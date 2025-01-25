Calendly vs. Acuity Scheduling: Welches Terminplanungstool ist besser?

Unsere morgendlichen Zeitpläne mögen unterschiedlich aussehen, aber wir haben wahrscheinlich alle die Angewohnheit, unseren Kalender nach den Meetings des Tages zu überprüfen.

Eine Studie legt nahe, dass Führungskräfte etwa 40 % ihrer Zeit mit Entscheidungen verbringen, wobei ein Großteil davon in Meetings stattfindet.

Die manuelle Terminplanung ist jedoch angesichts der schieren Menge an täglichen Meetings äußerst ineffizient. Stellen Sie sich vor, Sie verbringen Stunden damit, einen für alle passenden Termin für ein Meeting zu finden – das wäre das reinste Chaos!

Hier kommen Terminplanungstools und Kalender-Apps wie Calendly und Acuity Scheduling ins Spiel, die den Buchungsprozess vereinfachen.

Aber welches ist besser? Wir haben die beiden Terminplanungstools gegeneinander antreten lassen, um den Gewinner zu ermitteln. Los geht's!

🧠 Fun Fact: Netflix hat ineffektive Meetings bekämpft, indem es deren Dauer auf 30 Minuten limitiert hat. Als Ergebnis konnte das Unternehmen die Anzahl der Meetings um über 65 % reduzieren, und mehr als 85 % der Mitarbeiter unterstützten diese Änderung.

Was ist Calendly?

Calendly ist eine führende Terminplanungssoftware, die die Koordination von Meetings vereinfacht.

Calendly synchronisiert alle Ihre Kalender – private und berufliche – und macht es anderen leicht, Ihre Verfügbarkeit zu sehen und Meetings zu planen. Sie behalten die Kontrolle und vermeiden Doppelbuchungen. Das einfache Design eignet sich für Einzelpersonen, und die Features lassen sich an die Anforderungen großer Unternehmen, darunter Fortune-500-Unternehmen, anpassen.

via Calendly

Features von Calendly

Die Stärke von Calendly liegt in seiner Fähigkeit, sich ohne große Einarbeitungszeit in Ihren Workflow einzufügen. Hier sind die wichtigsten Vorteile in einer Tabelle zusammengefasst:

Feature Nr. 1: Kalender-Integration

Calendly synchronisiert sich mit Ihrem Google Kalender, Outlook Kalender und der Office 365-Suite, damit alles an einem Ort organisiert bleibt. Es aktualisiert Ihre Verfügbarkeit in allen verknüpften Kalendern in Echtzeit und hilft Ihnen so, Terminkonflikte zu vermeiden.

Feature Nr. 2: Einstellungen zur Verfügbarkeit

Sie können Ihre Verfügbarkeit für verschiedene Meeting-Typen oder Teams anpassen – von der Festlegung der Arbeitszeiten über das Hinzufügen von Pufferzeiten zwischen Meetings bis hin zur Anpassung des Speicherorts oder der Zeitzone. Durch die benutzerdefinierte Anpassung der Verfügbarkeit stellen Sie sicher, dass Meetings nur gebucht werden, wenn Sie verfügbar sind, was die Terminplanung für alle übersichtlicher macht.

Feature Nr. 3: Integration von Videokonferenzen

Calendly lässt sich mit Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und anderen Videokonferenz-Tools integrieren, um automatisch Links zu Meetings zu geplanten Ereignissen hinzuzufügen. Dadurch entfällt das manuelle Setup und es wird sichergestellt, dass die Links zu Meetings bereitstehen, sobald ein Meeting bestätigt wird, was die Remote-Zusammenarbeit effizienter macht.

Feature Nr. 4: Benutzerdefinierte Ereignistypen

Sie können Ereignistypen an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie Parameter wie Dauer, Speicherort und Anforderungen an die Teilnehmer festlegen. Sie können Ereignistypen für Einzelgespräche, Gruppensitzungen oder Webinare erstellen. Fügen Sie Formulare oder Fragen hinzu, um vor dem Meeting die erforderlichen Informationen zu sammeln und so den Planungsprozess zu optimieren.

