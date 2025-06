die 10 besten Projekt-Intake-Software für einen effizienten Workflow

Mit dem Wachstum von Unternehmen steigt auch die Anzahl der Projektanfragen. Die Festlegung von Schwellenwerten für Projektvorschläge ist jedoch entscheidend für einen erfolgreichen Aufnahmeprozess.

Ohne einen strukturierten Ansatz kann die Projektannahme zu Missverständnissen, Terminüberschreitungen und Projektfehlschlägen führen. Eine Studie zeigt, dass 54 % der Mitarbeiter ihre gesamte Workload im Projektbereich als Hauptursache für Stress empfinden

Hier kommt Projekt-Intake-Software ins Spiel. Diese Tools optimieren den Projekt-Intake-Prozess und stellen sicher, dass jede Anfrage bewertet, priorisiert und nachverfolgt wird.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Tools vor, mit denen Sie den Projekt-Intake-Prozess effizient verwalten können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 10 besten Projekt-Intake-Software-Lösungen: ✅ ClickUp: Am besten geeignet für umfassendes und anpassbares Projektmanagement ✅ Asana: Am besten geeignet für agile Teams und visuelle Workflows ✅ Workamajig: Am besten geeignet für Kreativagenturen und Marketing-Teams ✅ Wrike: Am besten geeignet für große Unternehmen und skalierbare Workflows ✅ Smartsheet: Am besten geeignet für datengesteuertes Projektmanagement und Berichterstellung ✅ Adobe Workfront: Am besten geeignet für große Projekte und die Zusammenarbeit auf Unternehmensebene ✅ ProjectManager: am besten geeignet für eine benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Bedienung ✅ Acuity PPM: Am besten geeignet für Portfolios und die Zuweisung von Ressourcen ✅ BrightWork: Am besten geeignet für die Integration in Microsoft 365 und optimierte Workflows ✅ Planview: Am besten geeignet für komplexe Projekte und das Portfolios Management auf Unternehmensebene

Was sollten Sie bei einer Projekt-Intake-Software beachten?

Achten Sie bei der Auswahl eines Tools zur Verwaltung von Projektanfragen auf ein Tool, das die Produktivität Ihres Teams verbessert und Ihnen hilft, einen standardisierten Arbeitsaufnahmeprozess zu erstellen.

Diese Features helfen Ihnen dabei, Tools zu finden, die zu den strategischen Zielen Ihres Unternehmens passen:

Anpassbare Projektformulare: Ihre Software sollte Ihnen ermöglichen, Ihre Software sollte Ihnen ermöglichen, Projektanfrageformulare zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind. So wird sichergestellt, dass jede Projektanfrage von Anfang bis Ende alle erforderlichen Details enthält

Workflow-Automatisierung: Automatisierungsfunktionen sparen Zeit, indem sie genehmigte Projektanfragen direkt in umsetzbare Aufgaben oder Projekte umwandeln und so den manuellen Aufwand reduzieren

Tools für die Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit ist während der Projektannahme und des Anforderungsprozesses von entscheidender Bedeutung. Suchen Sie nach Tools, die Echtzeitdiskussionen zwischen den wichtigsten Beteiligten ermöglichen, einschließlich Optionen für Kommentare und die Freigabe von Dokumenten

Echtzeit-Nachverfolgung: Dashboards und Berichterstellungs-Features helfen Ihnen dabei, wichtige Informationen zu Ihrem Projekt-Portfolio zu erhalten. So können Sie den Fortschritt aller Anfragen überwachen und fundierte Entscheidungen treffen

Integrationsmöglichkeiten: Die nahtlose Integration mit anderen Tools wie CRMs, Die nahtlose Integration mit anderen Tools wie CRMs, Projektmanagement-Software , Kommunikations-Apps oder Aufgabenverwaltungs-Software gewährleistet reibungslose Workflows in Ihrer gesamten Technologieumgebung

Skalierbarkeit: Wählen Sie skalierbare Software, um Ihren wachsenden Anforderungen im Projektbereich gerecht zu werden und den Arbeitsaufnahmeprozess nahtlos zu verwalten

💡 Profi-Tipp: Um Ihren Projekt-Intake-Prozess zu vereinfachen, testen Sie die kostenlosen Pläne oder Testversionen der Software, um sicherzustellen, dass sie zum Workflow Ihres Teams passt. Achten Sie darauf, dass sie einfach einzurichten und zu verwenden ist, damit Ihr Team sie schnell übernehmen kann.

