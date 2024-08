die 10 besten Produktmarketing-Bücher für jeden Produktvermarkter

Das Produktmarketing ist allgegenwärtig, da es eine Funktion ist, die Produkt, Marketing und Vertrieb in Einklang bringt.

Die Aufgaben des Produktmarketing-Managers gehen über die Produktentwicklung hinaus und umfassen Kundenverhalten, Produktpositionierung, Kundenfeedback und Marketingstrategie.

Als Produktmarketingmanager sind Sie ein Geschichtenerzähler, der die Zielkunden kennt, eine plan für die Markteinführung für neue Produkte und findet Wege zur Interaktion mit ihnen.

Darüber hinaus verfügen erfolgreiche Produktvermarkter über einige wichtige Fähigkeiten - sie wissen, wie man mit schnellem Kundenfeedback, produktgesteuertem Wachstum, Datenanalysen und Wettbewerbsanalysen Produkte in Nischenmärkten und überfüllten Märkten zur Gewohnheit werden lässt.

Hier finden Sie eine Liste der 10 besten Produktmarketing-Bücher mit praktischen Ratschlägen, realen Beispielen für die Entwicklung von Produkten, die Nutzer lieben, und neuen Methoden zur Kundenbindung.

Diese Liste umfasst alles von wissenschaftlicher Werbung bis hin zu den Aufgaben eines Produktmarketing-Managers und Konzepten wie Web-Usability und Story-Brand-Konzepten bis hin zu Kundendaten.

10 beste Produktmarketing-Bücher, die Sie 2024 auf Ihre Liste setzen sollten

1. The Influential Product Manager: Wie man erfolgreiche Technologieprodukte leitet und einführt

über Amazon In The Influential Product Manager lehrt Ken Sandy, wie man sich in jeder Phase des Produktlebenszyklus verhält, und kombiniert dabei seine 20-jährige Erfahrung und sein Wissen über Wachstumsphasen.

Der Autor unterteilt die Produktmarketing-Lektionen in einfach umzusetzende Vorlagen und Prinzipien.

Zu Beginn des Buches produktentwicklungsprozesses konzentrieren Sie sich darauf, Ihr Verständnis des Problems zu verbessern und alle möglichen Ergebnisse aufzudecken. Bevor Sie sich für einen einzigen Ansatz entscheiden, erstellen Sie Modelle für alle Alternativen und testen Sie sie mit Kunden und internen Interessengruppen.

Der praktischste Ratschlag des Autors ist, während der gesamten Design-, Entwicklungs- und Implementierungsphase kontinuierlich zu testen - auch wenn es sich nur um einige wenige Zielkunden handelt.

Er schlägt vor, dass alle Produktmanagement-Vorlagen fünf kritische Elemente enthalten sollten:

Schriftliche Hypothese: Schreiben oder artikulieren Sie Ihr Ziel für Ihren Hauptmarkt

Messbares Ergebnis: Optimieren Sie die Produktpositionierung, indem Sie Metriken zur Definition von Erfolgskriterien festlegen

Klarheit über Beschränkungen: Lösen Sie zunächst ein kleines Problem und wenden Sie Ihre Lösung später auf breiter Basis an

Klarheit über die Rollen: Seien Sie sich über die zu erledigenden Aufgaben und die Benutzergeschichten für den Zielkunden im Klaren

Zusammenarbeit bei potenziellen Lösungen: Ermutigen Sie Ihr Team, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten

produktmanager besitzen die Probleme (das 'Warum' und 'Was'), und Ingenieure besitzen die Lösungen (das 'Wie' und 'Wann') - aber nur durch Zusammenarbeit können Sie die besten Ideen entwickeln und umsetzen

Über das Buch

Autor(en): Ken Sandy

Ken Sandy Anzahl der Seiten: 394

394 Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesedauer: 13 Stunden

13 Stunden Empfehlungsniveau: Anfänger, Fortgeschrittene und erfahrene Leser

Anfänger, Fortgeschrittene und erfahrene Leser Bewertungen: (4.6/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Das Buch baut auf Adam Nashs Konzept der Feature Buckets im Produktmanagement auf. Sandy schlägt vor, dass ein gutes Feature-Release einige der folgenden Faktoren aufweisen sollte:

Metric Movers: Verbesserung der Produktmetriken

Kundenwünsche: Behebung von Fehlern oder Verbesserung von Funktionen

Begeisterte: Innovationen, die sich das Team einfallen lässt

Strategien: Funktionen, die sich auf langfristige Ziele beziehen

Verbessernde Maßnahmen: Produktverbesserungen oder -erweiterungen

Was die Leser sagen:

"Der einflussreiche Produktmanager ist ein detailliertes Handbuch, das sich sowohl für diejenigen eignet, die neu im Produktmanagement sind, als auch für diejenigen, die einen noch größeren Einfluss auf die Produkte in ihrem Unternehmen haben wollen. Dies ist mein neues Standardwerk, wenn es darum geht, während des gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung ein effektiver strategischer Partner zu sein."

