Notion Kalender vs. Google Kalender: Was ist besser?

Sie jonglieren mit drei verschiedenen Kalendern - die Meetings Ihres Teams sind über den Google Kalender verstreut, die Termine für Ihre Projekte sind in Notion eingetragen, und irgendwie müssen Sie den Überblick über beide behalten und gleichzeitig Ihre täglichen Aufgaben bewältigen.

Das ständige Hin und Her zwischen den Kalendern ist nicht nur frustrierend, sondern raubt Ihnen auch Ihre produktiven Stunden. Aber Sie brauchen nicht mehr mehrere Kalender.

Sowohl Notion als auch Google bieten jetzt robuste Kalender-Features, die Ihnen vielleicht genügen. Aber die Entscheidung zwischen ihnen ist nicht einfach.

Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Auswahl einer Kalender App für Ihre Bedürfnisse. Wir vergleichen alles, von den grundlegenden Features bis zu den erweiterten Funktionen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen und Ihr Kalender-Chaos endlich in den Griff bekommen können.

Was ist Google Kalender?

über Google Workspace Updates Der Google Kalender ist wie ein zuverlässiger digitaler Assistent, der die Ereignisse Ihres Lebens verfolgt.

Er hilft Ihnen, Anrufe von Clients und persönliche Verpflichtungen auszugleichen. Ganz gleich, ob Sie Meetings jonglieren, gefürchtete Doppelbuchungen vermeiden oder einfach nur Ihren Zahnarzttermin im Auge behalten, Google Kalender hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihren Zeitplan im Griff zu haben.

Google Kalender Features

Die Google Kalender App bietet eine Reihe von Features, die Ihnen die Terminplanung und -gestaltung erleichtern. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige der herausragenden Features, die Google Kalender zur ersten Wahl für viele Geschäftsleute und Unternehmer machen.

1. Planen und Verwalten von Terminen

über Google Workspace Google Kalender vereinfacht die Terminplanung, indem es Ihnen ermöglicht ihren Kalender freizugeben mit Kollegen oder Clients. Dies macht E-Mails überflüssig und erleichtert die Suche nach für beide Seiten günstigen Meeting-Zeiten. Es ist ein besonders nützliches Tool für Teams, das die Terminplanung vereinfacht.

Das Feature für wiederkehrende Ereignisse in Google Kalender automatisiert die Planung von Meetings oder Aufgaben, die sich wiederholen. Das spart Zeit und stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Verpflichtungen verpassen, sei es die wöchentliche Besprechung im Team oder die monatliche Überprüfung durch den Client.

Bei Bedarf können Sie auch mehrere Google Kalender-Konten verwenden, um Ihre persönlichen oder beruflichen Kalender separat, aber auf derselben Plattform zu verwalten.

2. Integration mit Google Workspace

über Google Workspace

Wenn Sie im Google-Ökosystem leben (denken Sie an Google Mail, Google Docs und Google Drive), können Sie Ereignisse direkt aus einer E-Mail heraus erstellen, Dateien an Meetings anhängen oder sogar Videokonferenz-Links mit Google Meet generieren. Dies vereinfacht die Arbeitsabläufe sowohl für Unternehmensmitarbeiter als auch für Unternehmer.

3. Farbcodierung von Ereignissen

über Google Workspace

Visuelle Lernende werden die Möglichkeit zu schätzen wissen, Ereignisse je nach Art der Aufgabe farblich zu codieren - Meetings in blau, persönliche Termine in grün und Fristen in rot. Dies macht Ihren Kalender optisch ansprechend und verbessert Ihre Fähigkeit, Ereignisse schnell zu kategorisieren.

4. Erinnerungen und Benachrichtigungen

über Google Workspace

Mit anpassbaren Erinnerungen, die Sie Minuten oder Wochen vor einem Ereignis benachrichtigen, behalten Sie den Überblick über Ihre Verpflichtungen. Dieses Feature ist praktisch für Freiberufler, die mehrere Projekte und Fristen verwalten.

