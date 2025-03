13 beste CRM-Software für Buchhalter

Marketing-Teams sprechen gerne über die Pflege von Leads und den Aufbau starker Kundenbeziehungen. Aber vergessen wir nicht, dass Finanzprofis vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Buchhalter und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben oft Schwierigkeiten mit der Kundenbindung, dem Lead-Management und der Navigation in Kundenbeziehungsmanagementsystemen, was hauptsächlich auf einen Mangel an Schulungen oder Tools zurückzuführen ist. Ganz gleich, ob Sie versuchen, den Buchhalter zu wechseln, einen neuen Buchhalter einzustellen oder sich mit Buchhaltungs-CRM-Software vertraut zu machen, es besteht eindeutig Bedarf an besseren Lösungen.

Die Antwort? Eine maßgeschneiderte CRM-Lösung für Buchhalter. Ein gutes CRM-System geht über die Einhaltung von Terminen hinaus – es ist ein All-in-One-Tool für die Verwaltung der Kundenkommunikation, die Optimierung von Buchhaltungsprozessen, die Nachverfolgung von Interaktionen und die einfache Pflege von Leads.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Liste der 13 besten CRM-Software für Buchhalter und ihre Alleinstellungsmerkmale: *ClickUp: Am besten geeignet für die Optimierung des Projektmanagements im Finanzbereich und der Beziehungen zu Kunden *HubSpot CRM: Beste Premium-CRM-Lösung für wachsende Teams *Method CRM: Am besten geeignet für anpassbare Workflows für Benutzer von QuickBooks

QuickBooks CRM: Am besten für die Integration von Finanzmanagement und CRM-Funktionalitäten *Pipedrive: Am besten für die Optimierung der Vertriebskette für Teams im Vertrieb *Insightly CRM: Am besten für Projektmanagement mit vertriebsorientierten Features *Zoho CRM: Am besten für budgetfreundliches CRM für Start-ups und kleine Geschäfte *Liscio: Am besten für die Kommunikation mit Kunden und Zusammenarbeit für Buchhalter *Nimble: Bestes CRM für Beziehungen mit Integration von Social Media *Accelo: Am besten für die All-in-One-Automatisierung für professionelle Teams *Keap: Beste fortschrittliche Marketing-Automatisierung für kleine Unternehmen *Capsule: Bestes erschwingliches CRM mit Skalierbarkeit für Start-ups *TaxDome: Am besten für die Verwaltung komplexer Workflows für Wirtschaftsprüfungsunternehmen undefined

Worauf sollten Sie bei einem CRM (Customer Relationship Management) für Buchhalter achten? Seien wir ehrlich – mit Bergen von Arbeit und endlosen Tabellenkalkulationen fällt es Buchhaltern schwer, nebenbei noch die Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen. Wie das Sprichwort sagt: "Ein Wirtschaftsprüfer ist wie ein Detektiv, aber seine einzigen Hinweise sind Papierkram und Nummern." Es ist ein harter Job.

Um die Probleme eines Wirtschaftsprüfers zu lösen, sollte ein gutes CRM für Buchhalter daher unbedingt Folgendes bieten: *Zentraler Zugriff auf Kundendaten: Zugriff auf und Aktualisierung von Kundendaten über ein einziges Dashboard, ohne E-Mails oder Dateien durchsuchen zu müssen *Tools für die Zusammenarbeit in Teams: Ermöglichen es Teams, Ressourcen freizugeben, Tickets zu erstellen und Probleme mithilfe von Wissensdatenbanken oder Tutorials zu beheben *Automatisierung von Workflows: Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen an Steuerzahlungen oder die Nachverfolgung von Leads

Mühelose Integration : Nahtlose Synchronisierung mit QuickBooks, Xero oder anderer Buchhaltungssoftware zur Minimierung manueller Arbeit *Vereinfachtes Onboarding von Kunden: Reibungsloses Onboarding mit Tools zum Sammeln von Dokumenten, Festlegen von Erinnerungen und Zuweisen von Aufgaben *Nachverfolgung des Kundenlebenszyklus: Sichtbarkeit der Vertriebspipeline zur Erkennung von Engpässen und Umwandlung von Leads in treue Kunden

: Nahtlose Synchronisierung mit QuickBooks, Xero oder anderer Buchhaltungssoftware zur Minimierung manueller Arbeit *Vereinfachtes Onboarding von Kunden: Reibungsloses Onboarding mit Tools zum Sammeln von Dokumenten, Festlegen von Erinnerungen und Zuweisen von Aufgaben *Nachverfolgung des Kundenlebenszyklus: Sichtbarkeit der Vertriebspipeline zur Erkennung von Engpässen und Umwandlung von Leads in treue Kunden Integrierte Branding-Tools: Verwenden Sie Vorlagen für E-Mails und Kampagnenmanagement für eine konsistente, zielgerichtete Kommunikation. Analysen und Einblicke: Mithilfe visueller Dashboards können Sie die Kundenbindung nachverfolgen und Verbesserungspotenziale aufdecken. 💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Erkenntnisse aus Ihrem CRM, um kritische Fragen zu beantworten, wie z. B.: Wie lange bleiben Kunden bei uns? Konvertieren Leads effektiv? ## Die 13 besten CRMs für Buchhalter

Macht euch bereit, Buchhalter – das könnte euch ein wenig schockieren. [Ja, angenehm. Hier sind 13 der besten CRMs für Buchhalter, die Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen. 1. ClickUp (am besten für das Projektmanagement im Finanzwesen und Kundenbeziehungen) Zwischen den späten Nächten, in denen Bücher abgeglichen werden, und dem Beantworten von E-Mails mit der Frage "Was ist das für eine Ausgabe?", ist es nur verständlich, dass die Beziehungen zu den Kunden leiden. Hier kann ein effizientes Buchhaltungs-CRM wie ###6.InsightlyCRM(ambestenfürvertriebsorientiertesProjektmanagementgeeignet)/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Insightly-CRM.pngInsightlyCRM:crmfürBuchhalter/%img/_via )

10. Accelo (am besten für Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen, die eine umfassende Automatisierung benötigen) via undefined Accelo ist eine umfassende PSA-Plattform (Professional Services Automation), die sich ideal für Unternehmen eignet, die komplexe Kundenprojekte, Tickets und Retainer verwalten. Sie verbindet die gesamte Customer Journey, vom Angebot bis zum Zahlungseingang, vereinfacht die Abläufe und bietet umsetzbare Einblicke in die Zeiterfassung, Rentabilität und das Projektmanagement. #### Die besten Features von Accelo *Einheitliche Plattform: Zentralisiert Vertrieb, Projekte, Tickets und Rechnungsstellung in einer Lösung für ein nahtloses Management

Automatisierung : Optimiert Workflows, Aufgaben und Zeiterfassung, um die Produktivität des Teams zu verbessern. *Anpassbare Module: Passen Sie Vertriebs-, Projekt- und Ticketing-Prozesse an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens an. *Globales Support-Team: Bietet rund um die Uhr Verfügbarkeit mit verschiedenen Ressourcen, einschließlich Leitfäden, Webinaren und Live-Chat

: Optimiert Workflows, Aufgaben und Zeiterfassung, um die Produktivität des Teams zu verbessern. *Anpassbare Module: Passen Sie Vertriebs-, Projekt- und Ticketing-Prozesse an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens an. *Globales Support-Team: Bietet rund um die Uhr Verfügbarkeit mit verschiedenen Ressourcen, einschließlich Leitfäden, Webinaren und Live-Chat Profitabilitätsverfolgung: Verfolgt Zeit, abrechenbare Stunden und Ausgaben, um Einblicke in die Ressourcennutzung und Rentabilität zu geben. #### Accelo-Limits *Komplexität für kleinere Teams: Die umfangreichen Features können für Geschäfte mit einfacheren Anforderungen übermäßig erscheinen. *Herausfordernde Zeiterfassung: Einige Benutzer berichten von zusätzlichen Gemeinkosten bei der Zeiterfassung und dem Management von Projekten. *Angebotsfunktion: Prüfer haben Notizen zu Einschränkungen bei den Angebots- und Antragsprozessen gemacht

Accelo-Preise *Benutzerdefinierte Preise #### Accelo-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,4/5 (515+ Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (170+ Rezensionen) Lesen Sie auch: undefined ### 11. Keap (am besten für kleine Unternehmen, die eine fortgeschrittene Automatisierung anstreben) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Keap.png Keap : crm für Buchhalter /%img/ via undefined Keap ist eine CRM- und Marketing-Automatisierungsplattform, die auf kleine Unternehmen zugeschnitten ist. Ihr Ziel ist es, Abläufe zu vereinfachen und die Kundenbindung zu verbessern. Keap ist für seine umfangreichen Automatisierungsfunktionen bekannt und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von allem, von der Lead-Erfassung bis hin zu E-Mail- und SMS-Marketing. #### Die besten Features von Keap * Erweiterte Automatisierung: Bietet hochgradig anpassbare Automatisierung für Marketing, Lead-Pflege und Workflows für Teams

Tools zur Erfassung von Leads : Sammelt Leads automatisch über Formulare, Landing Pages und Social-Media-Integrationen *Integrierte Zahlungsabwickler: Vereinfacht das Einziehen von Zahlungen direkt über die Plattform *Taggen und Segmentieren von Kontakten: Taggt und organisiert Kontakte automatisch für Einzelziel-Marketingkampagnen *E-Mail- und SMS-Marketing: Ermöglicht es Unternehmen, Kunden über personalisierte, mehrkanalige Kommunikation zu erreichen #### Keap-Limits

Hohe Kosten: Pläne beginnen bei 299 $ pro Monat, mit zusätzlichen Gebühren für die Implementierung und Skalierung basierend auf Kontaktlisten *Integrationsgebühren: Viele Integrationen erfordern zusätzliche Kosten, die sich für Unternehmen, die auf Tools von Drittanbietern angewiesen sind, summieren können *Eingeschränkter Sprachsupport: Derzeit ist die Dokumentation nicht auf Spanisch verfügbar, was die Zugänglichkeit für nicht-englische Benutzer einschränkt #### Keap-Preise Jährlich: 224 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Keap *G2: 4,2/5 (über 1.500 Rezensionen) *Capterra: 4,1/5 (über 1.200 Rezensionen) Lesen Sie auch: undefined ### 12. Capsule (am besten für Start-ups, die ein erschwingliches CRM mit Wachstumsflexibilität suchen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Capsule-1400x820.png Capsule : crm für Buchhalter /%img/

via /href/ https://capsulecrm.com/ Capsule /%href/ Capsule ist ein einfaches, aber hochgradig anpassbares CRM für Start-ups und kleine Unternehmen. Es zeichnet sich durch die Zentralisierung von Kundeninteraktionen, die klare Sichtbarkeit der Vertriebspipeline und die Integration mit Tools wie Xero, Zendesk und Mailchimp aus.

Wenn Sie bereit sind, ein wenig in Ihr CRM zu investieren, bieten die kostenpflichtigen Pläne von Capsule eine hervorragende Skalierbarkeit und sind somit eine gute Wahl für expandierende Geschäfte. #### Die besten Features von Capsule: *Zentrale Kundenverwaltung: Bietet eine einzige Ansicht der Kundeninteraktionen und gewährleistet so eine nahtlose Kommunikation und Verwaltung von Aufgaben. *Anpassbare Verkaufspipelines: Effiziente Verwaltung von Geschäften mit Drag-and-Drop-Dashboards für Pipelines. *Erschwingliche Pläne: Die Preise für Einsteiger beginnen bei nur 15 € pro Benutzer und Monat. Premium-Integrationen: Nahtlose Zusammenarbeit mit Tools wie QuickBooks, Slack, Xero und Mailchimp Skalierbare Pläne: Erweiterte Features wie Automatisierung von Workflows, Teamzugriffskontrollen und Bereicherung des Geschäfts bei Skalierung #### Capsule-Einschränkungen Einschränkungen des Free-Plans: Eingeschränkte Berichterstellung und keine erweiterten Integrationen, was ihn für wachsende Teams weniger nützlich macht

Einfache Berichterstellung: Starter-Pläne bieten keine detaillierten Verkaufs- und Leistungsanalysen *Keine Marketing-Tools: Native Unterstützung für Marketingkampagnen ist begrenzt und es wird auf Integrationen von Drittanbietern zurückgegriffen #### Capsule-Preise *Starter: 18 $/Monat pro Benutzer *Growth: 36 $/Monat pro Benutzer *Advanced: 54 $/Monat pro Benutzer *Ultimate: 72 $/Monat pro Benutzer

Jeder, der im Geschäft ist, kann einer Wahrheit zustimmen: Kunden zu halten ist viel schwieriger, als sie zu gewinnen. Neben der Bereitstellung eines hervorragenden Service hängt die langfristige Kundenbindung von einem hervorragenden Kundenservice ab. Und mit einem bereits überfüllten Teller ist ein CRM für Buchhalter das Geheimnis, um an der Spitze zu bleiben. ClickUp bietet Ihnen die tools zur Automatisierung von Workflows, zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und zur zentralen Speicherung all Ihrer Daten.

Von wiederholenden Aufgaben und anpassbaren Dashboards bis hin zur reibungslosen Integration in vorhandene Tools stellt ClickUp sicher, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – den Aufbau langfristiger Beziehungen. Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Kundenbeziehungen zu übernehmen? /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung für ClickUp /%href/ heute kostenlos!