10 kostenlose Vorlagen für Formulare für Marketinganfragen

Marketingabteilungen bewältigen oft eine enorme Anzahl von Anfragen - von kreativen Assets bis hin zu Kampagnengenehmigungen. Der Erfolg des Marketings kann jedoch nur mit organisierten Anfragen beginnen! Denn ohne einen transparenten Prozess können verstreute Kommunikation und Verzögerungen die besten Marketinginitiativen zum Scheitern bringen.

An dieser Stelle kommen die Vorlagen für Formulare für Marketinganfragen ins Spiel!

Sie sorgen für schnellere Durchlaufzeiten, ganz gleich, ob Sie Client-Projekte verwalten oder ein neues Projekt auf den Weg bringen marketing Plan oder die Verfeinerung von Kampagnen-Workflows.

Da Marketing Teams unter ständigem Druck stehen, schneller zu liefern, ist ein organisierter Ansatz das Gebot der Stunde. Standardisieren Sie den Prozess der Informationsbeschaffung mit diesen 10 kostenlosen Formularvorlagen für Marketinganfragen, die im Folgenden vorgestellt werden.

👀 Wussten Sie schon? Leider, 45% der B2B-Vermarkter finden die Abstimmung zwischen Vertriebs- und Marketingteams schwierig!

Was sind Vorlagen für Formulare für Marketing-Anfragen?

Vorlagen für Formulare für Marketinganfragen sind strukturierte Tools, die den Prozess der Einreichung und Verwaltung von Marketinganfragen vereinfachen. Sie sind das Sprungbrett für den Start ehrgeiziger Marketingkampagnen!

Diese Vorlagen bieten ein standardisiertes Format für Teams oder Interessengruppen, um Assets, Änderungen, Kampagnen oder Ressourcen anzufordern.

Sie enthalten in der Regel Felder für Projektdetails, Ziele, Fristen und erforderliche Genehmigungen und sorgen so für eine klare Kommunikation und optimierte Arbeitsabläufe.

Verwalten Sie eingehende Anfragen, beurteilen Sie die Durchführbarkeit eines neuen Projekts, weisen Sie Ressourcen effektiv zu und möchten Sie präzise Angebote erstellen? Dann sind die Formulare für Marketinganfragen für Projekte genau das Richtige für Sie!

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular für Marketinganfragen aus?

Eine gut strukturierte Vorlage für ein Formular für Marketingprojekte kann Ihre erstellung von Inhalten . Sie sorgt für Klarheit, Konsistenz und Effizienz in Ihren Projekten. Hier sind die wichtigsten Features, die Sie bei der Gestaltung oder Auswahl einer Vorlage berücksichtigen sollten:

Klare und prägnante Fragen: Die Vorlage enthält einfache, leicht verständliche Fragen und vermeidet Fachjargon. Sie enthält spezifische Aufforderungen, um detaillierte Informationen zu erhalten, wie z. B. "Bitte beschreiben Sie Ihr Einzelziel im Detail"

Die Vorlage enthält einfache, leicht verständliche Fragen und vermeidet Fachjargon. Sie enthält spezifische Aufforderungen, um detaillierte Informationen zu erhalten, wie z. B. "Bitte beschreiben Sie Ihr Einzelziel im Detail" Priorisierte Informationen: Das Formular für Marketinganfragen priorisiert die wichtigsten Informationen, die für den Start eines Projekts benötigt werden. Es enthält Abschnitte für Projektziele, Einzelziele, Markenrichtlinien und Fristen

Das Formular für Marketinganfragen priorisiert die wichtigsten Informationen, die für den Start eines Projekts benötigt werden. Es enthält Abschnitte für Projektziele, Einzelziele, Markenrichtlinien und Fristen Flexible Felder: Die Vorlage des Formulars bietet flexible Felder, die Sie an verschiedene Projekttypen anpassen können. Sie ermöglicht es, zusätzliche Notizen oder spezifische Anforderungen aufzunehmen