Feature Nr. 5: Freigeben von Terminlinks

Mit Calendly können Sie einen personalisierten Link erstellen, den Sie an Clients und Team-Mitglieder weitergeben oder auf Ihrer Website veröffentlichen können. Über diesen Link haben andere direkten Zugriff auf Ihre verfügbaren Zeitfenster, wodurch langwierige E-Mails vermieden werden. Jeder kann ganz einfach ein Meeting basierend auf Ihrer Verfügbarkeit buchen, was Zeit spart und die Effizienz der Terminplanung verbessert.

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Platz/Monat

Teams : 20 $/Platz/Monat

Enterprise: Ab 15.000 $/Jahr

💡Profi-Tipp: Fügen Sie zwischen den Meetings Pufferzeiten ein, um Überschneidungen zu vermeiden und sich eine Verschnaufpause zu gönnen. Nonstop-Meetings können Ihre Energie erschöpfen und dazu führen, dass Sie aufgrund von Erschöpfung wichtige Details übersehen.

Was ist Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling ist ein Online-Terminplanungstool, das über die grundlegende Terminplanung hinausgeht.

Es ermöglicht den Eingeladenen, verfügbare Zeitfenster auszuwählen, und Ihnen, Ihre Verfügbarkeit zu verwalten. Es umfasst auch die Verwaltung von Kundendatenbanken, anpassbare Aufnahmeformulare und die Rechnungsstellung. Acuity Scheduling vereinfacht die Buchung und die Interaktion mit Kunden für Kleinunternehmer wie Stylisten, Coaches und Therapeuten.

via Acuity Scheduling

Features von Acuity Scheduling

Acuity Scheduling kombiniert Terminplanung mit Tools für die Verwaltung von Clients, Zahlungen und Branding und ist damit ideal für terminbasierte Geschäfte.

Feature Nr. 1: Anpassbare Terminplanungsoptionen

Sie können Ihre Verfügbarkeit ganz einfach steuern, indem Sie bestimmte Buchungszeiten festlegen, virtuelle Termine oder Kurse veranstalten und persönliche Zeiten blockieren.

Mit Acuity Scheduling können Clients nach ihren Präferenzen buchen, was die Terminplanung für einen oder mehrere Speicherorte flexibel und effizient macht.

Feature Nr. 2: Automatisierte Terminverwaltung

Integrierte Automatisierungsfunktionen für Terminbuchungen, Erinnerungen und Quittungen helfen Ihnen, Zeit zu sparen. Clients können ihre Termine über Online-Kalender ohne Ihr Zutun stornieren oder verschieben. Automatisierte Workflows reduzieren No-Shows und sorgen für eine reibungslosere Terminplanung.

Feature Nr. 3: Sichere Zahlungsintegration

Acuity Scheduling vereinfacht Zahlungen durch die Integration von Stripe, Square und PayPal. Es ermöglicht Vorauszahlungen, Trinkgelder und Anzahlungen und speichert Kreditkarten, um Nichterscheinen zu verhindern. Außerdem können Sie Rechnungen und Quittungen erstellen und beim Bezahlen Zusatzleistungen verkaufen.

Sie können das Kundenerlebnis mit benutzerdefinierten Aufnahmeformularen personalisieren, um vor Terminen relevante Informationen zu sammeln. Nutzen Sie Loyalty-Tools, um wiederholte Buchungen zu fördern und bieten Sie Pakete, Geschenkkarten oder Abonnements an, die Kunden dazu bewegen, wiederzukommen. Diese Features helfen Ihnen dabei, stärkere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen und langfristiges Wachstum zu erzielen.

Feature Nr. 5: Leistungsstarke Integrationen und Barrierefreiheit

Integrationen für soziale Plattformen wie Instagram, Google und Facebook ermöglichen es Clients, Termine direkt über Acuity Scheduling zu buchen. Die Plattform lässt sich auch mit Apps von Drittanbietern wie Zapier, MailChimp und Google Analytics integrieren, um den Workflow zu verbessern.

