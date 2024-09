11 beste WhatsApp-Alternativen für bessere Kommunikation

Hast du dich jemals gefragt, ob WhatsApp wirklich das beste tool für die Kommunikation ist?

Viele Teams nutzen es aus Vertrautheit und aufgrund der schieren Allgegenwärtigkeit - vor allem für globale Teams -, sehen sich aber bald mit Herausforderungen wie Sicherheitsbedenken, limitierten Features für die Arbeit und dem ständigen Kampf um die Trennung von privaten und beruflichen Chats konfrontiert. Wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, sind Sie nicht allein.

Ich habe mit mehreren Teams gearbeitet, die mit genau diesen Problemen zu kämpfen hatten, und habe ihnen geholfen, Tools zu finden, die für die Kommunikation im Geschäft besser geeignet sind. Und ich freue mich, meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen!

Mein Team und ich haben eine Liste mit den 11 besten WhatsApp-Alternativen zusammengestellt. Diese Optionen bieten mehr Sicherheit, ein reibungsloseres Freigeben von Dateien und erweiterte Features für die Zusammenarbeit, um Ihre Arbeit zu rationalisieren und Ihre Kommunikation zu organisieren.

Lassen Sie uns eintauchen!

Worauf sollten Sie bei einer WhatsApp-Alternative achten?

Gibt es eine ideale business Messaging App die die Arbeit effizient zu erledigen vermag?

Das Hauptziel einer Messaging App ist es die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu verbessern , insbesondere für entfernte und verteilte Teams. Es sollte jedoch auch wesentliche Features enthalten, wie z.B.:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung : Die von Ihnen gewählteteam chatten App sollte über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügen, die gewährleistet, dass Ihre Nachrichten sicher und nur für die vorgesehenen Empfänger zugänglich sind

: Die von Ihnen gewählteteam chatten App sollte über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügen, die gewährleistet, dass Ihre Nachrichten sicher und nur für die vorgesehenen Empfänger zugänglich sind Plattformübergreifende Kompatibilität : Die App sollte sich nahtlos mit Android-, iOS- und Desktop-Geräten synchronisieren lassen

: Die App sollte sich nahtlos mit Android-, iOS- und Desktop-Geräten synchronisieren lassen Support für das Freigeben von Dateien und Medien : Egal, ob Sie Dokumente freigeben oder Fotos und Videos an einen Kollegen senden, die App sollte über robuste Features zum Freigeben von Dateien verfügen

: Egal, ob Sie Dokumente freigeben oder Fotos und Videos an einen Kollegen senden, die App sollte über robuste Features zum Freigeben von Dateien verfügen Sprach- und Videoanrufe : Die Möglichkeit, Kollegen über Sprachnachrichten oder schnelle Videoanrufe für Standup-Meetings oder Team-Updates zu erreichen, ist wichtig

: Die Möglichkeit, Kollegen über Sprachnachrichten oder schnelle Videoanrufe für Standup-Meetings oder Team-Updates zu erreichen, ist wichtig Gruppenchats und Zusammenarbeit: Sie sollten in der Lage sein, Gruppenchats effektiv zu verwalten undkommunikation im Team mit administrativen Kontrollen. Die meisten Messaging-Dienste bieten zwar Gruppenchats und Videoanrufe an, doch ist es wichtig, dass die Plattform benutzerfreundlich ist und nach Möglichkeit Videokonferenzen im Team unterstützt.

Die 11 besten WhatsApp-Alternativen

Ich habe verschiedene Messaging Apps getestet, von denen jede einzigartige Features und Funktionen bietet. Viele haben ihre Stärken, aber nicht alle eignen sich für eine nahtlose Kommunikation im Geschäft oder eine benutzerfreundliche Erfahrung. Um den richtigen Messaging-Dienst für Ihr Team zu finden, ist es wichtig, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und kommunikationsziele .

Hier ist eine Liste mit den 11 besten alternativen Apps für WhatsApp. Egal, ob Sie einen besseren Datenschutz, eine verbesserte Zusammenarbeit in Gruppen oder einen neuen Ansatz für das Messaging suchen, diese Optionen zeichnen sich durch ihre unterschiedlichen Vorteile und Funktionen aus.

1. ClickUp (Am besten für die Zusammenarbeit im Team, Instant Messaging und Video-Freigeben)

Mein Team verwendet ClickUp clickUp ist eine allumfassende Messaging- und Produktivitätsplattform für effektive Kommunikation und Nachverfolgung von Projekten. ClickUp ist mehr als nur eine Messaging App; es ist eine leistungsstarke Plattform für die Zusammenarbeit, die einen Bereich von Features bietet, um Ihre Workflows zu rationalisieren und Projekte zu verwalten.

versenden Sie Dateien, Links, Videos, Bilder und Nachrichten mit viel Text mit der ClickUp Ansicht

Die ClickUp Chat Ansicht feature können Sie alle Ihre Nachrichtenanforderungen an einem Ort zusammenfassen. Wenn ich z. B. mit meinem Team an einem bestimmten Dokument zusammenarbeiten muss, kann ich ihnen Nachrichten senden oder sie mit @mentions erwähnen, um ihnen Kommentare zuzuweisen. Sie können dann in Echtzeit an dem Dokument arbeiten, während ich über Gruppenchats auf dem Laufenden bleibe.

Diese Vorlage herunterladen ClickUp Vorlage für Sofortnachrichten

Wenn Sie gleich loslegen wollen, nutzen Sie die gebrauchsfertige vorlagen für Kommunikationspläne zur Verwaltung und Überwachung Ihrer Gruppendiskussionen. Mit dem ClickUp Vorlage für Sofortnachrichten können Sie Unterhaltungen über mehrere Plattformen hinweg ganz einfach an einem Ort zentralisieren. Das hilft:

Vereinheitlichung von Diskussionen und Unterhaltungen im Team an einem Ort

Priorisierung von Unterhaltungen, die dringend bearbeitet werden müssen

Sicherstellen, dass keine Nachricht verpasst oder vergessen wird

Diese Vorlage herunterladen

zusammenarbeit, Brainstorming und Erfassung der Ideen Ihres Teams mit ClickUp Whiteboards

ClickUp verfügt über leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit. Mit ClickUp Whiteboards kann ich im Handumdrehen ein Gruppen-Brainstorming für ein bestimmtes Thema oder Projekt durchführen. Auf diese Weise kann ich die Ideen des Teams erfassen, verknüpfte Aufgaben auf einer Karte darstellen und diese Notizen in Aufgaben für jedes Mitglied des Teams umwandeln.

Diese Features machen ClickUp zu einer äußerst zuverlässigen WhatsApp-Alternative und zu einem leistungsstarken All-in-One-Programm software für die interne Kommunikation .

ClickUp beste Features

Verbinden Sie sich mit Ihrem Team überClickUp Chat. Senden Sie Nachrichten, geben Sie Dateien frei und erstellen Sie sogar Aufgaben direkt im Chat

Freigeben von Videos oder detaillierten Bildschirm-Anleitungen für Ihr Team mitClickUp Clipsein Tool zur **Aufnahme Ihres Bildschirms und zum Versenden von schnellen Video-Nachrichten

Freigeben von Dateien und Dokumenten mit sicheren Features zur Zugriffskontrolle mitClickUp Dokumente*undin Echtzeit zusammenarbeiten Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit vonClickUp Gehirn, dem KI-Assistenten, um die Erstellung von Inhalten, die Zusammenarbeit und die Kommunikation auf die nächste Stufe zu heben

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 verschiedenen Apps für die Arbeit, um alle Ihre Diskussionen und Ihre Kommunikation an einem Ort zu bündeln

ClickUp Beschränkungen

Für einige Benutzer ist die Lernkurve aufgrund der großen Zahl von Features steil

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

via Telegramm Telegram ist eine WhatsApp-Alternative, die für ihre starke Betonung von Datenschutz und Sicherheit bekannt ist. Telegram wird gerne zum Freigeben von Dateien verwendet.

Besonders beeindruckend sind die Sicherheits-Features, wie selbstzerstörende Nachrichten und geheime Chats. Auch für den normalen Nachrichtenaustausch gibt es erweiterte Datenschutzoptionen, die über das hinausgehen, was WhatsApp bietet.

Außerdem unterstützt Telegram große Gruppenchats und ist damit perfekt für das Community-Management und für breitere Interaktionen jenseits von Gruppenanrufen und internen Team-Diskussionen geeignet.

Die besten Features von Telegram

Holen Sie sich eine hochsichere Messaging App mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Features für geheime Chats und mehr, um Ihre Chats privat zu halten

Bauen Sie mit Telegram große Gemeinschaften auf, da es Gruppenchats mit bis zu 200.000 Mitgliedern unterstützt

unterstützt Speichern Sie Nachrichten und Dateien in der Cloud und greifen Sie nahtlos von mehreren Geräten darauf zu

Benutzen Sie benutzerdefinierte Themen und Einstellungen für Ihr Erscheinungsbild, um Ihre Gruppe oder Chats anzupassen

Telegram Beschränkungen

Telegram unterstützt zwar Videoanrufe, aber die Features sind nicht so fortschrittlich wie bei anderen Apps

Telegram-Preise

Free

Telegram Premium: $4,99 pro Monat

Telegram Bewertung und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: 4.7/5 (6000+Bewertungen)

3. Wire (Beste Enterprise-grade Sicherheits Features)

via Draht Wire ist eine gute Alternative zu WhatsApp für Geschäfte, die Wert auf Vertraulichkeit und Compliance legen.

Es bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Kommunikationskanäle, einschließlich Nachrichten, Video- und Audioanrufe und das Freigeben von Dateien. Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Teams, die mit sensiblen Informationen umgehen und nicht die erweiterten Messaging-Features benötigen, die andere Chat-Dienste bieten.

Wire beste Features

Standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die gesamte Kommunikation, um sicherzustellen, dass die Daten bei jedem Schritt geschützt sind

Nutzung desselben Kontos auf mehreren Geräten gleichzeitig, so dass es sowohl privat als auch beruflich genutzt werden kann

Sicheres Freigeben von Dateien für Mitglieder Ihres Teams, mit Unterstützung für eine Vielzahl von Dateitypen

Nutzen Sie die Vorteile des Open-Source-Frameworks, dessen Code zur Überprüfung öffentlich zugänglich ist, und schaffen Sie so eine zusätzliche Ebene des Vertrauens und der Transparenz

Drahtgebundene Einschränkungen

Wire bietet nicht so viele Drittanbieter-Integrationen wie andere Messaging Apps, was die Effektivität in komplexeren Workflows limitieren könnte

Wire ist zwar ein leistungsstarkes Tool, aber weniger bekannt als andere Messaging Apps. Dieser geringere Bekanntheitsgrad könnte die Kommunikation mit Kunden oder externen Verbindungen im Geschäft erschweren

Wire-Preise

Persönlich : Free

: Free Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (54 Bewertungen)

4.2/5 (54 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (69 Bewertungen)

4. Viber (Am besten für Audio- und Videoanrufe)

via Viber Viber ist eine beliebte Messaging App, die qualitativ hochwertige Sprach- und Videoanrufe bietet. Sie ist ideal für diejenigen, die eine virtuelle Kommunikation von Angesicht zu Angesicht dem einfachen Messaging vorziehen.

Das ist besonders praktisch, wenn Sie ein Team haben, das über den ganzen Globus verstreut ist, da Sie mit Viber sogar internationale Anrufe tätigen können. Außerdem bietet es beliebte Messaging-Features wie Aufkleber, GIFs und die Möglichkeit, Links, Videos, Fotos und mehr zu versenden.

Viber beste Features

Führen Sie internationale Sprach- und Videoanrufe zu einem günstigen Tarif

Treten Sie öffentlichen Gruppenchats bei oder erstellen Sie solche, um sich mit Personen zu verbinden, die Ihre Zinsen freigeben

Synchronisieren Sie Ihre Nachrichten und Anrufe über mehrere Geräte hinweg, egal ob Sie Android, iOS oder den Desktop verwenden

Sorgen Sie für Sicherheit in all Ihren Unterhaltungen mit End-to-End-Verschlüsselung für Nachrichten und Anrufe

Viber-Einschränkungen

Die kostenlose Version von Viber enthält Werbung, die einige Benutzer als störend empfinden könnten

Viber verfügt nicht über einige der leistungsstarken Features für Gruppennachrichten und Zusammenarbeit, die die meisten beliebten Apps bieten

Viber-Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Viber Aus: Pay-per-use für internationale Anrufe

Viber Bewertung und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (4000+Bewertungen)

5. Lark (Beste für integrierte Produktivität Features)

/%img/ Lerche Lark ist mehr als nur eine einfache Kommunikationslösung wie Google Messages oder Facebook Messenger - es ist eine vollwertige Produktivitätssuite, die zur Verbesserung der team-Management und Zusammenarbeit.

Durch die Kombination von Features wie Chatten, Videokonferenzen, Cloud-Speicher und Zusammenarbeit mit Dokumenten ist Lark eine gute Alternative zu WhatsApp für Teams, die eine All-in-One-Lösung für Kommunikation und Produktivität benötigen.

Lark beste Features

Zugriff auf standardmäßige Messaging-Funktionen sowie kollaborative Funktionen wie die Bearbeitung von Dokumenten, Cloud-Speicher und Aufgabenmanagement, alles auf einer einzigen Plattform

Übersetzen Sie Ihre Nachrichten innerhalb der App, um die Sprachbarriere zu überwinden

Führen Sie hochwertige Video-Gruppengespräche mit Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen

Nachverfolgung all Ihrer Nachrichten und Unterhaltungen mit unbegrenztem Nachrichtenverlauf

Lark Einschränkungen

Aufgrund des großen Bereichs an Features kann sich die Benutzeroberfläche von Lark, insbesondere für neue Benutzer, überwältigend anfühlen

Lark bietet zwar viele integrierte Tools, unterstützt aber nicht so viele Integrationen von Drittanbietern wie einige andere Plattformen

Der Enterprise-Plan kann für kleinere Unternehmen teuer sein

Preise für Lark

Starter: Free

Free Pro : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lark Bewertung und Rezensionen

G2: 4.6/5 (147 Bewertungen)

4.6/5 (147 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30 Bewertungen)

via Signal Signal ist weithin für sein Engagement für Datenschutz und Sicherheit bekannt, was es zu einer der vertrauenswürdigsten Messaging-Apps macht.

Die App von Signal verfügt über eine Open-Source-Plattform, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Formulare der Kommunikation verwendet, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten, Anrufe und sogar Metadaten geschützt sind.

Signal beste Features

Schützen Sie sich vor unbefugtem Zugriff mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Ihre gesamte Kommunikation, einschließlich Nachrichten, Sprachanrufe und Videoanrufe,

Ein sauberes und sicheres Benutzererlebnis mit der komplett werbefreien Benutzeroberfläche von Signal, die keine Nachverfolgung von Benutzerdaten vornimmt

Stellen Sie Nachrichten so ein, dass sie nach einer bestimmten Zeit verschwinden, und verleihen Sie Ihren Unterhaltungen so eine zusätzliche Ebene der Sicherheit

Signal-Einschränkungen

Der Fokus von Signal auf den Datenschutz bedeutet weniger benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen Messaging Apps

Da Signal noch relativ neu ist, ist seine Benutzerbasis noch kleiner als die von Mainstream-Apps wie WhatsApp, was seine Benutzerfreundlichkeit limitieren kann

Preise von Signal

Free

Signal-Bewertung und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+Rezensionen)

4.4/5 (400+Rezensionen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Element (Beste Messaging App mit einem dezentralen Kommunikationsprotokoll)

via G2 Element ist eine dezentrale Messaging App, die auf dem Matrix-Protokoll basiert. Sie legt den Schwerpunkt auf Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle über Daten für Teams. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps können Sie bei Element wählen, wo Ihre Daten gehostet werden, was es zu einer guten Option für Benutzer macht, die mehr Kontrolle über ihre Kommunikation wünschen.

Element beste Features

Nutzen Sie die dezentrale Struktur von Element, um Daten auf Servern zu hosten, oder wählen Sie einen vertrauenswürdigen Anbieter, der unübertroffene Kontrolle und Datenschutz bietet

End-to-End-verschlüsselte Sicherheit für Ihre gesamte Kommunikation

Passen Sie die App an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die App an Ihre individuellen Vorlieben anpassen

Nutzen Sie die App auf allen wichtigen Plattformen, einschließlich Mobiltelefon, Desktop und Web, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten

Elementbeschränkungen

Der kostenlose Plan ist für bis zu 200 Benutzer pro Gruppe verfügbar

Die dezentralisierte Natur von Element kann die Navigation komplizierter machen, besonders für nicht-technische Teams

Preise von Element

Starter : Free

: Free Business : 5 € pro Monat und Benutzer

: 5 € pro Monat und Benutzer Enterprise : 10 € pro Benutzer und Monat

: 10 € pro Benutzer und Monat Souverän: Benutzerdefinierte Preise

Element Bewertung und Rezensionen

G2: 4.3/5 (23 Bewertungen)

4.3/5 (23 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

via Threema Threema ist eine hochsichere Messaging App, die auf maximalen Datenschutz bei minimalen Benutzerdaten ausgelegt ist. Was mir an der App gefallen hat, ist, dass im Gegensatz zu den meisten Messaging-Apps bei Threema keine Telefonnummer oder E-Mail zur Registrierung erforderlich ist. Daher ist es eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die anonym bleiben möchten.

Die gesamte Kommunikation auf Threema ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, einschließlich Textnachrichten, Sprachanrufen, Videoanrufen und dem Freigeben von Dateien.

Threema beste Features

Registrieren Sie sich und nutzen Sie die Threema App, ohne persönliche Daten wie Telefonnummer oder E-Mail Adresse anzugeben

Sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Ihre gesamte Kommunikation, damit Ihre Daten privat bleiben

Erstellen Sie in Chats anonyme Umfragen für Ihre Teams

Profitieren Sie von den strengen Datenschutzbestimmungen, was die App ideal für den Einsatz in Europa macht, da sie die strenge GDPR einhält

Threema-Einschränkungen

Threema erfordert einen einmaligen Kauf, was Benutzer, die kostenlose Apps bevorzugen, abschrecken könnte

Wie einige andere Apps, die sich auf den Datenschutz konzentrieren, fehlen auch Threema einige der fortschrittlichen Features, die in kostenlosen Messaging-Apps zu finden sind

Threema-Preise

Essential : $2 pro Benutzer und Monat

: $2 pro Benutzer und Monat Erweitert : $2,50 pro Benutzer pro Monat

: $2,50 pro Benutzer pro Monat Professionell: $3,50 pro Benutzer pro Monat

Threema Bewertung und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Discord (Beste App zum Aufbau von Gemeinschaften)

{vom} Discord Discord ist eine beliebte Kommunikationsplattform, die sich an die Gaming- oder NFT-Community richtet. Die gemeinschaftsbildenden Features und die klassischen Messaging-Funktionen, einschließlich Text-, Sprach- und Videokommunikation, machen es zur idealen Plattform für Teams, Gemeinschaften und sogar Geschäfte.

Die App bietet außerdem umfangreiche Unterstützung für benutzerdefinierte Anpassungen und Chatbots und ist damit ideal für verschiedene Anforderungen geeignet. Mit dem Feature "Persönliche Nachrichten" von Discord können Sie eine persönliche Verbindung mit Benutzern aus der Community herstellen und so ein solides Netzwerk in Ihrem gewählten Geschäftsfeld aufbauen.

Discord beste Features

Organisieren und verwalten Sie die Echtzeit-Kommunikation in großen Gruppen oder Communities über spezielle Sprach- und Video-Kanäle

Erstellen Sie mehrere Textkanäle innerhalb eines Servers, weisen Sie Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen zu, und verwalten Sie Diskussionen effektiv

Integrieren Sie verschiedene Tools und Dienste wie Spotify und Twitch, um Ihre Community zu bereichern

Freigeben des Bildschirms bei Sprach- oder Videoanrufen

Discord Beschränkungen

Der Bereich der Features und der benutzerdefinierten Optionen kann für neue Benutzer überwältigend sein, insbesondere für diejenigen, die mit Community-Management-Tools nicht vertraut sind

Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Leistung der App, insbesondere bei der Verwaltung großer Server mit vielen aktiven Benutzern

Discord Preise

Free

Discord Nitro Basic : $2,99 pro Monat

: $2,99 pro Monat Discord Nitro: $9,99 pro Monat

Discord Bewertung und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: 4.7/5 (400+Reviews)

10. KIK Messenger (Beste kostenlose Messaging App für Communities und öffentliche Gruppen)

via Google Play KIK Messenger ist eine Web App, die für ihre einfache Benutzeroberfläche und die Anonymität der Benutzer bekannt ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Apps ist bei KIK keine Telefonnummer erforderlich, um sich anzumelden. Benutzer können sich lediglich mit einer E-Mail Adresse oder einem Benutzernamen registrieren und kommunizieren.

KIK Messenger beste Features

Anmeldung und Nutzung der App ohne Angabe einer Telefonnummer; Wahrung von Datenschutz und Anonymität

Nahtloses Navigieren mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Zugriff auf interaktive Features wie Chatbots für Unterhaltung, Information und Nutzen

Einfaches Erstellen und Verwalten von Gruppenchats; Unterstützung von Diskussionen zwischen mehreren Benutzern

KIK Messenger-Einschränkungen

Obwohl KIK keine Telefonnummer erfordert, wurde die App in der Vergangenheit wegen Problemen mit dem Datenschutz und der Sicherheit kritisiert

KIK ist möglicherweise nicht ideal für die professionelle Nutzung, da es auf jüngere Altersgruppen abzielt, um Gruppendiskussionen zu führen und Gemeinschaften aufzubauen

Preise für KIK Messenger

Free

KIK Messenger Bewertung und Rezensionen

G2 : NA

: NA Capterra: NA

11. Skype (am besten geeignet für integrierte Videoanrufe mit globaler Reichweite)

/%img/ Microsoft Skype, das es seit 2003 gibt, ist eine der ältesten Apps für Sofortnachrichten. Dank seiner robusten Messaging-Features und Möglichkeiten für Sprach- und Videoanrufe greife ich immer wieder auf diese App zurück.

Skype hat sich seit seiner anfänglichen Konzentration auf Messaging und Videoanrufe weiterentwickelt. Aufgrund des Supports für kostengünstige Auslandsgespräche und der Integration mit anderen Microsoft-Produkten ist es besonders nützlich für die internationale Kommunikation.

Skype beste Features

Eine zuverlässige Messaging App mit hochwertigen Features für Videogespräche

Tätigen Sie internationale Anrufe mit Optionen für monatliche Abonnements oder ein Pay-as-you-go-Modell

Nahtloses Freigeben von Dateien und Dokumenten in Chats; unterstützt eine Vielzahl von Dateitypen

Integrieren Sie Diskussionen und Chats mit anderen Microsoft-Diensten wie Outlook und Office 365

Skype-Einschränkungen

Skype ist wegen Problemen mit dem Datenschutz in die Kritik geraten, insbesondere im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Integration in das breitere Ökosystem von Microsoft

Benutzer berichten manchmal über Leistungsprobleme wie Verzögerungen oder Probleme mit der Verbindung, insbesondere bei Videoanrufen

Skype-Preise

Free

Skype Guthaben : Pay-as-you-go für Anrufe ins Festnetz und auf Mobiltelefone

: Pay-as-you-go für Anrufe ins Festnetz und auf Mobiltelefone Skype Abonnements: Monatliche Pläne für unbegrenzte Anrufe in bestimmte Länder

Skype Bewertung und Rezensionen

G2: 4.3/5 (23,000+Bewertungen)

4.3/5 (23,000+Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (450+Bewertungen)

Transformieren Sie Ihr Kommunikationsspiel mit ClickUp

Bei dem großen Angebot an Messaging Apps ist es entscheidend, die richtige App für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Features, Integrationsmöglichkeiten und die Benutzerfreundlichkeit sorgfältig bewerten, um die beste Lösung für Ihr Team zu finden.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Messaging App sind, die über Gruppenchats und Videoanrufe hinausgeht und sich perfekt in Ihre Arbeit, Projekte und Teams integrieren lässt, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen.

Als All-in-One App bietet ClickUp ein umfassendes Paket an Features, darunter Instant Messaging, Videoanrufe, Bildschirmfreigabe und robuste Integrationen von Drittanbietern, die alle dazu dienen, Ihren Workflow zu optimieren.

Und das Beste daran? Sie können mit dem kostenlosen Free Forever-Plan von ClickUp beginnen und nahtlos auf erweiterte Optionen umsteigen, wenn Ihr Team und Ihr Geschäft wachsen.

Entdecken Sie noch heute, wie ClickUp die Kommunikation und Produktivität Ihres Teams verändern kann. Starten Sie jetzt und erleben Sie den ClickUp Unterschied!