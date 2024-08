10 Produkt-Feedback-Software für Produkt Teams in 2024

Das Sammeln von Produktfeedback gibt Aufschluss über die Erwartungen Ihrer Kunden und ermöglicht es Ihnen, das beste Kundenerlebnis zu bieten. Produkt-Feedback-Anfragen, Beta tests berichte und Feature-Feedback sind einige Möglichkeiten, dies zu erledigen.

Aber wie lassen sich all diese Informationen am besten sammeln?

Um Ihren Ansatz zu verbessern, sollten Sie Ihre Produktteams mit einer hochwertigen Produktfeedback-Software ausstatten. Der Markt ist überschwemmt mit einer Vielzahl von Softwarelösungen und deren nachweislichen Erfolgen. Eigentümer wie Sie brauchen Zeit, um sich zu entscheiden.

Wir stellen Ihnen eine umfassende Liste der 10 besten Tools für Produktfeedback vor und geben Ihnen einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Features, Limitierungen, Preispunkte und Meinungen anderer. Wir helfen Ihnen bei der Einstellung des für Sie am besten geeigneten Tools!

Worauf sollten Sie bei Produkt-Feedback-Software achten?

Hier finden Sie Features, auf die Sie bei der Auswahl eines leistungsstarken Tools für Produktfeedback achten sollten:

Multichannel-Feedback: Die Software sollte die Sammlung von Feedback über mehrere Kanäle unterstützen. Sie sollte in der Lage sein, Daten aus verschiedenen Quellen wie In-App-Umfragen, E-Mail, Web-Feedback-Formularen und sozialen Medien zu sammeln

Die Software sollte die Sammlung von Feedback über mehrere Kanäle unterstützen. Sie sollte in der Lage sein, Daten aus verschiedenen Quellen wie In-App-Umfragen, E-Mail, Web-Feedback-Formularen und sozialen Medien zu sammeln Anpassbarkeit: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Umfragen und Formulare für Kundenfeedback nach Bedarf zu erstellen und anzupassen. Die Anpassungsfähigkeit muss es Ihnen ermöglichen, Ihrekundenfeedback-Plattformen mit Fragetypen, Markensprache und Design

Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Umfragen und Formulare für Kundenfeedback nach Bedarf zu erstellen und anzupassen. Die Anpassungsfähigkeit muss es Ihnen ermöglichen, Ihrekundenfeedback-Plattformen mit Fragetypen, Markensprache und Design Echtzeit-Feedback: Features zur Datenerfassung und Berichterstellung in Echtzeit, die das Feedback der Benutzer sammeln, sind ein absolutes Muss, um sofortiges Kundenfeedback zu erhalten

Features zur Datenerfassung und Berichterstellung in Echtzeit, die das Feedback der Benutzer sammeln, sind ein absolutes Muss, um sofortiges Kundenfeedback zu erhalten Analyse und Berichterstellung: Ein vielseitiges analytisches tool gehört zu jeder kompetenten Produktfeedback-Software. Wenn Sie das Produktfeedback analysieren und Ihre gesammelten Daten visualisieren, erfahren Sie von sich ändernden Trends und können mit Hilfe der verwertbaren Erkenntnisse des Systems entsprechend darauf reagieren

Ein vielseitiges analytisches tool gehört zu jeder kompetenten Produktfeedback-Software. Wenn Sie das Produktfeedback analysieren und Ihre gesammelten Daten visualisieren, erfahren Sie von sich ändernden Trends und können mit Hilfe der verwertbaren Erkenntnisse des Systems entsprechend darauf reagieren Automatisierung: Die Software muss über Automatisierungs-Features verfügen, die die Mitglieder des Teams von sich wiederholenden und alltäglichen Aufgaben entlasten

Die Software muss über Automatisierungs-Features verfügen, die die Mitglieder des Teams von sich wiederholenden und alltäglichen Aufgaben entlasten Zusammenarbeit: Sie sollte die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, Teams und Abteilungen ermöglichen, um schnelle Reaktionen zu erleichtern und Fehlkommunikation durch ein einheitliches und freigegebenes Dashboard zu vermeiden

Sie sollte die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, Teams und Abteilungen ermöglichen, um schnelle Reaktionen zu erleichtern und Fehlkommunikation durch ein einheitliches und freigegebenes Dashboard zu vermeiden Skalierbarkeit: Wenn Ihr Geschäft wächst, muss auch Ihre Software mitwachsen. Suchen Sie nach einem Tool, das Skalierbarkeit bietet

Die 10 besten Produkt-Feedback-Software im Jahr 2024

1. ClickUp

Verwenden Sie die bedingte Logik in ClickUp Formularen, um Produktfeedback von Kunden zu sammeln

Wenn Sie eine umfassende Erfahrung mit Ihrer Produkt-Feedback-Software wünschen, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen. Teams und Geschäfte aller Größen - kleine, mittlere und große - haben die Vorteile des Einsatzes von ClickUp .

