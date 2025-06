12 kostenlose Vorlagen für Sponsoring-Formulare

Stellen Sie sich vor, Sie hätten Sponsoren, die Ihr nächstes großes Ereignis unterstützen möchten, ohne dass Sie E-Mails hin und her schicken oder verwirrende Unterlagen ausfüllen müssen!

Wir können Ihnen zwar keine Sponsoren auf dem Silbertablett servieren, aber wir können Ihnen das Nächstbeste bieten: leistungsstarke Vorlagen für Sponsoring-Formulare, die den Prozess vereinfachen, Zeit sparen und Sie wie einen organisierten Profi aussehen lassen.

Ganz gleich, ob Sie eine Wohltätigkeitsveranstaltung, eine Firmenfeier oder ein Gemeinschaftsprojekt planen, mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Ziele skizzieren, Vorteile hervorheben und im Handumdrehen das Vertrauen von Sponsoren gewinnen. Sind Sie bereit? Entdecken Sie die 12 effektiven Vorlagen für Sponsoring-Formulare für jeden Bedarf.

Vorlagen für Sponsoringformulare sind vorgefertigte Dokumente zum Anfordern und Formalisieren von Sponsoring. Sie bieten ein strukturiertes Format zum Festlegen der Bedingungen für das Sponsoring, einschließlich der Kontaktdaten des Sponsors, der Beitragshöhe und der Vorteile.

Sie enthalten auch Abschnitte für Informationen zum Sponsoring, die Sponsoringstufen, Zahlungsdetails und einen Space für Signaturen zur Bestätigung der Vereinbarung. Durch ein übersichtliches Layout vereinfachen Formularvorlagen für das Sponsoring von Veranstaltungen die Gewinnung von Sponsoren und reduzieren die Kommunikation zwischen dem Veranstalter und dem Sponsor.

Eine gute Vorlage für ein Sponsoring-Formular sollte eine Sponsoring-Möglichkeit klar und professionell präsentieren, damit potenzielle Sponsoren sie leicht verstehen und sich daran beteiligen können. Die Vorlage sollte außerdem leicht anpassbar, optisch ansprechend und sowohl für digitale als auch für gedruckte Formate geeignet sein.

Sie enthalten die folgenden Schlüsselelemente:

Kontaktinformationen: Zeigt Formularfelder für den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und die Anschrift des Veranstalters an

Details zum Ereignis/Projekt: Eine kurze Beschreibung des Zwecks, der Ziele und der Bedeutung des Ereignisses oder Projekts, für das ein Sponsoring gesucht wird

Sponsoringstufen/-optionen: Eine Aufschlüsselung der Sponsoringstufen, der Vorteile jeder Stufe und der damit verbundenen Kosten oder Beiträge

Vorteile für Sponsoren: Eine klare Übersicht über die Vorteile für den Sponsor, z. B. Branding-Möglichkeiten, öffentliche Anerkennung oder exklusiver Zugang

Aufruf zum Handeln: Eine direkte Aufforderung an Sponsoren, ihre Teilnahme zu bestätigen, oft in Verbindung mit einem Kontrollkästchen oder einem Abschnitt für die Signatur

Details zu Zahlung/Beitrag: Platz zur Angabe der Zahlungsmethode und -bedingungen oder Sachleistungen

Bedingungen: Eine kurze Beschreibung mit relevanten Richtlinien, Zeitleisten oder Haftungsausschlüssen

Das Verwalten von Sponsoren kann sich wie das Jonglieren mehrerer Aufgaben gleichzeitig anfühlen, aber mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, finden Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort. Durch die Kombination von Projektmanagement, Dokumenten und Teamkommunikation – unterstützt durch KI der nächsten Generation – hilft ClickUp dabei, Workflows zu vereinfachen und organisiert zu bleiben.

Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, sagt über ClickUp

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Wir haben 12 anpassbare Vorlagen für Sponsorenformulare zusammengestellt, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind und Ihnen bei der Planung von Ereignissen, der Erstellung von Angeboten oder der Verwaltung von Fundraising-Aufwänden helfen. Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, passen Sie sie an und legen Sie los!

Diese Vorlage herunterladen Mit der Formularvorlage für Sponsoring von ClickUp können Sie Daten ganz einfach nachverfolgen und verwalten

Die Verwaltung von Event-Sponsorings mit einem zuverlässigen Begleiter wie der ClickUp-Vorlage für Sponsoring-Formulare ist ganz einfach. Sie speichert alles an einem Ort – Kontaktdaten von Sponsoren, Übermittlungen und die Nachverfolgung von Fortschritten.

Hier sind die Features der Vorlage:

Anpassung: Das Formular kann an Ihr spezifisches Ereignis oder das Branding und die Anforderungen Ihrer Organisation angepasst werden

Datenerfassung: Es verfügt über benutzerdefinierte Felder zum Erfassen von Sponsoring-Informationen, wie z. B. Kontaktdaten des Sponsors, Art des Sponsoring-Formulars und Gründe für das Engagement

Management-Features: Benutzerdefinierte Status wie "Genehmigt", "In Kontakt" und "Zahlung ausstehend" sowie automatisierte Workflows erleichtern die Nachverfolgung und Verwaltung von Sponsoren

Zusammenarbeit: Mit mehreren Anzeigeoptionen und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit verbessert die Vorlage die Produktivität und Organisation Ihres Teams

Ideal für: Veranstaltungsplaner, Marketing- und Werbeagenturen sowie Community-Projekte, die eine bessere Kommunikation mit Sponsoren und mehr Erfolg für ihre Veranstaltungen anstreben

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Client-Aufnahmeformulare in Word und ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verbessern Sie die Teamarbeit mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Sponsoring-Formulare

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Sponsoring-Möglichkeiten klar, professionell und garantiert auffällig zu präsentieren, um potenzielle Sponsoren anzusprechen? Mit der Vorlage "Sponsoring-Formular Board" können Sie Ihre Sponsoring-Angebote stilvoll präsentieren und so potenzielle Sponsoren leichter gewinnen.

Mit benutzerdefinierten Status können Sie zunächst Dinge wie "Genehmigung" und "Warten auf Zahlung" verfolgen. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie alle erforderlichen Informationen im Sponsorformular erfassen, z. B. die Kontaktdaten und die Sponsorentypen. Mit benutzerdefinierten Ansichten können Sie wie ein Superheld mit Management- und Organisationsfähigkeiten zwischen Listen wechseln . Und wenn es Zeit für die Zusammenarbeit ist, sorgen Collaboration-Tools (z. B. Tagging, Kommentare, freigegebene Dokumente) dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind – im wörtlichen und im übertragenen Sinne!

Ideal für: Unternehmen, die Beziehungen zu Partnern und Sponsoren aufbauen möchten

👀 Wussten Sie schon? Uber Eats nutzte beim Super Bowl in Las Vegas eine einzigartige Sponsoring-Aktivierung, indem es einen thematischen Pop-up-Shop einrichtete. Fans konnten während des Wartens in der Schlange über die App Bestellungen aufgeben und ihre Lebensmittel dann am Ausgang abholen. Die auf Vorlagen basierende Strategie trug dazu bei, das Setup des Ereignisses zu verbessern und gleichzeitig die Benutzerinteraktion zu maximieren.

Diese Vorlage herunterladen Organisieren und präsentieren Sie Möglichkeiten mit der ClickUp-Vorlage für Podcast-Sponsoring

Mit der ClickUp-Vorlage für Podcast-Sponsoring ist die Verwaltung von Podcast-Sponsoren jetzt viel stressfreier! Die Formularvorlage lässt sich leicht anpassen, ist optisch ansprechend und für digitale und gedruckte Formate geeignet.

Sie können Status wie "Zur Genehmigung ausstehend", "Aktives Sponsoring" und "Abgeschlossener Vertrag" anpassen, um den Fortschritt zu verfolgen, benutzerdefinierte Felder für erforderliche Details wie Projekt-Sponsorennamen und Zahlungsstatus hinzufügen und alles übersichtlich mit Tools wie dem Dashboard, der Liste aktiver Sponsorings und dem Board für ausstehende Genehmigungen anzeigen.

Ideal für: Einsteiger, die ihr Sponsoring-Management verbessern und den Erfolg ihrer Kampagnen nachverfolgen möchten

4. Die Formularvorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie Sponsoring-Ereignisse mit der ClickUp-Vorlage für Anfrageformulare

Möchten Sie Anfragen mühelos erfassen und organisieren?

Mit der Formularvorlage "Anfrage" von ClickUp können Sie unangenehme Momente vermeiden, in denen Sie etwas erneut anfordern müssen, und sich besser organisieren! Sie vereinfacht Workflows, indem sie die Übermittlung und Nachverfolgung von Anfragen standardisiert, die Kommunikation zwischen Anfragenden und Beteiligten verbessert und für Transparenz sorgt.

Diese Formularvorlage verfügt über benutzerdefinierte Status wie "Neue Anfrage", "Genehmigt" und "Abgelehnt". Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie wichtige Informationen einfach erfassen und alles mit Ansichten wie "Anfragenübersicht" und "Prioritäre Anfragen" verwalten. Die Automatisierung übernimmt die Übermittlung, Benachrichtigungen und Genehmigungen.

Ideal für: IT-Support, Facility Management und HR-Prozesse zur Erstellung von Standardanfrageformularen

Lesen Sie auch: Die beste kostenlose Datenbanksoftware (Features, Preise)

5. Die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aufgaben effizient mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung bringt Ordnung in die Organisation von Ereignissen – egal, ob es sich um eine Unternehmenskonferenz, eine Produkteinführung oder sogar ein zwangloses Grillfest im Garten handelt (denn auch kleine Zusammenkünfte verdienen ein wenig Planungszauber!).

Diese Vorlage für die Veranstaltungsplanung erleichtert die Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung, indem sie benutzerdefinierte Felder für Details wie Speicherort und Fristen ermöglicht. Sie enthält Features wie Kartenansichten für Speicherorte, einen Chat für die einfache Kommunikation sowie Tools zum Zuweisen von Aufgaben, Festlegen von Fristen und effizienten Verfolgen des Fortschritts.

Kombinieren Sie diese Vorlagen mit den Vorlagen für Veranstaltungsvorschläge, um potenziellen Clients und Stakeholdern Ihr Veranstaltungskonzept und Ihre Vision zu vermitteln.

Ideal für: Verwaltung von Aufgaben im Rahmen von Werbeaktionen bei Firmenveranstaltungen und Gemeindeversammlungen

💡Profi-Tipp: Mit einer Mitgliederverwaltungssoftware können Sie die Onboarding- und Verlängerungserinnerungen weiter automatisieren und so wertvolle Zeit und Aufwand sparen.

6. Die Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie die Planung mit der Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp

Sind Sie es leid, für Ihren Budgetvorschlag Zahlen zu jonglieren und trotzdem nicht weiterzukommen? Die Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp hilft Ihnen dabei!

Diese Vorlage bietet den Beteiligten eine klare finanzielle Übersicht, indem sie feste und wiederkehrende Kosten mithilfe integrierter Formeln genau berechnet. Diese Vorlage für einen Budgetvorschlag hilft Ihnen bei der Erstellung detaillierter und professioneller Pläne und eignet sich daher ideal für das Business- und Projektmanagement.

Diese Formularvorlage bietet wichtige Features wie genaue Kostenaufschlüsselungen und visuelle Einblicke wie Gantt-Diagramme für die Nachverfolgung finanzieller Details.

Ideal für: Unternehmen, Veranstaltungsplaner und Projektteams, die umfassende Finanzvorschläge präsentieren möchten

7. Die Vorlage für die Planung von Fundraising-Veranstaltungen von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Planen und verwalten Sie Ereignisse mit ClickUp Fundraising Event Planning

Die Planung einer Wohltätigkeitsauktion oder -gala umfasst die Verwaltung von Gästelisten, die Nachverfolgung von Spendenformularen, die Koordination von Freiwilligen und die Organisation der Logistik für das Ereignis. Mit der Vorlage für die Planung von Fundraising-Veranstaltungen von ClickUp können Sie Sponsoring-Ziele, Zeitleisten, Budgets und Logistik ganz einfach verwalten.

Diese Vorlage für Spendenaktionen bietet Tools für die Zusammenarbeit und automatische Updates, um eine effektive Kommunikation zwischen Team-Mitgliedern, Sponsoren und Freiwilligen zu unterstützen.

Ideal für: Gemeinnützige Organisationen, Gemeinschaftsorganisationen und Unternehmen, die wirkungsvolle Fundraising-Ereignisse organisieren möchten

8. Die Vorlage für die Planung von Non-Profit-Veranstaltungen von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ereignisse mit der Vorlage "ClickUp Non-Profit Event Planning Template" (ClickUp-Vorlage für die Planung gemeinnütziger Veranstaltungen)

Wie können gemeinnützige Organisationen ihren Veranstaltungsplanungsprozess mit Aufgaben und Zielen nahtlos gestalten? Die ClickUp-Vorlagen für die Veranstaltungsplanung für gemeinnützige Organisationen können dabei helfen.

Vorlagen für gemeinnützige Veranstaltungen wie diese bieten wichtige Features, mit denen Sie Ihre Veranstaltungen organisieren können: Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie "Genehmigt" und "Abgeschlossen", organisieren Sie Details wie Phasen, Budgets und Fristen mit benutzerdefinierten Feldern und visualisieren Sie Ihren Plan mit der Gantt-Ansicht, der Ereignisaufgabenansicht oder Boards.

Ideal für: Spendenaktionen für Ereignisse und Sensibilisierungskampagnen

👀 Wussten Sie schon? Best Friends Animal Society ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, dass in den USA bis 2025 keine Tiere mehr getötet werden. Sie arbeitet mit Tierheimen und Gemeinden im Rahmen von Initiativen wie No-Kill Los Angeles (NKLA) zusammen, um die Einschläferungsraten zu senken und die Zahl der Tieradoptionen zu erhöhen.

