Wie man eine Wettbewerbsanalyse durchführt (+ Vorlage)

Haben Sie sich jemals gefragt, was Ihre Konkurrenten hinter den Kulissen tun, um an der Spitze zu bleiben? 74 % der Führungskräfte in Unternehmen (https://www.gartner.com/en/documents/5487795) erkennen die Bedeutung verbesserter Marktinformationen an, aber viele finden es immer noch schwierig, an der Spitze zu bleiben.

Zu lernen, wie man eine Wettbewerbsanalyse durchführt, kann die Lösung sein. Sie verschafft Ihnen Insiderwissen und zeigt die Vor- und Nachteile sowie die Strategien Ihrer Konkurrenten auf – ein Schlüssel zur Erschließung Ihres eigenen Geschäftswachstums!

Es ist vielleicht nicht so spannend wie ein Spionagethriller der alten Schule, aber es kann genauso aufschlussreich sein und Ihnen helfen, Marktlücken zu erkennen. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die Schritte, um eine effektive Wettbewerbsanalyse durchzuführen und dieses Wissen zur Stärkung Ihrer Geschäftsstrategie zu nutzen. Sind Sie bereit zu sehen, was Ihre Konkurrenten vorhaben? Los geht's!

Bewertung ihrer Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT) Untersuchen Sie das Verbraucherverhalten und das Feedback, um die Wahrnehmung der Wettbewerber zu verstehen Finden Sie Marktlücken und optimieren Sie Ihre eigene Geschäftsstrategie auf der Grundlage von Erkenntnissen

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So führen Sie Ihre eigene Wettbewerbsanalyse durch: Identifizieren Sie Ihre Hauptkonkurrenten – direkte und indirekte Wettbewerber Sammeln Sie Daten zu deren Produkten, Dienstleistungen, Preisen und Marketingstrategien Verfolgen Sie deren Online-Performance mithilfe von Tools wie Google Analytics oder ClickUp Dashboards Analysieren Sie Kundenbewertungen und Marktanteile

Sie können diese Felder anpassen, um die Aktivitäten der Wettbewerber zu überwachen oder Ihre eigene Strategie zu bewerten. Erstellen Sie zum Beispiel Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Metriken wie Social-Media-Engagement, SEO-Keyword-Rankings oder Anzeigenausgaben-Performance. ### Schritt 5: Bewertung des Verbraucherverhaltens und der Kundenerfahrung Laut Forbes, in bestimmten Bereichen auszeichnen, daher ist es wichtig, Ihre Wahl auf Ihre Ziele und Bedürfnisse im Geschäft abzustimmen. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten. Hier sind einige der besten Vorlagen für Wettbewerbsanalysen, die Sie in Betracht ziehen sollten: ### 1. ClickUp

ClickUp zeichnet sich durch Tools zur Berichterstellung, über 1.000 Vorlagen und native Integrationen aus, die den Prozess stressfrei gestalten. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-5.gif ClickUp Dashboard: Zu erledigen: eine Wettbewerbsanalyse /%img/

Weisen Sie Aufgaben zu, taggen Sie Mitglieder des Teams und setzen Sie alles in Bewegung für Ihre nächste Zusammenarbeit mit ClickUp. Mit ClickUp können Sie: Ihre Ziele und KPIs für Ihr Geschäft festlegen und verfolgen, indem Sie ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent, um schnell Wettbewerbsanalysen, Brainstorming-Ideen und umsetzbare Pläne zu erstellen können Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitbewerber aufdecken, die Marktlandschaft verstehen und Strategien entwickeln, um an der Spitze zu bleiben – egal, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen oder ein bestehendes erweitern. Profi-Tipp: Integrieren Sie Google Analytics in eine

analytics template mit ClickUp, um die Leistung Ihrer Website mit der Ihrer Mitbewerber zu vergleichen. ### 3. Crayon via Crayon Crayon bietet eine umfassende Suite KI-gestützter Tools für die Wettbewerbsanalyse. Sie bietet eine detaillierte Übersicht über die Strategien der Wettbewerber und ermöglicht die Nachverfolgung von allem, von Social-Media-Aktivitäten bis hin zu Website-Updates in Echtzeit.

Zu den wichtigsten Features gehören Einblicke in Preisgestaltung, Produkte und Markttrends, die Unternehmen dabei helfen, Branchenveränderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Mit Integrationen und Echtzeit-Benachrichtigungen stellt Crayon sicher, dass Sie immer über die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber auf dem Laufenden sind. ## Optimieren Sie Ihre Wettbewerbsanalyse noch heute mit ClickUp. Um an der Spitze zu bleiben, müssen Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Tools nutzen. Herkömmliche Methoden der Wettbewerbsanalyse bieten möglicherweise nicht die Agilität und die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit leistungsstarken Features wie benutzerdefinierten Dashboards, kollaborativen Whiteboards und optimierten Integrationen hilft Ihnen ClickUp, Ihre Konkurrenz zu analysieren, sich an neue Märkte anzupassen und schnell zu handeln. Es geht nicht nur darum, mitzuhalten – es geht darum, den Weg zu weisen. Sind Sie bereit, Erkenntnisse in Wirkung umzuwandeln? undefined