ClickUp Formulare sind eine hervorragende Möglichkeit, Daten zu sammeln und das Benutzer-Feedback, das Sie erhalten, zu benutzerdefinieren. ClickUp's Vorlagen machen es einfach, alle Aspekte zu organisieren, und die umfassendes Produkt-Feedback Die Vorlage für die Umfrage macht es zu einer wichtigen Ergänzung dieser Liste. Als kollaborative Software lässt ClickUp Ihr Team Probleme gemeinsam lösen.

Benutzerdefinierte Ansicht aller Rückmeldungen an einem Ort, damit Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen verbessern können

ClickUp beste Features

ClickUp Formulare: Optimieren Sie Ihre Kundenfeedback-Schleife mit ClickUp Formularen, die es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Formulare für gezielte Kundeneingaben zu erstellen, mehrereClickUp Formular Ansichtenund produktspezifische Details. Kategorisieren Sie Kundenfeedback und Kundenerfahrungen effizient mit benutzerdefinierten Feldern und verbessern Sie so die Organisation und Analyse

Optimieren Sie Ihre Kundenfeedback-Schleife mit ClickUp Formularen, die es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Formulare für gezielte Kundeneingaben zu erstellen, mehrereClickUp Formular Ansichtenund produktspezifische Details. Kategorisieren Sie Kundenfeedback und Kundenerfahrungen effizient mit benutzerdefinierten Feldern und verbessern Sie so die Organisation und Analyse Vorlage für Produkt-Feedback-Umfragen: Maximieren Sie die Produktentwicklung mitClickUp's Feedback-Umfrage-Vorlage. Erfassen Sie Einblicke, verfolgen Sie die Stimmung undpriorisierung von Verbesserungen mühelos. Die Vorlage enthält anpassbare Status, benutzerdefinierte Felder für eine detaillierte Kategorisierung und mehrere Ansichten für einen einfachen Zugriff. Integriert projektmanagement tool features verbessern die Effizienz der Umfrage insgesamt

Maximieren Sie die Produktentwicklung mitClickUp's Feedback-Umfrage-Vorlage. Erfassen Sie Einblicke, verfolgen Sie die Stimmung undpriorisierung von Verbesserungen mühelos. Die Vorlage enthält anpassbare Status, benutzerdefinierte Felder für eine detaillierte Kategorisierung und mehrere Ansichten für einen einfachen Zugriff. Integriert projektmanagement tool features verbessern die Effizienz der Umfrage insgesamt Datengesteuerte nächste Schritte: Das von den Kunden gesammelte Feedback zeigt die dringenden Probleme auf und sammelt beliebte Feature-Wünsche, um Ihre Produkt-Roadmap zu verbessern. Das Gesamtergebnis wird zu einer verbesserten Kundenerfahrung führen

Das von den Kunden gesammelte Feedback zeigt die dringenden Probleme auf und sammelt beliebte Feature-Wünsche, um Ihre Produkt-Roadmap zu verbessern. Das Gesamtergebnis wird zu einer verbesserten Kundenerfahrung führen KI-gestützte Feedback-Zusammenfassung: ClickUp bietet KI, die Ihnen hilft, das Kundenfeedback zu analysieren und die Erkenntnisse in umsetzbare Aufgaben für Ihr Team zu destillieren

ClickUp bietet KI, die Ihnen hilft, das Kundenfeedback zu analysieren und die Erkenntnisse in umsetzbare Aufgaben für Ihr Team zu destillieren Kollaborative Features: Bringen Sie Ihre Teamkollegen bei all Ihren Kundenfeedbacks und Projekten zusammen, indem Sie das einheitliche und gemeinsame Dashboard nutzen, das ClickUp freigibt

Steigern Sie Ihre Produktivität mit kollaborativen aufgabenmanagement durch Zuweisung von Aufgaben, Kennzeichnung von Kommentaren und Freigeben von Bildschirmaufzeichnungen auf einer einzigen Plattform

ClickUp Limitierungen

Der Gantt-Ansicht mangelt es an benutzerdefinierten Funktionen und Flexibilität

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Meißel

über Meißel Chisel ist ideal, wenn Sie einen umfassenden Kundendienst-Assistenten suchen.

