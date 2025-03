die 10 besten Enterprise-Suchsoftwares im Jahr 2025

Jeder Arbeitsplatz hat mit Hindernissen für die Produktivität zu kämpfen, und für viele Teams steht ganz oben auf der Liste, dass sie nicht die richtigen Informationen zur richtigen Zeit finden.

💡Pro-Tipp: Denken Sie natürlich daran, dass die von Ihnen gewählte Software auch eine hervorragende Benutzererfahrung bieten und in das Budget Ihres Unternehmens passen sollte. Achten Sie außerdem auf einen konsistenten und zugänglichen Kundensupport, den Sie in den ersten Monaten benötigen werden. ## Die 10 besten Enterprise-Search-Softwares für 2024 Hier ist meine Auswahlliste der zehn besten Enterprise-Search-Softwares.

ClickUp-Einschränkungen Hoher Lernaufwand für neue Benutzer aufgrund des breiten Bereichs an Features Limitierte Offline-Funktionalität für mobile Benutzer #### ClickUp-Preise *Free forever *Unlimited: 7 $ pro Monat pro Benutzer bei jährlicher Abrechnung *Business: 12 $ pro Monat pro Benutzer bei jährlicher Abrechnung *Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar #### ClickUp Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,7/5 (über 9.000 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Rezensionen) Victoria Berryman, undefined Manager bei Seequent, über /href/ https://clickup.com/customers/seequent mit ClickUp /%href/ zu sagen hat: > _ClickUp hat die Art und Weise, wie wir bei Seequent arbeiten, maßgeblich verändert. Ohne ClickUp hätten wir immer noch Schwierigkeiten, herauszufinden, wo Informationen gespeichert werden sollten und wie wir kommunizieren sollen. Ich liebe ClickUp. Ich lebe darin und das Team liebt es. _Victoria Berryman, Marketing Operations Manager bei Seequent 📮ClickUp Insight: Wissensarbeiter undefined und suchen nach Informationen und Zusammenhängen. Dies deutet darauf hin, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet wird. 😱 Wenn Sie nur eine erweiterte Suchoption hätten, um Ihre Daten aufgaben-, projekt-, chat- und E-Mail-übergreifend mit KI zu durchsuchen. Aber das haben Sie: undefined ! ### 2. Glean (Beste Suchmaschine für Unternehmen mit umfangreichen Integrationen) Ich fand Glean sehr effektiv bei der Kombination verschiedener Datenquellen in einem einzigen Such-Hub. Ich konnte Dokumente, E-Mails und Unterhaltungen in Tools wie Slack, Google Workspace und Microsoft 365 ganz einfach finden.

Die semantischen Suchfunktionen, die auf natürlicher Sprachverarbeitung basieren, lieferten selbst bei komplexen Abfragen präzise und relevante Ergebnisse. via undefined #### Glean best features Suche in verbundenen Apps und Datenquellen für einen effizienten Zugriff über einen *einheitlichen Such-Hub Erhalte personalisierte Ergebnisse basierend auf der Historie und den Absichten der Benutzer mithilfe von Empfehlungen der KI Halte Teams auf dem Laufenden, indem du relevante Updates und Trendinformationen anzeigst Liefere Antworten und Vorschläge, die für die Abfragen der Benutzer relevant sind, mithilfe von *kontextbezogenen Erkenntnissen

Integration in über 100 Apps, darunter Slack, Google Workspace und Microsoft 365 #### Einschränkungen Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Suchsteuerungen und -konfigurationen Erforderliches zusätzliches Setup für bestimmte Datenintegrationen, benutzerdefinierte oder Nischensysteme Erforderlich für erweiterte Features, um bei größeren Datensätzen effektiver zu sein #### Glean-Preise Benutzerdefinierte Preise #### Glean-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen) Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/spotlight-search-alternatives// 4 Spotlight-Suche: Alternativen und Mitbewerber /%href/ ### 3. Guru (am besten für die Erstellung eines Wissensmanagementsystems geeignet) Guru ist als internes

https://clickup.com/blog/knowledge-management-system-examples// Wissensmanagementsystem fungieren. Das tool erleichtert Teams das Erfassen, Organisieren und Abrufen von Unternehmensinformationen über verschiedene Plattformen hinweg.

Diese KI-Suchsoftware für Unternehmen zieht Daten aus zahlreichen Quellen, wie Google Drive, OneDrive, Slack und mehr, sodass ich alles finden kann, was ich suche, ohne die jeweilige Plattform zu verlassen. Ein Bonus sind die Features "Knowledge Alerts" und "Answer" von Guru, die mir helfen, Informationen auf dem neuesten Stand und zugänglich zu halten, sodass ich immer über die aktuellsten Details verfüge.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-625-1400x850.png Guru /%img/ via /href/ https://www.getguru.com/ Guru /%href/ #### Die besten Features von Guru

Speichern und organisieren Sie Wissen aus verschiedenen Quellen und greifen Sie über Slack, MS Teams und Erweiterungen von Chrome darauf zu. Erhalten Sie genaue, absichtsbasierte Antworten aus allen Wissensquellen. Stellen Sie sicher, dass die Inhalte korrekt und aktuell sind, indem Sie Erinnerungen zur Überprüfung einrichten. Stellen Sie eine Verbindung zu Google Drive, Dropbox und SharePoint her, um einen zentralen Zugriff zu ermöglichen. Verwenden Sie visuell organisierte, leicht zu bearbeitende Karten mit Wissen. #### Einschränkungen von Guru Begrenzte Integrationsfunktionen Erforderliche Schulung zur Einrichtung von Wissenssammlungen und Überprüfungen

Guru-Preise *Kostenlose Testversion *All in one: 15 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Guru *G2: 4,7/5 (über 2.000 Rezensionen) *Capterra: 4,8/5 (über 500 Rezensionen) Lesen Sie auch:

Coveo Relevance Cloud™ nutzt seine maschinellen Lernfähigkeiten und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Genauigkeit der Suchergebnisse zu verbessern. Ich fand es besser geeignet für anspruchsvolle Anwendungsfälle wie Kundensupport und E-Commerce. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-626.png Coveo /%img/ via

Die Flexibilität kann abnehmen, wenn man sich auf die von AWS unterstützten Versionen von OpenSearch und Elasticsearch beschränkt. Die Portabilität kann abnehmen, wenn man von AWS zu einer Infrastruktur wechselt, die nicht von AWS unterstützt wird

Capterra: Nicht genügend Bewertungen ## Das beste Enterprise-Suchwerkzeug auf dem Markt: ClickUp Wenn Sie für ein Unternehmen arbeiten, das große Datenmengen generiert, kann die Wahl der richtigen Suchsoftware für Unternehmen entscheidend für den effektiven Zugriff auf und die Verwaltung von Informationen sein. Jedes der hier vorgestellten Tools – von der KI-gestützten Unternehmenssuche von Glean bis hin zur AWS-Integration des Amazon OpenSearch Service – bietet einzigartige Features zur Verbesserung der Suche und Datenanalyse.

Unter all diesen Optionen ist ClickUp eine abgeschlossene Lösung, die leistungsstarke Suchfunktionen mit Automatisierung von Workflows, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit an Dokumenten ( https://clickup.com/blog/document-collaboration-software// ) kombiniert.

Und mit tools wie ClickUp Brain gehen wir über die Suche hinaus und verbessern ganze Workflows. Das macht ClickUp zur idealen Wahl für unsere auf Produktivität ausgerichteten Teams. Sind Sie bereit, eine einheitliche Plattform zu erleben, die sowohl die Suche als auch das Projektmanagement optimiert? /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung für ClickUp /%href/ noch heute!