Die Vorlage des Formulars bietet flexible Felder, die Sie an verschiedene Projekttypen anpassen können. Sie ermöglicht es, zusätzliche Notizen oder spezifische Anforderungen aufzunehmen Visuelle Hilfsmittel: Die Vorlage enthält visuelle Elemente wie checklisten oder Bewertungsskalen, um komplexe Fragen zu vereinfachen. Sie verwendet klare Formate und ein übersichtliches Layout, um die Lesbarkeit zu verbessern

Die Vorlage enthält visuelle Elemente wie checklisten oder Bewertungsskalen, um komplexe Fragen zu vereinfachen. Sie verwendet klare Formate und ein übersichtliches Layout, um die Lesbarkeit zu verbessern Integrationsfähigkeit: Die Vorlage muss integriert werden mitbrand Asset Management Software oder CRM-Systemen integrieren, um relevante Felder automatisch zu befüllen und Zeit zu sparen

💡Pro-Tipp: Um sicherzustellen, dass Ihre Formulare für Marketinganfragen tatsächlich genutzt werden, machen Sie sie zu einem obligatorischen Schritt in Ihrem internen projektgenehmigung prozess. Dies ist ein Anreiz für die Teams, das Formular zu verwenden und alle erforderlichen Informationen im Voraus bereitzustellen.

10 kostenlose Vorlagen für Formulare für Marketinganfragen

Als Marketingabteilung oder Agentur werden Sie sicher mit Anfragen überschwemmt marketing-Anfragen für Angebote anfragen. In einem solchen Szenario ist ein kostenloses Formular für Marketinganfragen von entscheidender Bedeutung, um den Zustrom von Übermittlungen zu bewältigen und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Diese vorgefertigten Formulare helfen potenziellen Clients, die wesentlichen Anforderungen für ihre marketingmaßnahmen . ClickUp , eine All-in-One-Plattform für Produktivität, bietet integrierte Formulare, mit denen Sie Informationen für Teams, Clients und Kunden erstellen, freigeben und sammeln können. Von Marketing bis IT kann die Plattform an die Anforderungen Ihrer Branche und Größe benutzerdefiniert angepasst werden. Chelsea Bennet , Brand Engagement Manager bei Lulu Press, sagt

ClickUp hat uns geholfen, die Transparenz und Sichtbarkeit zu erhöhen. Es hat uns auch ermöglicht, redundante Prozesse zu eliminieren und effizienter zu werden. Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir lieben es, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag und für alles. Es ist sehr hilfreich für unser kreatives Team und hat ihren Workflow verbessert und effizienter gemacht Chelsea Bennet brand Engagement Manager bei Lulu Press

Auch gelesen: Marketing-Projektmanagement: Ein Leitfaden für Projektmanager Entdecken Sie die 10 kostenlosen Vorlagen für Formulare für Marketing-Anfragen, die Sie nicht selbst erstellen müssen marketing-Agentur Prozesse von Grund auf neu.

1. Das ClickUp Formular für Marketinganfragen Vorlage

Suchen Sie nach einer effizienten Möglichkeit, Anfragen von Kunden oder Mitarbeitern in einem zentralen Space zu sammeln und zu verwalten? Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für ein Formular für Marketinganfragen um Ihren Anfrageverwaltungsprozess zu verbessern!

Mit Features wie benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehreren Ansichten sorgt diese Vorlage dafür, dass Anfragen organisiert, Fortschritte überwacht und Aufgaben nahtlos zugewiesen werden. Sie wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit im Team zu fördern und die Gesamteffizienz bei der Bearbeitung von Anfragen zu verbessern.

ClickUp Marketing Anfrage Formular Vorlage

Hier sind einige Schlüssel-Features der Vorlage:

Klare Nachverfolgung des Status: Verwenden Sie die Ansicht "Status der Anfrage", um den Fortschritt der einzelnen Anfragen zu überwachen

Verwenden Sie die Ansicht "Status der Anfrage", um den Fortschritt der einzelnen Anfragen zu überwachen Effiziente Erstellung von Anfragen: Erstellen Sie schnell neue Anfragen mit der Ansicht "Formular für neue Benutzer"

Erstellen Sie schnell neue Anfragen mit der Ansicht "Formular für neue Benutzer" Organisierter Workflow: Organisieren Sie Aufgaben in vier Status: In Bearbeitung, Neue Anfrage, Abgelehnt und Bewilligt

Organisieren Sie Aufgaben in vier Status: In Bearbeitung, Neue Anfrage, Abgelehnt und Bewilligt Aktualisierungen in Echtzeit: Halten Sie die Benutzer auf dem Laufenden, indem Sie den Status aktualisieren, wenn Anfragen bearbeitet werden

Halten Sie die Benutzer auf dem Laufenden, indem Sie den Status aktualisieren, wenn Anfragen bearbeitet werden Erweiterte Nachverfolgungsfunktionen: Nutzen Sie Zeiterfassung, Tags, Achtung vor Abhängigkeiten und Benachrichtigungen per E-Mail für eine verbesserte Effizienz

Ideal für: Teams oder Abteilungen, die Daten von Mitarbeitern oder Clients sammeln möchten

2. Die ClickUp Marketing Kreativanfrage Formular Vorlage

Marketingexperten sind sich einig, dass mehrere Anfragen für Marketing-Kreative aufgrund ihrer schieren Menge, unterschiedlicher Prioritäten und der Notwendigkeit präziser Details überwältigend sein können. Außerdem wollen Sie Missverständnisse oder Verzögerungen vermeiden. Ohne ein System können Kreativanfragen verloren gehen, und Kampagnen können ins Stocken geraten.

Lösen Sie dieses Problem mit dem ClickUp Marketing Kreativ-Anfrage Formular Vorlage die alle Anfragen an einer Stelle zentralisiert und sicherstellt, dass alle notwendigen Informationen im Voraus erfasst werden.

ClickUp Marketing Formular Vorlage für kreative Anfragen

Einige Schlüssel-Features dieser Vorlage sind:

Effiziente Verwaltung von Anfragen: Alle kreativen Anfragen werden an einem Ort verwaltet

Alle kreativen Anfragen werden an einem Ort verwaltet Einfache Erstellung von Anfragen: Erstellen Sie einfach auszufüllende Formulare für alle Beteiligten

Erstellen Sie einfach auszufüllende Formulare für alle Beteiligten Detaillierte Übersicht über Anfragen: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über alle eingehenden Anfragen

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über alle eingehenden Anfragen Effiziente Nachverfolgung: Überwachen Sieprojekt-Fortschritt und stellen Sie einen rechtzeitigen Abschluss sicher

Überwachen Sieprojekt-Fortschritt und stellen Sie einen rechtzeitigen Abschluss sicher Organisiertes Aufgabenmanagement: Organisieren Sie Aufgaben in sieben Status, nämlich - Abgeschlossen, Abgegeben, Zur Genehmigung, Zur Überarbeitung und In Bearbeitung

Ideal für: Kreative Projektmanager, die Details für die Erstellung von überzeugenden Assets wie Anzeigen, Social Posts und Bannern sammeln möchten

3. Die ClickUp Marketing Serviceanfrage Vorlage

Um Teams auf Kurs zu halten, ist es wichtig, organisiert zu bleiben - und dazu gehört auch, dass Kundendienstanfragen schnell und effizient beantwortet werden.

Zu erledigen ist nicht nur die ClickUp Marketing Serviceanfrage Vorlage hilft Ihnen nicht nur, sich zu konzentrieren, sondern stellt auch sicher, dass Ihre Kunden von Anfang bis Ende betreut werden.

ClickUp Marketing Vorlage für Serviceanfragen

Verbessern Sie Ihren Kundenservice mit dieser Vorlage! Organisieren Sie Anfragen, setzen Sie Prioritäten und verfolgen Sie sie nach, ohne etwas zu verpassen. Kategorisieren Sie außerdem nach Typ, legen Sie Zeitleisten fest, weisen Sie Aufgaben zu und behalten Sie den Überblick über den Fortschritt - alles in einer Vorlage!

Die Vorteile dieser Vorlage sind:

Priorisierte Problemlösung: Erledigen Sie dringende Anfragen zuerst, indem Sie das Wichtigste priorisieren

Erledigen Sie dringende Anfragen zuerst, indem Sie das Wichtigste priorisieren Übersichtliche Anfragen: Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Anfragen und deren Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Anfragen und deren Status Effizientes Workflow-Management: Kategorisieren Sie Aufgaben in vier Status: Geblockt, Neue Anfrage, Gelöst und In Untersuchung

Kategorisieren Sie Aufgaben in vier Status: Geblockt, Neue Anfrage, Gelöst und In Untersuchung Kategorisierte Nachverfolgung von Anfragen: Sortieren und verfolgen Sie Anfragen basierend auf ihrer Dringlichkeit und Komplexität

Sortieren und verfolgen Sie Anfragen basierend auf ihrer Dringlichkeit und Komplexität Historische Referenz: Überprüfen Sie frühere Probleme und überwachen Sie den Fortschritt jeder Serviceanfrage genau

Ideal für: Anbieter von Dienstleistungen, die Kundenanfragen an einem Ort nachverfolgen, organisieren und lösen möchten

4. Die ClickUp Marketing Vorlage für Änderungsanträge

Die Bewertung und Genehmigung von Änderungsanträgen für Ihre Projekte kann eine Herausforderung sein! Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg im Geschäft, und die effektive Bewältigung von Änderungen ist der Schlüssel zum Erfolg ClickUp Marketing Vorlage für Änderungsanträge glänzt.

Sie fühlen sich nicht mehr überfordert - protokollieren, verfolgen und priorisieren Sie Änderungen einfach! Behalten Sie den Überblick über mehrere Anfragen und stellen Sie sicher, dass Ihre Abläufe reibungslos funktionieren.

ClickUp Marketing Vorlage für Änderungsanträge

Diese Vorlage soll Ihnen helfen, Anfragen nach Dringlichkeit zu priorisieren und Probleme schnell zu lösen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Vorlage für Ihre Marketingstrategien nutzen können:

Gesamtnachverfolgung von Anfragen: Halten Sie alle Änderungsanfragen an einem Ort organisiert

Halten Sie alle Änderungsanfragen an einem Ort organisiert Klare Übersicht über Änderungen: Profitieren Sie von einer detaillierten Übersicht über alle eingehenden Anfragen, damit nichts übersehen wird=

Profitieren Sie von einer detaillierten Übersicht über alle eingehenden Anfragen, damit nichts übersehen wird= Effiziente Erstellung von Anfragen: Die Erstellung neuer Anfragen mit dieser Vorlage ist ein Kinderspiel!

Die Erstellung neuer Anfragen mit dieser Vorlage ist ein Kinderspiel! Organisierte Workflow-Nachverfolgung: Organisieren Sie Aufgaben in sechs Status: Zugewiesener Prüfer, Zur Implementierung, Implementiert, Neue Anfrage und Laufende Überprüfung

Organisieren Sie Aufgaben in sechs Status: Zugewiesener Prüfer, Zur Implementierung, Implementiert, Neue Anfrage und Laufende Überprüfung Status-Updates in Echtzeit: Halten Sie die Beteiligten auf dem Laufenden, indem Sie den Status aktualisieren, während die Anfragen geprüft und umgesetzt werden

Ideal für: IT-Experten, die Änderungsanfragen von Clients, Mitarbeitern oder anderen Abteilungen mühelos verwalten möchten

5. Die ClickUp Marketing Vorlage für eine Informationsanfrage

Vermissen Sie bei der Einholung von Informationen von potenziellen Anbietern eine Vorlage, die speziell entwickelt wurde, um Konsistenz zu gewährleisten? Sie können nichts falsch machen mit der ClickUp Marketing Vorlage für Informationsanfragen (RFI) !

Diese Vorlage umreißt die Anforderungen des Projekts und spart Zeit durch eine vorgefertigte Struktur. Verwenden Sie diese Vorlage, um Details über eingegangene RFIs zu erfassen, die erwarteten Reaktionszeiten zu überwachen und andere Informationen wie Kosten, Zeitplananpassungen und Problemlösungen zu erfassen.

ClickUp Marketing Vorlage für Informationsanfragen

So kann die Vorlage Ihnen helfen:

Kontinuierliche RFI-Nachverfolgung: Verwenden Sie dieRFI Log Ansicht zur Nachverfolgung und Überwachung aller praktischen Anfragen nach Informationen

Verwenden Sie dieRFI Log Ansicht zur Nachverfolgung und Überwachung aller praktischen Anfragen nach Informationen Effiziente Erstellung von RFIs: Erfassen Sie schnell die notwendigen Informationen von den Anfragenden mit der Ansicht des Formulars für die Übermittlung von RFIs

Erfassen Sie schnell die notwendigen Informationen von den Anfragenden mit der Ansicht des Formulars für die Übermittlung von RFIs Übersicht über die Anfrage: Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Umfang jeder Anfrage und die zugehörigen Dokumente mit der Ansicht RFI Scope View

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Umfang jeder Anfrage und die zugehörigen Dokumente mit der Ansicht RFI Scope View Organisierte Nachverfolgung: Organisieren Sie Aufgaben in drei Status: In Bearbeitung, Neue Anfrage und Antwort gesendet

Organisieren Sie Aufgaben in drei Status: In Bearbeitung, Neue Anfrage und Antwort gesendet Schnellstart-Leitfaden: Nutzen Sie den Getting Started Guide für alle Informationen, die Sie für den Einstieg benötigen

Nutzen Sie den Getting Started Guide für alle Informationen, die Sie für den Einstieg benötigen Projektbasierte Nachverfolgung: Behalten Sie den Fortschritt jeder Anfrage mit der Ansicht des Project Board im Auge

Ideal für: Projektleiter, Beschaffungsteams und alle, die mit dem Sammeln und Organisieren von Details von Lieferanten oder Interessengruppen zu tun haben

6. Die ClickUp Marketing Team-Anfragen Vorlage

Möchten Sie alle Ihre Anfragen, Aktualisierungen und Ideen an einem praktischen Ort erledigen? Die ClickUp Marketing Team Requests Vorlage hält alles in der Spur, ohne dass Sie ins Schwitzen kommen.

Benötigen Sie ein schnelles Update oder müssen Sie Feedback von einem Teamkollegen einholen? Das ist kein Problem. Sie möchten Feedback organisieren, ohne dass es zu einem Chaos kommt? Erledigt.

Egal, ob Sie eine lästige Störung beheben, sich um die Beschaffung von Ausrüstung und Material kümmern, IT-Probleme lösen oder Personalangelegenheiten regeln wollen - diese Vorlage ist alles, was Sie brauchen!

ClickUp Vorlage für Marketing Team-Anfragen

Mit dieser Vorlage ist das Einholen von Feedback und Ideen von Teammitgliedern noch unkomplizierter als je zuvor. So funktioniert's:

Listenansicht: Einfacher Zugriff auf eine abschließende Momentaufnahme aller Anfragen und deren aktuellen Status auf einen Blick

Einfacher Zugriff auf eine abschließende Momentaufnahme aller Anfragen und deren aktuellen Status auf einen Blick Ansicht des internen Formulars für Anfragen : Erstellen und übermitteln Sie Anfragen mit benutzerfreundlichen formular Features in wenigen Minuten

: Erstellen und übermitteln Sie Anfragen mit benutzerfreundlichen formular Features in wenigen Minuten Ansicht des Boards: Organisieren Sie Marketinganfragen in visuell ansprechenden Layouts und verfolgen Sie deren Fortschritt mühelos

Organisieren Sie Marketinganfragen in visuell ansprechenden Layouts und verfolgen Sie deren Fortschritt mühelos Ansicht "Arten von Anfragen": Kategorisieren und priorisieren Sie Aufgaben auf der Grundlage ihrer Art und Dringlichkeit

Sortieren Sie außerdem Anfragen in fünf übersichtliche Eimer - Neue Anfragen, In Bearbeitung, Versendet, Bestellt und Fertiggestellt - und verlieren Sie nie den Überblick!

