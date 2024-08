Wie man die schriftliche Kommunikation am Arbeitsplatz verbessert

Haben Sie schon einmal eine E-Mail an Ihr Team geschrieben und nur verwirrte Antworten erhalten, weil Ihre Nachricht nicht klar war? Oder haben Sie vielleicht eine Nachricht verschickt, um später festzustellen, dass sie mit Tippfehlern behaftet war, die zu Missverständnissen führen könnten?

Nach Angaben von Forbes sind bis zu 40% der Arbeitnehmer geben an, dass schlechte Kommunikation ihr Vertrauen in die Führung und ihr Team schmälert. Bei den Fernarbeitern lag dieser Wert bei 54 %.

Verschwendete Zeit gehört zu den schlimmsten Folgen schlechter Kommunikation, und es ist wichtiger als alles andere, dem entgegenzuwirken.

Effektive schriftliche Kommunikation ist notwendig, egal ob es darum geht, die Kameradschaft im Team zu stärken oder Marketingkampagnen zu entwerfen. Von Ingenieuren, die technische Spezifikationen übermitteln, bis hin zu Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die die Patientenversorgung dokumentieren, sorgt eine klare Schreibweise für Genauigkeit und vermeidet kostspielige Fehler.

Juristische Verträge und Finanzberichte sind auf eine präzise Sprache angewiesen, um Missverständnisse zu vermeiden. Sogar in kreativen Bereichen wie dem Design ist man bei Vorschlägen, Präsentationen und Kundengesprächen auf schriftliche Kommunikation angewiesen. Schriftliche Kommunikation überbrückt kulturelle Unterschiede und überwindet Zeitzonen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie Ihre schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten bei der Arbeit verbessern und die gefürchteten Nachfragen "Was meinten Sie?" vermeiden können.

Warum sind schriftliche Kommunikationsfähigkeiten so wichtig?

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Michael ist ein ausgezeichneter Mitarbeiter, der vorbildliche Leistungen erbringt. Er hat die außergewöhnliche Fähigkeit, den Markt zu erforschen und Informationen zu finden, die sonst niemand hat. Seine Branchenerfahrung und seine Recherchefähigkeiten machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Unternehmen.

Wenn er jedoch seine Erkenntnisse in einen Bericht umsetzt, führt dies oft zu Verwirrung. Die Informationen sind selten strukturiert, es gibt grammatikalische Fehler, und es fehlt an Kohärenz.

Warum ist das so? Weil seine schriftliche Kommunikation nicht seine Stärke ist.

Hier erfahren Sie, wie gute schriftliche Kommunikationsfähigkeiten Michael helfen können:

Führungsqualitäten demonstrieren : Die Fähigkeit, Ideen und Lösungen in einer leicht verständlichen Art und Weise zu artikulieren, die die Fähigkeit zur Führung eines Teams unterstreicht

: Die Fähigkeit, Ideen und Lösungen in einer leicht verständlichen Art und Weise zu artikulieren, die die Fähigkeit zur Führung eines Teams unterstreicht Steigerung der betrieblichen Effizienz : Die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen und Fehlern wird minimiert, wodurch die Prozesse gestrafft und beschleunigt werden

: Die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen und Fehlern wird minimiert, wodurch die Prozesse gestrafft und beschleunigt werden Bessere berufliche Beziehungen : Aufbau von Vertrauen und Zufriedenheit innerhalb des Teams und mit externen Stakeholdern

: Aufbau von Vertrauen und Zufriedenheit innerhalb des Teams und mit externen Stakeholdern Erleichtert das kollektive Wachstum: Fördert das allgemeine Wachstum und den Erfolg innerhalb einer Organisation durch effektive Kommunikation und verbesserte gegenseitige Beziehungen

Schauen wir uns die verschiedenen Arten der schriftlichen Kommunikation an, die Mitarbeitern wie Michael helfen können, ihre Ergebnisse besser zu vermitteln und durch ihre Arbeit eine größere Wirkung zu erzielen.

Arten der schriftlichen Kommunikation

Alles, was Sie einer anderen Person schriftlich mitteilen, ist schriftliche Kommunikation.

Dabei kann es sich um formelle oder informelle Kommunikation handeln, die unterschiedliche Geltungsbereiche haben kann.

