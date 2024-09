Wie man einen kollaborativen Workspace einrichtet, um die Produktivität zu maximieren

Wir alle haben schon einmal erlebt, was ein wirklich kollaborativer Workspace ausmacht. Es geht um mehr als nur darum, gemeinsam mit jemandem an einer komplizierten oder ehrgeizigen Aufgabe zu arbeiten; es ist eine Umgebung, die Offenheit fördert, in der Ideen frei fließen und jeder sich befähigt fühlt, seinen Beitrag zu leisten.

Wenn ein ganzes Team, ein Büro oder eine Organisation dies verkörpert, fördert es einen kollaborativen Workspace - eine der entscheidenden Zutaten für eine gesunde, unterstützende Unternehmenskultur und langfristigen Erfolg.

In diesem Blog finden Sie Tipps und Vorlagen für die Schaffung eines solchen Workspace in Ihrem Unternehmen.

Was ist ein Collaborative Workspace?

Kollaborative Workspaces helfen Teams, besser zusammen und individuell zu arbeiten [via Unsplash ]

Ein kollaborativer Workspace ist eine Arbeitsumgebung, in der Mitarbeiter sicheren Zugriff auf Apps, Dateien und alle Ressourcen haben, die sie für eine effektive Zusammenarbeit benötigen - und das auf jedem Gerät und von jedem Speicherort aus.

Mit anderen Worten, kollaborative Workspaces sind ausdrücklich zur Erleichterung konzipiert Zusammenarbeit im Team , Kommunikation und produktive Teamarbeit.

Lassen Sie uns zunächst die Grundlagen solcher Workspaces besprechen, damit Sie mit den richtigen Informationen und Tools ausgestattet sind, um Folgendes zu ermöglichen kollaboratives Arbeitsmanagement .

Arten von kollaborativen Workspaces

Ein kollaborativer Workspace kann viele Formulare annehmen, auch digitale. Die richtige Lösung für Ihr Team zu finden, kann den Unterschied zwischen dem Erreichen Ihrer Ziele und dem Verfehlen dieser Ziele ausmachen. Es gibt fünf Möglichkeiten, wie Sie einen perfekten kollaborativen Workspace einrichten können:

Gemeinsame Büroräume: Das kennen wir alle - ein offener Plan, bei dem Teams aus verschiedenen Abteilungen im selben Raum arbeiten. Das fördert die Kommunikation undfunktionsübergreifende Team-Ideen und Zusammenarbeit.

Das kennen wir alle - ein offener Plan, bei dem Teams aus verschiedenen Abteilungen im selben Raum arbeiten. Das fördert die Kommunikation undfunktionsübergreifende Team-Ideen und Zusammenarbeit. Coworking Spaces: Coworking Spaces sind weltweit zu finden. Solche kollaborativen Spaces eignen sich hervorragend für kleine Geschäfte, die keinen kompletten Workspace benötigen, aber Kosten sparen und von den Vorteilen eines traditionellen Office Setups profitieren möchten.

Coworking Spaces sind weltweit zu finden. Solche kollaborativen Spaces eignen sich hervorragend für kleine Geschäfte, die keinen kompletten Workspace benötigen, aber Kosten sparen und von den Vorteilen eines traditionellen Office Setups profitieren möchten. Hot Desking: Genau wie ein freigegebener Space, mit einem Schlüsselunterschied - keine zugewiesenen Schreibtische für die Mitarbeiter. So können die Mitarbeiter dort sitzen, wo sie wollen, unabhängig von ihrer Abteilung. Hot Desks sind eine gute Möglichkeit, die Interaktion zwischen Mitgliedern aus verschiedenen Abteilungen zu fördern.

