Was ist die kognitive Suche und wie funktioniert sie?

Nehmen wir an, Sie sind ein Projektmanager, der versucht, die Strategien des letzten Jahres, die Leistungsdaten oder die Verkaufsdaten nachzuverfolgen. Sie durchforsten ein Meer von Unternehmensinformationen und müssen feststellen, dass das herkömmliche Suchsystem nicht weiterhilft - es ruft irrelevante Ergebnisse ab und lässt Sie frustriert zurück.

Was ist die Ursache des Problems? unstrukturierte Datenquellen, überwältigende Informationsmengen, unzusammenhängende Systeme und mangelhafte Integration. Diese Probleme führen zu Chaos, Zeitverschwendung, verpassten Fristen, doppeltem Aufwand und unnötigen Kosten.

Genau hier setzt die kognitive Suche an. Sie verändert die Art und Weise, wie Sie auf organisatorisches Wissen zugreifen und es nutzen, und macht es schneller und effizienter.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie die kognitive Suche Ihnen helfen kann, präzise Erkenntnisse zu gewinnen, die Wissenssuche zu optimieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Die kognitive Suche nutzt KI-Technologien wie maschinelles Lernen und NLP, um Informationen zu verarbeiten und abzurufen und kontextabhängige Ergebnisse zu liefern

Sie unterscheidet sich von der herkömmlichen Suche, indem sie die Bedeutung von Abfragen versteht, aus den Interaktionen der Benutzer lernt und auf mehrere Datenquellen zugreift, um genaue und personalisierte Ergebnisse zu liefern

Die kognitive Suche nutzt Techniken wie Datenaufnahme, Indexierung, Anreicherung, Verständnis von Abfragen und kontinuierliches Lernen, um Ergebnisse zu verbessern

Von eCommerce und Kundensupport bis hin zu Gesundheitswesen, Wissensmanagement in Unternehmen und Finanzwesen - die kognitive Suche findet in allen Branchen eine Vielzahl nützlicher Anwendungen

Zu den Herausforderungen bei der Implementierung der kognitiven Suche gehören fehlendes Fachwissen, hohe Kosten, uneinheitliche Datenqualität und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes

ClickUp bietet skalierbare und nachhaltige Lösungen durch Connected Search, KI, Dokumente und Whiteboards

Zukünftige Trends umfassen multimodale Suchen und tiefere KI-Integrationen für intuitivere und maßgeschneiderte Sucherlebnisse

Was ist kognitive Suche?

Die kognitive Suche ist eine erweiterte informationsabfrage methode, bei der hochentwickelte Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) wie maschinelles Lernen (ML), Deep Learning und Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) eingesetzt werden, um Informationen zu verarbeiten, zu organisieren und abzurufen.

Diese KI-basierte Suchmaschinen lernen und verfeinern sich selbst, während sie neue Daten verarbeiten, um intuitive und kontextbezogene Ergebnisse für die Benutzer zu liefern.

Hier ist der Unterschied zu den üblichen Suchsystemen für Unternehmen:

🔍Wie sie sucht: Herkömmliches Information Retrieval gleicht Wörter in Ihrer Abfrage mit Wörtern in Dokumenten ab, wobei oft der Kontext fehlt. Die kognitive Suche hingegen versteht die Bedeutung hinter Ihrer Abfrage und liefert genauere und relevantere Ergebnisse.

Wie sie sich verbessert: Normale Suchsysteme passen sich nicht an das Verhalten des Benutzers an. Die kognitive Suche hingegen lernt aus den Antworten auf Ihre Abfragen und verfeinert ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit, um noch hilfreicher zu werden.

👀Wo sie sucht: Die herkömmliche Enterprise-Suche bezieht Daten in der Regel aus einer einzigen, strukturierten Quelle wie einer Datenbank. Die kognitive Suche hingegen greift auf mehrere Quellen zurück, einschließlich strukturierter und unstrukturierter Daten, um Ihnen eine breitere Suchmöglichkeit zu bieten.

