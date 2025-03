Slack vs. WhatsApp: Welche Chat App ist besser für die Arbeit?

Bei der Arbeit sorgt eine rechtzeitige und klare Kommunikation dafür, dass alles - und jeder - auf dem richtigen Weg ist: Jeder kennt den Plan und seinen Anteil daran, Projekte laufen reibungslos, Termine werden eingehalten und Dinge werden erledigt.

Hier kommen Tools wie Slack und WhatsApp ins Spiel. Sie helfen bei kommunikation im Team, aber sie sind unterschiedlicher, als Sie vielleicht denken.

Wie lassen sie sich also vergleichen, und welche Lösung passt am besten zu Ihrem Team? Wir erklären es Ihnen - und keine Sorge, wir haben noch eine andere Option, wenn keine der beiden die richtige ist.

Was ist Slack?

über Slack Die Geschichte von Slack ist alles andere als gewöhnlich. Was 2002 als Chat-Feature in einem Onlinespiel begann, ist heute das Go-to kommunikationstool für Geschäfte überall. Ganz zu schweigen von der internen Kommunikation; sie behaupten, dass 80% der Fortune 100 Unternehmen nutzen Slack für die Kommunikation mit externen Stakeholdern.

Es ist wie ein virtueller hub, in dem Sie chatten, Dateien freigeben, Medien versenden (denn wer liebt nicht ein gutes Meme?) und Videoanrufe tätigen können, ohne die App zu verlassen.

Slack Features

Slack wurde speziell für Teams entwickelt und erleichtert die Kommunikation und das Zu erledigen der Arbeit.

Einige der wichtigsten Features sind:

1. Kanäle und Threads für Unterhaltungen

über Slack Channels in Slack sind spezielle Spaces für bestimmte Themen, Projekte oder Teams. Und sie sind leicht zu erkennen: Öffentliche Kanäle haben ein Hashtag (#), und private Kanäle zeigen ein Schloss-Symbol (🔒). Ersterer ist für jedermann zugänglich, während letzterer sicher ist und nur für eingeladene Personen zugänglich ist.

Sie können sie mit Klarnamen (wie Projekt-, Team- oder Abteilung-) organisieren und alte Kanäle archivieren, um Ordnung zu halten. Außerdem können Sie neue Mitglieder automatisch zu Standard-Kanälen hinzufügen, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

Für persönlichere Unterhaltungen können Sie Direktnachrichten verwenden. Sie können Ihre Antworten auch in Threads gruppieren, ähnlich wie Sie es von X (Twitter) kennen.

💡Pro-Tipp: Wenn Sie blitzschnell zu Kanälen wechseln möchten, drücken Sie einfach Befehl + K oder T (Mac) oder Strg + K (Windows), geben Sie ein paar Buchstaben des Kanalnamens ein, und schon sind Sie da.

2. Schnelle Meetings mit Huddles

über Slack Erinnern Sie sich noch an die schnellen Chats am Schreibtisch im Büro? mit den Slack Huddles gibt es jetzt auch Audioanrufe für spontane Diskussionen im Team. Sie können einen solchen Chat in einem beliebigen Kanal oder einer Direktnachricht mit nur einem Klick starten, und die Teammitglieder können je nach Bedarf teilnehmen oder gehen.

Huddles sind einfach gehalten: Standardmäßig sind es reine Sprachanrufe, aber Sie können Video einschalten. Sie eignen sich hervorragend für die Zusammenarbeit und bieten Features wie das Freigeben mehrerer Bildschirme und Live-Cursor für Aufgaben wie Bearbeitung oder Fehlerbehebung. Sie können sogar mit Emojis reagieren oder während des Anrufs Threads starten.

Auf Slack können Sie sich selbst oder andere an ein Ereignis, ein Meeting, einen Termin, eine Nachricht, eine Datei oder an das, was Sie haben, erinnern, indem Sie /reminder verwenden, gefolgt von den Angaben wo, was und wann.