Genau wie ein freigegebener Space, mit einem Schlüsselunterschied - keine zugewiesenen Schreibtische für die Mitarbeiter. So können die Mitarbeiter dort sitzen, wo sie wollen, unabhängig von ihrer Abteilung. Hot Desks sind eine gute Möglichkeit, die Interaktion zwischen Mitgliedern aus verschiedenen Abteilungen zu fördern. Virtuelle kollaborative Workspaces: Da Remote-Arbeit auf dem Vormarsch ist, verlagern viele Geschäfte rund um den Globus einige, wenn nicht alle, ihrer Teams in virtuelle Workspaces. Ein solcher kollaborativer Space spart Infrastrukturkosten, bietet Ihnen einen globalen Talentpool, aus dem Sie Mitarbeiter einstellen können, und trägt zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei.

Da Remote-Arbeit auf dem Vormarsch ist, verlagern viele Geschäfte rund um den Globus einige, wenn nicht alle, ihrer Teams in virtuelle Workspaces. Ein solcher kollaborativer Space spart Infrastrukturkosten, bietet Ihnen einen globalen Talentpool, aus dem Sie Mitarbeiter einstellen können, und trägt zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Konferenzräume/Meeting-Räume: Manchmal braucht man einfach nur die Zusammenarbeit mit seinem Team unter vier Augen und ohne Ablenkung. Hier kommen Huddle-Räume ins Spiel. Sie sind für kleine Gruppen von zwei bis vier Personen gedacht, die zusammenarbeiten können. Meeting-Räume hingegen fördern die Zusammenarbeit zwischen größeren Teams oder Abteilungen. Sowohl Huddle Rooms als auch Meeting-Räume können auch digital sein.

Lesen Sie auch: Wege zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Projekten

Vorteile von kollaborativen Workspaces

Was sind die wichtigsten Vorteile eines kollaborativen Workspaces? Es ist sicherlich einfacher, Meetings und After-Work-Drinks zu planen. Aber noch wichtiger ist, dass eine kollaborative Arbeitsumgebung die Arbeitsabläufe rationalisiert, die Produktivität des Teams verbessert und die Kommunikation fördert.

Hier ein kurzer Überblick darüber, wie ein kollaborativer Workspace hilfreich sein kann:

Verbesserte Produktivität

Teamarbeit ist vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, aber um ein Team zu bilden, ist eine sinnvolle Zusammenarbeit unabdingbar. Kollaborative Workspaces ermöglichen es allen Mitgliedern des Teams, sich mit innovativen Ideen und Feedback zu beteiligen. Sie schaffen ein positives Umfeld, das offene Kanäle der Kommunikation fördert und die Produktivität steigert.

Kosteneffektivität

Ein virtueller kollaborativer Workspace kann die Infrastrukturkosten senken. Aber das ist noch nicht alles. Eine Vielzahl von tools wie Google Workspace ermöglichen eine effektive Remote-Zusammenarbeit zwischen Teams. Sie verfügen über alle Ressourcen, die Sie benötigen, um ein profitables Geschäft zu führen, ohne jemals Ihr Haus zu verlassen!

Virtuelle Workspaces sparen Kosten und bieten gleichzeitig mehr Flexibilität [via Unsplash ]

Space-Nutzung

Ein kollaborativer Workspace hilft nicht nur Ihren Teams, in einer produktiven Umgebung zu gedeihen, sondern auch den Geschäften, mehr aus den physischen Räumen herauszuholen. Die verhältnismäßig geringe Anzahl von Kabinen, Einzelbüros und Wänden bedeutet, dass Sie einen offeneren Space für Ihre Arbeit erhalten und bequem mehr Personen auf demselben Raum unterbringen können. Design ist alles.

Freiheit der Wahl

Remote-Arbeit hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, völlig verändert. Ein virtueller Workspace kann unbegrenzte Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Team eröffnen. Es ist einfach mit Hilfe von software für die Online-Zusammenarbeit und tools für virtuelle Teams

Implementierung eines Collaborative Workspace: Herausforderungen und Lösungen

Jetzt, da Sie einige der verschiedenen Arten von kollaborativen Workspaces kennen, ist es an der Zeit, über drei Herausforderungen zu sprechen, die bei der Einstellung eines Workspaces auftreten können, und darüber, wie man sie bewältigen kann.

