispiele für Sie in Form einer Liste zusammengestellt, die verschiedene Gantt-Diagramme für alle Arten von Teams enthält!

➡️ Sehen Sie sich 20 einfache Beispiele für Gantt-Diagramme für jedermann an

Beispiel für einen Listicule-Blog in ClickUp

Beispiel für einen Listicule-Blog in ClickUp

Alternativen

Wir wissen, dass es immer unzählige Optionen gibt, und das gilt auch für Software-Apps.

Unabhängig davon, in welcher Branche oder Rolle Sie tätig sind, können sich Ihre Bedürfnisse, Zinsen und Ihr Arbeitsumfang ändern, sodass die derzeit von Ihnen verwendete App möglicherweise nicht mehr den Anforderungen Ihrer Arbeit entspricht.

Genau aus diesem Grund haben wir Inhalte zu alternativen Apps erstellt!

Unsere alternativen Blogs helfen Ihnen dabei, die beste Entscheidung für Sie und Ihr Team zu treffen.

Die Auflistung der verschiedenen verfügbaren Optionen, ihrer Verwendungszwecke, Vorteile, Einschränkungen, Features und Preise in einem Artikel ist eine perfekte Möglichkeit, Ihre Top-Auswahl an einem Ort zu sehen.

Wenn Sie beispielsweise nach einer Alternative zu Asana gesucht haben, dann haben Sie Glück!

Schauen Sie sich das hier an ➡️ 12 erstaunliche Alternativen zu Asana

Beispiel für einen alternativen Blog in ClickUp als App

Beispiel für einen alternativen Blog in ClickUp

Ultimative Leitfäden

Unsere ultimativen Leitfäden sollen Ihnen eine Übersicht über ein bestimmtes Thema geben und Ihnen mit einer detaillierten Analyse zu einem besseren Verständnis des Themas verhelfen.

In einer Instanz könnten Sie beispielsweise daran interessiert sein, mehr darüber zu erfahren, was Projektintegrationsmanagement ist und wie es funktioniert.

Gut, dass wir den ultimativen Leitfaden haben, der Ihnen erklärt, was es ist, wie es funktioniert, wie Sie davon profitieren können und vieles mehr!

Weitere Informationen zum Projektintegrationsmanagement und einen Einblick in unsere ultimativen Leitfäden finden Sie hier: ➡️ Was ist Projektintegrationsmanagement

Beispiel für einen ultimativen Leitfaden-Blog in ClickUp

Beispiel für einen ultimativen Leitfaden-Blog in ClickUp

Bewertungen

Sie fragen sich, ob das derzeitige Tool, das Sie für Ihre Arbeit verwenden, das beste ist, das Sie bekommen können, oder ob Sie es besser machen könnten? 😉

Genau aus diesem Grund haben wir Blogs erstellt, die Ihnen einen umfassenden Überblick über eine bestimmte App oder ein bestimmtes Thema geben sollen.

In diesem Blog werden die Features, Vor- und Nachteile, Preise und vieles mehr der App aufgelistet, damit Sie alle Informationen haben, die Sie für eine fundierte Entscheidung benötigen!

Okay, hier ist ein Beispiel. Ist Jira wirklich all den Hype wert, den es bekommt? 👀 🙊

Lesen Sie diese Jira-Rezension und überzeugen Sie sich selbst!

➡️ Jira-Rückblick 2021 (Features, Vor- und Nachteile, Preise)

Beispiel für einen App-Bewertungsblog in ClickUp

Beispiel für einen App-Bewertungsblog in ClickUp

Das ClickUp-Team: Wie wir ClickUp nutzen

Wir bei ClickUp sind die größten Fans der Plattform.

Das mag vielleicht etwas voreingenommen klingen (😜 ), aber wir haben Beweise, die belegen, warum wir ihn so gerne nutzen!

Was uns an ClickUp am besten gefällt, ist, wie flexibel und anpassungsfähig es an die Bedürfnisse und Vorlieben aller Abteilungen und Mitarbeiter ist.

Zum einen nutzen wir ihn jeden Arbeitstag, um unsere Aufgaben zu erledigen, Projekte zu planen, mit unseren Kollegen zusammenzuarbeiten und vieles mehr.

Da sich der Arbeitsbereich jeder Abteilung und der Workflow der Mitarbeiter voneinander unterscheiden, ist es sehr hilfreich, ein anpassbares Tool zu haben, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und ihnen die Zusammenarbeit an einem Ort ermöglicht.

Die Artikel unter "Wie wir ClickUp nutzen" beschreiben, wie die verschiedenen Teams bei ClickUp die Plattform nutzen und optimieren, um ihre Arbeit zu verbessern und ihre Prozesse zu optimieren.

Hier finden Sie hilfreiche Tipps von denjenigen, die ClickUp am häufigsten nutzen!

Erfahren Sie, wie unser Team für Qualitätssicherung ClickUp für seine tägliche Arbeit nutzt!

➡️ Wie unser Team für Qualitätssicherung ClickUp nutzt

Beispiel für den Blog "Wie Teams ClickUp nutzen"

Beispiel für den Blog "Wie Teams ClickUp nutzen"

Schnelle Tipps von Fachleuten und Branchenexperten

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind, welche Rolle Sie innehaben und wie lange Sie bereits in Ihrem Beruf arbeiten, gibt es immer weitere Informationen, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen und Ihnen helfen können, Ihre Prozesse zu verbessern.

Aus den Erfahrungen anderer zu lernen, eröffnet Ihnen nicht nur neue Denkweisen, sondern hilft Ihnen auch, bessere Entscheidungen zu treffen und häufige Fehler zu vermeiden.

Genau aus diesem Grund haben wir Zitate von Fachleuten aus verschiedenen Branchen zusammengestellt, die ihre Erfahrungen, Tipps und vieles mehr freigeben.

Diese Blogs sollen unsere Welten verbinden und Menschen die Möglichkeit geben, voneinander zu lernen.

Schauen Sie sich den Blog unten an, um mit anderen Fachleuten in Kontakt zu treten, neue Ansätze für agiles Management zu entdecken und vieles mehr!

➡️ Über 20 Tipps für agiles Management

Beispiel für einen ClickUp-Blog mit schnellen Tipps von Branchenexperten

Beispiel für einen ClickUp-Blog mit Quick-Tipps von Branchenexperten

Blogs von Gästen und ausgewählten Benutzern

Wie bereits erwähnt, lieben wir es, von den Erfahrungen unserer Benutzer mit ClickUp zu erfahren und Tipps zur besseren Verwaltung von Workflows zu erhalten.

Blogs, in denen unsere Stimmen zu Wort kommen, sind für uns (und für andere) sehr wichtig!

Diese Gast-Blogs bieten Ihnen die Möglichkeit, Fachwissen auszutauschen, mit unseren Lesern zu "sprechen" und einen Beitrag zu unserer ClickUp-Community zu leisten.

Wenn Sie ClickUp gerne nutzen, teilen Sie uns mit, wie Sie ClickUp einsetzen, um Ihre Arbeit oder Ihr Privatleben zu verbessern, und gewinnen Sie die Chance, in unseren Gast-Blogs vorgestellt zu werden!

Sehen Sie sich die verschiedenen Arten von Gast-Blogs an, die Sie auf unserer neuen Blog-Seite finden können:

⭐️ UGC-Benutzer im Rampenlicht

⭐️ Gast-Blogs

⭐️ ClickUp Consultant Blogs

Benutzer im Rampenlicht und Gast-Blogbeiträge in ClickUp

Benutzer im Rampenlicht und Gast-Blogbeiträge in ClickUp

Worklife-Blogs

Als Verfechter der Produktivität möchten wir Ihnen dabei helfen, Ihre Produktivität zu steigern, indem wir Ihnen alle Arten von Ressourcen zur Verfügung stellen, mit denen Sie Ihr Arbeitsleben verbessern können.

Die Kategorie "Worklife" enthält Blog-Artikel über Remote-Arbeit, Tipps zur Produktivität und andere Themen rund um den Lebensstil!

Schauen Sie sich einige unserer beliebtesten Worklife-Blogs an:

⭐️ ClickUp-Tipps für Benutzer mit ADHS

⭐️ 4 einfache Möglichkeiten, Ihrem Team zu helfen, gestärkt an die Arbeit zurückzukehren

⭐️ 6 kreative Brainstorming-Techniken, um Ihre besten Ideen zu finden

⭐️ Wie man effektive Notizen in Meetings macht

⭐️ Was neurodiverse Menschen sich von ihren Arbeitgebern wünschen

Weitere Blogs sind in Vorbereitung, darunter Artikel zu den Themen psychische Gesundheit, Neurodiversität, Rückkehr an den Arbeitsplatz, Teamarbeit und vieles mehr! Bleiben Sie dran. ✨

Die Blog-Seite war nicht das Einzige, was bei ClickUp ein Makeover bekommen hat…😉

Wir präsentieren: den überarbeiteten ✨ClickUp-Blog-Newsletter. ✨ 🎉

Bleiben Sie mit unserem Blog-Newsletter über die neuesten ClickUp-Nachrichten, Blogs, Webinare und vieles mehr auf dem Laufenden.

Sie erhalten alle zwei Wochen eine E-Mail mit einer Vielzahl hilfreicher Ressourcen wie nützlichen Tipps, Anleitungen und Erfahrungsberichten von anderen Fachleuten aus verschiedenen Branchen, die ClickUp für ihr Geschäft nutzen.

In gewisser Weise ist dies eine großartige Möglichkeit, mit der ClickUp-Community in Kontakt zu bleiben und einige der Tools zu erhalten, die Sie benötigen, um jeden Tag 1 % besser zu werden. 😊🌱

Erhalten Sie Tipps und Trends zum Projektmanagement direkt in Ihren Posteingang – abonnieren Sie hier den Blog-Newsletter von ClickUp! 💁‍♀️📧

ClickUp-Blog-Newsletter

ClickUp-Blog-Newsletter

Weitere Neuerungen folgen in Kürze!

Unsere Neugestaltung ist noch nicht abgeschlossen – wir haben noch viel mehr für Sie freizugeben! Wir werden unsere Inhalte weiterhin diversifizieren, um Ihnen eine größere Auswahl an Ressourcen zu bieten.

Dazu gehören mehr Blog-Artikel zu weiteren Anwendungsfällen von ClickUp, Expertentipps, Leitfäden für verschiedene Rollen und Branchen, Lifestyle-Artikel und vieles mehr!

Über Artikel hinaus werden wir unseren Blogs Audio- und Video-Clips hinzufügen, um unseren Lesern ein noch besseres Erlebnis zu bieten. 😄 🙌

Hinweis: Ein Podcast von ClickUp wird in Kürze verfügbar sein!!!🎙😎 (Spannend, oder?)

Abonnieren Sie unseren Blog, um Benachrichtigungen zum Starttermin, zu neuen Beiträgen und vielem mehr zu erhalten!

Sie sind dran: Wir freuen uns auf Ihr Feedback

Eine unserer obersten Prioritäten ist es, unsere Plattform und Ressourcen kontinuierlich zu verbessern, um unserer ClickUp-Community einen noch besseren Service bieten zu können.

Wir freuen uns über Ihr Feedback und würden gerne erfahren, welche Themen Sie noch interessieren.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus und teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

Vielen Dank für Ihre Zeit und wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören! 😊