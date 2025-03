Die 11 besten Apps für die interne Kommunikation und Zusammenarbeit im Team

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass die Kommunikation in Ihrem Team einem chaotischen Stille-Post-Spiel gleicht, bei dem Nachrichten in der Übersetzung verloren gehen und Aufgaben übersehen werden? Das kennen wir alle! Ob es darum geht, Remote-Arbeit zu koordinieren oder globale Teams zu managen – Apps für die interne Kommunikation sind der Schlüssel, um alle auf derselben Seite (und bei Verstand) zu halten. Wir haben die 11 besten mobilen Apps für die interne Kommunikation zusammengestellt, um die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu verbessern.

Weniger Threads in E-Mails, schnellere Updates und vielleicht sogar weniger "dringende" Nachrichten spät in der Nacht. Diese Apps werden Sie fragen lassen, wie Sie jemals ohne sie arbeiten konnten. Es geht darum, das perfekte Tool für die interne Kommunikation zu finden. Lasst uns kommunizieren!

Einige Benutzer haben von Störungen bei Videoanrufen berichtet. #### Chanty-Preise *Free Business: 4 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Chanty *G2: 4,5/5 (40+ Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (30+ Bewertungen)



## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ein kurzer Überblick über die 11 besten Apps für die interne Mitarbeiterkommunikation, die wir in diesem Blog vorstellen werden:, einschließlich Slack, Zoom, Google Drive und Microsoft Teams, über /href/ https://clickup.com/integrations ClickUp Integrations ](ClickUpsWiederholendeAufgaben/%href/.ObwöchentlicheCheck-insdesTeams,monatlicheBerichterstellungoderjährlichePlanung–SiekönnenAufgabenautomatisieren,umZeitzusparenunddasRisikozuverringern,dassFristenverpasstwerden.vonZielenfürTeamsundEinzelpersonendirektaufderPlattformüber Slack ist eine führende App für die interne Kommunikation, die für ihre Echtzeit-Messaging-Funktionen und umfangreichen Integrationen bekannt ist. Sie ist ideal für Teams, die die Kommunikation und Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter verbessern möchten. Die mobile App von Slack bietet eine benutzerfreundliche Navigation mit einer. So können Sie über Ihr Mobiltelefon Nachrichten abrufen, auf direkte Erwähnungen reagieren und Aufgaben verwalten. #### Die besten Features von Slack .MitdermobilenAppvonTrellokönnenSieneueKartenerstellen,FälligkeitsdatenfestlegenundDateiendirektvonIhrenMobilgerätenanhängen.Dieundstelltsicher,dassÄnderungensofortaufallenGerätenundfüralleMitgliederdesTeamsübernommenwerden.####DiebestenFeaturesvonTrello) Chanty ist eine App für die interne Kommunikation, die auf kleine Geschäfte zugeschnitten ist, die eine erschwingliche All-in-One-Lösung für die Zusammenarbeit im Team suchen. Die mobile App von Chanty, die für iOS und Android verfügbar ist, stellt sicher, dass die Mitglieder des Teams in Verbindung bleiben und Aufgaben effizient verwalten können, auch wenn sie unterwegs sind. Die intuitive Benutzeroberfläche der App ermöglicht es Ihnen, zwischen Chats und Aufgaben zu navigieren, was eine effektive Zusammenarbeit und reibungslose Workflows gemäß Ihrer Kommunikationsstrategie ermöglichthttps://clickup.com/blog/communication-strategies// Kommunikationsstrategie /%href/ . #### Chanty beste Features Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team über öffentliche und private Chats Führen Sie hochwertige Audio- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe Erstellen Sie Aufgaben aus Nachrichten und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe eines Kanban-Boards #### Chanty Limits Weniger Drittanbieter-Integrationen im Vergleich zu Wettbewerbern

➡️ Lesen Sie auch: undefined Wenn Sie viel mit Teams an vorderster Front oder mit Mitarbeitern vor Ort auf dem Feld arbeiten, ist Connecteam ein Muss. Es handelt sich um eine All-in-One-Kommunikations-App, die eine umfassende Suite von Tools zur Optimierung von Abläufen und zur Stärkung der Teamkommunikation bietet. Die mobile App Connecteam ermöglicht es Mitarbeitern, auf wichtige Tools zuzugreifen und Aufgaben wie das Einchecken, den Zugriff auf Zeitpläne und die Kommunikation mit Mitgliedern des Teams direkt von ihrem Smartphone aus zu erledigen. #### Die besten Features von Connecteam

