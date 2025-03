Kostenlose Vorlagen für Produktfahrpläne für Excel

Die Produktentwicklung kann schwierig werden - vor allem, wenn sich die Prioritäten verschieben und verpasste Meilensteine Ihr Team aus der Bahn werfen. Eine schnelle Lösung? Legen Sie eine Pause ein, gruppieren Sie sich neu und lassen Sie Produktplanvorlagen in Excel die schwere Arbeit für Sie erledigen. 📊

Diese einfachen Vorlagen in der vertrauten Excel-Umgebung helfen Produktmanagern bei der Erstellung von Zeitleisten für Projekte, Entwicklern bei der Nachverfolgung des Fortschritts von Features und Eigentümern beim Freigeben von Produktaktualisierungen für Interessengruppen.

Im Folgenden haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für Roadmaps in Excel zusammengestellt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Wenn Sie jedoch ein Layout mit mehr Power benötigen, z. B. eines, das Aufgaben automatisiert oder die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt, bieten Ihnen die kostenlosen Roadmap-Vorlagen von ClickUp diesen Vorteil.

Beginnen wir also mit der Frage, wie Sie Ihre perfekte Excel-Vorlage auswählen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Produkt-Roadmap für Excel aus?

Eine gut strukturierte Excel produktfahrplan zeigt den Weg vom Konzept bis zur Marktreife deutlich auf. Achten Sie auf die folgenden Schlüssel-Features:

Klare Struktur: Wählen Sie eine Vorlage, die einfach und übersichtlich ist, damit Sie Aufgaben, Fristen und Ressourcen auf einen Blick erkennen können

Wählen Sie eine Vorlage, die einfach und übersichtlich ist, damit Sie Aufgaben, Fristen und Ressourcen auf einen Blick erkennen können Anpassbare Spalten: Suchen Sie nach einer flexiblen Vorlage, mit der Sie Spalten für Eigentümer von Aufgaben, Prioritäten, Status-Updates und mehr hinzufügen oder anpassen können

Suchen Sie nach einer flexiblen Vorlage, mit der Sie Spalten für Eigentümer von Aufgaben, Prioritäten, Status-Updates und mehr hinzufügen oder anpassen können Zeitleisten-Ansicht: Wählen Sie eine Vorlage, die phasenweise Start- und Enddaten anzeigt und so die Nachverfolgung des langfristigen Fortschritts erleichtert

Wählen Sie eine Vorlage, die phasenweise Start- und Enddaten anzeigt und so die Nachverfolgung des langfristigen Fortschritts erleichtert Einfache Aktualisierungen: Wählen Sie eine Vorlage, die sich schnell aktualisieren lässt, wenn sich die Dinge ändern, sei es durch neue Fristen oder neue Prioritäten

Wählen Sie eine Vorlage, die sich schnell aktualisieren lässt, wenn sich die Dinge ändern, sei es durch neue Fristen oder neue Prioritäten Filteroptionen: Suchen Sie nach einer Vorlage, die Filter für Teammitglieder, den Status von Aufgaben und Termine enthält, damit Sie sich auf bestimmte Segmente Ihres Projekts konzentrieren können

Suchen Sie nach einer Vorlage, die Filter für Teammitglieder, den Status von Aufgaben und Termine enthält, damit Sie sich auf bestimmte Segmente Ihres Projekts konzentrieren können Benutzerfreundlich: Achten Sie auf eine Vorlage, die so intuitiv ist, dass Ihr gesamtes Team sich schnell zurechtfindet, ohne dass es eine steile Lernkurve gibt

Pro-Tipp: Um Ihre Produktstrategie visuell ansprechend zu präsentieren, verwenden Sie eine PowerPoint-Vorlage für die Roadmap zeitleisten für Projekte zu erstellen und kommunizieren Sie Ihren Plan klar und deutlich an jedes Publikum.

Free Product Roadmap Templates for Excel

Microsoft Excel verfügt nicht über eigene Vorlagen für Roadmaps, aber viele Plattformen bieten Optionen, die Sie verwenden können. Von verwaltung von Produktrückständen bis hin zu Zeitleisten (und mehr) - diese Vorlagen helfen Ihnen, eine Roadmap zu formen, die dem Workflow Ihres Teams entspricht.

1. Excel Produkt-Roadmap-Vorlage von Office Zeitleiste

über Zeitleiste des Büros Die Excel Produkt-Roadmap-Vorlage von Office Zeitleiste ist eine hervorragende Möglichkeit, die Meilensteine und Aufgaben für die Einführung Ihres Produkts oder Features zu planen.

