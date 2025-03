Wie schafft man den beruflichen Übergang vom Vertrieb zum Marketing?

Die Märkte sind überfüllt mit Optionen - denken Sie an jeden Supermarktgang, und Sie werden zustimmen. Alles ist digital geworden; der Online-Verkauf wächst schneller als je zuvor. Die Kunden werden immer abgeneigter, wenn man ihnen etwas verkaufen will; sie bevorzugen Selbstbedienung . Tatsächlich verlangt die Generation Z, die erste Generation echter Digital Natives, ein Hightech- und Omnichannel-Erlebnis.

All diese Faktoren haben die Art und Weise, wie Unternehmen an ihre Kunden verkaufen, drastisch verändert. Beratendes Verkaufen, Inbound-Marketing, Go-to-Market, produktorientiertes Marketing und Kundenerfolg haben Vorrang vor traditionellen Modellen.

In modernen Organisationen wie SaaS-Geschäften werden Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg in einer einzigen Funktion zusammengefasst, die in der Regel als "Wachstum" bezeichnet wird. Gemeinsam bilden diese Funktionen integrierte Marketingstrategien die die Kundenakquise fördern. Wenn Sie also ein Vertriebsprofi sind, der den Sprung ins Marketing wagen will, ist jetzt der richtige Zeitpunkt!

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie vom Vertrieb ins Marketing wechseln können.

Warum vom Vertrieb zum Marketing wechseln?

Selbst erfahrene Vertriebsmitarbeiter können den Wechsel zum Marketing aus einer Reihe von Gründen in Erwägung ziehen, z. B:

Überschneidung der Fähigkeiten

Als kundenorientierte Rollen erfordern sowohl der Vertrieb als auch das Marketing eine starke Kommunikation, den Aufbau von Beziehungen und ein Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden. Das macht den Übergang organischer, wenn nicht sogar einfacher.

Mehrdimensionale Arbeit

Die Vertriebskarriere ist oft eindimensional, d. h. es geht darum, potenzielle Kunden zu finden, sie zu treffen und Geschäfte abzuschließen. Das Marketing, das weiter oben im Trichter angesiedelt ist, bietet ein breiteres Spektrum an Tätigkeiten, wie digitales Marketing, Werbung, Ereignisse, Inhalte usw.

Karriereentwicklung

Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Strategie, Markenmanagement und digitale tools. Außerdem bietet es eine hervorragende Grundlage für eine unternehmerische Karriere, wenn Sie dazu neigen.

Kreative Möglichkeiten

Im Marketing haben Sie mehr Möglichkeiten, Ihre kreativen Muskeln in Form von Texten, Video-Skripten, Design-Briefen, Präsentationen usw. zu entfalten, was im Vertrieb vielleicht weniger der Fall ist.

Mehr Möglichkeiten

Die Zahl der in den USA verfügbaren Stellen im Marketing wächst schneller als im Vertrieb. Instanz, die Rolle des vertriebsingenieure die das US Bureau of Labor Statistics als "Verkauf von Business-Produkten oder -Dienstleistungen, wie Software oder Support, die technisches Fachwissen erfordern" definiert, wächst um 6 %, während die Rolle des Marketing-Managers um 8 % wächst.

Bonus Read: Wie man in den technischen Vertrieb kommt .

Aber wenn Sie darüber nachdenken wie man sich beruflich verändern kann beginnen, indem Sie sich die Unterschiede zwischen den beiden Rollen klar machen.

Unterschiede zwischen Vertrieb und Marketing verstehen

Bevor wir eine Unterscheidung treffen, ist es wichtig zu wissen, dass der eine nicht besser ist als der andere. Jede Karriere hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und eignet sich daher besonders für diejenigen, die über die richtigen Fähigkeiten verfügen.

Um Ihre Fähigkeiten zu kartieren, finden Sie hier eine Einführung in die Unterschiede zwischen Vertrieb und Marketing.