Die 10 besten Projekt-Intake-Software

Um Ihnen bei der Auswahl der besten Option zu helfen, haben wir eine Liste der 10 besten Tools für die Abwicklung Ihres Standard-Intake-Prozesses zusammengestellt. Diese Tools erfüllen vielfältige Anforderungen während des gesamten Projektmanagement-Lebenszyklus und sorgen dafür, dass für jedes Team die perfekte Lösung dabei ist.

Sehen wir uns die besten Tools an, die Ihnen bei der Bearbeitung neuer Projektanfragen helfen!

1. ClickUp (Am besten geeignet für umfassendes und anpassbares Projektmanagement)

ClickUp ist eine ideale Option für Unternehmen, die ein Tool für das Projektportfolio-Management benötigen, das den Projekt-Intake-Prozess abwickelt.

Diese umfassende Plattform für Projektmanagement und Produktivität bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Arbeitsaufnahmeprozess vereinfacht und Ihnen hilft, hochwertige Angebote zu erstellen.

ClickUp Formular Ansicht

Automatisieren Sie den Projekt-Onboarding-Prozess mit der Formular-Ansicht von ClickUp, um alle erforderlichen Projektdetails ganz einfach zu erfassen

Mit der Formularansicht von ClickUp können Sie Antworten erfassen und Arbeiten sofort an die richtigen Teams weiterleiten, wodurch ein standardisierter Aufnahmeprozess erreicht wird.

Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? Passen Sie die Formulare an Ihre spezifischen Anforderungen an. So erfassen Sie alle wichtigen Projektdetails, von Client-Informationen und Projektumfang bis hin zu Budget und Zeitleisten.

Darüber hinaus können Sie sie in Ihre bestehenden Workflows integrieren, wodurch eine nahtlose Datenerfassung ermöglicht und die manuelle Dateneingabe für Ihre Arbeitsaufträge reduziert wird.

ClickUp Projektmanagement

Verwalten Sie Projektaufgaben, indem Sie sie den richtigen Stakeholdern zuweisen und detaillierte Informationen mit ClickUp Projektmanagement hinzufügen

Über die Erstellung von Formularen hinaus zeichnet sich ClickUp durch die Automatisierung wichtiger Aspekte des Projekt-Intake-Prozesses aus. Mit den Projektmanagement-Features von ClickUp können Sie alle Ihre Workflows, Dokumente, Dashboards und mehr an einem zentralen Speicherort verbinden und alle Prozessschritte definieren.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen leiten, die Skalierbarkeit und die Zeiterfassungs-Feature von ClickUp garantieren, dass Ihre Arbeit effizient bleibt.

ClickUp Chat

Teilen Sie Notizen, arbeiten Sie mit Ihren Team-Mitgliedern zusammen und sorgen Sie für eine schnelle und bequeme Kommunikation mit ClickUp Chat

ClickUp Chat hat die Zusammenarbeit in unserem Team revolutioniert, indem es Kommunikation und Projektmanagement integriert und damit mehrere Tools überflüssig macht.

