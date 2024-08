10 Hilfeerstellungswerkzeuge für technische Redakteure im Jahr 2024

Als technischer Redakteur ist es Ihre Aufgabe, wichtige Informationen in klaren, leicht lesbaren Texten bereitzustellen. Allein die Formatierung kann Stunden in Anspruch nehmen.

Unabhängig davon, ob Sie Benutzerhandbücher, Hilfedateien oder Online-Hilfe-FAQs verfassen, sind Tools zur Erstellung von Hilfetexten (HAT) ein Muss. Mit der richtigen Software an Ihrer Seite wird es Ihnen leichter fallen, Online-Dokumentation in Lichtgeschwindigkeit zu erstellen, zu verwalten und zu verteilen. ⚡

In diesem Leitfaden erklären wir, was Tools zur Erstellung von Hilfedokumenten sind und warum Sie so schnell wie möglich ein solches Tool benötigen. Außerdem geben wir einige HAT-Features frei, die Sie unbedingt brauchen, sowie unsere Top 10 der bevorzugten Softwarelösungen für die Erstellung von Hilfetexten.

Was ist ein Help Authoring Tool (HAT)?

Help Authoring Tools sind spezialisierte Software, die von technischen Verfassern zur Erstellung von Hilfedokumentation verwendet werden. Diese Tools verfügen in der Regel über einen WYSIWYG-Editor (What You See Is What You Get), mit dem Sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, während die Software die komplizierte Formatierung und Indexierung übernimmt. HATs geben sogar Texte in verschiedenen Formaten aus, darunter HTML, CHM, ePub, XML und RTF. 📚

Sicherlich ist es möglich, technische Texte ohne einen HAT zu schreiben, aber Sie sollten sich überlegen, ob Sie nicht auch einen HAT einsetzen wollen:

Zeitersparnis durch Vorlagen und vorformatiertes Styling

Inhalte einmal zu erstellen und sie für alle Plattformen und Formate freizugeben

Ihre Texte automatisch zu indexieren und zu organisieren

Lokalisierung von Texten mit integrierten Tools für das Übersetzungsmanagement

Features, die ein Tool zum Verfassen von Hilfetexten aufweisen sollte

Jedes HAT ist ein wenig anders, aber wir empfehlen eines mit Funktionen wie:

Eine benutzerfreundliche Oberfläche: Je kleiner die Lernkurve, desto schneller werden Sie mit dem Schreiben beginnen können

benutzerfreundliche Je kleiner die Lernkurve, desto schneller werden Sie mit dem Schreiben beginnen können Single-Source Authoring: Dieses Feature ist eine echte Zeitersparnis. Sie ermöglicht es Ihnen, Inhalte einmal zu erstellen und sie mit einem einzigen Klick in verschiedenen Formaten zu veröffentlichen

Dieses Feature ist eine echte Zeitersparnis. Sie ermöglicht es Ihnen, Inhalte einmal zu erstellen und sie mit einem einzigen Klick in verschiedenen Formaten zu veröffentlichen Vorlagen: Vorgefertigte Vorlagen beschleunigen den Schreibprozess und geben Ihrem Text ein einheitliches Aussehen

Vorgefertigte Vorlagen beschleunigen den Schreibprozess und geben Ihrem Text ein einheitliches Aussehen Integrationen: Ein gutes Tool zum Verfassen von Hilfetexten sollte sich in andere Tools integrieren lassen, die Sie bereits verwenden, z. B. Microsoft Word-Dokumente oder beliebte SaaS-Tools

Ein gutes Tool zum Verfassen von Hilfetexten sollte sich in andere Tools integrieren lassen, die Sie bereits verwenden, z. B. Microsoft Word-Dokumente oder beliebte SaaS-Tools Versionskontrolle: Nachverfolgung von Änderungen, Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Verwaltung verschiedener Versionen des Dokuments ohne Verlust von Arbeit

Nachverfolgung von Änderungen, Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Verwaltung verschiedener Versionen des Dokuments ohne Verlust von Arbeit Projektmanagement: Das Organisieren von Inhalten, das Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder und das Überwachen des Fortschritts ist mit einem integrierten Workflow viel einfacher

Das Organisieren von Inhalten, das Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder und das Überwachen des Fortschritts ist mit einem integrierten Workflow viel einfacher CCMS: Mit einem Component Content Management System (CCMS) können Sie Texte als modulare Snippets erstellen, die sich leicht anpassen und in einer Wissensdatenbank wiederverwenden lassen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, wenn Ihre Dokumentation eine Menge sich wiederholender Texte enthält

Sie sind ein Experte darin, technisches Kauderwelsch in klare, prägnante Benutzerhandbücher zu übersetzen. Konzentrieren Sie sich auf den Inhalt und nutzen Sie für alles andere eine der 10 besten Softwareoptionen für die Erstellung von Hilfetexten.

