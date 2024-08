Der Infinity-Leitfaden für Projektmanagement (Vorteile, Limits)

Ob Eiscreme oder Projektmanagement-Software - die Entscheidung, was man will, kann schwierig sein - vor allem, wenn es eine große Auswahl an fantastischen Möglichkeiten gibt. 🍦

Zum Glück haben Sie eine Ahnung, dass vielleicht Infinity Projektmanagement die richtige Wahl für Ihr Geschäft ist.

Aber Sie wollen sich vergewissern, dass Infinity Ihrem Geschmack und den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Sie wollen doch nicht einen Bissen nehmen und sich das Gehirn einfrieren lassen, oder? 🥶

Um Sie auf den Geschmack zu bringen, haben wir einen umfassenden Leitfaden zum Projektmanagement von Infinity erstellt, der folgende Punkte abdeckt schlüssel-Features , vorteile und fünf wichtige Limits (mit Lösungen) .

Fangen wir an!

Was ist Unendlichkeit?

Infinity ist eine Projektmanagement-Software und ein Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten und projektbezogene Infos an einem Ort speichern können.

Die meisten Teams und Einzelpersonen nutzen Infinity, weil es Folgendes bietet features wie ein Gantt Diagramm , die Formular-Ansicht und die Skalierbarkeit je nach den Bedürfnissen Ihres Teams.

Aber die Sache ist die: Sie können die besten Joggingschuhe der Welt haben, aber wenn Sie nicht wissen, wie man läuft, werden Sie nicht weit kommen. 🏃

Genauso brauchen Sie vielleicht eine gute Ausbildung, bevor Sie ein projektmanagement tool sein volles Potenzial zu entfalten.

Zum Glück bietet Infinity ein Einführungsprogramm mit verschiedenen Tutorials und Anleitungen. Auf diese Weise können Sie mit dem Tool loslegen, auch wenn Sie keine umfassende Erfahrung mit Projektmanagement-Apps haben.

3 wesentliche Features von Infinity

Hier sind drei gute Gründe, warum Infinity ein nützliches Projektmanagement tool ist:

1. Mehrere Ansichten für das Projekt

Eine hervorragende Projektmanagement-Software bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, projektbezogene Daten zu visualisieren. Auf diese Weise können Sie die Aufgaben so sehen und verwalten, wie Sie es wünschen.

Hier sind die sechs verschiedenen Ansichten, die Infinity Ihnen bietet:

A. Tabellenansicht

Manchmal müssen Sie mit mehreren Elementen arbeiten, und Sie werden wahrscheinlich Tabellenblätter benötigen.

Glücklicherweise müssen Sie sich nicht auf tabellenkalkulationssoftware wie Google Tabellen wenn Sie Infinity haben.

Mit Infinity können Sie CSV-Dateien importieren oder eine Tabellenkalkulation von Grund auf neu erstellen. Mit seinem Feature für Formeln haben Sie eine ziemlich gute integrierte Tabellenkalkulationssoftware.

B. Ansicht der Spalten

Die manuelle Verwaltung von Workflows kann kompliziert werden.

Projekte haben mehrere Phasen mit vielen verschiedenen Aufgaben, die zu jedem Schritt gehören.

Darüber hinaus müssen Sie den Fortschritt nachverfolgen, und wenn Sie das manuell erledigen, kann sich das ins Unendliche ausdehnen. 😫

Aber keine Sorge, die Spaltenansicht von Infinity (eine kanban Board ) kann Ihnen hier weiterhelfen.

Dieses Feature kann Ihnen helfen, Daten mit Leichtigkeit zu verwalten, zumal arbeiten mit visuellen Blöcken ist selbsterklärend. Mit der Drag-and-Drop Funktion wird die Organisation von Aufgaben zum Kinderspiel.

C. Listenansicht

Zu erledigende Listen sind ziemlich einfach zu benutzen.

Ganz zu schweigen davon, dass es sehr befriedigend sein kann, Dinge von einer langen Zu erledigen-Liste abzuhaken. 📝

Infinity verfügt über ein Feature Listenansicht, mit dem Sie einen schnellen Überblick über Ihre Aufgaben erhalten. Sie können Aufgaben nach ihrer Fertigstellung filtern und sie sogar nach Beschreibungen, Datum, Mitgliedern und mehr gruppieren.

