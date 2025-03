Wie man mit NotebookLM einen Podcast erstellt

Kürzlich machte ein virales Beispiel für die Fähigkeiten von NotebookLM auf Reddit die Runde. Der Podcast zeigte eine Unterhaltung zwischen zwei KI-Moderatoren, die so überzeugend war, dass sie Debatten über die Fähigkeit der KI, Dinge wahrzunehmen oder zu fühlen, auslöste.

Diese beeindruckende Demonstration der Erstellung von Inhalten mit Hilfe von KI hat viele dazu veranlasst, das Potenzial von NotebookLM zu loben. aber wie gut ist das tool?_

und wie können Sie dieses leistungsstarke Tool nutzen, um Ihre eigenen KI-Podcasts zu erstellen?_

In diesem Artikel gehen wir die Schritte zur Erstellung eines KI-Podcasts mit NotebookLM durch, diskutieren die Limits des Tools und schlagen einige Best Practices für Ihre Podcasting-Reise vor.

Als Bonus stellen wir Ihnen außerdem eine praktikable Alternative und Vorlagen vor, die Ihnen helfen, Ihren Aufwand für KI-Podcasts zu verringern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Kombinieren Sie KI, persönliche Kreativität, Analytik und SEO für bessere Podcasts

NotebookLM verwandelt Dokumente, Blogs, Folien und Videos in Audio-Podcasts

Laden Sie bis zu 50 Quellen hoch (PDFs, YouTube-Videos, Google Docs) und klicken Sie auf Generieren, um Ihren Podcast zu erstellen

Personalisieren Sie mit Ton oder Themenanweisungen

NotebookLM hat Limits, wie z.B. 30-Minuten-Podcast-Obergrenze, begrenzte KI-Stimmenoptionen

Für eine bessere Planung von Podcasts bietet ClickUp Brain KI-Features für die Verwaltung von Aufgaben und die Erstellung von Inhalten

Erste Schritte mit NotebookLM

was ist Google's NotebookLM?

Es ist ein experimentelles KI-gestütztes Notizbuch-Tool von Google Labs, das die Art und Weise, wie wir lernen und Informationen organisieren, durch ein unterhaltsames Format verändern soll.

Im Gegensatz zu breit angelegten KI-Modellen erstellt NotebookLM ein personalisiertes Sprachmodell auf der Grundlage der vom Benutzer zur Verfügung gestellten Dokumente, was es zu einem leistungsstarken Verbündeten für Forschung und persönliche Projekte macht.

Erstellen eines KI-Podcasts mit NotebookLM

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren KI-Podcast Schritt für Schritt mit NotebookLM erstellen.

Schritt 1: Greifen Sie auf NotebookLM zu und erstellen Sie Ihr Notebook

Gehen Sie zu notebooklm.google.com und melden Sie sich mit Ihrem Google Konto an. Nach der Anmeldung können Sie auf Ihren Workspace zugreifen, in dem alle Ihre Projekte gespeichert und verwaltet werden.

Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, klicken Sie auf "Neu erstellen", ansonsten wählen Sie "Neues Notizbuch" Dieses neue Notizbuch stellt eine neue Leinwand für Ihr Podcast-Projekt dar.

Schritt 2: Hochladen des Quellmaterials

NotebookLM ermöglicht es Ihnen, bis zu 50 Quelldokumente hinzuzufügen. Dazu können PDFs, Websites, YouTube Videos, Google Docs und Folien gehören.

Sie können Dateien per Drag & Drop hinzufügen oder aus verschiedenen Quellen auswählen, darunter Ihr Computer und Google Drive.

Warum so viele Quellen hochladen, fragen Sie sich? Nun, indem Sie Ihre Eingaben diversifizieren, stellen Sie der KI einen reichhaltigen Pool an Informationen zur Verfügung, aus dem sie schöpfen kann, was zu detaillierteren und interessanteren Audiodiskussionen führt.

🎉 Fun Fact: Der Begriff "Podcast" wurde durch die Kombination von "iPod" und "Broadcasting" geprägt Auch wenn der Name ursprünglich auf das ikonische Gerät von Apple zurückgeht, hat sich die Podcasting-Branche seither weit über diese ursprüngliche Assoziation hinaus entwickelt. Heute werden Podcasts auf Smartphones, Desktops und sogar über intelligente Lautsprecher konsumiert und sind so für Millionen von Menschen weltweit zugänglich.

Schritt 3: Quellen überprüfen und ordnen

Die hochgeladenen Dateien werden in der linken Seitenleiste angezeigt.

