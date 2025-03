die 10 besten einfachen CRM-Softwares im Jahr 2025

Die Idee, "klein anzufangen und klein zu bleiben", kommt nicht bei allen gut an – außer bei 41 Millionen Menschen. 🤷‍♀️ Kein Witz – undefined oder besitzen kleine Unternehmen in den USA, und jetzt kommt's: 82 % von ihnen sind vollkommen zufrieden damit, ihr Geschäft nicht zu erweitern. Aber während sich die Größe Ihres Unternehmens vielleicht nicht ändert, werden sich Ihre Abläufe und Ihr Bedarf an intelligenteren tools ändern. Irgendwann reichen Google Workspace und ein Stapel Haftnotizen nicht mehr aus, und der Umstieg auf eine übertriebene Software für das Projektmanagement fühlt sich wie eine unnötige Investition an.

Warum sollte man schließlich Geld für Features ausgeben, die man nie nutzen wird – weder finanziell noch in Bezug auf den Aufwand? Für diese 41 Millionen kleinen, aber feinen Geschäfte haben wir eine Zusammenstellung der besten einfachen CRM-Software, die genau die richtige Menge an Funktionen bietet, ohne die Dinge zu verkomplizieren. 👍

Vtiger beste Features ✅ *One View: Bietet eine 360-Grad-Ansicht der Kundeninteraktionen über alle Abteilungen hinweg *Process designer: /href/ https://clickup.com/blog/crm-workflow// Automatisierung von CRM-Workflows /%href/ und abteilungsübergreifenden Aufgaben per Drag-and-Drop

Deal room : Zentrales Dashboard für die Zusammenarbeit von Vertriebsmitarbeitern und Leads *Appointment pages: Anpassbare scheduling tools für optimierte Meetings mit Clients *Calculus AI: KI-gestützte Erkenntnisse für Lead-Scoring, Analyse von Unterhaltungen und intelligente Empfehlungen #### Vtiger limitations 💢 *Basic mobile app: Begrenzte Funktionen im Vergleich zur Version für den Desktop

Vtiger Bewertungen und Rezensionen 🌟 *G2: 4,3/5 (400+ Rezensionen) *Capterra: 4,3/5 (330+ Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Vtiger? > Vtiger hat unserem Unternehmen durch seine neuartigen Funktionen zur Analyse und Steigerung des Umsatzes hervorragende Ergebnisse gebracht. undefined 🔗 Lesen Sie auch: undefined ### 10. Capsule CRM (am besten für die Produktivität kleiner Geschäfte) via

/href/ https://capsulecrm.com/ Capsule CRM /%href/ Stellen Sie sich die Automatisierung mühsamer Aufgaben beim Onboarding oder die Nachverfolgung von Gründen für verlorene Geschäfte vor – und das alles innerhalb einer intuitiven Benutzeroberfläche. Die Multi-Sales-Pipeline und die Tools für das Projektmanagement von Capsule sind ideal für Start-ups und wachsende Geschäfte. Das CRM bietet eine Vielzahl von Features wie E-Mail-Marketing, Automatisierung von Workflows und Berichterstellung zu Gründen für verlorene Geschäfte.

Die besten Features von Capsule CRM ✅ *Integration von E-Mail-Marketing: Nahtlose Synchronisierung mit Transpond zur Verwaltung von Listen mit Kontakten und Durchführung von Kampagnen *Berichterstellung zu Gründen für verlorene Geschäfte: Identifiziert Gründe für verlorene Geschäfte und bietet Einblicke zur Optimierung von Verkaufsstrategien *Automatisierung von Workflows: Beschleunigt sich wiederholende Aufgaben und sorgt für konsistente Nachverfolgung in allen Phasen des Verkaufs *Pipeline-Management: Nachverfolgung von Verkaufschancen über mehrere anpassbare Pipelines hinweg

Projektmanagement : Kanban-Boards für die Verwaltung von Projekten mit Clients und Team-Aufgaben #### Capsule CRM-Einschränkungen 💢 *Basic Free-Plan: Limitiert auf grundlegende Funktionen ohne Features zur Berichterstellung *Marketing-Integrationen: Weniger Optionen im Vergleich zu Mitbewerbern *Kein dedizierter Account Manager: Bei Plänen der höheren Stufen fehlt die persönliche Unterstützung für das Konto #### Capsule CRM-Preise 💰

Starter : 18 $/Benutzer pro Monat *Growth: 36 $/Benutzer pro Monat *Advanced: 54 $/Benutzer pro Monat *Ultimate: 72 $/Benutzer pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen zu Capsule CRM 🌟 *G2: 4,7/5 (360+ Bewertungen)

Wir leben in einer Zeit, in der finanzielle Unabhängigkeit und Unternehmertum für viele Menschen ein Ziel darstellen. Eines zeichnet jedoch erfolgreiche Geschäfte aus: personalisierte, unvergessliche Kundeninteraktionen. ✨ Wie Jerry Fritz treffend sagte: "Eine starke Kundendienstkultur kann nicht kopiert werden." Für kleine Unternehmen liegt der Vorteil darin, dass sich jeder Kunde wertgeschätzt fühlt. Aber ohne die richtigen tools können selbst die besten Absichten scheitern. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Mit ClickUp erhalten Sie ein All-in-One-CRM, das Ihre Vertriebskette nachverfolgt, sich wiederholende Aufgaben automatisiert und die Zusammenarbeit zwischen Teams fördert, ohne Sie mit Features zu überfordern, die Sie nie nutzen werden. Warum warten? Beginnen Sie noch heute mit der einfachen Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen – /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung für ClickUp /%href/.