D. Kalender-Ansicht

In der Kalender-Ansicht von Infinity können Sie Fristen festlegen, persönliche Aufgaben verwalten und Workflow-Zeitpläne erstellen, damit Ihre Team-Mitglieder immer auf dem Laufenden bleiben.

Dies ist besonders nützlich für scrum und agile Teams die in time-boxed Zyklen arbeiten. Sie brauchen klare zeitleisten für Projekte um Fristen rechtzeitig einzuhalten.

E. Gantt-Ansicht

Die Gantt-Ansicht von Infinity ist ein hervorragendes Tool für die Planung von Projekten.

Sie können Zeitleisten einstellen und erstellen roadmaps was bei der Arbeit an einem langfristigen Projekt mit mehreren Zielen hilfreich sein kann. Sie können auch ganz einfach ein Start- und Enddatum einstellen und Ihre Zeitpläne für den Tag, die Woche, den Monat und das Jahr anzeigen lassen.

F. Ansicht des Formulars

Was ist langweiliger als das Ausfüllen von Formularen? Eines zu erstellen. 😴

Aus diesem Grund verfügen die meisten Apps für Projektmanagement über Drittanbieter-Integrationen mit tools zur Erstellung von Formularen .

Aber mit Infinity sind Sie bei der Erstellung von Formularen nicht auf Integrationen angewiesen.

In der eingebauten Ansicht können Sie Formulare erstellen und sie für Ihr Team freigeben. Sie können auch den Link zu Ihrer Website einbetten und ihn für Ihre Kontakte freigeben.

2. Benutzerdefinierte Attribute

Infinity bietet Ihnen eine Vielzahl von benutzerdefinierten Attributen, mit denen Sie mehrere Projekte noch detaillierter beschreiben können, um sie effizient zu verwalten.

Daten, Beschriftungen, Kontrollkästchen, Texte, Formeln... es gibt ein Attribut für alles, was Sie brauchen!

Auf diese Weise erhalten Sie die Flexibilität, Ihr Projekt bis ins Detail benutzerdefiniert zu gestalten.

3. Aufgaben an mehrere Benutzer zuweisen

Infinity verfügt über ein Mitglieder-Attribut, mit dem mehrere Benutzer einer bestimmten Aufgabe zugewiesen werden können, um die Zusammenarbeit zu verbessern und das Teamwork zu fördern.

Wenn Ihr Projektteam besonders produktiv sein soll, muss sich jedes Mitglied des Teams über seine Aufgaben im Klaren sein. Deshalb können Sie in Infinity Teammitgliedern bestimmte Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen zuweisen.

2 Schlüsselvorteile der Verwendung von Infinity für das Projektmanagement

Infinity bietet Ihnen zwei wesentliche Vorteile bei der Verwaltung Ihrer Projekte:

1. Unterstützt verschiedene Vorlagen für alle Ihre Bedürfnisse

Projekte von Grund auf neu einzustellen, kann für die meisten von uns ein Alptraum sein.

Glücklicherweise bietet Infinity Ihnen zahlreiche Vorlagen in verschiedenen Bereichen, um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen.

Ob Sie eine projekt Kanban Board oder ein Support-Ticket-System, könnten Sie eine geeignete Vorlage finden.

Und wenn Sie #fitnessaddict sind, können Sie die Vorlage für den Trainingsplaner von Infinity verwenden, um Ihre Trainingsroutinen und Ziele zu verfolgen.

Bei großen Projekten fallen sehr viele Daten an, die schwer zu organisieren und zu bearbeiten sind.

Ein Ausweg ist, das Projekt in kleine Einheiten zu unterteilen und diese in einer Hierarchie zu organisieren.

Infinity kann Ihnen hier helfen.

Mit der Software können Sie komplexe Projekte in Hierarchien organisieren, die aus Arbeitsbereichen, Boards, Ordnern, Unterordnern, Registerkarten, Listen und Elementen bestehen.

Auf diese Weise können Sie Ihre Projekte fast endlos erweitern, was die Organisation zu einem Kinderspiel macht.