Auswirkungen auf die Sicherheit

Unabhängig davon, ob Sie in einem physischen Büro arbeiten oder zu kollaborativen digitalen Workspaces tendieren, gibt es potenzielle Sicherheitsbedrohungen, auf die Sie vorbereitet sein müssen. Freigegebene Geräte (in Spaces) und Netzwerke (insbesondere für externe Mitarbeiter) sind anfällig für Datenverletzungen. Die Verwendung mehrerer Software und Tools gefährdet Ihre Daten und macht Sie anfällig für kompromittierte Passwörter oder Datenlecks

Lösung

Um diesen Risiken zu begegnen, könnten Sie Ihre Mitarbeiter in den Bereichen Datenschutz und Sicherheit schulen, robuste Verschlüsselung und strenge Passwortregelungen einführen, eine strenge Zugangskontrolle einführen und regelmäßige Audits durchführen

Sie könnten sich auch für ein tool wie ClickUp mit Features, die Zeit und Aufwand sparen und teams helfen, effektiv zusammenzuarbeiten .

Auch gelesen: Sichere Tools für die Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Workspace

Workspaces für die Zusammenarbeit sind von vornherein offen gestaltet und verfügen häufig über freigegebene Schreibtische. In solchen Fällen kann es für die Mitarbeiter schwierig sein, einen persönlichen Space zu finden oder sich ohne Ablenkung auf ihre Arbeit zu konzentrieren. In größeren Organisationen kann dies besonders schwierig zu handhaben sein.

Lösung

Planen Sie bei der Gestaltung Ihres Workspace einige datenschutzfreundliche Spaces ein, z. B. Telefonkabinen, Einzelkabinen, Ruheräume usw. So wird sichergestellt, dass jemand, der einen ruhigen Ort für konzentriertes Arbeiten oder private Unterhaltungen benötigt, einen Platz findet.

Bieten Sie private Spaces in Ihrem Gemeinschaftsbüro [via Unsplash ]

Technologische Herausforderungen

Unabhängig davon, ob es sich um einen virtuellen oder physischen Workspace handelt, sind für eine effektive Funktion bestimmte Tools und Technologien erforderlich. Bei der Umstellung können Teams mit den neuen Tools nicht zurechtkommen oder sich der Umstellung widersetzen, weil es ihnen zu viel wird.

Lösung

Bieten Sie allen Mitarbeitern ausreichende Schulungen an, damit sie die neue Technologie, die bei der Arbeit benötigt wird, erlernen und übernehmen können. Erstellen Sie Benutzerhandbücher und Experten-Tutorials für Videokonferenzen und kollaborative Dokumentationen, damit die Teams sie mit Zuversicht annehmen können. Sie können auch einen eigenen technischen Support oder eine E-Mail-Adresse einrichten, um diejenigen zu unterstützen, die Hilfe benötigen.

💡Pro-Tipp: In virtuellen Setups, ClickUp Clips ist ein hervorragendes Tool, um Teams weiterzubilden, jemandem eine schnelle Anleitung zu geben oder einfach eine Idee mit den Kollegen zu besprechen.

Erstellen Sie Trainingsvideos und Anleitungen für Ihr Team mit ClickUp Clips

Wie man einen kollaborativen Workspace erstellt

Um einen kollaborativen Workspace zu schaffen, reicht es nicht aus, nur eine Sache zu erledigen: Sie müssen die richtige physische oder virtuelle Umgebung schaffen und den Mitarbeitern die Tools zur Verfügung stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen.

Die richtige Umgebung einstellen

Ihr kollaborativer Workspace braucht die richtige Umgebung, um Produktivität und sinnvolle Zusammenarbeit zu fördern.

Einfache Dinge wie ergonomische Möbel, Beleuchtung, Einrichtungen und Annehmlichkeiten sorgen dafür, dass sich Ihre Teams wohlfühlen und in einer förderlichen Umgebung arbeiten.

