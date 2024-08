15 Produktivitäts-Podcasts, die Sie motivieren

Beginnen wir mit einer Wortaufgabe. 🤓

Wenn du in ein belebtes Starbucks gehst und jeden Kunden im Rollkragenpullover fragst, ob er Podcasts mag, wie viele von ihnen würden dann ja sagen?

Antwort: Alle.

Podcasts sind sehr beliebt, und das wussten Sie wahrscheinlich schon! Aber wusstest du, dass es ab diesem Moment über 2 Millionen Sendungen und48 Millionen Episoden im Podcast-Universum schweben?

Das bedeutet, dass es mehr Podcast-Episoden gibt, als es Meilen von der Erde zur Venus gibt. 👀

Zum Glück ist ClickUp hier, um Ihnen zu helfen, diese Nummern in eine überschaubare Liste von absoluten Gewinnern einzugrenzen, mit einer handverlesenen Liste von 15 unserer Lieblings-Podcasts - Sendungen, die unseren inneren Unternehmer, Träumer, Ingenieur und Fliege an der Wand ansprechen. Wir haben sogar ein paar Promi-Auswahlen von anderen ClickUp Team-Mitgliedern eingefügt!

Podcasts verstehen uns einfach, wissen Sie?

Es ist kein Geheimnis, warum Menschen Podcasts lieben. Ob es darum geht, etwas Neues zu lernen, zu lachen oder einfach nur eine vertraute Stimme beim morgendlichen Powerwalk zu hören - es hat etwas Besonderes, seinen bevorzugten Podcast zu hören.

Pfau über GIPHY Podcasting wurde 2004 ins Leben gerufen, aber es reicht schon eine Episode, um einen Moderator als neuen besten Freund zu betrachten. In der Achterbahn der letzten Jahre sind viele Menschen dazu übergegangen, sich auf diese freundlichen Podcast-Stimmen zu verlassen, weil sie ihnen Trost spenden und ein Gefühl der Verbindung vermitteln, auf das sie sich Tag für Tag freuen können.

Für Menschen, die es spannend finden, Dinge von ihrer Liste zu erledigen, sind Podcasts auch eine gute Möglichkeit zum Multitasking.

In der Tat, 43% der Podcasts werden angehört im Fitnessstudio, 37 % bei der Arbeit und 37 % in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Produktive Menschen wollen nicht nur Erwartungen erfüllen, sondern sie übertreffen. Den Abwasch zu erledigen, während Sie sich eine Folge zu einem Thema anhören, das Ihnen wichtig ist, ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um das Gefühl zu bekommen, an diesem Tag etwas Sinnvolles zu erledigen. Oder vielleicht gibt es Ihnen den emotionalen Schub, den Sie brauchen, um die Dinge zu erledigen, die Sie aus dem einen oder anderen Grund aufgeschoben haben.

Außerdem gibt es nichts Besseres als den Kick, den man bekommt, wenn man eine wirklich gute Sendung zum ersten Mal hört und es kaum erwarten kann, die nächste Folge zu hören. Wir alle lieben es, süchtig zu sein! Bei ClickUp geht es uns genauso - wir lieben einen guten Podcast. Sogar so sehr, dass wir einen gemacht haben ! Aber mehr dazu in einer Sekunde. 🤓

Bis dahin kannst du mit unseren AirPods eine Meile laufen und dir einige unserer bevorzugten Podcasts gönnen.

15 Podcasts für die Wiederholungsliste

Betrachten Sie die Rangfolge dieser Podcasts zur Produktivität als frei gehalten - mit Ausnahme der Nummer eins natürlich 😉 - einfach weil jede Sendung eine bestimmte Qualität hat, die sie anders und einzigartig macht. Nutzen Sie diese Liste stattdessen als Gelegenheit, etwas Neues zu entdecken oder Ihren Horizont zu erweitern!

Vor allem, wenn du noch nie davon gehört hast, steckt in jeder Folge ein Stückchen Weisheit und Inspiration, und das ist deine Chance, herauszufinden, was das für dich bedeuten könnte. 💜

Viel Spaß beim Hören, liebe Podheads!

Abonnieren Sie When It Clicked und hören Sie unentdeckte Geschichten von Unternehmen, von denen Sie es nie erwartet hätten

Einer der ClickUp's bevorzugten kreativen Projekte bis heute, Als es geklickt hat bringt Ihnen die Stimmen und Köpfe hinter den Produkten, die Sie zu kennen glauben, und deckt die geheimen Geschichten auf, wie alles zusammenkam - bis zu dem einen Moment, in dem es endlich Klick machte.💡

Ein Teil dessen, was When It Clicked so interessant macht, ist, dass es die Menschen hervorhebt, die normalerweise nicht den ganzen Ruhm ernten oder die unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre Träume zu verwirklichen. Das Magazin hat seine Nische gefunden, indem es sich mit Unternehmen beschäftigt, die auf der Suche nach ihren Aha-Momenten einige Rückschläge und Rückschläge hinnehmen mussten.

