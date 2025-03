die 10 besten CRM-Softwares für Hotels im Jahr 2025

Sie haben zum ersten Mal ein Hotel gebucht, mussten aber stundenlang auf den Check-in warten. Als Sie schließlich eincheckten, sahen die Zimmer ganz anders aus als auf den Bildern, die Sie online gesehen hatten. Würden Sie es wieder buchen? Wahrscheinlich nicht. Customer Relationship Management (CRM) ist das Rückgrat der meisten serviceorientierten Unternehmen. Manchmal kann der Aufbau starker Kundenbeziehungen die Unzulänglichkeiten eines nicht ganz perfekten Erlebnisses im Hotel- oder Gastgewerbe ausgleichen.

📌 Aus diesem Grund ist CRM-Software für das Gastgewerbe so beliebt und hat im Jahr 2022 einen Marktwert von satten 2 Milliarden US-Dollar erreicht

via [Das ist noch nicht alles – die KI und die fortschrittlichen Algorithmen von dailypoint helfen auch bei der Entwicklung einzigartiger Kundensegmente, sodass Sie Gäste in verschiedene Kategorien einteilen und gezielter denn je auf ihre Vorlieben eingehen können. #### dailypoint best features Erstellen Sie 360-Grad-Gastprofile mithilfe fortschrittlicher Kundendatenkonsolidierung Automatisieren Sie personalisierte für kontinuierliche Verbesserungen #### Einschränkungen von GUEST Begrenzte Integrationsmöglichkeiten Keine detaillierten Analysen #### GUEST-Preise

100 €/Monat pro Hotel (d. h. ca. 103 $/Monat pro Hotel) Bewertungen und Beurteilungen von Gästen G2: Nicht genügend Beurteilungen *Capterra: Nicht genügend Beurteilungen 10. Cendyn (am besten für die Integration von CRM mit PMS, um hyperpersonalisierte Gästeerfahrungen zu bieten) via undefined Schließlich verbindet das Hospitality-CRM von Cendyn Hoteliers mit Gästen durch verschiedene Lösungen, wie digitales Marketing, Direktbuchung, CRS usw. Der CRM-Ansatz von Cendyn basiert auf der Pflege von Beziehungen durch personalisierte Dienstleistungen, was stark darauf hindeutet, dass das letztendliche Ziel der Plattform darin besteht, ihren Clients durch den Aufbau starker Kundenbeziehungen zu ermöglichen, ihren Umsatz zu steigern. #### Die besten Features von Cendyn

Personalisierung der Reise des Gastes mithilfe von KI-gestützten Marketing-Tools /href/ https://clickup.com/blog/crm-marketing-software// /%href/ Zentralisierung von Gästeprofilen für eine einheitliche Ansicht der Kundendaten Ermöglicht eine erweiterte Segmentierung für gezielte Marketinginitiativen Nachverfolgung des ROI mit Tools zur Leistungsanalyse und Berichterstellung #### *Cendyn-Einschränkungen Schwierige Konfiguration * Begrenzte Integration in Nischensysteme



/href/ https://www.g2.com/products/cendyn-crm/reviews?source=search G2 review /%href/ ✨ Besondere Erwähnungen Einige andere Hotel-CRM-Tools, die Sie sich ansehen sollten, sind: *Reputize: Am besten für die Verwaltung von Gästebewertungen und Online-Reputation *ALICE: Am besten für die Optimierung der Abläufe des Hotelpersonals und die personalisierte Kommunikation

Navis: Am besten geeignet, um Direktbuchungen durch Personalisierung zu erhöhen. ## Verbessern Sie die Beziehungen zu Ihren Gästen mit der besten Hotel-CRM-Software – ClickUp! Die Hotelbranche ist schnelllebig und hart umkämpft. Ohne die richtigen tools kann es sich wie ein harter Kampf anfühlen, das Wachstum aufrechtzuerhalten und außergewöhnliche Erfahrungen für die Gäste zu bieten. Hier kommt die Hotel-CRM-Software ins Spiel.

Ein leistungsstarkes Hotel-CRM organisiert nicht nur Gästedaten – es beseitigt Engpässe, verbessert die Personalisierung und optimiert die Kommunikation, um dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Ob schnellere Reaktionszeiten, benutzerdefinierte Erfahrungen für Gäste oder proaktive Service-Wiederherstellung – das richtige CRM verwandelt Herausforderungen in Chancen. ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um die Beziehungen zu Ihren Gästen zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und Folgegeschäfte zu fördern – alles an einem Ort. Lassen Sie sich nicht von veralteten Prozessen aufhalten.

/href/ https://clickup.com/signup Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos /%href/ und transformieren Sie Ihre Gastgewerbebetriebe.