Auch gelesen: 25 Slack-Hacks zur Verbesserung der Kommunikation am Arbeitsplatz

über Slack Das Freigeben von Dateien in Slack ist einfach und zuverlässig und hilft Ihnen dabei, Slack zu einer Art zentralem hub zu machen. Sie können Dateien bis zu 10 GB (bei kostenpflichtigen Plänen) hochladen, indem Sie sie in Chats ziehen, ablegen oder einfügen, mit praktischen Vorschaubildern für PDFs, Bilder, Videos und mehr.

Außerdem finden Sie in Slack leistungsstarke Suchfilter, die das Auffinden wichtiger Informationen erleichtern. Sie können Ihre Dateien anheften oder mit einem Sternchen versehen und auf sie zugreifen, selbst wenn der ursprüngliche Teiler den Raum verlässt.

4. Integrationen

Slack kann sich mit über 2.600 Apps und Diensten verbinden. Sie können leicht beliebte tools integrieren wie Google Workspace, Microsoft Office und Zoom, um Dateien freizugeben, an Meetings teilzunehmen oder Kalender direkt von Slack aus zu verwalten.

Entwicklungs- und Projektmanagement-Tools wie GitHub, Jira und Trello können Updates posten, damit Teams auf dem Laufenden bleiben, ohne die App wechseln zu müssen. Mit dem Workflow Builder können Sie benutzerdefinierte Workflows ohne Code für verschiedene Prozesse erstellen.

Slack-Preise

Free

Pro: $8.75/Benutzer pro Monat

$8.75/Benutzer pro Monat Business+: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Sie können Slack KI zu allen bezahlten Plänen für einen Aufpreis von $10/Benutzer/Monat hinzufügen.

Auch lesen: Die Vor- und Nachteile von Slack bei der Arbeit

Was ist WhatsApp?

über WhatsApp WhatsApp war ursprünglich eine einfache Möglichkeit, Benachrichtigungen an Freunde zu senden. Heute ist es eine der weltweit beliebtesten Apps für Nachrichtenübermittlung - mit

/%href/ https://www.statista.com/statistics/1306022/whatsapp-global-unique-users/#:\~:text=WhatsApp%20wird%20schätzungsweise%20im%202024%20Global%20smartphone%20Benutzer%20haben .

3 Milliarden Benutzer /%href/

, nicht weniger!

Der Charme des Dienstes liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit: Melden Sie sich mit Ihrer Nummer an, und schon können Sie loslegen. Sie können Text- und Sprachnachrichten verschicken, Bilder, Videos und Dokumente freigeben oder Sprach- und Videoanrufe tätigen. Sie können sogar Gruppenchats erstellen, um alle zusammenzubringen, sei es für Projekte, Teams oder die Familienplanung.

Mit End-to-End-Verschlüsselung, mobilen Geräten und Desktop-Kompatibilität ist WhatsApp eine einfache, sichere und vielseitige App für die gesamte Kommunikation.

Auch gelesen: 12 Beispiele für Kommunikationsstrategien am Arbeitsplatz

WhatsApp Features

Einige der Features von WhatsApp sind:

1. One-on-one Nachrichten und Anrufe

über WhatsApp WhatsApp macht die Kommunikation einfach. Die Chats, Sprachanrufe und Videoanrufe sind ideal für private Unterhaltungen oder schnelle Rückmeldungen. Es bezieht Kontakte direkt von Ihrem Telefon, so dass Sie sehen können, wer bereits bei WhatsApp ist und diejenigen einladen können, die noch nicht dabei sind.

Sie können Texte und Sprachnachrichten versenden und sogar wichtige Nachrichten mit einem Sternchen versehen oder weiterleiten, um sie leichter zu finden. WhatsApp verfügt jetzt über eine Schaltfläche zur Bearbeitung Ihrer Texte nach dem Senden. Sie sind mit einer Nachricht nicht zufrieden? Sie können sie für alle löschen, aber denken Sie daran - beide Optionen sind nur kurz nach dem Senden verfügbar.