Formelle Kommunikation

Entscheidungen, Vorschläge und Vereinbarungen sind Teil der formellen Kommunikation, die die berufliche Interaktion unterstützt. Formelle schriftliche Kommunikation umfasst:

E-Mails : Nach den neuesten E-Mail-Statistiken,300.4 Milliarden Arbeits-E-Mails werden täglich verschickt und empfangen. Sowohl die interne Kommunikation zwischen Kollegen, Teams und Abteilungen als auch die externe Korrespondenz mit Kunden, Lieferanten und Interessengruppen erfolgt über E-Mail

: Nach den neuesten E-Mail-Statistiken,300.4 Milliarden Arbeits-E-Mails werden täglich verschickt und empfangen. Sowohl die interne Kommunikation zwischen Kollegen, Teams und Abteilungen als auch die externe Korrespondenz mit Kunden, Lieferanten und Interessengruppen erfolgt über E-Mail Memos und Benachrichtigungen : Diese sind ein Teil der internen Kommunikation, die sich mit Anliegen wie Sitzungsankündigungen und Richtlinienänderungen befassen

: Diese sind ein Teil der internen Kommunikation, die sich mit Anliegen wie Sitzungsankündigungen und Richtlinienänderungen befassen Berichte : Geschäftsberichte sind umfassende Dokumente, die zur Darstellung von Daten, finanziellen Ergebnissen, individuellen oder Teamleistungen, Projektfortschritten und -ergebnissen verwendet werden

: Geschäftsberichte sind umfassende Dokumente, die zur Darstellung von Daten, finanziellen Ergebnissen, individuellen oder Teamleistungen, Projektfortschritten und -ergebnissen verwendet werden Vorschläge: Geschäftsvorschläge, Projektvorschläge und Dokumentationen sind eine wichtige Quelle für den Austausch von Ideen mit bestehenden und potenziellen Kunden

Informelle Kommunikation

Man muss nicht immer eine E-Mail verfassen oder einen Bericht schreiben. Manchmal reicht es aus, einfache Nachrichten auszutauschen, insbesondere bei Kommunikation im hybriden Arbeitsbereich . Zu diesen Arten der informellen schriftlichen Kommunikation gehören:

Textnachrichten : Die weniger formelle Interaktion zwischen Kollegen erfolgt über Sofortnachrichten, um schnellere Antworten zu erhalten

: Die weniger formelle Interaktion zwischen Kollegen erfolgt über Sofortnachrichten, um schnellere Antworten zu erhalten Interne Newsletters: Zusätzlich zu den Newslettern, die an externe Abonnenten verschickt werden, versenden Unternehmen manchmal interne Newsletter mit beiläufigen Aktualisierungen und Ankündigungen von Unternehmensveranstaltungen oder -aktivitäten

Wie können Sie also Ihr Schreiben am Arbeitsplatz verbessern? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus!

Wie Sie Ihre schriftliche Kommunikation am Arbeitsplatz verbessern können

Die Beherrschung der schriftlichen Kommunikation ist gar nicht so mühsam, wenn man den richtigen Leitfaden hat. Wir haben einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden erstellt, der Ihnen dabei hilft, alle Grundlagen abzudecken und die Auswirkungen der schriftlichen Kommunikation zu verstehen.

1. Beginnen Sie mit den Grundlagen: Überprüfen Sie Grammatik und Rechtschreibung

Die wichtigste Voraussetzung für eine klare und leicht verständliche Kommunikation ist grammatikalische Korrektheit.

Ein Satz wie der folgende kann Verwirrung stiften:

John bereitet letzte Woche die Präsentation vor.

Es ist nicht klar, ob die Präsentation letzte Woche vorbereitet wurde und abgeschlossen ist oder ob sie gerade vorbereitet wird.

Ebenso reicht eine falsche Schreibweise aus, um die Bedeutung des Satzes völlig zu verändern. Zum Beispiel,

Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Personalakten bis Freitag aktualisiert werden vs. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Personalakten bis Freitag aktualisiert werden.

Während sich Personalakten hier auf persönliche Unterlagen beziehen können, bezieht sich das Wort Personal auf Akten, die sich auf Personen beziehen, die in einer Organisation beschäftigt sind.

Tools wie Grammarly helfen Ihnen, Grammatik- und Rechtschreibfehler zu korrigieren. Sie können verwenden Grammarly-Integration von ClickUp um kohärent und fehlerfrei auf der Plattform zu kommunizieren. Sie hilft Ihnen nicht nur bei der fehlerfreien Kommunikation, sondern rationalisiert auch die Zusammenarbeit.

2. Sorgen Sie für Klarheit, Prägnanz und Kohärenz (die 3 Ks der Kommunikation)

Effektive Kommunikation beruht auf den 3 Ks der Kommunikation:

Klar : Stellt sicher, dass die Botschaften ohne Verwirrung, Fehlinterpretation oder Zweifel verstanden werden

: Stellt sicher, dass die Botschaften ohne Verwirrung, Fehlinterpretation oder Zweifel verstanden werden Prägnant : Eliminiert unnötige Ausdrücke, um sicherzustellen, dass die Botschaft auf den Punkt kommt

: Eliminiert unnötige Ausdrücke, um sicherzustellen, dass die Botschaft auf den Punkt kommt Kohärent: Stellt einen zuverlässigen Kommunikationsfluss für reibungslose und effektive Interaktionen sicher

Sie sollten bestrebt sein, jede Nachricht auf der Grundlage dieser Kommunikationssäulen zu verfassen, von einer kurzen E-Mail bis hin zu einem längeren Projektbericht.

So stellen Sie sicher, dass Ihr geschriebenes Wort Aufmerksamkeit erregt, die Entscheidungsfindung unterstützt, die Zeit des Empfängers für das Lesen des Berichts respektiert und Fehlinterpretationen verhindert.

3. Strukturieren Sie Ihre Nachrichten effektiv

Auch wenn Ihre Nachricht in Bezug auf Grammatik, Rechtschreibung und Prägnanz einwandfrei ist, kann sie dennoch unwirksam sein.

Woran liegt das? Der Fluss der Nachricht ist möglicherweise nicht auf den Punkt.

Jede Form der schriftlichen Kommunikation hat, wie jede Geschichte, eine bestimmte Struktur - einen Anfang, eine Mitte und ein Ende.

Organisierte Informationen bieten einen logischen Fluss, der dem Leser hilft, sie schneller zu verstehen.

Je nach Thema Ihrer Mitteilung können Sie Ihre Informationen und Meinungen auf der Grundlage von Ursache/Wirkung, Problem/Lösung, chronologischer Reihenfolge und anderen Faktoren darstellen.

4. Verwenden Sie in der schriftlichen Kommunikation ein vielfältiges Vokabular und einen unterschiedlichen Tonfall

Ein vielfältiges Vokabular hilft Ihnen, das am besten geeignete Wort zur Beschreibung einer Sache zu finden. Das macht geschäftliche Texte nicht nur verständlicher, sondern auch prägnanter. Sie können Dinge in weniger Worten und mit mehr Wirkung ausdrücken.

Der richtige Tonfall kann den Unterschied ausmachen zwischen dem Gewinn eines begehrten Kunden und dem endgültigen Scheitern einer Geschäftsbeziehung. Ein harmonischer, höflicher und rücksichtsvoller Ton vermittelt einen positiven Eindruck und sorgt dafür, dass Ihre Kommunikation den Werten Ihres Unternehmens treu bleibt.

Lassen Sie uns die Bedeutung des richtigen Vokabulars und Tons anhand eines Beispiels verstehen.

Wortschatz:

Starkes Vokabular: Stellen Sie sich eine E-Mail an einen Kunden über eine Projektverzögerung vor. Anstatt zu sagen: "Das Projekt verzögert sich auf unbestimmte Zeit", könnten Sie schreiben: "Wir stehen vor einem unvorhergesehenen Hindernis, das sich auf den Zeitplan des Projekts ausgewirkt hat." Dies vermittelt die Ernsthaftigkeit ohne Negativität und ermöglicht eine professionellere Erklärung

Stellen Sie sich eine E-Mail an einen Kunden über eine Projektverzögerung vor. Anstatt zu sagen: "Das Projekt verzögert sich auf unbestimmte Zeit", könnten Sie schreiben: "Wir stehen vor einem unvorhergesehenen Hindernis, das sich auf den Zeitplan des Projekts ausgewirkt hat." Dies vermittelt die Ernsthaftigkeit ohne Negativität und ermöglicht eine professionellere Erklärung Schwaches Vokabular: Wenn Sie allgemeine Begriffe wie "Sachen" oder "Ding" verwenden, kann Ihr Text unklar werden. Anstatt beispielsweise zu sagen: "Wir müssen einige Dinge umstellen", sollten Sie genauer sein: "Wir müssen einige wichtige Geräte umstellen."

Auch Jargon kann ein Problem darstellen. Die Verwendung von Fachausdrücken gegenüber einem Kunden, der sie vielleicht nicht versteht, führt nur zu Verwirrung

*Ton:

Positiver Ton: In einer Leistungsbeurteilung klingt es ermutigender, die "entwicklungsfähigen Bereiche" eines Mitarbeiters mit Verbesserungsvorschlägen hervorzuheben, als einfach zu sagen, dass er "zu wenig leistet"

In einer Leistungsbeurteilung klingt es ermutigender, die "entwicklungsfähigen Bereiche" eines Mitarbeiters mit Verbesserungsvorschlägen hervorzuheben, als einfach zu sagen, dass er "zu wenig leistet" Negativer Ton: Ein aggressiver Ton in einer Verhandlungs-E-Mail, wie z. B. "Wir brauchen jetzt eine Entscheidung", kann nach hinten losgehen. Ein kooperativerer Ansatz wie "Lassen Sie uns die nächsten Schritte besprechen, um eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung zu erzielen", fördert eine bessere Arbeitsbeziehung

Durch die Verwendung eines aussagekräftigen Vokabulars und die Beibehaltung eines professionellen Tons wird die schriftliche Kommunikation klar, prägnant und wirkungsvoll, was letztendlich zu besseren Arbeitsbeziehungen und besseren Geschäftsergebnissen führt.

5. Lesen Sie häufig: Tipps zur Verbesserung des Textverständnisses

Ein hervorragender Weg, um bessere Schreibfähigkeiten zu kultivieren, ist, mehr zu lesen. Es verbessert auf natürliche Weise Ihre Schreibfähigkeiten, da Sie verschiedene Schreibstile, Perspektiven, Vokabeln und Argumente kennenlernen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihr Leseverständnis verbessern können:

Machen Sie sich Notizen und fassen Sie die wichtigsten Punkte Ihrer Lektüre zusammen , um sie in Ihrem Text zu vertiefen

, um sie in Ihrem Text zu vertiefen Zerlegen Sie die Informationen in intelligente Teile , um sie umfassender darzustellen

, um sie umfassender darzustellen Entwerfen Sie ein Frage-und-Antwort-Szenario in Ihrem Kopf und beantworten Sie alle Fragen, die im Kopf des Lesers auftauchen könnten

6. Effektiv schreiben: Übung macht den Meister

Es gibt keinen besseren Lehrer als die Praxis - je mehr Sie üben, desto schneller werden Sie zur Perfektion gelangen. Wenn du jedes Mal, wenn du etwas schreibst, mit einer "Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe"-Mail zurückkommst, gibt es etwas zu lernen.

Sie können aus Ihren Fehlern lernen und auch daraus, wie andere Menschen kommunizieren. Achten Sie zum Beispiel auf eine gut strukturierte und formulierte E-Mail, wenn Sie sie sehen. Versuchen Sie, die Vorgehensweise nachzuahmen.

Wenn Sie sich also regelmäßig mit qualitativ hochwertiger schriftlicher Kommunikation beschäftigen, werden Sie Ihren Wortschatz, Ihre Grammatik, Ihre Präsentation und Ihren Schreibstil verbessern.

Hier sind einige der besten Buchempfehlungen unseres Teams zur Verbesserung Ihrer Schreibfähigkeiten im Geschäftsleben:

Everybody Writes von Ann Handley : Deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter das Schreiben klarer und prägnanter E-Mails, das Verfassen überzeugender Blogbeiträge und das Erstellen effektiver Inhalte für soziale Medien

: Deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter das Schreiben klarer und prägnanter E-Mails, das Verfassen überzeugender Blogbeiträge und das Erstellen effektiver Inhalte für soziale Medien The Elements of Style von William Strunk Jr. und E.B. White: Bietet klare und präzise Ratschläge zu Grammatik, Zeichensetzung und Stil

Bietet klare und präzise Ratschläge zu Grammatik, Zeichensetzung und Stil HBR Guide to Better Business Writing von Bryan A. Garner: Bietet praktische Ratschläge zum Verfassen klarer, prägnanter und überzeugender Geschäftsdokumente. Garner gibt Tipps zur Strukturierung Ihrer Texte, zur Verwendung starker Verben und zur Vermeidung von Fachjargon

7. Suchen Sie nach konstruktiver Kritik und Feedback: Ein Werkzeug für Wachstum

Feedback gibt Aufschluss über verbesserungswürdige Bereiche und hilft dem Einzelnen, seine Klarheit, Kohärenz und Wirkung zu verbessern.

Sie können z. B. ein Feedback von jemandem einholen, der Probleme hatte, Ihre E-Mail zu verstehen oder sie ganz falsch interpretiert hat. Wenn Sie herausfinden, wo die Ursache für die Verwirrung lag, können Sie solche Vorfälle in Zukunft vermeiden.

Indem Sie Feedback erhalten und darauf reagieren, können Sie die Kommunikation mit Ihrem Team stärken und Vertrauen aufbauen.

Dies trägt zur persönlichen Entwicklung und zu einem produktiveren Arbeitsumfeld bei, in dem eine klare und effektive Kommunikation für das Erreichen der Unternehmensziele von zentraler Bedeutung ist.

8. Korrekturlesen für erfolgreiche schriftliche Kommunikation

Manchmal ist ein Fehler nicht auf falsche Rechtschreibung oder Grammatik zurückzuführen, sondern auf ein Versehen. Es ist am besten, diese kleinen Fehler selbst zu erkennen, bevor jemand anderes Sie darauf hinweist.

Wie können Sie das tun? Indem Sie Ihre schriftlichen Arbeiten Korrektur lesen.

**Das Korrekturlesen hilft Ihnen, Fehler in Grammatik, Zeichensetzung, Rechtschreibung und Formatierung zu erkennen, die sich erheblich darauf auswirken können, wie Ihre Botschaft wahrgenommen wird

Ein weiterer Vorteil des Korrekturlesens besteht darin, dass Sie sich einmal in die Lage des Lesers versetzen und überprüfen können, ob die Nachricht Sinn macht.

Daher ist es immer empfehlenswert, das Geschriebene zu lesen, bevor Sie auf "Senden" klicken.

9. Verwenden Sie Schreibwerkzeuge und Software wie ClickUp

Wie wäre es, wenn Sie einen Schreibassistenten hätten, der Ihre gesamte schriftliche Kommunikation verwaltet, E-Mails von Grund auf neu verfasst, Fehler korrigiert und für eine effektive Kommunikation sorgt?

Smart Tools zum Schreiben von E-Mails lassen diesen Traum Wirklichkeit werden, indem sie leistungsstarke grammatikalische Korrekturen und starke Satzstrukturen vorschlagen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz ist es außerdem möglich, einen kompletten schriftlichen Vorschlag, eine E-Mail oder eine Nachricht automatisch von Grund auf zu erstellen.

Sie müssen nicht mehr stundenlang an einem Geschäftsdokument feilen, bevor Sie es abschicken. Künstliche Intelligenz deckt alle Ihre Schreibanforderungen ab, ganz gleich, ob Sie einen Beispiel für eine Abwesenheitsnotiz oder ein Geschäftsvorschlag.

ClickUp, eine All-in-One-Projektmanagement-Software und ein Tool für die Kommunikation am Arbeitsplatz, macht dies über seinen KI-Copiloten möglich, ClickUp Brain . Sein AI Writer for Work hilft bei der Verwaltung Ihrer gesamten Kommunikation und perfektioniert Ihr Schreiben bei der Arbeit durch seine integrierte Rechtschreibprüfung und Schreibverbesserungsqualitäten.

Effektive schriftliche Kommunikation in Form von E-Mails, Nachrichten, Vorschlägen und Berichten mit ClickUp Brain

Egal, ob Sie auf eine E-Mail antworten, einen Haufen Rohdaten in verständliche Tabellen umwandeln, Antworten auf FAQs durch eine Hilfe-Authoring-Tool oder Projektzusammenfassungen und Berichte im Handumdrehen zu erstellen, erledigt es diese Aufgabe für Sie. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Eingabeaufforderung zu schreiben, in der Sie genau beschreiben, was Sie wollen, und Sie erhalten im Handumdrehen eine gut geschriebene Antwort.

Schon aufgeregt? Das Beste kommt noch! Sie können auch Abschriften von mündlicher Kommunikation erstellen und Fragen zu Besprechungen schnell beantworten mit diesem Tool für die Kommunikation am Arbeitsplatz .

Müssen Sie häufig E-Mails oder Berichte verschicken? ClickUp Brain hilft Ihnen bei der Erstellung einer Vorlage für einen Kommunikationsplan und sogar Memo-Vorlagen um Zeit zu sparen und die Konsistenz zu wahren.

ClickUp bringt Sie auch durch seine Chat-Funktion näher an Ihre Kollegen und Teammitglieder heran. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen jonglieren, um sich zu koordinieren und bei alltäglichen Aufgaben in Verbindung zu bleiben, Feedback-Sitzungen oder Kundenkommunikation. Die Chat-Ansicht von ClickUp bringt alles unter ein Dach und vereinfacht die Kommunikation und das gesamte Aufgabenmanagement um ein Vielfaches.

Verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit in Teams mit ClickUp Chat View

Mit der Chat-Ansicht von ClickUp können Sie:

Aktionspunkte zuweisen und die Teamkoordination mit Echtzeit-Chatkanälen verbessern

mit Echtzeit-Chatkanälen verbessern Schnellen Zugriff auf wichtige Informationen durch Freigabe von Projektlinks und Einbettung von Anhängen ermöglichen

ermöglichen Für visuelle Klarheit in der schriftlichen Kommunikation sorgen, indem Sie Nachrichten mit Codeblöcken, Aufzählungszeichen und Bannern formatieren

formatieren Bei Bedarf über direkte Nachrichten mit Kollegen und Kunden in Kontakt treten

in Kontakt treten Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich auf organisationsweite Kanäle für Live-Updates und allgemeine Ankündigungen einstellen

ClickUp kann die schriftliche Kommunikation erheblich erleichtern. Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, sollten Sie dennoch die alltäglichen Kommunikationsbarrieren beachten.

Herausforderungen in der schriftlichen Kommunikation

Es gibt eine Reihe von Hindernissen, die einer effektiven schriftlichen Kommunikation im Wege stehen, angefangen bei der Sicherstellung von Klarheit und Prägnanz bis hin zum Umgang mit Ton und Kontext. Sie machen die Kommunikation verwirrend, ineffektiv oder sogar überflüssig.

Schauen wir uns die Herausforderungen der Kommunikation im Arbeitsbereich und zeigen Wege auf, wie Sie diese überwinden können.

1. Gemeinsame Hindernisse überwinden

Die drei größten Hindernisse in der schriftlichen Kommunikation sind Mehrdeutigkeit, Redundanz und Jargon. Wenn Sie nicht genügend Kontext liefern, kann Ihre Kommunikation mehrdeutig werden, wenn Sie den Zweck und die Ziele der Kommunikation nicht kennen, kann sie redundant werden, und wenn Sie nicht klar und einfach schreiben, können Sie sich einem übermäßigen Jargon aussetzen.

Lösung: Verwenden Sie eine klare, geradlinige Sprache, definieren Sie notwendige Begriffe und lassen Sie unnötige Wörter weg.

2. Verstehen Sie Ihr Publikum

Verschiedene Interessengruppen haben unterschiedliche Erwartungen, Vorlieben und Verständnisniveaus. Der größte Fehler, den Sie begehen können, wenn Sie beim Schreiben die besonderen Merkmale und Eigenschaften Ihrer Zielgruppe nicht berücksichtigen, führt zu Missverständnissen, Verwirrung oder Desinteresse.

Lösung_ : Passen Sie Ihre Kommunikation und Kernbotschaft an den Wissensstand, das Interesse und das Kommunikationsziel Ihrer Zielgruppe an, um Klarheit und Engagement zu erreichen

3. Kontextualisierung schriftlicher Kommunikation

Ein fehlender Kontext führt oft zu Verwirrung. Selbst wenn Sie alle Informationen einbeziehen, kann das Team aufgrund der fehlenden Kontextualisierung nicht auf sie reagieren. Alle Bemühungen sind umsonst, wenn Sie den Zweck Ihrer Kommunikation nicht klären.

Lösung : Sorgen Sie für eine klare und zielgerichtete Kontextualisierung der schriftlichen Kommunikation, um Verwirrung zu vermeiden und effektives Handeln zu erleichtern

Beispielszenario: Sie sind Marketing-Manager und brauchen das Design-Team, um Grafiken für soziale Medien für eine bevorstehende Produkteinführung zu erstellen.

Ohne Kontext:

Betreff: Grafiken für soziale Medien benötigt

Hallo Team,

wir brauchen Social Media Grafiken für die bevorstehende Produkteinführung. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben

Mit Kontext:

_Betreff: Social-Media-Grafiken für die Einführung eines Produkts benötigt

Hallo Team,

wir freuen uns, die Markteinführung unseres neuen Produkts, [Produktname], am [Einführungsdatum] anzukündigen!

um Begeisterung zu erzeugen, brauchen wir auffällige Grafiken für unsere Plattformen (Facebook, Instagram, Twitter)

hier sind einige wichtige Details, die bei der Gestaltung der Grafiken zu beachten sind:_

_Zielgruppe: {Zielgruppenbeschreibung}

stimme und Ton der Marke: [Beschreibung von Markensprache und -tonalität]

_Kernbotschaften: [Schlüsselbotschaften, die Sie vermitteln wollen]

einführungsdatum: [Einführungsdatum]_

bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben oder weitere Erläuterungen benötigen

Beispiele für effektive schriftliche Kommunikation am Arbeitsplatz

Da wir nun wissen, was eine effektive schriftliche Kommunikation ausmacht und wie man sie erreicht, wollen wir uns nun drei häufige Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz ansehen und herausfinden, wie man sie effektiv angeht:

1. Projektvorschläge

Ein gut geschriebener Projektvorschlag dient als Fahrplan, der den Zweck, die Ziele und den Ausführungsplan des Projekts detailliert beschreibt. Er enthält in der Regel:

Einleitung: Kurze Erläuterung des Projektkonzepts und seiner Bedeutung

Kurze Erläuterung des Projektkonzepts und seiner Bedeutung Zielsetzung: Klare Darstellung der gewünschten Ergebnisse

Klare Darstellung der gewünschten Ergebnisse Umfang: Definiert die Projektgrenzen und die zu erbringenden Leistungen

Definiert die Projektgrenzen und die zu erbringenden Leistungen Methodik: Erläutert den Ansatz zur Erreichung der Ziele

Erläutert den Ansatz zur Erreichung der Ziele Ressourcen: Nennt die benötigten Personen, Werkzeuge und das Budget

Nennt die benötigten Personen, Werkzeuge und das Budget Nutzen: Hebt die positiven Auswirkungen des Projekts auf die Organisation hervor

Hebt die positiven Auswirkungen des Projekts auf die Organisation hervor Risikobewertung: Nennt mögliche Herausforderungen und Pläne zur Risikominderung

Nennt mögliche Herausforderungen und Pläne zur Risikominderung Schlussfolgerung: Fasst den Vorschlag zusammen und bekräftigt das Nutzenversprechen

Durch die Bereitstellung eines umfassenden Überblicks gewinnt ein Projektvorschlag die Zustimmung der Interessengruppen und schafft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt.

2. Follow-up-E-Mails

Effektive Follow-up-E-Mails stellen sicher, dass nach Sitzungen oder Diskussionen alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Eine gut strukturierte E-Mail sollte Folgendes enthalten:

Klare Betreffzeile: Gibt den Zweck der E-Mail an (z. B. "Nachbereitung der Teamsitzung - Aktionspunkte")

Gibt den Zweck der E-Mail an (z. B. "Nachbereitung der Teamsitzung - Aktionspunkte") Zusammenfassung der Sitzung: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten besprochenen Punkte

Kurze Zusammenfassung der wichtigsten besprochenen Punkte Aktionspunkte: Auflistung spezifischer Aufgaben mit zugewiesenen Verantwortlichen und Fristen

Auflistung spezifischer Aufgaben mit zugewiesenen Verantwortlichen und Fristen Nächste Schritte: Skizzieren Sie den Plan für das weitere Vorgehen

Skizzieren Sie den Plan für das weitere Vorgehen Aufforderung zum Handeln: Ermutigt die Empfänger, den Erhalt zu bestätigen und Fragen zu stellen

Klare Follow-up-E-Mails fördern die Verantwortlichkeit, halten Projekte auf Kurs und verbessern die Gesamtproduktivität des Teams.

Hier ein Beispiel für eine gut formulierte Follow-up-E-Mail:

Betreff: Nachbereitung der Aktionspunkte aus der Teambesprechung

Liebes Team,

Ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie gut. Ich möchte die Ergebnisse unserer jüngsten Teambesprechung vom [Datum] nachbereiten. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Aktionspunkte und ihre jeweiligen Fristen:

Aktionspunkt 1: Markttrends untersuchen

Zugewiesen an: [Name des Teammitglieds]

Deadline: [Spezifisches Datum]

Aktionspunkt 2: Projektzeitplan aktualisieren

Zugewiesen an: [Name des Teammitglieds]

Deadline: [Spezifisches Datum]

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieser E-Mail und lassen Sie mich wissen, ob Herausforderungen oder Anpassungen in Bezug auf diese Aufgaben erforderlich sind. Unser nächstes Teamtreffen ist für das nächste Datum angesetzt, um den Fortschritt zu überprüfen und eventuelle Aktualisierungen zu besprechen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir unsere Ziele effizient erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihr Name]

[Your Position]

[Ihre Kontaktinformationen]

3. Fortschrittsberichte

Regelmäßige Fortschrittsberichte halten die Beteiligten auf dem Laufenden und zeigen den Projektfortschritt. Ein gut geschriebener Bericht enthält in der Regel:

Zusammenfassung: Prägnante Darstellung der wichtigsten Ergebnisse und der aufgetretenen Hindernisse

Prägnante Darstellung der wichtigsten Ergebnisse und der aufgetretenen Hindernisse Projektaufgaben: Einzelheiten zu abgeschlossenen Aufgaben und anstehenden Meilensteinen

Einzelheiten zu abgeschlossenen Aufgaben und anstehenden Meilensteinen Herausforderungen: Nennt alle Probleme, die den Fortschritt beeinträchtigen, und schlägt Lösungen vor

Nennt alle Probleme, die den Fortschritt beeinträchtigen, und schlägt Lösungen vor Nächste Schritte: Klare Darstellung des Aktionsplans für den nächsten Berichtszeitraum

Fortschrittsberichte fördern das Vertrauen, zeigen Verbesserungsmöglichkeiten auf und sichern den Projekterfolg, indem sie einen transparenten Überblick über den Projektfortschritt geben.

Wenn Sie diese Grundsätze der Klarheit, des Zwecks und der Maßnahmen befolgen, können Sie eine effektive schriftliche Kommunikation erstellen, die in jeder Arbeitsumgebung zu Ergebnissen führt.

Schriftliche Kommunikation mit ClickUp verbessern

Effektive schriftliche Kommunikation ist das Rückgrat einer reibungslosen Zusammenarbeit, eines störungsfreien Arbeitsablaufs und gesunder Teambeziehungen. Sie können Ihre schriftliche Kommunikation verbessern, indem Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen und eine Komponente nach der anderen perfektionieren. Je mehr Sie lesen und schreiben, desto besser werden Ihre schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten.

Die ClickUp-Funktionen für die schriftliche Kommunikation, wie ClickUp Brain und Chat View, können die Zusammenarbeit im Team vereinfachen und eine fehlerfreie Kommunikation gewährleisten. Mit dieser externen und internen Kommunikationssoftware können Sie Ihre bestehenden Texte verbessern, Memos, Berichte, E-Mails und vieles mehr von Grund auf neu schreiben und Vorlagen für die Zukunft erstellen - alles an einem Ort. Für ClickUp anmelden um die schriftliche Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz schneller, einfacher und effektiver zu gestalten.