Wie man einen erfolgreichen Marketing Tech Stack aufbaut (mit Beispielen)

Sie haben also endlich Ihr Business aufgebaut. Es steht gut da und wächst sogar noch. Sie haben jahrelang hart gearbeitet, um es zu vergrößern, und die Ergebnisse sind sichtbar.

Wie geht es nun weiter? Um das derzeitige Wachstum aufrechtzuerhalten, muss Ihr Marketing-Team Schritt halten. Es muss große Datenmengen verarbeiten und karten für Prozesse und die Navigation durch komplexe Käuferlebenszyklen, die alle einen zuverlässigen Satz von Tools erfordern, auch bekannt als Marketing-Tech-Stack.

Stellen Sie sich Ihren Marketing Tech Stack (oder MarTech Stack) als die Quelle Ihrer Marke vor - eine Kombination aus leistungsstarken Tools, von denen jedes über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die Ihnen helfen, Ihr Geschäft zu skalieren und gleichzeitig Herausforderungen zu meistern.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie ein MarTech-Arsenal aufbauen können, das von Daten, Automatisierung und Kreativität angetrieben wird, sind wir hier, um Sie anzuleiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den besten Marketing-Tech-Stack für Ihr Geschäft aufbauen können, und geben Ihnen einige Beispiele, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Was ist ein Marketing-Technologie-Stack?

Ein Marketing-Technologie-Stack ist eine strategische Kombination von Tools, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Marketingaktivitäten effizient zu planen, umzusetzen und zu analysieren.

Ein leistungsstarker Marketing-Stack fördert das Wachstum Ihres Geschäfts auf vielfältige Weise:

Strategisches Fundament: Es dient als Grundlage, um Ihre Marketingziele mit den technologischen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Der MarTech-Stack bietet eine klare Roadmap für die Integration von Tools, die Ihnen helfen, bestimmte Ziele im Geschäft zu erreichen

Es dient als Grundlage, um Ihre Marketingziele mit den technologischen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Der MarTech-Stack bietet eine klare Roadmap für die Integration von Tools, die Ihnen helfen, bestimmte Ziele im Geschäft zu erreichen Effizienz und Automatisierung: Ein Marketing-Tech-Stack rationalisiert Ihre Marketing-Workflows durch Automatisierung. Er reduziert sich wiederholende und manuelle Aufgaben, erhöht die Effizienz und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, d. h. auf die strategischen Aspekte von Marketingkampagnen

Ein Marketing-Tech-Stack rationalisiert Ihre Marketing-Workflows durch Automatisierung. Er reduziert sich wiederholende und manuelle Aufgaben, erhöht die Effizienz und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, d. h. auf die strategischen Aspekte von Marketingkampagnen Datenintegration und -analyse: Ein MarTech-Stack integriert Daten aus verschiedenen Berührungspunkten und ermöglicht es Ihnen, verwertbare Einblicke in die Geschäftsleistung zu gewinnen. Mit einem datengesteuerten Ansatz können Marketer bessere Entscheidungen treffen, das Kundenverhalten verstehen und die KPIs ihrer Marketingkampagnen genau messen

Ein MarTech-Stack integriert Daten aus verschiedenen Berührungspunkten und ermöglicht es Ihnen, verwertbare Einblicke in die Geschäftsleistung zu gewinnen. Mit einem datengesteuerten Ansatz können Marketer bessere Entscheidungen treffen, das Kundenverhalten verstehen und die KPIs ihrer Marketingkampagnen genau messen Kanalübergreifende Koordination: Mit einem MarTech-Stack können Sie eine reibungslose Koordination über verschiedene Marketingkanäle hinweg sicherstellen, von sozialen Medien und E-Mails bis hin zu bezahlten Anzeigen und darüber hinaus. Es hilft, die Konsistenz der Markenbotschaft zu wahren und bietet ein einheitliches Kundenerlebnis