Preise für Acuity Scheduling

Neu: 20 $/Monat

Wachstum: 34 $/Monat

Powerhouse: 61 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

📮 ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Laut einer Studie von ClickUp können ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen wichtige Erkenntnisse in Kommunikationskanälen wie Chats, E-Mails oder Tabellen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Meetings direkt aus der Kalender-Ansicht von ClickUp in Aufgaben umwandeln. Sie können Unterhaltungen auch sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln, sodass nichts unter den Tisch fällt.

Calendly vs. Acuity Scheduling: Feature-Vergleich

Beide Tools erfüllen Terminplanungsanforderungen, konzentrieren sich jedoch auf unterschiedliche Stärken. Hier sehen Sie einen Vergleich der wichtigsten Features:

Feature/Plan Calendly Acuity Scheduling Terminplanungstypen Unbegrenzt 1-1 (kostenlos), mehrere Typen Terminbasiert (persönlich oder online) Integration Über 100 Integrationen (Zoom, Stripe usw.) Stripe, Square, PayPal und andere Integrationen Benutzerverwaltung Grundlegende bis fortgeschrittene Features Tools für die Client-Verwaltung, Nachverfolgung von Terminen Zugriff über Mobilgeräte und Erweiterungen Mobile App und Erweiterung für Browser Mobile App Erweiterte Features Berichterstellung, Automatisierung (Teams/Unternehmen) Zahlungen, Client-Management, Branding-Tools Testversion verfügbar Kostenloser Basisplan, Testversion für Premium Kostenlose Testversion für die Terminplanungssoftware, nicht für Termine

Feature Nr. 1: Benutzerfreundlichkeit

Calendly wird für seine Einfachheit geschätzt. Die Plattform bietet eine minimalistische, intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie in wenigen Minuten loslegen können. Von der Einbettung Ihres Kalenders in eine Website bis hin zur Einrichtung mehrerer Ereignistypen – Calendly sorgt für eine kurze Einarbeitungszeit.

Auf der anderen Seite richtet sich Acuity Scheduling trotz seiner Einfachheit eher an Benutzer, die erweiterte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen benötigen. Seine Features, wie Aufnahmeformulare und Selbstplanung durch den Client, können für Erstbenutzer überwältigend sein, sind aber für Unternehmen von großem Wert.

🏆 Gewinner: Die übersichtliche Benutzeroberfläche und die gute Zugänglichkeit von Calendly machen es zu einer klaren Wahl für Einzelpersonen und kleinere Teams. Acuity Scheduling ist jedoch besser für diejenigen geeignet, die Benutzerdefinierungen gegenüber Einfachheit bevorzugen.

Feature Nr. 2: Benutzerdefinierte Anpassung und Branding

Calendly unterstützt zwar einige Branding-Optionen, aber die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt. Sie können Farben anpassen und ein Logo hinzufügen, aber es gibt keine tiefergehenden Optionen für maßgeschneiderte Client-Interaktionen.

Wenn es darum geht, die Terminplanung individuell anzupassen, ist Acuity Scheduling führend. Es ermöglicht Benutzern, Terminbestätigungen, Erinnerungen und Aufnahmeformulare umfassend anzupassen. Unternehmen können auch benutzerdefinierte Branding-Elemente wie Logos und Farbschemata hinzufügen, um ihren Clients ein einheitliches Erlebnis zu bieten.

🏆 Gewinner: Acuity Scheduling aufgrund seiner robusten Anpassungs- und Branding-Features, die sich an Unternehmen richten, die ein Buchungserlebnis wünschen, das mit ihrer Markenidentität im Einklang steht.

Feature Nr. 3: Integrationen und Automatisierung

Beide Tools glänzen in diesem Bereich, aber ihr Fokus variiert.

Calendly lässt sich in wichtige Kalenderplattformen und Tools wie Zoom, Slack und Salesforce integrieren. Wenn Sie ein größeres Team haben, das in mehreren Zeitzonen arbeitet und eine Round-Robin-Planung benötigt, erleichtert Calendly die Arbeit.