Hören Sie, wie Moderatorin Ilana Strauss jede Geschichte mit Gästen wie dem ersten Chief Marketing Officer von Shopify verwebt, Craig Müller die Mitbegründer von Scratchpad Pouyan Salehi und Cyrus Karbassiyoon ; und Parker Conrad dem CEO von Rippling und dreifachen Startup-Gründer. Außerdem können Sie When It Clicked sofort anhören! Jede Folge dauert zwischen 20 und 30 Minuten - perfektes Timing für Ihr morgendliches Pendeln. Anhören und abonnieren um noch mehr überraschende Geschichten zu hören, die in der ersten Staffel noch kommen werden. 💜

über How I Built This

Auf vielfachen Wunsch - weil es so gut ist - kommt How I Built This auf Platz zwei! Mehrere ClickUp-Mitarbeiter, darunter unser CEO, Zeb Evans wir sind große Fans dieses NPR-Podcasts und haben ihn für diese Liste empfohlen!

Als unser Deal Desk Senior Analyst, George Reed sagt: "Von den Power Rangers zu Slack - finden Sie heraus, was auf ihrem Weg an die Spitze passiert ist. Ich glaube nicht, dass Sie etwas über Business wissen müssen, um Ihre Zeit mit Guy zu genießen. Ich denke sogar, dass jeder, unabhängig von seinem Beruf, zumindest ein paar seiner Episoden hören sollte."

Gut gesagt, George, und wir stimmen zu! Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 30 bis 60 Minuten ist im jahrelangen How I Built This-Archiv für jeden eine Geschichte dabei, aber zu unseren Favoriten gehören Sara Blakely von Spanx, Yvon Chouinard von Patagonia und Jonah Peretti von BuzzFeed.

über Gimlet Media

Die Prämisse von StartUp ist ziemlich cool.

Es begann 2014 als limitierte Serie, in der Gastgeber Alex Blumberg seine Reise von Anfang bis Ende dokumentierte, um ein Podcast-Unternehmen zu gründen, das schließlich zu Gimlet Media wurde. Während er die erste Folge aufnimmt, ist Blumberg immer noch dabei, Gimlet auf die Beine zu stellen - es gibt also von Anfang an ein spannendes Element des Unbekannten. Von da an folgen wir ihm direkt in Meetings mit Risikokapitalgebern.

Mit wenigen Ausnahmen bleiben die meisten StartUp-Episoden innerhalb eines knappen 30-Minuten-Limits, aber was als limitierte Serie begann, hat nun acht Staffeln. Das Thema jeder Staffel wechselt ein wenig, kehrt aber oft zu Gimlet zurück, wenn das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht, bis es 2019 von Spotify aufgekauft wurde. 🫖

über Business Casual

Diese Empfehlung kommt von unserer eigenen Ana Verduzco von Enterprise Support! Von Ana:

"Ich liebe den Business Casual-Podcast von Morning Brew! Mir gefällt auch besonders gut, dass sie (Morning Brew) ein Startup wie wir sind und erfolgreich geworden sind, indem sie ebenfalls relevant und witzig sind."

Verbessern Sie Ihre Morgenroutine! Wenn Sie die ersten 10 Minuten Ihres Tages nutzen, um den neuesten Morning Brew Newsletter zu lesen, aber nicht einen Teil Ihres Mittagessens damit verbringen, Business Casual zu hören, dann ist es an der Zeit, dies zu ändern.

Okay, ganz so extrem ist es nicht, aber Business Casual bringt Ihre Denkmuskeln definitiv in Bewegung.

über GIPHY Es gibt einen ziemlich großen Bereich, wenn es um Episodenthemen geht, mit Features, die sich auf Dinge wie Big-Tech-Whistleblower oder Dating-Apps konzentrieren. Grundsätzlich gilt: Wenn sich eine Idee in ein Geschäft verwandeln lässt, dann wird sie vielleicht in Business Casual vorgestellt.