Sie können weitere Dateien hinzufügen, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken. Deaktivieren Sie alle Dateien, die Sie nicht in die Zusammenfassung aufnehmen möchten.

Auf diese Weise können Sie den Input für Ihren KI-Podcast so abstimmen, dass er nicht "halluziniert" und sich die Diskussion auf die wichtigsten Informationen konzentriert.

Schritt 4: Erzeugen des Podcasts

Und jetzt kommt der eigentliche Clou.

Navigieren Sie zum Abschnitt "Notebook Guide" und suchen Sie das Feature "Audio-Übersicht". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Generieren", um Ihren Inhalt in eine Unterhaltung im Podcast-Stil zu verwandeln.

Die KI von NotebookLM analysiert Ihr Quellmaterial und erstellt ein neues Gesprächsskript zwischen zwei KI-Moderatoren, das noch nie produziert wurde!

Es destilliert Schlüsselpunkte aus Ihren Dokumenten in ein ansprechendes Audio Format.

Schritt 5: Den Podcast benutzerdefiniert gestalten (optional)

Für ein benutzerdefiniertes Erlebnis klicken Sie auf "Anpassen" anstelle von "Generieren"

Fügen Sie im Fenster "Audio-Übersicht anpassen" spezifische Anweisungen hinzu, die die KI bei der Erstellung Ihres Podcasts anleiten.

Benutzerdefinierte Anweisungen fügen "Nuancen" hinzu, die der KI bei der Steuerung helfen können. So können Sie sich auf bestimmte Themen konzentrieren, einen bestimmten Tonfall wählen oder die Unterhaltung so strukturieren, wie es Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Schritt 6: Anhören und verfeinern

In diesem letzten Schritt geht es um Qualitätskontrolle und Iteration.

Nach der Erstellung können Sie die Wiedergabe mit der Schaltfläche und dem Schieberegler steuern. Sie können die Wiedergabe anhalten, fortsetzen und im Podcast vor- oder zurückspulen.

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie es bewerten und eine Rückmeldung geben. Anschließend können Sie es mit angepassten Anweisungen neu generieren, z. B. "Sprechen Sie im Stil von Joe Rogan", "Stellen Sie die Fragen so, wie Lex Fridman es in seinen Podcasts tut" usw.

Hören Sie nicht auf, bis Sie mit dem "endgültigen" Ergebnis zufrieden sind, und das war's! Sie haben soeben mit Hilfe von NotebookLM in Sekundenschnelle Ihren allerersten Podcast erstellt.

💡 Pro-Tipp: Kombinieren Sie KI-generierte Inhalte von NotebookLM mit persönlichen Einblicken oder Anekdoten, um eine einzigartige Stimme zu schaffen, die bei Ihrem Publikum ankommt. Während KI Effizienz bietet, sorgt Ihre persönliche Note für Authentizität und Verbindung.

Hier ein Beispiel für einen Podcast

Der folgende Demo-Podcast zeigt, wie einfach es ist, Podcasts mit NotebookLM zu erstellen.

Als Quellen wurden eine von ChatGPT generierte Ausgabe der Frage "Logik vs. Intuition und wie sie sich auf kochendes Wasser bezieht" sowie ein YouTube Video-Link zum selben Thema hochgeladen.

Viel Spaß bei der Unterhaltung! 😄

Limits bei der Verwendung von NotebookLM für die Erstellung von Podcasts

Das Podcast Feature von NotebookLM ist zwar innovativ, bringt aber einige Einschränkungen mit sich, die Ersteller von Inhalten beachten sollten. Diese Einschränkungen können sich auf die Qualität der erstellten Podcasts auswirken.

1. Die Länge der Podcasts ist auf 30 Minuten begrenzt

Ja, Längenbeschränkungen stellen eine große Herausforderung dar. NotebookLM begrenzt die Länge von Podcast-Episoden in der Regel auf etwa 30 Minuten, wobei einige Benutzer sogar kürzere Limits von 3 bis 15 Minuten berichten. Diese Beschränkung kann Ersteller behindern, die tiefgehende, umfassende Episoden zu komplexen Themen produzieren wollen.

2. Fehlende Sprachauswahl und Vorschau

Die Sprachoptionen sind ein weiterer Bereich, in dem NotebookLM Schwächen aufweist. Das Tool bietet nur zwei synthetische Stimmen - eine männliche und eine weibliche. Diese begrenzte Auswahl kann es für Ersteller schwierig machen, eine einzigartige Markenidentität zu schaffen oder verschiedene Publikumsvorlieben anzusprechen.

Außerdem können Benutzer ohne ein Feature zur Sprachvorschau nicht testen, wie ihre Inhalte klingen werden, bevor sie den vollständigen Podcast erstellen.

💡 Pro-Tipp: Die KI von NotebookLM ist darauf trainiert, Fehler zu minimieren, kann aber dennoch "halluzinieren", indem sie Ungenauigkeiten einfügt oder Details erfindet, die im ursprünglichen Quellmaterial nicht vorhanden sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, von der KI generierte Inhalte vor der Veröffentlichung zu überprüfen.

3. Weniger Anpassungsmöglichkeiten

Die benutzerdefinierte Anpassung ist ein großer Schmerzpunkt. Der automatische Skriptgenerator von NotebookLM bietet nur minimale Möglichkeiten zur Feinabstimmung oder zum Hinzufügen kreativer Nuancen. Dieser Mangel an Flexibilität kann zu generischen Podcasts führen oder dazu, dass der beabsichtigte Ton und Stil des Erstellers nicht erfasst wird.

4. Kein Support für mehrere Sprachen

Der sprachliche Support ist ein weiteres wichtiges Limit. Derzeit unterstützt NotebookLM nur Englisch und schließt damit nicht-englischsprachige Benutzer und Ersteller aus, die ein mehrsprachiges Publikum ansprechen. Diese Einschränkung limitiert die globale Anwendbarkeit des Tools erheblich.

5. Erweiterte Audiobearbeitung ist nicht verfügbar

Die Möglichkeiten der Audiobearbeitung sind bestenfalls einfach. NotebookLM bietet keine erweiterten Optionen zur Anpassung der Intonation, des Tempos oder zur Nachbearbeitung. Das bedeutet, dass Ersteller für den Feinschliff ihrer Podcasts möglicherweise auf zusätzliche Software angewiesen sind, was einen zusätzlichen Schritt im Produktionsprozess bedeutet.

6. Gelegentliche Halluzinationen

Die Genauigkeit des Inhalts kann ein Problem darstellen. Auch wenn NotebookLM bestrebt ist, dem Ausgangsmaterial treu zu bleiben, werden manchmal Ungenauigkeiten eingefügt oder Details erfunden, die im ursprünglichen Inhalt nicht enthalten waren. Dies kann besonders für Ersteller problematisch sein, die sachliche oder pädagogische Inhalte produzieren.

7. Nicht monetarisierbare Ausgaben

Monetarisierungsoptionen sind in NotebookLM nicht vorhanden. Das Tool erlaubt nicht das Einfügen von Werbung oder Sponsoring, was ein erheblicher Nachteil für Ersteller sein kann, die mit ihren Podcasts Einnahmen erzielen möchten.

8. Fehlende Integrationsmöglichkeiten

Schließlich kann auch die fehlende Integration mit externen Tools und Plattformen frustrierend sein. NotebookLM lässt sich nicht direkt mit Podcast-Hosting-Plattformen oder externer Software zur Audiobearbeitung verbinden, sodass manuelle Schritte zur Veröffentlichung und Verfeinerung von Inhalten erforderlich sind.

ClickUp Brain für die Planung und Erstellung von Podcasts verwenden

In Anbetracht der oben genannten Limits mag die Erstellung eines qualitativ hochwertigen Podcasts jetzt wie eine harte Nuss erscheinen.

Aber nicht, wenn Sie ClickUp um damit zu arbeiten.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Produktivität und Projektmanagement, das Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. ClickUp Gehirn , ein KI-gestütztes Feature innerhalb der ClickUp-Plattform, bietet Podcastern eine abschließende Lösung zur Rationalisierung ihres Produktionsprozesses. Es kombiniert Aufgabenmanagement, Organisation von Inhalten und KI-Unterstützung, um die Planung und Erstellung von Podcasts zu verbessern.

ClickUp Brain hilft bei ideenfindung durch die Analyse vorhandener Entwürfe oder Skizzen von Inhalten und das Vorschlagen neuer Themen. Es kann Ihnen dabei helfen, Titel für Episoden zu finden, Gliederungen zu erstellen und Drehbücher auf der Grundlage Ihrer Angaben zu entwerfen.

Verbinden Sie dies mit den ClickUp Features zur Aufgabenverwaltung und Planung von Inhalten, und Sie können Zeit sparen und Ihre zeitleiste für das Projekt auf dem richtigen Weg - vor allem, wenn Sie mit einem Team zusammenarbeiten und eine schnelle Kommunikation benötigen.