Mit einem MarTech-Stack können Sie eine reibungslose Koordination über verschiedene Marketingkanäle hinweg sicherstellen, von sozialen Medien und E-Mails bis hin zu bezahlten Anzeigen und darüber hinaus. Es hilft, die Konsistenz der Markenbotschaft zu wahren und bietet ein einheitliches Kundenerlebnis Wettbewerbsvorteil: Die Marketingwelt ist in ständigem Wandel begriffen, und der einzige Weg nach vorn besteht darin, agil zu bleiben. Mit einem leistungsstarken Marketing-Tech-Stack können Geschäfte mit dem sich entwickelnden Kundenverhalten Schritt halten, mit neuen Technologien innovativ sein und der Konkurrenz voraus sein

Die Entwicklung von Marketing Tech Stacks: Eine schnelle Übersicht

Im Jahr 1999, Salesforce rüttelte die Dinge auf als es das Software-as-a-Service (SaaS)-Modell einführte und der MarTech-Branche ein neues Gesicht gab. Es gibt keinen exklusiven Club mehr für riesige Unternehmen mit benutzerdefinierten CRM-Systemen - die Software hat sich stark demokratisiert. Dies löste eine Bewegung aus, in der andere Tools den SaaS-Ansatz übernahmen.

Businesses können nun von einfachen Tech-Stacks mit grundlegenden Tools zu umfassenden, hochentwickelten Plattformen für die Automatisierung von Marketingprozessen wie Lead Nurturing, Kampagnenmanagement und Customer Journeys übergehen.

Mit der Zunahme digitaler Kanäle und Datenquellen wuchsen auch die spezialisierten Punktlösungen. Tools für SEO, Social Media Management, Content Marketing, Werbung und Analysen wurden in den Stapel aufgenommen.

Mit der wachsenden Zahl von Tools wurde die Integration zu einer großen Herausforderung. Marketingspezialisten hatten Mühe, unterschiedliche Systeme miteinander zu verbinden und eine einheitliche Ansicht der Kundendaten und der Kampagnenleistung zu erstellen.

Als Reaktion darauf führten große Anbieter wie Adobe, Oracle, Salesforce und andere integrierte Marketing Cloud"-Lösungen ein, die eine umfassende Suite von Tools unter einem Dach bieten sollten. Kundendatenplattformen (Customer Data Platforms, CDPs) wurden ebenfalls als Möglichkeit zur Vereinheitlichung von Kundendaten aus verschiedenen Quellen entwickelt.

In jüngerer Zeit hat sich der Schwerpunkt auf die Nutzung von KI und maschinellem Lernen für Aufgaben wie Predictive Analytics, Personalisierung von Inhalten und automatisierte Kampagnenoptimierung verlagert.

Viele Unternehmen verfolgen einen hybriden Ansatz, bei dem sie Best-of-Breed-Punktlösungen mit einer Kernplattform für Marketing-Automatisierung oder Kundendaten kombinieren und dabei der Integration und Datenvereinheitlichung über den gesamten Stack hinweg Priorität einräumen.

Heute gibt es über 11.000 MarTech-Lösungen ! Bei so vielen Optionen ist es schwieriger denn je, den idealen Technologie-Stack zu finden, der für Sie funktioniert. Wenn Sie planen, Ihren MarTech-Stack neu zu gestalten oder von Grund auf neu aufzubauen, müssen Sie zunächst die wesentlichen Bestandteile einer Marketingtechnologie-Landschaft verstehen und dann entscheiden, welche Tools gut passen.

Komponenten eines erfolgreichen Marketing-Tech-Stacks

Was ist nötig, um einen leistungsstarken Marketing-Stack zu erledigen? Eines, das Ihre Marketingaktivitäten zum Erfolg führt und die Konkurrenz hinter sich lässt?