Es verfügt über einzigartige Features wie den zentralen Speicher für Kundenfeedback namens Idea Box, Kundenfeedback-Portale und eingebaute Umfragen, die in wenigen Minuten gestartet werden können. Das Feature "Zielgruppe" ist eine bahnbrechende Neuerung.

Meißel beste Features

Idea Box: Zentralisieren Sie Ihre Kundenfeedbackdaten in einem Repository mit Chisels Idea Box. Es hilft Ihnen, Ihre Ideen zu erfassen, zu kuratieren, zu organisieren und zu priorisieren. Es nimmt Daten automatisch und manuell auf

Zentralisieren Sie Ihre Kundenfeedbackdaten in einem Repository mit Chisels Idea Box. Es hilft Ihnen, Ihre Ideen zu erfassen, zu kuratieren, zu organisieren und zu priorisieren. Es nimmt Daten automatisch und manuell auf Kundenfeedback-Portal: Sammeln Sie Input von Kunden zu Features, die in Ihremprodukt-Roadmap oder ermöglichen Sie ihnen, völlig neue Ideen für Ihre Marke vorzuschlagen

Sammeln Sie Input von Kunden zu Features, die in Ihremprodukt-Roadmap oder ermöglichen Sie ihnen, völlig neue Ideen für Ihre Marke vorzuschlagen Zielgruppe: Sie können die Kunden, von denen Sie Ihr Kundenfeedback erhalten möchten, ganz einfach als Einzelziel auswählen. Filtern Sie sie nach Nationalität, Alter, Geschlecht, Einkommen und mehr, um Ihre idealen Benutzer für Umfragen genau anzusprechen

Meißel-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche stottert und kann einige Probleme beim Laden verursachen

Kann für Benutzer, die zum ersten Mal eine Umfrage durchführen, aufgrund der überladenen Features schwierig sein

Die Funktionen für das Produktfeedback müssen insgesamt verbessert werden, wenn es darum geht, Feedback und Feature-Anfragen zu sammeln

Der Datenvisualisierung fehlt es an Tiefe und Einblicken

Preise für Meißel

Essential: Free Forever

Free Forever Premium: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Meißel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

4.8/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. TypeForm

über Typenformular Typeform konzentriert sich auf die Erstellung von Umfragen und Formularen, die sich von der Masse abheben. Sie konzentrieren sich auf die Ästhetik Ihrer Formulare, damit Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Umfrageteilnehmer schnell auf sich ziehen können.

Sie können die Formulare einfach einbetten in mehrere Plattformen und Speicherorte wo sie die größte Sichtbarkeit erlangen können. Das Feature VideoAsk ist einzigartig, denn es ermöglicht Ihnen, mit Ihren Kunden zu sprechen und sie direkt um Benutzer-Feedback zu bitten, und zwar mit einer menschlichen Note.

TypeForm beste Features

Einzigartige ästhetische Auswahlmöglichkeiten: Ziehen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Umfrageteilnehmer mit einer einzigartigen und auffälligen Grafik auf sich, die sich von anderen abhebt und einen Eindruck hinterlässt

Ziehen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Umfrageteilnehmer mit einer einzigartigen und auffälligen Grafik auf sich, die sich von anderen abhebt und einen Eindruck hinterlässt VideoAsk: Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Ihren Kunden her und fragen Sie sie, was an einem Produkt verbessert werden kann. Wecken Sie Zinsen und kalte Leads mit einer menschlichen Note und sammeln Sie gleichzeitig aussagekräftige Daten und Informationen, die Sie zur Verbesserung benötigen

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Ihren Kunden her und fragen Sie sie, was an einem Produkt verbessert werden kann. Wecken Sie Zinsen und kalte Leads mit einer menschlichen Note und sammeln Sie gleichzeitig aussagekräftige Daten und Informationen, die Sie zur Verbesserung benötigen Sinnvolle Einbettung: Integrieren Sie Formulare nahtlos in Web- und E-Mail-Plattformen und leiten Sie Benutzer strategisch mit den relevantesten Folgefragen an, um tiefere Einblicke zu gewinnen

