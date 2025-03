Wie man einen Kompetenzrahmen aufbaut, der zum Erfolg führt

Haben Sie schon einmal jemanden eingestellt, der genau auf die Stellenbeschreibung passt, und waren dann überrascht, dass er sich in der Rolle nicht wohlfühlt?

Als Teil des Einstellungsprozesses erstellt jedes Unternehmen eine Stellenbeschreibung, die in der Regel eine Reihe von Fähigkeiten und Erfahrungen enthält, die der Bewerber mitbringen muss. Um eine bestimmte Rolle gut zu erledigen, brauchen Mitarbeiter jedoch mehr als das. Sie benötigen eine Reihe ganzheitlicher "Kompetenzen"

Die Erstellung und Verwendung eines Kompetenzrahmens hilft Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu beurteilen, zu engagieren und zu unterstützen, damit sie erfolgreich sind. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was ein Kompetenzrahmen ist, warum Sie ihn verwenden sollten und wie Sie einen solchen für Ihr Unternehmen erstellen können.

Was ist ein Kompetenzrahmen?

Der Kompetenzrahmen ist eine Reihe von Kenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die ein Mitarbeiter haben muss, um in seiner Rolle erfolgreich zu sein.

Wie erledigt ein Kompetenzrahmen seine Arbeit?

Nehmen wir an, Sie stellen einen Python-Entwickler ein. Normalerweise würden Sie jemanden mit einer Zertifizierung oder Erfahrung in der Programmierung mit Python suchen. Bei der Verwendung eines Kompetenzrahmens würden Sie nach jemandem suchen, der die folgenden Eigenschaften aufweist:

Kenntnisse von Python im Kontext von Programmiersprachen, seiner Designphilosophie, Features und Semantik

Fertigkeiten in der Verwendung von Python für die Programmierung von Anwendungen, Algorithmen für maschinelles Lernen usw.

Einstellung zur Python-Programmierung und zu anderen vom Business genutzten Tech-Stacks

Eigenschaften in Bezug auf die Beteiligung an der Gemeinschaft, Open-Source-Beiträge usw.

Verhaltenskompetenz in Bezug auf Problemlösung, Zusammenarbeit, Remote-Arbeit, Transparenz usw.

Wann sollten Sie einen Kompetenzrahmen verwenden?

Die erste Situation, in der ein Unternehmen einen Kompetenzrahmen verwendet, ist die Einstellung von Mitarbeitern. Bevor ein bestimmter Kandidat für eine Rolle ausgewählt wird, stellt der Kompetenzrahmen sicher, dass er die richtige Wahl ist.

Er ist jedoch ein hervorragendes Tool für die gesamte Laufbahn eines Mitarbeiters. Er kann bei der Leistungsbeurteilung, bei Beförderungen, bei der Gestaltung der Aus- und Weiterbildung und beim Veränderungsmanagement eingesetzt werden. Er ist auch für die Nachfolgeplanung hilfreich.

Zu erledigen: Was beinhaltet ein Kompetenzrahmen?

Es gibt keine einheitliche Reihe von Komponenten, die das Formular für einen Kompetenzrahmen bilden. Abhängig von der Organisation, dem Team, der Rolle, der Bezeichnung, den Verantwortlichkeiten usw. können die benötigten Kompetenzen variieren.

Ein typischer Kompetenzrahmen enthält jedoch die folgenden Komponenten.

🏆 Kernwerte: Unternehmen erwarten heute, dass die Grundsätze und Überzeugungen eines Mitarbeiters in bestimmten Bereichen mit denen des Unternehmens übereinstimmen.

Wenn Ihre zentralen Werte beispielsweise Vielfalt und Integrität sind, würden Sie von potenziellen Mitarbeitern erwarten, dass sie als Teil ihrer Kompetenzen hohe ethische Standards haben.

🏆 Kernkompetenzen: Diese Kompetenzen sind für alle Rollen erforderlich und umfassen in der Regel organisatorische Fähigkeiten, zwischenmenschliche Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz, Kundenorientierung usw.

Wenn Sie zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen sind, wie ein Fitnessstudio oder ein Spa, dann erwarten Sie, dass jeder Mitarbeiter über Fähigkeiten im Bereich Kundenservice verfügt. Wenn Sie in erster Linie eine Verkaufsorganisation sind, wie z. B. eine Tochtergesellschaft oder ein Autohaus, wäre Verhandlungsgeschick eine Kernkompetenz. Hier sind einige andere beispiele für Kernkompetenzen die auf Sie zutreffen könnten.

🏆 Funktionale Kompetenzen: Dies sind Nischen, die für eine bestimmte Rolle erforderlich sind. Dabei kann es sich um technische Fähigkeiten, Software-Kenntnisse, Forschungswissen usw. handeln. Nicht jeder braucht diese Kompetenz.