Feature Verkauf Marketing Ziel Bestehende Nachfrage befriedigen Neue Nachfrage schaffen ----------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- Fokus Geschäfte schließen, Umsatz generieren Bewusstsein schaffen, Leads generieren Ansatz Individualistisch, typischerweise one-to-one, vor allem im B2B-Bereich Kollektiv, typischerweise auf Einzelziele ausgerichtet Erstellung von Inhalten, E-Mail-Kampagnen, Online-Anzeigen, Webinare Metriken Gesamtumsatz, Umwandlungsrate von Opportunities in Geschäftsabschlüsse, Zykluslänge, Gewinnrate, Customer Lifetime Value (CLTV) Umwandlung von Impressionen in Leads, Umwandlungsrate von MQL in SQL, Öffnungsrate von E-Mails, Durchklickrate, Rendite der Werbeausgaben

Unterschiede zwischen Vertrieb und Marketing

Schlüsselqualifikationen für das Marketing

In modernen Geschäften beginnt der Vertrieb dort, wo das Marketing endet. Instanz schafft das Marketing Aufmerksamkeit, generiert Leads und qualifiziert sie. Danach werden die Leads an den Vertrieb weitergegeben, der sie pflegt und in Kunden umwandelt.

Um diesen Wechsel nach links zu vollziehen, benötigen Sie die folgenden Marketingfähigkeiten.

Kommunikation

Dank Ihrer Vertriebserfahrung verfügen Sie über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten. Übertragen Sie sie auf das Marketing, passen Sie sie an und verfeinern Sie sie.

Verbessern Sie Ihre schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten für E-Mail-Marketing, Pressemitteilungen usw.

Entwickeln Sie ein Händchen für Design (nutzen Sie hier Ihre Fähigkeiten zur Erstellung von Folien), um Briefings für Banner, Poster, Anzeigen usw. zu verfassen.

Verbessern Sie Ihre mündlichen Kommunikationsfähigkeiten für Video-Drehbücher

Erstellung von Inhalten

Machen Sie den Schritt von der Kommunikation zum Inhalt und bringen Sie Ihre Marketingkarriere in Schwung. Inhalt bedeutet nicht nur Schreiben. Es umfasst:

Strategie : Aufbau einer ganzheitlichen Omnichannel-Content-Marketing-Strategie über Owned, Paid und Earned Media

: Aufbau einer ganzheitlichen Omnichannel-Content-Marketing-Strategie über Owned, Paid und Earned Media Multimodaler Ansatz : Erstellung von schriftlichen, visuellen, Audio-, Video- und interaktiven Inhalten

: Erstellung von schriftlichen, visuellen, Audio-, Video- und interaktiven Inhalten Wiederverwendung : Kreative Wege finden, um dieselben Inhalte auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Formaten zu verwenden

: Kreative Wege finden, um dieselben Inhalte auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Formaten zu verwenden Workflow-Management: Eine typische Content-Pipeline umfasst Autoren, Editoren, Designer, Entwickler, PR, soziale Medien, Marketing-Operationen und mehr. Lernen Sie, diesen Workflow zu nutzen und zu verwalten

Kampagnenmanagement

Eine Tätigkeit, die etwas mehr in die Nische geht und vielleicht sogar technisch ist, ist management von Marketingkampagnen über Suche, E-Mail oder soziale Medien. Entwickeln Sie Fähigkeiten in der Planung, Durchführung und Messung von Marketingkampagnen.

Vertriebsmitarbeiter haben ein Händchen für die Datenanalyse, insbesondere wenn es um den ROI geht. Auf der anderen Seite, marketing-OKRs brauchen eine differenziertere Ansicht von Metriken und Daten. Lernen Sie es:

Markttrends und Kundendaten zu interpretieren

Die Verbindungen zwischen verschiedenen Kanälen, Kampagnen und Inhalten zu ROI-gesteuerten Marketingstrategien herzustellen

Omnichannel-Marketing und die Auswirkungen eines Kanals auf einen anderen zu verstehen

Längerfristige Auswirkungen zu messen, einschließlich CLTV

Wenn Sie sich diese Fähigkeiten aneignen möchten, finden Sie hier eine Roadmap, die Ihnen dabei hilft.