🗃️How Umgang mit Daten: Wenn die Datenmenge wächst, können herkömmliche Enterprise-Suchsysteme langsamer werden oder Probleme bekommen. Die kognitive Suche ist darauf ausgelegt, große Mengen komplexer Daten zu verarbeiten und dabei schnelle und präzise Ergebnisse zu liefern.

Schauen wir uns nun an, wie die herkömmliche Suche und die kognitive Suche im Vergleich zueinander abschneiden 👇

Kriterien Traditionelle Suche Kognitive Suche Retrieval-Mechanismus Verlässt sich stark auf den Abgleich von Schlüsselwörtern Verwendet ML-, NLP- und Deep-Learning-Algorithmen, um die Abfrage zu verstehen und kontextbezogene Erkenntnisse zu gewinnen Datenquellen Einzelne Datenquelle, strukturierte Daten Mehrere Quellen, unstrukturierte Daten Benutzereingabe Verlangt eine vollständige Abfrage mit spezifischen Schlüsselwörtern Unterstützt natürlichsprachliche Abfragen Verbesserung Statisch, liefert nur grundlegende Informationen Dynamisch, lernt Beziehungen und Benutzerhistorie, um aussagekräftige, wertvolle Erkenntnisse zu generieren Skalierbarkeit Hat Probleme mit großen Datenquellen Kann große Datenmengen effizient verarbeiten

Traditionelle Suche vs. kognitive Suche

Auch gelesen: Der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz

Vorteile der kognitiven Suche

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Wissensdatenbank um die kognitive Suche zu erweitern, erfahren Sie hier, warum dies ein großer Gewinn für Ihr Unternehmen sein könnte:

Bessere Genauigkeit: Die kognitive Suche untersucht eine Abfrage mithilfe von NLP-Algorithmen und versteht den Kontext, die Stimmung und die Absicht dahinter. Dies führt zu präzisen Ergebnissen und umfassenden Erkenntnissen, die ein exaktes Problem lösen

Die kognitive Suche untersucht eine Abfrage mithilfe von NLP-Algorithmen und versteht den Kontext, die Stimmung und die Absicht dahinter. Dies führt zu präzisen Ergebnissen und umfassenden Erkenntnissen, die ein exaktes Problem lösen Personalisierte Ergebnisse: Die kognitive Suche nutzt ML, um aus Ihren früheren Suchanfragen zu lernen und sich im Laufe der Zeit anzupassen, so dass sich jede Suche anfühlt, als würden Sie personalisierte Empfehlungen von jemandem erhalten, der Sie versteht

Die kognitive Suche nutzt ML, um aus Ihren früheren Suchanfragen zu lernen und sich im Laufe der Zeit anzupassen, so dass sich jede Suche anfühlt, als würden Sie personalisierte Empfehlungen von jemandem erhalten, der Sie versteht Verarbeitung unstrukturierter Daten: Viele Geschäftsdaten sind unstrukturierte Informationen, wie E-Mails, Bilder, Audio und Video, die nur schwer zu verstehen sind. Die kognitive Suche taucht in verschiedene Arten von unstrukturierten Inhalten ein, um nützliche Erkenntnisse für Ihr Team herauszufiltern

Viele Geschäftsdaten sind unstrukturierte Informationen, wie E-Mails, Bilder, Audio und Video, die nur schwer zu verstehen sind. Die kognitive Suche taucht in verschiedene Arten von unstrukturierten Inhalten ein, um nützliche Erkenntnisse für Ihr Team herauszufiltern Unterstützt mehrere Sprachen und Formate: Egal, ob Ihre Abfrage auf Englisch, Spanisch oder in einer anderen Sprache ist, die kognitive Suche kann sie verarbeiten. Und es spielt keine Rolle, ob Sie nach Text, Bildern oder Videos fragen - Sie finden das, was Sie brauchen, in verschiedenen Sprachen und Formaten

Egal, ob Ihre Abfrage auf Englisch, Spanisch oder in einer anderen Sprache ist, die kognitive Suche kann sie verarbeiten. Und es spielt keine Rolle, ob Sie nach Text, Bildern oder Videos fragen - Sie finden das, was Sie brauchen, in verschiedenen Sprachen und Formaten Skalierbar und flexibel: Wenn Ihr Datenvolumen zunimmt oder sich Ihre Geschäftsprozesse ändern, passt sich die kognitive Suche nahtlos an, behält Genauigkeit und Leistung bei und skaliert mühelos

**Die kognitive Suche ahmt die Art und Weise nach, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Mithilfe von neuronalen Netzen werden Daten auf die gleiche Weise verknüpft, wie sich Neuronen verbinden und feuern, wodurch ein digitaler "Denkprozess" entsteht

Wie funktioniert die kognitive Suche?