Die WhatsApp Business App enthält außerdem zusätzliche Features wie die Einstellung von automatischen Antworten und das Freigeben von Produktkatalogen, die es Ihnen leicht machen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben.

💡Pro-Tipp: Wenn Sie Siri oder Google Assistant haben, können Sie damit WhatsApp-Nachrichten kostenlos versenden!

2. Gruppen und Broadcast-Listen

über WhatsApp WhatsApp-Gruppenchats (oder einfach Gruppen) sind ein gemeinsamer Space, in dem Ihre Teammitglieder zusammenarbeiten, Updates freigeben und bestimmte Projekte oder Themen diskutieren können. Für eine Abteilung, eine Aufgabe oder eine Brainstorming-Sitzung halten Gruppen alle auf dem Laufenden, ohne separate E-Mail-Ketten.

Andererseits können Sie mit Broadcast-Listen dieselbe Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig senden, ohne einen Gruppenchat zu starten. So können Sie Ankündigungen oder Aktualisierungen schnell freigeben und gleichzeitig die Unterhaltung privat und getrennt halten. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie große Teams oder verschiedene Zielgruppen effizient erreichen möchten.

Auch gelesen: die 11 besten WhatsApp-Alternativen für Business

3. In-App-Zahlungen mit WhatsApp Pay

via WhatsApp Obwohl auf einige ausgewählte Länder limitiert, vereinfacht WhatsApp Pay Ihr Geschäft, indem es Ihnen ermöglicht, Geld direkt in Unterhaltungen zu senden und zu empfangen.

Ein Beispiel: Ein Kunde stöbert in Ihrem Produktkatalog auf WhatsApp und findet etwas, das ihm gefällt, und beschließt, es zu kaufen. Anstatt Bankdaten freizugeben oder eine externe Website aufzurufen, tippt er einfach auf die Schaltfläche "Bezahlen" im Chat, gibt den Betrag ein und autorisiert die Zahlung mit einer PIN oder einer biometrischen Überprüfung.

Die gesamte Transaktion erfolgt vor Ort, und Sie erhalten Ihre Quittungen im Chat.

👀Wussten Sie schon? WhatsApp Pay ist (bisher) verfügbar nur in Indien und Brasilien

den Ländern mit der höchsten Nummer von WhatsApp Business App Downloads.

4. Freigeben und Speichern

Mit WhatsApp können Sie Bilder, Videos, Audiodateien, Dokumente (einschließlich PDFs, Word, Excel und PowerPoint) und Kontakte versenden. Sie können auch Ihren Speicherort mit Echtzeit-GPS-Updates für eine bestimmte Dauer (bis zu 8 Stunden) freigeben, was die Koordinierung mit mobilen Teams erleichtert.

WhatsApp ist kein reiner Cloud-Speicherdienst. Alle Inhalte, die Sie freigeben, belegen Space auf Ihrem Telefon und werden in der Cloud gesichert. Sie können dies verwalten, indem Sie Nachrichten, Dateien und Medien manuell archivieren. Sie können auch festlegen, dass Medien nicht automatisch in der Galerie Ihres Telefons gespeichert werden, sondern nur die, die Sie benötigen.

💡Pro-Tipp: Aktivieren Sie "Verschwindende Nachrichten", um Chats nach einer bestimmten Zeit automatisch zu löschen. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht um das manuelle Löschen von Space kümmern.

WhatsApp Preise

Standard App: Free

Free Business App: Free

Free Business API: Bezahlen pro Unterhaltung

Slack vs. WhatsApp: Features im Vergleich

Hier ist eine Übersicht über die verschiedenen Features von Slack und WhatsApp:

Features Slack WhatsApp/WhatsApp Business Sprach- und Videoanrufe (einschließlich 1-on-1- und Gruppenanrufe) Ja Ja Limit für den Nachrichtenverlauf Bis zu 90 Tage im Free-Plan Unlimited Bildschirmfreigabe Ja Ja Anmerkungen beim Freigeben von Bildschirmen Ja Nein Gruppenchats Ja. Kanäle für Diskussionen zu verschiedenen Themen und benutzerdefinierte Gruppen für privatere Unterhaltungen Ja. Gruppen und Broadcast-Listen können für Massennachrichten an eine große Zahl von Personen verwendet werden Suchfunktion Ja. Verfügt über erweiterte Suchfilter zum Auffinden von Dateien und Nachrichten Ja. Grundlegende Suchfeatures für Chats Dateifreigabe Ja. Kann jede Art von Datei mit bis zu 10 GB freigeben Ja. Kann jede Art von Datei mit bis zu 2 GB freigeben Ja Freigeben von Speicherorten Nein Ja. Kann Speicherort für bis zu 8 Stunden live freigeben In-App-Zahlungen Nein; kann mit Zahlungstools wie PayPal integriert werden Ja. Kann innerhalb der App Geld senden und empfangen Speicher Ja. Bis zu 20 GB im kostenpflichtigen Plan Ja. Speichert alles auf dem Gerät Benachrichtigungen Ja. Hochgradig anpassbar Ja. Unmittelbar und grundlegend Sicherheit Ja. Verfügt über Datenverschlüsselung und mehrere Zertifizierungen Ja. Bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Integrationen Umfangreich; Verbindung zu über 2.600 Apps Limitiert; Verbindung zu HubSpot und einigen wenigen Plattformen Mobile und Desktop-Apps Ja Ja Preise Kostenlos, kostenpflichtige Pläne ab 8,75 $/Benutzer/Monat Kostenlos; ab 1000 Unterhaltungen gelten regionale Tarife für die API

Schauen wir uns diesen Vergleich zwischen den Features genauer an:

Feature #1: Setup und Benutzeroberfläche

Slack bietet eine hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche, aber anfangs kann sich die Einrichtung etwas kompliziert anfühlen. Benutzer müssen Workspaces und Channels erstellen und Benutzerrollen zuweisen, bevor sie die Plattform nutzen können.

Nach der Einrichtung ist die Oberfläche einfach zu navigieren, wobei Unterhaltungen den größten Teil des Bildschirms einnehmen und eine Seitenleiste für Kanäle, Threads und Kontakte vorhanden ist. Slack bietet auch eine Reihe von Anpassungsoptionen, einschließlich Themen, Emojis und sogar benutzerdefinierte Emoji-Erstellung.

Bei WhatsApp hingegen steht die Einfachheit im Vordergrund. Das Setup ist schnell und einfach und erfordert nur eine Telefonnummer und eine Überprüfung. Die Benutzeroberfläche ist minimalistisch, wobei Chats auf der linken Seite und die aktive Unterhaltung auf der rechten Seite des Desktops angezeigt werden.

Die mobile App bietet ein übersichtliches Layout mit einfachen Registerkarten für Anrufe und Status-Updates. Die Erstellung von Gruppen ist einfach, und WhatsApp Business ergänzt die vertraute Oberfläche um Produktkataloge. Sowohl die Haupt-App als auch WhatsApp Business bieten benutzerdefinierte Optionen für Chat-Hintergründe.

🏆 Gewinner: WhatsApp. Jeder kann WhatsApp in wenigen Minuten einstellen und anfangen zu chatten. Bei Slack dauert es länger: Sie benötigen eine E-Mail von der Arbeit, müssen Mitglieder einladen und einen Workspace einrichten, wobei die Benutzer oft aufgefordert werden, eine Option auszuwählen einfachere Alternativen .