Vorbereitung auf die Umstellung

Der Übergang vom Vertrieb zum Marketing ist viel organischer als, sagen wir mal, von einem Anwalt zu einem Hochzeitsfotografen. Das heißt aber nicht, dass er linear verläuft. Bevor Sie den Übergang vollziehen, sollten Sie sich für den Erfolg rüsten.

Bewerten Sie Ihre derzeitigen Fähigkeiten

Machen Sie sich zunächst klar, wo Sie stehen. Beurteilen Sie Ihre derzeitigen Fähigkeiten durch:

Rückblick auf Ihre Schul-/Hochschulausbildung und Ermittlung Ihrer Qualifikationen

Ihre derzeitige Rolle und alles, was Sie zu erledigen haben, unter die Lupe nehmen

Denken Sie an Praktika oder Freiwilligenarbeit, die Sie erledigt haben könnten

Zu erledigen: Denken Sie über immaterielle Dinge nach, z. B. über die Newsletter, die Sie lesen, die Vordenker, denen Sie folgen, von wem Sie lernen usw.

Identifizieren Sie aus all Ihren derzeitigen Fähigkeiten diejenigen, die mit Marketing zu tun haben. Auch wenn sie nichts mit Marketing zu tun haben, denken Sie an alles, was übertragbar ist.

Bilden Sie sich weiter

Für einen reibungslosen Übergang zum Marketing ist es hilfreich, eine gewisse Ausbildung zu haben. Beginnen Sie mit allgemeinem Wissen und spezialisieren Sie sich langsam. Sie können Online-Kurse oder Bootcamps erledigen oder sich zertifizieren lassen. Alles, was Ihr Wissen über Marketing unter Beweis stellt, hilft Ihnen, ein Vorstellungsgespräch zu bekommen.

⚡️Vorlage Archiv: Versuchen Sie, das Gelernte anzuwenden, indem Sie vorlagen für Marketing-Fahrpläne oder vorlagen für Marketingpläne .

Verstehen Sie den Markt

Während Sie sich weiterbilden, hilft es auch, den Markt nach potenziellen Möglichkeiten zu durchforsten. Informieren Sie sich über die Art der verfügbaren Arbeitsplätze, die erforderlichen Fähigkeiten und die Ziele, die Sie erreichen sollen. Das hilft Ihnen, sich in der Zukunft zurechtzufinden und Ihren Aufwand in die richtige Richtung zu lenken.

Aufbau einer persönlichen Marke

Inbound-Marketing hängt fast vollständig von einer guten Markenbildung ab. Schaffen Sie also eine starke persönliche Marke für sich selbst. Aktualisieren Sie Ihre sozialen Profile. Treten Sie relevanten Gruppen und Gemeinschaften bei.

Posten Sie zunächst sinnvolle und wertvolle Inhalte rund um den Vertrieb und gehen Sie dann langsam zu marketingbezogenen Themen über.

Damit sind Sie bereit, den Übergang zu vollziehen. Fangen wir an.

Schritte für einen erfolgreichen Übergang vom Vertrieb zum Marketing

Karrierewechsel geschehen nicht über Nacht. Kündigen Sie also nicht überstürzt Ihren Job im Vertrieb. Gehen Sie geduldig Schritt für Schritt vor. Und so geht's.

Setzen Sie sich klare Karriereziele

Legen Sie auf der Grundlage Ihrer Kenntnisse über den Markt aus der Vorbereitung Karriereziele fest. Setzen Sie sich ein großes, längerfristiges Ziel, z. B. "Bis Ende des Jahres einen Job im Marketing zu bekommen."