Instanz natürliches Licht steigert die Produktivität, ohne diejenigen zu beeinträchtigen, die empfindlich auf fluoreszierendes Licht reagieren. Ebenso können bestimmte Farben die Produktivität und das kritische Denken fördern, während Pflanzen und strukturierte Oberflächen wie schalldichte Wände dafür sorgen können, dass Ihre Mitarbeiter eine ruhige Umgebung vorfinden.

Bei einem kollaborativen Workspace kommt es nicht nur auf die Mitarbeiter an, sondern auch auf die physische Umgebung. Stellen Sie Mitarbeiter mit einer positiven Einstellung ein, die gut mit anderen zusammenarbeiten können. Schulen Sie Ihre derzeitigen Mitarbeiter, um ihre kommunikation und Zusammenarbeit im Team fähigkeiten.

Die Einrichtung eines kollaborativen digitalen Workspace, sei es in einem Büro oder virtuell, ist der erste Schritt zu einer sinnvollen Arbeit. Digitale Workspaces sind oft kollaborativer, weil sie einen Bereich von integrierten Tools bieten, die die Kommunikation, das Freigeben von Ideen und die Zusammenarbeit erleichtern gemeinsame Arbeit in Echtzeit .

Moderne All-in-One-Collaboration-Software wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, einen kollaborativen Arbeitsplatz einzurichten, ohne dass Sie ein Dutzend separater Tools für alle Ihre Anforderungen an die Zusammenarbeit benötigen.

Planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit ClickUp Aufgaben

Hier ist eine kurze Liste dessen, was Sie mit der benutzerfreundlichen Plattform von ClickUp erledigen können:

Vereinfachen Sie das Aufgabenmanagement mitClickUp Aufgaben um die Eigentümerschaft zu fördern und sicherzustellen, dass die Dinge unabhängig vom Speicherort oder Arbeitsplan Ihres Teams reibungslos funktionieren

mitClickUp Aufgaben um die Eigentümerschaft zu fördern und sicherzustellen, dass die Dinge unabhängig vom Speicherort oder Arbeitsplan Ihres Teams reibungslos funktionieren Fördernoffene Kommunikation rund um Arbeitsaufgaben durch die integrierten Aufgabenkommentare undClickUp Chatum sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams auf der gleichen Seite sind

Zentralisieren Sie Wissen und Richtlinien an einem Ort mitClickUp Dokumente, das Tool für kollaborative Dokumentation , mit dem Teams gemeinsam an Dokumenten arbeiten können. Mit der ClickUp Kollaborationserkennung können Sie automatisch nachverfolgen, wann andere die gleiche Aufgabe wie Sie kommentieren, bearbeiten und sogar ansehen

, mit dem Teams gemeinsam an Dokumenten arbeiten können. Mit der ClickUp Kollaborationserkennung können Sie automatisch nachverfolgen, wann andere die gleiche Aufgabe wie Sie kommentieren, bearbeiten und sogar ansehen Ideenfindung, Planung und Ausführung von Arbeiten mit virtuell ClickUp Whiteboards wo Teams unabhängig von ihrem Speicherort zusammenarbeiten

ClickUp Whiteboards wo Teams unabhängig von ihrem Speicherort zusammenarbeiten Schaffen Sie Verantwortlichkeit und Transparenz innerhalb von Teams mit Collaborative Goalsetting mitClickUp Ziele um Teams in ihrem Aufwand zu unterstützen undClickUp Dashboards um sicherzustellen, dass jeder weiß, wie es um ihn steht

mitClickUp Ziele um Teams in ihrem Aufwand zu unterstützen undClickUp Dashboards um sicherzustellen, dass jeder weiß, wie es um ihn steht Machen Sie Informationen aus ClickUp und angeschlossenen Apps für alle Mitglieder des Teams leicht zugänglich mitClickUp's Connected Search ### Prozesse rationalisieren