Wenn Sie zum Beispiel einen Entwickler einstellen, muss dieser über funktionale Kompetenzen in der Programmierung mit einer bestimmten Sprache verfügen.

🏆 Führungskompetenzen: Dies sind Kompetenzen, über die Manager und Führungskräfte verfügen müssen, wie Projektmanagement, Aufsicht, Konfliktlösung, Umgang mit Krisen usw. In gewisser Weise sind Führungskompetenzen Funktionskompetenzen für Manager.

Ein Unternehmen erwartet von jedem Mitarbeiter, dass er über eine Übereinstimmung von Kernwerten und Kernkompetenzen verfügt. Je nach Rolle benötigen manche nur funktionale Kompetenzen, während andere sowohl funktionale als auch Führungskompetenzen benötigen.

Der direkte Weg, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Mitarbeiter in Bezug auf all diese Kompetenzen bewerten, ist ein umfassender Rahmen. Hier erfahren Sie, wie Sie einen solchen entwickeln können.

Schritte zur Entwicklung eines Kompetenzrahmens

Bevor Sie beginnen, sollten Sie bedenken, dass ein Kompetenzrahmen ein umfassendes Dokument ist. Er umfasst die Arbeit, die Mitarbeiter und die Kultur des Unternehmens. Daher ist für die Erstellung eines Kompetenzrahmens ein gründlicher Ansatz und eine gemeinschaftliche Plattform wie ClickUp für Humanressourcen . Hier erfahren Sie, wie Sie loslegen können.

1. Definieren Sie Ihre Ziele

Ein Kompetenzrahmen kann für eine Reihe von Zwecken verwendet werden. Bevor Sie mit dem Aufbau des Rahmens beginnen, sollten Sie herausfinden, warum Sie ihn brauchen. Fragen Sie sich selbst:

Wofür werden Sie ihn verwenden?

Was wollen Sie damit erreichen?

Wie wird es die Leistung verbessern?

Wie wird es dem Mitarbeiter und der Organisation helfen?

Die Antworten auf diese Fragen werden Ihnen helfen, Ihre Ziele einzugrenzen. Es ist jedoch völlig normal, dass Sie auf jede dieser Fragen mehr als eine Antwort haben, von denen Sie die wichtigsten in den Vordergrund stellen müssen.

Effektive Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards

Optimieren Sie diese Diskussionen mit einem kollaborativen virtuellen Workspace wie ClickUp Whiteboards . Bringen Sie alle relevanten Stakeholder, einschließlich Abteilungsleiter, Talentmanager, Personal- und Finanzabteilung, auf dieselbe Seite bezüglich Ihrer Kompetenzen.

Wenn Sie das erledigt haben, verwenden Sie ein Tool wie ClickUp Ziele um Ihre Ziele und Pläne für alle relevanten Interessengruppen sichtbar zu machen. Verbinden Sie die Ziele Ihres Kompetenzrahmens mit Ihren organisatorischen Zielen. Delegieren Sie es dann an jeden Abteilungsleiter, seine eigenen Ziele zu definieren.

2. Sammeln Sie Informationen

Um einen Kompetenzrahmen zu erstellen, benötigen Sie Informationen über die vier Komponenten: Kernwerte, Kern-, Funktions- und Führungskompetenzen. Sammeln Sie Informationen über diese Dimensionen von Ihren bestehenden Mitarbeitern.

Befragen Sie Ihre Teams

Verwenden Sie ClickUp Formulare um organisationsweite Umfragen durchzuführen. Fragen Sie Teammitglieder nach den Kompetenzen, die für die Ausführung der betreffenden Arbeit erforderlich sind. Fragen Sie die Führungskräfte, welche Kompetenzen sie von ihren Teammitgliedern erwarten. Fragen Sie die Führungsebene, welche Werte das Unternehmen vertritt.

erfassen und organisieren Sie Daten mühelos mit dem ClickUp Formular

Studieren Sie Informationen aus Ihrem software zur Mitarbeiterbeteiligung , vorlagen für Leistungsbeurteilungen usw., um Lücken zu ermitteln. Sehen Sie sich das Feedback an, das die Manager ihren Teams gegeben haben, und beobachten Sie Trends.

Führen Sie auch eine prozessanalyse um zu verstehen, wie die Dinge funktionieren.

Markt studieren

Vergleichen Sie Ihr Unternehmen mit gefragte Fähigkeiten auf dem Markt. Wenn Sie etwas Umwälzendes oder Innovatives aufbauen, stellen Sie sicher, dass Sie auch eine Karte der Fähigkeiten erstellen, die Sie in den nächsten Jahren benötigen könnten.

Erstellen Sie mit einer umfassenden Liste aller benötigten Kompetenzen den Rahmen.

3. Erstellen Sie den Rahmen

Ordnen Sie die Kompetenzen: Ordnen Sie die Liste in die Kategorien Kernwerte, Kern-, Funktions- und Führungskompetenzen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie dies erledigen können.

Kernwerte Kernkompetenzen Funktionale Kompetenzen Führungskompetenzen Kommunikation, Zusammenarbeit, Remote-Arbeit, Problemlösung, Analytische Fähigkeiten, Logisches Denken Programmierung, Softwaretests, DevOps, Cybersicherheit, APA-Leitfaden-basierte Bearbeitung, Compliance Denken in großen Zusammenhängen, Problemlösung, Konfliktlösung, Emotionale Intelligenz, Verhandlungsgeschick, Selbstbewusstsein

Beispiele für den Kompetenzrahmen

Definieren Sie die Kompetenzen: Sie denken vielleicht, dass Fähigkeiten wie Kommunikation, Zusammenarbeit usw. offensichtlich sind. Oft sind sie es aber nicht. Es ist hilfreich, diese Kompetenzen mit den entsprechenden Schlüsseln klar zu definieren. Wenn zum Beispiel Remote-Arbeit eine Kompetenz ist, könnten Sie sie wie folgt definieren:

Fähigkeit, unabhängig vom Büro zu arbeiten

Zeitmanagement-Fähigkeiten

Fähigkeit zur effektiven Kommunikation über textbasierte Tools für die Zusammenarbeit

Sicherer Umgang mit digitalen tools für Videokonferenzen, Bildschirmfreigabe, Bildschirmaufzeichnung, virtuelle Zusammenarbeit usw.

Emotionale Intelligenz, um Unbehagen oder Missverständnisse zu erkennen und sie proaktiv zu beseitigen

Bereitschaft zur Wiederholung/Wiederholung von Konzepten, um sicherzustellen, dass sie verstanden werden

Zu erledigen ist es auch hilfreich, Beispiele zu nennen. Instanz könnten Sie sagen: "Wenn Sie merken, dass ein Kollege Schwierigkeiten hat, etwas zu verstehen, bieten Sie ihm proaktiv Ihre Hilfe an

Denken Sie daran, dass es sich bei Kompetenzen in der Regel um Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen handelt, die sich nur schwer messen lassen, wie z. B. Ihre normalen KPI-Metriken . Das ist jedoch in Ordnung. Ziehen Sie qualitative Maßnahmen zu ihrer Identifizierung und Entwicklung in Betracht.

Karte der Kompetenzen: Sobald Sie die Kategorien festgelegt haben, ordnen Sie sie den einzelnen Rollen zu. Kernwerte und Kernkompetenzen werden wahrscheinlich von jedem Mitarbeiter benötigt. Nehmen Sie sich die Zeit, die Funktions- und Führungskompetenzen den spezifischen Rollen zuzuordnen, auf die sie anwendbar sind. Legen Sie außerdem fest, wie diese Kompetenzen den beruflichen Fortschritt fördern.

ClickUp-Vorlage für die Zuordnung von Kompetenzen

ClickUp's Skills Mapping Vorlage ist eine einfache, aber umfassende Möglichkeit, dies zu erledigen. Diese vollständig anpassbare, einsteigerfreundliche Vorlage ist ideal für die Erfassung, Organisation und Kartierung der Kompetenzen Ihres Teams.

⚡️Vorlagenarchiv: Hier sind weitere vorlagen für Qualifikationsmatrizen können Sie wählen.

4. Implementierung des Rahmens und Kommunikation zwischen den Teams

Einführen: Vermitteln Sie den Rahmen an alle Mitglieder des Personals. Führen Sie Teamleiter, Manager und leitende Angestellte in den neuen Rahmen ein und laden Sie sie ein, ihn bei ihren Einstellungs-, Schulungs- und Weiterbildungsprozessen auszuprobieren.

Aufzeichnung: Veröffentlichen Sie den Kompetenzrahmen und geben Sie ihn für alle relevanten Interessengruppen im Unternehmen frei. ClickUp Dokumente hilft Ihnen dabei, eine visuell ansprechende Aufzeichnung Ihres Kompetenzrahmens zu erstellen und diese für die richtige Zugriffsebene freizugeben.

verwenden Sie ClickUp Docs, um Kompetenzrahmen zu erfassen und freizugeben

Implementieren: Integrieren Sie es in alle Prozesse, die Sie bei der Festlegung der Ziele als relevant identifiziert haben.

Wenn Sie den Kompetenzrahmen bei der Einstellung verwenden wollen, integrieren Sie ihn in Ihretalentmanagement-Software und entwickeln Sie entsprechende Screening-Programme

Wenn Sie es für Ihre jährlichen Beurteilungen verwenden, integrieren Sie es in diesoftware zur Leistungsbeurteilung Wenn Sie es für die laufende Karriereentwicklung nutzen wollen, integrieren Sie kompetenzbezogene Daten in Ihreperformance Management tools



ClickUp's Vorlage für den Leistungsbericht

Verwenden ClickUp's Vorlage für den Leistungsbericht um zu veranschaulichen, wie jeder Mitarbeiter/jedes Team bei den verschiedenen von Ihnen festgelegten Kompetenzen abschneidet.

⚡️Vorlage Archiv: Machen Sie Fortschritte bei Ihren Kompetenzen mit diesen vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung .

Überprüfen und anpassen: Es ist zwar nicht sinnvoll, Ihren Kompetenzrahmen ständig zu ändern, aber es ist wichtig, ihn regelmäßig zu überprüfen. Wenn zum Beispiel eine der Funktionen Ihres Marketing-Teams die Suchmaschinenoptimierung ist, muss sie vor dem Hintergrund des zunehmenden Einsatzes von KI gründlich überarbeitet werden.

In Zeiten des Umbruchs wie diesen ist eine gründliche Überprüfung Ihres Kompetenzrahmens notwendig.

⚡️ Vorlagenarchiv:_ Gestalten Sie die Überarbeitung Ihres Rahmens effektiv mit diesen vorlagen für die Prozessverbesserung .

Wenn Sie jetzt denken: "Wir haben bereits Stellenbeschreibungen, Bewertungen usw., warum brauchen wir noch einen weiteren Rahmen?

Vorteile eines Kompetenzrahmens

Ein guter Kompetenzrahmen stärkt die Fähigkeit einer Organisation, Mitarbeiter einzustellen, zu schulen, zu entwickeln und zu engagieren, weil er:

Verbesserung der Einstellung: Der Kompetenzrahmen stellt sicher, dass nur die richtigen Bewerber für offene Positionen ausgewählt werden. Er verringert die Wahrscheinlichkeit von Einstellungsfehlern und verhindert probleme bei der Qualifikation . Außerdem werden die Schulungs- und Einarbeitungskosten minimiert, sobald der Bewerber eingestellt ist.

Gelöscht werden klare Erwartungen: Es legt die Leistungserwartungen für Bewerber, Mitarbeiter und Manager klar fest. Es stellt sie auf Erfolg ein und ermutigt sie, ihren Aufwand auf den Aufbau von Kompetenzen zu konzentrieren, auf die es ankommt.

Schafft Transparenz: Kompetenzrahmen stellen sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen. Die Bewerber wissen, worauf sie getestet werden. Die Mitarbeiter wissen, was sie besonders gut können und welche Fähigkeiten ihnen fehlen. Dadurch werden unnötige Ängste im Zusammenhang mit der Leistung beseitigt.

Verbessert die Leistung: Wenn klar ist, was für das Erledigen der Aufgabe erforderlich ist, wird sich die Leistung des Einzelnen wahrscheinlich verbessern. Wenn das gesamte Unternehmen über gemeinsame Werte und Kompetenzen verfügt, ist die Wirkung enorm.

Ermöglicht nachhaltige Geschäfte: Ein guter Kompetenzrahmen stellt sicher, dass das Unternehmen in der Gegenwart robust und für die Zukunft beweglich ist. Er ermöglicht es Business-Führungskräften, Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzubauen, die einen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft bedeuten. Er erleichtert das Talentmanagement auf lange Sicht.

Stärken Sie Ihr Kompetenz-Framework mit ClickUp

Die Einstellung von Mitarbeitern kann anstrengend sein. Eine falsche Einstellung kann zu erheblichen Verlusten bei Kündigung, Neueinstellung, Einarbeitung, Schulung usw. führen. Noch schlimmer ist, dass Sie vielleicht gar nicht merken, dass Sie eine ineffektive Einstellungsentscheidung getroffen haben, bis es zu spät ist.

Instanz haben Sie vielleicht jemanden eingestellt, der fantastisch in der Python-Programmierung ist, aber nicht über die für die Entwicklung Ihres Produkts erforderlichen Fähigkeiten zur Zusammenarbeit oder Branchenkenntnisse verfügt. Bis Sie diese Lücken erkennen, haben Sie möglicherweise schon tatsächliche Kosten und Opportunitätskosten verursacht.

Mit einem durchdachten Kompetenzrahmen können Sie solche Eventualitäten vermeiden und fundierte Entscheidungen treffen. Brainstorming, Planen, Erstellen, Implementieren und Optimieren Ihres Kompetenzrahmens mit ClickUp . Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!