Feature #2: Business Kommunikation

Slack wurde für die effiziente Kommunikation im Team entwickelt. Es bietet Features wie Nachrichtenformatierung, Organisation und Terminplanung. Außerdem bietet es Optionen für die Verwaltung von Gruppen mit öffentlichen oder privaten Kanälen, benutzerdefinierte Berechtigungen und Rollen für Mitglieder.

Es bietet persönliche Sprach- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe, Anmerkungen und Aufzeichnungen für Meetings. Für größere Meetings sind jedoch kostenpflichtige Pläne erforderlich.

WhatsApp konzentriert sich auf schnelles und zuverlässiges Messaging, mit Lesebestätigungen, Tippenanzeigen und klaren Sprach- und Videoanrufen. Während die Desktop Version nun auch Anrufe und das Freigeben von Bildschirminhalten beinhaltet, kann es zu Störungen kommen und es fehlen kollaborative Features wie Anmerkungen während der Anrufe.

Die Business App bietet automatisierte Nachrichten, Schnellantworten und Beschreibungen für die Organisation von Chats. Gruppen können bis zu 1.024 Mitglieder umfassen und beinhalten Tools wie Administrator-Kontrollen, Umfragen und Broadcast-Listen. WhatsApp bietet außerdem verifizierte Profile, Nachrichtenstatistiken und Multi-Device-Support für die Verwaltung von Chats mit Kunden über mehrere Geräte hinweg.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Slack eignet sich hervorragend für Teams, insbesondere für Tech-Unternehmen, die in einem Space zusammenarbeiten. Für den Vertrieb und die Verwaltung vieler Kundenchats ist WhatsApp schneller und spart Zeit bei der Organisation.

Feature #3: Benachrichtigungen

Slack bietet eine umfassende Kontrolle über Benachrichtigungen, so dass Sie auswählen können, welche Benachrichtigungen Sie erhalten, und deren Einstellungen benutzerdefiniert anpassen können. Sie können bestimmte Zeiten für Benachrichtigungen festlegen oder mobile Benachrichtigungen erhalten, wenn Sie auf Ihrem Desktop inaktiv sind. Für konzentriertes Arbeiten können Sie die Funktion "Nicht stören" verwenden, um Benachrichtigungen vorübergehend zu unterbrechen.

Das System der Benachrichtigungen von WhatsApp ist einfacher, bietet aber dennoch einige benutzerdefinierte Einstellungen. Sie können wählen, ob Sie Benachrichtigungen für einzelne Chats, Gruppenchats und Anrufe erhalten möchten, und sogar benutzerdefinierte Benachrichtigungstöne oder Klingeltöne auswählen.

Die App zeigt den Zustellungs- und Lesestatus von Nachrichten an, und Business-Benutzer können Prioritäts-Benachrichtigungen und automatische Antworten einrichten. Für ruhige Zeiten können Sie Chats, Gruppen oder Anrufe für einen längeren Zeitraum stumm schalten.

🏆 Gewinner: Slack. Mit mehr benutzerdefinierten Optionen eignet sich Slack besser für geschäftliche Einstellungen im Geschäft. Mit der Einfachheit von WhatsApp erhalten Sie diese Tiefe und Flexibilität nicht.

Slack vereinfacht das Freigeben von Dateien für entfernte Teams und ermöglicht es Ihnen, Dateien bis zu 10 GB von Ihrem Gerät oder Apps wie Dropbox freizugeben. Es speichert und archiviert automatisch Dateien, Nachrichten und Medien in der Cloud. Der Speicherplatz variiert je nach Plan, wobei die kostenlose Version 5 GB bietet und die Dateien 90 Tage lang aufbewahrt werden, während die kostenpflichtigen Pläne 10 GB oder 20 GB pro Benutzer bieten.

WhatsApp unterstützt das Freigeben von Dateien bis zu 2 GB, einschließlich PDFs, Bilder, Videos und GIFs. Sie können damit auch Kontakte und Speicherorte freigeben, aber keine Dateien aus der Google Suite. WhatsApp speichert Nachrichten, Dateien und Medien auf Ihrem Telefon, die manuelle Backups oder automatische Backups erfordern können, um Datenverluste zu vermeiden.

🏆 Gewinner: Slack. Business-Dateien sind in der Regel wichtig und groß. Es macht Sinn, sie über Slack auszutauschen, ohne sich über Probleme mit dem Speicher Gedanken zu machen.

Feature #5: Integrationen

Slack lässt sich in über 2.600 Apps integrieren, darunter Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira und Trello. Dies ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien und die Vorschau direkt in Kanälen. Die Bots von Slack kümmern sich um Updates und Benachrichtigungen; Teams können benutzerdefinierte Workflows oder Apps erstellen.

Die Integrationen von WhatsApp konzentrieren sich in erster Linie auf Kundenservice und Vertrieb. Businesses können Produktkataloge mit Facebook Shops synchronisieren, die API zur Verbindung mit CRM-Systemen nutzen und Antworten oder Workflows automatisieren.

🏆 Gewinner: Slack. Ihr Team verlässt sich wahrscheinlich bereits auf eine Reihe von Tools, die für den täglichen Betrieb unerlässlich sind. Slack lässt sich leicht in diesen Stapel einfügen, während WhatsApp deutlich darunter leiden könnte im Vergleich zu seinen Alternativen .

Slack vs. WhatsApp auf Reddit

Um die Debatte zwischen Slack und WhatsApp zu verstehen, haben wir auf Reddit nach authentischen Meinungen aus dem echten Leben gesucht - und das Feedback ist gemischt.

Die Leute mögen Slack für die gute Organisation, mit allen Chats und Diskussionen an einem Ort und mit dem Such-Tool leicht zu finden. mrbkkt1 , der ein Restaurant betreibt, sagt,

_Slack hat mir die Möglichkeit gegeben, alle Mitarbeiter kommunizieren zu lassen und alle Nachrichten in einem übersichtlichen Bereich zu speichern. Ich bin jetzt in der Lage, Zeitpläne zu veröffentlichen, die die Mitarbeiter von ihren Handys aus sehen können, anstatt Gruppentexte oder individuelle Texte zu versenden. Ich kann jetzt Memos online veröffentlichen, anstatt sie auszudrucken und zu versenden

Manche Leute bevorzugen WhatsApp wegen seiner Schnelligkeit und Bequemlichkeit, vor allem bei Arbeiten mit Kundenkontakt. Wie kevin4076 kommentare,

Mit Slack zwingen Sie Ihre Kunden dazu, eine weitere App herunterzuladen und einzustellen, während sie wahrscheinlich bereits WhatsApp installiert haben. Außerdem würde ein Wechsel zu WhatsApp weniger Reibungsverluste für Ihre Kunden bedeuten._

Die meisten Menschen wissen jedoch, dass beide Apps unterschiedliche Bedürfnisse bei der Arbeit abdecken. Anstatt also voreilige Schlüsse zu ziehen, haben viele Redditors wie fumo7887 zuerst den Zweck berücksichtigen.

Was ist der Verwendungszweck? Jedes tool hat seine Vor- und Nachteile, aber es kommt darauf an, wofür Sie es verwenden wollen. Eine Gruppe von Freunden? Arbeitskollegen? Nachbarn? Offene Gemeinschaft?

Auch gelesen: ClickUp vs. Slack: Welches Team-Kommunikationstool ist das beste?

Meet ClickUp - die beste Alternative zu Slack vs. WhatsApp

Slack und WhatsApp sind großartig, um Teams in Verbindung zu halten, aber die meisten Arbeitsplätze brauchen mehr als nur eine chat App . Das Springen zwischen Tools für Kommunikation, Projekte und Aufgaben kann unübersichtlich werden und wertvolle Zeit kosten.

Das ist der Grund ClickUp kommt rein!

Es ist mehr als nur ein Kommunikations-Tool - es ist die Alles-App für die Arbeit - es bringt Projektmanagement, Dokumente und Team-Kommunikation zusammen, alles an einem Ort, angetrieben durch KI der nächsten Generation für intelligentere Automatisierung und Suche.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp die Art und Weise, wie Sie arbeiten, verändern kann:

ClickUp's One Up #1: Chatten Sie Ihren Weg zu besserer Teamarbeit ClickUp Chat ist ein integriertes Tool, das Messaging mit folgenden Funktionen kombiniert

projektmanagement . Es wurde entwickelt, um Ihren Workflow zu verbessern, indem es Unterhaltungen direkt in Ihren Hub für die Arbeit bringt.

Im Gegensatz zu Slack oder WhatsApp, wo Chats oft untergehen oder von den eigentlichen Aufgaben abgekoppelt werden, bindet ClickUp Chat Diskussionen an umsetzbare Elemente und Projekte, was die Teamarbeit nahtlos macht.

Mit Hilfe von ClickUp's nativer KI werden Projekt- und Wissensmanagement zu einer einzigen Einheit kombiniert, indem Unterhaltungen mit Aufgaben, Dokumenten und Projekten verbunden werden - was die Kommunikation im Team (und zusammenarbeit in Echtzeit ) zu einem natürlichen Bestandteil Ihres bestehenden Workflows.

Mit den ClickUp Chat Features können Sie:

Chatten Sie direkt in Spaces oder Listen, um Diskussionen an die richtigen Aufgaben oder Projekte zu binden

Verwandeln Sie jede Chat-Nachricht mit einem Klick in eine Aufgabe, erfassen Sie den Kontext und erstellen Sie automatisch Aufgaben, damit nichts Wichtiges verpasst wird

Nutzen Sie AI CatchUp , um verpasste Chats zusammenzufassen, und AI CleanUp , um Elemente aus Nachrichten herauszufiltern, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und eine Informationsflut zu vermeiden

, um verpasste Chats zusammenzufassen, und , um Elemente aus Nachrichten herauszufiltern, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren und eine Informationsflut zu vermeiden Arbeiten Sie live mit Videoanrufen und Bildschirmfreigabe über SyncUps zusammen. Chatten Sie mit 200 Personen gleichzeitig, verknüpfen Sie Aufgaben und weisen Sie sie Ihren Teamkollegen zu, planen Sie Meetings und überprüfen Sie sogar die Workloads Ihres Teams direkt im Chat

zusammen. Chatten Sie mit 200 Personen gleichzeitig, verknüpfen Sie Aufgaben und weisen Sie sie Ihren Teamkollegen zu, planen Sie Meetings und überprüfen Sie sogar die Workloads Ihres Teams direkt im Chat Freigeben von Updates und Dateien, die direkt mit Projekten verknüpft sind

Und wenn Sie beim Chatten einmal einen kurzen Blick auf Ihre Projekte werfen möchten, können Sie zur Ansicht des Projekts wechseln und Ihre Diskussionen auf dem neuesten Stand halten.

Auch gelesen: 15 kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne: Excel, Word, & ClickUp

ClickUp's One Up #2: Erfassen Sie Unterhaltungen für Echtzeit-Kommunikation

Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf und geben Sie sie für ausführliche Diskussionen im Team frei

Egal, ob Sie Prozesse dokumentieren, Schritte zur Fehlerbehebung erläutern oder Updates zu einem Projekt geben, ClickUp Clips können Sie alles in einem Video festhalten, mit oder ohne Webcam-Aufnahmen für mehr Kontext.

Sobald das Video aufgenommen ist, wird es automatisch mit transkribiert ClickUp Gehirn . So verpassen Sie nichts aus dem Video. Sie können das Transkript schnell nach Schlüsselwörtern durchsuchen, um die wichtigsten Teile sofort zu finden.

Sie können diese Clips dann an Aufgaben und Projekte anhängen oder sie für Teamkollegen freigeben, damit alle auf der gleichen Seite sind. Auch Ihr Team kann das:

Kommentare direkt auf dem Video hinterlassen, um schnelles Feedback zu erhalten

Die Clips in Aufgaben umwandeln, um Ideen in Ergebnisse zu verwandeln

Zugriff auf alle aufgezeichneten Clips an einem zentralen Speicherort, dem Clips Hub

*Lesen Sie auch: 10 beste Bildschirmfreigabe-Software für Remote Meetings

Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten an bestimmte Mitglieder mit Assigned Comments

Ob Clips oder Nachrichten im Chat, Sie können beides in umsetzbare Aufgaben verwandeln und sie bestimmten Mitgliedern des Teams zuweisen mit ClickUp's zugewiesene Kommentare feature. Auf diese Weise hat jede Aufgabe oder Anfrage einen eindeutigen Eigentümer, und nichts wird übersehen.

Wenn Sie alle zugewiesenen Kommentare an einem zentralen Ort haben, ist es ein Leichtes, den Fortschritt zu verfolgen und die Prioritäten im Auge zu behalten. Sie können die Kommentare in Aufgaben umwandeln und sicherstellen, dass Ihre Projekte weiter vorankommen, ohne wichtige Details zu übersehen.

ClickUp's One Up #4: Zusammenarbeit in Echtzeit

Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben, indem Sie sie mit ClickUp Whiteboards notieren und mit Ihrem Team von überall aus visuell zusammenarbeiten

Anstatt im Büro nach einem leeren Whiteboard zu suchen, verwenden Sie einfach ClickUp Whiteboards zum Online-Brainstorming.

Mit dieser digitalen Leinwand kann Ihr Team Brainstorming betreiben, zusammenarbeiten und Ideen in die Tat umsetzen, egal, wo Sie sich gerade befinden. Mit Tools wie dem Freihandzeichnen und der Erstellung von Formen können Sie Ihre Konzepte zum Leben erwecken und Arbeitsabläufe oder Prozesse für maximale Klarheit auf einer Karte darstellen.

Überwachen Sie die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder in Echtzeit mit ClickUp's Collaboration Detection

Wenn Ihre Ideen spruchreif sind, können Sie sie sofort in Aufgaben umwandeln und sie den richtigen Mitgliedern Ihres Teams zuweisen. Sie können auch deren Aktivitäten in Echtzeit überwachen mit ClickUp's Collaboration-Erkennung .

Sie können sehen, wenn Ihr Team Ansichten oder Bearbeitungen von Aufgaben sieht, und so eine effizientere und verbundenere Arbeitsumgebung schaffen. Die Synchronisierung von Teams wird durch sofortige Aktualisierungen gemeinsamer Aufgaben gewährleistet und die ständigen Unterhaltungen werden reduziert, da jeder weiß, wer an was arbeitet.

Und wenn Sie bereits Slack verwenden und trotzdem den ClickUp-Vorteil nutzen möchten, verwenden Sie einfach ClickUp Integration mit Slack und schon ist es erledigt.

Bleiben Sie mit ClickUp mit Ihrem Team verbunden!

Sowohl Slack als auch WhatsApp eignen sich hervorragend für Instant Messaging und um mit Ihren Teams in Verbindung zu bleiben.

Slack kümmert sich um alle Ihre beruflichen Bedürfnisse, indem es Teams zusammenbringt und alle Ihre Nachrichten und Dateien an einem Ort organisiert. In der Zwischenzeit verleiht WhatsApp der Kommunikation im Team durch Instant Chats und Anrufe eine persönliche Note.

Aber was ist, wenn Sie etwas wollen, das eine Mischung aus beidem ist? Etwas, mit dem Sie chatten und Dinge erledigen können.

Die Lösung ist ClickUp, eine umfassende Produktivitätsplattform, die alles, was Sie brauchen, an einem Ort vereint, einschließlich der Kommunikation. Testen Sie ClickUp noch heute .