5 wesentliche Limitierungen des Infinity-Projektmanagements (mit Lösungen)

Mehrere Ansichten für Projekte, Vorlagen, Hierarchien, benutzerdefinierte Anpassungen.... Infinity scheint das einzig Wahre zu sein.

Aber Infinity ist nicht nur Sonnenschein und Regenbögen.

Die Dinge werden stürmisch, sobald Sie feststellen, dass Infinity mehrere Limits hat projektmanagement . ☔

Nun, dieses Mal könnte es genau das sein!

Hier sind fünf wichtige Gründe, warum Sie Infinity nicht verwenden sollten: Kein kostenloser Plan verfügbar in diesem Artikel!

So können Sie Daten zwischen Ihren bevorzugten Apps am Arbeitsplatz verschieben, ohne unzählige Registerkarten und Fenster öffnen zu müssen.

Zusätzlich zu den Integrationen bietet ClickUp auch ein automatisches Import Feature, mit dem Sie Ihre Daten aus anderer Projektmanagement-Software , wie zum Beispiel Basecamp und Jira .

So können Sie ganz einfach und kostenlos auf ClickUp umsteigen!

Hier sind noch mehr Gründe, warum ClickUp besser ist als Infinity:

Aufgaben Prioritäten : helfen Ihrem Projekt Team, Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abzuschließen, mit vier verschiedenen Prioritätsflags

helfen Ihrem Projekt Team, Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abzuschließen, mit vier verschiedenen Prioritätsflags Benutzerdefinierte Benachrichtigungen : Sie haben die volle Kontrolle darüber, wann und wo Sie ClickUp Benachrichtigungen erhalten

Sie haben die volle Kontrolle darüber, wann und wo Sie ClickUp Benachrichtigungen erhalten Automatisierungen : Lassen Sie Ihr Team sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, indem Sie zeitraubende Aufgaben automatisieren

Lassen Sie Ihr Team sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, indem Sie zeitraubende Aufgaben automatisieren Dokumente: behalten Sie Ihr Wissensmanagement direkt in ClickUp: MitDokumentekönnen Sie Wissensdatenbanken, Benutzerhandbücher und mehr erstellen

Mehrere Mitarbeiter : Implementieren Sie mühelos Teamarbeit, indem Sie mehrere Benutzer einer einzigen Aufgabe zuweisen

Implementieren Sie mühelos Teamarbeit, indem Sie mehrere Benutzer einer einzigen Aufgabe zuweisen Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie zusätzliche Infos zu Ihren Aufgaben hinzu, damit Ihr Team genau weiß, was zu erledigen ist

Flexible Ansichten für Projekte : Sehen Sie Ihre Projekte in einerListe,Board,Box, und eine ganze Menge mehr

Formular-Ansicht : Erstellen und Bearbeiten schöner Formulare, um Feedback von Clients und Mitarbeitern zu erhalten

Erstellen und Bearbeiten schöner Formulare, um Feedback von Clients und Mitarbeitern zu erhalten Hierarchie Struktur hierarchie: Verwalten Sie Ihre Projekte mit Leichtigkeit, indem Sie sie in Workspaces, Spaces, Ordnern und mehr anordnen

Vorlagen : Beschleunigen Sie Projekte mit vorgefertigtenvorlagen für Design, Finanzen, Vertrieb, und andere Teams

Bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus mit ClickUp

Während Infinity mit seinen verschiedenen Vorlagen und Ansichten ziemlich viel zu bieten hat, fehlen ihm einige grundlegende Features, die es ausbremsen. 🥊

Features wie Erinnerungen und persönliche Ansichten, die in den meisten robusten Programmen üblich sind aufgabenverwaltung apps, sind in Infinity nicht zu finden.

Ein flexibles Projektmanagement tool wie ClickUp hat eine eingebaute Notepad , zeitschätzungen und eine kollaborative Bearbeitung feature, das Sie bei der effizienten Verwaltung und Bearbeitung von Projekten unterstützt.

Sicherlich ist es schwer, sich für eine Eissorte zu entscheiden, aber mit ClickUp ist die Auswahl der richtigen Projektmanagement-Software ein Kinderspiel. Testen Sie ClickUp heute kostenlos und erleben Sie alles, was Sie sich von einer Projektmanagement-Plattform wünschen können! 🍨