Automatisierung manueller Geschäftsprozesse für mehr Effizienz

Kommt Ihnen Ihr Arbeitstag wie ein Murmeltiertag vor? Sie wachen auf, bearbeiten dieselben E-Mails, aktualisieren manuell dieselben Tabellen und durchlaufen eine weitere Genehmigungsrunde, nur um das alles morgen wieder zu tun.

Viele Geschäfte stecken in der Zeit vor dem Internet fest, in der sich wiederholende und nervtötende Aufgaben die Produktivität beeinträchtigen und oft zu Burnout bei den Mitarbeitern führen. Die Stepstone Group berichtete kürzlich, dass ein durchschnittlicher Vollzeitbeschäftigter etwa

und machen Sie die Verfeinerung Ihres Workflows zu einem viel angenehmeren Erlebnis! ### Schritt 2: Anforderungen an die Automatisierung ermitteln Sobald Sie die Ineffizienzen ermittelt haben, ist es an der Zeit, klare Ziele zu setzen. Welche Ergebnisse möchten Sie mit der Automatisierung erzielen? Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Aufgabentypen erstellen, die auf verschiedene Aspekte Ihres Geschäfts zugeschnitten sind.

Ob Sie Kundenanfragen verwalten, Meilensteine von Projekten verfolgen oder HR-Prozesse abwickeln – Sie können jede Art von Aufgabe mit einzigartigen benutzerdefinierten Feldern und Status definieren, die ihren Zweck widerspiegeln.

Heben Sie alle wichtigen Details der Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern von ClickUp hervor. Verwenden Sie [📌 Beispiel: Wenn Sie die Kategorien von Marketing-Projekten nachverfolgen, können Sie ein ausklappbares Benutzerdefiniertes Feld mit Optionen wie "Bezahlte Medien", "Organischer Inhalt" und "Vom Benutzer generierter Inhalt" erstellen. Fügen Sie eindeutige Felder hinzu, um wichtige Details wie Veröffentlichungsfristen oder Kanaltypen zu erfassen. Dies trägt zur Konsistenz bei der Informationserfassung bei. Speichern Sie diese benutzerdefinierten Aufgabentypen als Vorlagen, die Sie in Ihrer Organisation wiederverwenden können. **Lesen Sie auch: bieten eine Übersicht über Ihre Workflows in Echtzeit und ermöglichen Ihnen eine effektive Nachverfolgung von KPIs. Von den Workloads der Mitarbeiter bis hin zu den Zeitleisten der Projekte – mit diesen Dashboards haben Sie alles im Blick und können die Berichterstellung für Ihr Geschäft automatisieren. ### Schritt 5: Optimieren Sie die Automatisierung im Laufe der Zeit So praktisch die Automatisierung auch ist, sie erfordert dennoch ein gewisses Maß an menschlicher Aufsicht. Also, nicht einfach einstellen und vergessen.

ClickUp bietet die robustesten Tools für die Berichterstellung im Rahmen der Automatisierung. Mit unserer Software für die Berichterstellung können Sie All-in-One-Dashboards als Ihr Kontrollzentrum erstellen. Sie müssen lediglich Karten und Diagramme hinzufügen, Ihre Daten einfügen und die Grafiken benutzerdefiniert anpassen. Sie können die gesamte Arbeit auf hoher Ebene sehen und Personen, Aufgaben, Zeit, Dokumente, Einbettungen und Sprints an einem Ort verwalten. Verschaffen Sie sich in Dashboards in ClickUp einen Überblick über den Fortschritt Ihrer Automatisierung. Legen Sie Ihre vierteljährlichen Ziele fest und verfolgen Sie die Arbeit jedes Mitarbeiters in einem einzigen Dashboard. Das Ressourcenmanagement hilft Ihnen zu visualisieren, wie gut Sie Ihr Team einsetzen, und die Workload-Analyse zeigt, wie produktiv Ihr Team ist, indem sie die abgeschlossenen Aufgaben nachverfolgt. Das Ziel? Herauszufinden, was Sie gut machen, und Engpässe in Ihren Prozessen durch effektive Automatisierung zu beseitigen. Durch die Visualisierung jedes Schritts Ihres Workflows können Sie Ihre Teams straffer führen und bessere Arbeit leisten. 📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey/ 33 % der Wissensarbeiter /%href/ message 1 bis 3 Personen täglich kontaktieren, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit undefined an Ihrer Seite gehört das Wechseln des Kontexts durch automatisierte Updates der Vergangenheit an.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Vorlagen für Aufgabentypen und Felder erstellen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Lösen Sie automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen aus, damit alle Fristen eingehalten werden. Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Ihre Automatisierungen. * Arbeiten Sie produktiv mit Ihrem Team zusammen und bewahren Sie alle Aufgaben und Unterhaltungen an einem Ort auf.