Für bessere zusammenarbeit im Team mit ClickUp Brain können Sie Engpässe in Ihrem Produktionsprozess identifizieren und Lösungen zur Steigerung der Effizienz empfehlen.

📌 Beispiel: Sie arbeiten mit einem Team an der Produktion einer Podcast-Serie über aufkommende Techniktrends. Auf halbem Weg durch das Projekt verrutschen die Termine und Sie vermuten Probleme im Workflow. Mithilfe von ClickUp Brain analysieren Sie die Muster für das Abschließen von Aufgaben und stellen fest, dass sich die Bearbeitung des Skripts aufgrund von sich überschneidenden Zuständigkeiten ständig verzögert. Die KI schlägt vor, die Aufgaben neu zu verteilen, indem sie einen eigenen Editor zuweist und die Meilensteine der Bearbeitung aufteilt.

ClickUps Podcast-Vorlage

ClickUp Podcast-Vorlage

Die anpassbaren Vorlagen von ClickUp sind sehr nützlich für die Planung von Podcasts. Die ClickUp Podcast-Vorlage ermöglicht es Benutzern zum Beispiel, Episoden zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und Ressourcen effizient zu verwalten.

Sie enthält Abschnitte für Episodenideen, Notizen zur Recherche und Produktionszeitpläne.

Diese Vorlage erleichtert die Planung und Terminierung von Episoden und hilft Ihnen gleichzeitig bei der Verwaltung von Ressourcen wie Audioclips und Artwork. Sie können den Fortschritt über Episoden und Staffeln hinweg nachverfolgen und so alles auf Kurs halten.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Podcast-Serie mit mehreren Moderatoren und Gästen. Mit der ClickUp Vorlage für Podcasts können Sie Aufgaben für Brainstorming, Recherche und Aufnahme erstellen. Weisen Sie jeder Phase Fristen zu und überwachen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Feldern wie "Aufnahmestatus" und "Bearbeitungsstatus" In der Ansicht "Board" können Sie zum Beispiel auf einen Blick sehen, welche Episoden geplant, aufgenommen und fertig zur Veröffentlichung sind.

ClickUp's Podcast Kalender Vorlage

ClickUp Podcast Kalender Vorlage

ClickUp's Podcast Kalender Vorlage hilft bei der Planung und Visualisierung Ihres Zeitplans für die Veröffentlichung von Inhalten.

Diese Vorlage bietet eine umfassende Ansicht der anstehenden Episoden, Gastauftritte und Themen, was die Planung und Nachverfolgung von Podcasts mühelos macht. Sie können auch den Status von Transkripten überwachen, Notizen zu Sendungen verwalten und Sponsoren im Auge behalten.

Diese Vorlage gewährleistet eine reibungslose Podcast-Produktion mit Features wie Zeiterfassung, Tags und Achtung vor Abhängigkeiten.

📌 Beispiel: Sie verwalten eine Podcast-Serie mit wöchentlichen Gast-Interviews. Mit der ClickUp Vorlage für den Kalender weisen Sie für jede Phase des Podcasts - Recherche, Aufnahme, Bearbeitung und Veröffentlichung - Termine zu. Mit dem benutzerdefinierten Feld "Gastauftritt" können Sie zum Beispiel bestätigte und ausstehende Gasttermine nachverfolgen, während die Ansicht des Kalenders eine visuelle Zeitleiste bietet, um sicherzustellen, dass die Episoden gleichmäßig verteilt sind. Mit den Warnungen zur Abhängigkeit werden Sie gewarnt, wenn sich die Vorbereitung des Transkripts verzögert. So können Sie Aufgaben anpassen und vermeiden, dass Ihr Veröffentlichungszeitplan durcheinander gerät.

Hier ist ein Beispiel für die Planung und Erstellung eines Podcasts mit ClickUp

Schritt 1 - Ideenfindung: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Episodenideen und Gliederungen zu erstellen.

Schritt 2 - Planung: Verwenden Sie die ClickUp Podcast-Vorlage, um Episoden und Aufgaben zu organisieren.

Schritt 3 - Drehbucherstellung: Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an den Drehbüchern ClickUp Dokumente mit KI-Unterstützung.

Schritt 4 - Aufnahme: Nachverfolgung von Aufnahmesitzungen und Verwaltung von Audiodateien in ClickUp.

Schritt 5 - Bearbeitung: Zuweisen von Bearbeitungsaufgaben und Überwachen des Fortschritts mithilfe der ClickUp-Features zur Aufgabenverwaltung.

Schritt 6 - Veröffentlichung: Mit der Vorlage für den Podcast-Kalender können Sie die Veröffentlichung von Episoden planen und nachverfolgen.