TypeForm Beschränkungen

Einige Benutzer haben die Benutzeroberfläche von Typeform als verwirrend und unintuitiv empfunden

Die benutzerdefinierten Optionen in Typeform sind limitiert

Fehlende Integration mit anderen gängigen Diensten als Zapier

TypeForm-Preise

Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Plus: $59/Monat für 3 Benutzer

$59/Monat für 3 Benutzer Business: $99/Monat für 5 Benutzer

$99/Monat für 5 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

TypeForm Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (820+ Bewertungen)

4. ProProfs Survey Maker

über ProProfs Der ProProfs Survey Maker ist eine Online-Lösung, mit der Sie in weniger als einer Minute eine Umfrage erstellen können, indem Sie die zahlreichen vorgefertigte Vorlagen und gebrauchsfertige Fragen.

Die Software bietet eingebettete Umfragen verschiedener Typen, die sofort für die Erfassung verschiedener Arten von Daten verwendet werden können. Mit der Online App können Sie auch Umfragen erstellen, die auf verschiedenen Teilen unterschiedlicher Plattformen erscheinen und so die Sichtbarkeit erhöhen.

ProProfs Survey Maker beste Features

Vorgefertigte Vorlagen: Starten Sie vollständig anpassbare Umfragen und Formulare in 60 Sekunden mit den über 100 Vorlagen von Survey Maker. Diese vorgefertigten Vorlagen für Umfragen haben eine organisierte Struktur

Starten Sie vollständig anpassbare Umfragen und Formulare in 60 Sekunden mit den über 100 Vorlagen von Survey Maker. Diese vorgefertigten Vorlagen für Umfragen haben eine organisierte Struktur Mehrere Datenerfassungsmodelle: Erfassen Sie verschiedene Formulare je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Sie erhalten zahlreiche vordefinierte Fragen, die für verschiedene Umfragetypen geeignet sind, von Marktforschungsumfragen und Umfragen zur Kundenzufriedenheit (CSAT) bis hin zu NPS und Umfragen zum Mitarbeiterengagement

Erfassen Sie verschiedene Formulare je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Sie erhalten zahlreiche vordefinierte Fragen, die für verschiedene Umfragetypen geeignet sind, von Marktforschungsumfragen und Umfragen zur Kundenzufriedenheit (CSAT) bis hin zu NPS und Umfragen zum Mitarbeiterengagement Verbesserung der Sichtbarkeit: Erstellen Sie Umfragen, Popups, Seitenleisten und In-App-Umfragen von einem zentralen Punkt aus. Abhängig von der Plattform, auf der sich Ihre Benutzer befinden, können Sie die Art des Engagements, das Ihre Umfrage haben soll, anpassen

ProProfs Survey Maker Beschränkungen

Der Kundendienst schließt Tickets, ohne die Probleme vorher zu lösen, und sammelt kein Produktfeedback

Jedes Mal, wenn Sie die Ansicht der Begrüßungsseite aufrufen, werden die Änderungen an Schriftart und Formatierung auf den Standard zurückgesetzt, und Sie müssen sie erneut erledigen

Minimale Berichterstellung, wobei die Berichte lediglich eine Darstellung der Daten in einer Excel-Tabelle sind, ohne zusätzliche Erkenntnisse

ProProfs Survey Maker Preise

Free-Plan: Kostenlos für immer für bis zu 50 Beantwortungen/Monat

Kostenlos für immer für bis zu 50 Beantwortungen/Monat Business-Plan: $39.99/Monat für 100 Beantwortungen

ProProfs Survey Maker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. UserTesting

über UserTesting UserTesting ist eine kompetente Lösung für Ihr Produktfeedback, denn mit dem Feature Audience Management können Sie Ihre Einzelziele effizient erreichen.

Lassen Sie Ihre Kunden verstehen, was andere Benutzer über Ihr Produkt denken, indem Sie die Human Insight Platform nutzen. Und nicht zuletzt helfen Ihnen die UserTesting-Modelle für maschinelles Lernen (ML) bei Ihren wichtigen Geschäftsentscheidungen.