Es eignet sich hervorragend für die Automatisierung sich wiederholender Prozesse, um die Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit zu erhöhen und um zu verhindern, dass man dreimal durch die Fabrik laufen muss, um Infos von drei verschiedenen Mitgliedern des Teams zu sammeln. Ich schätze, die meisten Leute nutzen es, um ihre Verwaltung oder Projekte zu unterstützen, aber wir haben es recht gut eingesetzt, um unseren Fertigungsprozess zu digitalisieren. _Donka Stoycheva, General Legal Counsel bei BioPharma Laboratories Ltd. /%href/ 💡 Profi-Tipp: Fangen Sie nicht bei Null an. Um die Automatisierung zu beschleunigen, verwenden Sie Vorlagen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind, z. B. für Workflows zur Kundenbindung oder zur Nachverfolgung von Marketingkampagnen. ## Best Practices für eine erfolgreiche Prozessautomatisierung Die Automatisierung Ihres und erfolgreich auf Automatisierung umsteigen, ohne von der technologischen Seite überfordert zu sein.

Möchten Sie eine schnelle Zusammenfassung der Fortschritte des Teams erhalten, ohne das Dashboard zu verwenden? Verwenden Sie /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ , Ihr KI-gestützter Assistent!Sparen Sie Zeit, indem Sie alle Abfragen zu Ihrem Workflow von der KI mit ClickUp Brain bearbeiten lassenBrain hat eine Antwort auf jede Frage zu einem Projekt, da es seine Informationen aus Ihrem eigenen Workspace bezieht – Aufgaben, Notizen von Meetings und sogar Unterhaltungen, die Sie über Chat geführt haben. Das bedeutet, dass Sie nur das bekommen, was Sie brauchen, ohne überflüssige Informationen und mit 100 %iger Genauigkeit! Sie können es auch verwenden, um benutzerdefinierte Automatisierungen in ClickUp mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu erstellen.Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain### Bonus Schritt 6: Binden Sie Ihr Team für kontinuierliche Verbesserungen ein Ihr Team ist Ihr größtes Kapital – also beziehen Sie es mit ein! Fügen Sie Kommentare zu Aufgaben hinzu, um Feedback zu automatisierten Workflows zu erhalten und Verbesserungsvorschläge zu sammeln. Planen Sie regelmäßige Check-ins, um zu besprechen, was funktioniert, und um Ideen für Optimierungen zu sammeln. Alles von der Ideenfindung über die Umsetzung bis hin zur Berichterstellung geschieht hier bei ClickUp: * Identifizieren Sie sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben

Aber warum sollten Sie sich für ClickUp zur Automatisierung entscheiden? Es ist die ultimative Plattform für die Prozessautomatisierung, mit benutzerdefinierten Automatisierungen, Dashboards und einem intelligenten KI-Assistenten. Es ist Ihr Schlüssel zu reibungsloseren Workflows, glücklicheren Teams und zufriedenen Kunden.