2. Product Marketing, Simplified: Ein kundenorientierter Ansatz, um ein Produkt auf den Markt zu bringen

über Amazon Eines der am besten bewerteten Produktmarketingbücher, Product Marketing, Simplified, ist ein praktischer Leitfaden für das Produktmarketing.

Srini Sekaran präsentiert ein solides Rahmenwerk für die Kundensegmentierung und die Erstellung von Personas im Produktmarketing. Das Buch definiert die Customer Journey und zeigt Produktvermarktern, wie sie die richtigen Personas erstellen können.

Die Autorin verwebt reale Beispiele von Produkten, die zur Gewohnheit werden, mit dem Kundenverhalten in jeder Phase des Lebenszyklus, produktpositionierung , Preisgestaltung und Verpackung.

Egal, ob Sie ein Unternehmen oder einen Verbraucher vermarkten, dieses Buch bietet eine Grundlage für die Kaufentscheidungen der Kunden. Das Ziel dieses praktischen Leitfadens für angehende Produktvermarkter ist es, zu zeigen, wie man die Punkte zwischen den unterschiedlichen Aufgaben im Produktmarketing verbindet.

Ein interessanter Ansatz besteht darin, das Kundenverhalten subtil zu fördern, indem man es ihnen leicht macht, ihren instinktiven Zwängen nachzugehen.

Appellieren Sie an den Instinkt des Kunden, bieten Sie flexible Zahlungsmöglichkeiten an und machen Sie es ihm leicht, sich über Ihr Produkt zu informieren.

Außerdem teilt er vorlagen für den Produktentwicklungsprozess die Sie je nach Ihrem Markteinführungsplan einsetzen können.

kunst und Kreativität drehen sich um die Fähigkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Auch das Produktmarketing umfasst dieses Narrativ."_ - Srini Sekaran

Über das Buch

Autor(en): Srini Sekaran

Srini Sekaran Anzahl der Seiten: 204

204 Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesedauer: 10 Stunden

10 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Bewertungen: (4.3/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Wenn Menschen Produkte kaufen, wenden sie die drei Aspekte der Seele an, wie sie von Plato beschrieben wurden: den Kopf, das Herz und den Bauch

Verstehen Sie den Grad der Beteiligung des Kunden beim Kauf Ihres Produkts

Appellieren Sie an die Logik, das Gefühl und den Instinkt Ihrer Kunden. Positionieren Sie Ihre Produkte und kategorisieren Sie sie in einem bestimmten Bereich, der im Bewusstsein Ihrer Kunden verankert ist

Was die Leser sagen:

"Ich habe dieses Buch als Vorbereitung auf einen neuen Job gekauft und war sofort beeindruckt, wie leicht es zu verdauen war. Das Buch ist durchdacht, informativ und gut geschrieben und bietet eine solide Grundlage für das Produktmarketing."

3. Der Produktmarketing-Manager: Verantwortlichkeiten und bewährte Praktiken in einem Technologieunternehmen

über Amazon Als Lucas Weber ein Produktmarketing-Manager war, suchte er im Internet nach Marketingstrategien für den Verkauf von High-Tech-Produkten. Zu dieser Zeit boten die Produktmarketing-Bücher und Forschungszeitschriften wenig Hilfe.

Weber schrieb das Buch The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company" (Verantwortlichkeiten und bewährte Praktiken in einem Technologieunternehmen), um seine Erkenntnisse aus den Versuchen und Irrtümern bei der Arbeit und den Beispielen aus der Praxis weiterzugeben.

Das Buch erläutert die Herausforderungen anderer Teams, die mit einem Produktmarketingmanager zusammenarbeiten. Was bringen solche Rollen mit sich? In einer unterhaltsamen Lektüre geht Weber auf die einzigartigen Probleme des Produktmarketing-Teams ein und kombiniert Anekdoten und Interviews mit seinen Kollegen und Branchenexperten.