Lesen Sie auch: Effektive Aktionsstrategien: Steigern Sie Ihren Umsatz und stärken Sie Ihre Markenbekanntheit

über Venngage

Die Vorlage für Sponsoring-Anfragen von VENNGAGE wirbt für Ihr Ereignis oder Ihr Anliegen und erhöht so das Engagement von Sponsoren erheblich. Dank der leuchtenden Farben und des einfachen Layouts fällt sie sofort ins Auge und sorgt für Übersichtlichkeit.

Außerdem ist das Design des Formulars äußerst flexibel: Sie können Farben anpassen, Elemente in der Größe verändern und aus einer riesigen Auswahl an Fotos oder Symbolen wählen. Mit den kostenlosen Vorlagenbibliotheken können Sie ganz einfach etwas erstellen, das den Stil Ihrer Marke widerspiegelt.

Ideal für: Firmenveranstaltungen, Gemeinschaftsprojekte und kreative Unternehmungen, die eine einfache Vorlage suchen

Lesen Sie auch: Die beste Software zum Erstellen von Formularen

über Formulare

Können Sie den Überblick behalten, während Sie Sponsoren für Ihr nächstes großes Ereignis gewinnen? Die Antwort lautet eindeutig Ja! Mit der Vorlage "Formular für Ereignissponsoring" von Forms können Sie Online-Formulare, Umfragen und Prüfungen für Sponsoring mit verschiedenen Formularfeldern und Optionen erstellen und anpassen.

Zu den wichtigsten Features gehören bedingte Logik, Echtzeit-Verfolgung, integrierte Rechner und Geolokalisierungsbeschränkungen. Die Automatisierung spart Zeit, indem sie die manuelle Datenübertragung reduziert, und Sie können Formulare über einen einzigartigen Link freigeben und gleichzeitig die Einstellungen zum Datenschutz anpassen. Die Plattform ermöglicht auch eine umfassende Anpassung des Designs und des Themas Ihres Formulars.

Ideal für: Unternehmensteams und Veranstaltungsorganisatoren, die Ereignisse und Sponsoring verwalten möchten.

über Formulare

Die Vorlage für Sport-Sponsoring-Formulare von Forms spricht potenzielle Sponsoren effektiv an und legt gleichzeitig die Erwartungen beider Seiten fest. Sie hilft Ihnen dabei, wichtige Details wie Kontaktinformationen, Name der Veranstaltung, Finanzierungsbedarf und spezifische Sponsoring-Anfragen zu erfassen.

Diese Klarheit hilft beiden Seiten dabei, zu entscheiden, ob die Partnerschaft gut passt.

Ideal für: Professionelle und kommunale Veranstaltungen, bei denen eine perfekte Organisation und Verwaltung von Sponsoring wichtig ist.

🧠Fun Fact: Die Heimat des Premier League-Clubs Manchester City, bekannt als Etihad Stadium, erhielt ihren Namen im Rahmen eines Sponsoring-Vertrags mit Etihad Airways, was zeigt, wie Markenpartnerschaften die Sichtbarkeit im Sport steigern können.

12. Vorlage für die Planung von Fundraising-Ereignissen für Schulräte von Twinkl

via Twinkl

Sie planen eine Spendenaktion für Ihre Schule, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Die Vorlage für die Planung von Spendenaktionen für Schulräte von Twinkl eignet sich hervorragend für die Organisation von Schulveranstaltungen und die Unterstützung von Spendenaktionen. Vergessen Sie nicht, den Schülern mit einer Checkliste für die Veranstaltungsplanung die Grundlagen der Veranstaltungsplanung beizubringen und gleichzeitig ihr Verantwortungsbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken.

Mit neun detaillierten Blättern bietet diese Ressource alles, was Sie für eine erfolgreiche Spendenaktion benötigen. Sie wurde von Lehrern entwickelt, entspricht den Bildungsstandards und fördert Kreativität, Teamarbeit und Gemeinschaftsgeist, da die Schüler die positiven Auswirkungen ihres Aufwands auf das ausgewählte Projekt sehen.

Ideal für: Schulen, die ihren Schülern praktische Erfahrungen bei der Organisation eines erfolgreichen Ereignisses mithilfe von Spendenaktionen vermitteln möchten

Ganz gleich, ob Sie Sponsoren für Ereignisse verwalten, Markeninitiativen organisieren oder Werbekampagnen durchführen – eine gut strukturierte Vorlage für ein Sponsoring-Formular kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Sie vereinfacht das Sammeln wichtiger Informationen, die Nachverfolgung von Antworten und die Organisation.

Wenn Sie nach einer All-in-One-Plattform suchen, die die Erstellung von Formularen mit Projektmanagement und Teamzusammenarbeit kombiniert, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Mit ClickUp finden Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorlagen, mit denen Sie Sponsoren in großem Umfang erreichen und so immer einen Schritt voraus sind.