Acuity Scheduling geht jedoch noch einen Schritt weiter in Sachen Automatisierung und bietet Workflows, die beispielsweise die Zahlung durch den Client oder das Ausfüllen von Formularen vor der Terminbestätigung erfordern. Die Integration mit Zahlungsdienstleistern wie Stripe und PayPal verschafft dem Tool einen Vorteil für Unternehmen mit Transaktionsbedarf

🏆 Gewinner: Es gibt einen Gleichstand. Calendly eignet sich besser für die allgemeine Terminplanung und Workflows im Team. Auf der anderen Seite sind die Integrationen und die Automatisierung von Acuity Scheduling eher auf serviceorientierte Unternehmen zugeschnitten, die Zahlungen oder detaillierte Kundendaten im Voraus benötigen.

Feature Nr. 4: Zahlungsabwicklung

Calendly bietet auch die Zahlungsabwicklung mit Stripe und PayPal an. Die Features sind jedoch besser für einfachere Transaktionen geeignet und weniger vielseitig als die von Acuity Scheduling.

Für Geschäfte, die eine Zahlung im Voraus verlangen, ist Acuity Scheduling der stärkere Konkurrent. Durch die Integration mit Stripe, Square und PayPal können Sie Gebühren oder Anzahlungen während der Terminplanung einziehen. Dieses Feature ist ideal für Berater, Therapeuten oder andere Dienstleister.

🏆 Gewinner: Acuity Scheduling, aufgrund seiner ausgereiften und flexiblen Zahlungsabwicklungsfunktionen.

Feature Nr. 5: Gruppenterminplanung und Kurse

Acuity Scheduling bietet erweiterte Features für die Gruppenterminplanung und eignet sich daher perfekt für Unternehmen, die Kurse, Workshops oder Gruppentermine anbieten. Sie können Kapazitätslimits festlegen, Wartelisten verwalten und Clients die Buchung von Plätzen in freigegebenen Sitzungen ermöglichen.

Calendly unterstützt auch Gruppenereignisse, allerdings in einer einfacheren Form. Es eignet sich gut für teamorientierte Ereignisse wie Webinare oder Meetings, ist jedoch nicht komplex genug, um Gruppenkurse zu verwalten.

🏆 Gewinner: Acuity Scheduling, wegen seiner maßgeschneiderten Tools für die Verwaltung von Gruppenereignissen und Kursen

Feature Nr. 6: Mobile Zugänglichkeit

Beide Plattformen bieten mobile Terminplanungs-Apps, aber ihre Benutzererfahrungen unterscheiden sich.

Die App von Calendly ist leichtgewichtig und konzentriert sich auf Kernfunktionen wie die Verwaltung von Ereignistypen, Verfügbarkeiten und Benachrichtigungen. Die App von Acuity Scheduling ist zwar etwas komplexer, bietet aber zusätzliche Features wie einen Client-Informationsmanager und Zugriff auf Aufnahmeformulare für unterwegs.

🏆 Gewinner: Calendly, aufgrund seiner optimierten und benutzerfreundlichen mobilen App

Feature Nr. 7: Preise und Wert

Calendly bietet eine übersichtliche Preisstruktur mit einem kostenlosen Basisplan für einzelne Benutzer und erschwinglichen kostenpflichtigen Team-Plänen.

Acuity Scheduling bietet keine kostenlose Version an. Allerdings sind bereits in der Basisversion Features wie Client-Management, Online-Meeting-Tools und Zahlungsabwicklung enthalten.

🏆 Gewinner: Das hängt von Ihren Anforderungen ab. Calendly ist ideal für kostenbewusste Benutzer, während Acuity Scheduling mehr für Ihr Geld bietet, wenn Sie die erweiterten Tools benötigen.

Calendly vs. Acuity Scheduling auf Reddit

Diskussionen auf Reddit zeigen eine Mischung aus Lob und Kritik für Calendly und Acuity Scheduling.

Viele Benutzer von Acuity Scheduling schätzen den robusten Funktionsumfang, insbesondere für Unternehmen, die wiederkehrende Termine, Zahlungsabwicklung und Website-Integration benötigen.

Ein gemeinsames Thema ist jedoch das Fehlen eines reaktionsschnellen Kundensupport-Teams. Ein Benutzer, martinmick, schreibt:

Ich benutze Acuity seit etwa 4 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Damals lag der Preis bei etwa 200 $ pro Jahr – ich habe einen Sonderpreis für alle meine Bedürfnisse erhalten. Ich benutze es auf meiner WP-Website und es lässt sich leicht integrieren. Außerdem kann ein Client wiederkehrende Sitzungen festlegen, da dies bei der Einstellung der Sitzungen eine Option ist. Der einzige Nachteil ist der Kundenservice. Wenn Sie eine Frage an Acuity stellen, wird (wiederholt) eine Suche in den FAQs durchgeführt, bevor Sie eine Frage direkt an die Mitarbeiter von Acuity senden können. Selbst dann ist Acuity nicht hilfreich, da sie sich bemühen, keine Fragen zu beantworten. Und wenn sie es doch tun, handelt es sich um eine automatisierte Antwort.

Ich benutze Acuity seit etwa 4 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Damals lag der Preis bei etwa 200 $ pro Jahr – ich habe noch den alten Tarif –, was für alle meine Anforderungen ausreichend war. Ich nutze es auf meiner WP-Website und die Integration ist sehr einfach. Außerdem kann ein Client wiederkehrende Sitzungen festlegen, da dies bei der Einstellung der Sitzungen eine Option ist. Der einzige Nachteil ist der Kundenservice. Wenn Sie eine Frage an Acuity stellen, wird (wiederholt) eine Suche in den FAQs durchgeführt, bevor Sie eine Frage direkt an die Mitarbeiter von Acuity senden können. Selbst dann ist Acuity nicht hilfreich, da sie sich bemühen, keine Fragen zu beantworten. Und wenn sie es doch tun, handelt es sich um eine automatisierte Antwort.

Calendly rangiert unterdessen aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seines minimalistischen Designs auf Reddit weiter oben. Benutzer, die Wert auf eine unkomplizierte Software zur Aufgabenplanung legen, tendieren eher zu dieser App. Ein Benutzer namens Celeron Hubbard sagt dazu:

... Ich habe es mit meinem Kalender in Exchange365 verknüpft. Dann habe ich ein Element mit dem Namen "30 Minuten mit mir buchen" erstellt. Dieses hat eine permanente URL. Wenn jemand darauf zugreift, wird automatisch mein Kalender auf Verfügbarkeit überprüft und die Person kann automatisch einen 30-minütigen Termin mit mir für beliebige Zwecke buchen. Ich erhalte eine Einladung, nehme sie an und fertig. Ich habe den Free-Plan. Ich habe es vor diesem Jahr noch nie benutzt, aber es gefällt mir sehr gut.

... Ich habe es mit meinem Kalender in Exchange365 verknüpft. Dann habe ich ein Element mit dem Namen "30 Minuten mit mir buchen" erstellt. Dieses hat eine permanente URL. Wenn jemand darauf zugreift, wird automatisch mein Kalender auf Verfügbarkeit überprüft und die Person kann automatisch einen 30-minütigen Termin mit mir für beliebige Zwecke buchen. Ich erhalte eine Einladung, nehme sie an und fertig. Ich habe den Free-Plan. Ich habe es vor diesem Jahr noch nie benutzt, aber es gefällt mir sehr gut.

Acuity Scheduling scheint ein Favorit für wiederkehrende Meetings und die Planung von Kursen zu sein. Calendly hat jedoch einen Vorteil durch sein kostenloses Angebot, das robust genug für Solopreneure und kleinere Unternehmen ist, um einmalige Meetings abzuhalten.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Calendly vs. Acuity Scheduling

Wenn Ihnen Calendly und Acuity Scheduling zu limitiert erscheinen, weil sie sich ausschließlich auf die Terminplanung konzentrieren, könnte ClickUp die perfekte Lösung sein. Es ist die App, die alles für Ihre Arbeit kann!