Sie können den Chat nutzen, um:

Verknüpfen Sie Unterhaltungen automatisch mit den richtigen Aufgaben und Dokumenten in ClickUp, um den Kontext abzuschließen

Erstellen Sie mit einem einzigen Klick direkt aus Chat-Nachrichten Aufgaben und weisen Sie diese mit dem FollowUps™-Feature den entsprechenden Team-Mitgliedern zu

Führen Sie spontane Audio- und Videoanrufe und geben Sie Ihren Bildschirm mit dem Feature "SyncUps" für Ihr Team frei, um Fragen und Bedenken in Echtzeit zu klären

Die besten Features von ClickUp

Lösen Sie automatisierte Aktionen wie das Zuweisen von Aufgaben, das Versenden von Benachrichtigungen und das Aktualisieren von Status aus, um den Projekt-Intake-Prozess mit ClickUp-Automatisierungen zu optimieren

Planen und verwalten Sie Termine präzise mit der nativen ClickUp-App zur Zeiterfassung , die Sie sogar über die Chrome-Erweiterung nutzen können

Verfolgen und vergleichen Sie den Status von Projekten mit umfangreichen und interaktiven ClickUp-Dashboards , die Sie nach Bedarf anpassen und für andere Beteiligten freigeben können

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre gesamte digitale Infrastruktur zu verbinden – von Personen über Aufgaben bis hin zu Dokumenten innerhalb von ClickUp und sogar allen verbundenen Apps

Verbinden Sie ClickUp mit wichtigen Geschäftsanwendungen wie CRMs, Marketingplattformen und Kommunikationstools, um die Gesamteffizienz zu verbessern

Nutzen Sie die erweiterten Dashboards für Berichterstellung und Analyse in ClickUp Portfolios , um wichtige Metriken nachzuverfolgen, Engpässe zu identifizieren und Einblicke in den Arbeitsaufnahmeprozess zu gewinnen

Einschränkungen von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für Anfänger verwirrend sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Benutzer loben ClickUp für seine intuitive Aufgabenverwaltung, die nahtlose Anpassung und die Fähigkeit, komplexe Workflows zu bewältigen. Damit ist das Tool ideal für die Abwicklung der Anfragen in Ihrem Unternehmen!

Formulare und Genehmigungsprozesse sind sehr einfach zu implementieren und erleichtern die Bearbeitung abteilungsübergreifender Anfragen erheblich, wodurch Zeit gespart wird.

Formulare und Genehmigungsprozesse sind sehr einfach zu implementieren und erleichtern die Bearbeitung von abteilungsübergreifenden Anfragen erheblich, wodurch Zeit gespart wird.

➡️ Weiterlesen: Tipps zum Projektmanagement für vielbeschäftigte Manager (kostenlose Vorlage!)

2. Asana (Am besten geeignet für agile Teams und visuelle Workflows)

via Asana

Als nächstes auf unserer Liste steht Asana, ein beliebtes Projektmanagement-Tool, das für seine intuitive Benutzeroberfläche und seinen Fokus auf visuelle Workflows bekannt ist. Asana wurde zwar nicht speziell als dedizierte Projekt-Intake-Software entwickelt, bietet jedoch Features, die Projekt-Intake-Prozesse optimieren, insbesondere für Teams, die in agilen Umgebungen arbeiten.

Sie organisiert Aufgaben, verfolgt den Fortschritt von Projekten und sorgt für eine klare Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Sie unterteilt eingehende Projektanfragen in überschaubare Aufgaben und entlastet so Ihren Projektmanager oder Ihre Entscheidungsträger.

Die besten Features von Asana

Implementieren Sie Aufnahmeformulare, um Projektinformationen von Clients und Stakeholdern zu erfassen

Verwenden Sie Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und andere visuelle Tools, um den Fortschritt von Projekten zu verfolgen und Engpässe zu identifizieren

Integrieren Sie die Software in andere beliebte Business-Anwendungen wie Slack und Microsoft Teams, um einen klaren Workflow zu schaffen

Einschränkungen von Asana

Die Features von Asana für die Projektannahme sind nicht so umfassend

Die Preise steigen mit jedem neuen Benutzer, was die Lösung für größere Teams teuer macht

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter : 10,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Benutzer schätzen Asana wegen seiner Transparenz und weil es ihnen ermöglicht, interne Projekte mit Zeiterfassung und klarer Kommunikation zu bearbeiten.

