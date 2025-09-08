10 kostenlose Formulare für Spesenabrechnungen (für Unternehmen und Agenturen)

Die Spesenabrechnung ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Vertrauen, Compliance und Effizienz. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Ausgaben ihrer Mitarbeiter legitim und korrekt sind und umgehend bearbeitet werden. Dazu gehört die Festlegung klarer Richtlinien, die Bereitstellung benutzerfreundlicher Tools und die Förderung einer Kultur der Transparenz.

Ein reibungsloser Erstattungsprozess hilft Geschäften zudem dabei, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu steigern, die finanzielle Genauigkeit zu verbessern und letztendlich die Gesamtproduktivität zu steigern.

Microsoft hat kürzlich die Berichterstellung für Spesen automatisiert, was die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert hat.

Auch die Verwaltung von Ausgaben lässt sich mithilfe von Vorlagen vereinfachen. In diesem Artikel gehen wir auf die Vorteile von Vorlagen für Spesenabrechnungen ein und stellen Ihnen 10 kostenlose Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie sofort loslegen können.

Egal, ob Sie Freiberufler, Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder Teil eines größeren Unternehmens sind – diese Vorlagen helfen Ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

10 kostenlose Vorlagen für Spesenabrechnungen

Die richtige Vorlage für Spesenabrechnungen kann Ihre Abläufe optimieren, Fehler reduzieren und wertvolle Zeit sparen. Um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung für Ihr Geschäft zu finden, haben wir 10 Vorlagen zusammengestellt, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.

1. Die ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen

Diese Vorlage herunterladen Passen Sie die ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen ganz einfach benutzerdefiniert an Ihre geschäftlichen Anforderungen an

Wenn Sie sich mit Finanzmanagement beschäftigen, möchten Sie etwas, das leicht verständlich und benutzerfreundlich ist.

Die ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen ist genau das. Dieses Erstattungsformular hilft Ihnen dabei, die Ausgaben einzelner Mitarbeiter zu verfolgen. Verwalten Sie Projekte mit speziellen Kommentaren, Automatisierungen und Anhängen.

Darüber hinaus können Sie diese Dokumentvorlage in Ihren ClickUp-Workflow integrieren. Erweitern Sie den Bericht mithilfe von Kalender, Liste, Gantt-Diagramm und mehr. Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, erfassen Sie alle geschäftsbezogenen Ausgaben, seien es Geschäftsessen oder andere Ausgaben, und steigern Sie dabei Ihre Produktivität! Alles, was Sie dazu brauchen, ist diese Vorlage.

✨Maßgeschneidert für: Kundenprojektabrechnung : Erfassen Sie erstattungsfähige Ausgaben, die mit bestimmten Projekten oder Clients verbunden sind, und stellen Sie sicher, dass bei der Rechnungsstellung nichts übersehen wird.

Reisen & Außendienst : Erfassen Sie Reisekosten, Kilometergeld und Übernachtungskosten für Remote-Teams oder Mitarbeiter, die viel unterwegs sind.

Erstattungsanträge: Standardisieren Sie die Übermittlungen Ihrer Mitarbeiter, damit die Finanzteams Anträge schneller prüfen und genehmigen können.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie die Features der Automatisierung von ClickUp, um Ihren Prozess zur Spesenabrechnung zu vereinfachen. Richten Sie automatische Erinnerungen für die Fristen zur Übermittlung von Spesenabrechnungen und Benachrichtigungen zur Genehmigung ein, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und eine zeitnahe Erstattung sicherzustellen.

Es gibt für alles eine Funktion! Die Automatisierungen sind so nützlich, und Vorlagenaufgaben und Listen sparen eine Menge Zeit. Ich liebe das Layout und die Anpassungsmöglichkeiten, von benutzerdefinierten Feldern bis hin zu Ansichten. Der Kundensupport reagiert schnell und ist hilfsbereit, schickt Videos und Ratschläge, und ich habe noch nie ein Problem nicht schnell gelöst bekommen.

Es gibt für alles ein Feature! Die Automatisierungen sind so nützlich, und Vorlagen und Listen sparen unglaublich viel Zeit. Ich liebe das Layout und die Anpassungsmöglichkeiten, von benutzerdefinierten Feldern bis hin zu Ansichten. Der Kundensupport reagiert schnell und ist hilfsbereit, schickt Videos und Ratschläge, und ich habe noch nie ein Problem nicht schnell gelöst bekommen.