Klare SOPs und Prozesse für die täglichen Abläufe tragen dazu bei, dass Ihr kollaborativer Arbeitsplatz floriert. Helfen Sie den Teams, die Grundregeln Ihres Workspace zu verstehen, zum Beispiel:

Meeting- und Chat-Etikette

Wie man Meeting-Räume bucht und nutzt

Regeln für die Nutzung von Ruhezonen

Obligatorische Tage im Büro für hybride Mitarbeiter

Erstellen Sie Ihre SOPs schnell und kollaborativ in ClickUp Docs

Ermuntern Sie Teams auch dazu, regelmäßige StandUps (persönlich oder aus der Ferne) einzurichten, bei denen sie Aktualisierungen freigeben, Bedenken oder Hindernisse diskutieren und sich über die Fortschritte anderer Teams informieren. Dies trägt dazu bei, die Kommunikation zwischen und unter den Teams zu verbessern.

Eine gute Zusammenarbeit über Teams, Speicherorte und Zeitzonen hinweg erfordert Planung und Koordination. Erstellen Sie gemeinsam genutzte Kalender, damit Teams die Termine der anderen einsehen und Meetings und Ereignisse planen können, ohne dass alle daran denken müssen.

💡Pro-Tipp: Die Kalender-Ansicht in ClickUp hilft Teams, sich besser zu synchronisieren. Außerdem ist sie mit Ihrem Google Kalender integriert, um alle Ihre Termine auf einem Bildschirm zusammenzuführen und so die Verwaltung zu erleichtern. Und natürlich können Sie sie nur für die freigeben, die Sie wollen

Organisieren Sie Meetings oder Folgetermine mit der Kalender Ansicht von ClickUp

Unabhängig von der Art des Arbeitsplatzes - virtuell, physisch oder gemischt - lieben wir alle Meetings, die die Zeit aller Beteiligten respektieren, pünktlich beginnen und enden, die das erreichen, was sie sollen, und die die Phase für die Zusammenarbeit und künftige Maßnahmen festlegen.

Um dies zu erreichen, fügen Sie Ihrem Erfolgs-Toolkit die folgende Vorlage hinzu, um Ihre Meetings so produktiv wie möglich zu gestalten

ClickUp's Vorlage für Team Kommunikation und Meeting Matrix

ClickUp's Vorlage für Team Kommunikation und Meeting Matrix hilft Ihnen, schnell einen detaillierten Plan für die Kommunikation im Team zu erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Verantwortlichkeit aufzubauen, klare Kommunikationslinien zwischen den Mitgliedern des Teams zu schaffen und effektive Meeting-Zeitpläne aufzustellen. Die Vorlage hilft Ihnen:

Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Projekt oder jede Aufgabe

Festlegung von Richtlinien für regelmäßige Besprechungen oder StandUps

Eine Zeitleiste für anstehende Projekte oder Aufgaben zu erstellen

Auch gelesen: Vorlagen für kollaborative Kommunikationspläne

Überlegungen und Best Practices zur Pflege eines kollaborativen Workspace

Denken Sie an Komfort, Gesundheit und Produktivität

Mag John einen Steharbeitsplatz, während Mariella einen Sitzsack bevorzugt? Braucht Pedro aus der Buchhaltung eine ruhige Umgebung, um produktiv zu sein, im Gegensatz zu Katie aus dem Marketing, die sich im Trubel eines geschäftigen Büros wohl fühlt?

Wenn Sie die individuellen Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter verstehen und akzeptieren, können Sie einen angenehmen Workspace schaffen. Auch wenn Sie nicht auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen können, ist es wichtig, einige flexible Optionen anzubieten.

Ein Großraumbüro mit unterschiedlichen Bereichen, die auf die Bedürfnisse der verschiedenen Arbeitsstile eingehen, ist dabei von großem Vorteil. Steharbeitsplätze, Pods, Gruppenräume, Pausenräume und sogar Sitzsäcke ermöglichen es den Mitarbeitern, sich die Bereiche auszusuchen, in denen sie sich bei der Arbeit wohlfühlen.