Die kognitive Suche bezieht Suchabfragen, relevante Dokumente und Indexierungsmaschinen in ihren Flow ein.

So funktioniert ⬇️

Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen wie Datenbanken, Dokumenten, E-Mails, Multimedia- und Web-Inhalten

Konvertiert Rohdaten aus verschiedenen Formaten (z. B. PDFs, Audio oder Videos) in eine einheitliche Struktur und bereitet sie für die Volltextsuche vor

Verwendet Indexing-Engines, um die aufgenommenen Daten in einer durchsuchbaren Struktur zu organisieren

Anhängen von Metadaten (z. B. Dateityp, Datum, Verfasser) zur Anreicherung des Datensatzes, um sicherzustellen, dass relevante Dokumente bei der Eingabe von Suchanfragen durch Benutzer korrekt abgerufen werden können

Wendet KI-Technologien an, um Rohdaten zu verbessern:

NLP versteht den Kontext, die Absicht und die Stimmung der Daten

Die semantische Analyse gleicht die Bedeutung hinter den Begriffen ab und stellt sicher, dass die Suchmaschine Ergebnisse auf der Grundlage der Absicht der Abfrage abruft und nicht nur wörtliche Schlüsselwortübereinstimmungen

📌 Wenn ein Benutzer zum Beispiel nach "Wie repariere ich ein kaputtes Handy-Display" sucht, könnte eine kognitive Suchmaschine mit semantischer Analyse Ergebnisse wie diese liefern:

"Anleitung zum Reparieren zerbrochener Smartphone-Bildschirme"

"Tipps zum Austausch des Handy-Displays"

"Die besten Reparatursets für Handy-Bildschirme"

Anstatt sich nur auf wörtliche Schlüsselwörter wie "kaputt" oder "reparieren" zu konzentrieren, versteht das System die Absicht hinter der Abfrage - die Suche nach Lösungen für die Reparatur von Handy-Bildschirmen. Dies sorgt für relevantere und hilfreichere Ergebnisse, selbst wenn die genauen Wörter nicht übereinstimmen.

Die Sprache-zu-Text-Konvertierung wandelt Audiodaten in Text um, der in die Volltextsuche einbezogen werden kann

Entitätserkennung identifiziert und taggt wichtige Entitäten wie Personen, Orte oder Organisationen

📌 Beispiel: Googles Knowledge Panel, das Schlüsselinformationen über den Central Park (oder andere berühmte Orte und Personen) liefert, wenn Sie danach suchen

Eine Google-Suche nach dem Central Park hebt detaillierte Informationen im Abschnitt "Über" hervor, darunter Speicherort, Größe, Öffnungszeiten und die wichtigsten Features

Visuelle Datenverarbeitung analysiert Bilder oder Videos, um sie für Abfragen zugänglich zu machen

4. Verstehen von Abfragen und Relevanz-Ranking

Verarbeitet Suchabfragen, indem es die Absicht des Benutzers durch NLP versteht und Synonyme, Tippfehler und Mehrdeutigkeiten berücksichtigt

Verwendet frühere Interaktionen und benutzerspezifische Kontexte, um die relevantesten Dokumente zu personalisieren

Zuweisung von Relevanzbewertungen für Ergebnisse auf der Grundlage von Metadaten, Abfrageabsicht und Kontext

5. Präsentation der Ergebnisse

Zeigt Ergebnisse mit Filtern, Kategorien oder hervorgehobenen Auszügen an und hilft Benutzern bei der Navigation in großen Datenbeständen

Bietet eine Zusammenfassung der Informationen oder Links zu relevanten Dokumenten zur sofortigen Verwendung