Sie können dieses Ziel in kleinere kurzfristige Ziele unterteilen, z. B.:

Kompetenzentwicklung : Z.B.: Bis Ende des Monats Marktforschungsmethoden erlernen

: Z.B.: Bis Ende des Monats Marktforschungsmethoden erlernen Zertifizierung : Z.B.: Bis zum nächsten Quartal die Coursera-Zertifizierung für Influencer Marketing erwerben

: Z.B.: Bis zum nächsten Quartal die Coursera-Zertifizierung für Influencer Marketing erwerben Jobsuche : Z.B. Drei Rollen finden, auf die man sich bis zum Ende des Quartals bewerben kann

: Z.B. Drei Rollen finden, auf die man sich bis zum Ende des Quartals bewerben kann Erfahrung: Z.B., Zwei einmonatige Praktika bis Ende des Jahres abschließen

Beginn der Netzwerkarbeit

Der beste Weg, den Übergang vom Vertrieb zum Marketing zu schaffen, ist die Unterstützung durch die richtigen Leute. Erweitern Sie also Ihren Aktionsradius und knüpfen Sie Kontakte zu relevanten Personen. Suchen Sie zu erledigen zwei Arten von Menschen.

1. Marketingfachleute

Finden Sie diejenigen, die bereits die von Ihnen angestrebte Karriere im Marketing machen. Sprechen Sie mit ihnen darüber, wie ihre Arbeit aussieht, was sie an einem Tag erledigen, welche Art von Wachstum sie erlebt haben, usw.

2. Vermarkter, die aus dem Vertrieb gewechselt haben

Sprechen Sie mit denjenigen, die den Weg vor Ihnen gegangen sind, damit sie Ihnen den Weg zeigen können. Verfolgen Sie ihren Weg, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, und wie sie diese bewältigt haben. Verstehen Sie, was die tag im Leben eines Vertriebsleiters und wie er sich von seiner jetzigen Rolle im Marketing unterscheidet. Lernen Sie von ihren Erfahrungen.

Finden Sie einen Mentor

Sie werden auf Hindernisse, Einwände, Ablehnungen und lähmende Selbstzweifel stoßen. Ein einfühlsamer Mentor wird Ihnen das alles sehr viel leichter machen.

Sprechen Sie potenzielle Mentoren an und fragen Sie nach einer Mentorenschaft. Sprechen Sie mit mehreren Personen, bevor Sie sich für den Richtigen entscheiden. Legen Sie Ziele für die Mentorenschaft fest, besprechen Sie Ihre Herausforderungen und nutzen Sie die Ratschläge Ihres Mentors, um Ihren Übergang zu beschleunigen.

*Bonus Read:* Wie man einen Marketing-Mentor findet .

Erstellen Sie Ihr Profil

Für jede Stellensuche benötigen Sie einen Lebenslauf und einige Anschreiben. Verwenden Sie ein tool wie ClickUp Dokumente um verschiedene Versionen Ihres Lebenslaufs durchzugehen. Geben Sie ihn auf sichere Weise für Ihre Mentoren frei, um Feedback zu erhalten (sie können sogar Kommentare hinzufügen!).

Suchen Sie nach internen Versetzungen

Der beste Ort, um Ihren ersten Job als Vertriebsmitarbeiter zu finden, ist Ihr derzeitiges Unternehmen. Erkundigen Sie sich nach internen Versetzungsmöglichkeiten. Bewerben Sie sich auf freie Positionen und sprechen Sie mit Ihren potenziellen Vorgesetzten.

Das Team kennt Sie bereits und weiß Ihre Fähigkeiten zu schätzen. Außerdem verfügen Sie über umfangreiche Kenntnisse über das Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil.

Bewerben Sie sich auf Rollen außerhalb des Marketings

Wenn die interne Versetzung nicht klappt, wenden Sie sich nach außen.

Wenden Sie sich an Ihre Verbindungen, die Sie für Rollen empfehlen könnten

Informieren Sie sich über offene Stellen in Job Boards und auf LinkedIn

Ermitteln Sie Organisationen, in denen Sie gerne arbeiten würden, und bewerben Sie sich dort auf offene Positionen

Gehen Sie zu Marketing-Ereignissen und stellen Sie sich für potenzielle Stellen vor

Wenn Ihre Stellensuche irgendwann unübersichtlich wird, bringen Sie die Dinge in die richtige Reihenfolge mit ClickUp's Vorlage für die Stellensuche . Verwenden Sie es zur Nachverfolgung von offenen Stellen, Ihren Bewerbungen, Ihrem Lebenslauf, Ressourcen für Vorstellungsgespräche und vielem mehr.