Asana hat unserem Unternehmen geholfen, effizienter und produktiver mit unserer Zeit umzugehen. Wir verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Dingen, da wir alles in Projekten für jedes unserer Teams organisiert haben. Mit dem Feature "Fälligkeitsdatum" können wir den Überblick über alles behalten, was erledigt werden muss. Wir haben auch einen besseren Überblick darüber, was die Teams gerade tun, wie die Arbeit voranschreitet und wann wir eingreifen und helfen müssen, um etwas zum Abschluss zu bringen.

Asana hat unserem Unternehmen geholfen, effizienter und produktiver mit unserer Zeit umzugehen. Wir verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Dingen, da wir alles in Projekten für jedes unserer Teams organisiert haben. Mit der Funktion "Fälligkeitsdatum" können wir den Überblick über alles behalten, was erledigt werden muss. Wir haben auch einen besseren Überblick darüber, was die Teams gerade tun, wie die Arbeit voranschreitet und wann wir eingreifen und helfen müssen, um etwas zum Abschluss zu bringen.

💡 Profi-Tipp: Heutzutage ist ein effektives Projektmanagement unerlässlich. Informieren Sie sich über die größten Herausforderungen im Projektmanagement und erfahren Sie, wie Sie diese bewältigen können, um reibungslose Zeitleisten für Ihre Projekte zu gewährleisten.

3. Workamajig (Am besten geeignet für Kreativagenturen und Marketing-Teams)

via Workamajig

Workamajig ist eine umfassende Plattform zur Automatisierung von Workflows für Kreativagenturen und Marketing-Teams. Sie bietet Features für das Management des gesamten Projektlebenszyklus, von der ersten Kundenaufnahme über die Projektdurchführung bis hin zur Rechnungsstellung und zum Projektportfolio-Management.

Was Workamajig auszeichnet, ist sein Fokus auf die besonderen Bedürfnisse kreativer Teams. Es bietet klare Sichtbarkeit des gesamten Projekt-Intake-Prozesses für Agenturen, die mehrere Client-Projekte bearbeiten. Dies erleichtert die Verwaltung der Finanzen, das Sammeln von Informationen, die Zuweisung von Aufgaben und vieles mehr.

Die besten Features von Workamajig

Erstellen Sie benutzerdefinierte Projektformulare, um die erforderlichen Informationen von Clients zu erfassen

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, die Zuweisung von Ressourcen und das Senden von Status-Updates, um die Effizienz zu verbessern

Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Angebote und Verträge für Clients, um die Erstellung von Projektangeboten zu vereinfachen

Einschränkungen von Workamajig

Workamajig richtet sich an Kreativagenturen und Marketing-Teams und ist in anderen Branchen nur eingeschränkt einsetzbar

Steilere Lernkurve im Vergleich zu benutzerfreundlichen Projektmanagement-Tools

Preise für Workamajig

Intern : 39 $/Monat pro Benutzer (ab 20 Benutzern)

Agentur : 39 $/Monat pro Benutzer (ab 20 Benutzern)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Workamajig

G2: 3,8/5 (280 Bewertungen)

Capterra: 3,7/5 (über 300 Bewertungen)

Benutzer schätzen die intuitive Benutzeroberfläche von Workamajig und die Möglichkeit, verschiedene Kundenabfragen zu bearbeiten.

Ich finde es toll, dass Workamajig zahlreiche benutzerdefinierte Optionen für das Setup von Projekten und die Berichterstellung bietet. Ich stoße selten auf Hindernisse im System, wenn es um Prozessabläufe geht. Der Kundenservice ist einwandfrei; ich habe gefühlt Hunderte von E-Mails mit Fragen verschickt und immer umgehend und freundlich eine Antwort erhalten.