Er vermittelt die wesentlichen Fähigkeiten, die man braucht, um Produktmarketingmanager zu werden, sowie neue Ideen und Anregungen für erfahrene Produktvermarkter. Der Autor warnt davor, dass alles andere ohne eine angemessene Vertriebsstrategie scheitert.

wir müssen Werte erkennen, wo es keine zu geben scheint." - Lucas Weber

Über das Buch

Autor(en): Lucas Weber

Lucas Weber Anzahl der Seiten: 123

123 Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesedauer: 10 Stunden

10 Stunden Empfehlungsniveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Bewertungen: (4.4/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Hören Sie unvoreingenommen denjenigen zu, die schon länger im Unternehmen oder in der Branche tätig sind als Sie

Berücksichtigen Sie die Emotionen, Entscheidungsprozesse und das intellektuelle Niveau der Menschen, wenn Sie mit ihnen sprechen

Seien Sie als Produktvermarkter bereit, detaillierte technische Produktinformationen in entscheidende Marketing- und Verkaufsbotschaften zu destillieren

Was die Leser sagen:

"Die praktischen Erfahrungen des Autors im Produktmarketing machen das Buch zu einer sehr aufschlussreichen Lektüre. Es werden sowohl Erfolge als auch Misserfolge erwähnt, die angehenden Produktvermarktern helfen können. Selbst wenn Sie nicht als Produktvermarkter tätig sind, sondern andere Aufgaben wie Content Marketing oder Growth Marketing wahrnehmen, können Sie viele Best Practices kennenlernen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Marketer zwischen mehreren Aufgaben jonglieren und das Unternehmen keine formale Produktmarketingposition geschaffen hat."

4. Offensichtlich großartig

über Amazon April Dunford beginnt mit Obviously Awesome und beschreibt, wie sie in ihrem Technologieunternehmen Produkte positioniert hat - ein Formular, das das Marketingteam bei der Einführung eines neuen Produkts ausfüllt.

Darin wurde das Warum, Wie und Was des Produkts beantwortet. Diese Strategie war jedoch langweilig und ineffektiv.

Daraufhin begann sie mit der Entwicklung von Frameworks für die Produktpositionierung, damit Ihre Kunden Ihr Produkt lieben.

Anhand einer achtstufigen Struktur für Verkaufsgespräche zeigt sie spannende Beispiele dafür, wie sich gewohnheitsbildende Produkte in einem überfüllten Markt durchsetzen.

Außerdem zeigt sie zwei Fallen der kontextbezogenen Positionierung auf. Die meisten Produktvermarkter konzentrieren sich auf das, was das Entwicklungsteam gebaut hat, aber nicht darauf, wie sich das Produkt im Zielmarkt verändert oder verändert.

Erfolgreiche Unternehmen entwickeln ihr Produkt ständig mit den sich ändernden Markt- und Verbrauchertrends weiter.

Es ist eines der besten Produktmarketing-Bücher, weil Dunford seit über 25 Jahren mit einigen der besten Startups zusammenarbeitet und ihnen hilft, Produkte besser (oder richtig) zu positionieren.

Produktmarketing-Manager, die ein schlankes Produktplanungsbuch suchen, um mehr Aufträge zu gewinnen, sollten dieses Buch lesen.

obwohl wir wissen, dass der Kontext wichtig ist, wählen wir ihn in der Regel nicht bewusst aus, weil wir glauben, dass der Kontext für unser Produkt offensichtlich ist" - April Dunford

Über das Buch

Autor(en): April Dunford

April Dunford Anzahl der Seiten: 202

202 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesedauer: 15 Stunden

15 Stunden Empfehlungsstufe: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Bewertungen: (4.5/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Dunford erläutert die fünf Komponenten einer effektiven Positionierung:

Konkurrenzalternativen: Visualisierung von Optionen für die Zielgruppe, wenn es Ihr Produkt nicht gäbe

Einzigartige Attribute: Der Wettbewerbsvorteil, den Ihr Produkt gegenüber anderen hat

Wert (und Beweis): Die Vorteile der Eigenschaften Ihres Produkts für Ihre Zielgruppe

Merkmale des Zielmarktes: Eigenschaften der Käufer, die sie für den Produktwert interessieren

Marktkategorie: Positionieren Sie Ihr Produkt entweder in einer bestehenden Marktkategorie oder versuchen Sie, eine neue Kategorie zu schaffen Diejenigen Nutzer, die Ihre Lösung als marktgerecht empfinden werden

Was die Leser sagen:

"Gut geschriebenes und leicht verständliches Buch über Positionierung. Ein Muss, vor allem, wenn Sie sich mit der Vermarktung technischer Produkte befassen. Es geht über theoretische Konstrukte hinaus und bietet einen umsetzbaren Rahmen, um die ideale Positionierung zu finden."