2. Die ClickUp-Vorlage für den monatlichen Spesenbericht

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie Budgetprognosen auf Basis der monatlichen Ausgaben mit der ClickUp-Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen

Erfolgreiche Geschäfte verfolgen ihre Ausgaben. Das ist die Regel, ohne Ausnahmen. Es ist schwierig, all diese kleinen Ausgaben zu verfolgen, besonders wenn die entsprechenden Belege verloren gehen.

Mit der ClickUp-Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen können Sie Ihre Ausgaben Monat für Monat nachverfolgen. Was bedeutet das? Schon bald können Sie Ausgabentrends erkennen, verstehen, wo Geld verloren geht, und die Unternehmensrichtlinien verbessern, um die Mitarbeiter zu mehr Transparenz zu ermutigen.

Durch die Optimierung des monatlichen Erstattungsprozesses können Sie den relevanten Beteiligten sofort eine Übersicht verschaffen.

Wie? Sie verfügen bereits über die Daten mit benutzerdefinierten Statusangaben zu den jeweiligen Aufgaben, nutzen ClickUp Workflow zur Organisation der Daten und können schließlich Zeit und Budgets nachverfolgen, Dokumente freigeben und Erinnerungen einrichten – alles mit einer einzigen monatlichen Vorlage.

✨Maßgeschneidert für: Nachverfolgung wiederkehrender Ausgaben: Erfassen und kategorisieren Sie monatliche Kosten wie Software-Abonnements, Nebenkosten oder Büromaterial, um sie schnell einsehen zu können.

Budget vs. tatsächliche Ausgaben: Vergleichen Sie geplante Monatsbudgets mit den tatsächlichen Ausgaben, um Überschreitungen frühzeitig zu erkennen.

Finanzberichterstellung und Audits: Halten Sie Ihre monatlichen Spesenabrechnungen übersichtlich und strukturiert, um Audits und Compliance-Prüfungen zu vereinfachen.

3. Die ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen

Diese Vorlage herunterladen Optimieren Sie den Spesenabrechnungsprozess Ihres Geschäfts mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Spesenabrechnungen

Ihre Mitarbeiter beantragen eine Erstattung, möchten aber keine Belege als Anhang beifügen? Das könnte ein Warnsignal sein; Sie sollten Ihre Finanzen so schnell wie möglich überprüfen.

Eine Möglichkeit, den Prozess zu beschleunigen, ist die Verwendung der ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen.

Diese Vorlage lässt sich nahtlos in Ihren ClickUp-Workflow integrieren und erleichtert das Erfassen und Bearbeiten von Spesenabrechnungen.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Vorlage gehören:

Zentrale Nachverfolgung: Sammeln und organisieren Sie ganz einfach Speseninformationen Ihres Teams

Effiziente Bearbeitung: Verkürzen Sie die Bearbeitungszeit durch ein standardisiertes Format

Bessere Sichtbarkeit: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Ausgaben Ihrer Mitarbeiter

Verbesserte Compliance: Stellen Sie die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Steuervorschriften sicher

✨Maßgeschneidert für: Kundenrechnungsfähige Kosten: Erfassen Sie die von Mitarbeitern angefallenen Kosten für Projekte, die den Clients in Rechnung gestellt werden müssen.

Einhaltung der Richtlinien: Stellen Sie sicher, dass alle Übermittlungen den Spesenrichtlinien des Unternehmens entsprechen – dank strukturierter Felder und Kategorien.

Prüfungssichere Unterlagen: Führen Sie transparente Spesenabrechnungen für Ihre Mitarbeiter, um Genehmigungen zu beschleunigen und Prüfungen reibungsloser zu gestalten.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie klare und prägnante Richtlinien, in denen erstattungsfähige Ausgaben, Limite für Erstattungen und erforderliche Unterlagen festgelegt sind. So vermeiden Sie Unklarheiten und stellen sicher, dass die Richtlinien konsequent eingehalten werden.

4. Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichte

Diese Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichterstellung eine Übersicht über Spesenabrechnungen

Ein erfolgreiches Geschäft zu führen ist wie Schach spielen – man muss drei Züge im Voraus denken. Glücklicherweise erfolgt bei der ClickUp-Vorlage für Geschäftsausgaben und Berichterstellung die Nachverfolgung, wohin Ihr Geld fließt, damit Sie bessere Entscheidungen treffen können.