Stellen Sie Spaces zur Verfügung, die eine intensive Arbeit in einer ruhigen Einstellung ermöglichen [via Unsplash ]

Sei flexibel und integrativ

Zu einem kollaborativen Workspace gehört mehr als eine Cafeteria und ein Spielzimmer. Ist Ihre Organisation integrativ? Haben Sie einen Gebetsraum? Ist er für Menschen mit Behinderungen zugänglich? Kann die Helligkeit der Beleuchtung in bestimmten Bereichen für lichtempfindliche Personen verändert werden?

Neben physikalischen Einrichtungen können Sie auch die Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit durch Arbeitsplatzrichtlinien in Betracht ziehen. Hier einige Beispiele:

Angebot von Remote-Arbeit oder Hybrid-Arbeit

Unterstützung flexibler Arbeitszeiten, um den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht zu werden

Förderung von auf Zinsen basierenden Kanälen im Team-Chat - z. B. Trivia-Club, Spielefans und mehr

Ermutigung zu Unterhaltungen

Beteiligen Sie das gesamte Team an der Planung und Verbesserung Ihres kollaborativen Spaces. Dies trägt auch dazu bei, ein größeres Gefühl der Eigentümerschaft und Zugehörigkeit zu schaffen. Nehmen Sie bei der Planung des Spaces die Vorschläge aller Mitarbeiter auf und richten Sie später einen Feedback-Mechanismus ein, damit die Mitarbeiter Ihnen Verbesserungsvorschläge machen können.

Planen Sie regelmäßige Meetings, bei denen die Führungskräfte aktuelle Informationen und Ideen freigeben und auf die Fragen und Zweifel der Mitarbeiter eingehen können.

💡Pro-Tipp: Wir lieben ClickUp Formulare für ihre Effektivität bei der Erfassung von Feedback. Sie sind nicht nur einfach einzustellen und leicht zu benutzen, sondern ermöglichen es auch den weniger lautstarken Mitgliedern von Teams, ihre Meinung zu äußern. Probieren Sie sie für Ihren eigenen Feedback-Prozess aus.

Die ClickUp Vorlage für interne Kommunikation hilft Ihnen bei der Einstellung transparenter Kommunikationsprozesse, die alle Mitglieder und Interessengruppen des Teams einbeziehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, um Teams auszurichten und produktiv zu halten.

ClickUp's Vorlage für interne Kommunikation

Diese gebrauchsfertige, anpassbare Vorlage eignet sich hervorragend für Teams, die Wert auf Eigentümerschaft und klare Kommunikation legen. Sie bietet einen zentralen Ort für die Interaktion im Team, verfolgt Aktualisierungen und unterstützt das Aufgabenmanagement.

Zu erledigen ist dies mit der Vorlage:

Organisation von Unterhaltungen, Ankündigungen und Dokumenten an einem Ort

Erleichterung der Kommunikation mit Ihrem gesamten Team

Transparenz über teamweite Prozesse und Initiativen schaffen

Kommunikation und Feedback helfen Ihnen, Ihren Workspace kontinuierlich zu verbessern und die Produktivität und das Engagement Ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen.

Nutzen Sie anpassbare Formulare auf ClickUp, um Umfragen und Erhebungen zu erstellen

Vorwärts mit der Technik

Technologie erschließt das Potenzial eines kollaborativen Workspace und verwandelt ihn in eine nahtlose digitale Umgebung, in der Ideen frei fließen können.

Helfen Sie den Teams, auf verschiedene Weise miteinander in Verbindung zu treten, indem Sie Tools für Videokonferenzen und Apps für Sofortnachrichten anbieten. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie sowohl synchrone als auch asynchrone Kommunikation ermöglichen

Nutzen Sie die Chat-Ansicht in ClickUp, um besser mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Wenn Sie es leid sind, zwischen mehreren Tools und verstreuten Unterhaltungen zu wechseln, ClickUp Chat wird Ihre Diskussionen zentralisieren und rationalisieren. Bevorzugen Sie ein Video-Gespräch? Starten Sie einen Zoom-Anruf direkt in ClickUp mit der Zoom-Integration.

Technisch fortschrittlich zu sein, bedeutet auch einfache Lösungen für endlose Verwirrung. ClickUp Clips hilft Ihnen dabei, das "Webinar Setup Guide for Dummies" aufzuzeichnen oder Ihrem neuen Mitarbeiter genau zu erklären, wie man Bilder in ClickUp Dokumente einfügt.

Vor allem aber beschleunigt es die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand für Routinearbeiten und einfache Aufgaben. Mit ClickUp Automatisierungen können Teams monotone, aber wichtige Aufgaben wie die Aktualisierung des Status von Aufgaben, das Versenden von Erinnerungen und vieles mehr automatisieren.

💡Pro-Tipp: Holen Sie sich ClickUp Gehirn , dem integrierten KI-Assistenten, um automatisch Projekt-Updates und Erinnerungen an Aufgaben zu generieren und sie für die entsprechenden Mitglieder des Teams freizugeben. Dies trägt dazu bei, die Nummer von Meetings und Wiedervorlagen in den Kalendern aller Beteiligten zu reduzieren - also machen Sie sich bereit, jedermanns bevorzugter Kollege zu sein!

Die offene Tür der Zukunft

Es ist ganz einfach: Kollaborative Workspaces sind die Zukunft der Arbeit, und kollaborative digitale Workspaces ermöglichen es uns, von überall aus zu arbeiten. meine Tür steht immer offen" mag heute nur noch eine Redewendung sein, aber kollaborative Workspaces sind die genaueste Form dieser Metapher. Sie ermöglichen es Teams - unter demselben Dach oder auf verschiedenen Kontinenten - nahtlos zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen.

Collaborative Workspaces fördern die Kreativität, schaffen ein Umfeld, das Wachstum und Innovation begünstigt, und ermöglichen es dem Einzelnen, die beste Version seiner selbst zu sein.

Lösungen für kollaboratives Aufgaben- und Projektmanagement wie ClickUp können Ihnen dabei helfen, dieses Ziel mühelos zu erreichen. Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort - holen Sie sich noch heute ein kostenloses Konto und überzeugen Sie sich selbst. Registrieren Sie sich noch heute !

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Beispiel für kollaborative Arbeit?

Stellen Sie sich vor, die Marketing- und Markenteams müssen gemeinsam an einer Kampagne arbeiten. Ein kollaborativer Workspace ermöglicht es ihnen, eine neue Kampagne zu konzipieren, auszuführen, zu implementieren und nachzuverfolgen, ohne unzählige E-Mails auszutauschen oder zahlreiche Genehmigungen einzuholen.

Was ist eine Plattform für kollaborative Arbeit?

Eine Plattform für kollaboratives Arbeiten ist eine Software, die Teams bei der Lösung von Geschäftsproblemen oder beim Erreichen bestimmter Ziele durch gemeinsame Arbeit unterstützt. Dies kann durch eine Kombination aus dem Freigeben von Ideen, Dokumentenmanagement und der Verwaltung von Aufgaben geschehen. Eine kollaborative Arbeitsplattform ist das Rückgrat eines modernen kollaborativen Workspace.

Warum ist es wichtig, Ihren Workspace zu organisieren?

Ein aufgeräumter Workspace schafft eine Umgebung, die konzentriertes Arbeiten, Kreativität, klare Gedanken und geringere Ablenkungsgefahr begünstigt. Ein aufgeräumter Workspace kann auch die Produktivität steigern, da weniger Ablenkungen dazu führen können, dass man weniger Zeit benötigt, um dieselbe Aufgabe zu erledigen.