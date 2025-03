Kostenlose SurveyMonkey-Vorlagen für die Datenerfassung

Unternehmen, die die Macht der Daten nutzen, sind 23-mal wahrscheinlicher führend in der Kundenakquise und 19-mal wahrscheinlicher, dass sie profitabel bleiben.

Daten sind jedoch nur dann aussagekräftig, wenn man sie effektiv sammeln kann.

Ganz gleich, ob Sie als Vermarkter nach Erkenntnissen über Verbraucher suchen, als Eigentümer eines Geschäfts die Kundenzufriedenheit messen oder als Forscher Feedback einholen - der Erfolg Ihres Projekts hängt von einer Sache ab: der Qualität Ihrer Umfrage.

Und die Erstellung der perfekten Umfrage muss nicht zeitaufwändig sein. Sie können die kostenlosen Vorlagen von SurveyMonkey verwenden - Ihre Verknüpfung zu schnelleren, intelligenteren und wirkungsvolleren Umfragen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die kostenlosen Vorlagen von SurveyMonkey verwenden und diejenige auswählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Außerdem stellen wir Ihnen einige großartige Alternativen von ClickUp .

Was macht eine gute Vorlage für eine Umfrage aus?

Die Erstellung einer Umfrage, die aussagekräftige, umsetzbare Ergebnisse liefert, beginnt mit einer gut gestalteten Vorlage. Eine gute Vorlage für eine Umfrage vereinfacht die Datenerfassung und stellt sicher, dass das erhaltene Feedback mit Ihren Zielen übereinstimmt.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei einer effektiven Vorlage achten sollten:

Klare und prägnante Struktur: Die Fragen sind einfach und stimmen mit den Zielen der Umfrage überein. Sie sollten Zweideutigkeiten vermeiden, um die Genauigkeit der Antworten zu verbessern

Die Fragen sind einfach und stimmen mit den Zielen der Umfrage überein. Sie sollten Zweideutigkeiten vermeiden, um die Genauigkeit der Antworten zu verbessern Anpassbarkeit: Eine gute Vorlage passt sich an Ihr Einzelziel und Ihre Bedürfnisse an

Eine gute Vorlage passt sich an Ihr Einzelziel und Ihre Bedürfnisse an Vielfältige Fragetypen: Sie sollte Multiple-Choice-Fragen, Likert-Skalen und offene Fragen enthalten, damit Sie einen breiteren Bereich von Feedback erfassen können

Sie sollte Multiple-Choice-Fragen, Likert-Skalen und offene Fragen enthalten, damit Sie einen breiteren Bereich von Feedback erfassen können Logischer Flow: Sie sollten in der Lage sein, geordnete Fragen hinzuzufügen, die aufbedingter Logik um Verwirrung zu vermeiden und den Abbruch der Umfrage zu reduzieren

Sie sollten in der Lage sein, geordnete Fragen hinzuzufügen, die aufbedingter Logik um Verwirrung zu vermeiden und den Abbruch der Umfrage zu reduzieren Optimiert für hohe Antwortquoten: Das ist schwierig, aber die Länge der Umfrage sollte ein Gleichgewicht zwischen Kürze und Tiefe bieten. Sie sollte die Teilnehmer ansprechen, ohne sie zu überwältigen

👀 Wussten Sie schon? Um erfolgreiche Umfrageprojekte zu erledigen, sollten Sie mindestens eine durchschnittliche rücklaufquote von 44,1% .

Umfrage Monkey Vorlagen

SurveyMonkey bietet durchdachte Vorlagen für Ihre Umfragen, egal ob Sie Kunden ansprechen, Mitarbeiterfeedback einholen oder durchführung von Benutzerforschung .

Hier finden Sie 10 detaillierte Übersichten, die Ihnen helfen, die perfekte Lösung für Ihre Ziele zu finden:

1. Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage von SurveyMonkey

über UmfrageMonkey Wenn Sie Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden verbessern möchten, ist die Vorlage für eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit von SurveyMonkey Ihr Ausgangspunkt. Sie erfasst, wie Kunden über Ihre Produkte, Dienstleistungen und Ihre Marke denken.

Die Umfrage deckt wichtige Metriken wie Produktqualität, Reaktionsfähigkeit des Kundendienstes, Preis-Leistungs-Verhältnis und allgemeine Zufriedenheit ab. Die integrierte Analysefunktion hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Trends, beim Vergleich von Antworten im Zeitverlauf und bei der Berechnung wichtiger Indikatoren wie der Kundenzufriedenheit (CSAT).

Ideal für: Geschäfte jeder Größe, die die Kundenzufriedenheit, die Produktqualität und die allgemeine Kundenerfahrung verbessern möchten

Auch gelesen: 10 Produkt-Feedback-Software für Produkt-Teams

2. Net Promoter Score (NPS) Vorlage von SurveyMonkey

über UmfrageMonkey Möchten Sie die Kundentreue messen? Die NPS-Vorlage von SurveyMonkey bietet einen guten Rahmen, um zu messen, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden Ihr Geschäft weiter empfehlen.

Sie beginnt mit der Kernfrage: "Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Unternehmen/Produkt/Dienstleistung an einen Freund oder Kollegen weiterempfehlen?" Die Folgefragen gehen noch weiter und helfen Ihnen, die Gründe für die Bewertungen zu ermitteln.

Diese Vorlage kategorisiert die Befragten in Promotoren, Passive und Detraktoren, so dass Sie ein klares Bild davon bekommen, wer Ihre Markenchampions sind und wo Verbesserungen erforderlich sind. Mit der automatisierten Auswertung und den Echtzeit-Einblicken können Sie Muster erkennen und Ihren NPS mit dem Branchendurchschnitt vergleichen.

✨ Ideal für: Unternehmen, die Kundenloyalität messen, Markenbefürworter identifizieren und Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufdecken möchten

3. Vorlage für Umfrage zum Mitarbeiterengagement von SurveyMonkey

über UmfrageMonkey Ihre Mitarbeiter sind Ihr wertvollstes Kapital, und ihre Bedürfnisse zu verstehen ist entscheidend für den Erfolg. Die Vorlage für die Umfrage zum Mitarbeiterengagement von SurveyMonkey misst das Engagement, indem sie die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, die Zusammenarbeit im Team, die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und das Bewusstsein für die Werte des Unternehmens bewertet.

Sie zeigt zum Beispiel, was Ihr Team antreibt und wo Sie möglicherweise Änderungen vornehmen müssen. Ein Schlüssel-Feature ist die Garantie der Anonymität, die ehrliches Feedback fördert und den Mitarbeitern das Gefühl gibt, gehört zu werden.

Die Vorlage enthält auch Benchmarking-Tools, mit denen Sie Ihre Engagement-Werte mit Branchenstandards vergleichen können. Mit diesen Erkenntnissen können Sie Strategien zur Verbesserung der Arbeitsmoral, zur Steigerung der Produktivität und zur Senkung der Fluktuation umsetzen.

✨ Ideal für: Organisationen, die die Arbeitsmoral ihrer Mitarbeiter steigern, die Produktivität erhöhen und die Fluktuation verringern wollen, indem sie die Bedürfnisse und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter verstehen

Auch gelesen: Die Macht der ClickUp Formulare: Rationalisierung der Arbeit für Software Teams

4. Marktforschungsdienst Umfrage Vorlage von SurveyMonkey

über UmfrageMonkey Die Vorlage für die Umfrage des Marktforschungsdienstes SurveyMonkey liefert Ihnen wichtige Schlüsselinformationen zu Ihrem Einzelziel, wie z. B. demografische Daten, Kaufgewohnheiten, Produktpräferenzen und Markenbekanntheit.

Die erweiterten Features wie die Verzweigungslogik machen die Umfrage für die Befragten relevanter, indem sie den Flow der Umfrage anpassen kundenentdeckungsfragen basierend auf ihren Antworten. Die Vorlage enthält auch Tools zur Segmentierung, mit denen sich Trends innerhalb bestimmter Gruppen nach Alter, Speicherort oder Ausgabegewohnheiten leicht analysieren lassen.

✨ Ideal für: Geschäfte, die Einblicke in ihren Einzelzielmarkt gewinnen, Kundenpräferenzen verstehen und datengesteuerte Entscheidungen treffen möchten

5. Post Event Feedback Umfrage Vorlage von SurveyMonkey

über UmfrageMonkey Nachdem Sie einen Workshop oder eine Schulung veranstaltet haben, möchten Sie wissen, was funktioniert hat und was nicht. Die Vorlage für die Umfrage zum Feedback nach dem Ereignis von SurveyMonkey sammelt verwertbares Feedback von den Teilnehmern, das die Qualität des Inhalts, die Leistung der Referenten, den Veranstaltungsort und die Logistik abdeckt.