👀 Wussten Sie schon? Sie können Google Kalender verwenden, um Erinnerungen für wiederkehrende Ereignisse einzustellen, z. B. wöchentliche Team Meetings oder monatliche Zahlungen von Rechnungen. Dies ist eine fantastische Möglichkeit, Ihren Zeitplan zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine wichtige Aufgabe verpassen.

5. KI Features

über Google Workspace

Auf den Google Kalender kann auch über Gemini zugegriffen werden, einen fortschrittlichen KI-Assistenten, der die Terminplanung vereinfacht. Sie können Ereignisse über die Gemini-Chat-Oberfläche erstellen oder bearbeiten und erhalten sogar Antworten auf Fragen wie "Wann habe ich Ms. Lynn zuletzt getroffen?"

Gemini kann auch die Terminplanung automatisieren, indem es optimale Meeting-Zeiten auf der Grundlage der Verfügbarkeit der Teilnehmer vorschlägt und so den Zeitaufwand für die Terminkoordination reduziert.

Google Workspace Preise

Business Starter: 7,20 $/Benutzer pro Monat

7,20 $/Benutzer pro Monat Business Standard: $14,40/Benutzer pro Monat

$14,40/Benutzer pro Monat Business Plus: 21,60 $/Benutzer pro Monat

Was ist Notion Kalender?

über Notion Notion Kalender ist ein flexibles und anpassbares Kalender tool, das in das breitere Notion Ökosystem integriert ist. Es ermöglicht Ihnen, zu planen, zu schreiben und sich zu organisieren - alles an einem Ort.

Ganz gleich, ob Sie ein Angestellter in einem Unternehmen sind, der mehrere Meetings hintereinander abhält, oder ein Kleinunternehmer, der mit den Terminen seiner Clients jongliert, Notion Kalender hilft Ihnen, Ihre Verpflichtungen zu visualisieren, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln müssen.

Notion Kalender Features

Bei Notion Kalender dreht sich alles um Flexibilität und Personalisierung. Im Gegensatz zu starren Kalender-Tools können Sie den Kalender an Ihre Arbeitsabläufe anpassen, sei es bei der Verwaltung von Projekten, der Nachverfolgung von Gewohnheiten oder einfach bei dem Versuch, Ordnung zu halten.

Sehen wir uns einige der Schlüssel-Funktionen an, die Notion Calendar auszeichnen.

1. Automatisches Blockieren

über Notion

Machen Sie sich Sorgen, dass Ihr Kalender doppelt belegt ist? Das auto-blocking feature von Notion Kalender stellt sicher, dass Sie nicht versehentlich überlappende Ereignisse planen. Sie können Ihren Tag ohne das Risiko von Konflikten planen, indem Sie alle Ihre Verpflichtungen in einer einheitlichen Ansicht anzeigen.

2. Integrierte Features

über Notion

Der Notion Kalender ist nahtlos mit anderen Notion Features wie Datenbanken, Notizen und Wikis integriert. So können Sie Kalenderereignisse mit Aufgaben, Projekten und anderen relevanten Informationen verknüpfen und erhalten eine ganzheitlichere Ansicht Ihrer Arbeit.

3. Anpassbare Ansichten

über Notion

Mit Notion können Sie Ihren Kalender an Ihre Vorlieben anpassen, egal ob Sie eine monatliche Übersicht, eine wöchentliche Aufschlüsselung oder eine tägliche Checkliste . Diese Flexibilität ist ein Lebensretter, wenn Sie zwischen Zeitleisten für Projekte und Terminen bei mehreren Clients wechseln.

4. Aufgabenmanagement im Kanban-Stil

über Notion

Mit dem Kanban-ähnlichen Feature zur Aufgabenverwaltung von Notion Kalender können Sie Ihre Aufgaben und Termine klar und intuitiv visualisieren. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Workload zu priorisieren und Fortschritte effektiver zu verfolgen.