Wie die meisten Vorlagen für Spesenabrechnungen bietet sie Features wie Formulare für Mitarbeiter, Zeiterfassung, Hinzufügen relevanter Tags und vieles mehr.

Mit dieser Spesenabrechnung können Sie zudem die Kosten projektübergreifend nachverfolgen. Dies kann die Produktivität Ihres Teams steigern und es Ihnen ermöglichen, Budgets auf der Grundlage tatsächlicher Daten zu erstellen.

✨Maßgeschneidert für: Unternehmensweite Nachverfolgung der Spesen: Fassen Sie alle Geschäftskosten – Reisekosten, Nebenkosten, Verbrauchsmaterialien und Software – an einem zentralen Ort zusammen.

Abteilungsbudgets: Überwachen Sie die monatlichen und vierteljährlichen Ausgaben in allen Abteilungen, um die Budgets einzuhalten.

Projektmanagement: Ordnen Sie Ausgaben bestimmten Projekten oder Clients zu, um die Nachverfolgung der Rentabilität genau durchzuführen.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie die Ansicht „Erste Schritte“ in der Vorlage, die hilfreiche Hinweise zur Nachverfolgung von Geschäftsausgaben bietet.

5. Die ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen für kleine Unternehmen

Diese Vorlage herunterladen Schlüsseln Sie Ihre Kosten mithilfe detaillierter Belege mit der ClickUp-Vorlage für Spesenabrechnungen für kleine Unternehmen auf

Als Eigentümer eines Kleinunternehmens müssen Sie Ihre Finanzen gut verwalten. Mit der Vorlage für Spesenabrechnungen für Kleinunternehmen von ClickUp können Sie Ihre Geschäftsausgaben aktualisieren, überprüfen und analysieren.

Mit dieser Vorlage – einschließlich des Erstattungsformulars – können Sie Spesenangaben zusammenstellen, Warnmeldungen bei Abhängigkeiten generieren und sogar die Einhaltung behördlicher Meldevorschriften sicherstellen.

Stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder Ihres Teams dasselbe Erstattungsformular erhalten und ihre Daten einheitlich aktualisieren. Dies ist eine Möglichkeit, um die Produktivität Ihres Geschäfts im Blick zu behalten.

✨Maßgeschneidert für: Tägliche Nachverfolgung der Spesen: Erfassen Sie alltägliche Ausgaben wie Büromaterial, Nebenkosten und Software-Abonnements an einem Ort.

Cashflow-Überwachung: Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben durch, um den Überblick über Ihren Cashflow zu behalten.

Client-Projektkosten: Erfassen Sie projektbezogene Kosten, um Clients korrekt abzurechnen und Ihre Margen zu sichern.

6. Die ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge

Diese Vorlage herunterladen Überzeugen Sie die Beteiligten mühelos von der Wirksamkeit Ihres Plans mit der Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp

Ganz gleich, ob Sie als Teamleiter ein Projektbudget oder das Gesamtkostenbudget eines Geschäfts verwalten – ein effizienter Budgetvorschlag ist entscheidend für den Erfolg.

Mit der Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp können Sie das in der Hälfte der Zeit erledigen.

Von praktischen Übersichten, die Ihnen auf einen Blick eine Übersicht verschaffen, bis hin zur Erstellung eines individuellen Plans zur Messung Ihres Wachstums – mit dieser Vorlage sind Ihre Finanzen in guten Händen. Erstellen Sie effektive, aussagekräftige Angebote, die dazu beitragen, Ihre Geschäftsziele zu stärken.

✨Maßgeschneidert für: Projektbudgetplanung: Erstellen Sie einen Überblick über die voraussichtlichen Kosten für anstehende Projekte, einschließlich Arbeitsaufwand, tools und Ressourcen.

Kosten für die Planung von Ereignissen: Erstellen Sie Budgetentwürfe für Konferenzen, Marketingveranstaltungen oder Firmenausflüge mit detaillierten Aufschlüsselungen.

Förderanträge: Erstellen Sie strukturierte Budgetvorschläge, die für die Übermittlung von Förderanträgen oder externe Investitionen erforderlich sind.

7. Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Analysetools der Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp, um Ihre finanzielle Performance zu steigern

Finanzieller Erfolg hängt von vielen Faktoren ab; manchmal kann es schwierig sein, den Überblick über alle einzelnen Elemente zu behalten. Deshalb sollten kleine Unternehmen oder Einzelunternehmer die Zeit nehmen, um eine gute Finanzmanagementstrategie zu verstehen und umzusetzen.

Mit der Finanzmanagement-Vorlage von ClickUp können Sie das finanzielle Wachstum Ihres Unternehmens analysieren und relevante Berichte erstellen. Diese helfen Ihnen dann bei der teamübergreifenden Zusammenarbeit, um Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu nutzen und finanzielle Ziele zu erreichen.

Sie verfügt über bis zu 28 benutzerdefinierte Status (fertiggestellt, Zu erledigen, Unterzeichnet usw.) und vier Ansichten (Liste, Kalender, Hier beginnen usw.), um alle notwendigen Informationen zu erfassen. Überwinden Sie Kommunikationssilos und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit einem guten Finanzmanagementsystem!

✨Maßgeschneidert für: Unternehmensweite Nachverfolgung der Finanzen: Zentralisieren Sie alle Einnahmen, Ausgaben und Budgets für vollständige Sichtbarkeit der Finanzen.

Cashflow-Überwachung: Verfolgen Sie Ein- und Auszahlungen, um eine gesunde Liquidität zu gewährleisten und Engpässe zu vermeiden.

Finanzprognosen und Berichterstellung: Nutzen Sie strukturierte Daten, um Prognosen zu erstellen, die Berichterstellung durchzuführen und die Entscheidungsfindung der Führungskräfte zu unterstützen.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie die Integrationsfunktionen von ClickUp und verbinden Sie Ihre Finanzmanagement-Vorlage mit anderen Tools, wie z. B. Buchhaltungssoftware oder Projektmanagement-Tools. So erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht Ihrer finanziellen Leistung.

8. Die Excel-Vorlage für das Formular zur Kostenerstattung

via Vertex42

Die Excel-Vorlage für Spesenabrechnungen von Vertex42 ist sehr einfach zu bedienen. Sie bietet Optionen wie das Hochladen einer digitalen Kopie Ihrer Belege, die Sie entweder als Anhang an Ihr Formular anhängen oder per E-Mail freigeben können.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmensrichtlinien bezüglich der Kostenerstattung für Mitarbeiter beim Planen der Finanzen allen Beteiligten klar sind.

✨Ideal für: Geschäftsbetriebe und gemeinnützige Organisationen, die die Nachverfolgung ihrer Budgets mithilfe von Formularen für Mitarbeiter zur Beantragung von Erstattungen durchführen möchten

Lesen Sie auch: 5 Tipps zur Optimierung Ihres Spesenmanagements und des Workflows Ihres Teams

9. Die Word-/PDF-Vorlage für eine Checkliste zur Spesenabrechnung

via University of Toronto

Wenn Ihre Mitarbeiter regelmäßig für die Arbeit unterwegs sind, müssen sie Spesenabrechnungen einreichen. Da jedes Unternehmen seine eigenen Richtlinien für die Spesenabrechnung hat, ist es wichtig, eine Checkliste zu befolgen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Die Word-/PDF-Vorlage für die Spesenabrechnungs-Checkliste der University of Toronto enthält eine Übersicht über die Unternehmensrichtlinien sowie eine Liste der erforderlichen Belege und weitere Informationen zu den Richtlinien und ist ein hervorragender Leitfaden dafür, wie Unternehmen allen Teammitgliedern Sichtbarkeit bieten können.

✨Ideal für: Personen, die eine Kostenerstattung bei der University of Toronto beantragen möchten

10. Die Vorlage für das Spesenabrechnungsformular von Betterteam

via Betterteam

Ganz gleich, ob Ihre Mitarbeiter Ausgaben für Büromaterial oder für dienstliche Reisen haben – ein Erstattungsformular sorgt dafür, dass sie wieder voll einsatzfähig sind.

Ein Formular zur Kostenerstattung für Mitarbeiter dient dem Unternehmen nicht nur zur Nachverfolgung von Auslagen, sondern auch, um seine finanzielle Situation zu sichern und Betrug zu verhindern.