5. Inspiriert: Wie man technische Produkte entwickelt, die Kunden lieben

über Amazon Marty Cagans Inspired ist der Nr. 1-Bestseller im Bereich Unternehmensforschung und -entwicklung und erklärt, wie ein effektives Produktmanagement dazu beiträgt, erfolgreiche technische Produkte zu entwerfen, aufzubauen und zu skalieren.

Der Autor gibt wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie die besten und erfolgreichsten Tech-Unternehmen wie Apple, Tesla und Facebook Produkteinführungen durchführen und wie man erfolgreiche Produktorganisationen strukturiert.

Obwohl dieses Buch über Produktmarketing im Jahr 2008 geschrieben wurde, als es noch keine eindeutige Rolle des Produktvermarkters gab, ist es eine wertvolle Quelle für das Verständnis der Psychologie von Technologieprodukten.

Die Anpassung von Produkten an den Markt erfordert unabhängig von der Unternehmensphase die richtige Strukturierung von Produktteams, eine relevante Marketingkampagne und einen strategischen Wert in Bezug auf den geschäftlichen Kontext und die Ausrichtung.

ein Produktmanager arbeitet unermüdlich und leitet das Produktteam, um Technologie und Design so zu kombinieren, dass echte Kundenprobleme auf eine Weise gelöst werden, die den Geschäftsanforderungen entspricht

Über das Buch

Autor(en): Marty Cagan

Marty Cagan Anzahl der Seiten: 386

386 Jahr der Veröffentlichung: 2008

2008 Geschätzte Lesedauer: 20 Stunden

20 Stunden Empfehlungsniveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Bewertungen: (4.6/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Laut Cagan arbeiten die besten Produktteams, weil:

Sie befassen sich mit Risiken (Wert, Benutzerfreundlichkeit, Machbarkeit, Geschäftsfähigkeit), bevor sie ihre Lösungen entwickeln

Sie definieren das Produkt in Zusammenarbeit mit allen Teams (d. h. Design, Technik und Produktmanagement arbeiten Seite an Seite)

Sie bieten Lösungen an, die im Wesentlichen die zugrunde liegenden Probleme lösen

Was die Leser sagen:

"Marty hat jeden Einflussbereich einer Produktorganisation aus der Sicht der verschiedenen Personen erfasst: Produktmanager, Designer, Stakeholder, Leads und Delivery Manager, was dieses Buch für jeden in einem Produktunternehmen relevant macht."

6. Hooked: Wie man gewohnheitsbildende Produkte entwickelt

über Amazon Wenn Ihr Team mit gescheiterten Produkten zu kämpfen hatte, bietet Ihnen Nir Eyals Hooked einen vierstufigen Prozess (das so genannte Hooked-Modell), um Produkte zu entwickeln, die zur Gewohnheit werden und die Ihre Kunden lieben werden.

Das Beste daran ist, dass in dem Buch die Verhaltenstechniken beschrieben werden, mit denen Social-Media-Plattformen ihre Nutzer an sich binden und wiederkommen lassen.

Was machen diese Unternehmen also anders? Sie bieten Lösungen an, die sich als erstes einprägen. Sie assoziieren sich so stark mit einem Problem oder einem Bedürfnis, dass ihre Zielgruppe sich automatisch an sie wendet.

Zum Beispiel wird "Suche" heute organisch mit Google assoziiert, oder das Bedürfnis nach "Wohlfühlen" führt die Menschen sofort zu Instagram. Eyal zeigt den Lesern, wie sie solche Assoziationen aufbauen und das "Hooked Model" anwenden können

viele Innovationen scheitern, weil Verbraucher das Alte irrational überbewerten, während Unternehmen das Neue irrational überbewerten" - Nir Eyal

Über das Buch

Autor(en): Nir Eyal

Nir Eyal Anzahl der Seiten: 243

243 Jahr der Veröffentlichung: 2014

2014 Geschätzte Lesedauer: 13 Stunden

13 Stunden Empfehlungsniveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Bewertungen: (4.6/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Das 'Hooked Model' hat einen vierstufigen Prozess, der in eine Schleife oder einen Zyklus eingebettet ist, der den Auslöser, die Aktion, die Investition und die variable Belohnung beinhaltet

Es gibt zwei Arten von Auslösern. Externe Auslöser sind direkte, bezahlte, verdiente, relationale oder eigene Aufforderungen zum Handeln. Interne Auslöser sind die Assoziationen, die Menschen mit ihren Schmerzpunkten herstellen

Ihr Produkt muss ein Problem wiederholt und beständig lösen (denken Sie an Facebook oder Instagram - wenn Sie sich langweilen, besuchen Sie diese Seiten ohne externe Aufforderung), um eine Gewohnheit zu bilden

Was die Leser sagen:

"Dies ist ein großartiges Buch für alle, die lernen wollen, was ein großartiges Produkt ausmacht. Es hilft dabei, viele der Konzepte herauszuarbeiten, die wir in unserem realen Leben sehen, aber nicht in der Lage sind, sie zu benennen, z. B. Auslöser, Aktionen, Belohnungen, Investitionen. Es ist ein großartiger Begleiter für alle, die ein Produkt entwickeln wollen, und dient als Checkliste, um zu sehen, ob man die wichtigsten Dinge mit seinem Produkt abgedeckt hat."

7. Der Überlebensleitfaden für Produktmanager

über Amazon Steve Haines, der Gründer von The Product Management Executive Board, fordert Produktmarketingfachleute auf, strategisch zu denken, um in ihrer Karriere voranzukommen.

In The Product Manager's Survival Guide gibt der Autor einen schrittweisen Leitfaden für den Erfolg als Produktvermarkter und den Aufbau von Minimum Viable Products (MVPs) durch praktische Werkzeuge und Techniken.

Das Buch enthält Techniken zur Erlangung von Befugnissen, zur Bereitstellung und Freigabe von Produkten sowie Messgrößen zur Bewertung der Produktleistung.

Als Produktmanager lernen Sie, über Funktionen und Merkmale hinauszugehen und ein Produktexperte und ein Fürsprecher der Kunden zu werden. Ganz gleich, ob Sie als Anfänger auf der Suche nach entlarvenden Tipps für das Produktmarketing sind oder als erfahrener Manager, dieses Buch enthält alles, was Sie brauchen, um Ihrem Unternehmen beständig positive Ergebnisse zu liefern.

Tauchen Sie tief in die kreativen Aspekte des Produktmanagements ein, während Sie die Customer Journey abbilden.

wenn das Produktmanagement nicht richtig organisiert, ausgerichtet oder geplant ist, müssen die Mitarbeiter härter arbeiten, um die gleichen Ziele zu erreichen und erfolgreiche Strategien zu entwickeln." - Steven Haines

Über das Buch

Autor(en): Steve Haines

Steve Haines Anzahl der Seiten: 223

223 Jahr der Veröffentlichung: 2013

2013 Geschätzte Lesedauer: 11 Stunden

11 Stunden Empfehlungsniveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Bewertungen: (4.1/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Ein Produkt ist nicht immer ein einzelner Artikel, sondern innerhalb eines Unternehmens gibt es eine Hierarchie von Dienstleistungen und Produktlinien

Produktmanagement ist ein Modell, das Entdeckung, Innovation, Strategie, Experimentieren, Planung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten umfasst

Es gibt vier Aspekte des Produktmarketings: Sie müssen sich orientieren, ein Experte auf dem Gebiet sein, alle Mitarbeiter auf die Unternehmensziele ausrichten und immer weiter vorankommen

Was die Leser sagen:

"Ich habe den Sprung von einer Karriere beim Militär zum Vertrieb und kürzlich zum Produktmanagement geschafft. Dieses Buch sollte Pflichtlektüre für jeden sein, der im Produktmanagement tätig ist! Steven leistet hervorragende Arbeit, indem er Beispiele aus erster Hand aus seiner Karriere schildert und sie mit Taktiken und Richtlinien unterstützt, die der Leser sofort anwenden kann. Er liefert auch viele nützliche Vorlagen und Werkzeuge, die ich so schnell wie möglich einsetzen möchte. Ich bedaure nur, dass ich es nicht früher gelesen habe!"

8. Produktgesteuertes Wachstum: Wie man ein Produkt entwickelt, das sich selbst verkauft

über Amazon Wes Bush wurde zu diesem Buch inspiriert, als er 300 Dollar für das Schreiben eines Whitepapers für ein SaaS-Produkt verprasste. Als er dabei half, ein kostenloses Premium-Produkt mit 0-100.000 Nutzern auf den Markt zu bringen, erkannte er eine überraschende Wahrheit: Die meisten Menschen liegen beim Verkauf von Software falsch.