Best Practices für die Erstellung von KI-Podcasts

Während KI ein leistungsstarkes Tool ist, um Ihre einzigartige Stimme und Authentizität zu bewahren, müssen Sie den "Sie"-Faktor hinzufügen, indem Sie den KI-generierten Inhalten eine persönliche Note verleihen.

So optimieren Sie Ihre Podcasts mit KI:

Verstehen Sie die Vorlieben und Verhaltensweisen Ihres Publikums mithilfe von KI-gesteuerten Analysen. Anhand dieser Daten können Sie Ihre Inhaltsstrategie ausrichten und fesselndere Episoden erstellen.

Ihres Publikums mithilfe von KI-gesteuerten Analysen. Anhand dieser Daten können Sie Ihre Inhaltsstrategie ausrichten und fesselndere Episoden erstellen. Optimieren Sie Aufgaben in der Postproduktion , wie z. B. Rauschunterdrückung, Audioausrichtung und Entfernen von Füllwörtern, mit KI, umzeit zu sparenund die Qualität zu verbessern.

, wie z. B. Rauschunterdrückung, Audioausrichtung und Entfernen von Füllwörtern, mit KI, umzeit zu sparenund die Qualität zu verbessern. Erhöhen Sie die Auffindbarkeit , indem Sie mithilfe von KI stichwortreiche Notizen, Episodenbeschreibungen und aufmerksamkeitsstarke Titel erstellen. Bevor Ihre Hörer die Inhalte Ihres Podcasts hören, benötigen sie eine allgemeine Vorstellung von Ihrem Thema. Mithilfe von KI können Sie überzeugende Notizen und Episodenbeschreibungen erstellen und dabei relevante Schlüsselwörter einbeziehen, um Ihre Online-Auffindbarkeit zu verbessern.

, indem Sie mithilfe von KI stichwortreiche Notizen, Episodenbeschreibungen und aufmerksamkeitsstarke Titel erstellen. Bevor Ihre Hörer die Inhalte Ihres Podcasts hören, benötigen sie eine allgemeine Vorstellung von Ihrem Thema. Mithilfe von KI können Sie überzeugende Notizen und Episodenbeschreibungen erstellen und dabei relevante Schlüsselwörter einbeziehen, um Ihre Online-Auffindbarkeit zu verbessern. Verbessern Sie das Engagement, erhöhen Sie die Sichtbarkeit und die Klickraten mit aufmerksamkeitsstarken Titeln, die wichtige Schlüsselwörter enthalten. Sie können auch Folgendes verwendentranskriptionssoftware einsetzen, um einen genauen, durchsuchbaren Text zu erhalten, der die Zugänglichkeit und die Suchmaschinenoptimierung verbessert.

📌Beispiel: Nachdem Sie eine Podcast-Episode über Marketingtrends erstellt haben, verwenden Sie ein KI-Tool wie ClickUp Brain, um detaillierte Notizen zur Sendung zu erstellen. Bei der Durchsicht der Notizen schlägt ein SEO-Tool vor, Keywords wie "KI im Marketing" und "Automatisierung von Inhalten" hinzuzufügen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Diese Notizen werden dann für die Veröffentlichung in der ClickUp Kalender-Vorlage für Podcasts geplant, um eine rechtzeitige Veröffentlichung mit maximaler SEO-Wirkung sicherzustellen.

Machen Sie Ihre Podcasts mit ClickUp veröffentlichungsfertig!

Die KI-gestützte Erstellung von Podcasts verändert die Produktion von Inhalten und bietet den Erstellern eine Vielzahl von Tools zur Optimierung ihres Workflows.

NotebookLM und ClickUp Brain stehen für das halsbrecherische Tempo dieses Wandels und ermöglichen es Podcastern, Inhalte mit bemerkenswerter Effizienz in kurzer Zeit zu erstellen, zu planen und zu optimieren.

Obwohl KI-Tools unglaubliche Möglichkeiten bieten, sind sie kein Ersatz für menschliche Kreativität. Die erfolgreichsten Podcasts auf YouTube oder Spotify vereinen die analytischen Fähigkeiten der KI mit der einzigartigen Stimme und Perspektive des Erstellers.

Durch die Kombination der KI-gesteuerten Vorlagen von ClickUp und der Audiogenerierung von NotebookLM können Sie die Produktionszeit drastisch reduzieren und neue kreative Möglichkeiten für Ihren Podcast erschließen.

Also, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf und bereiten Sie Ihre KI-Tools und Prompts vor. Ihr Publikum wartet schon.