Die vordefinierte Zeitleiste erstreckt sich über vier Quartale, die jeweils in vier Hauptphasen unterteilt sind.

Die Phase "Plan" umfasst die Planung und die wichtigsten Entscheidungen. In der Test"-Phase liegt der Schwerpunkt auf der Abstimmung von Produktfeatures mit Meilensteinen. Die Phase "Entwickeln" umfasst Maßnahmen wie "Prototyp" und "Alpha Build", und die Phase "Markteinführung" dient der Koordinierung von Produktfreigabe und Marketingaufwand.

Diese separaten Swimlanes gewährleisten eine klare visualisierung der Produkt-Roadmap .

⚡️Ideal für Produktteams in kleinen bis mittleren Technologieunternehmen, die Softwareentwicklungszyklen planen

2. Excel-Vorlage für die Zeitleiste des Arbeitsplans von Microsoft 365

über Microsoft 365 Die Excel-Vorlage für die Zeitleiste des Arbeitsplans von Microsoft 365 ist ein effektives tool, um Ihr Projekt in Phasen zu gliedern, die wichtigsten Aufgaben zu umreißen und klare Einstellungen zu treffen.

Das integrierte Layout umfasst vier Phasen für verschiedene Aktivitäten und Ergebnisse. Sie können die Matrix leicht mit relevanten Details füllen und den Fortschritt beim Durchlaufen der einzelnen Phasen überwachen.

⚡️Ideal für: Startups in der Anfangsphase, die eine einfache Möglichkeit suchen, Projektphasen zu planen und nachzuverfolgen

3. Mehrere Produktfahrpläne Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Mehrere Produktfahrpläne Vorlage von Template.net bietet eine übersichtliche Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts bei gleichzeitiger Markteinführung mehrerer Produkte.

Die integrierte Roadmap bietet eine vierteljährliche Zeitleiste, um die Entwicklung von drei Produkten über mehrere Monate hinweg darzustellen. Sie können die Meilensteine für jedes Projekt mit Farben kennzeichnen, so dass Sie den Fortschritt überwachen und Abhängigkeiten leicht erkennen können.

⚡️Ideal für: Schnell skalierende, kleine Produktmarketing-Teams, die mehrere Produkteinführungen beaufsichtigen

4. Digitale Produkt-Roadmap Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Digitale Produkt-Roadmap Vorlage von Template.net ist ein vielseitiges Tool für digitale Produktteams, um ihre Strategie mühelos zu planen, zu visualisieren und zu kommunizieren.

Das Layout erstreckt sich über vier Quartale, die in die beiden Schlüsselphasen "Entwicklung" und "Marketing" unterteilt sind, sodass Sie relevante Aufgaben und Ziele während des gesamten Lebenszyklus des Projekts verfolgen können. Visuelle Hinweise auf abgeschlossene, in Bearbeitung befindliche und bevorstehende Aufgaben helfen Ihrem Team, den Überblick zu behalten.

Diese Vorlage ist so konzipiert, dass sie direkt in kleine agile Workflows passt und das Aufgabenmanagement für die iterative Entwicklung und den Rollout von Features vereinfacht.

⚡️Ideal für: Produktmanager in Tech-Startups, die an der Einführung einer neuen App oder eines digitalen Dienstes arbeiten

5. Produkt Scrum Roadmap Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Produkt Scrum Roadmap Vorlage von Template.net ist ein strukturierter Plan für ein Projekt, der funktionsübergreifenden Teams hilft, sich abzustimmen, den Fortschritt zu verfolgen und Meilensteine während des gesamten Produktentwicklungsprozesses zu erreichen.

Aufgeteilt in drei Schlüssel-Phasen - "Strategie", "Ausführung" und "Wachstum" - bietet diese Vorlage für den Projektplan eine klare Richtung und detaillierte Ziele für jedes Team.

⚡️Ideal für: Produktmanager, die funktionsübergreifende Teams in mittelgroßen Technologieunternehmen leiten

6. Excel Technologie-Roadmap Vorlage von Coefficient

über Koeffizient Vorlagen für Technologie-Roadmaps sind ein kluger Weg, um Ihre IT-Projekte auf Kurs zu halten, und die Excel Technologie-Roadmap-Vorlage von Coefficient ist ein hervorragendes Beispiel.