ClickUp geht über Buchungen hinaus und bietet Tools, die Terminplanung mit Aufgabenmanagement, Teamzusammenarbeit und einem Kalender für das Projektmanagement verbinden.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp eine gute Alternative zu Calendly und Acuity Scheduling ist:

ClickUp hat die Nase vorn #1: ClickUp-Kalender-Ansicht

Verwalten Sie Aufgaben, Ereignisse und Termine in einem Kalender mit der ClickUp Kalender-Ansicht

Die Kalender-Ansicht von ClickUp ist mehr als nur ein Terminplanungstool, sie ist ein zentraler hub für Ihre Zeit und Aufgaben. Im Gegensatz zu Calendly oder Acuity Scheduling, die als eigenständige Terminplanungstools fungieren, lässt sich der Kalender von ClickUp in Ihre Aufgaben, Projekte und Workflows integrieren.

Anpassbare Filter : Ansicht von Ereignissen und Aufgaben basierend auf Mitarbeitern, : Ansicht von Ereignissen und Aufgaben basierend auf Mitarbeitern, Priorität der Arbeit oder Fälligkeitsdatum

Echtzeit-Updates : Halten Sie Ihren Zeitplan dynamisch und genau, während sich Projekte weiterentwickeln, indem Ihr Kalender alle Änderungen automatisch widerspiegelt

Mehrere Kalender-Ansichten : Schalten Sie je nach Ihren Planungsanforderungen zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansichten um und profitieren Sie so von Flexibilität unabhängig vom Umfang Ihrer Projekte

Farbcodierte Kalenderelemente : Unterscheiden Sie Ereignisse, Aufgaben und Erinnerungen anhand von anpassbaren Farbbeschreibungen

Echtzeit-Zusammenarbeit : Weisen Sie Team-Mitgliedern Kalenderereignisse oder Fristen zu, die diese in Echtzeit aktualisieren können, sodass alle auf dem gleichen Stand sind

Zoom-Integration: Planen Sie Meetings und nehmen Sie direkt aus Ihrem Kalender daran teil, während Sie relevante Aufgaben oder Dateien zum Projekt anhängen

Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Benachrichtigungen, Kalender, E-Mails und Workflows in die Projektdurchführung sorgt ClickUp dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr ständig mit den verschiedenen technologischen Mechanismen beschäftigen müssen, sondern sich auf Aufgaben konzentrieren können, die einen Mehrwert schaffen.

Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Benachrichtigungen, Kalender, E-Mails und Workflows in die Projektdurchführung sorgt ClickUp dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr ständig mit den verschiedenen technologischen Mechanismen beschäftigen müssen, sondern sich auf Aufgaben konzentrieren können, die einen Mehrwert schaffen.

ClickUp hat die Nase vorn #2: ClickUp Meetings

Verknüpfen Sie Agenden, Notizen und Nachfassaktionen mit Aufgaben in ClickUp Meetings

Die Features von ClickUp Meetings sind darauf ausgelegt, jedes Meeting über die einfache Terminplanung hinaus sinnvoll und umsetzbar zu machen. Dieser All-in-One-Ansatz sorgt dafür, dass Meetings keine isolierten Ereignisse mehr sind, sondern integraler Bestandteil Ihres Workflows.

Verknüpfte Aufgaben und Projekte : Verknüpfen Sie Meeting-Agenden direkt mit laufenden Aufgaben oder Projekten, damit jede Diskussion umsetzbar und nachverfolgbar ist

Vorlagen für wiederkehrende Meetings : Verwenden Sie anpassbare : Verwenden Sie anpassbare Tagesplaner-Vorlagen für wöchentliche Team-Meetings oder Client-Check-ins, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Umfassende Meeting-Notizen : Arbeiten Sie während Meetings gemeinsam an Dokumenten und verknüpfen Sie diese mit Projekten, um den Kontext zu verdeutlichen und die Verantwortlichkeiten zu klären

Umsetzbare Follow-ups : Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern während des Meetings Follow-up-Aufgaben oder Notizen zu, damit nichts vergessen wird

Verwaltung wiederkehrender Meetings: Planen Sie wiederkehrende Meetings ganz einfach und verknüpfen Sie sie mit größeren Zielen oder Aufgaben, sodass manuelle Neueingaben entfallen

ClickUp hat die Nase vorn #3: ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner

Diese Vorlage herunterladen Planen und verfolgen Sie Fortschritte intelligenter mit der ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner

Die ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner vereinfacht die Verwaltung komplexer Zeitpläne, indem sie eine gebrauchsfertige Struktur für verschiedene Planungsanforderungen bietet.

Planung von Marketingkampagnen : Planen und verfolgen Sie Marketingaufgaben, Termine und Kampagnenstarts und passen Sie Termine spontan an

Ereigniskoordination : Planen Sie Ereignisse und verwalten Sie Termine mühelos, weisen Sie Team-Mitgliedern bestimmte Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt

Integrierte Nachverfolgung von Aufgaben : Verknüpfen Sie geplante Kalenderereignisse mit umfassenderen Projektaufgaben, damit keine Fristen übersehen werden

Fortschrittsverfolgung: Visualisieren Sie die Fertigstellungsraten von Aufgaben direkt im Kalender, sodass Sie den Fortschritt in Echtzeit überwachen können

ClickUp hat die Nase vorn #4: ClickUp-Zeitmanagement

Mit ClickUp Time Management können Sie Zeiten erfassen, Stunden blockieren und Workloads verwalten

Über die einfachen Funktionen zur Terminplanung hinaus bietet ClickUp Time Management einen ganzheitlichen Ansatz für das Zeit- und Ressourcenmanagement.

Integrierte Zeiterfassung : Verfolgen Sie die Zeit, die für einzelne Aufgaben oder Projekte aufgewendet wurde, was besonders für die Abrechnung mit Clients oder die Ressourcenplanung hilfreich ist

Zeitblöcke : Weisen Sie bestimmte Zeitfenster für : Weisen Sie bestimmte Zeitfenster für konzentrierte Arbeit oder Meetings zu, damit Ihr Tag strukturiert und fokussiert bleibt

Visualisierung der Workload : Zeigen Sie die Workloads und Verfügbarkeiten der Teammitglieder an, um die Planung zu optimieren und eine Überlastung der Ressourcen zu vermeiden

Automatische Erinnerungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen zu bevorstehenden Terminen, Meetings oder überfälligen Aufgaben, damit Sie nichts verpassen

ClickUp hat die Nase vorn #5: ClickUp-Calendly-Integration

Synchronisieren Sie Calendly-Termine mit dem Aufgaben- und Projektmanagement von ClickUp über die ClickUp Calendly-Integration

Arbeiten Sie bereits mit Calendly? Mit der Calendly-Integration von ClickUp können Sie weiterhin Ihre Meetings planen und sie in das Produktivitäts-Ökosystem von ClickUp einbetten.

Aufgaben aus Calendly-Buchungen erstellen : Generieren Sie automatisch Aufgaben in ClickUp, wenn ein neuer Termin in Calendly geplant wird

Synchronisieren Sie Zeitpläne : Verknüpfen Sie Calendly-Ereignisse mit dem Kalender von ClickUp, um eine einheitliche Ansicht aller Meetings, Aufgaben und Fristen zu erhalten

Workflows automatisieren: Verwenden Sie : Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen , um auf der Grundlage von Calendly-Terminen Folgeaufgaben oder Erinnerungen als Auslöser zu setzen

Entscheiden Sie sich für ClickUp statt Calendly und Acuity Scheduling

Calendly und Acuity Scheduling sind großartige Tools für Termine, lassen sich jedoch nicht in ein umfassenderes Produktivitätskonzept integrieren.

Mit ClickUp planen Sie nicht nur Termine, sondern betten diese in ein ganzheitliches System ein, das sich in den Rest Ihrer Arbeit integriert. Sie können jedes Meeting mit umsetzbaren Aufgaben verknüpfen, jede Frist neben Ihrer gesamten Workload visualisieren und jede Minute nachverfolgen, um maximale Effizienz zu erzielen.

Im Gegensatz zu Calendly und Acuity Scheduling bietet ClickUp dynamische Kalenderansichten, integrierte Vorlagen für das Zeitmanagement und Integrationen, die Ihre Zeitpläne mit Ihren Workflows verbinden.

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, die nicht nur Ihre Zeit verwaltet, sondern Ihnen hilft, mehr zu erreichen, ist ClickUp die richtige Wahl. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um loszulegen.