6. Kontinuierliches Lernen

Verfolgt das Verhalten der Benutzer (z. B. Klicks, Verweildauer in den Ergebnissen), um die Effizienz der Suchmaschine im Laufe der Zeit zu verbessern

Kontinuierliche Aktualisierung der Algorithmen zur Anpassung an die Suchgewohnheiten der Benutzer

Beispiel für einen Workflow 👇

Ein Benutzer gibt eine Abfrage ein: "Neueste Marketingtrends in diesem Jahr" Das System interpretiert die Abfrage und wendet NLP und semantische Analyse an, um die Absicht zu verstehen Indexing-Engines scannen den Datensatz, um relevante Dokumente zu finden, die mit kontextbezogenen Metadaten angereichert sind Die Ergebnisse werden nach Relevanz eingestuft und mit klaren Highlights und Erkenntnissen angezeigt

Eine Google-Suche nach "Neueste Marketingtrends in diesem Jahr" liefert ein breites Array an Ergebnissen, wie z. B. erweiterbare Abschnitte über die wichtigsten Trends aus verschiedenen Quellen, einen Blog über Marketingtrends und -strategien und einen Abschnitt "Leute fragen auch"

Schlüssel-Features einer kognitiven Suchplattform

Bei kognitiven Suchplattformen gibt es einige herausragende Features, die sie leistungsstark machen:

Konversationelle Suchschnittstelle: Stellen Sie Fragen wie in einer Unterhaltung mit Ihrem Freund. Mit einer kognitiven Suchmaschine können Sie Abfragen stellen wie 'Zeigen Sie mir alle Daten in Bezug auf die Reihenfolge der Clients im 3. Quartal 2024' und beobachten, wie die erweiterten Suchfunktionen genutzt werden, um relevante Ergebnisse zu liefern

Stellen Sie Fragen wie in einer Unterhaltung mit Ihrem Freund. Mit einer kognitiven Suchmaschine können Sie Abfragen stellen wie 'Zeigen Sie mir alle Daten in Bezug auf die Reihenfolge der Clients im 3. Quartal 2024' und beobachten, wie die erweiterten Suchfunktionen genutzt werden, um relevante Ergebnisse zu liefern Verbundorientierte Suche: Suchen Sie über mehrere Systeme und Datenbanken hinweg, auch wenn diese nicht miteinander verbunden sind. Ganz gleich, ob Ihre Dateien über Cloud-Speicher oder lokale Server verstreut sind, die föderierte Suche unterstützt das Auffinden und Extrahieren von Text aus allen Quellen

Suchen Sie über mehrere Systeme und Datenbanken hinweg, auch wenn diese nicht miteinander verbunden sind. Ganz gleich, ob Ihre Dateien über Cloud-Speicher oder lokale Server verstreut sind, die föderierte Suche unterstützt das Auffinden und Extrahieren von Text aus allen Quellen Erweiterte Suchoptionen: Wenn Sie detaillierte Ergebnisse benötigen, bieten kognitive Suchlösungen facettierte Navigationsoptionen wie boolesche Suche (UND, ODER, NICHT), Schlüsselwortvariationen, Datumsbereiche und mehr. Sie können auch nach Dokumenttyp, Verfasser oder Speicherort filtern, um genau das zu finden, wonach Sie suchen

Wenn Sie detaillierte Ergebnisse benötigen, bieten kognitive Suchlösungen facettierte Navigationsoptionen wie boolesche Suche (UND, ODER, NICHT), Schlüsselwortvariationen, Datumsbereiche und mehr. Sie können auch nach Dokumenttyp, Verfasser oder Speicherort filtern, um genau das zu finden, wonach Sie suchen Personalisierung: Mit ML und Computer Vision passt sich die Plattform an Ihre Gewohnheiten und Vorlieben an. Da die Suchmaschine Ihre Arbeitsabläufe versteht, werden automatisch die relevantesten Informationen angezeigt

Mit ML und Computer Vision passt sich die Plattform an Ihre Gewohnheiten und Vorlieben an. Da die Suchmaschine Ihre Arbeitsabläufe versteht, werden automatisch die relevantesten Informationen angezeigt Sicherheit und Datenschutz: Die kognitive Suche unterstützt robuste Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und sichere Verbindungen (z. B. HTTPS), damit Ihre Informationen vor Bedrohungen geschützt bleiben

Zu erledigen:👀Wussten Sie schon?