Ob ein Software-Upgrade oder eine größere Systemüberholung, diese benutzerdefinierte Vorlage hilft bei der Erstellung einer Technologie-Roadmap die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Das Layout ist in die Phasen "Infrastruktur", "Testen", "Verbesserungen" und "Integration" unterteilt, die sich über mehrere Quartale erstrecken. Sie können die Schlüsselaktivitäten in jeder Phase nachverfolgen und so eine reibungslose Koordination im Team sicherstellen.

⚡️Ideal für: IT-Projektmanager, die Systemmigrationen oder technologische Upgrades beaufsichtigen

Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für einen Technologiefahrplan zur besseren Ausrichtung des Teams

7. Excel-Features Roadmap-Vorlage von Coefficient

über Koeffizient Die Excel Features Roadmap Vorlage nach Koeffizient macht es einfach, die Produktentwicklung mit den Zielen des Geschäfts über alle Quartale hinweg abzustimmen.

Mit Phasen wie 'Business Growth', 'Scalability', 'Decrease Customer Churn' und 'Consumer Growth' führt die Vorlage Ihr Produkt von der Idee bis zur Umsetzung.

Sie können jede Phase mit detaillierten Aufgaben bestücken und den Fortschritt Monat für Monat nachverfolgen.

⚡️Ideal für: Produktmanager in SaaS-Unternehmen in der Frühphase, die ihr Angebot skalieren und gleichzeitig die Kundenabwanderung verringern möchten

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Produkt-Roadmap-Vorlagen

Excel kann ein praktisches tool sein für produkt-Roadmapping hat sie ihre Grenzen. Sie können auf folgende Probleme stoßen:

Manuelle Aktualisierungen: Wenn sich Ihr Projekt schnell entwickelt, kann es sich wie ein ständiges Aufholspiel anfühlen, alles in Excel auf dem neuesten Stand zu halten

Wenn sich Ihr Projekt schnell entwickelt, kann es sich wie ein ständiges Aufholspiel anfühlen, alles in Excel auf dem neuesten Stand zu halten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit: Excel ist nicht für Teamarbeit in Echtzeit ausgelegt, so dass das Freigeben und Aktualisieren Ihrer Roadmap mit anderen schwerfällig sein kann

Excel ist nicht für Teamarbeit in Echtzeit ausgelegt, so dass das Freigeben und Aktualisieren Ihrer Roadmap mit anderen schwerfällig sein kann Begrenzte Automatisierung: Excel bietet nur grundlegende Automatisierungsoptionen (wie bedingte Formatierung und Datenvalidierung), sodass Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen oder die automatische Anpassung von Zeitleisten manuell erledigt werden müssen

Excel bietet nur grundlegende Automatisierungsoptionen (wie bedingte Formatierung und Datenvalidierung), sodass Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen oder die automatische Anpassung von Zeitleisten manuell erledigt werden müssen Probleme bei der Skalierung: Wenn Ihr Projekt wächst, wird eine Excel-Tabelle mit zu vielen Daten für die Nachverfolgung des Fortschritts oder die Verwaltung mehrerer Teams über verschiedene Projekte hinweg überfordert

Wenn Ihr Projekt wächst, wird eine Excel-Tabelle mit zu vielen Daten für die Nachverfolgung des Fortschritts oder die Verwaltung mehrerer Teams über verschiedene Projekte hinweg überfordert Fehlende Integration: Excel lässt sich nicht ohne Weiteres mit anderen Tools verbinden, die Sie möglicherweise verwenden (z. B. mit Ihrem Kalender oder Ihrer E-Mail-Plattform), was die Synchronisierung von Daten und die reibungslose plattformübergreifende Zusammenarbeit erschwert

Wenn diese Limits Sie ausbremsen, sollten Sie sich einige führende Roadmap-Software-Tools die mit dem schnellen Tempo Ihrer Projekte mithalten können. Sie benötigen ein interaktives Tool, das über die Möglichkeiten einer Vorlage für eine Technologie-Roadmap in Excel hinausgeht.

Agiles Produktmanagement müssen Sie über Excel hinausgehen. ClickUp ist eine 360-Grad-Plattform für Projektmanagement, die alle Ihre Arbeitsabläufe konsolidiert, einschließlich Produkt-Roadmapping. ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und verfügt über einen KI-Assistenten, der bei Bedarf Daten abruft, sowie über Integrationen mit Top-Tech-Tools und eine Automatisierung, die Sie von mühsamen Administrationsarbeiten befreit. ClickUp's Produktmanagement-Lösung ist eines der besten Angebote des Unternehmens. Sie hilft Ihnen dabei, die Vision Ihrer Produkte zu formen und sie auf den Weg zu bringen (vom Konzept bis zum Markt). Sie können Feedback, Epics und Sprints in einzelnen, gemeinsam nutzbaren Projekt-Roadmaps organisieren, so dass Ihre Teams und Stakeholder sehen können, was gerade passiert und was als nächstes kommt.