Ich finde es toll, dass Workamajig zahlreiche benutzerdefinierte Optionen für das Setup von Projekten und die Berichterstellung bietet. Ich stoße selten auf Hindernisse im System, wenn es um Prozessabläufe geht. Der Kundenservice ist einwandfrei; ich habe gefühlt Hunderte von E-Mails mit Fragen verschickt und immer umgehend und freundlich eine Antwort erhalten.

📮 ClickUp Insight: 37 % der Mitarbeiter senden Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Laut einer Studie von ClickUp können ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen wichtige Erkenntnisse in Kommunikationskanälen wie Chats, E-Mails oder Tabellen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

4. Wrike (Am besten geeignet für große Unternehmen und skalierbare Workflows)

via Wrike

Wrike ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Software, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Sie verwaltet den Projekt-Intake-Prozess, um Projektanfragen effizient zu erfassen, zu priorisieren und auszuführen.

Die intuitive Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen passen sich den sich wandelnden Anforderungen wachsender Teams an und helfen Ihnen, Ihre Unternehmensziele in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu erreichen.

Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Projekt oder ein ganzes Portfolio verwalten, diese Lösungen bieten Ihnen die erforderliche Sichtbarkeit und Kontrolle, um effizient Ergebnisse zu erzielen.

Die besten Features von Wrike

Entwerfen Sie ein benutzerdefiniertes Formular für die Projektannahme, um die erforderlichen Projektinformationen von Clients und Stakeholdern zu erfassen

Verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten in Echtzeit, um Einblicke in die Projektleistung zu erhalten

Nahtlose Integration mit über 400 Apps, darunter Slack, Google Drive und Salesforce

Einschränkungen von Wrike

Komplexe Navigation und Konfiguration

Sie ist teuer, insbesondere für große Teams, was sie zu einer weniger kostengünstigen Option macht

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business : 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.700 Bewertungen)

🎉 Fun Fact: Im Durchschnitt nutzt ein Unternehmen über 130 SaaS-Tools – daher sind Integrationen entscheidend, um Ihre Tech-Stack verbunden und effizient zu halten.

➡️ Weiterlesen: Strategien zur Projektentwicklung: Schritt-für-Schritt-Anleitung

5. Smartsheet (Am besten geeignet für datengesteuertes Projektmanagement und Berichterstellung)

via Smartsheet

Smartsheet ist ein leistungsstarkes Projektmanagement-Tool, das die Flexibilität von Tabellenkalkulationen für den Projekt-Intake-Prozess kombiniert. Damit können Sie ein benutzerdefiniertes Formular für den Projekt-Intake innerhalb der tabellenkalkulationsähnlichen Oberfläche erstellen.

Mit diesem Tool können Sie Fortschritte nachverfolgen und die Verantwortlichkeiten sicherstellen. Es wird häufig von Teams in den Bereichen IT, Marketing und Fertigung eingesetzt, um komplexe Projektanfragen für ein gesundes Projektportfolio zu verwalten.

Die besten Features von Smartsheet

Erfassen Sie Projektanfragen und verfolgen Sie den Fortschritt über eine vertraute, tabellenkalkulationsähnliche Oberfläche

Verwalten Sie den Aufnahmeprozess mit Features zur Automatisierung der Arbeitsverteilung und zur Bewertung von Anfragen

Nutzen Sie Features wie gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare und @Erwähnungen, um den Aufnahmeprozess zu vereinfachen

Einschränkungen von Smartsheet

Die tabellenbasierte Benutzeroberfläche ist möglicherweise nicht intuitiv, insbesondere wenn es um das Management komplexer Projektvorschläge geht

Es gibt keinen kostenlosen Plan und selbst der Basisplan ist sehr teuer

Preise für Smartsheet

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 18.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

6. Adobe Workfront (Am besten geeignet für große Projekte und die Zusammenarbeit auf Unternehmensebene)

via Adobe Workfront

Adobe Workfront ist eine umfassende Plattform für das Arbeitsmanagement auf Unternehmensebene. Das spezielle Modul für die Projektannahme optimiert die Erfassung von Projektanfragen, das Sammeln von Anforderungen und das Einholen von Genehmigungen.