Mitte des 20. Jahrhunderts rückte die kognitive Wissenschaft in den Mittelpunkt der Phase, in der die Noam Chomskys Syntaktische Strukturen im Jahr 1957. Diese Ära, die oft als "kognitive Revolution" bezeichnet wird, rückte das Verständnis dafür, wie unser Verstand arbeitet, in den Mittelpunkt und ebnete den Weg für Technologien, die wie Menschen denken und Informationen verarbeiten.

Anwendungen der kognitiven Suche

Die kognitive Suche taucht in allen möglichen Branchen auf und macht das Leben auf eine Weise einfacher, die Sie vielleicht gar nicht bemerken!

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

eCommerce

Im eCommerce berücksichtigt die kognitive Suche Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihren Speicherort, frühere Einkäufe und sogar Ihr Budget, um Ihnen Produkte vorzuschlagen, die Ihnen gefallen werden. Und wenn Sie sich vertippen oder ein anderes Wort für etwas verwenden, versteht die Suche trotzdem, was Sie meinen, und findet genau das, wonach Sie suchen.

📋Beispiel: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Amazon anhand Ihrer Einkaufsgewohnheiten genau zu wissen scheint, welche Produkte es empfehlen soll? Das ist die kognitive Suche bei der Arbeit.

Kundensupport

Die kognitive Suche macht den Kundensupport noch effizienter. Sie unterstützt Chatbots, damit Benutzer in Self-Service-Portalen Lösungen finden, und leitet Support-Tickets automatisch an die richtigen Teams weiter. Das bedeutet schnellere Lösungen und zufriedenere Kunden.

Beispiel: Ein Softwareunternehmen setzt die kognitive Suche in seinem Helpdesk ein, damit Kunden Fragen wie "Wie kann ich diesen Fehler beheben?" eingeben und sofort eine Antwort erhalten können.

Gesundheitswesen

Mit der kognitiven Suche können Patientendaten schnell abgerufen und komplexe Textdokumente analysiert werden. Sie kann auch riesige medizinische Datensätze, wie genetische Informationen oder klinische Studien, analysieren, um Krankheitsmuster und Epidemien vorherzusagen und sogar personalisierte Behandlungen zu entwickeln. Ganz ehrlich, das ist ein entscheidender Fortschritt für die Arzneimittelentwicklung.

📋Beispiel: Ärzte können die Ergebnisse von Bluttests und CT-Scans des Patienten eingeben, um eine zeilenweise Zusammenfassung der benötigten Daten zu erhalten.

Wissensmanagement in Unternehmen

In Unternehmen hilft die kognitive Suche den Mitarbeitern, schnell die richtigen Informationen zu finden, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Egal, ob Sie nach Unternehmensrichtlinien, Projektdetails oder Branchenkenntnissen suchen, die kognitive Suche führt alles aus verschiedenen Abteilungen an einem Ort zusammen.

📋Beispiel: Besonders nützlich für Mitarbeiter, sie können kI am Arbeitsplatz nutzen und finden Sie innerhalb von Sekunden Antworten auf allgemeine Fragen wie Urlaubsregelungen oder Schulungsressourcen.

Finanzen

Die kognitive Suche hilft Finanzfachleuten, Betrug schneller zu erkennen, das Kundenverhalten zu analysieren und Daten für intelligentere Investitionsentscheidungen zu organisieren. Es ist, als hätte man einen Finanzassistenten, dem kein Detail entgeht.

Beispiel: Eine Bank kann die kognitive Suche nutzen, um ungewöhnliche Transaktionsmuster zur Betrugserkennung zu erkennen und die Kundenhistorie schnell zu analysieren, um personalisierte Finanzprodukte anzubieten.