In Product-Led Growth schlägt Bush eine produktgesteuerte Strategie vor und gibt praktische Tipps, um Entwicklungskosten zu sparen und eine angemessene Strategie für die Einführung von SaaS-Produkten zu verfolgen.

Er bricht komplexe Konzepte für das Marketing von Technologieprodukten in interessante Diagramme und Tabellen herunter.

Zum Beispiel sind Produktfüller wie Cola mit Pommes frites. Mainstream-Kunden werden sich immer die großen Füller ansehen, so dass ein Bündel dazu beiträgt, die Akzeptanz in einem höheren durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) zu steigern.

ability debt" ist der Preis, den Sie jedes Mal zahlen, wenn Ihr Nutzer das Hauptergebnis Ihres Produkts nicht erreicht" - Wes Bush

Über das Buch

Autor(en): Wes Bush

Wes Bush Anzahl der Seiten: 278

278 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesedauer: 15 Stunden

15 Stunden Empfehlungsniveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Bewertungen: (4.5/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Eine Wertlücke entsteht, wenn es einen Unterschied zwischen dem wahrgenommenen Wert und dem erlebten Wert gibt; je größer die Wertlücke, desto undichter der Trichter

Es gibt drei Gründe, warum Wertlücken in der SaaS-Branche so groß sind, nämlich die Verschuldung der Produktfähigkeiten, das fehlende Bewusstsein für die Kundenbedürfnisse und zu große Versprechungen für eine Lösung

Um technische Produkte zu entwickeln, für die Kunden zahlen wollen, sollten Sie die Wertlücke und die Reibung beseitigen, die zu einer geringen Produktakzeptanz führen

Was die Leser sagen:

"Ich würde jedem Saas-Gründer raten, dieses Buch zu lesen, bevor er sein Unternehmen gründet - viele Teile mögen theoretisch erscheinen. Und dann, zwei Jahre nach der Produkteinführung, lesen Sie es noch einmal. Sie werden feststellen, dass jedes Wort absolut Sinn macht. Zu gut."

9. Das Design der alltäglichen Dinge

über Amazon Donald Norman beschreibt in seinem erstmals 1988 unter dem Titel The Psychology of Everyday Things veröffentlichten Buch die Psychologie hinter gutem und schlechtem Design und schlägt gleichzeitig Designprinzipien vor.

Obwohl The Design of Everyday Things Disziplinen wie Ergonomie, Designpraxis und Verhaltenspsychologie berührt, hat dieses Buch einen festen Platz unter den Produktmarketingbüchern.

Das Verständnis der kognitiven Psychologie ist einer der vielen Aspekte des Produktmarketings.

Ausgehend von den Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden legt der Autor überzeugend dar, wie das Produktdesign die Kommunikation zwischen dem Objekt und dem Benutzer überbrückt.

Während Innovatoren sich selbst die Schuld für das Scheitern von Produkten geben, ist die überraschende Wahrheit, wie das Buch nahelegt, dass Produkte scheitern, wenn es dem Design an intuitiver Führung mangelt.

Der Autor fordert Designer, Produktvermarkter und Produktmarketing-Manager dazu auf, die Macht der Einschränkungen zu nutzen und für Fehler zu entwerfen. Die wichtigste Markenbotschaft eines guten Designs ist, dass es keine Erklärung braucht.

Gutes Design ist viel schwerer zu erkennen als schlechtes Design, zum Teil deshalb, weil gute Designs unsere Bedürfnisse so gut erfüllen, dass das Design unsichtbar ist" - Donald Norman

Über das Buch

Autor(en): Don Norman

Don Norman Anzahl der Seiten: 368

368 Jahr der Veröffentlichung: 2013

2013 Geschätzte Lesedauer: 20 Stunden

20 Stunden Empfehlungsstufe: Fortgeschritten

Fortgeschritten Bewertungen: (4.4/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Ein gutes Design nutzt Produktbeschränkungen, um dem Benutzer zu helfen, das Produkt zu verstehen

Gute Produktideen überleben, wenn dieentwurfsprozess die menschliche Psychologie berücksichtigt

Menschenzentriertes Design bringt Technik und Mensch näher zusammen

Was die Leser sagen:

"Wenn Sie ein UI- und UX-Designer sind, müssen Sie dieses Buch haben, denn es ist Ihre BIBEL ... Es hilft uns wirklich, einfache Designprinzipien zu verstehen, die wir sonst im Namen des Designs oder der Einfachheit verpassen würden."

10. Bauen für alle: Erweitern Sie Ihren Markt mit Designpraktiken von Googles Product Inclusion Team

über Amazon Dies ist das erste Buch auf der Liste, das sich mit der Bedeutung von Vielfalt und Integration im Produktdesign befasst.

