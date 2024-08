100 Beispiele für professionelle Mitteilungen außerhalb des Büros

Die Einstellung einer Abwesenheits-E-Mail (OOO) könnte uns in der Vorfreude auf den nächsten Urlaub oder die nächste Pause entfallen. Wenn Sie diesen Schritt jedoch auslassen, könnte dies ungewollt Ihr Vertrauen bei Ihren Kunden oder Kollegen schwächen.

Eine prompte Antwort, auch in Ihrer Abwesenheit, signalisiert Professionalität und Zuverlässigkeit. Die perfekte Abwesenheitsnachricht ist mehr als eine Höflichkeit, sie ist ein wichtiger Bestandteil der Business-Etikette. Sie gibt Ihren Kunden und Partnern die Gewissheit, dass ihre Bedürfnisse beachtet werden, auch wenn Sie sich gerade aufladen.

Dieser Artikel ist Ihr Leitfaden für die Erstellung einer E-Mail-Nachricht, die Ihre Abwesenheit effektiv kommuniziert und gleichzeitig Ihr professionelles Image wahrt. Wir geben Ihnen auch einige Beispiele für Abwesenheitsnachrichten frei, die Sie als Inspiration für diese wichtige Information verwenden können kommunikation am Arbeitsplatz .

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie mit Ihrer Out-of-Office-Botschaft einen tadellosen Eindruck hinterlassen können!

Bonus:_ 250 Out-of-Office Messages als Dokument herunterladen und schnell abrufen!

Dieses Dokument herunterladen

Verständnis der Office Autoresponder E-Mail-Nachricht

Autoresponder-E-Mails informieren die Absender über Ihre Abwesenheit und gewährleisten eine kontinuierliche Kommunikation, auch wenn Sie nicht verfügbar sind, um eine sofortige Antwort zu senden. Zu den wesentlichen Elementen einer professionellen Autoresponder E-Mail-Nachricht für das Büro gehören:

Klare Ankündigung der Abwesenheit: Ihre Nachricht sollte mit einer einfachen Erklärung beginnen, die besagt, dass Sie nicht im Büro sind, sei es wegen eines Urlaubs, einer Geschäftsreise, eines Krankheitsurlaubs, Mutterschaftsurlaubs usw.

Ihre Nachricht sollte mit einer einfachen Erklärung beginnen, die besagt, dass Sie nicht im Büro sind, sei es wegen eines Urlaubs, einer Geschäftsreise, eines Krankheitsurlaubs, Mutterschaftsurlaubs usw. Das Datum Ihrer Rückkehr: Erwähnen Sie das genaue Datum, an dem Sie zurück sein werden und auf E-Mails antworten können. Damit stellen Sie die Erwartungshaltung ein, wann mit einer Rückmeldung gerechnet werden kann.

Erwähnen Sie das genaue Datum, an dem Sie zurück sein werden und auf E-Mails antworten können. Damit stellen Sie die Erwartungshaltung ein, wann mit einer Rückmeldung gerechnet werden kann. Alternative Kontakte: Für dringende Angelegenheiten, die sofort erledigt werden müssen, geben Sie die Kontaktdaten eines Kollegen oder Mitglieds des Teams an, der/das Ihnen helfen kann. Geben Sie bei der Kommunikation außerhalb des Büros die E-Mail Adresse und die Nummer des Mitarbeiters an.

Für dringende Angelegenheiten, die sofort erledigt werden müssen, geben Sie die Kontaktdaten eines Kollegen oder Mitglieds des Teams an, der/das Ihnen helfen kann. Geben Sie bei der Kommunikation außerhalb des Büros die E-Mail Adresse und die Nummer des Mitarbeiters an. Hinweis auf begrenzten Zugang: Wenn Sie voraussichtlich nur begrenzten Zugang zum Internet oder zum Mobiltelefon haben, geben Sie diese Informationen an, um die Erwartungen hinsichtlich Ihrer Verfügbarkeit zu steuern.

Wenn Sie voraussichtlich nur begrenzten Zugang zum Internet oder zum Mobiltelefon haben, geben Sie diese Informationen an, um die Erwartungen hinsichtlich Ihrer Verfügbarkeit zu steuern. Professioneller Ton und Abmeldung: Auch bei lustigen Nachrichten außerhalb des Büros sollte ein professioneller Ton beibehalten werden, der mit einer höflichen Abmeldung endet, die ein wenig Urlaubsstimmung verbreitet oder gute Wünsche übermitteln kann.