Implementierung der kognitiven Suche mit ClickUp

Machen wir uns nichts vor - verstreute Informationen sind ein Albtraum. Das Springen zwischen Apps, die Suche nach Dateien und der Versuch, die Punkte zwischen fragmentierten Daten zu verbinden, zehren an der Produktivität. Das ist frustrierend, verlangsamt Projekte und macht die Zusammenarbeit schwieriger, als sie sein müsste.

📮ClickUp Insight: Wissensarbeiter senden im Durchschnitt 25 Nachrichten täglich auf der Suche nach Informationen.

Laut forschung von ClickUp während ein Durchschnitt von 25 Nachrichten pro Tag nicht sonderlich aussagekräftig erscheinen mag, sendet fast 1 von 5 Angestellten mehr als 50 Nachrichten an ihre Kollegen. Dieses Hin und Her ist nicht nur ablenkend. Es kann auch äußerst unproduktiv sein - sowohl für den Absender als auch für den Empfänger.

um unnötiges Plattform-Hopping bei der Suche nach Informationen zu vermeiden, können Sie den Kontext in einer Datenbank zentralisieren , die Alles-App für die Arbeit. sie bringt Ihre Aufgaben, Dateien und Unterhaltungen für maximale Konzentration und Produktivität zusammen

Eingabe ClickUp , die All-in-One-Plattform, die Teams bereits dabei hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die Kommunikation reibungslos zu gestalten.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! ClickUp Gehirn und ClickUp's KI-gestützte Connected Search sind fortschrittliche Features, die die Prinzipien der kognitiven Suche erweitern, um die größte Herausforderung in Workspaces zu lösen - versilbte Informationen. Diese hochentwickelten Suchfunktionen ermöglichen es Teams, Dokumente, Daten und Aufgaben zu finden und gleichzeitig Projekte effizient zu verwalten.

So funktioniert Brain's verbundene KI revolutioniert die Art und Weise, wie Sie arbeiten:

ClickUp Dokumente . Ob Sie nun Prozesse dokumentieren oder Ressourcen zusammenstellen, Docs organisiert alles an einem Ort.

Planen, erstellen und verbinden Sie Workflows über Inhalte der Wissensbasis mit ClickUp Docs

Mit Docs können Sie:

Vollständig anpassbare Dokumente für Team-Wissen, Projekt-Leitfäden, FAQs, Onboarding-Materialien und mehr entwerfen

Dokumente direkt mit Aufgaben, Projekten oder Dashboards verknüpfen, so dass jeder den Kontext auf einen Blick erfassen kann

Gemeinsame Arbeit in Echtzeit mit Inline-Kommentaren, Bearbeitungs- und Freigabeoptionen - keine externen Tools erforderlich

Nutzen Sie Brain, um sofort das richtige Dokument oder den richtigen Abschnitt zu finden, selbst in riesigen Stapeln von Unternehmensinformationen

Sobald Ihre Wissensdatenbank mit Docs einsatzbereit ist, ist der nächste Schritt die Verwendung von ClickUp Whiteboards um dieses Wissen umzusetzen.

Zusammenarbeit und Aufbau einer effektiven Wissensbasis mit ClickUp Whiteboards

Das meinen wir 👇

Erstellen Sie Karten für Konzepte, Workflows oder Prozesse mit anpassbaren Formen, Verbindungselementen und kostenlosen Tools zum Zeichnen von Freiformflächen

Ob Brainstorming oder Planung, Ihr Team kann Gedanken hinzufügen, Bearbeitungen vornehmen und Aktualisierungen sofort sehen - egal, wo es sich befindet

Im Gegensatz zu herkömmlichen Whiteboards ist alles gespeichert, durchsuchbar und verknüpft, sodass nichts verloren geht

Verwandeln Sie Whiteboard-Elemente in ClickUp Aufgaben oder verknüpfen Sie sie direkt mit Ihren Projekten und Dokumenten zur nahtlosen Ausführung

Verwandeln Sie jede Whiteboard-Komponente in eine umsetzbare Aufgabe mit ClickUp Whiteboards

Und das Beste daran? Sie können Ihr gesamtes Team an das Whiteboard bringen und einen kollaborativen Workspace schaffen um von unausgereiften Konzepten zur endgültigen Ausführung zu gelangen.