Und die integrierten Ansichten - ob Liste, Whiteboard oder Gantt-Diagramm - steigern diese Effizienz zusätzlich.

Einfache Nachverfolgung und Priorisierung von Aufgaben aus dem Backlog Ihrer Produktentwicklung mit der ClickUp Product Management Solution

Im Folgenden haben wir unsere besten kostenlosen Vorlagen für Produkt- und Technologie-Roadmaps zusammengestellt.

1. ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage

ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage

Robust vorlagen für die Produktentwicklung sind so aufgebaut, dass sie eine umfassende Ansicht der gesamten Produktentwicklung bieten.

Die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage ist eine Vorlage für Fortgeschrittene, die auf der Ebene von Ordnern strukturiert ist. Der Ordner "Projekt-Roadmap" enthält eine Liste "Quartals-Roadmap" zur Priorisierung von Aufgaben über verschiedene Quartale hinweg, und das Board "Roadmap by Initiatives" bietet eine Momentaufnahme aller Initiativen, geordnet nach ihrem Status.

Die 'Impact Effort Matrix Whiteboard' hilft Ihnen bei der Bewertung jeder Idee, und Sie können einen RICE-Wert (Reach, Impact, Confidence, Effort) zuweisen, um die Prioritäten entsprechend zu setzen. Diese vielseitige Vorlage enthält eine Wiki-Seite "Release Notes" zur Dokumentation und Organisation Ihrer Notizen.

⚡️Ideal für: Produktmanager im E-Commerce, die die Einführung neuer Features beaufsichtigen

Weiterlesen: Eine Anleitung zur Verwendung der ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap

2. ClickUp Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap

ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage

Die ClickUp Produktentwicklungs-Roadmap Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen, jeden Schritt der vierteljährlichen Entwicklung Ihres Produkts in einer übersichtlichen, zeitleistenähnlichen Ansicht zu visualisieren.

Mit dieser Vorlage auf mittlerem Niveau können Sie allgemeine Projektaufgaben kartieren und sie dann in spezifische Aufgaben aufteilen, die Sie Monat für Monat nachverfolgen können. Farbige Notizen erleichtern die Erfassung des Status von Aufgaben in dieser Matrix für die Zeitleiste und helfen Ihnen, Engpässe auf einen Blick zu erkennen.

Für zusätzliche Effizienz können Sie Ihre Daten automatisch in Listen- und Board-Ansichten innerhalb der Vorlage übertragen.

⚡️Ideal für: Technische Teams, die ihre Mitglieder auf die Einführung eines neuen Features abstimmen möchten

3. ClickUp Vorlage für neue Produktentwicklung

ClickUp's Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

Die ClickUp Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte ist eine einsteigerfreundliche Option, um ein neues Produkt vom Konzept bis zum Abschluss zu begleiten.

Beginnen Sie mit der Ansicht "Projektzusammenfassung" der Vorlage, um einen Überblick über die Aufgaben zu erhalten, die nach Phasen gruppiert sind, sowie über Details wie Komplexität und Auswirkungsgrad. Wechseln Sie dann zum "Process Board", um eine Momentaufnahme des Fortschritts der Aufgaben in jeder Phase zu erhalten, und verwenden Sie die Ansicht "Gantt-Diagramm", um die Abhängigkeiten zu verfolgen.

Änderung der Pläne? In der linearen Ansicht "Zeitleiste" können Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um Ihre Produktentwicklung schnell wieder auf Kurs zu bringen.

⚡️Ideal für: Produktteams in schnell wachsenden Technologieunternehmen, die ihr Vorzeigeprodukt auf den Markt bringen

4. ClickUp Produkt Roadmap Whiteboard Vorlage

ClickUp's Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap

Die ClickUp Produkt-Roadmap Whiteboard-Vorlage lässt sich direkt in Ihren ClickUp-Workspace integrieren, um den Prozess der Produktfindung zu vereinfachen.

Diese anfängerfreundliche Vorlage enthält eine vierteljährliche Zeitleiste, wobei jedes Quartal in Monate unterteilt ist, um eine detaillierte Ansicht der einzelnen Phasen zu ermöglichen. Sie können die Eigentümer von Aufgaben innerhalb des Whiteboards mit Tags versehen, und farbcodierte Haftnotizen erleichtern die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben auf einen Blick.

Um sicherzustellen, dass keine Idee übersehen wird, verwenden Sie ClickUp Chat um Diskussionen in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. So bleiben Sie agil und können auf die Anregungen von Team und Benutzern reagieren.

⚡️Ideal für: Produktteams, die eine App mit mehreren Features oder eine integrierte Plattform einführen

5. ClickUp Checkliste für die Produkteinführung Vorlage

ClickUp's Checkliste für die Produkteinführung Vorlage

Die ClickUp Checkliste für die Produkteinführung Vorlage wurde für fortgeschrittene Benutzer entwickelt, um alle Aufgaben im Zusammenhang mit einer Produkteinführung effizient zu verwalten. Diese Vorlage ist auf Listenebene organisiert und bietet fünf anpassbare Ansichten für die Nachverfolgung der Aufgaben.

Die Liste "Aktivitäten" listet Aufgaben nach Kategorie, Priorität und Schlüssel auf. Die Ansicht "Meilensteine" hebt die wichtigsten Erfolge während des gesamten Prozesses hervor.

Für das visuelle Aufgabenmanagement gruppiert das Board "Nach Kategorie" die Aufgaben in einem Kanban-ähnlichen Layout, während die Ansicht "Gantt" Ihnen hilft, realistische Zeitleisten für Aufgaben und Abhängigkeiten festzulegen.

Die Ansicht "Zeitleiste" schließlich bietet einen Überblick über die Markteinführung und zeigt Start- und Enddatum sowie wichtige Meilensteine an.

⚡️Ideal für: Marketing Teams in Technologieunternehmen, die eine größere Produkteinführung über mehrere Plattformen planen

6. ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

Die ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage ist eine Option auf mittlerer Ebene, um jedes Feature eines Produkts auf die Bedürfnisse der Kunden und die Ziele des Unternehmens abzustimmen.

Die zentrale Liste hilft Ihnen, hochwertige Features zu protokollieren und zu priorisieren, um sicherzustellen, dass Ressourcen und Budgets effizient zugewiesen werden. Sie können sogar verwenden ClickUp's Tabellen-Ansicht um jedes Feature auf einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten, die Stärken der Produkte sofort zu vergleichen und die nächsten Schritte zu entscheiden.

Sie können auch verwenden ClickUp Gehirn um die Features des Produkts zu analysieren. Das KI-gesteuerte Tool kann Optimierungen vorschlagen, Abhängigkeiten hervorheben und datengestützte Empfehlungen aussprechen, wodurch sich die Notwendigkeit einer manuellen Analyse verringert.

⚡️Ideal für: Produktteams auf Enterprise-Ebene, die Feature-Sets über mehrere Produktlinien hinweg evaluieren

7. ClickUp Produktanforderungen Dokument Vorlage

ClickUp's Dokument Vorlage für Produktanforderungen

Vorlagen für Produktanforderungsdokumente (PRD) sind Ihr Leitfaden für die Definition, Entwicklung und Bereitstellung eines Produkts. Sie erfassen jedes Detail vom "Warum" bis zum "Wie" in einer einzigen Quelle der Wahrheit.

Die anfängerfreundliche ClickUp Dokument Vorlage für Produktanforderungen führt dieses Konzept mit einer Seite im Wiki-Stil weiter, um Ihre Produkt-, Design- und Engineering-Teams auf dem Laufenden zu halten. Sie können Details wie den Umfang und die wichtigsten Stakeholder erfassen und relevante Metriken für die Forschung hinzufügen, um die Priorisierung und Nachverfolgung zu unterstützen kPIs für das Produktmanagement .

Der Abschnitt "Häufig gestellte Fragen und Überlegungen" bietet einfachen Zugang zu häufig gestellten Fragen, und im Abschnitt "Zeitleiste" können Sie Meilensteine und potenzielle Einführungsdaten in einer praktischen Tabelle abbilden.

⚡️Ideal für: Produktmanager, die funktionsübergreifende Teams durch ein komplexes Softwareentwicklungsprojekt führen

8. ClickUp Produktstrategie Vorlage

ClickUp's Vorlage für Produktstrategie

Vorlagen für Produktstrategien verdeutlichen Ihren Fahrplan und geben den Entscheidungsträgern eine gemeinsame, interaktive Ansicht der Produktzukunft frei.