Lassen Sie uns einen Blick auf die Schlüsselkomponenten werfen:

Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Ein CRM ist eine zentrale Plattform, die Kundendaten verwaltet und Ihnen hilft, die Kundeninteraktionen zu personalisieren. Es erleichtert die Abstimmung von Vertrieb und Marketing, lässt sich mit Automatisierungstools integrieren und liefert datengestützte Erkenntnisse für eine effektivere Entscheidungsfindung.

| Warum Sie es in Ihrem Tech-Stack brauchen: Ein CRM ermöglicht es Ihnen, die Kundenerfahrung während des gesamten Lebenszyklus zu überwachen und zu verbessern und letztendlich durch die effektive Nutzung von Kundendaten mehr Umsatz zu erzielen. |

Automatisierung des Marketings

Tools zur Automatisierung des Marketings automatisieren die sich wiederholenden Aufgaben in Marketingprozessen, damit Sie sich auf die strategische, kreative Arbeit konzentrieren können. Sie helfen bei der Pflege von Leads, steigern die Effizienz und verbessern Lead Scoring, Segmentierung und personalisierte Kommunikation, um Zeit zu sparen und Konversionen zu verbessern. Marketing Automatisierungssoftware ?

Mit dieser Software kann Ihr Marketing-Team Aufgaben effizient planen, organisieren und nachverfolgen und eine problemlose Zusammenarbeit mit internen und externen Beteiligten ermöglichen.

Was sollte in Ihrem Marketing-Technologie-Stack enthalten sein (Beispiel Tech Stack)?

Ihr Technologie-Stack kann über den Aufwand für Ihr Marketing entscheiden. Während Sie also die einzelnen digitaler marketing tools um Ihren Stack zu erstellen, sicherzustellen, dass sie Ihren einzigartigen Geschäftsanforderungen entsprechen und Ihrem Team einen Mehrwert bieten.

Hier ist ein Beispiel für einen Tech-Stack, das Sie als Leitfaden verwenden können:

CRM: ClickUp

Bewertet als die #1 CRM weltweit von G2 clickUp hilft Ihnen, alle Ihre Kundendaten an einem Ort zu verwalten, was die Analyse von Verkaufschancen und die Gestaltung einer entsprechenden Marketingkampagne erleichtert.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Workflow optimieren und dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen können ClickUp CRM :

Behalten Sie die Registerkarte für Ihre Vertriebswege und Kundenbindung mitClickUp's 15+ Ansichten (Liste, Kanban- und Tabellenansicht, um nur einige zu erwähnen)

Visualisieren Sie alle Kundeneinblicke mitClickUp's Dashboardsvom Wert der Kundenlebensdauer bis zur durchschnittlichen Größe des Geschäfts

Integrieren Sie E-Mails mit ClickUp und arbeiten Sie gemeinsam an Geschäften, senden Sie Updates an Stakeholder und nehmen Sie Kunden auf, ohne die Plattform zu verlassen

Erstellen Sie ein Repository für Kundendaten mit Kontakt- und Projektdaten des Kunden. Legen Sie Aufgaben und Ziele für jeden Kunden fest, mit Nachverfolgung des Fortschritts

Verwalten Sie Ihre Konten nahtlos in ClickUp CRM und visualisieren Sie sie mit über 10 benutzerdefinierten Ansichten

Wenn Sie ClickUp CRM als Teil Ihres Tech-Stacks einsetzen, behalten Sie den Überblick über Ihr Konto, halten Ihre Clients über Projekt-Updates auf dem Laufenden, sorgen für ein reibungsloses Kundenerlebnis und steigern letztendlich Ihren Umsatz.

Es ist die perfekte Software für das Projektmanagement im Marketing, die alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten umfasst, einschließlich der Verwaltung von Kampagnen, Online-Inhalten, marketingübergreifenden Workstreams und der Zusammenarbeit zwischen Teams.

Alternativen: Salesforce, Monday.com

Automatisierung des Marketings: HubSpot

über HubSpot Sie benötigen ein Tool zur Automatisierung des Marketings wie HubSpot, um effektive Marketingkampagnen in großem Umfang zu erstellen.