Ideal für: Teamleiter, die bei der Verwaltung von Aufgaben und deren Delegation an Teammitglieder auf derselben Seite bleiben möchten

7. Die ClickUp Marketing Vorlage für Arbeitsanfragen

Wenn es ein Formular gibt, das Sie brauchen, um neue Arbeiten aufzunehmen, alle notwendigen Details zu sammeln, bevor Sie grünes Licht geben, und den Fortschritt von Anfang bis Ende zu verfolgen, dann ist es das ClickUp Marketing Vorlage für Arbeitsanfragen es ist.

Vergessen Sie die endlosen E-Mail-Ketten und das ressourcenraubende Hin und Her - diese Vorlage für Arbeitsanfragen hält Ihnen den Rücken frei. Ganz gleich, ob Sie ein umfangreiches Projekt in Angriff nehmen oder eine schnelle Aufgabe bewältigen müssen, mit dieser Vorlage erledigen Sie Ihre Arbeit richtig - pünktlich, im Rahmen des Budgets und ohne Stress.

Großes Projekt? Kleine Aufgabe? Kein Problem. Mit dieser Vorlage geht alles glatt, einfach und effizient!

ClickUp Marketing Vorlage für Arbeitsanfragen

Diese benutzerfreundliche Vorlage bietet alles, was Sie brauchen, um den Überblick über Anfragen zu behalten und einen reibungslosen Ablauf von Projekten zu gewährleisten. Seine besten Features sind:

Anleitung für die ersten Schritte Ansicht: Bietet einen Überblick über den Workflow und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung der Vorlage

Bietet einen Überblick über den Workflow und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung der Vorlage ansicht: Zusammenfassung der Anfragen: Alle Anfragen werden an einem Ort mit den wichtigsten Details zusammengefasst

Alle Anfragen werden an einem Ort mit den wichtigsten Details zusammengefasst Ansicht "Formular für Arbeitsanträge": Ermöglicht die einfache Erstellung und Übermittlung von Anträgen in einem strukturierten Format

Ermöglicht die einfache Erstellung und Übermittlung von Anträgen in einem strukturierten Format Ansicht der Phasen: Verfolgt den Fortschritt, um sicherzustellen, dass die Anfragen effizient vorankommen

Organisieren Sie Aufgaben in fünf Status - Neuer Antrag, In Prüfung, Angenommen, Abgelehnt, Fertiggestellt - und vereinfachen Sie Ihren Workflow erheblich!

💡Pro-Tipp: Vergessen Sie bei der Erfassung von Informationen zum Start einer Social-Media-Kampagne in Ihren Formularen für Marketinganfragen nicht, Details wie den Namen der Kampagne, die Ziele, die Einzelziele, die Plattformen, die Schlüssel, die kreativen Anforderungen, das Budget und den Status der endgültigen Genehmigung anzugeben.

Ideal für: Leiter von Marketing-Teams, die abteilungsübergreifende Arbeiten zentral verwalten möchten

8. Vorlage für ein Formular zur Anforderung von Inhalten von Jotform

Die Vorlage für ein Formular zur Anforderung von Inhalten von Jotform ist ein tool für die nahtlose Kommunikation zwischen Eigentümern von Websites und Erstellern von Inhalten.

Betrachten Sie es als eine Wunschliste, auf der Eigentümer von Websites genau markieren können, welche Themen sie in welchem Stil oder Format benötigen.

Diese Vorlage eignet sich perfekt für Blogs, Werbetexte oder Content Marketing. Mit ihr können Sie Ihre Anforderungen an Inhalte klar an Autoren und Editoren kommunizieren und sicherstellen, dass die Inhalte perfekt auf die Ziele der Website abgestimmt sind.

über Jotform Mit diesem Formular erfassen Sie alle Details im Voraus, so dass Sie Inhalte erstellen können, die den Webverkehr ankurbeln, neue Leads anziehen und den Umsatz steigern.