UserTesting beste Features

Publikumsmanagement: Erleichtern Sie die schnelle und mühelose Erfassung von Benutzer-Feedback von jedem Publikum mit UserTesting. Greifen Sie über das UserTesting Mitwirkende Netzwerk auf verschiedene Perspektiven zu oder engagieren Sie sich bei Ihren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und darüber hinaus

Erleichtern Sie die schnelle und mühelose Erfassung von Benutzer-Feedback von jedem Publikum mit UserTesting. Greifen Sie über das UserTesting Mitwirkende Netzwerk auf verschiedene Perspektiven zu oder engagieren Sie sich bei Ihren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und darüber hinaus Human Insight Platform: Erleben Sie eine Video-first-Plattform, auf der echte Menschen ihre Interaktionen mit Ihren Produkten freigeben,entwürfeapps, Prozessen, Konzepten oder Marken teilen und Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, ihre wertvollen Erkenntnisse zu sehen und zu hören

Erleben Sie eine Video-first-Plattform, auf der echte Menschen ihre Interaktionen mit Ihren Produkten freigeben,entwürfeapps, Prozessen, Konzepten oder Marken teilen und Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, ihre wertvollen Erkenntnisse zu sehen und zu hören Machine Learning Modelle: Beschleunigen Sie kritische Geschäftsentscheidungen durch schnelle Datenvisualisierung und automatisierte Erkenntnisse. Die Machine-Learning-Modelle (ML) von UserTesting sind in der Lage, entscheidende Momente in der Kundenerfahrung zu identifizieren, wodurch die Notwendigkeit einer arbeitsintensiven manuellen Analyse entfällt

UserTesting Grenzen

Das Feature "Panels" muss verbessert werden

Die Word Cloud Funktion ist nicht sehr genau

Die KI für die Transkription muss verbessert werden

Manchmal ist es fehlerhaft, wenn man versucht, einen Test einzurichten

Preise für UserTesting

Essentials: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Erweitert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

UserTesting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (650+Bewertungen)

4.5/5 (650+Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (120+Bewertungen)

6. BenutzerStimme

über UserVoice Bei UserVoice geht es darum, das aktuellste Feedback zu nutzen, um Ihr Produkt unmittelbar, sinnvoll und positiv zu verändern. Ein Feature für Echtzeit-Feedback ist daher sein wichtigstes Verkaufsargument.

Die Software verfügt über viele sofort einsatzbereite Integrationen, die Ihrem Team die Umstellung erleichtern. Die Software liefert außerdem wertvolle Erkenntnisse auf der Grundlage des Feedbacks, die Ihnen helfen, optimale Entscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen.

UserVoice beste Features

Echtzeit-Feedback: Sammeln Sie sofort Benutzer-Feedback von Ihren Kunden, um an Änderungen zu arbeiten, die Sie innerhalb der Software vornehmen müssenentwicklungsprozess. Sie können Schmerzpunkte direkt und sofort angehen

Sammeln Sie sofort Benutzer-Feedback von Ihren Kunden, um an Änderungen zu arbeiten, die Sie innerhalb der Software vornehmen müssenentwicklungsprozess. Sie können Schmerzpunkte direkt und sofort angehen Integrationsmöglichkeiten: Nutzen Sie die Integrationen, die UserVoice anbietet. Sie helfen Ihrem Team, sich an Veränderungen anzupassen und das System optimal zu nutzen. Das Tool lässt sich problemlos mit Apps wie Fullstory, Teams, Slack, Jira und anderen integrieren

Nutzen Sie die Integrationen, die UserVoice anbietet. Sie helfen Ihrem Team, sich an Veränderungen anzupassen und das System optimal zu nutzen. Das Tool lässt sich problemlos mit Apps wie Fullstory, Teams, Slack, Jira und anderen integrieren Datengestützte Erkenntnisse: Nutzen Sie UserVoice, um wertvolle, datengestützte Erkenntnisse aus Ihrer Benutzer-Community zu gewinnen, Ihre Produktentscheidungen zu unterstützen und einen benutzerzentrierten Entwicklungsansatz zu fördern

UserVoice Grenzen

Einige Benutzer haben es als schwierig empfunden, die Software zu navigieren und zu nutzen, wenn sie mit mehreren Produktlinien arbeiten

Limitierte Funktionen für Unternehmen

Benutzer wünschen sich mehr Integrationen

UserVoice Preise

Essentials: $799/Monat

$799/Monat Pro: $999/Monat

$999/Monat Premium: $1.499/Monat

$1.499/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

UserVoice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (230+Bewertungen)

4.5/5 (230+Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (60+Bewertungen)

7. Usersnap

über Usersnap Usersnap ist eine einzigartige Plattform, mit der Sie die Erfahrung Ihrer Benutzer verbessern und auf unkonventionelle Weise mit ihnen in Kontakt treten können. Sie steigert das Engagement der Benutzer durch ein einheitliches Feedback-System.

Usersnap verfügt über eine eigene Schaltfläche zur nahtlosen Erfassung von Problemen. Das Feature für In-App-Feedback verfügt auch über eine Zeichenfunktion. Das Omnichannel-Erlebnis ist sehr umfangreich und ermöglicht es Ihnen, mit Kunden in Kontakt zu treten und Feedback auf mehreren Ebenen zu sammeln.

Usersnap beste Features

Feedback-Schaltfläche und Menü: Implementieren Sie eine spezielle Feedback-Schaltfläche auf Ihrer Website oder App, um Probleme und Vorschläge nahtlos zu erfassen. So können Sie Kunden über das Menü zu den entsprechenden Support- und Feedback-Optionen leiten und Links zu Ihrem Messenger-Chat, Ihrer Hilfe-Chat-Seite oder anderen Kanälen einrichten, um den Prozess zu vereinfachen

Implementieren Sie eine spezielle Feedback-Schaltfläche auf Ihrer Website oder App, um Probleme und Vorschläge nahtlos zu erfassen. So können Sie Kunden über das Menü zu den entsprechenden Support- und Feedback-Optionen leiten und Links zu Ihrem Messenger-Chat, Ihrer Hilfe-Chat-Seite oder anderen Kanälen einrichten, um den Prozess zu vereinfachen In-App-Widget: Ermöglichen Sie es Benutzern, mit dem In-App-Widget Kommentare direkt auf ihrem Bildschirm zu zeichnen und anzuheften. Automatischer Anhang von technischem Kontext, einschließlich Browser-Informationen, URL und JavaScript-Fehlern

Ermöglichen Sie es Benutzern, mit dem In-App-Widget Kommentare direkt auf ihrem Bildschirm zu zeichnen und anzuheften. Automatischer Anhang von technischem Kontext, einschließlich Browser-Informationen, URL und JavaScript-Fehlern Omnichannel-Erfahrung: Stellen Sie interaktive Inline-Ratgeber und Formulare auf Websites und in E-Mails bereit, die mit einem einseitigen Link versehen sind, der überall geteilt werden kann. Verbessern Sie die Erfassung von Feedback, messen Sie die Zufriedenheit und stellen Sie Feature-Anfragen nahtlos über verschiedene Kanäle und Geräte zusammen

Usersnap Beschränkungen

Fehlende Suchfunktion

Anhänge sind bei der Kommunikation mit Endbenutzern nicht erlaubt

Limitierter Workflow mit nur vier fest kodierten Status

Preise für Usersnap

Startup: $99/Monat für 10 Benutzer

$99/Monat für 10 Benutzer Unternehmen: $189/Monat für 15 Benutzer

$189/Monat für 15 Benutzer Premium: $329/Monat für 25 Benutzer

$329/Monat für 25 Benutzer Unternehmen: $949/Monat

Usersnap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+Bewertungen)

4.5/5 (70+Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (47+Bewertungen)

8. Hotjar

über Hotjar Die Heatmaps von Hotjar sind ein herausragendes Feature. Sie können Ihre Website mit wertvollen Kundeneinblicken verbessern. Außerdem erhalten Sie Feedback durch eine Aufzeichnung, in der Sie sehen können, was Ihre Benutzer sehen und womit sie sich beschäftigen.

Das Widget "Feedback" kann übergreifende Daten sammeln und Ihren Kunden die Möglichkeit geben, bestimmte Teile einer Website oder einer Seite dynamisch zu markieren und Input zu diesem speziellen Teil zu geben.

Hotjar beste Features

Heatmaps: Verbessern Sie jede Seite Ihrer Website mit den Heatmaps von Hotjar. Sie helfen Ihnen, übersehene Bereiche zu identifizieren und Elemente zu finden, die Verkäufe und Anmeldungen fördern

Verbessern Sie jede Seite Ihrer Website mit den Heatmaps von Hotjar. Sie helfen Ihnen, übersehene Bereiche zu identifizieren und Elemente zu finden, die Verkäufe und Anmeldungen fördern Feedback-Widget: Passen Sie das Feedback, das Sie über Ihre Marken erhalten, mit einem einfachen Widget an, das sich in Ihre Plattformen einbettet. Kunden können gezieltes Feedback zu bestimmten Aspekten Ihrer Website und Ihres Produkts geben, indem sie diese per Drag-and-Click auswählen

Passen Sie das Feedback, das Sie über Ihre Marken erhalten, mit einem einfachen Widget an, das sich in Ihre Plattformen einbettet. Kunden können gezieltes Feedback zu bestimmten Aspekten Ihrer Website und Ihres Produkts geben, indem sie diese per Drag-and-Click auswählen Aufzeichnungen: Verschaffen Sie sich aus erster Hand eine Ansicht über die Erfahrungen Ihrer Benutzer. Beobachten Sie tatsächliche Benutzer-Sitzungen, um versteckte Reibungen und Konversionshindernisse aufzudecken und zu beseitigen

Hotjar-Einschränkungen

Verwirrende und klobige Benutzeroberfläche

Fehlender Kundensupport

Limitierte Pläne für kleine bis mittelgroße Geschäfte

Hotjar-Preise

Basic: Free Forever für bis zu 35 Sitzungen pro Tag

Free Forever für bis zu 35 Sitzungen pro Tag Plus: 39 $/Monat für bis zu 100 Sitzungen pro Tag

39 $/Monat für bis zu 100 Sitzungen pro Tag Business: 99 $/Monat für bis zu 500 Sitzungen pro Tag

99 $/Monat für bis zu 500 Sitzungen pro Tag Scale: $213/Monat für bis zu 500 tägliche Sitzungen

Hotjar-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (290+Bewertungen)

4.3/5 (290+Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+Bewertungen)

9. BenutzerBericht

über UserReport UserReport ist eine App, die nicht viel zu erledigen hat, aber in allem, was sie tut, Perfektion erreicht. Dies zeigt sich in den drei wichtigsten Features, nämlich dem Umfrage Widget, dem Feedback Widget und den Publisher Features.

Sie fügen sich nahtlos ineinander und liefern hervorragende qualitative Daten, die Ihr Produkt weiterentwickeln helfen.

UserReport beste Features

Umfrage-Widget: Nutzen Sie das benutzerfreundliche Umfrage-Tool von UserReport, indem Sie es schnell auf Ihrer Website installieren. Sammeln Sie Einblicke in die Demografie und das Verhalten der Benutzer, messen Sie die Zufriedenheit mit dem NPS und integrieren Sie Google Analytics für ein umfassendes Verständnis der Benutzer

Nutzen Sie das benutzerfreundliche Umfrage-Tool von UserReport, indem Sie es schnell auf Ihrer Website installieren. Sammeln Sie Einblicke in die Demografie und das Verhalten der Benutzer, messen Sie die Zufriedenheit mit dem NPS und integrieren Sie Google Analytics für ein umfassendes Verständnis der Benutzer Feedback Widget: Sammeln Sie mit diesem Feature auf effiziente Weise Ideen und beheben Sie Fehler. Der Input der Benutzer leitet die Marken- und Produktentwicklung, und die Abstimmung priorisiert die Features. Benutzerdefinieren Sie das Widget mit Ihrem Branding in über 60 Sprachen

Sammeln Sie mit diesem Feature auf effiziente Weise Ideen und beheben Sie Fehler. Der Input der Benutzer leitet die Marken- und Produktentwicklung, und die Abstimmung priorisiert die Features. Benutzerdefinieren Sie das Widget mit Ihrem Branding in über 60 Sprachen Features für Publisher: Ermöglichen Sie Publishern eine maßgeschneiderte Suite, um ihr Publikum effektiv zu erkunden, zu bewerten, zu präsentieren und zu monetarisieren. Es hilft Ihnen dabei, wertvolle Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln und Werbetreibenden die Reichweite Ihres Publikums zu demonstrieren, indem Sie mit schönen Sales Kits, die erfolgreiche Kampagnenergebnisse hervorheben, Vertrauen schaffen

UserReport Beschränkungen

Die besten Features sind hinter einer Paywall mit einem unveröffentlichten Preisschild versteckt

Keine Online-Demo-Optionen

UserReport Preise

Benutzerdefinierte Preise

UserReport Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Qualaroo

über Qualaroo Stellen Sie die richtigen Fragen zur richtigen Zeit an die richtigen Benutzer mit dem erweiterten Feature von Qualaroo.

Qualaroo verfügt über einige benutzerdefinierte Optionen, mit denen Sie die Feedback-Plattform nach Ihren Wünschen gestalten können. Sie kann auch In-App-Umfragen zum Produktfeedback auf iOS und Android erstellen.

Qualaroo beste Features

Erweitertes Targeting: Segmentieren Sie Ihre Zielgruppen, um einen direkten Draht zu den richtigen Personen zu erhalten, indem Sie sie nach Geografie, Identität, Dauer auf Ihrer Seite, Speicherort und mehr filtern. Benutzerdefinierte Umfrage, die nur einmal pro Kunde angezeigt wird, bis sie ausgefüllt ist oder ein Einzelziel an Beantwortungen erreicht wurde

Segmentieren Sie Ihre Zielgruppen, um einen direkten Draht zu den richtigen Personen zu erhalten, indem Sie sie nach Geografie, Identität, Dauer auf Ihrer Seite, Speicherort und mehr filtern. Benutzerdefinierte Umfrage, die nur einmal pro Kunde angezeigt wird, bis sie ausgefüllt ist oder ein Einzelziel an Beantwortungen erreicht wurde Anpassung: Spiegeln Sie Ihr Markenimage in Ihren Umfragen und Feedback-Formularen wider, indem Sie Ihre Unternehmensvorlage farblich anpassen, Logos und benutzerdefinierten Text hinzufügen, das Qualaroo-Branding minimieren und die API gestalten

Spiegeln Sie Ihr Markenimage in Ihren Umfragen und Feedback-Formularen wider, indem Sie Ihre Unternehmensvorlage farblich anpassen, Logos und benutzerdefinierten Text hinzufügen, das Qualaroo-Branding minimieren und die API gestalten In-App-Umfragen, die mit mobilen Geräten kompatibel sind: Verbessern Sie das Engagement der Benutzer mit Apps, die bei der ersten Sitzung strategisch In-App-Nachrichten senden. Die Nudges™ von Qualaroo sorgen für nahtlose, zeitnahe und für Mobilgeräte optimierte Interaktionen, die ein positives mobiles Erlebnis gewährleisten. Binden Sie Benutzer proaktiv ein, sammeln Sie Echtzeit-Feedback und vereinfachen Sie die Erstellung von Umfragen mit unserem nativen SDK für iOS und Android

Qualaroo Limitierungen

Es wird eine Schaltfläche für Massenaktionen benötigt, um Berichte aus mehreren Umfragen auf einmal zu exportieren

Es gibt kein Feature, um Umfragen direkt in den E-Mail-Text einzubetten

Es können keine benutzerdefinierten Diagramme erstellt werden, um eine übersichtliche Ansicht der verschiedenen Metriken zu erhalten

Qualaroo Preise

Free-Plan: Für immer kostenlos für bis zu 50 Beantwortungen/Monat

Für immer kostenlos für bis zu 50 Beantwortungen/Monat Business-Plan: $39.99/Monat für bis zu 100 Beantwortungen

Qualaroo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (40+Bewertungen)

4.3/5 (40+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Produktentwicklung mit der besten Produkt-Feedback-Software

Da haben Sie es! Dies sind die besten Produkt-Feedback-Tools, die Ihre Teams bei der Entwicklung unterstützen und sie auf dem Laufenden halten, was Ihre Kunden über das Produkt denken. Sie wissen nicht, für welches Produkt Sie sich entscheiden sollen? Testen Sie ClickUp noch heute .

Mit robustem ClickUp Formulare erstellen Sie mit Hilfe bedingter Logik Umfragen, die Daten von Ihren Einzelzielen über mehrere Kanäle hinweg erfassen. Außerdem verschönern die vorgefertigten Vorlagen mit ihrer Ästhetik Ihre Feedback-Formulare und ziehen die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe auf sich.

Erstellen eines Kontrollkästchens Benutzerdefiniertes Feld zu einem bestehenden ClickUp Formular

Sie glauben uns nicht? Probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp kostenlos an!