Verwendung von ClickUp AI zur Erstellung eines Blogbeitrags in ClickUp Docs aus einer einfachen Eingabeaufforderung, um Details und andere wichtige Aspekte hinzuzufügen

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Sie könnten einen Zauberstab schwingen und Ihre Arbeit, Ihre Kommunikation und Ihre Dokumente an einen Ort bringen? 🧙

Dafür brauchen Sie keinen Zauberstab: Verwenden Sie einfach ClickUp. Die bevorzugte Projektmanagement-Plattform des Universums ist auch eines der besten Tools für die Erstellung von Hilfe.

Sie fasst Ihre Arbeit, Dateien und Daten an einem Ort zusammen und ermöglicht so eine vollständig anpassbare Erfahrung.

Wir wissen, dass Sie ein Schreibprofi sind, aber ClickUp AI gibt den Autoren eine helfende Hand. Diese KI-gestütztes Schreib-Tool überprüft schnell auf Tippfehler, formatiert Texte und fasst sie zusammen.

Es funktioniert mit allen Projekten, Aufgaben, Dokumenten, Vorlagen und mehr. 🦾 ClickUp Dokumente ist ein Cloud-basiertes Textverarbeitungsprogramm, das sich perfekt für externe und hybride technische Redakteure eignet. Als Tool zur Erstellung von Hilfetexten lässt es sich mit Ihren Workflows verbinden, sodass Sie kein separates System für die Verwaltung von Texten und Aufgaben benötigen.

Wenn Sie in einem Team arbeiten, können Sie mit dem Docs Editor alle Beteiligten in Echtzeit zusammenbringen - so entgeht Ihnen nichts.

Wahrscheinlich jonglieren Sie mit mehreren Projekten und Dokumenten. Behalten Sie den Überblick über alles mit ClickUp Projektmanagement . Erstellen Sie Projekte und Aufgaben und verknüpfen Sie sie mit Ihren Mitteilungen, Dateien und Notizen. Buchstäblich alles ist an einem Ort - kein Suchen mehr nach Daten oder Dateien.

ClickUp beste Features

Sehen Sie sich zeitsparende Vorlagen wie dieClickUp Vorlage für Schreibrichtlinien, die Standards für Sprache, Formatierung, Tonalität und mehr festlegt

Brainstorming mit Ihrem Team in Echtzeit mitClickUp Whiteboards Sie haben große Ziele? Verbinden Sie sie mit Ihrer alltäglichen Arbeit mitClickUp-Ziele Wechseln Sie zuAnsicht des Chats um alle Ihre Unterhaltungen an einem Ort zu sehen

ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Features, so dass die Plattform anfangs als sehr umfangreich empfunden werden kann

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Helpjuice

über Helpjuice Helpjuice ist ein wissensbasierte Software für das Verfassen und Formatieren von Inhalten. Wenn Sie wissen möchten, wie viele Personen Ihre Dokumentation tatsächlich lesen, können Sie mit den Helpjuice-Analysen feststellen, wie viele Personen sich mit Ihren Texten beschäftigen.

Das Inhaltsverwaltungssystem der Komponente speichert außerdem eine robuste Artikelhistorie und ermöglicht es Ihnen, mehrere Versionen gleichzeitig zu veröffentlichen, so dass Sie sich nie Sorgen machen müssen, Ihre Arbeit zu verlieren.

Helpjuice beste Features

Es integriert sich mitSlack, Google,Vertriebsmitarbeiter, Zapier und mehr

Steuern Sie mit abgestuften Berechtigungen, wer was sieht

Kopieren und Einfügen von Bildern, Screenshots oder Text aus einem Word-Dokument direkt in die Helpjuice Textverarbeitung

Einfaches Verknüpfen von Hilfeartikeln mit dem Auto-Linking-Tool

Helpjuice Beschränkungen

Helpjuice bietet keine Tools für das Projektmanagement

Einige Benutzer berichten über Probleme mit der UI/UX

Helpjuice Preise

Starter: $120/Monat für 4 Benutzer

$120/Monat für 4 Benutzer Run-Up: $200/Monat für 16 Benutzer

$200/Monat für 16 Benutzer Premium Limited: $289/Monat für 60 Benutzer

$289/Monat für 60 Benutzer Premium Unlimited: $499/Monat für unbegrenzte Benutzer

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (29 Bewertungen)

4.5/5 (29 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

3. Verfasser-it

über Verfasser-it Author-it bezeichnet sich selbst als ein All-in-One tool für technische Verfasser. Seine Tools zur Erstellung von Hilfetexten bieten ein modulares CCMS, mit dem Sie viele Inhalte auf einmal austauschen und anpassen können - mit nur einem Klick.

Veröffentlichen Sie über verschiedene Kanäle und Webformate ohne Formatierung.

Autor-it beste Features

Die Variantenverwaltung passt die Texte an das Team, die Rolle und den Speicherort des Lesers an

Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflows stellen sicher, dass nur genehmigte Texte veröffentlicht werden

Verwendung von Author-it für die Übersetzung technischer Dokumente

Zusammenarbeit mit anderen Redakteuren und Fachexperten

Author-it Limits

Mehrere Benutzer sagen, die Benutzeroberfläche von Author-it sei etwas veraltet und nicht sehr intuitiv

Andere sagen, die Lizenzkosten seien ziemlich hoch

Autor-it Preise

Kontakt für Preise

Author-it Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (30+ Bewertungen)

4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (2 Bewertungen)

4. Adobe RoboHelp

über Adobe RoboHelp Ja, das ist richtig: Das Unternehmen, das Photoshop entwickelt hat, bietet auch Tools für die Erstellung von Hilfetexten an. RoboHelp ist ein tool zum technischen Schreiben wenn Sie also in einem stark regulierten Feld arbeiten, könnte dies ein großartiger HAT für diesen Job sein.

RoboHelp enthält eine Rechtschreibprüfung, bedingte Inhalte, Features zur Wiederverwendung von Inhalten und Mikroautoren für Inhalte.

RoboHelp beste Features

Integration mit SharePoint Online, Git und mehr

RoboHelp ist sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar

RoboHelp bietet vereinfachte Microsoft Word-, HTML- und Markdown-Importe

Mit der Online-Überprüfung ist es ein Kinderspiel, Texte anzupassen oder zu genehmigen, bevor sie in die Welt hinausgehen

RoboHelp-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass RoboHelp am besten für kleine und mittlere Unternehmen geeignet ist, nicht für Großunternehmen

Andere sagen, es sei schwierig, RoboHelp-Dateien auf andere Plattformen und in verschiedene Formate zu exportieren

Preise für RoboHelp

Kontakt für Preise

RoboHelp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (30+ Bewertungen)

4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (140+ Bewertungen)

5. Dokument360

über Dokument360 Document360 ist ein KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Inhalten für SOPs, Produktdokumentation, Wissensdatenbank-Wikis und Handbücher. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes internes Wissensdatenbank-Portal - komplett mit Analysen -, um gemeinsam mit Ihrem Team Hilfsdokumentationen zu erstellen.

Sie können dann eine interne oder externe Wissensdatenbank-Website einrichten, um Informationen in Lichtgeschwindigkeit freizugeben. ✨

Document360 beste Features

Erstellen Sie einbettbare Widgets, die Webseiten mit Ihrer Wissensdatenbank verbinden

Document360 enthält Tools für die Entwicklerdokumentation

Probieren Sie die KI von Document360 ausschreibassistenteddy, für unterstützende Suche, Artikelempfehlungen und Zusammenfassungen

Erstellen Sie bis zu sechs Inhaltskategorien, um verwandte Dokumente schnell zu organisieren

Document360 Beschränkungen

Document360 verfügt nicht über eine mobile App

Mehrere Benutzer wünschen sich, dass größere Video- und Bilddateien unterstützt werden

Document360 Preise

Free

Standard: $149/Monat für 3 Benutzer, jährliche Abrechnung

$149/Monat für 3 Benutzer, jährliche Abrechnung Professional: 299 $/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung

299 $/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $399/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung

$399/Monat für 5 Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: $599/Monat für 10 Benutzer, jährliche Abrechnung

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

4.7/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

6. Madcap Flare

über Madcap Flare Madcap bietet eine Reihe von Softwarelösungen an, aber sein Produkt Flare ist die erste Wahl, wenn es um Tools für die Erstellung von Hilfetexten geht. Mit Flare können Sie Inhalte importieren, verfassen, überprüfen, übersetzen und veröffentlichen.

Wenn Sie sich für die Nutzung nach der Produktion interessieren, sollten Sie sich die Echtzeit-Analysen von Flare ansehen, um herauszufinden, wie nützlich die Benutzer Ihre Self-Service-Inhalte finden.

Flare beste Features

Flare wird mit einer kostenlosen 30-Tage Testversion geliefert

Import aus Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown und mehr

Verwenden Sie den WYSIWYG-Editor und die Leisten, um saubere, organisierte Texte in kürzerer Zeit zu schreiben

Wenn Sie sich ein wenig mit Code auskennen, verwenden Sie den Split View Editor mit XML-Code-Ansicht

Flare-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Plattform sei langsam oder habe Bugs

Andere sagen, dass der Überprüfungs-Workflow ein wenig klobig ist

Flare Preise

Madcap Flare: $182/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$182/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Madcap Central: $311/Monat, jährlich abgerechnet

Flare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (420+ Bewertungen)

4.4/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (17 Bewertungen)

7. ProProfs

über ProProfs ProProfs hat viele Features, aber als technischer Redakteur werden Sie einen großen Wert aus der Wissensdatenbank-Software ziehen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Handbücher, eine interne Wissensdatenbank für Ihre Mitarbeiter oder eine öffentlich zugängliche Hilfeseite für Kunden mit weniger Aufwand.

Die Verfasser-Tools eignen sich auch ideal für Teams, die Inhalte in mehreren Sprachen erstellen.

ProProfs beste Features

ProProfs Knowledge Base ist zu 100% anpassbar

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen

ProProfs lässt sich mit über 100 anderen Anwendungen verbinden

Vergeben Sie Rollen und Berechtigungen und verwalten Sie Feedback mit internen Kommentaren

ProProfs Beschränkungen

Mehrere Benutzer wünschen sich, dass ProProfs mehr Vorlagen hat

Andere sagen, dass ProProfs oft Probleme hat

ProProfs Preise

Free: bis zu 25 Artikel

bis zu 25 Artikel Business: $19.99/Monat für 100 Artikel, jährliche Abrechnung

ProProfs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (35 Bewertungen)

4.5/5 (35 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (53 Bewertungen)

8. HelpNDoc

über HelpNDoc HelpNDoc ist ein Tool zum Verfassen von Hilfe mit über acht projekt-Dokumentation formate. Generieren Sie HTML-Websites, PDFs, Kindle eBooks, CHM- oder DocX-Dateien für nahezu jeden Anwendungsfall.

Was die Tools zur Erstellung von Hilfetexten angeht, so hat dieses Tool vielleicht nicht die modernste Oberfläche, aber HelpNDoc integriert eine Menge Features wie eine Inhaltsbibliothek, einen Editor für Schlüsselwörter, einen Editor für das Inhaltsverzeichnis und mehr.

HelpNDoc beste Features

Exportieren Sie Inhalte in mehrere Formate auf einmal

Sie müssen wissen, wie man programmiert, aber die Plattform wird mit dem vollständigen Quellcode für alle Vorlagen geliefert

Erstellen Sie responsive HTML5-Websites, die auf jedem Gerät funktionieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit dem Script Editor

HelpNDoc-Einschränkungen

Es hat nicht viele Bewertungen

Sie müssen wissen, wie man coden muss, um viele HelpNDoc Features zu benutzen

Die Benutzeroberfläche ist ein wenig veraltet

HelpNDoc Preise

Standard: 99€ ($104.39)

99€ ($104.39) Professionell: 299€ ($315.29)

299€ ($315.29) Ultimate: 499€ ($526.19)

HelpNDoc Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (15 Bewertungen)

4/5 (15 Bewertungen) Capterra: N/A

9. Zusammenfluss

über ConfluenceZusammenfluss vereint Wissensmanagement und Projektzusammenarbeit in einer Plattform. Es ist in erster Linie eine Wissensdatenbank, hat aber auch die Funktion eines Tools zum Verfassen von Hilfe.

Führen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming in Confluence-Whiteboards durch, erstellen Sie Spaces für einzelne Projekte oder bearbeiten Sie Inhalte gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit.

Confluence beste Features

Konvertieren Sie Confluence-Inhalte inJira probleme

Erstellen von Inhaltsbäumen zur Vereinfachung der erweiterten Suche

Confluence wird mit 75+ anpassbaren Vorlagen geliefert

Es lässt sich leicht mit Jira undTrello Grenzen von Confluence

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, Confluence in eine Plattform zu integrieren, die nicht zu Atlassian gehört

Es lässt sich nicht in gängige Kollaborationslösungen wie Microsoft Teams integrieren

Preise für Confluence

Free: bis zu 10 Benutzer

bis zu 10 Benutzer Standard: $6.05/Benutzer pro Monat (Rabatte nach 100 Benutzern)

$6.05/Benutzer pro Monat (Rabatte nach 100 Benutzern) Premium: $11.55/Benutzer pro Monat (Rabatte nach 100 Benutzern)

$11.55/Benutzer pro Monat (Rabatte nach 100 Benutzern) Enterprise: ab 801 Benutzern, Preise auf Anfrage

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,600+ Bewertungen)

4.1/5 (3,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,100+ Bewertungen)

10. ClickHelp

über ClickHelp ClickHelp ist ein All-in-One-Portal für die Erstellung, das Hosting und das Freigeben von technischer Dokumentation. Mit einer Präsenz in mehr als 90 Ländern ist ClickHelp die perfekte Lösung für multinationale Unternehmen, die ein Übersetzungsmanagement benötigen.

Mit den Tools zum Verfassen von Hilfe können Sie das Portal nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren und mit Ihren Mitarbeitern in Echtzeit zusammenarbeiten.

ClickHelp beste Features

ClickHelp lässt sich mit MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence und anderen integrieren

Schnelle Ansicht aller Status, Kommentare und To-Dos zu einem Thema

ClickHelp unterstützt Single-Sourcing, um die Wiederverwendung von Inhalten zu optimieren

Generieren Sie öffentliche oder passwortgeschützte Dokumente

ClickHelp-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten über schlechte Erfahrungen mit dem Kundensupport

Andere sagen, die Plattform sei eher teuer

ClickHelp-Preise

Starter: $175/Monat für 2 Benutzer ($8/Monat pro Benutzer nach 2)

$175/Monat für 2 Benutzer ($8/Monat pro Benutzer nach 2) Growth: $285/Monat für 5 Benutzer ($10/Monat pro Benutzer nach 5)

$285/Monat für 5 Benutzer ($10/Monat pro Benutzer nach 5) Professional: $580/Monat für 10 Benutzer ($12/Monat pro Benutzer nach 10)

ClickHelp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (19 Bewertungen)

Bessere Inhalte mit weniger Aufwand schreiben

Robuste Tools zur Erstellung von Hilfetexten sind kein Luxus für technische Redakteure - sie sind ein Muss.

Von fortschrittlichen KI-Features bis hin zu zeitsparenden Vorlagen - der richtige HAT rationalisiert den gesamten Dokumentationsprozess, sodass Sie bessere Anleitungen in kürzerer Zeit schreiben können.

Wenn Sie Ihren Workflow vereinfachen und dem Benutzer ein optimales Erlebnis bieten wollen, wählen Sie ClickUp als Ihr Tool für die Erstellung von Hilfetexten. Wir kombinieren Projektmanagement, Dokumente, KI, Vorlagen und vieles mehr, um Ihre technische Dokumentation auf Vordermann zu bringen. 🤩

Probieren Sie es aus und sehen Sie, wie es Ihnen gefällt: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace .