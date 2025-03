Kostenlose Vorlagen für Google Kalender mit Inhalten für Google Tabellen

Wussten Sie schon

71% der Vermarkter von Inhalten

sagten, dass Content Marketing für ihr Unternehmen von Jahr zu Jahr wichtiger geworden ist?

Es überrascht nicht, dass ein effektiver Plan für Inhalte unerlässlich ist, um konsistentes, qualitativ hochwertiges Material zu liefern, das bei Ihrem Publikum Anklang findet

Ganz gleich, ob Sie Einzelunternehmer oder Teil eines größeren Marketing-Teams sind, kostenlose Vorlagen für Content-Kalender für Google Tabellen können Ihnen helfen

verwaltung von Marketingkampagnen

ein Kinderspiel. Diese

vorlagen für das Inhaltsmarketing

vereinfachen die plattformübergreifende Planung und ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung von Ideen, Terminen und Ergebnissen - alles an einem Ort.

Und wenn Sie noch nicht bereit sind, in bezahlte Werbung zu investieren

software für den Inhalt des Kalenders

können diese Vorlagen für Google Tabellen und andere Alternativen Ihnen helfen, Ihre Strategie auf Kurs zu halten.

Was macht eine gute Vorlage für einen Google Kalender in Google Tabellen aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für den Google Kalender in Google Tabellen kann einen reibungslosen, effektiven Workflow unterstützen. Egal, ob Sie mit Blogbeiträgen, Social-Media-Kampagnen oder E-Mail-Newslettern jonglieren, die ideale

vorlagen für Inhaltskalender

sollten Features bieten, die die Planung vereinfachen und die Produktivität steigern.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Klare Übersicht über Termine und Fristen : Wählen Sie eine Vorlage, in der die Inhalte nach Datum geordnet sind, damit Sie den Überblick über anstehende Beiträge behalten, ohne die Fristen aus den Augen zu verlieren

: Wählen Sie eine Vorlage, in der die Inhalte nach Datum geordnet sind, damit Sie den Überblick über anstehende Beiträge behalten, ohne die Fristen aus den Augen zu verlieren Nachverfolgung der Metriken : Wählen Sie eine Vorlage mit Space zur Erfassung von Leistungsstatistiken (wie Engagement, Reichweite und Kommentare)

: Wählen Sie eine Vorlage mit Space zur Erfassung von Leistungsstatistiken (wie Engagement, Reichweite und Kommentare) Space für Details zum Inhalt : Achten Sie darauf, dass Sie Platz haben, um Details wie Bildunterschriften, Hashtags und notwendige Links zu notieren. Bei den besten Vorlagen können Sie diese Details direkt in den Kalender einfügen, so dass Ihr Team alle Infos an einem Ort hat, was die Abstimmung mit Ihrer Social-Media-Marketingstrategie erleichtert

: Achten Sie darauf, dass Sie Platz haben, um Details wie Bildunterschriften, Hashtags und notwendige Links zu notieren. Bei den besten Vorlagen können Sie diese Details direkt in den Kalender einfügen, so dass Ihr Team alle Infos an einem Ort hat, was die Abstimmung mit Ihrer Social-Media-Marketingstrategie erleichtert Flexibel für verschiedene Plattformen : Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung für verschiedene Social-Media-Kanäle und passt sich nahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse bei der Erstellung von Inhalten an

: Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung für verschiedene Social-Media-Kanäle und passt sich nahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse bei der Erstellung von Inhalten an Einfach zu verwendendes Format: Eine guteGoogle Tabellen Kalender ist intuitiv und erfordert keine großen Kenntnisse im Formatieren. Sie brauchen etwas Einfaches und dennoch Effektives - denken Sie an farbcodierte Abschnitte oder Dropdown-Listen, um den Status des Inhalts, die Plattform oder die Art des Beitrags anzuzeigen

Inhalt Kalender Google Tabellen Vorlagen

Sehen wir uns diese sieben Vorlagen für Google Kalender an, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Inhalte helfen:

1. Google Tabellen Inhalt Kalender Vorlage von Vertex42

über

Scheitelpunkt42

Sie können Ihre Planung und Nachverfolgung von Inhalten mit der Vorlage für den Google Tabellen Kalender von Vertex42\ vereinfachen.

So geht's:

Greifen Sie auf eine Zeitleiste mit Gantt-Diagramm und einen monatlichen Kalender zu, um einen umfassenden Überblick über Ihren Inhaltsplan zu erhalten

Einfache Bearbeitung von Titeln, Beschreibungen und Daten im Arbeitsblatt "Inhalt", während das Arbeitsblatt "Kalender" Ihren Veröffentlichungszeitplan visualisiert

Nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit der Google Tabellen Version

Diese kostenlose Vorlage für einen Kalender für Inhalte enthält auch einen Hashtag Organizer zur Verwaltung von Tags für soziale Medien. Mit dem neuen Feature Dauer der Veröffentlichung anzeigen können Sie die Zeitleiste Ihrer Marketingkampagnen visualisieren.

✨Ideal für: Inhaltsmanager, die mehrere Projekte verwalten möchten

2. Google Tabellen Inhalt Kalender Vorlage von Backlinko

über

Backlinko

Haben Sie Schwierigkeiten, einen konsistenten Zeitplan für Ihre Inhalte zu erstellen? Die Google Tabellen Vorlage für den Kalender von Backlinko vereinfacht Ihren Planungs- und Produktionsprozess für Inhalte und sorgt für Effizienz und Organisation.

Mit seinen drei verschiedenen Ansichten kann dieser Kalender für soziale Medien mühelos jeden Aspekt Ihres Inhalts-Workflows verwalten:

Die Ansicht Inhaltsplanung hilft Ihnen bei der Ideenfindung, der SEO-Optimierung und der Erstellung Ihrer Inhalte für die sozialen Medien

hilft Ihnen bei der Ideenfindung, der SEO-Optimierung und der Erstellung Ihrer Inhalte für die sozialen Medien Die Ansicht Content Workflow führt Sie durch einen Schritt-für-Schritt-Prozess und gewährleistet eine rechtzeitige Ausführung

führt Sie durch einen Schritt-für-Schritt-Prozess und gewährleistet eine rechtzeitige Ausführung Der Monatliche Kalender bietet einen gebrauchsfertigen Kalender mit Fristen und Veröffentlichungsterminen zur Erreichung Ihrer allgemeinen Marketingziele

✨Ideal für: Kleine Werbeagenturen, die ihren Klienten Inhalte vorlegen

3. Video Inhalt Kalender Vorlage von Coefficient

über

Koeffizient

Möchten Sie Ihre Strategie für Video-Inhalte besser verwalten? Die Vorlage für den Kalender für Video-Inhalte von Coefficient hilft Ihnen, Ihren Planungs- und Ausführungsprozess für Videos zu organisieren und die Informationen unterwegs zu verwalten.

So geht's:

Organisieren Sie Ihre Video-Ideen schnell mit der vorgefertigten Struktur

Visualisieren Sie Ihre Inhalte und sorgen Sie für einen konsistenten Flow ansprechender Videos

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Videos, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und Ihre Strategie zu optimieren

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen und stellen Sie sicher, dass alle an den Plänen und Verantwortlichkeiten für die Inhalte beteiligt sind

✨Ideal für: Produktionshäuser, die ihre Videos für ihre Clients verwalten möchten

4. Jährlicher Inhalt Kalender Vorlage von Coefficient

über

Koeffizient

Mit der Vorlage für den Jährlichen Kalender für Inhalte von Coefficient können Sie die Kontrolle über Ihre Strategie für Inhalte übernehmen, indem Sie Ihren Aufwand für Inhalte für das gesamte Jahr planen, organisieren und nachverfolgen.

Mit der Ansicht auf einen Blick können Sie Ihren Kalender für Inhalte leicht überblicken. Visualisieren Sie Ihre Content-Strategie, identifizieren Sie Schlüsseltermine, planen Sie Blog-Posts und saisonale Kampagnen mit detaillierten Aufschlüsselungen, um einen gut strukturierten Content-Kalender zu erstellen.

Darüber hinaus hilft Ihnen diese Vorlage bei der Nachverfolgung der Leistung Ihrer Inhalte und der Messung ihrer Auswirkungen auf Ihre Geschäfts-Pläne. Durch die Analyse der wichtigsten Metriken können Sie datengestützte Entscheidungen zur Optimierung Ihrer Strategie treffen.

✨Ideal für: Social-Media-Manager, die jährliche Pläne für Inhalte erstellen möchten

💡Pro-Tipp: Fügen Sie Spalten für die Art des Inhalts, die Zielgruppe, Schlüsselwörter und Verteilungskanäle hinzu, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

5. E-Mail Inhalt Kalender Vorlage von Coefficient

über

Koeffizient

Verwenden Sie die Vorlage für den Kalender für E-Mail-Inhalte von Coefficient, um Ihre E-Mail-Marketingstrategie zu planen und auszuführen, einen konsistenten E-Mail-Zeitplan aufrechtzuerhalten und das Engagement der Abonnenten zu steigern.

Definieren Sie eine regelmäßige E-Mail-Kadenz, um sicherzustellen, dass Ihre Abonnenten wertvolle Inhalte in vorhersehbaren Abständen erhalten. Planen Sie Ihre E-Mail-Inhalte strategisch und stimmen Sie sie auf wichtige Ereignisse ab, um die Wirkung zu maximieren. Segmentieren Sie Ihre E-Mail-Liste, um personalisierte Nachrichten zu versenden, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

✨Ideal für: Manager von E-Mail-Kampagnen, die erfolgreiche Kampagnen durchführen und nachverfolgen möchten

6. Die Vorlage für den Instagram-Kalender von Coefficient

über

Koeffizient

Mit der Vorlage für den Instagram-Kalender von Coefficient können Sie Ihre Inhalte planen, um eine konsistente Markensprache beizubehalten und von Trendthemen zu profitieren.

Hier sehen Sie, was die Vorlage zu bieten hat:

Behalten Sie einen regelmäßigen Posting-Zeitplan bei, um bei Ihrem Publikum in Erinnerung zu bleiben und die Sichtbarkeit zu erhöhen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Instagram-Feed optisch ansprechend aussieht, indem Sie ein kohärentes Raster-Layout planen

Planen Sie jeden Beitrag sorgfältig, einschließlich Ideen für Inhalte, Bildunterschriften, Hashtags und Bildmaterial

Recherchieren Sie strategisch relevante Hashtags und binden Sie sie ein, um die Auffindbarkeit zu erhöhen

Variieren Sie Ihre Inhalte mit einer Mischung aus verschiedenen Beitragstypen, um Ihr Publikum zu fesseln

✨Ideal für: Social-Media-Manager, die ihre Instagram-Strategie gründlich umsetzen wollen

7. Google Tabellen Inhalt Kalender von HubSpot

über

HubSpot

Oft besteht die größte Herausforderung beim Bloggen nicht im Schreiben selbst, sondern in den vielen anderen Aufgaben, die damit einhergehen. Von der Themenfindung und der Identifizierung von Einzelzielen bis hin zur Optimierung von Beiträgen mit Schlüsselwörtern und der Erstellung überzeugender Handlungsaufforderungen ist jeder Schritt wichtig, um organisiert, konzentriert und erfolgreich zu bleiben.

Der Google Tabellen Content Kalender von HubSpot bietet drei Formate für Ihren Social Media-Redaktionskalender (einschließlich Excel, Google Tabellen und Google Kalender).

Jede Vorlage enthält einfach zu befolgende Anweisungen und Tipps von Experten für das Blog-Management, damit Sie schnell ein System implementieren können, mit dem Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan im Griff haben.

ideal für: Inhaltsmanager, die ihre Blogging-Strategie mithilfe von SEO nachverfolgen, verwalten und umsetzen möchten.

💡Quick Hack: Identifizieren Sie Ihre zentralen Inhaltssäulen oder -themen, um eine starke Grundlage für Ihre Inhaltsstrategie zu schaffen.

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen für Kalender-Vorlagen für Inhalte

Google Tabellen bietet zwar eine flexible und anpassbare Plattform für die Erstellung von Kalendern für Inhalte, doch sollten Sie sich der Grenzen bewusst sein:

Herausforderungen bei der Echtzeit-Zusammenarbeit: Google Tabellen bietet zwar eine Echtzeit-Zusammenarbeit, ist aber im Vergleich zu speziellen Tools für das Projektmanagement weniger intuitiv und effizient

Google Tabellen bietet zwar eine Echtzeit-Zusammenarbeit, ist aber im Vergleich zu speziellen Tools für das Projektmanagement weniger intuitiv und effizient Probleme bei der Versionskontrolle: Die Verwaltung mehrerer Versionen und die Nachverfolgung von Änderungen kann in Google Tabellen komplexer sein, insbesondere wenn mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an dem Kalender arbeiten

Die Verwaltung mehrerer Versionen und die Nachverfolgung von Änderungen kann in Google Tabellen komplexer sein, insbesondere wenn mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an dem Kalender arbeiten Grundlegende Aufgabenverwaltung: Google Tabellen kann grundlegende Aufgaben und Fristen verwalten, aber es fehlen fortgeschrittene Features wie Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Nachverfolgung des Fortschritts

Google Tabellen kann grundlegende Aufgaben und Fristen verwalten, aber es fehlen fortgeschrittene Features wie Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Nachverfolgung des Fortschritts Mangel an integrierten Workflows: Die Erstellung komplexer Workflows oder die Automatisierung von Aufgaben kann ohne zusätzliche Integrationen oder Skripte eine Herausforderung sein

Die Erstellung komplexer Workflows oder die Automatisierung von Aufgaben kann ohne zusätzliche Integrationen oder Skripte eine Herausforderung sein Manuelle Dateneingabe: Die manuelle Eingabe und Aktualisierung von Details zum Inhalt kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein

Die manuelle Eingabe und Aktualisierung von Details zum Inhalt kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein Abhängigkeit von der Konsistenz der Benutzer: Die Effektivität des Kalenders hängt von konsistenten Aktualisierungen und der Einhaltung der gewählten Struktur ab, deren Pflege im Laufe der Zeit schwierig sein kann

Alternative Kalender für Inhalte Google Tabellen Vorlagen

Google Tabellen sind zwar ein vielseitiges Tool zur Erstellung von Kalendern für Inhalte, aber nicht immer die effizienteste Lösung mit den meisten Features.

Alternativen zu Google Tabellen

, wie zum Beispiel

ClickUp, Angebot

einen Bereich mit leistungsstarken Features und anpassbaren Vorlagen, um Ihren Planungs- und Verwaltungsprozess für Inhalte zu optimieren.

Ein ClickUp Benutzer, Sid Babla , Koordinator des Wohlfühlprogramms im Student Wellness Center des Dartmouth College, erklärt,

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status der einzelnen Inhalte (In Bearbeitung, zu bearbeiten, geplant usw.) und den federführenden Designer sehen. Außerdem entfällt die gesamte Hin- und Her-Kommunikation per E-Mail, da im Kommentarbereich zu jeder Aufgabe Aufgaben und nächste Schritte besprochen und delegiert werden können (was der Nachverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient)

Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms im Student Wellness Center des Dartmouth College

Lassen Sie uns kostenlose Vorlagen für Kalender mit Inhalten besprechen, die eine gute Alternative zu Google Tabellen darstellen:

1. Die ClickUp Vorlage für den monatlichen Kalender für Inhalte

ClickUp Vorlage für den monatlichen Kalender mit Inhalten

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Kalender für Inhalte mit ClickUp's Vorlage für den monatlichen Kalender für Inhalte . Es bietet eine leistungsstarke, flexible Möglichkeit, alle Ihre redaktionellen Anforderungen zu verwalten, wie zum Beispiel:

Wählen Sie aus vier anpassbaren Ansichten das Layout, das am besten zu Ihrem Workflow passt: Kalender, Board, Liste und Zeitleiste

Sie aus vier anpassbaren Ansichten das Layout, das am besten zu Ihrem Workflow passt: Kalender, Board, Liste und Zeitleiste Nachverfolgung jeder Phase der Produktion von Inhalten mit Hilfe von sieben benutzerdefinierten Status in verschiedenen Farben

jeder Phase der Produktion von Inhalten mit Hilfe von sieben benutzerdefinierten Status in verschiedenen Farben Erfassen und überwachen Sie wichtige Details für jeden Beitrag mit fünf benutzerdefinierten Feldern: Assets, Kategorie, Kanal, Link und Veröffentlichungsdatum

✨Ideal für: Content-Manager, die Inhalte organisieren, nachverfolgen und verwalten möchten.

💡Quick Hack: Verwandeln Sie Ihre vorhandenen Inhalte in neue Formate (z. B. Blogbeiträge in Videos, Infografiken oder Beiträge für soziale Medien) und verteilen Sie sie entsprechend der Zielgruppe einer sozialen Plattform

2. Die ClickUp Kalender Liste Vorlage

ClickUp Inhalt Kalender Liste Vorlage

Lassen Sie Ihre Marketingziele nicht durch unklare Inhalte entgleisen. Die ClickUp Inhalt Kalender Liste Vorlage wurde entwickelt, um Ihren Plan für Inhalte zu vereinfachen und Ihre Marketingziele zu verfolgen.

Diese Vorlage kommt mit:

Fünf anpassbare Ansichten, darunter die Ansichten Liste, Kalender, Board, Zeitleiste und Dokument. Sie können jede Phase der Produktion Ihrer Inhalte in dem Format verwalten und überwachen, das für Sie am besten geeignet ist

darunter die Ansichten Liste, Kalender, Board, Zeitleiste und Dokument. Sie können jede Phase der Produktion Ihrer Inhalte in dem Format verwalten und überwachen, das für Sie am besten geeignet ist Fünf benutzerdefinierte Status in verschiedenen Farben, die eine nahtlose Organisation ermöglichen und einen einfachen Überblick über den Stand der einzelnen Inhalte geben

die eine nahtlose Organisation ermöglichen und einen einfachen Überblick über den Stand der einzelnen Inhalte geben Sieben benutzerdefinierte Felder, wie 'Woche', 'Inhaltssäule', 'Verwandte Dateien', 'Wert', 'Genehmigung durch den Client', 'Veröffentlichungsdatum' und 'Notizen', damit Sie wichtige Details effizient verwalten können

✨Ideal für: Content-Manager, die die Erstellung von Inhalten gemäß den Zielen ihrer Marke planen möchten

3. Die ClickUp Vorlage für den Plan der Inhalte

ClickUp Content Plan Vorlage

Um die Ziele Ihrer Content-Strategie zu erreichen, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Schritt Ihres Prozesses zur Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten klar ist. Die ClickUp Content Plan Vorlage ist darauf ausgelegt, dies zu erleichtern.

Diese handlungsorientierte Vorlage für Listen verfügt über Features, die das Nachverfolgen, Verwalten und Organisieren von Inhalten einfach und effizient machen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie "Genehmigt", "Rückstand", "In Bearbeitung", "In Prüfung" und "Veröffentlicht", um den Fortschritt der einzelnen Arbeiten anzuzeigen und sicherzustellen, dass keine Aufgabe übersehen wird.

Mit neun benutzerdefinierten Feldern - darunter 'Autor', 'Benötigte Assets', 'Schlüsselwörter', 'Zweck' und 'Content-Type' - hilft Ihnen diese Vorlage, wichtige Details zu erfassen und Inhaltsdaten zu visualisieren. Integrierte Projektmanagement-Features wie Zeiterfassung, Tags und Warnungen vor Abhängigkeiten sorgen dafür, dass Ihr Team im Zeitplan bleibt.

✨Ideal für: Planer und Vermarkter von Inhalten, die bei der Planung und Vermarktung von Inhalten auf derselben Seite stehen wollen

💡Friendly Reminder: Berücksichtigen Sie saisonale Ereignisse und Feiertage, um zeitnahe und relevante Inhalte zu erstellen.

4. Die ClickUp Vorlage für den Kalender für soziale Medien

ClickUp Social Media Kalender Vorlage

Die ClickUp Social Media Kalender Vorlage hilft Ihnen, einen einheitlichen Plan für alle Ihre sozialen Kanäle zu erstellen, die Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu vereinfachen und Ihre Inhalte so zu organisieren, dass sie maximale Wirkung erzielen.

So geht's:

Planen und erstellen Sie effizient ansprechende Inhalte mit Features wie der Inhaltsbibliothek, der Inhaltsphase und dem Formular für Inhaltsvorschläge

Sie effizient ansprechende Inhalte mit Features wie der Inhaltsbibliothek, der Inhaltsphase und dem Formular für Inhaltsvorschläge Planen Sie Ihre Beiträge für eine optimale Reichweite mit der Ansicht des Inhaltskalenders

Sie Ihre Beiträge für eine optimale Reichweite mit der Ansicht des Inhaltskalenders Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe und halten Sie Ihr Team mit anpassbaren Status auf dem Laufenden

✨Ideal für: Marketingfachleute, die Beiträge planen und das Engagement nachverfolgen möchten

5. Die ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage

ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage

Mit dem ClickUp Social Media Posting Schedule Vorlage mit der ClickUp Posting-Vorlage können Sie Beiträge einfach im Voraus planen, um ein konsistentes Engagement zu gewährleisten. Außerdem können Sie jeden Beitrag für eine maximale Reichweite auf verschiedenen Plattformen optimieren und die Leistung mit Tools zur Berichterstellung analysieren, um Ihre Strategie zu optimieren.

Das bietet das Programm:

Benutzerdefinierte Status wie "Abgebrochen", "Abgeschlossen", "In Bearbeitung", "In der Warteschleife" und "Zu erledigen" ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Beitrags

wie "Abgebrochen", "Abgeschlossen", "In Bearbeitung", "In der Warteschleife" und "Zu erledigen" ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Beitrags Benutzerdefinierte Felder wie Referenzen, Plattform, Medien und Häufigkeit helfen bei der Kategorisierung Ihrer Beiträge und erleichtern die Verwaltung und Organisation jeder Kampagne

wie Referenzen, Plattform, Medien und Häufigkeit helfen bei der Kategorisierung Ihrer Beiträge und erleichtern die Verwaltung und Organisation jeder Kampagne Vier vielseitige Ansichten Nach Plattform, Kalender der Aktivitäten, Wöchentliche Liste der zu erledigenden Aufgaben und Leitfaden für den Einstieg - damit Sie alle Inhalte Ihrer sozialen Medien aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können



✨Ideal für: Vermarkter, die inhalte für soziale Medien planen und terminieren wollen wie ein soziales Genie

6. Die ClickUp Redaktionskalender Vorlage

ClickUp Redaktionskalender Vorlage

Großartiger Inhalt beginnt mit großartiger Planung, und dafür braucht man ein robustes System.

Die ClickUp Redaktionskalender Vorlage wurde entwickelt, um die Planung von Inhalten zu vereinfachen und Ihnen eine klare, organisierte Ansicht Ihres Veröffentlichungsplans zu geben, egal ob täglich, wöchentlich oder monatlich.

Verwenden Sie die Listenansicht für Inhalte, um Artikel und Inhalte übersichtlich zu speichern und zu organisieren, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Die Ansicht "Erste Schritte" führt Sie durch Setup- und Workflow-Tipps. Außerdem bietet die Ansicht Ressourcen hilfreiche Links und Tools für reibungslosere Erstellung von Inhalten . Mit sechs benutzerdefinierten Status - Entwurf, In Prüfung, Veröffentlicht, Bereit zur Veröffentlichung und Recherche - haben Sie alles, was Sie brauchen, um den Überblick über Ihre redaktionellen Inhalte zu behalten.

✨Ideal für: Redakteure und Content-Manager, die Client-Inhalte planen und terminieren möchten

7. Die ClickUp Content Marketing Redaktionskalender Vorlage

ClickUp Content Marketing Redaktionskalender Vorlage

Was wäre, wenn Ihr Kalender für Inhalte nicht nur für Ordnung sorgen, sondern auch Ihre Marketingstrategie unterstützen würde? Die ClickUp Content Marketing Redaktionskalender Vorlage erledigt genau das. Sie hilft Ihnen, Ihre Inhalte über alle digitalen Kanäle hinweg zu organisieren, konsistent und wirkungsvoll zu gestalten.

Beginnen Sie mit der Ansicht "Getting Started Guide", in der Sie Einblicke in das Content Marketing erhalten, um Ihr Projekt zu starten. Zur Nachverfolgung des Fortschritts der einzelnen Beiträge können Sie in der Ansicht "Progress Board" sehen, wie der Inhalt die einzelnen Phasen durchläuft, sodass Sie Engpässe leicht erkennen können.

Mit sieben benutzerdefinierten Status - Abgebrochen, Fertiggestellt, In Bearbeitung, In Revision und Angehalten - behalten Sie den Überblick und halten alle Beteiligten über den Fortschritt auf dem Laufenden.

✨Ideal für: Marketingfachleute, die Marketinginhalte organisieren und planen möchten

💡Pro-Tipp: Verwenden ClickUp's Kommentare zuweisen feature, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams zu fördern und sicherzustellen, dass sich alle an den Zielen des Projekts orientieren.

8. Die ClickUp Vorlage für den Kalender für Werbeaktionen

ClickUp Vorlage für den Kalender für Aktionen

Die Beherrschung der Kunst des perfekten Timings kann über Erfolg oder Misserfolg einer Aktion entscheiden - hier kommt die ClickUp Kalender Vorlage für Werbeaktionen kommt ins Spiel. Es ist ein intelligenter Weg, um jedes Detail zu planen und zu verwalten, von Rabattpreisen bis hin zu Dauer und Ablaufdatum von Werbeaktionen, um sicherzustellen, dass nichts verpasst wird.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie die Details nachverfolgen, die Sie benötigen, damit Ihre Werbeaktionen zielgerichtet und zeitnah erfolgen.

In der Ansicht "Zeitplan" können Sie das Startdatum und das Enddatum für jede Aktion auf einer Karte festhalten, damit Sie nicht den Überblick verlieren. Die Ansicht "Bevorstehende Feiertage" hilft Ihnen bei der Planung von Sonderangeboten rund um Feiertage und Zeiträume mit hohem Einkaufsaufkommen. Die Listenansicht bietet einen Space zum Brainstorming und Speichern neuer Ideen für Aktionen.

Und dank der automatischen Benachrichtigungen sind Sie immer auf dem Laufenden, was diese Vorlage zu einem unschätzbaren tool für jede gut durchdachte Werbestrategie macht.

✨Ideal für: Marketingfachleute, die Werbeaktionen planen und terminieren möchten

9. Die ClickUp Kampagnen Kalender Vorlage

ClickUp Kampagnen Kalender Vorlage

Die Verwaltung Ihrer Marketingkampagnen könnte so einfach sein wie das Abhaken einer Zu erledigen-Liste. Die ClickUp Kampagnen Kalender Vorlage macht es einfach, eine klare Zeitleiste für jede Kampagne einzurichten und den Fortschritt anhand der wichtigsten Meilensteine zu verfolgen, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe zu Ihren Marketingzielen beiträgt.

Die Zusammenarbeit wird erleichtert - Teammitglieder und Stakeholder können auf dem Laufenden bleiben und sich abstimmen, so dass Kampagnen von Anfang bis Ende reibungslos ablaufen:

**Mit der Ansicht "Kalender der Ereignisse" können Sie den Zeitplan und die Schlüsseltermine Ihrer Kampagne festlegen

Visualisieren Sie den Flow von Aufgaben und Terminen mit der Ansicht der Zeitleiste und gewinnen Sie so einen Überblick über das Ganze

Sie den Flow von Aufgaben und Terminen mit der Ansicht der Zeitleiste und gewinnen Sie so einen Überblick über das Ganze Nachverfolgung jeder einzelnen Aufgabe mit der Ansicht der Kampagnenliste

jeder einzelnen Aufgabe mit der Ansicht der Kampagnenliste Überwachen Sie den Fortschritt in jeder Phase mit der Ansicht "Kampagnenprozess"

Sie den Fortschritt in jeder Phase mit der Ansicht "Kampagnenprozess" **Einen einfachen, gestrafften Workflow mit nur zwei Status beibehalten: Offen und Fertiggestellt

✨Ideal für: Kleine Werbeagenturen können ihre Werbekampagnen für Clients nachverfolgen, verwalten und präsentieren

10. Die ClickUp Vorlage zur Skalierung der Produktion von Inhalten

ClickUp Vorlage zur Skalierung der Produktion von Inhalten

Die ClickUp Vorlage zur Skalierung der Produktion von Inhalten wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Produktion von Inhalten reibungslos zu verwalten und zu skalieren, so wie es das Team von ClickUp für seine Blogs erledigt. Auch wenn diese Vorlage Blog-Inhalte als Beispiel verwendet, kann der Workflow auch auf andere Inhalte angepasst werden.

Sobald Sie den Ordner für die Skalierung der Inhaltsproduktion auf Ihren Workspace anwenden, erhalten Sie Zugriff auf mehrere optimierte Ansichten, darunter eine spezielle Backlog-Ansicht innerhalb der Liste der Blogbeiträge (In Bearbeitung). Diese Ansicht dient der Rationalisierung des Prozesses und ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf Blog-Briefe, Kommentare und Live-URLs für anstehende Aktualisierungen des Inhalts.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie 'Content-Type', 'Target Publish Date', 'Writer Source' und sogar URLs für Entwürfe und Live-Posts können Sie Inhalte mit höchster Effizienz organisieren und priorisieren.

✨Ideal für: Content-Marketer, die verschiedene Inhalte skalieren und planen möchten

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Inhalte mit ClickUp

Vorlagen für Kalender in Google Tabellen bieten eine klare Übersicht über Zeitleisten für Inhalte und helfen Ihnen, den Überblick über wichtige Ereignisse zu behalten. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören Flexibilität, einfache Zugänglichkeit und ein zentraler hub für die Verwaltung von Daten und die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben.

Für diejenigen, die eine noch robustere Lösung suchen, gibt es kostenlose vorlagen für Kalender mit Inhalten von ClickUp bieten fortschrittliche Features für ein durchgängiges Content-Management.

Damit können Inhalte und Agenturen eine nahtlose Content-Strategie umsetzen, von der Ideenfindung bis zur Erstellung und Planung von Beiträgen.

ClickUp ermöglicht die Organisation aller Phasen der Erstellung von Inhalten, die Einstellung von Fristen, die Zuweisung von Aufgaben und die Visualisierung des Workflows und ist damit ideal für die umfassende Planung von Inhalten. Anmeldung für ClickUp und heben Sie Ihr Content-Management auf die nächste Stufe!