In "Building for Everyone" liefert Annie Jean-Baptiste ein überzeugendes Plädoyer dafür, dass Führungskräfte in der Wirtschaft einen integrativen Ansatz verfolgen sollten, um Produkte für Frauen, People of Color und andere unterrepräsentierte Gruppen zu entwickeln.

Die Autorin geht Schritt für Schritt auf die Fragen ein, die Marketingexperten, Nutzerforscher und Produktmarketingmanager stellen sollten, um mehr Nutzergruppen in den Designprozess einzubeziehen.

Als Leiterin der Abteilung Product Inclusion bei Google weist Jean-Baptiste darauf hin, dass die Produktinklusion die Nutzerdemografie von einer "durchschnittlichen" Person auf eine vielfältige und dynamische Population verschiedener Ethnien, Geschlechter und Fähigkeiten ausweitet.

wenn man dem inklusiven Design Priorität einräumt, beginnt man, sich auf die tief verwurzelten Anliegen der Nutzer zu konzentrieren, um diese Anliegen zu lösen" - Annie Jean-Baptiste

Über das Buch

Autor(en): Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Anzahl der Seiten: 272

272 Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesedauer: 14 Stunden

14 Stunden Empfohlenes Niveau: Fortgeschrittene

Fortgeschrittene Bewertungen: (4.6/5) Amazon



Wichtigste Erkenntnisse

Die goldene Regel für integratives Produktmarketing lautet nicht: "Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest", sondern: "Behandle andere so, wie sie behandelt werden möchten"

Unterrepräsentierte Menschen machen einen bedeutenden Teil der Bevölkerung aus und sind daher Wachstumstreiber

Unterrepräsentierte Kunden sollten im Mittelpunkt Ihrer Praktiken und Prozesse stehen

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch hat mich dazu inspiriert, das Gespräch über die Einbeziehung von Mitarbeitern in die Produktentwicklung zu beginnen und mich in jedem Unternehmen, für das ich seitdem gearbeitet habe, dafür einzusetzen. Jedem, der in irgendeiner Form als Produktleiter tätig ist, wird dieses Buch deutlich machen, dass es sowohl für die Menschen als auch für das Unternehmen gut ist, für alle zu bauen."

Weitere lobende Erwähnungen in Produktmarketing-Büchern

Produktmarketing mit ClickUp

Mit ClickUp können Sie Ihre Ansicht anpassen, um Produktmarketingmaterialien wie Inhalte und Medien in Ihrem Unternehmen zu visualisieren und zu planen

Neben den Grundsätzen des produktgesteuerten Wachstums und den Verantwortlichkeiten der Produktmarketing-Manager geht es in der obigen Liste auch um die Bedeutung des Einsatzes der richtigen Tools zur Verbesserung der Effizienz.

ClickUp ist eines der besten Tools für den Produktvermarkter der nächsten Generation. Ob ein neuer Produktmarketing-Manager, der mit mehreren Teams an der Einführung neuer Produkte arbeitet, oder ein erfahrener Produktvermarkter, ClickUp's Suite von projekt-Management-Tools hilft Ihnen, besser zu arbeiten.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen hilft, mehr in kürzerer Zeit zu erledigen.

Marketing-Projektmanagement-Software

Die All-in-One-Produktivitätssoftware von ClickUp bringt alle Ihre Marketingaktivitäten zusammen. ClickUp's projekt-Marketing-Software für Produktvermarkter deckt alle Aktivitäten ab, von der Ideenfindung über die Planung und Ausführung der Marketingprogramme Ihres Teams bis hin zur Visualisierung der Fortschritte mit teamweiter Transparenz.

Die Projektmarketing-Software von ClickUp hält alle Beteiligten auf dem gleichen Stand

Produktmanagement-Plattform

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Produktmarketing-Managers (PMM) ist es, die Produktentwicklung durch abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren. ClickUp's produktmanagement-Plattform hilft Ihnen, Ihre Vision zu entwerfen, Ihr Team auf die Ziele und Zeitpläne auszurichten und die Produktentwicklung und -einführung zu beschleunigen.

Vorlage für Produkt-Roadmap

Angenommen, Sie sind für das Projekt zur Neugestaltung der Website Ihres Produkts verantwortlich. Sie müssen eine Produkt-Roadmap verfolgen und weitergeben, wöchentliche und monatliche Ausführungs-Updates mit der Geschäftsführung teilen und Versionshinweise für Ihr internes Team veröffentlichen.