💡Pro-Tipp: Eine Wissensdatenbank von Grund auf aufzubauen, klingt überwältigend, oder?

Beziehen Sie sich auf eine wissensmanagement-System oder, noch besser, verwenden Sie die ClickUp Wissensbasis Vorlage zum mühelosen Erstellen und Organisieren einer digitalen Bibliothek. Mit Abschnitten für FAQs, Wissensartikel und Ressourcen können Sie den Prozess rationalisieren und im Handumdrehen loslegen!

Erhalten Sie Informationen und Einblicke auf Knopfdruck

Jeder von uns kennt das: Frustriert und ratlos suchen Sie endlos nach der einen Information, von der Sie wissen, dass sie sich irgendwo auf Ihrem Arbeitsplatz befindet. Das Wechseln zwischen Apps, das Durchwühlen von Datenbergen und die Suche nach dem, was Sie brauchen, kann wertvolle Zeit kosten, die Sie mit Produktivität hätten verbringen können.

**Wussten Sie schon?

Laut Gartners aktueller Umfrage haben 47 % der digitalen Mitarbeiter Schwierigkeiten, Informationen oder Daten zu finden, die sie für die effektive Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

Mit dem KI-gestützten Wissensmanager von ClickUp Brain gehört diese Mühe der Vergangenheit an. Stellen Sie Brain einfach eine Frage, und es durchforstet Ihre Dokumente, Kommentare, Chats, E-Mails und Wikis, um sofort präzise Antworten zu liefern. keine Zeitverschwendung mehr - nur die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie brauchen

ClickUp Gehirn

Mehr als wir sind es die Entscheider, die ClickUp ihr volles Vertrauen schenken. ⬇️

ClickUp hilft uns, Projekte pünktlich und mit einem hohen Maß an Genauigkeit abzuschließen und zu liefern. Wir sind jetzt besser organisiert und bereit, weitere Projekte in unsere Zeitleiste aufzunehmen, da die Verwaltung der Projekte jetzt ein reibungsloser Prozess ist.

Sarah Mckinney, Leitende Ingenieurin, SkylineWeb Solutions

Mussten Sie schon einmal eine Datei von Grund auf neu erstellen, weil Sie sie in einem Meer von Dokumenten nicht finden konnten, als Ihr Team sie am dringendsten brauchte? Jetzt nicht mehr!

Mit ClickUp's Verbundene Suche können Sie leicht pDFs durchsuchen , Dokumente und andere Dateitypen. Und das Beste daran? Sie brauchen keine separaten software zur Dokumentenverwaltung . ClickUp dehnt seine Suche auf Ihren gesamten verbundenen Workspace aus, sodass Sie Dokumente über alle Apps hinweg finden können - und das alles über eine einzige Oberfläche.

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Apps mit ClickUp und finden Sie jede Datei sofort mit Connected Search

ClickUp hebt die Produktivität und die Suche auf die nächste Stufe, da es perfekt auf die Prinzipien der kognitiven Suche abgestimmt ist. Und so geht's:

Mit ClickUp können Sie auf alle Informationen Ihres Unternehmens an einem Ort zugreifen und so Zeit und Nerven sparen

ClickUp basiert auf ML und NLP und liefert kontextbezogene Suchergebnisse, die Ihnen helfen, die relevantesten Antworten zu finden

ClickUp zentralisiert Ressourcen und stellt sicher, dass Ihr gesamtes Team schnellen Zugriff auf die benötigten Informationen hat

ClickUp lässt sich nahtlos in Tools wie Google Drive, SharePoint, Figma, OneDrive, Dropbox und Slack integrieren

ClickUp verfügt über Sicherheits-Features auf Enterprise-Niveau, um Ihre Informationen sicher und konform zu halten

Das Ergebnis?