Das Beste an diesem Adobe-Tool ist, dass Sie damit benutzerdefinierte Formulare erstellen können, um alle erforderlichen Projektinformationen zu erfassen, einschließlich Client-Details, Projektumfang, Budget und Zeitleisten.

Die besten Features von Adobe Workfront

Entwerfen und verwenden Sie Aufnahmeformulare, um alle erforderlichen Projektinformationen von Clients und Stakeholdern zu erfassen

Bearbeiten Sie umfangreiche externe und interne Projekte und vereinfachen Sie das Projektportfolio-Management

Integrieren Sie Ihren Arbeitsaufnahmeprozess mit Adobe Creative Cloud und anderen Tools für Unternehmen

Einschränkungen von Adobe Workfront

Komplexe Plattform mit zahlreichen Features und einer steilen Lernkurve für neue Benutzer

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten teuer

Preise für Adobe Workfront

Auswählen : Benutzerdefinierte Preise

Prime : Benutzerdefinierte Preise

Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Workfront

G2: NA

Capterra: 4,4/5 (über 1.400 Bewertungen)

Benutzer schätzen die Vollständigkeit des Adobe-Tools und die Möglichkeit, alle Schritte des Projekt-Intake-Prozesses zu verwalten.

Die umfangreichen Tools von Workfront sind fantastisch. Als Ergebnis können wir Projekte und Dokumente an einem leicht zugänglichen Ort verfolgen, was sich perfekt für Audits und andere Anforderungen an die Dokumentation eignet.

Die umfangreichen Tools von Workfront sind fantastisch. Als Ergebnis können wir Projekte und Dokumente an einem leicht zugänglichen Ort verfolgen, was sich perfekt für Audits und andere Anforderungen an die Dokumentation eignet.

7. ProjectManager (Am besten geeignet für eine benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Bedienung)

via ProjectManager

ProjectManager ist ein benutzerfreundliches Projektmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um Projektanfragen für Teams, insbesondere für Projektmanager und Führungsteams, zu optimieren .

Die Software wurde zur Unterstützung agiler Methoden entwickelt und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für die effiziente Planung, Verfolgung und Verwaltung von Arbeitsaufträgen. Features wie automatisierte Projektformulare, Projektverfolgung und Fortschrittsaktualisierungen in Echtzeit erleichtern die Verwaltung von Projekten von der Initiierung bis zum Abschluss.

Die besten Features von ProjectManager

Erstellen Sie ein detailliertes Formular für die Projektannahme, um alle erforderlichen Projektinformationen zu erfassen

Überwachen Sie den Projektfortschritt in Echtzeit mit interaktiven Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und anderen visuellen Tools

Nutzen Sie detaillierte Projektberichte für die Ressourcen- und Kapazitätsplanung

Integrieren Sie Ihre Informationen ganz einfach mit CRM- und Projektplanungstools wie Trello, JIRA und vielen mehr

Einschränkungen von ProjectManager

Die Funktionalität kann im Vergleich zu einigen der Plattformen für Unternehmen eingeschränkt sein

Die Funktionen für Berichterstellung und Analyse sind nicht so weit fortgeschritten

Preise für ProjectManager

Team : 16 $/Benutzer pro Monat

Business : 28 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ProjectManager

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 300 Bewertungen)

➡️ Weiterlesen: Projektumgebungsanalyse: Konzept, Faktoren und Tipps zum Umgang mit Unsicherheiten im Projektmanagement

8. Acuity PPM (Am besten geeignet für Portfolios und Ressourcenallokation)

via Acuity PPM

Acuity PPM ist eine umfassende Lösung für das Portfolio-Management, mit der Sie Ihren Projekt-Intake-Prozess verbessern können. Sie ist zwar nicht für die Bearbeitung von Projektanfragen konzipiert, verbessert jedoch das Projektportfolio-Management (PPM) und sorgt dafür, dass Teams einen klaren Überblick über ihre Prozesse haben.