Mit diesem marketing-Agentur-Software mithilfe Ihrer CRM-Daten können Sie einen Großteil der sich wiederholenden Marketingaufgaben automatisieren, z. B. Lead Nurturing mit E-Mail-Drip-Kampagnen, Lead Scoring und Follow-up. Außerdem erhalten Sie detaillierte Analysen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und zukünftige Kampagnen effektiver zu gestalten.

Alternativen: ClickUp, Marketo

E-Mail-Marketing: Mailchimp

über Mailchimp Mit Mailchimp können Sie professionell aussehende E-Mails als Teil Ihrer E-Mail-Marketingkampagne erstellen und versenden.

Sie brauchen keine Designkenntnisse, um diese Software zu nutzen. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie im Handumdrehen Bilder und personalisierte Nachrichten hinzufügen und benutzerdefinierte E-Mails erstellen.

Außerdem verfügt die Software über ein zuverlässiges Analyse- und Berichterstellungs-Feature. Damit können Sie Ihre E-Mail-Marketing-KPIs nachverfolgen, z. B. Öffnungsraten, Click-Through-Raten (CTRs) und Engagement der Abonnenten.

Alternativen: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

über Semrush Semrush ist ein beliebtes SEO tool, das Ihnen hilft, Ihren Marketingaufwand zu messen.

Diese Produktmarketingsoftware bietet einen detaillierten Einblick in die Optimierung der Online-Sichtbarkeit Ihres Geschäfts, von der Keyword-Recherche über die Website-Überprüfung und Backlink-Analyse bis hin zur Nachverfolgung von Wettbewerbern.

Neben SEO ist Semrush auch für die Verwaltung von Pay-per-Click-Anzeigen (PPC) und Social Media Marketing nützlich.

Alternativen: Ahrefs, Moz

Online-Werbung: Google-Anzeigen

über Google-Anzeigen Google Ads ist ein leistungsstarkes Online-Werbetool, mit dem Werbetreibende Anzeigen in den Suchergebnissen von Google und anderen Partner-Websites erstellen und anzeigen können.

Sie können Ihre Anzeigenkampagnen auf der Grundlage von Keyword-Recherchen, demografischen Daten und dem Verhalten der Benutzer anpassen und so sicherstellen, dass die Anzeigen Ihre Zielgruppe im Einzelnen erreichen.

Das Pay-per-Click (PPC)-Modell macht dieses Tool kosteneffektiv. Mit den Analyse- und Nachverfolgungstools von Google Ads können Sie die Leistung der Marketingkampagnen messen und Ihre Strategien verbessern.

Alternativen: Bing Ads, Apple Search Ads

Website- und Landing Page-Builder: WordPress

Mit WordPress können Sie eine vollständige Website oder eine auf eine bestimmte Kampagne zugeschnittene Landing Page erstellen, auch wenn Sie kein Code-Experte sind.

Eine benutzerfreundliche Oberfläche, eine umfangreiche Bibliothek von Themes und Hunderte von Plugins machen WordPress zu einem bevorzugten Tool für die Erstellung optisch ansprechender Seiten, die die Identität Ihrer Marke widerspiegeln.

Ein Tool wie dieses ist in Ihrem MarTech-Stack unverzichtbar, denn es spart Zeit, bietet Zugang zu Website-Analysen und hilft bei der Pflege einer ausgefeilten Online-Präsenz.