Verwenden Sie ClickUp's Produkt-Roadmap-Vorlage um die einzelnen Schritte des Produktentwicklungszyklus darzustellen. Die Roadmap bietet einen Überblick über die Vision, schlüsselt Aufgaben auf und setzt Prioritäten für Funktionen und Initiativen für das Redesign-Projekt.

Produktentwicklung ist ein Kinderspiel mit Product Roadmap Template von ClickUp

Marketing-Kampagnen planen und durchführen

Entwerfen, planen und führen Sie Ihre Marketingkampagnen auf dem intuitiven Dashboard von ClickUp aus. ClickUp AI hilft Produktvermarktern bei der Produktpositionierung durch die Verwendung von ClickUp AI . Generieren Sie Ideen für Inhalte, Roadmaps und E-Mails, insbesondere bei kreativen Blockaden.

Produktmarketing leicht gemacht mit ClickUp AI

Ziele und Prioritäten setzen

Unabhängig davon, ob Sie einen kundenorientierten Ansatz oder ein produktgesteuertes Wachstum anstreben, müssen Sie für sich und die beteiligten Teams Ziele und Vorgaben festlegen. Führen Sie Ihre Aufgaben als Produktmarketing-Manager effizienter aus mit ClickUp-Ziele . Messen Sie Ihren Erfolg, verfolgen Sie den Fortschritt und erstellen Sie tägliche Sprints mit Targets.

Visualisierung des Fortschritts im Goals-Ordner von ClickUp

Strategieplanung mit ClickUp Whiteboards

Machen Sie Ihren Produktplan leicht verständlich mit ClickUp's Whiteboard . Betrachten Sie das Whiteboard als Ihre kreative Leinwand, auf der Sie Ideen abbilden, sie mit Arbeitsabläufen verbinden und sie mit Ihren Teammitgliedern teilen können.

Fortschrittsverfolgung in Echtzeit mit benutzerdefinierten Dashboards

In einer Zeit, in der Produktvermarkter sicherstellen müssen, dass jeder Dollar, den sie ausgeben, zum Gesamterfolg beiträgt, ClickUp's Dashboards sind sehr nützlich. Sie helfen dabei, aufgabenspezifische Details aufzuschlüsseln, um Engpässe, Muster und Trends zu erkennen. Benutzerdefinierte Dashboards ermöglichen den Benutzern einen Echtzeit-Einblick in Fortschritt und Leistung.

Richten Sie die Berichte ein, die Sie brauchen, alles an einem Ort, auf ClickUp

Produktmarketing-Manager treiben durch ihre Führungsqualitäten die Innovation voran, brauchen aber auch die richtige Technologie, um sie zu unterstützen.

Die umfassenden Projektmanagement-Tools von ClickUp vereinfachen Ihren Produktentwicklungsprozess und helfen Ihnen, Produkte schneller zu liefern.

Zusammengefasst: Starten Sie Ihre Produktmarketing-Kampagne mit dem ClickUp Marketing Plan Vorlage um Ziele und Vorgaben festzulegen und spezifische Details wie Design Briefs, Customer Journey Maps und Produkteinführungsstrategien hinzuzufügen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um das Produkt-Messaging für Vertriebsteams zu vereinfachen und zu verbessern. Entwickeln Sie produkt-Roadmaps und schreiben Sie aufmerksamkeitsstarke Überschriften und Texte, ohne dass Sie auf Ihr Content-Team angewiesen sind, um die Entwürfe zu erstellen.

Mit ClickUp organisieren und überwachen Sie die Arbeit Ihres Teams und arbeiten mit anderen Abteilungen wie dem Vertrieb und dem Kundensupport zusammen, um Ihr neues Produkt auf dem Radar der Kunden zu platzieren.

Die Workload-Ansicht hilft Ihnen, die individuellen Kapazitäten zu bewerten, Redundanzen zu beseitigen und Arbeit neu zuzuordnen, um sicherzustellen, dass der Markteinführungsplan fertig ist.

Behalten Sie den Überblick über alle Fristen und Zeitpläne mit Gantt-Diagramm-Ansichten und verwalten Sie Prioritäten auf der gemeinsamen visuellen Zeitachse mit Ihrem Team.

Das Beste daran, clickUp integrieren in Ihr bestehendes technisches System, einschließlich des CRM, und automatisieren Sie Routineaufgaben wie Statusaktualisierungen und Änderungen an Zuweisern.

Testen Sie ClickUp kostenlos heute.