Mit leistungsstarken Analyse-, Ressourcenmanagement- und Integrationsfunktionen optimiert sie den Aufnahmeprozess und hilft Ihnen, die wertvollsten Projekte zu priorisieren.

Die besten Features von Acuity PPM

Bewerten und priorisieren Sie Projektanfragen anhand ihrer Ausrichtung auf den strategischen Wert und den aktuellen Status

Verteilen Sie Ressourcen über das gesamte Projekt-Portfolio, um den ROI zu maximieren und Risiken zu minimieren

Überwachen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) und erstellen Sie aufschlussreiche Berichte, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren

Einschränkungen von Acuity PPM

Spezialisierte Lösung für das Portfolios-Management, die für manche Unternehmen möglicherweise überdimensioniert ist

Ideal nur, wenn die erweiterten Features Ihren strategischen Prioritäten entsprechen

Preise für Acuity PPM

PPM Starter : 750 $ pro Monat (5 kostenpflichtige Lizenzen)

PPM Essentials : 1050 $ pro Monat (5 kostenpflichtige Lizenzen)

PPM Plus : 1500 $ pro Monat (5 bezahlte Lizenzen)

PPM Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity PPM

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

9. BrightWork (Am besten geeignet für die Integration in Microsoft 365 und optimierte Workflows)

via BrightWork

BrightWork ist eine Plattform für Projektmanagement und Workflow-Automatisierung, die sich nahtlos in Microsoft 365 integrieren lässt. Damit ist sie eine beliebte Wahl für Unternehmen, die stark auf Microsoft-Tools setzen.

Ein optimierter Ansatz für die Arbeitsaufnahme ermöglicht es Benutzern, Projektanfragen zu erfassen und Workflows in der vertrauten Microsoft-Umgebung zu verwalten. Außerdem können benutzerdefinierte Formulare erstellt werden, um Projektanfragen mit Details wie Client-Informationen, Projektumfang, Zeitleisten und Budget zu erfassen.

Die besten Features von BrightWork

Nahtlose Integration mit anderen Microsoft 365-Anwendungen wie Outlook, Teams und SharePoint

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen, um ein detailliertes Formular für die Projektannahme zu erstellen, mit dem Sie Informationen von Stakeholdern erfassen können

Optimieren Sie Genehmigungs-Workflows, indem Sie den Fortschritt von Projekten in Echtzeit mit interaktiven Dashboards und Berichten überwachen

Einschränkungen von BrightWork

Limitiert auf Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen

Die Plattform ist nicht reich an Features

Preise für BrightWork

Projekt : Free Forever

Teams : 14 $/Benutzer pro Monat (20–50 Benutzer)

Gruppen : 12 $/Benutzer pro Monat (51–100 Benutzer)

Abteilungen : 10 $/Benutzer pro Monat (101–250 Benutzer)

Abteilungen : 8 $/Benutzer pro Monat (251–500 Benutzer)

Unternehmen: 6 $ pro Benutzer und Monat (501–1000 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu BrightWork

G2: NA

Capterra: NA

Projektmanager schätzen die Plattform, weil sie das Projekt- und Portfolio-Management vereinfacht.

Die Features des BrightWork-Produkts machen unser Projekt- und Portfolios Management einfacher und erfolgreicher. Als Manager unseres PMO kann ich schnell entscheiden, welche Projekte genehmigt und welche abgelehnt werden. Mit den OTB-Vorlagen für das Projektmanagement können wir mit dem richtigen Umfang an Projektmanagement für das jeweilige Projekt und Team beginnen.