Alternativen: Wix, Squarespace, Webflow

Content-Management-Software: ClickUp

ClickUp ist ein weiteres Allround-Tool für das Projektmanagement. Sie können es an Ihre Geschäftsbedürfnisse anpassen und als Content-Management-System nutzen.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Sie bei der Verwaltung von Inhalten unterstützen kann:

Visualisieren Sie Pläne für Inhalte mitClickUp Whiteboards und arbeiten Sie mit Ihrem Team für Inhalte zusammen mitClickUp Dokumente* Bieten Sie Feedback durch Prüfung an und beschleunigen Sie die Nachverfolgung des Genehmigungsprozesses durch interne und externe Beteiligte

Erstellen Sie Ihren Kalender für Inhalte und verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Ansichten des Projekts

Verwenden SieClickUp Brain's KI Writer for Work um den Ideenfindungs- und Schreibprozess zu beschleunigen

Integrieren Sie Ihre Favoritencontent-Marketing-Software und SEO-Tools mit ClickUp und steuern Sie Ihre Content-Pipeline über eine einzige Plattform

Brainstorming, Hinzufügen von Notizen und gemeinsames Arbeiten an Ideen und Workflows mit ClickUp Whiteboards

Wenn Sie ein Content-Marketer sind, der organisiert und effizient arbeiten möchte, ist ClickUp ein Muss in Ihrem Marketing-Technologiestapel.

Alternativen: WordPress, Drupal

über Google Demo-Konto Google Analytics ist ein Datenkraftwerk. Es hält Sie über die Leistung Ihrer Website und App auf dem Laufenden, einschließlich Benutzerverhalten, Verkehrsquellen und Metriken für die Konversion.

Auf der anderen Seite hilft Ihnen Google Data Studio, diese Rohdaten mit Hilfe von ansprechenden Dashboards zu visualisieren. Verwenden Sie das Feature zum Ziehen und Ablegen, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Diagramme, Tabellen und Graphen für eine einfache Interpretation einzubinden.

Durch die Integration von Google Data Studio mit Google Analytics können Sie die Daten verstehen und sie auf eine visuell ansprechende Weise präsentieren.

Alternativen: Semrush, Clicky

Kundenbindung und -erfahrung: Zendesk

Zendesk bietet nahtlose Kommunikation über verschiedene Teams hinweg, z. B. Support, Vertrieb und Kundeninteraktion.

Mit Features wie einem Ticketing-System, Live-Chat und Analysen ermöglicht das Tool Geschäften, über verschiedene Touchpoints hinweg umgehend auf Kunden zu reagieren und Probleme mit kurzen Reaktionszeiten zu lösen. Die Analyse- und Berichterstellungsfunktionen helfen dabei, wertvolle Erkenntnisse aus Kundeninteraktionen zu gewinnen.

Alternativen: ConvertKit, Intercom

Abstimmung von Marketing und Vertrieb: ClickUp

Vertriebs- und Marketing Teams können nicht in Silos funktionieren. Um Ihr Geschäft schneller zu vergrößern, brauchen Sie ein Tool, das beide Teams aufeinander abstimmt.

Moderne Marketing-Teams haben mit vielen Datenpunkten, KPIs und komplexen Workflows zu tun, was es schwierig macht, all diese Daten an das Vertriebsteam zu übermitteln.

Mit ClickUp können Sie gemeinsame Ziele für Ihre Marketing- und Vertriebsteams festlegen, eine einheitliche Ansicht der Kundeninteraktionen erhalten, die nahtlose Kommunikation zwischen den Teams fördern und beide Teams aufeinander abstimmen.

Alternativen: HubSpot, Salesforce

Bringen Sie Ihren MarTech-Stack mit einem All-in-One-Tool für das Marketing-Projektmanagement zusammen

Der Schlüssel zum Aufbau eines Marketing-Tech-Stacks liegt in der Auswahl von Tools, die ihre Aufgabe am besten erfüllen und den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams entsprechen.

Aber seien wir ehrlich. Bei zu vielen Tools kann Ihr Workflow zu komplex werden, und Sie könnten wertvolle Daten verlieren, wenn Sie sie von einer Plattform auf eine andere übertragen.

Um diese Herausforderungen zu vermeiden, benötigen Sie ein umfassendes Projektmanagement-Tool wie ClickUp, das Ihre gesamte Marketingarbeit unter einem Dach vereint.

Lassen Sie uns verstehen, wie Marketingspezialisten von der ClickUp Marketing Projekt Management Software :

Beschleunigen Sie die Erstellung von Kampagnen und Inhalten: Mit ClickUp Brain können Marketing Teams Kampagnenideen brainstormen und Content Briefs, Blogs, E-Mails und Fallstudien schneller erstellen

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideenfindung und Schreibprozesse effizienter zu gestalten

**Mit ClickUp Whiteboards und ClickUp Dokumenten kann Ihr Team Brainstorming betreiben, visualisieren und gemeinsam an Aufgaben arbeiten, die Ihre Marketingstrategie vorantreiben und das gesamte Team auf der gleichen Seite halten

Arbeiten Sie mit Ihrem Marketing Team in Echtzeit zusammen, taggen Sie andere mit Kommentaren und verwandeln Sie Texte in verfolgbare Aufgaben, alles in ClickUp Docs

Identifizieren Sie Engpässe: Mit ClickUp Goals und ClickUp Views können Sie den Fortschritt in Richtung eines bestimmten Ziels verfolgen, Zeitleisten einsehen und Engpässe identifizieren, die Ihren Workflow beeinträchtigen könnten

Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht des Fortschritts von Marketingprojekten und erkennen Sie Engpässe mit ClickUp

Fortschritt analysieren: Analysieren Sie den Fortschritt des Projekts mit dem agilen Dashboard von ClickUp und wandeln Sie ihn in visuelle Indikatoren um, damit jedes Mitglied des Teams über den Status der Aufgaben auf dem Laufenden bleibt

Verwandeln Sie den Fortschritt von Projekten in visuelle Indikatoren mit dem flexiblen Dashboard von ClickUp

Starten Sie mit Vorlagen: Maximieren Sie die Effizienz Ihres Marketing Teams mit demClickUp Vorlage für Marketing Team Operations. Die gebrauchsfertigen, anpassbaren Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) zu erstellen, die Karriereentwicklung von Mitgliedern des Teams zu unterstützen, Prozesse für das Onboarding von Mitarbeitern einzurichten und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) zu erstellen.

Definieren und verfolgen Sie Ihre OKRs, entwerfen Sie eine Karrierematrix, richten Sie Onboarding-Aufgaben ein und erstellen Sie SOPs mit der ClickUp Vorlage für Marketing Team Operations

Wenn Sie nach weiteren Ressourcen suchen, hat ClickUp mehrere kostenlose vorlagen für Marktforschung und vorlagen für Marketingpläne auf Lager. Diese anpassbaren Vorlagen erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Ihre Marketing-KPIs schneller zu erreichen.

Die Vorteile und Nachteile eines Marketing-Technologie-Stacks

Ein gut aufgebauter Marketing-Technologie-Stack bietet eine Reihe von Vorteilen:

Verbesserte Kundenerfahrung und -zufriedenheit: Der richtige MarTech-Stack hilft Ihnen bei der Entwicklung von Einzelzielen, die von Kunden als relevant empfunden werden, liefert personalisierte Interaktionen auf der Grundlage von Daten und unterstützt die Integration mit Tools von Drittanbietern, um eine reibungslose Kundenreise über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen

Der richtige MarTech-Stack hilft Ihnen bei der Entwicklung von Einzelzielen, die von Kunden als relevant empfunden werden, liefert personalisierte Interaktionen auf der Grundlage von Daten und unterstützt die Integration mit Tools von Drittanbietern, um eine reibungslose Kundenreise über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen Erhöhte Flexibilität und Innovation im Geschäft: Mit neuen Technologien kann sich Ihr Geschäft schnell an Veränderungen im Marketing anpassen. Da die analytischen Fähigkeiten der Tools immer präziser werden, können Sie schnelle und aussagekräftige Entscheidungen treffen und relevante Kampagnen auf der Grundlage genauer Daten erstellen

Wie jede gute Sache hat auch der Aufbau eines Tech-Stacks seine Schattenseiten:

Lernkurve: Einige Tools sind mit einer Lernkurve verbunden. Es kann einige Zeit dauern, bis sich nicht-technische Teams an den neuen Tech-Stack gewöhnt haben und ihr volles Potenzial ausschöpfen können

Einige Tools sind mit einer Lernkurve verbunden. Es kann einige Zeit dauern, bis sich nicht-technische Teams an den neuen Tech-Stack gewöhnt haben und ihr volles Potenzial ausschöpfen können Vorabkosten: Der Aufbau eines Tech-Stacks erfordert hohe Vorabkosten. Hinzu kommen die laufenden Kosten, wie Abonnement- und Lizenzkosten, die Sie tragen müssen

Diese Nachteile sind jedoch kein Grund zum Aufgeben. Betrachten Sie sie als kleine Unannehmlichkeiten, die Sie in Kauf nehmen müssen, um im Gegenzug etwas Wertvolles zu erhalten.

Mit ClickUp die neue Technik nutzen

Automatisierung ist zu einem wichtigen Bestandteil der heutigen MarTech-Stacks geworden, auch wenn wir bis vor ein paar Jahren noch nichts von ihren Möglichkeiten wussten. Die Integration von Marketing-Tools mit neuen Technologien, wie z. B. der Sprachsuche, ist ebenfalls eine relativ neue Ergänzung. Die Technologie wird sich weiter entwickeln, und Geschäfte, die aufgeschlossen und anpassungsfähig bleiben, werden der Zeit voraus sein.

Die Zeit, um mit Technologie zu glänzen, ist also gekommen! Sie können Ihre MarTech-Stack-Reise mit ClickUp beginnen und von dort aus weiter aufbauen. Das Tool lässt sich mit mehr als 1000 modernen Tools integrieren, darunter HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa und viele mehr. Sie können auch benutzerdefinierte Integrationen erstellen mit ClickUp API .

Erstellen Sie eine Liste der gewünschten Tools, integrieren Sie sie in ClickUp, und schon ist Ihr technisches Paket einsatzbereit. Sie können Ihren Marketing-Workflow von einer einzigen Plattform aus verwalten - Sie verschwenden keine Zeit mehr mit dem Wechsel zwischen Apps. Starten Sie mit ClickUp und bauen Sie eine erfolgreiche Marketing-Technologie auf!

FAQs

1. Was sind Marketing-Tech-Stacks?

Marketing-Tech-Stacks sind eine Kombination digitaler Tools, die Vermarktern helfen, den Prozess des Verstehens des Kundenverhaltens, der Erstellung von Marketingkampagnen und der Analyse der Auswirkungen ihrer Marketingaufwendungen zu rationalisieren.

2. Was ist ein Technologie-Stack für einen digitalen Vermarkter?

Ein Technologie-Stack für einen digitalen Vermarkter ist ein zuverlässiger Satz von Tools, die die verschiedenen Komponenten des Marketings abdecken, einschließlich CRM, Marketing-Automatisierung, E-Mail-Marketing, SEO, Website-Erstellung und Marketing-Projektmanagement.

Diese Tools vereinfachen die täglichen Marketing-Workflows, fördern die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams und helfen bei der Messung der KPIs von Marketingkampagnen.

3. Was ist ein Marketing-Stack mit einem Beispiel?

Ein Marketing-Tech-Stack ist eine Gruppe von Software, die Ihnen hilft, Beziehungen zu Kunden zu verwalten, Marketingkampagnen zu entwerfen, die Leistung der Kampagnen zu verfolgen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um die KPIs zu steigern.

Hier ist ein Beispiel für einen Marketing Tech Stack:

CRM: ClickUp

Marketing-Automatisierung: HubSpot

E-Mail-Marketing: ClickUp/MailChimp

Inhaltsverwaltung: ClickUp/WordPress

Website-Erstellung: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

Bezahlte Anzeigen: Google Ads

Datenvisualisierung: Google Data Studio

Kundenerfahrung: Zendesk

Marketing-Projektmanagement: ClickUp