über Die Tim Ferriss Show

Sie kennen Tim Ferriss vielleicht wegen seines Bestsellers "The 4-Hour Workweek" (Die 4-Stunden-Woche) oder wegen dieses Podcasts, der zufällig auch die Nummer eins unter den Podcasts auf allen Apple Podcasts . 👀

Unser Redaktionskoordinator, Leila Cruz ist auch eine begeisterte Hörerin des Podcasts, in dem Tim Ferriss und seine Gäste in jeder Folge die Taktiken von Weltklasse-Akteuren in eklektischen Bereichen wie Investitionen, Sport, Geschäft und Kunst aufschlüsseln, um die praktischen Tools und Tipps zu enthüllen, die wir auf unser eigenes Leben übertragen können.

6.

Masters of Scale mit Reid Hoffman

über Meister der Skala

Eine weitere Ergänzung von George auf dem ClickUp Deal Desk!

"Ich muss zugeben, dass ich ein kleiner Fan von Reid Hoffman bin, und das könnte meine Voreingenommenheit sein, die durchscheint. Es ist nicht nur eine Freude, Reid zuzuhören, sondern er ist auch einer der erfolgreichsten Menschen im Silicon Valley. Falls Sie es noch nicht wussten: Er war der leitende Vizepräsident, als PayPal an eBay verkauft wurde, und gründete anschließend LinkedIn. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man einem Milliardär auf den Zahn fühlt, aber hier haben wir es. Reid interviewt das Who is Who der Geschäftswelt und nutzt seine persönlichen Beziehungen zu vielen von ihnen, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen."

Eine Folge von Masters of Scale dauert in der Regel zwischen 30 Minuten und einer Stunde und bringt einige unglaubliche Gäste mit! Lernen Sie Business-Ratschläge, zeitmanagement tipps und interessante Unterhaltungen mit bekannten Namen wie Barack Obama. 👀

über Dare to Lead

Dieser Podcast-Record stammt vom ClickUp Blog's very own Managing Editor, Erica Chappell ! 🥳

"Auch wenn es nicht unbedingt etwas mit Technik zu tun hat, bin ich ein Fan von Dare to Lead mit Brene Brown. Ich liebe die ehrlichen Gespräche mit verschiedenen Führungskräften aus dem Business darüber, was eine großartige Führung ausmacht und wie man andere aufrichtet, einen Sinn findet und manchmal unbequeme Unterhaltungen/Situationen mit Gelassenheit und Verletzlichkeit meistert."

Und wer liebt Brene Brown nicht einfach?

über Spotify

Dies ist zwar technisch gesehen kein Business- oder Produktivitäts-Podcast, aber er behandelt wichtige Themen, die in unser Berufsleben einfließen, wie z. B. die Suche nach einem Arbeitsleben, Alltagsängste und alles, was dazwischen liegt. Es werden Tipps und Strategien erforscht und Geschichten von Menschen freigegeben, die ihr Leben mit Sinn führen, darunter Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant und Will Smith.

CBS über GIPHY Die Länge der Episoden kann etwas unvorhersehbar sein, manche sind um die 25 Minuten lang, andere dauern weit über eine Stunde, aber wenn man Shettys Stimme hört, ist die Zeitangabe vielleicht egal. Seine Stimme ist unglaublich sanft und leicht zu hören. In diesem Fall wird es Sie freuen zu hören, dass zweimal pro Woche neue Episoden veröffentlicht werden.

über Spotify

Dieser wöchentliche Podcast stammt von Andreesen Horowitz, dem berühmten Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, und befasst sich eingehend mit allgemeinen Problemen im Zusammenhang mit der Zukunft von Technologie, Kultur und Nachrichten.

In jeder Folge werden Themen wie Ransomware, die Zukunft von Audio, NFTs und GenZ behandelt, und Sie werden mit Sicherheit einen Leckerbissen hören, der Ihre Freunde bei der nächsten Happy Hour beeindrucken wird.

über Vox

Einer von ClickUp's eigenen Spezialisten für Kundensupport, Paola Lopez hört täglich von Montag bis Freitag den Nachrichten-Podcast von Vox, Today, Explained, weil "die tiefen Einblicke in relevante Geschichten faszinierend sind und den größten oder auch kleinsten Nachrichten des Tages eine Perspektive und einen Kontext geben!"

Die 30-minütige Sendung, die von Sean Rameswaram und Noel King moderiert wird, behandelt in jeder Folge eine aktuelle Geschichte - in der Regel mit einem witzigen Titel, um Sie darauf hinzuweisen. Außerdem haben sie gerade ihre 1.000ste Folge erreicht - herzlichen Glückwunsch, Today, Explained. 🎉

über Spotify

Andrew Warner interviewt Gründer von großen und kleinen Unternehmen, von denen Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben!

Dabei geht er auf viele Details ein, die Sie nicht erwarten würden, einschließlich der Analyse der "glücklichen Zufälle", die für den anfänglichen Erfolg eines Geschäfts verantwortlich sind. Warner möchte die genauen Momente, Verbindungen und Probleme analysieren, die Startups plagen, und sie als Tipps für andere Gründer weitergeben.

12.

Entrepreneurs on Fire

über Entrepreneurs on Fire

Dieser Podcast ist eine Empfehlung von unserem Freund George vom Deal Desk.

"Mit bereits 2041 verfügbaren Episoden weiß man, dass John Lee Dumas irgendetwas richtig erledigen muss. Mit seiner ansteckenden Energie und einer ununterbrochenen Flut von Informationen ist es schwer, sich zu langweilen. Dies ist ein weiterer Podcast, der das bewährte Interviewer-Interviewer Format verwendet, aber JLD macht es sich wirklich zu eigen. Die Art und Weise, wie er eine unmittelbare Beziehung zu seinen Gästen aufbaut, ist fast genauso wichtig wie die Informationen, die er aus ihnen herausholt. Ich hätte gedacht, dass die Qualität nach mehr als 2000 Episoden leiden könnte, aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dies ist ein gut gemachter Podcast, der von Anfang bis Ende unterhaltsam ist."

13.

Freakonomics

über Freakonomics

Unser Kundenerfolgsleiter, Sophia Kaminski ist ein gaaaaanz großer Fan von Freakonomics, und tbh - wir auch! Von Sophia:

"Wie es im Podcast heißt, ist dies die Sendung, die 'die verborgenen Seiten von allem erforscht' Es gibt tonnenweise zum Nachdenken anregende Episoden, die ein breites Spektrum an Themen abdecken, aber die Serie 'The Secret Life of a C.E.O.' von Freakonomics ist besonders toll. Freakonomics' Serie 'The Secret Life of a C.E.O.' (Das geheime Leben eines Vorstandsvorsitzenden) ist besonders empfehlenswert. Hören Sie sich die Diskussionen mit Leuten wie Indra Nooyi, der Vorstandsvorsitzenden von PepsiCo, und Mark Zuckerburg an, die darüber sprechen, was es braucht, um ein großes globales Unternehmen zu führen."

14.

Something You Should Know

über Etwas, das Sie wissen sollten Wes Brummette der People Programs Architect von ClickUp, bringt uns diesen Podcast-Vorschlag! Er sagt:

"Dieser Podcast ist nicht rein geschäftlich, aber er berührt das Geschäft und kann sich auf die Art und Weise auswirken, wie Sie Ihr Geschäft betreiben. In Something You Should Know geht Gastgeber Mike auf viele häufig gestellte Fragen ein und gibt alltägliche, umsetzbare Tipps, z. B. wie Sie Ihre Zeit im Flugzeug optimal nutzen, was Sie mit Ablenkungen zu erledigen haben oder wie Sie Kritik äußern können. Das ist praktisch und kann Sie dazu bringen, über Ihre Routinehandlungen ein wenig anders nachzudenken."

15.

Zitat des Tages anzeigen

via Zitat des Tages Show

Um unsere Liste abzurunden, hinterlässt uns Wes Brummette einen weiteren seiner Favoriten: "Gastgeber Sean Sean Croxton gibt ein Zitat des Tages frei und stellt dann einen besonderen Gast vor, der eine Rede, einen Vortrag oder ein Interview zum gleichen Thema wie das Zitat hält. Das ist motivierend und aufschlussreich zugleich und macht Sie mit vielen neuen Stimmen und Perspektiven bekannt, die Sie vielleicht nicht selbst entdeckt hätten."

Von unseren Ohren, zu deinen 💜

Kurz gesagt: Audio-Storytelling ist so cool.

Das Gehör ist ein so lebendiger Sinn und Audio kann die Geschichte auf eine größere Art und Weise zum Leben erwecken, als man vielleicht erwartet, selbst wenn es nur bedeutet, zwei Menschen eine Stunde lang sprechen zu hören.

PeacockTV über GIPHY Der Grund, warum wir When It Clicked ins Leben gerufen haben, ist wahrscheinlich ähnlich wie der Grund, warum Sie Ihre Favoriten-Podcasts lieben - um etwas Neues zu lernen. Mit diesem Podcast möchten wir Sie alle erreichen, in der Hoffnung, neue Unterhaltungen anzustoßen und vielleicht sogar eine neue Kreativität zu wecken.

Wir hoffen, dass diese Liste Ihnen Freude bereitet und Ihnen Anregungen für Ihre eigene berufliche Laufbahn gibt. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, ist es nie eine schlechte Idee, ganz oben anzufangen 😉 Hören Sie sich When It Clicked an wo auch immer ihr eure Podcasts hört, und sagt uns in einer Rezension, was ihr davon haltet!