Die Features des BrightWork-Produkts machen unser Projekt- und Portfolios Management einfacher und erfolgreicher. Als Manager unseres PMO kann ich schnell entscheiden, welche Projekte genehmigt und welche abgelehnt werden. Mit den OTB-Vorlagen für das Projektmanagement können wir mit dem richtigen Umfang an Projektmanagement für das jeweilige Projekt und Team beginnen.

10. Planview (Am besten geeignet für komplexe Projekte und das Portfolios Management auf Unternehmensebene)

via Planview

Planview ist eine umfassende Lösung für das Portfolio-Management auf Unternehmensebene, die robuste Features für die Verwaltung komplexer Projekte und Portfolios bietet.

Sie bietet ein spezielles Modul für die Projektannahme, mit dem Unternehmen Anfragen erfassen, Vorschläge bewerten und Initiativen auf der Grundlage strategischer Ziele priorisieren können. Dies eignet sich besonders für Unternehmen, die Transparenz bei der Ressourcenzuweisung und Projektpriorisierung in großem Maßstab benötigen.

Die besten Features von Planview

Bewerten und priorisieren Sie Projektvorschläge anhand ihrer Übereinstimmung mit den Zielen des Unternehmens

Weisen Sie Ressourcen effektiv über das gesamte Projektportfolio hinweg zu, um den ROI zu maximieren und Risiken zu minimieren

Bewältigen Sie große Projekte mit zahlreichen Abhängigkeiten und komplexen Workflows

Einschränkungen von Planview

Zu viele Features führen zu Komplexität und erhöhten Kosten

Preise von Planview

Preise erfahren Sie bei unserem Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen von Planview

G2: NA

Capterra: NA

Benutzer schätzen besonders, wie einfach sich mit der Plattform die Zeitleisten von Projekten nachverfolgen lassen und wie schnell sie ihre Projekte jeden Tag vorantreiben können.

Dies ist eine erstaunliche Projektmanagement-Software, die Zeitleisten und die Organisation von Projekten erstellt und verwaltet. Sie ermöglicht es uns, die für Projektaufgaben und -aktivitäten aufgewendeten Stunden sowie die Zeit bis zum Ablauf von Fristen einfach nachzuverfolgen. Sie stimmt Projekte weitgehend aufeinander ab und bietet Tools zur täglichen Ausführung jedes Projekts. Sie ist von überall aus leicht zugänglich.

Dies ist eine erstaunliche Projektmanagement-Software, die Zeitleisten und die Organisation von Projekten erstellt und verwaltet. Sie ermöglicht es uns, die für Projektaufgaben und -aktivitäten aufgewendeten Stunden sowie die Zeit bis zum Ablauf von Fristen einfach nachzuverfolgen. Sie stimmt Projekte weitgehend aufeinander ab und bietet Tools zur täglichen Ausführung jedes Projekts. Sie ist von überall aus leicht zugänglich.

Optimieren Sie Ihren Projekt-Intake-Prozess mit ClickUp

Ein gut strukturierter Projekt-Intake-Prozess ist die Grundlage für ein erfolgreiches Projektmanagement. Nach der Untersuchung der besten Projekt-Intake-Softwareoptionen ist klar, dass das richtige Tool den entscheidenden Unterschied bei der Optimierung der Effizienz und der Ausrichtung von Projekten auf strategische Ziele ausmacht.

Unter diesen Tools ist ClickUp die ideale Lösung für Unternehmen, die ihren Arbeitsaufnahmeprozess vereinfachen und verbessern möchten.

Ganz gleich, ob Sie Projektanfragen verwalten, Arbeiten priorisieren, Projekte nachverfolgen oder die Zusammenarbeit verbessern müssen – ClickUp unterstützt Ihr Unternehmen dabei, Prozesse zu optimieren.

Sind Sie bereit, Ihren Projekt-Intake-Prozess auf die nächste Stufe zu heben? Testen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie, wie eine leistungsstarke Projekt-Intake-Lösung Ihren Erfolg vorantreibt!