Nutzen Sie die Vorlage für Spesenabrechnungen von Betterteam, eine einfache Vorlage, mit der Sie Ihr Spesenabrechnungsformular benutzerdefiniert an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

✨Ideal für: Alle, die ihre Erstattungsformulare für ihre Mitarbeiter vereinheitlichen möchten

Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für die Rechnungsverwaltung zur besseren Nachverfolgung Ihrer Ausgaben

Was sind Vorlagen für Spesenabrechnungen?

Vorlagen für Spesenabrechnungen sind standardisierte Dokumente, mit denen Mitarbeiter die Erstattung von berufsbedingten Ausgaben beantragen. Sie bieten ein strukturiertes Format zur Erfassung von Kaufdetails wie Datum, Name des Lieferanten, Ausgabenkategorie und Betrag.

So können Sie ganz einfach sicherstellen, dass alle Ihre Geschäftsausgaben nachverfolgt und dokumentiert werden. Finanzteams nutzen diese Vorlagen, um alle Ausgaben in verschiedenen Kostenkategorien zu erfassen.

Sie können Vorlagen für Spesenabrechnungen nutzen, um:

Bringen Sie Ihre Finanzen in Ordnung, d. h. führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben durch , analysieren Sie Trends und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Cent sparen, den Sie können

Nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal, indem Sie Vorlagen für die Spesenabrechnungen verwenden

Sparen Sie Zeit und Geld – allein durch die Verwendung einer Vorlage senken Sie Kosten und reduzieren Zeitverschwendung

Steigern Sie die Produktivität und Effizienz Ihres Teams

Führen Sie die Nachverfolgung der Erstattungen an Ihre Mitarbeiter durch

Was macht eine gute Vorlage für Spesenabrechnungen aus?

Wenn Sie nach Formularen für die Kostenerstattung an Mitarbeiter suchen, werden Sie viele finden. Aber woher wissen Sie, ob das richtige für Sie dabei ist?

Sie müssen Ihre Ziele definieren, um aus allen verfügbaren Spesenabrechnungen die perfekte Vorlage auszuwählen. Wenn Sie Ihre gesamten Geschäftsausgaben vereinfachen möchten, sollten Sie bei einer Vorlage auf folgende Punkte achten:

Detaillierte Informationsfelder: Spaces zur Erfassung von Angaben wie Daten, Namen von Lieferanten und Einzelelemente der Ausgaben

Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Die Möglichkeit, die Vorlage an spezifische Die Möglichkeit, die Vorlage an spezifische Unternehmensrichtlinien und Anforderungen anzupassen

Anhang: Ein spezieller Bereich zum Anhängen von Belegen oder anderen Begleitdokumenten

Kompatibilität mit digitalen tools: Die Möglichkeit, verschiedene Softwareplattformen (z. B. Excel, Google Tabellen, PDF) zu nutzen

Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften: Die Vorlage sollte so gestaltet sein, dass sie alle relevanten steuerlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt

Felder für Signatur und Genehmigung: Felder, in denen der Mitarbeiter seine Signatur setzen und der Vorgesetzte den Antrag genehmigen kann

Übersichtliches und prägnantes Format: Eine gut strukturierte Vorlage mit eindeutigen Beschreibungen für jede Ausgabenkategorie (z. B. Reise, Verpflegung, Unterkunft, Büromaterial)

Benutzerfreundliches Design: Ein optisch ansprechendes und übersichtliches Layout

Diese Features helfen Ihnen dabei, den Prozess der Spesenabrechnung ganz einfach zu gestalten.

Geldverwaltung leicht gemacht mit ClickUp

Es ist gar nicht so schwer, seine Finanzen selbst zu verwalten. Auch wenn es anfangs vielleicht einschüchternd und verwirrend wirkt, wird die Nutzung dieser tools mit der Zeit immer einfacher.

Um ein Geschäft erfolgreich zu führen, muss man Umsatz generieren und umsichtig mit Geld umgehen. Es ist eine schwierige Gratwanderung, die richtigen Stellen für Kosteneinsparungen zu finden und gleichzeitig die Mitarbeiter korrekt zu vergüten, aber es ist nicht unmöglich.

Die Vorlagen für Spesenabrechnungen von ClickUp bieten eine einfache und effektive Lösung für die Verwaltung Ihrer Geschäftsausgaben.

Sind Sie bereit, Ihre Finanzen in den Griff zu bekommen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied.