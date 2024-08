Wie man Probleme mit den Fähigkeiten am Arbeitsplatz identifiziert und angeht

Es wird erwartet, dass sich ein Viertel aller Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren verändern wird, stellt das Weltwirtschaftsforum fest . Das bedeutet, dass 25 % von uns, die heute in ihren Berufen hoch qualifiziert sind, dies bis zum Ende dieses Jahrzehnts möglicherweise nicht mehr sein werden.

Wenn sie nicht schon jetzt damit zu kämpfen haben, wird jedes Unternehmen bald mit Qualifikationsproblemen konfrontiert sein - es ist nur eine Frage der Zeit. Daher kann die Fähigkeit, Qualifikationsprobleme am Arbeitsplatz zu erkennen und proaktiv anzugehen, Ihr größtes Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb werden.

Lassen Sie uns sehen, wie Sie das zu erledigen haben. 📚

Das "Qualifikationsproblem" verstehen

Der Begriff "Geschicklichkeitsproblem" stammt ursprünglich aus der Welt der Spiele, oft als abwertende Bezeichnung für diejenigen, die schwierige Level im Spiel nicht bewältigen konnten. "Klingt wie ein Problem mit der Geschicklichkeit" ist eine Art Spott in den Spielgemeinschaften.

Inzwischen ist der Begriff in der Geschäftswelt allgegenwärtig - als Beschreibung einer geschäftlichen Herausforderung.

Was ist ein Problem mit den Fähigkeiten?

Am Arbeitsplatz ist ein Problem der Unterschied zwischen den aktuellen Fähigkeiten eines Mitarbeiters und dem, was für die Ausübung seiner Rolle erforderlich ist. Die Lücke kann in den technischen Fähigkeiten, dem Wissen, der Kompetenz im Umgang mit tools, den Verhaltensfähigkeiten usw. bestehen.

Was sind die Ursachen für Probleme bei den Fähigkeiten?

Es gibt verschiedene interne, externe und marktbedingte Faktoren, die in Unternehmen zu Problemen bei der Qualifikation führen. Hier sind einige von ihnen.

Technologischer Fortschritt

Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter, dass es schwierig sein kann, mit ihr Schritt zu halten. In der Ära der digitalen Transformation gab es beispielsweise eine große Qualifikationslücke im Bereich der Cloud-Technologie, während die weit verbreitete Kompetenz im Bereich der Mainframes überflüssig wurde.

Geschäftsentwicklung

Business-Modelle und Betriebsstrukturen ändern sich. Remote-Teams und hybride Teams sind heute allgegenwärtig.

Angenommen, jemand fühlt sich unwohl bei der Verwendung von textbasierten Collaboration-Tools wie Slack oder Videokonferenzsoftware wie Zoom oder bei der asynchronen Arbeit mit einem Remote-First-Team. In diesem Fall könnte es sich um ein Problem mit den Verhaltensfähigkeiten handeln.

Das Aufkommen neuer Systeme

Ein Paradebeispiel dafür ist GenAI. Zum Beispiel mit KI art tools um Designs mit einer unübertroffenen Geschwindigkeit und Qualität zu erstellen, muss ein Designer in der Lage sein, gut zu prompten. Diejenigen, die nicht mit Text arbeiten oder Prompt-Engineering lernen können, haben möglicherweise Probleme mit ihren Fähigkeiten.

Der Bedarf an neuen Fähigkeiten

Die wissensbasierte Arbeit ist heute die am schnellsten wachsende Art von Arbeit in der Welt. Das Wall Street Journal stellt fest dass "in den Berufen der wissensbasierten Arbeit seit den 1980er Jahren mehr Arbeitsplätze hinzugekommen sind als in jedem anderen Jahr - etwa 1,9 Millionen pro Jahr."

Dieser Wandel führt zu einem wachsenden Bedarf an kognitiven Fähigkeiten wie kritischem Denken, logischem Schlussfolgern, Überzeugungskraft usw., die nicht nur schwer zu finden, sondern auch schwer zu bewerten sind. Die Auswirkungen dieser Probleme auf die Produktivität der Mitarbeiter können immens sein.

Zu erledigen: Wie wirkt sich ein Problem mit der Qualifikation auf das Geschäft aus?

Grundsätzlich gilt: Wer nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügt, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, wird scheitern. Das Business-Dilemma eines Qualifikationsproblems ist jedoch nicht so schwarz-weiß.

Schauen wir uns ein paar Möglichkeiten an, wie es sich manifestieren kann.

Schlechte Leistung: Das Fehlen einer Fähigkeit in einem beliebigen Feld wird zu schlechten Ergebnissen führen. Ein Kundendienstmitarbeiter ohne Problemlösungskompetenz wird wahrscheinlich Unzufriedenheit bei den Benutzern hervorrufen. Ein Verkäufer, der Probleme mit seinen Fähigkeiten hat, wird weniger Geschäfte abschließen. Ein Autor, der Probleme mit seinen Fähigkeiten hat, wird Inhalte erstellen, die weder überzeugend noch fesselnd sind.

Verzögerungen: Probleme mit den Fähigkeiten können zu Verzögerungen bei der Lieferung führen, da die betreffende Person erst lernen muss, wie sie die Aufgabe abschließen kann. Instanz könnte ein Entwickler zwar wissen, wie man mit Python coden kann, aber nicht verstehen, wie man es in Data Science-Anwendungsfällen einsetzt. Das Lernen und Aufholen braucht Zeit.

Probleme mit der Qualität: Ohne die richtigen Fähigkeiten ist die Qualität der Ergebnisse nicht optimal. Wenn der Designer einer App nicht in der Lage ist, seine Absichten klar zu übersetzen und an den Entwickler weiterzugeben, wird das fertige Produkt minderwertig sein.

Verlust von Chancen: Spannende Möglichkeiten können verloren gehen, wenn man nicht die Fähigkeiten hat, sie zu nutzen. Wenn ein Team, das Probleme mit seinen Fähigkeiten hat, doppelt so lange für ein Projekt braucht, erzielt es möglicherweise nur die Hälfte des möglichen Umsatzes.

Die Führungskräfte in den Unternehmen sind sich dessen bewusst und haben damit begonnen, Systeme zu schaffen, um dieses Problem zu lösen. Ein Schlüssel dazu sind die Metriken für die Leistung.

Zusätzlich zu den traditionellen Messungen der Produktivität drängt die Unternehmensführung auf den Einsatz von Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedback, Rollenprofilen usw., um die Qualifikationslücke zu schließen. Dies ist jedoch nur ein Anfang.

Um Qualifikationsprobleme wirksam zu überwinden, müssen Unternehmen nachhaltige Fähigkeiten aufbauen, um sie zu erkennen und zu beheben. Der erste Schritt dazu besteht darin, zu wissen, welche Art von Problemen bei den Kompetenzen auftreten können.

Arten von Problemen bei der Qualifikation am Arbeitsplatz

Qualifikationsprobleme sind nicht gleich Qualifikationsprobleme. Je nach Art der Arbeit gibt es unzählige Arten von Problemen mit der Qualifikation. Wir haben die häufigsten Arten behandelt.

Technische Probleme

Technische Fähigkeiten sind Spezialwissen, Fachkenntnisse oder Kernkompetenzen in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe/einen bestimmten Job. Für einen Schriftsteller ist die Kenntnis der Grammatik- und Syntaxregeln eine technische Fähigkeit. Für einen Entwickler wäre die Beherrschung einer Programmiersprache eine beispiel für eine Kernkompetenz .

Dies ist die grundlegende Fähigkeit für jeden Job, ohne die man nicht produktiv sein kann.

Probleme mit Wissenslücken

Von einer Wissenslücke spricht man, wenn eine Person nicht über alle Informationen verfügt, die sie benötigt, um ihre Arbeit abzuschließen. Dabei geht es nicht darum, dass das Unternehmen interne Informationen nicht freigibt, sondern dass der Mitarbeiter nicht über die grundlegenden Kenntnisse verfügt, die man von jemandem in seiner Rolle erwarten würde.

Ein Marketing-Manager, der sich nicht mit Instagram auskennt, oder ein Anwalt, der nicht mit den neuesten Vorschriften vertraut ist, wird Probleme mit seinen Fähigkeiten haben.

Das Wissen, das für jede Rolle benötigt wird, ist der immaterielle Kontext, in dem jeder im Team arbeitet. Probleme mit dem Wissen können zu Verwirrung, Missverständnissen und Chaos führen, was die Leistung dramatisch beeinträchtigt.

Probleme mit Soft Skills

Soft Skills, auch bekannt als Verhaltenskompetenzen, sind zwischenmenschliche Fähigkeiten, die für reibungslose, fruchtbare Interaktionen, Zusammenarbeit und Kommunikation sorgen. Für einen Projektmanager sind schlechte organisatorische Fähigkeiten sind ein Problem. Für einen Teamleiter könnte die Unfähigkeit, konstruktives Feedback zu geben, ein Problem darstellen.

Diese Fähigkeiten bilden den Klebstoff, der eine Organisation zusammenhält. Ein Mangel an Soft Skills ist nicht immer ein abschließendes Hindernis, aber er kann Produktivität, Qualität, Leistung und Moral des Teams erheblich beeinträchtigen.

Probleme mit der Anpassungsfähigkeit

In der heutigen störungsanfälligen Geschäftswelt ist Anpassungsfähigkeit das A und O. Wer sich nicht anpassen kann, hat es schwer, zu wachsen. Das bedeutet, dass Sie Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Anpassungsfähigkeit aufbauen müssen, darunter kritisches Denken, logisches Denken, Entscheidungsfindung, kontinuierliches Lernen und vieles mehr.

Instanz, ein Wissensarbeiter ohne fähigkeiten im Aufgabenmanagement oder ein Produktmanager, der dazu neigt, unentschlossen zu sein und nur langsam Entscheidungen zu treffen, haben beide Probleme mit der Anpassungsfähigkeit.

Anpassungsfähigkeiten sind notwendig, um sich im Arbeitsalltag zurechtzufinden. Ohne sie fühlt sich ein Mitarbeiter wahrscheinlich überfordert, gestresst oder ausgebrannt und sucht oft keine Hilfe.

Aber wie kann man feststellen, ob jemandem die technischen Fähigkeiten fehlen, um eine Entscheidung zu treffen, oder die adaptiven Fähigkeiten, um sich die Konsequenzen vorzustellen? Das wollen wir herausfinden.

Wie man Probleme mit den Fähigkeiten identifiziert

Wie wir bereits gesehen haben, sind Probleme mit den Fähigkeiten äußerst komplex und schwer zu erkennen. Sie sind auch subjektiv und emotional, weil wir über Menschen urteilen. Um jede Art von Voreingenommenheit auszuschließen, ist ein klares und objektives Verfahren zur Ermittlung von Kompetenzproblemen erforderlich.

Hier ist ein Rahmen, den Sie verwenden können.

Durchführen einer Analyse der Rolle im Unternehmen: Untersuchen Sie jede Rolle in Ihrem Unternehmen. Ermitteln Sie deren kurz- und langfristige Ziele. Erstellen Sie eine Liste der entsprechenden Fähigkeiten, die jede Rolle derzeit und in Zukunft benötigt.

Instanz, können Sie eine Liste von fähigkeiten im Produktmanagement hier. Auf dieser Grundlage können Sie eine Kompetenzanalyse für die Rollen in Ihrem Unternehmen erstellen.

Für berufsspezifische Fähigkeiten können Sie die ClickUp Technische Fähigkeiten Matrix Vorlage . Mit dieser anfängerfreundlichen und hochgradig anpassbaren Vorlage können Sie die Fähigkeiten jedes Mitarbeiters nachverfolgen und regelmäßig Lücken ermitteln.

ClickUp Matrix-Vorlage für technische Fähigkeiten

Input der Interessengruppen einholen: Bitten Sie Manager und Teamleiter um eine Liste aller Fähigkeiten ihres Teams. Sammeln Sie qualitatives Feedback darüber, wo sie Probleme bei den Fähigkeiten sehen. Befragen Sie, wenn möglich, Clients und externe Stakeholder zu Ihren Ergebnissen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.

Befragung Ihrer Mitarbeiter: Eine gründliche Befragung der Mitarbeiter wird Ihnen helfen zu verstehen, wo sie sich selbst sehen.

Bewertungen durchführen: Führen Sie im Zweifelsfall Kompetenzbewertungen durch, z. B. in Form von Quizspielen, praktischen Prüfungen und Simulationen mit Spielfunktionen. Sie können auch Folgendes verwenden software zur Mitarbeiterüberwachung zur Nachverfolgung der Zeit oder der befolgten Prozesse.

ClickUp Vorlage für die Analyse von Qualifikationslücken

Organisieren Sie Ihre Ergebnisse und gewinnen Sie Erkenntnisse mit ClickUp's Skills Gap Analysis Vorlage . Diese Vorlage auf mittlerem Niveau ermöglicht es Ihnen, Fähigkeiten zu kategorisieren, Wichtigkeit zuzuordnen, Einzelziele festzulegen und potenzielle Elemente für Maßnahmen zu definieren.

Karten Sie diese Fähigkeiten: Stellen Sie nun die erforderlichen und die vorhandenen Fähigkeiten einander gegenüber. Erstellen Sie eine Liste mit den Fähigkeiten, die Ihnen jetzt fehlen und mit denen Sie in Zukunft Schwierigkeiten haben könnten.

ClickUp Skills Mapping Vorlage

Damit sollten Sie eine klare Ansicht über Ihre Probleme mit den Fähigkeiten haben. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu beheben. Wenn Sie Probleme mit Ihren Fähigkeiten durch Neueinstellungen beheben wollen, versuchen Sie es mit ClickUp's Skills Mapping Vorlage um die Qualität der Bewerber zu verbessern.

Die Einstellung von Personal ist jedoch nicht die einzige Lösung. Sie wollen auch Ihre bestehenden Mitarbeiter weiterqualifizieren und sie auf künftigen Erfolg vorbereiten. Lassen Sie uns sehen, wie.

Umgang mit Problemen bei der Qualifizierung

Wenn Sie denken: "Ich weiß, dass wir Probleme mit der Qualifikation unserer Mitarbeiter haben, aber das ist unvermeidlich, und wir erledigen das ganz gut", dann denken Sie falsch. Die Weltwirtschaftsforum errechnet dass die Lösung des Problems der Qualifikation bis 2030 zu einem Anstieg des BIP um 6,5 Billionen Dollar führen könnte.

Also, lassen Sie uns anfangen. Wenn Sie Ihre Probleme erkannt haben, besteht die einzige Antwort darin, die entsprechenden Fähigkeiten zu entwickeln. Hier finden Sie einige Ideen und Möglichkeiten, sie mit entsprechenden Tools wie ClickUp für das Wissensmanagement umzusetzen.

1. Entwerfen Sie gezielte Trainingsprogramme

Die meisten Probleme, die Sie identifiziert haben, lassen sich mit gezielten Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen in dem Format lösen, das Ihnen am besten passt. Einige Beispiele finden Sie unten.

Interaktive Workshops: Kommunikative Herausforderungen am Arbeitsplatz können mit Workshops gelöst werden. Sie können das Team zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenbringen, in der die Moderatoren Antworten für verschiedene Szenarien aufzeigen können.

Organisatorische Playbooks: Sie können Frameworks und Best Practices einrichten für wie man die schriftliche Kommunikation bei der Arbeit verbessert . Das kann so einfach sein wie die Einstellung eines Styleguides oder die Erstellung einer Checkliste für Ihr Team, an die es sich bei der schriftlichen Kommunikation halten muss, z. B. bei E-Mails, Marketingkampagnen, Beiträgen in sozialen Medien usw. ClickUp Dokumente ist ein hervorragender Ort, um Ihre Playbooks zu konsolidieren und sie den betreffenden Mitgliedern des Teams zugänglich zu machen. Sie können auch Fachexperten zusammenbringen, um gemeinsam an dem Material zu arbeiten.

clickUp Docs für die Erstellung von organisatorischen Schulungsunterlagen_

Externe Zertifizierungen: Um jemanden zu unterrichten wie man ein besserer Programmierer wird können Sie sie zu externen Schulungskursen anmelden. Sie können sie auch für Zertifizierungen für Tools wie AWS oder Microsoft Azure anmelden, um die Wissenslücke zu schließen.

2. Fördern Sie Mentorenschaften

Mentoring bietet eine strukturierte Möglichkeit für Mitarbeiter, von erfahreneren Kollegen Anleitung und Unterstützung zu erhalten. Die Beziehung kann den Mentees helfen, ihre Qualifikationsdefizite zu erkennen und Strategien zu entwickeln, um diese selbstständig zu überwinden.

Wenn Sie jedoch bestimmte Probleme mit den Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter durch Mentoring lösen wollen, ist ein strategischer Ansatz wichtig. Und so geht's.

Gestalten Sie Ihr Mentorenprogramm

Legen Sie die Struktur klar fest. Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:

Wie werden Mentoren und Mentees zusammengebracht?

Wie oft sie sich treffen werden

Wie lange sie sich treffen werden

Wie werden sie sich treffen, ob einzeln oder in Gruppen

Setzen Sie Ziele und Erwartungen

Das primäre Ziel dieses Mentorats ist es, Probleme mit Fähigkeiten zu lösen. Ermutigen Sie also Mentor und Mentee, Einzelziele dafür festzulegen. Ein Einzelziel könnte zum Beispiel lauten: "Lernen Sie bis Februar 2025, Entscheidungen zu treffen und diese souverän vor der Geschäftsleitung zu präsentieren."

Auf dieser Grundlage kann der Mentor den Mentee schulen in selbstmanagement-Fähigkeiten entscheidungsfindungsmethoden, Überzeugungsarbeit, Kommunikation, usw.

setzen Sie die richtigen Ziele und machen Sie konsequent Fortschritte

Verwenden Sie ein tool wie ClickUp Ziele um diese Einzelziele jederzeit sichtbar zu machen. Sie können diese Einzelziele auch in Aufgaben unterteilen, deren Fertigstellung zum Erreichen des Ziels beiträgt.

Mentoren ausbilden

Die Fähigkeit, als Mentor zu fungieren, kann auch ein Problem der Qualifikation sein. Beugen Sie dem mit regelmäßigen Schulungen für Mentoren vor:

Aktives Zuhören

Ermutigendes Feedback

Gemeinsame Problemlösung

Freigeben persönlicher Erfahrungen

Anpassung des Mentoring-Ansatzes an die Bedürfnisse des Mentees

Messen des Fortschritts und Optimieren

verfolgen Sie den Fortschritt bei wichtigen Metriken mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards ist ein hervorragendes Tool zur Messung des Fortschritts in verschiedenen Metriken. Passen Sie die Dashboards mit Widgets Ihrer Wahl an und überwachen Sie Updates in Echtzeit.

3. Fördern Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens

Geschäfte, die kontinuierliche Lernmöglichkeiten bieten, sind zu 92 % innovationsfreudiger und zu 37 % produktiver, findet Deloitte . Um Probleme mit der Qualifikation wirksam anzugehen, muss eine Kultur geschaffen werden, die Werte schafft und unterstützt kontinuierliches Lernen .

Nehmen Sie das Lernen in Ihre Unternehmensziele auf: Binden Sie das Lernen in die KPIs Ihrer Mitarbeiter ein. Sie können 10-15 % der Schlüssel-Ergebnisse eines Mitarbeiters für die Fortbildung reservieren.

Fördern Sie die Neugierde: Schaffen Sie einen sicheren Space, in dem Sie und Ihre Mitarbeiter Fragen stellen, neue Ideen erforschen, experimentieren und aus Fehlern lernen können, ohne Angst vor Verurteilung. Dies muss nicht unbedingt in Meetings oder Meetings stattfinden.

Diese Unterhaltungen können in Echtzeit und kontextbezogen mit einem Collaboration-Tool wie ClickUp stattfinden. Die ClickUp Chat-Ansicht fasst alle Unterhaltungen zusammen, so dass Mentoren und Mentees später leicht darauf zugreifen und sich darauf konzentrieren können.

kommunizieren Sie, geben Sie Feedback und bleiben Sie in Verbindung mit ClickUp

Ermöglichen Sie Selbstlernmöglichkeiten: Bezahlen Sie für Abonnements für E-Learning-Plattformen oder Zertifizierungen, damit Ihre Mitarbeiter lernen und ihre Fähigkeiten erweitern können. Es ist auch hilfreich, über Budgets für den Kauf von Büchern, die Teilnahme an Konferenzen usw. zu verfügen, die informelles Lernen ermöglichen. Eine Lern- und Entwicklungszulage oder ein Stipendium zeigt Ihren Mitarbeitern, dass Sie in ihr Wachstum und ihre Zukunftsfähigkeit investieren.

Ein Beispiel: Ein neu beförderter Teamleiter oder der Leiter einer technischen Abteilung aus einer anderen Branche braucht vielleicht Unterstützung bei wie man Führungsqualitäten entwickelt . In solchen Fällen ist das Selbststudium vielleicht der effektivste Weg.

4. Lernorientierte Überprüfungen erstellen

Menschen arbeiten auf das hin, von dem sie wissen, dass es bewertet wird. Machen Sie Lernen und Fortbildung zu einem Schlüssel für die Metriken Ihres Teams.

Instanz, die bei der Leistungsbeurteilung am Jahresende keine Lernziele festlegt, gibt es keinen Anreiz für die Mitarbeiter, sich weiterzubilden. Nutzen Sie eine software für das Kompetenzmanagement um Folgendes konsequent zu erledigen.

Aufnahme von Lernzielen für jeden Mitarbeiter

Überprüfen Sie regelmäßig die Fortschritte in Bezug auf die Lernziele

Veranlassen Sie die Mitarbeiter, das Gelernte in der Praxis anzuwenden und die Leistungsverbesserung zu bewerten

Die oben genannten Aufgaben könnten sich für ein Lern- und Entwicklungsteam wie ein Vollzeitjob anfühlen. In vielerlei Hinsicht ist es das auch. Allerdings bietet die Investition in die Lösung von Problemen bei den Fähigkeiten außerordentliche Vorteile.

Vorteile und Herausforderungen bei der Behandlung von Problemen mit den Fähigkeiten

Die Bewältigung von Problemen im Bereich der Qualifikationen befähigt eine Organisation mit:

Höhere Produktivität, da die Arbeit schneller und besser erledigt werden kann

Verbesserte Teameffizienz als Ergebnis einer sinnvolleren Zusammenarbeit

Bessere Problemlösungsfähigkeiten in der gesamten Hierarchie des Unternehmens

Zufriedenere Mitarbeiter, die durch Wachstumschancen motiviert werden

Höhere Arbeitszufriedenheit, Moral und geringere Fluktuation

Es ist jedoch nicht alles rosig. Die Bewältigung von Problemen im Zusammenhang mit der Qualifikation birgt auch eine Reihe von Herausforderungen.

Zunächst einmal ist es nicht immer angenehm, über ein "Problem mit den Fähigkeiten" zu sprechen. Einem Mitarbeiter zu sagen, dass er ein Problem mit seinen Fähigkeiten hat, klingt wie ein Verweis. Dies zu überwinden, erfordert Einfühlungsvermögen und Beharrlichkeit.

Oft haben Unternehmen nicht die Ressourcen, um Mitarbeiter zu schulen und zu betreuen. Auch Manager und leitende Angestellte sind mit Arbeit überhäuft, so dass sie keinen Space haben, um anderen zu helfen.

Und dann gibt es noch das grundlegende Problem, die Qualifikationslücke selbst zu erkennen. Hinzu kommt der Dunning-Kruger-Effekt, bei dem Personen mit geringen Fähigkeiten oder Kenntnissen ihre Kompetenz überschätzen. Diese Voreingenommenheit führt dazu, dass Qualifikationsdefizite fortbestehen und die Entwicklungsmöglichkeiten limitiert werden.

Mit ClickUp werden Fähigkeiten zum Problem

Veränderungen sind unvermeidlich, heißt es. Die Technologie wird sich verändern. Transformations-Tools wie GenAI werden immer wieder auftauchen. Ein Großteil der nicht-kreativen Arbeit wird automatisiert werden. Heute gängige Qualifikationen werden schon bald veraltet sein.

Daher ist es für jedes Unternehmen, das erfolgreich sein will, unverzichtbar, sich mit Problemen im Bereich der Fähigkeiten auseinanderzusetzen.

Noch wichtiger ist, dass die Probleme strategisch, organisiert und mitarbeiterorientiert angegangen werden müssen. Sie müssen Pläne für die Ausbildung aufstellen, Lehrmaterial erstellen, Lernprojekte entwickeln, Ziele setzen, Fortschritte verwalten und vieles mehr. Nur so kann ein nachhaltiger Weg zur Lösung des Problems geschaffen werden.

Um all dies und mehr zu erledigen, benötigen Sie ein robustes Projektmanagement-Tool wie ClickUp. Mit einem soliden Wissensmanagement, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement, zahlreichen vorlagen für Qualifikationsmatrizen und einer leistungsstarken KI hat ClickUp alles, was Sie brauchen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.

Planen, verwalten und verbessern Sie effektiv die Talente in Ihrem Unternehmen. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .