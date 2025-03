Calendly vs. Acuity Scheduling: Welches Terminplanungstool ist besser?

Unsere morgendlichen Abläufe mögen unterschiedlich aussehen, aber wir haben wahrscheinlich alle die Gewohnheit, in unseren Kalendern nach den Meetings des Tages zu suchen. Eine Studie legt nahe, dass Führungskräfte etwa 40 % ihrer Zeit damit verbringen, Entscheidungen zu treffen

Die manuelle Terminplanung ist jedoch angesichts der schieren Menge an täglichen Meetings höchst ineffizient. Stellen Sie sich vor, Sie verbringen Stunden damit, hin und her zu gehen, um einen für alle Beteiligten passenden Termin für ein Meeting zu finden – das reinste Chaos! Hier kommen Terminplanungstools wie Calendly und Acuity Scheduling ins Spiel, die den Buchungsprozess vereinfachen. Aber welches ist besser? Wir stellen die beiden Terminplanungstools gegeneinander an, um den Gewinner zu ermitteln. Los geht's! 🧠 Fun Fact: Netflix hat ineffektive Meetings in Angriff genommen, indem es ihre Dauer auf 30 Minuten limitiert hat. Als Ergebnis hat das Unternehmen Meetings um über 65 % reduziert und mehr als 85 % der Mitarbeiter unterstützten die Änderung.

## Was ist Calendly?

Calendly ist eine führende Terminplanungssoftware, die die Koordination von Meetings vereinfacht. Calendly sorgt für die Synchronisierung all Ihrer Kalender – privater und beruflicher – und erleichtert es anderen, Ihre Verfügbarkeit zu sehen und Meetings zu planen. Sie behalten die Kontrolle und vermeiden Doppelbuchungen. Das einfache Design eignet sich für Einzelpersonen und die Features sind auf die Bedürfnisse großer Unternehmen, einschließlich Fortune-500-Unternehmen, zugeschnitten. via /href/ http://www.calendly.com Calendly /%href/ ### Calendly-Features

Die Stärke von Calendly liegt in seiner Fähigkeit, sich ohne steile Lernkurve in Ihren Workflow einzufügen. Hier ist, was es in die Tabelle einbringt: #### Feature #1: Kalenderintegration Calendly bietet eine Synchronisierung mit Ihrem Google Kalender, Outlook Kalender und Ihrer Office 365 Suite, um alles an einem Ort zu organisieren. Es aktualisiert Ihre Verfügbarkeit in allen verknüpften Kalendern in Echtzeit und hilft Ihnen so, Terminkonflikte zu vermeiden. #### Feature #2: Einstellungen zur Verfügbarkeit Sie können Ihre Verfügbarkeit für verschiedene Arten von Meetings oder Teams anpassen – von der Angabe der Arbeitszeiten über das Hinzufügen von Pufferzeiten zwischen Meetings bis hin zur Anpassung an den Speicherort oder die Zeitzone. Durch die benutzerdefinierte Verfügbarkeit stellen Sie sicher, dass Sie Meetings nur dann buchen, wenn Sie verfügbar sind, wodurch die Planung für alle einfacher wird. #### Feature #3: Integration von Videokonferenzen undefined mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und anderen Tools für Videokonferenzen, um Meeting-Links automatisch zu geplanten Ereignissen hinzuzufügen. Dadurch entfällt das manuelle Setup und es wird sichergestellt, dass die Meeting-Links bereit sind, wenn ein Meeting bestätigt wird, wodurch undefined effizienter. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-586.png Calendly-Videokonferenz-Integration: Calendly vs. Acuity /%img/ #### Feature #4: Benutzerdefinierte Ereignistypen

Sie können Ereignistypen an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen, indem Sie Parameter wie Dauer, Speicherort und Teilnehmeranforderungen einstellen. Sie können Ereignistypen für Einzelgespräche, Sitzungen in Gruppen oder Webinare erstellen. Fügen Sie Formulare oder Fragen hinzu, um vor dem Meeting die erforderlichen Informationen zu sammeln und so den Planungsprozess zu optimieren. #### Feature #5: Link zum Planen freigeben Mit Calendly können Sie einen personalisierten Link erstellen, den Sie für Clients und Mitglieder Ihres Teams freigeben oder auf Ihrer Website veröffentlichen können. Über diesen Link erhalten andere direkten Zugriff auf Ihre verfügbaren Zeitfenster, sodass keine E-Mails mehr hin- und hergeschickt werden müssen. Jeder kann ganz einfach ein Meeting buchen, das auf Ihrer Verfügbarkeit basiert, was Zeit spart und die Planungseffizienz verbessert. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-588.png Calendly-Planungslink freigeben: Calendly vs. Acuity /%img/

Calendly-Preise *Free *Standard: 12 $/Platz/Monat *Teams: 20 $/Platz/Monat *Enterprise: ab 15.000 $/Jahr 💡Pro-Tipp: Planen Sie Pufferzeiten zwischen den Meetings ein, um Überschneidungen zu vermeiden und sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Nonstop-Meetings können Ihre Energie erschöpfen und dazu führen, dass Sie vor Erschöpfung wesentliche Details übersehen.

Acuity Scheduling kombiniert Terminplanung mit tools für die Verwaltung von Kunden, Zahlungen und branding, wodurch es ideal für terminbasierte Geschäfte ist. #### Feature #1: Anpassbare Terminplanungsoptionen Sie können Ihre Verfügbarkeit ganz einfach steuern, indem Sie bestimmte Buchungszeiten einstellen, virtuelle Termine oder Kurse veranstalten und persönliche Zeit blockieren. Acuity Scheduling ermöglicht es Kunden, basierend auf ihren Präferenzen zu buchen, wodurch die Terminplanung für einen oder mehrere Speicherorte flexibel und effizient wird. #### Feature #2: Automatisiertes Terminmanagement Integrierte Automatisierungsfunktionen für Terminbuchungen, Erinnerungen und Quittungen helfen Ihnen, Zeit zu sparen. Clients können ihre Termine über undefined ohne Ihr Zutun stornieren oder verschieben. Automatisierte Workflows reduzieren die Zahl der Nichterscheinen und sorgen für eine reibungslosere Terminplanung. #### Feature #3: Sichere Integration von Zahlungen Acuity Scheduling vereinfacht Zahlungen durch die Integration von Stripe, Square und PayPal. Es ermöglicht Vorauszahlungen, Trinkgelder und Anzahlungen und speichert gleichzeitig Kreditkarten, um Nichterscheinen zu verhindern. Außerdem können Sie beim Bezahlen Rechnungen und Quittungen erstellen und Zusatzverkäufe tätigen. #### Feature #4: Tools zur Kundenbindung

Sie können die Kundenerfahrung mit benutzerdefinierten Formularen personalisieren, um vor den Terminen relevante Informationen zu sammeln. Verwenden Sie Tools zur Kundenbindung, um zu Folgebuchungen zu ermutigen und Pakete, Geschenkkarten oder Abonnements anzubieten, die Kunden dazu bringen, wiederzukommen. Diese Features tragen dazu bei, stärkere Beziehungen zu Kunden aufzubauen und langfristiges Wachstum zu fördern. #### Feature #5: Leistungsstarke Integrationen und Zugänglichkeit Integrationen für soziale Plattformen wie Instagram, Google und Facebook ermöglichen es Kunden, Termine direkt über Acuity Scheduling zu buchen. Die Plattform lässt sich auch in Apps von Drittanbietern wie Zapier, MailChimp und Google Analytics integrieren, um den Workflow zu verbessern. ### Acuity Scheduling-Preise *Emerging: 20 $/Monat

Growing: 34 $/Monat *Powerhouse: 61 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 📮 ClickUp Insight: können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Kommunikationskanälen wie Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen, wenn es kein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen gibt. Mit ClickUp können Sie Meetings direkt in der Ansicht "Kalender" von ClickUp in Aufgaben umwandeln. Sie können Unterhaltungen auch sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird. an, aber die Erfahrungen sind unterschiedlich. Die App von Calendly ist leichtgewichtig und konzentriert sich auf die Kernfunktionen wie die Verwaltung von Ereignistypen, Verfügbarkeit und Benachrichtigungen. Die App von Acuity Scheduling ist zwar etwas komplexer, bietet aber zusätzliche Funktionen wie einen Client Information Manager und den Zugriff auf Formulare für die Aufnahme von Ereignissen von unterwegs.