Die ClickUp Produktstrategie Vorlage hilft Ihnen, Features nach ihrem Aufwand zu kategorisieren und zu priorisieren. Mit Ansichten wie der Tabelle "Alle Features" und der Liste "Aktive Features" erhalten Sie eine klare Zusammenfassung der wichtigsten Prioritäten und Team-Zuordnungen.

Sie können die Entwicklung und Einführung von Features planen und die Ansichten der Gantt-Zeitleiste verwenden, um den Status jeder Projektphase über umschaltbare Bildschirme zu verfolgen.

Die Vorlage sorgt dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, indem sie die Teammitglieder nach Rollen und Zuständigkeiten gruppiert und alle wichtigen Informationen zum schnellen Nachschlagen zusammenfasst.

⚡️Ideal für: Produktteams, die nach Vorlagen für strategische Roadmaps mit mehreren Features suchen, um langfristiges Wachstum zu fördern

9. ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten

ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten

Die ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten hilft Ihnen, die Position Ihres Produkts auf dem Markt zu definieren, indem Sie seine Vorteile klar herausstellen.

Der Prozess beginnt mit dem Formular "Bewertung der Produktpositionierung", in dem die Beteiligten ihre Erkenntnisse zu Schlüsselelementen wie Produkt-USPs und Markenbildung mitteilen. Die Antworten fließen direkt in die "Produktliste" ein, in der die Erkenntnisse für bevorstehende Markteinführungen nach Status geordnet sind.

Wenn alles an seinem Platz ist, bietet die Ansicht "Whiteboard" eine Karte zur Produktpositionierung, die Ihnen zeigt, wie Ihr Produkt im Vergleich zu den Wettbewerbern in Bezug auf Kosten und Qualität abschneidet.

⚡️Ideal für: Produktmarketing Teams, die ein neuartiges Abonnement Modell testen

10. ClickUp Agile Team Roadmap Vorlage

ClickUp Agile Team Roadmap Vorlage

Die ClickUp Agile Team Roadmap Vorlage macht es einfach, Ihre Produktstrategie zu kommunizieren und Prioritäten anzupassen, wenn Ihr Team mehr über Ihren Markt und Ihr Produkt erfährt.

Diese Vorlage wurde speziell für Einsteiger entwickelt und bietet eine übergreifende Gantt-Ansicht, um die Zeitleiste Ihres Projekts zu visualisieren. Die Liste "Produktplan" zeigt alle Aufgaben an, farblich kodiert nach den zugrunde liegenden Zielen und der Wichtigkeit. Und wenn Sie eine übersichtliche Ansicht benötigen, wechseln Sie zum Board "Status" oder verwenden Sie das Board "Sprint", um die Aufgaben nach Sprint zu verfolgen.

Diese Vorlage für eine agile Roadmap enthält außerdem granulare Ordner für "Engineering", "Release" und "Design", die jeweils mit eigenen Ansichten versehen sind, um benutzerdefinierte Workflows zu unterstützen.

⚡️Ideal für: Wachsende SaaS-Unternehmen, die häufige Feature-Updates einführen

Glätten Sie den Weg von der Idee zur Markteinführung mit ClickUp

Excel-Vorlagen sind ein praktischer Ausgangspunkt für das Produktmanagement, aber sie stoßen oft an ihre Grenzen, wenn Projekte komplexer werden. Die Nachverfolgung von Änderungen, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams oder sogar die Aktualisierung einer Roadmap in Excel kann schnell schwierig werden.

Hier machen die Vorlagen von ClickUp einen echten Unterschied.

Ob es sich um eine agile Roadmap, eine Matrix zur Produktpositionierung oder einen umfassenden Strategieplan handelt, mit ClickUp können Sie alles in einem einzigen, organisierten Workspace erstellen, nachverfolgen und aktualisieren.

Die Vorlagen sind vollgepackt mit benutzerdefinierten Integrationen, intelligenten Automatisierungen und mehreren Ansichten, so dass Sie sie leicht anpassen und Ihr Team auf dem Laufenden halten können.

Und das Beste daran? Diese Vorlagen sind völlig kostenlos. 💸 Kostenlos bei ClickUp anmelden und verfolgen Sie Ihre Produktideen mit nur wenigen Klicks von der Idee bis zur Marktreife.