Diese Vorlage zeichnet sich durch eine Mischung aus strukturierten und offenen Fragen aus. Die Teilnehmer können bestimmte Aspekte des Ereignisses bewerten und gleichzeitig detaillierte Einblicke und Vorschläge freigeben.

Dank der Tools zur Berichterstellung in Echtzeit können Sie Muster und verbesserungswürdige Bereiche schnell erkennen. Mit dieser Vorlage können Sie sicherstellen, dass Sie die Erwartungen der Teilnehmer bei künftigen Ereignissen erfüllen und übertreffen. ✨ Ideal für: Veranstaltungsorganisatoren, die die Effektivität ihrer Ereignisse messen, Feedback von den Teilnehmern einholen und zukünftige Ereignisse verbessern möchten

Pro-Tipp: Verwenden Sie Tools zur Stimmungsanalyse, um Trends in offenen Textantworten zu erkennen. Sie können schnell Bereiche für Verbesserungen oder Aspekte, die den Teilnehmern besonders gut gefallen haben, hervorheben!

Einschränkungen bei der Verwendung von SurveyMonkey

SurveyMonkey ist zwar ein leistungsfähiges Tool zum Erstellen von Umfragen, hat jedoch einige Limits, die verhindern können, dass es alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Hier sind einige davon:

Einschränkungen der kostenlosen Stufe: Die kostenlose Stufe hat ein Limit von 10 Fragen pro Umfrage, und nur die ersten 40 Beantwortungen sind enthalten. Für den Rest müssen Sie bezahlen

Die kostenlose Stufe hat ein Limit von 10 Fragen pro Umfrage, und nur die ersten 40 Beantwortungen sind enthalten. Für den Rest müssen Sie bezahlen Zusammenarbeit: Features zur Zusammenarbeit sind nur in der kostenpflichtigen Premium Version verfügbar

Features zur Zusammenarbeit sind nur in der kostenpflichtigen Premium Version verfügbar Kosten: Zusätzliche Features wie das Entfernen des "powered by..."-Brandings, detaillierte Analysen und logische Verzweigungen erfordern kostenpflichtige Pläne

Zusätzliche Features wie das Entfernen des "powered by..."-Brandings, detaillierte Analysen und logische Verzweigungen erfordern kostenpflichtige Pläne Antwort-Limits: Enterprise-Pläne haben jährliche Limits für die Beantwortung, und nicht genutzte Antworten werden nicht übertragen. Bei Überschreitung des Limits wird eine zusätzliche Gebühr pro Antwort erhoben

Enterprise-Pläne haben jährliche Limits für die Beantwortung, und nicht genutzte Antworten werden nicht übertragen. Bei Überschreitung des Limits wird eine zusätzliche Gebühr pro Antwort erhoben Sprunglogik: Sie können nur auf der Grundlage der Antworten auf eine Frage vorwärts springen

Sie können nur auf der Grundlage der Antworten auf eine Frage vorwärts springen Zufälligkeit der Fragen: Sie können die Zufälligkeit nicht benutzerdefinieren, indem Sie auswählen, welche Elemente Sie zufällig auswählen möchten

Sie können die Zufälligkeit nicht benutzerdefinieren, indem Sie auswählen, welche Elemente Sie zufällig auswählen möchten Fragenstruktur: Sie können die Option "Andere (angeben)" nur als letztes Element in die Liste aufnehmen. Dies ist nicht sinnvoll, wenn Sie auch "Weiß nicht" oder "Keines davon" als Optionen haben (die an letzter Stelle stehen sollten).

Sie können die Option "Andere (angeben)" nur als letztes Element in die Liste aufnehmen. Dies ist nicht sinnvoll, wenn Sie auch "Weiß nicht" oder "Keines davon" als Optionen haben (die an letzter Stelle stehen sollten). Gestaltung der Umfrageeinladung: Sie können den Namen des Absenders nicht zur Umfrageeinladung hinzufügen

Sie können den Namen des Absenders nicht zur Umfrageeinladung hinzufügen Die Lernkurve für erweiterte Features: Während die grundlegenden Umfragen leicht einzustellen sind, erfordert die Verwendung von Features wie Verzweigungslogik, Integrationen und Analysen Erfahrung oder Zeit zum Erlernen

Alternative SurveyMonkey-Vorlagen ClickUp , eine führende Plattform für Arbeitsmanagement, bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Umfragen an, die eine hervorragende

alternative zu SurveyMonkey .

Diese Vorlagen ermöglichen eine eingehende Analyse und eine einfache Integration in Projektmanagement tools.

Das Herzstück dieser Funktion ist ClickUp Formular Ansicht , eine leistungsfähige tool für Kundenfeedback das die Lücke zwischen Datenerfassung und umsetzbarem Projektmanagement schließt.

Verändern Sie die Art und Weise, wie Ihre Teams Erkenntnisse aus Umfragen sammeln, verwalten und umsetzen - mit ClickUp Formularen

Die Schlüssel-Features der ClickUp Formular Ansicht sind:

Anpassbares Design: Erstellen Sie eigene Formulare mit verschiedenen Fragetypen wie Ausklappen, Kontrollkästchen und Text-Feldern

Erstellen Sie eigene Formulare mit verschiedenen Fragetypen wie Ausklappen, Kontrollkästchen und Text-Feldern Nahtlose Integration: Übermittlungen von Formularen werden automatisch in Aufgaben, Aktualisierungen oder Elemente in ClickUp umgewandelt

Übermittlungen von Formularen werden automatisch in Aufgaben, Aktualisierungen oder Elemente in ClickUp umgewandelt Zusammenarbeit in Echtzeit: Mitglieder des Teams können die Umfrageantworten gemeinsam ansehen, diskutieren und bearbeiten

Mitglieder des Teams können die Umfrageantworten gemeinsam ansehen, diskutieren und bearbeiten Zentrales Datenmanagement: Speichern und Organisieren von Umfrageantworten in ClickUp für einfachen Zugriff undumfrage-Analyse Effiziente Freigabeoptionen: Freigeben von Formularen über Links, E-Mail oder Einbettung in Websites für maximale Reichweite

Speichern und Organisieren von Umfrageantworten in ClickUp für einfachen Zugriff undumfrage-Analyse Umfassende Analyse-Tools: Nutzen Sie die Features zur Berichterstellung von ClickUp, um aus den Antworten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen

Ich habe ClickUp verwendet, um große und kleine Ereignisse und Projekte bei meiner Arbeit zu organisieren und zu verwalten. Besonders hilfreich finde ich das Kalender Feature, die Abhängigkeit Features und die Umfrage Funktionen. Es ist die beste Projektmanagement-Software, die ich je benutzt habe.

Heath Hayden, Koordinator für berufliche Entwicklung am Tacoma Community College

Möchten Sie ähnliche Ergebnisse? Schauen wir uns fünf herausragende ClickUp Vorlagen für Umfragen genauer an.

1. ClickUp Vorlage für Produkt-Feedback-Umfrageergebnisse

ClickUp Produkt-Feedback-Umfrageergebnisse Vorlage

Die ClickUp Produkt-Feedback Umfrageergebnisse Vorlage ermöglicht es Ihnen, Kundenfeedback zu Features, Benutzerfreundlichkeit und Zufriedenheit zu sammeln, so dass Sie eine klare Ansicht darüber erhalten, was funktioniert und was verbessert werden muss.

Die Vorlage ist vollständig anpassbar, so dass Sie die Fragen an die Besonderheiten Ihres Produkts anpassen können, um sicherzustellen, dass Sie die relevantesten Antworten erhalten. Sobald das Feedback eintrifft, werden die Daten mit den robusten Features der Vorlage zur Berichterstellung automatisch geordnet und Trends und Stimmungen hervorgehoben, die möglicherweise unbemerkt geblieben sind.

Außerdem lässt sich diese Vorlage direkt integrieren mit ClickUp Aufgaben das bedeutet, dass Sie, sobald Sie Probleme oder Vorschläge identifiziert haben, diese den entsprechenden Mitgliedern des Teams zur schnellen Lösung zuweisen können.

Diese enge Integration reduziert den Bedarf an Hin- und Her-Kommunikation und macht ClickUp zur perfekten software zur Erstellung von Formularen .

✨ Ideal für: Produktmanager und Teams, die Kundenfeedback einholen, Verbesserungsbereiche identifizieren und Prioritäten für die Produktentwicklung setzen wollen

2. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung

ClickUp Vorlage für eine Umfrage zum Mitarbeiterengagement

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung ist ein Muss für HR Teams und Manager, die verstehen wollen, was Mitarbeiter wirklich über Zufriedenheit, Engagement und die allgemeine Arbeitsmoral denken.

Die Vorlage enthält Fragen zur Arbeitszufriedenheit, zur Work-Life-Balance und zur Mitarbeiterentwicklung und macht es einfach, die mitarbeiter-Feedback umfrage auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Belegschaft abstimmen.

Sie können die Ergebnisse analysieren von fragen zur Mitarbeiterzufriedenheit durch die in ClickUp eingebauten analytischen tools, um Bereiche zu visualisieren und zu identifizieren, die Aufmerksamkeit benötigen.

Ideal für: HR-Teams und Manager, die die Mitarbeiterzufriedenheit messen, Probleme bei der Mitarbeiterbindung identifizieren und Strategien zur Verbesserung der Arbeitsplatzkultur umsetzen möchten

Auch gelesen: 360 Evaluierungsfragen und Beispiele für Manager

3. ClickUp Engagement Survey Ergebnisse Aktionsplan Vorlage

ClickUp Engagement Survey Results Action Plan Template

Das Sammeln von Umfrageergebnissen ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese Erkenntnisse in umsetzbare Verbesserungen zu verwandeln. Die ClickUp Engagement Survey Ergebnisse Aktionsplan Vorlage überbrückt diese Lücke und ermöglicht es Ihrem Team, systematisch auf Feedback einzugehen, Schlüsselbereiche zu priorisieren und das Engagement am Arbeitsplatz zu fördern:

Erstellung von umsetzbaren Aufgaben : Aufschlüsselung der Umfragedaten in spezifische Aufgaben, die auf die Verbesserung des Engagements am Arbeitsplatz abzielen

: Aufschlüsselung der Umfragedaten in spezifische Aufgaben, die auf die Verbesserung des Engagements am Arbeitsplatz abzielen Kategorisierung der Rückmeldungen : Organisieren Sie das Feedback in Kategorien wie Kommunikation, Führung und persönliches Wachstum, um mehr Klarheit zu schaffen und Prioritäten festzulegen

: Organisieren Sie das Feedback in Kategorien wie Kommunikation, Führung und persönliches Wachstum, um mehr Klarheit zu schaffen und Prioritäten festzulegen Nachverfolgung in Echtzeit : Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit, um Ihr Team mit den Zielen zur Verbesserung des Engagements zu synchronisieren

: Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit, um Ihr Team mit den Zielen zur Verbesserung des Engagements zu synchronisieren Visuelle Berichte zum Fortschritt: Gewinnen Sie Einblicke durch visuelle Berichterstellungen, die zeigen, wie die Engagement-Initiativen vorankommen

✨ Ideal für: Teams, die Umfrageergebnisse in umsetzbare Pläne umwandeln, Fortschritte nachverfolgen und Engagement-Verbesserungen vorantreiben möchten

4. ClickUp Vorlage für Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage

ClickUp Vorlage für die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage

Angenommen, Sie haben gerade ein neues Produkt auf den Markt gebracht und möchten wissen, wie die Kunden darüber denken. Sind sie mit der Qualität des Produkts zufrieden? Ist die Lieferung reibungslos verlaufen? Wie ist die Leistung Ihres Kundensupport-Teams?

Die ClickUp Vorlage für Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage hilft Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen, indem Sie Feedback zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen sammeln. Diese fragebogen-Vorlage bietet eine detaillierte Möglichkeit zur Bewertung von Kundenerfahrungen und zur Messung der Zufriedenheit an verschiedenen Berührungspunkten:

Vorgefertigte Abschnitte , die wichtige Touchpoints wie Produktqualität, Liefergeschwindigkeit und Kundensupport abdecken

, die wichtige Touchpoints wie Produktqualität, Liefergeschwindigkeit und Kundensupport abdecken Einfach zu verstehende visuelle Berichterstellung , die Antworten automatisch in übersichtlichen, visuellen Zusammenfassungen organisiert

, die Antworten automatisch in übersichtlichen, visuellen Zusammenfassungen organisiert Projektmanagement-Integration, um Feedback direkt mit Aufgaben und Prioritäten innerhalb von ClickUp zu verknüpfen

✨ Ideal für: Geschäfte, die die Kundenzufriedenheit messen, Schmerzpunkte identifizieren und das Kundenerlebnis verbessern möchten

💡 Pro-Tipp: Verknüpfen Sie Feedback direkt mit Aufgaben in ClickUp, damit Sie Änderungen priorisieren können, die sich direkt auf Kundenanliegen beziehen, und so eine schnellere und benutzerdefinierte Reaktion auf Feedback sicherstellen.

5. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage

Die ClickUp Formular Vorlage vereinfacht die Planung von Ereignissen und die Datenerfassung für Schulungen, Seminare und mehr. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder wie "Geburtstag", "Rechnungsadresse" oder "Kontaktnummer", um präzise Informationen zu erfassen.

Die Vorlage bietet mehrere Ansichten: die Ansicht des Registrierungsformulars zur Erfassung von Antworten, die Ansicht der Phasen zur Nachverfolgung des Fortschritts und die Ansicht der Zusammenfassung für eine Übersicht aus der Vogelperspektive. Sie können E-Mail-Erinnerungen automatisieren, Übermittlungen organisieren und Daten analysieren - alles auf einer einzigen Plattform.

Perfekt für die Erstellung professioneller, detaillierter Formulare zur Erfassung von Informationen der Teilnehmer eines Ereignisses.

ideal für: Organisatoren von Veranstaltungen und Teams, die Anmeldedaten erfassen, die Nachverfolgung von RSVPs durchführen und die Logistik von Ereignissen verwalten müssen

6. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Was wäre, wenn das Feedback, das Sie zur Verbesserung Ihres Geschäfts benötigen, in wenigen Minuten gesammelt, sofort analysiert und für wirkungsvolle Veränderungen genutzt werden könnte? Mit Tools wie dem ClickUp Feedback Formular Vorlage wird dies zur Realität.

Mit dieser vollständig anpassbaren Vorlage für ein Feedback Formular, das auf die Bedürfnisse von Geschäften zugeschnitten ist, können Sie die Servicequalität bewerten, die Zufriedenheit messen und Verbesserungsvorschläge sammeln.

Durch die Einteilung des Feedbacks in umsetzbare Kategorien und die Automatisierung von Folgemaßnahmen wird sichergestellt, dass keine Antwort übersehen wird.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Felder wie Bewertungen der Anbieter, Verbesserungsvorschläge und allgemeine Empfehlungen ein, um ein umfassendes Feedback zu gewährleisten

Fügen Sie Felder wie Bewertungen der Anbieter, Verbesserungsvorschläge und allgemeine Empfehlungen ein, um ein umfassendes Feedback zu gewährleisten Mehrere Ansichten : Gewinnen Sie einzigartige Einblicke durch Ansichten wie Servicebewertungen, detailliertes Feedback und übergreifende Empfehlungen, um die Antworten der Clients effektiv zu bewerten

: Gewinnen Sie einzigartige Einblicke durch Ansichten wie Servicebewertungen, detailliertes Feedback und übergreifende Empfehlungen, um die Antworten der Clients effektiv zu bewerten Automatisierungen : Richten Sie automatische Erinnerungen und Wiedervorlagen ein, um die rechtzeitige Übermittlung von Feedback ohne manuelle Eingriffe sicherzustellen

: Richten Sie automatische Erinnerungen und Wiedervorlagen ein, um die rechtzeitige Übermittlung von Feedback ohne manuelle Eingriffe sicherzustellen Datenanalyse: Nutzen Sie die Dashboards von ClickUp, um Trends und Schlüsselbereiche für Verbesserungen zu identifizieren und sicherzustellen, dass das Feedback zu sinnvollen Ergebnissen führt

✨ Ideal für: Geschäfte und Teams, die detailliertes Feedback von Klienten, Kunden oder Mitarbeitern einholen und es für Verbesserungen nutzen möchten

Mit diesen kostenlosen SurveyMonkey-Vorlagen wird die Erstellung professioneller Umfragen einfacher als je zuvor. Ganz gleich, ob Sie Kundenfeedback einholen, Marktforschung betreiben oder interne Team-Bewertungen durchführen, diese Vorlagen bieten einen Vorsprung und sparen Zeit und Aufwand.

SurveyMonkey ist zwar großartig, aber es ist nicht die einzige Option.

Wenn Sie auf der Suche nach einer All-in-One-Plattform sind, die die Erstellung von Umfragen mit Projektmanagement und Team-Zusammenarbeit kombiniert, ist ClickUp die richtige Lösung für Sie.

Probieren Sie es aus und finden Sie die Vorlage, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Ihre nächste große Erkenntnis ist nur einen Klick entfernt. Jetzt kostenlos anmelden !