5. Eingebettete Dokumente

über Notion

Sie können Notizen und Dokumente direkt in Ihre Kalender-Ereignisse einbetten. Das bedeutet, dass Sie alle Informationen, die Sie benötigen, sofort zur Hand haben, egal ob es sich um Meeting-Agenden, Projekt-Briefe oder Client-Notizen handelt, ohne die App zu wechseln.

6. KI Features

über Notion

Notion KI eignet sich hervorragend zum Verwalten und Organisieren von Inhalten, z. B. zum Entwerfen von Meeting-Agenden, zum Erstellen von Elementen für Aktionen oder zum Zusammenfassen gespeicherter Informationen

Allerdings kann es nicht direkt in Kalender integriert werden, um Ereignisse zu erstellen oder zu ändern, und es kann auch keine Aufgaben der Terminplanung automatisieren, wie z. B. das Vorschlagen optimaler Meeting-Zeiten auf der Grundlage der Verfügbarkeit der Teilnehmer.

Notion Preise

Free

Plus: $12/Sitz pro Monat

$12/Sitz pro Monat Business: 18 $/Sitz pro Monat

18 $/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI: $10/Monat pro Mitglied, als Add-On zu einem der Pläne

Google Kalender vs. Notion Kalender: Features im Vergleich

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir die Funktionen von Google Kalender und Notion Kalender untersucht. Jedes Tool glänzt auf seine eigene Weise, je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen - geradliniges Zeitmanagement oder flexible Aufgabenplanung.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welches Tool am besten zu Ihrem Workflow passt, vergleichen wir die beiden Tools Feature für Feature:

Feature Google Kalender Notizkalender Sieger Planen und Verwalten von Terminen - Einfaches Freigeben Ihres Kalenders zur Koordination- Wiederkehrende Ereignisse für sich wiederholende Meetings- Eliminiert das Hin- und Herplanen - Automatisches Blockieren zur Vermeidung von Doppelbuchungen- Einheitliche Ansicht für konfliktfreies Planen- Mehr anpassbare Workflows Tie- Google für Einfachheit- Notion für Flexibilität Integration in das Ökosystem - Native Integration mit Google Mail, Google Drive und Google Meet- Ereignisse können direkt aus E-Mails erstellt werden - Verknüpft Kalender-Ereignisse nahtlos mit den Datenbanken, Notizen und Wikis von Notion- Ganzheitliches Projektmanagement Notion Kalender- Bietet eine tiefere Integration mit der Plattform und schafft so einen einzigen Workspace für alles Anpassbare Ansichten - Bietet monatliche, wöchentliche und tägliche Ansichten - Unkompliziert und effizient. - Vollständig anpassbare Ansichten - Passen Sie Ihren Kalender an spezifische Anforderungen wie Zeitleisten für Projekte oder Termine für Clients an Notion Kalender- Größere Flexibilität und maßgeschneiderte Anzeigen Farbcodierung von Ereignissen - Einfache Zuweisung von Farben zu Ereigniskategorien - Visuelle Kategorisierung von Ereignissen wie Meetings, Terminen und Aufgaben - Nicht so intuitiv; Farbcodierung erfordert manuelles Setup Google Kalender- Einfachere und visuell ansprechendere Kategorisierung Erinnerungen und Benachrichtigungen - Anpassbare Benachrichtigungen für anstehende Ereignisse - Benachrichtigungen über App, E-Mail oder Gerätebenachrichtigungen - Keine nativen Benachrichtigungen; erfordert manuelles Setup oder externe Integrationen Google Kalender- Überlegen für zeitkritische Benachrichtigungen Kanban-Style Task Management - Nicht verfügbar - Eingebaute Kanban-Boards zur Visualisierung von Aufgaben- Hervorragend geeignet für die Priorisierung von Workloads und die Nachverfolgung des Fortschritts Notion Kalender- Wert für aufgabenorientierte Benutzer von Notion Eingebettete Dokumente - Anhängen von Dateien über Google Drive- Begrenzte Links oder Anhänge für Meeting-Materialien - Direktes Einbetten von Notizen, Projektunterlagen oder Wikis in Kalender-Ereignisse für sofortigen Zugriff Notion Kalender- Bietet umfassenderen Kontext für Ereignisse Integration von Künstlicher Intelligenz - Vollständig integriert; ermöglicht die Erstellung/Bearbeitung von Ereignissen über KI in Echtzeit- Kann Abfragen über den Gemini-Chat beantworten - Erfordert manuelle Eingaben; keine direkte Kalenderintegration- Ist auf die Analyse manuell gespeicherter Daten beschränkt Google Kalender - Bietet ein KI-gestütztes, automatisiertes Ökosystem für die Terminplanung und das Management von Ereignissen Benutzerfreundlichkeit - Einfaches und intuitives Design- Minimale Lernkurve - Steilere Lernkurve für Setup und praktische Nutzung- Erfordert benutzerdefinierte Anpassungen, um das volle Potenzial auszuschöpfen Google Kalender- Besser für Benutzer, die schnelle, sofort einsetzbare Funktionen benötigen

Hier finden Sie einen detaillierten Vergleich zwischen beiden Tools:

1. Planen und Verwalten von Terminen

Beide Kalender bieten solide Features für die Planung und Verwaltung von Terminen. Die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit von Google Kalender machen ihn zu einer guten Wahl für alle, die Wert auf eine unkomplizierte Benutzererfahrung legen.

Andererseits bietet Notion Kalender größere Flexibilität und benutzerdefinierte Funktionen, mit denen Benutzer ihre Kalender an ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Die Wahl hängt vom Grad der erforderlichen benutzerdefinierten Anpassung ab.

2. Erinnerungen und Benachrichtigungen

Das robuste Erinnerungssystem von Google Kalender mit anpassbaren Benachrichtigungen per E-Mail, App oder Gerät sorgt dafür, dass die Benutzer den Überblick über ihre Termine behalten.

Notion Kalender ist zwar funktional, verfügt aber nicht über die gleichen nativen Benachrichtigungsfunktionen.

🏆 Gewinner: Google Kalender

3. Integration künstlicher Intelligenz

Die Integration von Google Kalender mit Gemini KI ermöglicht eine fortschrittlichere und automatisierte Terminplanung.

Die KI-Funktionen von Notion Kalender sind zwar leistungsstark für die Verwaltung von Inhalten, aber nicht direkt in den Kalender integriert.

🏆 Gewinner: Google Kalender

4. Eingebettete Dokumente

Die Möglichkeit von Notion Kalender, Dokumente direkt in Kalenderereignisse einzubetten, bietet einen reichhaltigeren Kontext für Meetings und Aufgaben.

Die Integration von Google Kalender in Google Drive ermöglicht Dateianhänge, ist aber nicht so nahtlos wie die eingebetteten Dokumente von Notion

🏆 Gewinner: Notion Kalender

Google Kalender vs. Notion Kalender auf Reddit

Die Debatte über Google Kalender oder Notion Kalender ist ein heißes Thema auf Reddit, bei dem Benutzer ihre Erfahrungen und Vorlieben freigeben. Für viele läuft die Entscheidung auf den spezifischen Anwendungsfall hinaus.

Als Benutzer, Kendra_Whisp kommentare,

Ich verwende Google Kalender für alle zeitbezogenen Aufgaben. Ich verwende Notion für meine Notizen, Unterrichtsnotizen, Elemente für Hausaufgaben usw. Also ganz andere Zwecke.

Kendra_Whisp

Redditors loben die Integration des Google Kalenders oft für seine nahtlosen Features zur Terminplanung, insbesondere durch die Integration von KI wie Gemini. In den Kommentaren wird die Fähigkeit hervorgehoben, die Planung von Meetings zu automatisieren, optimale Zeiten auf der Grundlage der Verfügbarkeit vorzuschlagen und Sprachbefehle zu erteilen.

Auf der anderen Seite merken Redditors an, dass Notion Kalender zwar nicht die Automatisierungs- und Integrationsfunktionen von Google Kalender bietet, dafür aber bei der Verwaltung komplexer Aufgaben und der Organisation von Inhalten glänzt.

In einem Schlüsselpunkt sind sich die Reddit-Threads jedoch häufig einig: Google Kalender übertrifft Notion Kalender für alle, die eine KI-integrierte, fortschrittliche Terminplanung, Echtzeit-Synchronisierung und Automatisierung suchen.

Wie ein anderer Benutzer, Howyll , drückt es so aus,

_...die Möglichkeit, innerhalb des Kalendereintrags an Aufgaben zu arbeiten, ist Notion super hilfreich. Aber wenn es darum geht, einfachere Dinge zu erledigen, wie z. B. die Einstellung wiederholender Aufgaben, einen leicht zu synchronisierenden Kalender und eine optisch ansprechende und praktische Darstellung des Kalenders ohne Aufwand, ist Google Kalender wahrscheinlich die bessere Wahl

Howyll

Meeting ClickUp: Die beste Alternative zu Notion Kalender und Google Kalender

Google Kalender und Notion Kalender bieten zwar solide Lösungen für die Verwaltung Ihres Terminkalenders, sind aber nicht immer geeignet, wenn es um umfassende Zusammenarbeit im Team, Projektmanagement und betriebsmanagement. ClickUp hingegen ist die Alles-App für die Arbeit, die die besten Aspekte eines Kalenders, eines Aufgabenmanagers und eines Tools für das Projektmanagement in sich vereint. So geht's:

ClickUp's One Up #1: Umfassende Ansicht des Kalenders

Koordinieren Sie Details zu Ereignissen, planen Sie Meetings, verwalten Sie Zeitleisten für Aufgaben und planen Sie Projekte mit der ClickUp Kalender-Ansicht ClickUp's Kalender Ansicht bietet eine nahtlose Möglichkeit, Zeitpläne flexibel und präzise zu verwalten. Im Gegensatz zu Notion und Google Kalender können Sie mit ClickUp die Arbeit in anpassbaren Ansichten visualisieren und die Dauer der Aufgaben leicht anpassen.

Egal, ob Sie Ereignisse koordinieren oder Zeitleisten für Aufgaben abstimmen, mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort, ohne die App wechseln zu müssen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kalendern können Sie mit dem Kalender von ClickUp:

Erinnerungen und Fristen einstellen, um wichtige Termine im Auge zu behalten, das Verpassen wichtiger Fristen vermeiden und Aufgaben per Drag-and-Drop verschieben, um Aufgaben und Meetings schnell neu zu planen

einstellen, um wichtige Termine im Auge zu behalten, das Verpassen wichtiger Fristen vermeiden und Aufgaben per Drag-and-Drop verschieben, um Aufgaben und Meetings schnell neu zu planen Synchronisierung Ihres Kalenders mit Google Workspace, Outlook und anderen gängigen externen Kalendern, um alle Ihre Aufgaben und Ereignisse an einem leicht zugänglichen Ort zu speichern

mit Google Workspace, Outlook und anderen gängigen externen Kalendern, um alle Ihre Aufgaben und Ereignisse an einem leicht zugänglichen Ort zu speichern Benutzen Sie die benutzerdefinierte Ansicht Ihres Kalenders, um ihn an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und Präferenzen anzupassen. Wechseln Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder Listen-, Board- und Kalender-Ansichten, um den besten Weg zu finden organisieren Sie Ihren Kalender Der Kalender von ClickUp verwandelt die Terminplanung in eine dynamische All-in-One-Produktivitätslösung, die nahtlos die Koordination von Ereignissen, die Verwaltung von Aufgaben und die Anpassung von Workflows miteinander verbindet.

ClickUp's One Up #2: Vorgefertigte Kalender-Vorlagen

ClickUp Kalender Planer Vorlage

ClickUp's Kalender Planer Vorlage wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie Sie planen, Prioritäten setzen und Aufgaben ausführen, genau zu verändern. Sie kombiniert Planung, Nachverfolgung und benutzerdefinierte Anpassung in einem einzigen Tool

Ob Sie Ihren Tag organisieren oder große Projekte verwalten, dieses kalender-Vorlage sorgt dafür, dass alles vereinfacht und zugänglich bleibt. Im Gegensatz zu typischen Planungstools können Sie mit dieser Vorlage:

Ihren Zeitplan übersichtlich visualisieren : Planen Sie Aufgaben und Zeitleisten in vollständig anpassbaren Layouts. Die Vorlage passt sich an Ihren spezifischen Workflow an, egal ob tägliche, wöchentliche oder monatliche Ansichten

: Planen Sie Aufgaben und Zeitleisten in vollständig anpassbaren Layouts. Die Vorlage passt sich an Ihren spezifischen Workflow an, egal ob tägliche, wöchentliche oder monatliche Ansichten Verknüpfen Sie Aufgaben mit Terminen : Integrieren Sie Termine und Meilensteine direkt in Ihren Kalender, um die Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit zu erleichtern. Verschieben Sie Elemente mühelos mit der Drag-and-Drop Funktion

: Integrieren Sie Termine und Meilensteine direkt in Ihren Kalender, um die Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit zu erleichtern. Verschieben Sie Elemente mühelos mit der Drag-and-Drop Funktion Prioritäten einstellen und Workflows automatisieren: Priorisieren Sie Aufgaben und stellen Sie sicher, dass kritische Elemente hervorgehoben werden. Mit Automatisierungsoptionen werden sich wiederholende Aufgaben bei der Planung eliminiert, was viel Zeit und Aufwand spart

ClickUp's Kalender Planer Vorlage ist mehr als nur eine kalender-Planung tool-es ist ein allumfassendes System, das Ihre Planung vereinfacht, die Produktivität optimiert und sicherstellt, dass jedes Detail berücksichtigt wird. Es ist der ultimative Planer, der die begrenzten Möglichkeiten von Notion und Google Kalender bei weitem übertrifft.

Kombinieren Sie diese Vorlage mit ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage um die Produktivität zu maximieren.

Erstellen Sie Ihre Zu erledigen-Liste in dieser vorlage für die Tagesplanung zu, weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Fristen fest. Wechseln Sie dann zur Ansicht des Kalenders in ClickUp, um Ihren Zeitplan zu visualisieren und den Überblick über Ihren Workload zu behalten.

ClickUp One Up #3: Meetings verwalten

Zentralisieren Sie Ihre Pläne und Notizen für Meetings mit ClickUp ClickUp's Meetings feature revolutioniert die Art und Weise, wie Teams Meetings planen, durchführen und nachbereiten, indem es die Terminplanung mit meeting management , Aufgabenmanagement und Tools für die Zusammenarbeit

Im Gegensatz zu eigenständigen Plattformen wie Google und Notion schafft ClickUp einen zentralen Hub, in dem geplante Meetings nahtlos mit umsetzbaren Ergebnissen verknüpft werden, was die Produktivität in jeder Phase sicherstellt.

Mit ClickUp Meetings können Sie:

Mit ClickUp Meetings die Vorbereitung von Meetings erleichtern : Tagesordnungen erstellen, Aufgaben im Vorfeld von Meetings zuweisen und notwendige Dokumente direkt an Ereignisse in Meetings anhängen. Diese integrierte Vorbereitung macht das Hin und Her überflüssig und hält die Teilnehmer bei der Stange

: Tagesordnungen erstellen, Aufgaben im Vorfeld von Meetings zuweisen und notwendige Dokumente direkt an Ereignisse in Meetings anhängen. Diese integrierte Vorbereitung macht das Hin und Her überflüssig und hält die Teilnehmer bei der Stange Zusammenarbeit in Echtzeit : Verwenden Sie ClickUp's Dokumente und ClickUp Whiteboards während Meetings, um Ideen zu sammeln, gemeinsam Notizen zu machen und Elemente für Aktionen freizugeben. Weder Google Kalender noch Notion Kalender bieten diese Art der Zusammenarbeit

: Verwenden Sie ClickUp's Dokumente und ClickUp Whiteboards während Meetings, um Ideen zu sammeln, gemeinsam Notizen zu machen und Elemente für Aktionen freizugeben. Weder Google Kalender noch Notion Kalender bieten diese Art der Zusammenarbeit Diskussionen in Aktionen umwandeln: Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben (und sogar Kommentare) zu und sorgen Sie so für Verantwortlichkeit und Durchsetzung. ClickUp verknüpft Diskussionen mit dem Projektmanagement und reduziert so die Zeit, die für wiederholte Nachfassaktionen verschwendet wird

Zuweisung von ClickUp-Kommentaren an Teammitglieder; dadurch wird ein neues Element erstellt, das der Mitarbeiter abschließen muss, bevor die Aufgabe als fertiggestellt markiert werden kann

Nutzen Sie die Analytik: Verfolgen Sie die Effizienz von Meetings und die Produktivität des Teams durch detaillierte Berichterstellung

ClickUp Meetings verwandeln routinemäßige Check-Ins in wirkungsvolle Sitzungen, indem sie die Lücke zwischen Planung und Ausführung schließen. Es ist eine abschließende Lösung, die die Zusammenarbeit verbessert, die Effizienz steigert und die Bedeutung von Meetings erhöht.

Pro-Tipp: Nutzen Sie die KI-gestützten Features von ClickUp, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Erstellen von Meeting-Agenden oder das Zusammenfassen von Meeting-Notizen. So sparen Sie wertvolle Zeit und können sich auf strategischere Arbeiten konzentrieren.

Verbinden Sie über 1000+ tools mit ClickUp Integrationen ClickUp Integrationen bietet Verbindungen zu verschiedenen externen tools und ist damit ein Kraftpaket in Sachen Produktivität, das Planung, Aufgabenmanagement und Workflow-Optimierung miteinander verbindet.

Diese Integrationen stellen sicher, dass Sie Ihre bevorzugten tools verbinden können, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen, was Zeit spart und die Abläufe vereinfacht.

Einige Beispiele für die ClickUp-Integrationen sind:

Google Kalender-Synchronisierung : Nahtlose Synchronisierung von Aufgaben und Details zu Ereignissen zwischen ClickUp und Google Kalender in Echtzeit. Aktualisierungen auf der einen Plattform werden sofort auf der anderen berücksichtigt, sodass Ihr Terminplan immer aktuell und zentral bleibt

: Nahtlose Synchronisierung von Aufgaben und Details zu Ereignissen zwischen ClickUp und Google Kalender in Echtzeit. Aktualisierungen auf der einen Plattform werden sofort auf der anderen berücksichtigt, sodass Ihr Terminplan immer aktuell und zentral bleibt Google Kalender Synchronisierung von Aufgaben : Synchronisieren Sie Google Aufgaben direkt mit dem Google Kalender und zeigen Sie Fälligkeitsdaten, Startzeiten und Fristen an. Benutzen Sie die benutzerdefinierte Auswahl für die Synchronisierung: Wählen Sie bestimmte Status, Mitarbeiter oder Prioritäten, um zu filtern, was in Ihrem Kalender angezeigt wird

: Synchronisieren Sie Google Aufgaben direkt mit dem Google Kalender und zeigen Sie Fälligkeitsdaten, Startzeiten und Fristen an. Benutzen Sie die benutzerdefinierte Auswahl für die Synchronisierung: Wählen Sie bestimmte Status, Mitarbeiter oder Prioritäten, um zu filtern, was in Ihrem Kalender angezeigt wird Integration mit Calendly: Verbindung von Calendly mit ClickUp um die Terminplanung zu automatisieren. Einladungen zu Meetings und Planungsdetails werden automatisch als Aufgaben in ClickUp erstellt, was eine mühelose Nachverfolgung und Nachbereitung ermöglicht