Mit der Form Builder App von Jotform können Sie das Formular vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassen. Aktualisieren Sie Schriftarten, ändern Sie Farben, fügen Sie Hintergrundbilder hinzu und binden Sie sogar Ihr Logo ein, um dem Formular einen professionellen Touch zu verleihen.

So können Sie die Effizienz Ihrer content-Marketing-Management team durch die Integration von Antworten mit über 100 Drittanbieteranwendungen. Es ist einfach, organisiert und ein absoluter Wendepunkt für die Erstellung von Inhalten, die Ergebnisse liefern!

Ideal für: Vermarkter von Inhalten, die kreatives Feedback und Änderungen effektiv verwalten möchten

9. Marketing Collateral Request Formular Vorlage von Jotform

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Marketinganfragen mit dem Vorlage für ein Formular zur Anforderung von Marketingmaterial von Jotform . Passen Sie das Formular an Ihr Branding an, fügen Sie Ihr Geschäftslogo hinzu, passen Sie Schriftarten und Farben an, und ändern Sie die Felder des Formulars, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

über Jotform Ganz gleich, ob Sie Broschüren, Flyer oder digitale Inhalte entwerfen, mit diesem Tool können Sie alle notwendigen Daten erfassen, um hochwertige Marketingmaterialien zu erstellen. Mit der integrierten Funktion zur Annahme sicherer Kartenzahlungen über vertrauenswürdige Prozessoren wie Square, Stripe oder PayPal können Sie Transaktionen nahtlos rationalisieren.

Sie müssen Vereinbarungen abschließen? Sammeln Sie elektronische Signaturen direkt im Formular, um Geschäfte virtuell und effizient abzuschließen.

Ideal für: Marketing-Agenturen, kleine Geschäfte und Start-ups, die detaillierte Informationen über ihren Bedarf an Marketingmaterial sammeln möchten

10. Ereignis Anfrage Formular Vorlage von Jotform

Mit Veranstaltungsorten, Terminen, Aktionen und Teilnehmeranfragen, die alle um Ihre Aufmerksamkeit konkurrieren, kann die Planung eines Ereignisses schnell zum Chaos werden! Machen Sie Schluss mit dem Chaos bei der Bearbeitung von Marketinganfragen für mehrere Ereignisse mit Jotform's Event Request Formular Vorlage .

Mit dieser All-in-One-Vorlage können Sie ganz einfach Schlüsselinformationen wie Infos zum Einreicher, Besonderheiten des Ereignisses sowie Werbe- und Marketinganforderungen erfassen und so Zeit und Aufwand sparen. Möchten Sie es selbst gestalten? Passen Sie das Formular mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrem Branding an, damit es zu Ihrem Stil passt.

über Jotform Das Freigeben des Formulars ist ganz einfach: Senden Sie einfach eine URL oder betten Sie es auf Ihrer Unternehmenswebsite ein, um den Zugriff zu erleichtern. Mit Nachverfolgung in Echtzeit und Integration mit über 100 Apps haben Sie alles an einem Ort, um Ihre Marketingstrategie zu optimieren und ein unvergessliches Ereignis zu schaffen.

Ganz gleich, ob Sie eine kleine Veranstaltung oder ein großes Event planen, dieses kostenlose Formular für die Online-Anmeldung von Veranstaltungen hilft Ihnen, jedes Detail zu verwalten, damit Sie sich auf die Gestaltung eines unvergesslichen Ereignisses konzentrieren können.

Ideal für: Eventmanager, die Ereignisse initiieren oder verwalten möchten

Vereinfachen Sie Ihre Marketing-Prozesse mit ClickUp

Mit diesen 10 kostenlosen Formularen für Marketinganfragen können Sie wichtige Informationen erfassen und den Überblick behalten - ganz gleich, ob Sie Inhalte für Social-Media-Plattformen planen, Marketingmaterialien entwerfen oder Ereignisse koordinieren.

Und warum dort aufhören? Diese leistungsstarke Plattform bietet eine Vielzahl kostenloser Vorlagen und Integrationen mit Tools wie Google Drive und Slack sowie erstklassige Features für das Aufgaben- und Projektmanagement.