Zeitersparnis bei der Suche nach Informationen

Höhere Mitarbeiterzufriedenheit

Schnellere und datengestützte Entscheidungen

Mit ClickUp erzielen Unternehmen eine Zeitersparnis von 30 %, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, schnellere Entscheidungen und einen signifikanten ROI mit einem 40- bis 50-fachen Return on Investment

Herausforderungen und Überlegungen

Auch wenn die kognitive Suche Wunder bewirken kann, müssen Sie dennoch einige allgemeine Herausforderungen der KI überwinden um wirklich das Beste daraus zu machen:

Fachwissen und Kosten: Ein kognitives Suchsystem zu entwickeln, einzustellen und am Laufen zu halten, erfordert viel Know-how, Zeit und Geld. Und seien wir ehrlich, es kann schwierig sein, die richtigen Talente für diese Aufgabe zu finden

✅Lösung: Anstatt alles von Grund auf neu zu entwickeln, warum nicht das richtige tool? Mit ClickUp sparen Sie die hohen Anfangskosten, die laufende Wartung und den Bedarf an Fachwissen. Auf diese Weise können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten erledigen, und trotzdem das volle Potenzial Ihrer Daten ausschöpfen!

Datensätze: Für das maschinelle Lernen (ob überwacht oder unbeaufsichtigt) benötigt das System eine große Menge an Daten zum Trainieren. Es kann jedoch schwierig sein, Zugang zu qualitativ hochwertigen Datensätzen zu erhalten und dem System genügend Übung zu geben

✅Lösung: Die Standardisierung der Daten kann die Qualität der Datensätze verbessern, was zu einem besseren Training führt. Dazu gehören Techniken wie Textbereinigung (Entfernen von Sonderzeichen, Stoppwörtern und Normalisierung des Textes), Tokenisierung und Lemmatisierung sowie Feature-Engineering (z. B. die Erstellung aussagekräftiger Features aus Rohtext oder Metadaten).

Datenschutz und Sicherheit: Kognitive Suchsysteme analysieren Unmengen von Benutzerdaten, was wichtige Fragen zu Sicherheit und Datenschutz aufwirft. Die Benutzer wollen wissen, ob ihre Daten nur für die Suche und nicht für andere Zwecke verwendet werden

✅Lösung: Sorgen Sie für solide Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zugangskontrollen und sichere Passwörter. Außerdem sollten Sie Ihre Benutzer offen darüber informieren, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Diese Transparenz schafft Vertrauen.

Zukünftige Trends in der kognitiven Suche

Die Zukunft der kognitiven Suche geht mit der multimodalen Suche über das Tippen hinaus. Stellen Sie sich vor, Sie finden, was Sie brauchen, indem Sie Bilder, Sprache oder sogar Videos anstelle von Text verwenden. Tools wie Alexa, Google Assistant und Google Lens zeigen bereits, wie intuitiv die Suche werden kann, indem Sie etwas fragen, zeigen oder abspielen können, um Ergebnisse zu erhalten.

über Das Schlüsselwort Auch die kognitive Suche wird durch tiefere KI-Integrationen einfallsreicher, vor allem durch generative KI. Diese Technologie verbessert die Suche, indem sie komplexe Inhalte aufschlüsselt, Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführt und irrelevante Details eliminiert. Googles KI-Übersichten sind ein gutes Beispiel dafür.

Das Ergebnis? Schnellere, besser zugeschnittene Antworten, die das Finden von Informationen (und Antworten) mühelos machen.

Zugriff auf organisatorisches Wissen aus einer einheitlichen Quelle mit ClickUp

Die kognitive Suche schafft ein einheitliches Sucherlebnis. Es ist ein unschätzbares Tool für Teams, um relevante Informationen zu finden und Zeitverluste zu vermeiden. Wenn die Suche nach Informationen einfach wird, kann sich Ihr Team auf die Ausführung der Aufgabe konzentrieren, zur nächsten Aufgabe übergehen und seine Produktivität steigern.

Mit einem Projektmanagement tool, das über integrierte kognitive Suchfunktionen wie ClickUp verfügt, ist das Auffinden von Informationen und die Rationalisierung des Wissenserwerbs einfacher denn je!

ClickUp vereinheitlicht Workflows, verbindet sich mit Ihren bevorzugten Apps und bettet die Suche dort ein, wo die Arbeit stattfindet, um Sie aus dem Zyklus der Suche nach Erkenntnissen und dem Verlust der Produktivität zu befreien. Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos und verabschieden Sie sich von den enormen Kosten für unverbundenes Wissen. 👋