Es kann sein, dass Sie ein paar Absagen erhalten, aber mit den richtigen Fähigkeiten und der richtigen Jobstrategie sind Sie auf dem besten Weg zu einer Karriere im Marketing. Wenn Sie dort angekommen sind, sollten Sie die folgenden Tipps beherzigen.

Verkaufserfahrung in einer Marketing-Rolle nutzen

Fühlen Sie sich nicht wie ein Neuling im Marketing. Sie sind ein absoluter Profi mit soliden Vertriebskenntnissen. Bringen Sie also alles, was Sie haben, in Ihre neue Rolle ein.

Kundenzentriertheit

Als Verkäufer sind Sie derjenige, der dem Kunden am nächsten ist. Sie haben ein tiefes und intuitives Verständnis für ihn. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre Inhalte und Ihr Kampagnenmanagement.

Als Verkäufer sind Sie derjenige, der dem Kunden am nächsten ist. Sie haben ein tiefes und intuitives Verständnis für ihn. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre Inhalte und Ihr Kampagnenmanagement.

CRM

nahtloses Management von Kundenbeziehungen mit ClickUp_

In jedem Unternehmen ist der Vertriebsmitarbeiter wohl derjenige, der am meisten mit Customer Relationship Management (CRM) arbeitet. Bringen Sie diese Erfahrung in Ihre Rolle im Marketing ein.

Nutzen Sie ein tool wie ClickUp CRM zur Verwaltung von Kundendaten

Würfeln und Schneiden von Kundensegmenten zum Versenden von Einzelziel-Kampagnen

Untersuchen Sie Kundenverhalten und -präferenzen, um Inhalte zu gestalten

Identifizieren Sie Datenpunkte, die Sie zur Personalisierung der Kundenerfahrung nutzen können

kPI-gesteuertes Marketing mit ClickUp

Wenn Sie als Vertriebsmitarbeiter ein Händchen für die Betrachtung granularer Daten entwickelt haben, zoomen Sie ein wenig heraus, um als Marketer das große Ganze zu sehen. Richten Sie KPI-gesteuerte Berichterstellungen mit einem Tool wie ClickUp Dashboards um zu überprüfen, wie die verschiedenen Marketing-Aufwände zusammenwirken.

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Marketingkampagnen, messen Sie Impressionen/Konversionen Ihrer Inhalte und verbinden Sie das Ganze mit dem Umsatz mit ClickUp für Vertriebsteams .

Automatisierungen

mühelose Automatisierung von E-Mails mit ClickUp

Wenn das Leben als Vermarkter überwältigend wird, zwingen Sie sich nicht dazu, alles selbst zu erledigen. Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen. Einstellung der benutzerdefinierten Lead-Erfassung mit ClickUp Formulare und automatisieren Sie die Kennzeichnung/Segmentierung für sie. Erstellen Sie E-Mail-Automatisierungen basierend auf benutzerdefinierten Auslösern, die für Sie wichtig sind.

schreiben mit ClickUp Brain

Fühlen Sie sich in Ihrer Rolle festgefahren? Auslöser für Inspiration mit ClickUp Gehirn . Nutzen Sie KI, um Ideen für Inhalte zu sammeln, Inhalte zu schreiben, Berichte zusammenzufassen, Keynote-Skripte zu erstellen, Tabellen zu erstellen und Videos zu transkribieren. Und was noch mehr? Lesen Sie Korrektur und verbessern Sie die Qualität mit der integrierten Rechtschreibprüfung.

Trotz der besten Tools und des größten Aufwands werden Sie auf Herausforderungen stoßen. Lassen Sie uns sehen, wie Sie diese meistern können.