Halten Sie alle Ihre Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt durch Echtzeit-Teamkommunikation per Chat, Updates und Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Erstellen und geben Sie Zeitpläne frei und automatisieren Sie Timesheets schnell für alle Ihre Mitarbeiter. Weisen Sie Ihren Mitarbeitern Aufgaben zu und verfolgen Sie diese nach, um einen Überblick über die Verantwortlichkeiten zu erhalten. undefined #### Connecteam Limits Höherer Bereich im Vergleich zu den Mitbewerbern und erweiterte Funktionen sind nur in höheren Plänen verfügbar Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu Mitbewerbern #### Connecteam Preise *Der Small Business-Plan: Kostenlos für bis zu 10 Benutzer *Operations Basic: 35 $/Monat für die ersten 30 Benutzer (0,6 $/Monat für jeden weiteren Benutzer)

59 $/Monat für die ersten 30 Benutzer (1,8 $/Monat für jeden weiteren Benutzer) *Operations Expert: 119 $/Monat für die ersten 30 Benutzer (3,6 $/Monat für jeden weiteren Benutzer) #### Connecteam-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,6/5 (über 1.700 Rezensionen) Capterra: 4,7/5 (340+ Bewertungen) 👀 Wussten Sie schon? Für Mitarbeiter ohne festen Schreibtisch sorgt das Geofencing-Feature von Connecteam für genaue Stempelungen, indem es Mitarbeitern nur dann das Einchecken ermöglicht, wenn sie sich an einem bestimmten Speicherort befinden. ### 8. RingCentral (am besten für robuste Videokonferenzen und Cloud-basierte Kommunikation geeignet) via undefined RingCentral ist eine zuverlässige Kommunikations-App, die Ihr Team durch robuste Videokonferenzen und Cloud-basierte Tools verbindet. Sie ist ideal für Geschäfte, die eine skalierbare Lösung benötigen. Diese mobile App wurde für Benutzer entwickelt, die viel unterwegs sind, und bietet Ihnen und Ihrem Team einen kohärenten und vernetzten Workflow. Die Benutzer der App können direkt von ihrem Handy aus an Meetings per Video teilnehmen, Nachrichten senden und empfangen und Telefonanrufe verwalten. #### Die besten Features von RingCentral

Führen Sie Videoanrufe in HD-Qualität, die bis zu 500 Teilnehmer unterstützen. Nutzen Sie die Cloud-basierte Telefonanlage (PBX) für unbegrenzte Anrufe in den USA und Kanada. Arbeiten Sie mit über 300 Integrationen mit beliebten Anwendungen. #### RingCentral-Limits Die umfangreichen Features können Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu erlernen und sich daran zu gewöhnen. Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten mit der Reaktionsfähigkeit des Supports. #### RingCentral-Preise

30 $/Monat pro Benutzer (bis zu 100 Benutzer) *Advanced: 35 $/Monat pro Benutzer (bis zu 100 Benutzer) *Ultra: 45 $/Monat pro Benutzer (bis zu 100 Benutzer) #### Bewertungen und Rezensionen von RingCentral *G2: 4,1/5 (über 1.000 Rezensionen) Capterra: 4,2/5 (über 1.200 Bewertungen) ### 9. Staffbase (am besten für unternehmensweite Updates und interne Newsletter) via #### Die besten Features von Staffbase Wichtige Nachrichten und Informationen direkt auf die Mobilgeräte der Mitarbeiter senden Automatisierte und visuell ansprechende Newsletter mit detaillierten Metriken erstellen Einen zentralen hub für die Kommunikation im Team und den Zugriff auf Unternehmensressourcen nutzen https://clickup.com/blog/centralized-communication// #### Limits von Staffbase Die Trennung zwischen Landing Pages und Nachrichtenseiten kann eine Herausforderung darstellen monday.com ist eine dynamische Plattform, die Tools für das Projektmanagement und benutzerdefinierte Workflows bietet. Sie ist ideal für Teams, die Prozesse optimieren, Aufgaben visualisieren oder effektiv zusammenarbeiten möchten. Mit der mobilen App von monday.com können Sie Boards erstellen und bearbeiten, Aufgaben zuweisen, wichtige Ereignisse festlegen und den Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit überwachen.

Die App unterstützt alle Ansichten, die auch die Desktop-Version unterstützt, einschließlich Kanban und Kalender, sodass Sie Ihre Workflows nach Ihren Bedürfnissen visualisieren können. #### monday.com beste Features Entwerfen Sie Workflows, die zu Ihren

https://clickup.com/blog/cross-functional-teams/ funktionsübergreifenden Teams /%href/ https://clickup.com/blog/visual-collaboration-software/// Verwenden Sie Perspektiven wie Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Kalender /href/ https://clickup.com/blog/visual-collaboration-software/ für die visuelle Zusammenarbeit /%href/ * Reduzieren Sie den manuellen Aufwand durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

monday.com limitations Begrenzte Features in der mobilen Version im Vergleich zur Web-Version Zahlung für eine bestimmte Nummer von Benutzern erforderlich, was für kleinere Teams möglicherweise nicht kosteneffizient ist #### monday.com pricing *Free *Basic: $12/Monat pro Platz (mindestens drei Benutzer) *Standard: $14/Monat pro Platz (mindestens drei Benutzer)

Pro: 24 $/Monat pro Platz (mindestens drei Benutzer) *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Monday.com Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,7/5 (über 12.600 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 5.300 Rezensionen)

💡 Profi-Tipp: Sparen Sie Zeit, indem Sie Vorlagen für häufig wiederholte Workflows erstellen, z. B. für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder die Planung wöchentlicher Sprints. Bei den meisten Apps können Sie Aufgaben mit vordefinierten Unteraufgaben und Fristen duplizieren. ### 11. Troop Messenger (am besten für die sichere Kommunikation in Teams, die unkomplizierte Schnittstellen benötigen) via /href/ https://www.troopmessenger.com/ Troop Mes /%href/ undefined Der (versehentliche oder absichtliche) Verlust von internen Unternehmensdiskussionen und -nachrichten ist der schlimmste Albtraum eines jeden Managers und jeder Führungskraft. Aber Vorbeugen ist besser als Heilen, und Troop Messenger ist dazu da, um zu verhindern, dass ein solches Szenario Realität wird. Es handelt sich um eine sichere mobile App für die interne Kommunikation, die auf Teams zugeschnitten ist und bei der Sicherheit und unkomplizierte Benutzeroberflächen im Vordergrund stehen.

Sie können damit einzeln oder in Gruppen chatten, Dateien in verschiedenen Formaten teilen und Audio- und Videoanrufe direkt von Ihren Mobilgeräten aus führen. Die mobile App Troop Messenger unterstützt auch Features wie Bildschirm freigeben und Nachverfolgung des Speicherorts in einem mobilen Format, wodurch der gemeinsame Aufwand Ihres Teams verbessert wird. #### Die besten Features von Troop Messenger * Verwenden Sie die Burnout-Funktion, die einen "Timer zur Selbstzerstörung" für vertrauliche Nachrichten bietet

Mit der Forkout-Funktion können Nachrichten oder Anhänge gleichzeitig an mehrere Benutzer oder Gruppen gesendet werden. https://clickup.com/blog/communication-goals/// verbessert die Kommunikationseffizienz /%href/ Bildschirme während Videoanrufen freigeben, um Präsentationen und Diskussionen effektiver zu gestalten #### Troop Messenger Limits Im Vergleich zu Mitbewerbern werden weniger Drittanbieter-Integrationen angeboten * Die Benutzeroberfläche der mobilen App ist im Vergleich zur Web-Version weniger benutzerfreundlich

Troop Messenger-Preise *Premium: 2,50 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 5 $/Monat pro Benutzer *Superior: 9 $/Monat pro Benutzer (in Kürze verfügbar) #### Troop Messenger-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,6/5 (über 70 Rezensionen) *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

➡️ Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/communication-goals/ 10 Ziele für die Kommunikation von SMART für Teams mit Beispielen /%href/ # Mit ClickUp mit Ihrem Team in Verbindung bleiben Erinnern Sie sich noch an die Analogie mit dem Telefonspiel von Anfang an? Genau wie das kann eine Fehlkommunikation ein Team lähmen.

Jedes der oben besprochenen Tools bietet einzigartige Features, die zu verschiedenen Workflows und Prioritäten passen. Wenn Sie jedoch nach einer App suchen, die alles für die Arbeit bietet und Aufgabenverwaltung, Projekt-Workflows, KI und Automatisierung mit Teamkommunikation verbindet, ist ClickUp Ihr Tool der Wahl. Es ist vielseitig, benutzerfreundlich und so konzipiert, dass es sich an die Bedürfnisse Ihres Teams anpasst. Bauen Sie ein intelligenteres, besser verbundenes Team-Netzwerk auf – undefined heute.