🏆 Gewinner: Calendly, für seine optimierte und benutzerfreundliche mobile App ### Feature #7: Preisgestaltung und Wert Calendly bietet eine einfache Preisstruktur mit einem kostenlosen Basisplan für einzelne Benutzer und erschwinglichen, kostenpflichtigen Plänen für Teams. Acuity Scheduling hat keine kostenlose Stufe. Allerdings enthält selbst die Basisversion Funktionen wie Kundenverwaltung, undefined und die Möglichkeit, Zahlungen einzuziehen. 🏆 Gewinner: Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Calendly ist ideal für kostenbewusste Benutzer, während Acuity Scheduling mehr für Ihr Geld bietet, wenn Sie die fortschrittlichen Tools benötigen. ## Calendly vs. Acuity Scheduling auf Reddit undefined zeigen eine Mischung aus Lob und Frustration für Calendly und Acuity Scheduling.

Viele Benutzer von Acuity Scheduling schätzen die robusten Features, insbesondere für Geschäfte, die wiederkehrende Termine, Zahlungen und Website-Integrationen benötigen. Ein häufiges Thema ist jedoch das Fehlen eines reaktionsschnellen Kundensupport-Teams. A undefined :

Ich benutze Acuity seit etwa 4 Jahren und bin zufrieden damit. Damals lag der Preis bei etwa 200 $ pro Jahr – ich habe Bestandsschutz für diesen Tarif – und deckte alle meine Bedürfnisse ab. Ich verwende es auf meiner WordPress-Website und es lässt sich leicht integrieren. Außerdem kann ein Client wiederkehrende Sitzungen einrichten, da dies eine Option bei der Einstellung von Sitzungen ist. Der einzige Nachteil war der Kundenservice. Wenn man eine Frage an Acuity stellt, wird (wiederholt) in den FAQs gesucht, bevor man eine Frage direkt an die Mitarbeiter von Acuity senden kann. Selbst dann ist Acuity nicht hilfreich, da sie sich bei der Arbeit daran hindern, Fragen zu beantworten. Und wenn sie es doch tun, handelt es sich um eine automatisierte Antwort. Inzwischen rangiert Calendly auf Reddit aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seines minimalistischen Designs höher. Benutzer, die eine unkomplizierte Lösung bevorzugen, bevorzugen

https://www.reddit.com/r/productivity/comments/uruog8/comment/i93i7jg/?utm\_source=share&utm\_medium=web3x&utm\_name=web3xcss&utm\_term=1&utm\_content=share\_button bevorzugen, tendieren eher zu der App [… Ich habe es mit meinem Kalender auf Exchange365\ verbunden. Dann habe ich ein Element erstellt, das "30 Minuten mit mir buchen" heißt. Das hat eine permanente URL. Wenn jemand es besucht, überprüft es automatisch meinen Kalender auf Verfügbarkeit und ermöglicht es der Person, automatisch ein 30-minütiges Zeitfenster für irgendetwas bei mir zu buchen. Ich erhalte eine Einladung, nehme sie an und das war's. Ich habe den Free-Plan. Ich habe ihn vor diesem Jahr noch nie benutzt, aber er gefällt mir wirklich]() die Features von ClickUp Meetings sind so konzipiert, dass jedes Meeting über die einfache Terminplanung hinaus zielgerichtet und umsetzbar ist. Dieser All-in-One-Ansatz stellt sicher, dass Meetings keine isolierten Ereignisse mehr sind, sondern integraler Bestandteil Ihres Workflows. *Verknüpfte Aufgaben und Projekte: Verknüpfen Sie die Tagesordnungen von Meetings direkt mit laufenden Aufgaben oder Projekten, damit jede Diskussion umsetzbar und nachverfolgbar ist. *Vorlagen für wiederkehrende Meetings: Verwenden Sie anpassbare

https://clickup.com/blog/daily-planner-templates// Vorlagen für Tagesplaner /%href/ für wöchentliche Meetings des Teams oder Check-ins mit Kunden, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten. *Umfassende Notizen zu Meetings: https://clickup.com/blog/daily-planner-apps// 15 beste Apps für Tagesplaner (Features, Preise) /%href/ ### ClickUp's One Up #3: ClickUp Kalender-Planungsvorlage /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-596.png

ClickUp-Vorlage für den Kalenderplaner https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die undefined vereinfacht die Verwaltung komplexer Zeitpläne, indem es eine sofort einsatzbereite Struktur für verschiedene Planungsanforderungen bietet. *Planung von Marketingkampagnen: Planen und verfolgen Sie Marketingaufgaben, Fristen und Kampagnenstarts mit der Möglichkeit, Termine spontan anzupassen. *Koordinierung von Ereignissen: Planen Sie Ereignisse und verwalten Sie Fristen mit Leichtigkeit, indem Sie Teammitgliedern spezifische Aufgaben zuweisen und gleichzeitig den Fortschritt nachverfolgen Integrierte Aufgabenverfolgung: Verknüpfen Sie geplante Kalenderereignisse mit umfassenderen Projektaufgaben, um sicherzustellen, dass keine Termine übersehen werden. Fortschrittsverfolgung: Visualisieren Sie die Abschlussraten von Aufgaben direkt im Kalender, sodass Sie den Fortschritt in Echtzeit überwachen können. undefined

/href/ https://clickup.com/time-management ClickUp Time Management /%href/ bietet einen ganzheitlichen Ansatz für das Zeit- und Ressourcenmanagement. *Integrierte Zeiterfassung: Verfolgen Sie die für einzelne Aufgaben oder Projekte aufgewendete Zeit, was besonders bei der Abrechnung mit Clients oder der Ressourcenplanung hilfreich ist. *Zeitblockierung: Weisen Sie bestimmte Zeitfenster für undefined oder Meetings zu, um sicherzustellen, dass Ihr Tag strukturiert und fokussiert ist. Visualisierung des Workloads: Sehen Sie sich die Workloads und Verfügbarkeiten der Mitglieder Ihres Teams an, um die Planung zu optimieren und eine Überlastung der Ressourcen zu vermeiden. Automatisierte Erinnerungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen über anstehende Termine, Meetings oder überfällige Aufgaben, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

ClickUp's One Up #5: ClickUp Calendly Integration /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-598-1400x928.png ClickUp Calendly Integration /%img/ Synchronisierung von Calendly-Terminen mit dem Aufgaben- und Projektmanagement von ClickUp über die ClickUp Calendly Integration

Arbeiten Sie bereits mit Calendly? Mit der Calendly-Integration von ClickUp ( https://clickup.com/integrations/calendly ) können Sie Ihre Meetings weiterhin planen und in das Ökosystem für Produktivität von ClickUp einbetten. *Aufgaben aus Calendly-Buchungen erstellen: Generieren Sie automatisch Aufgaben in ClickUp, wenn ein neuer Termin in Calendly geplant wird

Synchronisieren Sie Ihre Zeitpläne: Verknüpfen Sie Ereignisse aus Calendly mit dem Kalender von ClickUp, um eine einheitliche Ansicht aller Meetings, Aufgaben und Fristen zu erhalten. *Automatisieren Sie Workflows: Verwenden Sie /href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp Automatisierungen /%href/, um Folgeaufgaben oder Erinnerungen basierend auf Calendly-Terminen auszulösen

Im Gegensatz zu Calendly und Acuity Scheduling bietet ClickUp dynamische Ansichten des Kalenders, integrierte Vorlagen für das Zeitmanagement ( https://clickup.com/blog/time-management-templates// ) und Integrationen, die Ihre Zeitpläne mit Ihren Workflows verbinden.

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, die nicht nur Ihre Zeit verwaltet, sondern Ihnen auch dabei hilft, mehr zu erreichen, ist ClickUp die klare Wahl. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich für eine kostenlose Anmeldung bei ClickUp an /%href/, um loszulegen.