Häufige Herausforderungen überwinden

Karriere-Vermarkter sehen sich selbst jeden Tag mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Als Marketer, der aus dem Vertrieb kommt, haben Sie einige besondere Hindernisse zu überwinden. Im Folgenden erfahren Sie, welche Herausforderungen auf Sie zukommen werden und wie Sie diese überwinden können.

Anpassung an eine neue Denkweise

Im Vertrieb geht es darum, einzelne Geschäfte abzuschließen, während es im Marketing darum geht, ein breiteres Publikum zu erreichen. Vertriebsmitarbeiter erhalten die Bestätigung greifbarer Ergebnisse in Form von geschlossenen Geschäften, während sich Vermarkter mit Impressionen und Leads zufrieden geben müssen.

Die Metriken und Leistungsindikatoren für den Vertrieb sind einfacher zu handhaben als die für das Marketing. Darüber hinaus ist der Vertrieb eine fokussierte Rolle, während das Marketing eine größere Reichweite haben kann.

Wenn Sie vom Vertrieb zum Marketing wechseln, müssen Sie in der Lage sein, sich an die neue Rolle anzupassen.

Überlegen Sie sich, welche Veränderungen Sie brauchen

Investieren Sie Zeit in die Zusammenarbeit bei kreativen Projekten

Lernen Sie, qualitatives Feedback zu geben und anzunehmen

Richten Sie regelmäßige Überprüfungen Ihrer Leistung ein

Umgang mit Wissenslücken

Marketing ist ein weites Feld, das sich ständig weiterentwickelt. Gelegentlich werden Sie feststellen, dass Sie Wissenslücken haben. Erstellen Sie eine persönliche Entwicklungsstrategie, um diese zu überwinden.

Überprüfen Sie Ihre Arbeit von Zeit zu Zeit, um Lücken zu erkennen

Holen Sie sich Feedback von Kollegen und Vorgesetzten zu Ihren Fähigkeiten

Melden Sie sich für Online-Kurse oder Workshops an

Setzen Sie Ihre Fähigkeiten in Pilotprojekten, persönlichen Aufträgen usw. in die Praxis um.

Sobald Sie einen Plan haben, organisieren Sie ihn mit ClickUp Aufgaben . Richten Sie Aufgaben, Unteraufgaben, Fristen, Prioritäten und mehr ein.

Während Sie Ihre Online-Kurse und Weiterbildungsprogramme erledigen, können Sie mit ClickUp Docs Notizen machen. Sie können Ihre Notizen sogar mit Aufgaben verknüpfen und sich so ein Informationsnetz schaffen, das über die Suche leicht zugänglich ist.

Einpassen

Wenn Sie sich als Vertriebsmitarbeiter in der Marketingabteilung ein wenig fehl am Platz fühlen, ist das kein Problem. Das wird Ihnen bestimmt passieren. Verstehen Sie die tag im Leben eines Marketingmanagers .

Beobachten Sie Ihre neuen Teamkollegen und lernen Sie von deren Verhalten

Hören Sie aufmerksam zu und stellen Sie Fragen

Seien Sie selbstbewusst in Ihrer Perspektive und bieten Sie hilfreiche Beiträge an

Entwickeln Sie Beziehungen und Gemeinschaft

Tipps und Ressourcen für einen reibungslosen Übergang

Bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir uns noch einige wertvolle Ressourcen ansehen, die Ihnen den Übergang erleichtern.

Online-Kurse und Zertifizierungen

Versuchen Sie eines der folgenden Angebote, um den Übergang zum Marketing zu schaffen:

Für mehr, siehe die 10 besten marketing-Zertifizierungen um Ihre Karriere voranzutreiben.

Beste Marketing-Bücher

Eine der besten Möglichkeiten, seine Denkweise an die eines Vermarkters anzupassen, ist die Lektüre zahlreicher Bücher. Seth Godins "Permission Marketing", "Purple Cow" und "This is Marketing" sind gute Ausgangspunkte.

Wenn Sie etwas Traditionelleres suchen, sollten Sie Ogilvy on Marketing lesen. Für das Marketing von Start-ups sollten Sie Hacking Growth von Sean Ellis und Morgan Brown lesen. Um Inhalte zu lernen, sollten Sie Joe Pulizzis Content Inc. Wenn Sie in der Technologiebranche tätig sind, sollten Sie diese Bücher lesen produktmarketing-Bücher .

Einige beliebte Blogs

Melden Sie sich an und lesen Sie einige der besten marketingbezogenen Inhalte der Stadt:

Copyblogger für Content-Marketing und Copywriting-Ressourcen

Marie Forleo (und ihr YouTube/Podcast) für Marketing für kleine Geschäfte und Solopreneure

HubSpot der OG-Blog für Inbound-Marketing

Meistern Sie die marketing-Tech-Stack der in der Regel Tools für folgende Bereiche enthält:

Analytics : Nachverfolgung des Website-Verkehrs, einschließlich Impressionen, Ansichten, Klicks, ausgefüllte Formulare, User Journeys und mehr mit Google Analytics. Legen Sie außerdem ein paar analytik-Vorlagen bereit

: Nachverfolgung des Website-Verkehrs, einschließlich Impressionen, Ansichten, Klicks, ausgefüllte Formulare, User Journeys und mehr mit Google Analytics. Legen Sie außerdem ein paar analytik-Vorlagen bereit CRM : Verwalten Sie Kundendaten mit HubSpot, Salesforce oder ClickUp CRM

: Verwalten Sie Kundendaten mit HubSpot, Salesforce oder ClickUp CRM Gestaltung : Erstellen Sie mit Canva im Handumdrehen Grafiken für Broschüren, Flyer, Social-Media-Beiträge usw

: Erstellen Sie mit Canva im Handumdrehen Grafiken für Broschüren, Flyer, Social-Media-Beiträge usw SEO/SEM : Verwalten Sie Keywords, optimieren Sie Inhalte und führen Sie Kampagnen mit Tools wie Semrush und Ahrefs durch

: Verwalten Sie Keywords, optimieren Sie Inhalte und führen Sie Kampagnen mit Tools wie Semrush und Ahrefs durch Projektmanagement: Führen Sie alle Ihre Marketingaufgaben zusammen und behalten Sie den Überblick mit ClickUp ## Machen Sie Ihren Einstieg ins Marketing mit ClickUp

Marketing ist für viele Vertriebsmitarbeiter auf der ganzen Welt ein natürlicher Übergang zu Wachstum und Führung. In der Tat kann ein vertrieblicher Hintergrund aufstrebende Marketingexperten stärken und ihnen das nötige Praxiswissen vermitteln, um sich zu entfalten. Mit dem Wandel der Kundenstimmung gegen das "Verkauft-Werden" wird die Rolle des Marketers immer geschäftskritischer.

Mit einer Tätigkeit im Marketing und anschließendem Erfolg beim Kunden können Sie Ihren Stammbaum als Wachstumsführer ausbauen, eine Rolle, die sowohl bei Start-ups als auch bei Unternehmen sehr gefragt ist.

Die vielen Vorteile machen den Wechsel jedoch nicht einfach. Rollen im Marketing sind sehr gefragt, und die Bewerbungsgespräche sind hart umkämpft. Der Wechsel vom Vertrieb zum Marketing erfordert einen strategischen und kumulativen Aufwand.

Sie müssen sich Fähigkeiten aneignen, sie in die Praxis umsetzen, Zertifizierungen erwerben, Bücher lesen, Praktika finden, Netzwerke aufbauen, eine persönliche Marke aufbauen, einen Lebenslauf erstellen, sich auf Stellen bewerben, Vorstellungsgespräche meistern - und das alles, bevor Sie überhaupt mit dem Wechsel beginnen!

Lassen Sie sich von der Logistik all dieser Aufgaben nicht abschrecken. Verwenden Sie ein flexibles Projektmanagement tool wie ClickUp für Vermarkter zur Planung und Durchführung Ihres Übergangs zum Marketing. Testen Sie ClickUp heute kostenlos . Viel Glück für Ihre Karriere!