Tipp: Da Sie wahrscheinlich eine allgemeine Abwesenheitsnachricht für alle E-Mails verwenden werden, egal ob von Freunden oder Arbeitskollegen, ist es am besten, wenn Sie den richtigen Ton treffen. Machen Sie deutlich, dass Sie erreichbar sind und wen Sie in Ihrer Abwesenheit kontaktieren können, aber halten Sie persönliche Details privat.

100 Beispiele für Abwesenheitsnachrichten

Hier finden Sie 100 Beispiele für Abwesenheitsnachrichten, die für alle möglichen Abwesenheitsszenarien geeignet sind, von kurzfristigem Urlaub bis hin zu längeren Ferienzeiten.

Bevor wir beginnen: Denken Sie daran, dass es für jede Nachricht von Vorteil ist, mit allgemeinen Anreden wie "Hallo", "Ich hoffe, es geht Ihnen gut" oder "Danke, dass Sie sich gemeldet haben" zu beginnen Diese allgemeingültigen Formulierungen verleihen Ihrer Nachricht einen höflichen und professionellen Ton.

Jede Nachricht sollte auch einen Notfallkontakt enthalten, für den Fall, dass jemand Sie in einer dringenden Angelegenheit kontaktiert. Das könnte so aussehen:

In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an [Kontaktname] unter [Kontakt-E-Mail-Adresse] oder [Nummer].

Oder

In dringenden Fällen senden Sie bitte eine E-Mail an [Kontakt-E-Mail-Adresse] oder rufen Sie [Nummer] an.

Schauen wir uns nun einige Beispiele für Abwesenheitsnachrichten an:

1. Beispiele für allgemeine professionelle Abwesenheitsnachrichten

Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin derzeit nicht im Büro und habe nur begrenztes Internet zur Verfügung, werde aber am [date] zurückkehren. Ich bin bis zum [Datum] nicht im Büro. In dringenden Fällen schicken Sie bitte eine E-Mail an [Kontakt-E-Mail] oder rufen Sie mich unter [Nummer] an. Vielen Dank!

2. Kurzfristiger Urlaub (ideal für kurze Abwesenheiten)

Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin heute nicht im Büro und habe nur begrenzten Zugang zu E-Mails. Ich werde Ihnen nach meiner Rückkehr am [Date] antworten. Hallo! Ich bin derzeit für eine kurze Pause nicht im Büro, werde aber am [Datum] zurück sein. Ich freue mich darauf, mich bald wieder zu melden! Ich bin bis zum [Date] nicht im Büro. Vielen Dank und ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden. OOO bis [Date]. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ich befinde mich in einer kurzen Abwesenheit und werde am [Datum] zurückkehren. Für allgemeine Anfragen wenden Sie sich bitte an [E-Mail/Telefonnummer für allgemeine Anfragen]. Hallo zusammen! Ich mache gerade eine kurze Pause und werde bis zum [Datum] keine E-Mails abrufen. Ich melde mich nach meiner Rückkehr so schnell wie möglich bei Ihnen Vielen Dank für deine Nachricht. Unser Team ist derzeit nicht im Büro und wird am [Date] zurückkehren. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und werden uns bald wieder bei Ihnen melden. Danke, dass Sie sich gemeldet haben! Ich bin derzeit nicht im Büro, arbeite an einem Projekt und werde am [Datum] zurück sein. Ich freue mich auf eine baldige Verbindung. Vielen Dank für deine E-Mail. Ich bin derzeit von der Arbeit/Schule/Universität abwesend und werde am [Datum] zurückkehren. Während dieses Zeitraums werde ich mit Unterbrechungen Zugang zu E-Mails haben. Bis zum [Datum] bin ich nicht im Büro. Ich werde auf Ihre E-Mail antworten, sobald ich zurück bin.

3. Verlängerter Zeitraum (langer Urlaub oder Sabbatical)

Hallo! Ich befinde mich derzeit in einem Sabbatical, um neue Erfahrungen und Inspirationen zu sammeln. Ich werde zurückkommen und bereit sein, neue Herausforderungen am [Date] in Angriff zu nehmen. Prost! Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin bis zum [Date] für einen längeren Zeitraum nicht im Büro. Bitte richten Sie Ihre Anfragen in dringenden Fällen an [Stellvertretende Kontaktperson oder Abteilung]. Hallo zusammen! Ich befinde mich auf einem längst überfälligen Abenteuer, um [Ort oder Tätigkeit] zu erkunden, und werde bis [Datum] nicht erreichbar sein. Ich freue mich darauf, mich nach meiner Rückkehr wieder zu melden! Ich bin derzeit für längere Zeit aus dem Büro abwesend und werde erst am [Datum] zurückkehren. Während dieses Zeitraums werde ich nur begrenzt Zugang zu E-Mails haben. Grüße! Ich nehme mir eine Auszeit, um Kraft zu tanken und mich auf mein persönliches Wachstum zu konzentrieren, und werde bis zum [Date] weg sein. Ihre Nachricht ist wichtig für mich, und ich werde Ihnen nach meiner Rückkehr so schnell wie möglich antworten.

4. Konferenzteilnahme

Hallo! Ich nehme derzeit an der [Name der Konferenz] teil, um unser Team über die neuesten [Branchentrends/Technologie] zu informieren. Ich werde von [Startdatum] bis [Enddatum] nicht im Büro sein und nur zeitweise auf E-Mails zugreifen können. Nach dem [Datum] melde ich mich so schnell wie möglich bei Ihnen zurück. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich nehme an [Name der Konferenz] teil und werde bis [Datum] nicht im Büro sein. Hallo! Ich bin derzeit auf der [Name der Konferenz] und lerne über [Thema]. Ich werde am [Datum] zurück sein und vor Ideen sprühen. Ich nehme von [Startdatum] bis [Enddatum] an der [Konferenzname] teil und werde nur begrenzten Internetzugang haben. In dringenden Fällen wird [Stellvertretende Kontaktperson] meine Aufgaben übernehmen. Hallo zusammen! Ich bin zum Lernen und Netzwerken auf der [Name der Konferenz] und werde am [Datum] wieder in Aktion sein. Ich werde antworten, sobald ich zurück bin, aber wenn etwas Dringendes ansteht, wenden Sie sich bitte an [Stellvertretende Kontaktperson]. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

5. Ferienzeit (Urlaub außerhalb des Büros)

Ich bin derzeit nicht im Büro, um mit Familie und Freunden zu feiern und werde am [Datum] zurückkehren. Wenn Ihr Anliegen dringend ist, wenden Sie sich bitte an [Alternativer Kontakt]. Ich wünsche Ihnen eine schöne Urlaubszeit! Frohe Weihnachten! Ich bin über die Feiertage bis zum [Datum] nicht im Büro. Ich wünsche Ihnen frohe und erholsame Feiertage! Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin über die Feiertage verreist und werde am [Rückkehrdatum] wieder da sein. Sollten Sie dringend Hilfe benötigen, steht Ihnen [Ersatzkontakt] zur Verfügung. Schöne Feiertage! Hallo! Ich nehme mir zur Zeit eine Auszeit, um die Feiertage zu genießen, und werde am [Rückgabetermin] zurückkehren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit! Ich bin nicht im Büro und genieße die Feiertage bis zum [Rückgabedatum]. Mögen Ihre Feiertage mit Freude und Lachen gefüllt sein! Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin über die Feiertage bis zum [Rückgabedatum] weg. Genießen Sie die Feiertage!

6. Abwesenheit in Notfällen

Danke, dass Sie sich an mich wenden. Ich bin aufgrund eines persönlichen Notfalls unerwartet nicht im Büro und habe ein Limit für E-Mails im Internet. Ich bin derzeit mit einem Notfall beschäftigt und werde bis auf weiteres nicht im Büro sein. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Aufgrund unvorhergesehener Umstände bin ich nicht im Büro. Ich plane, bis [Voraussichtliches Rückkehrdatum] zurückzukehren, aber in dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [Stellvertretende Kontaktperson]. Hallo, ich muss mich derzeit um eine persönliche Angelegenheit kümmern und habe einen limitierten Internetzugang. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Aufgrund eines Notfalls werde ich bis auf Weiteres nicht erreichbar sein. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis während dieser Zeit.

7. Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub

Ich bin bis [Date] in Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub. Ich freue mich darauf, mich nach meiner Rückkehr wieder zu melden. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich befinde mich derzeit in Elternzeit und werde gegen [Vorläufiges Datum] wieder im Büro sein. Hallo! Ich befinde mich in Elternzeit und plane, bis zum [Datum] zurückzukehren. In der Zwischenzeit können Sie sich unter [Kontaktdaten] an [alternativer Ansprechpartner] wenden. Vielen Dank, dass Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ich bin bis zum [Datum] in Elternzeit und werde meine E-Mails nicht regelmäßig abrufen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [alternativer Ansprechpartner] unter [Kontakt-E-Mail oder Telefon]

8. Medizinischer Urlaub

Ich bin derzeit krankgeschrieben und kann bis [Date] nicht auf E-Mails zugreifen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen nicht im Büro und plane, gegen [Vorläufiges Datum] zurückzukehren. Bitte richten Sie dringende Anfragen an [Stellvertretende Kontaktperson]. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen nicht im Büro und werde meine E-Mails nicht regelmäßig abrufen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt und werde bis zum [Rückgabetermin] ins Büro zurückkehren. Ich bin krankgeschrieben und habe bis zum [Rückkehrdatum] nur begrenzten Internetzugang. Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ich bin krankgeschrieben und erwarte, dass ich am [Rückkehrdatum] zurückkehre. Wir wissen Ihr Verständnis sehr zu schätzen.

9. Ausbildung oder berufliche Entwicklung

Ich nehme derzeit an einer beruflichen Fortbildung teil und werde am [Datum] ins Büro zurückkehren. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin zu einer Fortbildung unterwegs und werde bis zum [Datum] nur begrenzten Internetzugang haben. Bis [Enddatum] bin ich auf einem Fortbildungsseminar, bei dem ich meine Fähigkeiten verbessere. Ich freue mich auf die Verbindung nach meiner Rückkehr! Ich nehme an einer Sitzung teil und werde am [Datum] zurückkehren. Für unmittelbare Angelegenheiten steht [Stellvertretender Ansprechpartner] zur Verfügung, um Sie zu unterstützen. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin wegen einer Fortbildung unterwegs und werde bis zum [Datum] nur begrenzt erreichbar sein.

10. Einstellungen zur Remote-Arbeit

Ich stelle mich derzeit auf ein neues Remote-Arbeits Setup ein und es kann zu Verzögerungen bei der Beantwortung kommen. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Aufgrund der Umstellung auf Remote-Arbeit kann es sein, dass ich langsamer auf E-Mails reagiere. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ich bin dabei, mich auf eine andere Remote-Arbeitsumgebung umzustellen, daher kann es zu Verzögerungen bei der Beantwortung kommen. Ich schätze Ihre Flexibilität. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Meine Antwortzeit kann durch die Umstellung auf ein neues Remote-Arbeit Setup beeinträchtigt werden. Ich ändere meine Remote-Arbeitsumgebung, was meine Antworten auf E-Mails verzögern kann.

11. Automatisierte Servicemeldungen

Danke, dass Sie sich gemeldet haben! Unser Team hilft gerade anderen Kunden, aber Ihre Nachricht ist wichtig. Die erwartete Wartezeit beträgt [Wartezeit]. Hallo! Sie haben uns außerhalb unserer regulären Geschäftszeiten erreicht. Wir sind zu den Business-Zeiten erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, und wir rufen Sie zurück, sobald wir wieder im Büro sind! Ich danke Ihnen für Ihre Geduld! Alle unsere Mitarbeiter sind derzeit mit der Betreuung anderer Kunden beschäftigt. Ihre geschätzte Wartezeit beträgt [Wartezeit]. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen! Wir haben ein höheres Aufkommen als üblich, möchten Ihre Anfrage aber so schnell wie möglich bearbeiten. Erwarten Sie eine Antwort innerhalb von [Antwortzeit]. Ihre Nachricht ist bei uns eingegangen! Wir kümmern uns darum und Sie werden innerhalb von [Reaktionszeit] von uns hören. Wenn diese Angelegenheit sofortige Aufmerksamkeit erfordert, rufen Sie bitte unseren dringenden Support unter [Telefonnummer] an.

12. Kreative und lustige Nachrichten

Ich teste gerade meine Superkraft, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Spoiler: Es läuft nicht gut. Ich werde zurückkommen[Date]. Danke für deine E-Mail! Ich bin auf der Suche nach der verlorenen Stadt Atlantis und werde zurückkehren, sobald ich sie gefunden habe (oder bis [Date], je nachdem, was zuerst eintritt). Hallo! Ich besuche zurzeit die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Meine Eule wird deine Nachricht überbringen, sobald ich am [Datum] zurück bin. Für Muggelangelegenheiten wende dich an [Alternative Kontaktperson]. Im Moment bin ich unterwegs, um Drachen zu bekämpfen und das Reich zu sichern. Meine Rückkehr ist für [Datum] prophezeit worden. Solltet ihr während meiner Abwesenheit Hilfe benötigen, steht euch [Alternative Kontaktperson] zur Verfügung. Ich befinde mich derzeit auf einer geheimen Mission mit 007. Ich werde zurückkehren, sobald wir die Welt (wieder) gerettet haben oder bis zum [Date] je nachdem, was früher eintritt. Wenn du Backup brauchst, ist [Alternativer Kontakt] dein Agent.

13. Branchenspezifische Nachrichten

Rechtliches: Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich befinde mich derzeit vor Gericht und habe keinen Zugriff auf meine E-Mails. In dringenden Rechtsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an [Alternative Kontaktperson]. Akademisch: Grüße! Ich bin bis zum [Datum] in die Forschung und die Betreuung von Studenten vertieft. Bitte kontaktieren Sie [Abteilungssekretär] oder [Alternative Kontaktperson] für akademische Sofortanfragen. Gesundheitswesen: Ich bin derzeit auf Visite und werde am [Datum] zurückkehren. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich bitte an [Alternativer medizinischer Kontakt] oder besuchen Sie unsere Notaufnahme für eine dringende Behandlung. Technik: Ich führe derzeit Fehlerbehebungen in der Zukunft durch und werde bis zum [Datum] offline sein. Wenn Sie sofortigen technischen Support benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail des technischen Supports]. Immobilien: Ich bin auf der Suche nach Traumhäusern für Clients und werde bis zum [Datum/Uhrzeit] nur begrenzt per E-Mail erreichbar sein. Für dringende Immobilienangelegenheiten ist [Alternativer Kontakt] Ihre Anlaufstelle.

14. Antworten nach Feierabend

Danke, dass Sie sich gemeldet haben! Unser Büro ist derzeit geschlossen. Wir haben geöffnet: [Business Hours]. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich zurück bin. Hallo! Sie haben uns nach Geschäftsschluss erwischt. Wir legen Wert auf Ihre Nachricht und werden Ihnen während unserer nächsten Geschäftszeiten antworten. [Geschäftszeiten]. Unser Büro ist derzeit geschlossen, aber Ihre Nachricht ist wichtig für uns. Wir sind am nächsten Geschäftstag wieder für Sie da und werden Ihnen umgehend antworten. Vielen Dank für Ihre Nachricht! Wir sind im Moment nicht im Büro, aber wir werden [Business Hours] zurückkehren. Ihre Nachricht wird ganz oben auf unserer Liste stehen. Sie haben uns nach Geschäftsschluss erreicht! Seien Sie versichert, dass wir uns um Ihre Nachricht kümmern werden, sobald wir wieder im Büro sind [Nächster Geschäftstag].

15. Projektspezifische Abwesenheiten

Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich arbeite derzeit an einem Projekt mit knappem Zeitplan und werde bis zum Enddatum des Projekts nur begrenzt per E-Mail oder Telefon erreichbar sein. Ich stecke gerade mitten in einem großen Projekt und werde am [Datum] wieder auftauchen. Hallo! Ich bin in einem Projekt unterwegs und werde bis zum [Datum] nur sporadisch per E-Mail erreichbar sein. Ich bin derzeit voll in ein wichtiges Projekt eingebunden und werde bis zum [Date] weniger erreichbar sein. Ich befinde mich im Projektmodus und konzentriere mich bis zum [Date] auf die Lieferung. In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an [Alternative Kontaktperson].

16. Andere szenariospezifische E-Mails

I. Wellness-Pausen

Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Ich befinde mich derzeit in einer Wellness-Pause, um mich zu erholen, und werde am [Date] ins Büro zurückkehren. Wir wissen Ihr Verständnis zu schätzen.

II. Ehrenamtliches Engagement und soziales Wohl

Hallo! Ich bin zurzeit nicht im Büro, sondern arbeite ehrenamtlich mit [Organisation/Projekt] zusammen, um in unserer Gemeinde etwas zu bewirken. Ich werde am [Datum] zurückkehren. Ich bin nicht im Büro und nehme an einem wohltätigen Ereignis teil, um [Cause] zu unterstützen. Ich werde bis zum [Datum] zurück sein und antworten.

III. Saisonale Anpassungen der Arbeit

Vielen Dank für Ihre Nachricht! Bitte beachten Sie, dass unser Büro in den Sommermonaten geschlossen ist und ich E-Mails weniger häufig überprüfen werde. Ich werde sicherstellen, dass ich bis zum nächsten Check-in-Datum antworte. Während der Ferienzeit arbeitet unser Büro nach einem geänderten Zeitplan. Ich werde bis zum [Rückkehrdatum] für begrenzte Stunden verfügbar sein.

IV. Arbeiten im Ausland oder Reisen

Ich arbeite derzeit von [Speicherort] aus, und es kann sein, dass Sie aufgrund von Zeitzonenunterschieden erst mit Verzögerung Antworten erhalten. Ich werde mein Bestes tun, um schnell zu antworten. Hallo! Ich erkunde gerade [Ort] und arbeite bis zum [Rückgabedatum] per Fernzugriff, was sich auf meine Antwortzeit auswirken kann.

V. Technologiefreie Rückzugsorte

Ich befinde mich bis zum [Rückkehrdatum] auf einer digitalen Entgiftungsklausur und werde keinen Zugang zu E-Mails haben. Bei dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an [Alternative Kontaktperson]. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich unterziehe mich einer technologiefreien Auszeit, um mich zu verjüngen, und werde bis zum [Rückgabedatum] komplett offline sein.

VI. Beurlaubung im Trauerfall

Ich bin derzeit wegen eines Trauerfalls nicht im Büro und werde bis zum [Rückkehrdatum] zurückkehren. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [Alternative Kontaktperson]. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich befinde mich im Trauerurlaub und habe bis zu meiner Rückkehr nur begrenzten Zugriff auf meine E-Mails. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an [Alternative Kontaktperson] unter [Kontaktangaben]

VII. Übergangszeiträume

Da ich eine neue Rolle innerhalb unserer Organisation übernehme, kann es sein, dass meine Reaktionszeit langsamer als gewöhnlich ist. Ich werde bis zum [Rückkehrdatum] wieder voll verfügbar sein.

Kreative vs. professionelle Nachrichten außerhalb des Büros

Abwesenheitsnachrichten (OOO) sind eine wichtige Kommunikationsbrücke während Ihrer Abwesenheit. Je nach Arbeitsplatzkultur und Zielgruppe kann die perfekte OOO-Nachricht von streng professionell bis hin zu kreativ und lustig reichen.

Professionelle Abwesenheitsnachricht Beispiel

Professionelle Abwesenheitsmitteilungen sind unkompliziert und enthalten wesentliche Informationen ohne zusätzlichen Schnickschnack:

"Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin derzeit nicht im Büro und habe keinen Internetzugang, aber ich werde am [Rückgabedatum] zurückkehren."

"Ich bin bis zum [Rückgabedatum] nicht im Büro. Bitte senden Sie eine E-Mail an [Kontakt-E-Mail] oder rufen Sie unter [Nummer] an, um sofortige Unterstützung zu erhalten. Ihre Nachricht ist wichtig für mich, und ich werde Ihnen nach meiner Rückkehr so schnell wie möglich antworten."

Humorvolles oder kreatives Beispiel für eine Nachricht außerhalb des Büros

Eine Prise Humor kann Ihre Abwesenheitsnachrichten einprägsam machen und Ihre Persönlichkeit widerspiegeln, insbesondere in weniger formellen Branchen oder Unternehmenskulturen:

Ich befinde mich derzeit außerhalb des Büros auf einem intergalaktischen Space-Abenteuer. Meine voraussichtliche Rückkehr zur Erde ist für den nächsten Tag geplant. Bis zum [Rückkehrdatum] bin ich auf der Suche nach dem Heiligen Gral des Kaffees. In wirklich dringenden Angelegenheiten (oder bei ausgezeichneten Kaffeeempfehlungen) wenden Sie sich bitte an [Alternative Kontaktperson].

Abwesenheitsnachrichten in verschiedenen E-Mail-Plattformen

Verschiedene E-Mail-Plattformen bieten verschiedene Funktionen für die Einstellung Ihrer Abwesenheits-E-Mails, mit denen Benutzer ihre Benachrichtigungen über Abwesenheit effektiv anpassen können.

Einstellung von Abwesenheitsnachrichten in Microsoft Outlook

via UNCMicrosoft Outlook bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die Einstellung der automatischen Beantwortung:

Gehen Sie auf die Registerkarte 'Datei' und wählen Sie 'Automatische Antworten (Abwesenheit)'

Wählen Sie 'Automatische Antworten senden' und geben Sie, falls gewünscht, den zeitlichen Bereich an

Geben Sie Ihre Abwesenheitsnachricht in das vorgesehene Textfeld ein. Sie können unterschiedliche Nachrichten für innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation einstellen

Klicken Sie auf "OK", um Ihre Abwesenheitsnachricht zu aktivieren

Mit diesem Feature wird sichergestellt, dass jeder, der Ihnen während Ihrer Abwesenheit eine E-Mail schickt, automatisch über Ihre Abwesenheit informiert wird und bei Bedarf alternative Kontaktdaten erhält.

Vergleich der Funktionen für Abwesenheitsnachrichten in verschiedenen E-Mail-Plattformen

Gmail: Bietet ein intuitives Setup für Abwesenheitsnachrichten über die Einstellungen, mit denen Sie die Dauer festlegen und Nachrichten für alle eingehenden E-Mails anpassen können

via Google Support

Microsoft Outlook: Wie bereits erwähnt, können Outlook-Benutzer unterschiedliche Nachrichten für interne und externe Geschäftskontakte festlegen, was eine flexible Kommunikation ermöglicht. Sie können die Nachricht auch über die Outlook App einrichten

Wie bereits erwähnt, können Outlook-Benutzer unterschiedliche Nachrichten für interne und externe Geschäftskontakte festlegen, was eine flexible Kommunikation ermöglicht. Sie können die Nachricht auch über die Outlook App einrichten Apple Mail : Verwendet Regeln zum Einrichten automatisierter Antworten und bietet im Vergleich zu anderen Plattformen ein eher manuelles Setup

: Verwendet Regeln zum Einrichten automatisierter Antworten und bietet im Vergleich zu anderen Plattformen ein eher manuelles Setup Yahoo Mail: Ermöglicht Benutzern die Aktivierung von Urlaubsantworten mit einem einfachen Setup, ähnlich wie bei Gmail, allerdings mit weniger benutzerdefinierten Optionen

Zusätzliche Tipps zum Schreiben von Abwesenheitsnachrichten

Das Verfassen einer effektiven Abwesenheitsnachricht ist der Schlüssel zur Wahrung von Professionalität und Klarheit, wenn Sie nicht erreichbar sind. Sie können mehrere KI-Tools zum Schreiben oder e-Mail writing tools mit integrierter KI, die Sie beim Verfassen der perfekten Nachricht unterstützt.

Hier finden Sie einige Tipps zum Verfassen einer großartigen OOO-Nachricht und häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten. Wir zeigen Ihnen auch, wie ClickUp diesen Prozess für Sie rationalisieren kann.

Tipps für das Schreiben professioneller Nachrichten für den Außendienst

Ermitteln Sie den Grund Ihrer Abwesenheit: Machen Sie deutlich, warum Sie abwesend sind. Handelt es sich um einen Urlaub, eine Geschäftsreise oder einen persönlichen Tag? So können Sie die richtigen Erwartungen einstellen

Machen Sie deutlich, warum Sie abwesend sind. Handelt es sich um einen Urlaub, eine Geschäftsreise oder einen persönlichen Tag? So können Sie die richtigen Erwartungen einstellen Bestimmen Sie die Dauer: Erwähnen Sie die Daten Ihrer Abwesenheit. Die Kenntnis des genauen oder ungefähren Rückreisedatums kann helfen, die Erwartungen der Korrespondenten zu erfüllen

Erwähnen Sie die Daten Ihrer Abwesenheit. Die Kenntnis des genauen oder ungefähren Rückreisedatums kann helfen, die Erwartungen der Korrespondenten zu erfüllen Bieten Sie einen alternativen Kontakt an: Nennen Sie den Namen, die Position und die Kontaktdaten eines Kollegen, der Sie während Ihrer Abwesenheit vertreten kann. Dies gewährleistet die Kontinuität der Kommunikation

Nennen Sie den Namen, die Position und die Kontaktdaten eines Kollegen, der Sie während Ihrer Abwesenheit vertreten kann. Dies gewährleistet die Kontinuität der Kommunikation Bleiben Sie professionell und positiv : Bewahren Sie einen professionellen Ton und seien Sie gleichzeitig höflich und positiv. Danken Sie Ihren Korrespondenten für ihr Verständnis

Bewahren Sie einen professionellen Ton und seien Sie gleichzeitig höflich und positiv. Danken Sie Ihren Korrespondenten für ihr Verständnis Vor dem Versenden überprüfen: Überprüfen Sie Ihre Nachricht noch einmal auf Tippfehler, korrekte Daten und Klarheit. Eine gut geschriebene Abwesenheitsnachricht spiegelt Ihre Professionalität wider

Gängige Fehler, die Sie beim Verfassen von Abwesenheitsnachrichten vermeiden sollten

Vage Angaben: Vermeiden Sie vage Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit und Ihrem Rückkehrdatum. Konkrete Angaben helfen bei der Steuerung von Antworten und Erwartungen

Vermeiden Sie vage Angaben zu Ihrer Verfügbarkeit und Ihrem Rückkehrdatum. Konkrete Angaben helfen bei der Steuerung von Antworten und Erwartungen Übermäßig persönliche Details: Halten Sie die Nachricht professionell, indem Sie nicht zu viel über Ihre persönlichen Aktivitäten oder Ihren Speicherort freigeben, es sei denn, es handelt sich um eine entspannte Unternehmenskultur, in der solche Details geschätzt werden

Halten Sie die Nachricht professionell, indem Sie nicht zu viel über Ihre persönlichen Aktivitäten oder Ihren Speicherort freigeben, es sei denn, es handelt sich um eine entspannte Unternehmenskultur, in der solche Details geschätzt werden Vergessen Sie, Ihre Nachricht einzustellen oder zu aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Abwesenheitsnachricht vor Ihrer Abreise aktiviert und nach Ihrer Rückkehr aktualisiert oder deaktiviert wird

Stellen Sie sicher, dass Ihre Abwesenheitsnachricht vor Ihrer Abreise aktiviert und nach Ihrer Rückkehr aktualisiert oder deaktiviert wird Versäumnis, alternative Kontakte anzugeben: Wenn Sie keinen alternativen Kontakt erwähnen, hat der Absender keine Möglichkeit, dringende Hilfe zu erhalten

Wenn Sie keinen alternativen Kontakt erwähnen, hat der Absender keine Möglichkeit, dringende Hilfe zu erhalten Zu viel Text: Fassen Sie Ihre Nachricht kurz. Eine lange Nachricht wird möglicherweise nicht vollständig gelesen, was dazu führt, dass wichtige Informationen übersehen werden

Auch lesen:_ Die besten Alternativen zur E-Mail

Using ClickUp to Enhance Your Out-of-Office Messages

ClickUp ist eine umfassende Produktivitätsplattform, die die Tools am Arbeitsplatz in einer einzigen Anwendung zusammenfasst. Durch die Integration von Aufgaben, Dokumenten, E-Mail, Chat und KI bietet ClickUp projektmanagement tool ermöglicht Teams die nahtlose Koordinierung und Kommunikation während Abwesenheiten.

Benutzer können ihre Abwesenheitsnachrichten direkt in ClickUp automatisieren und so sicherstellen, dass Kollegen und Clients entsprechend informiert und weitergeleitet werden.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihre OOO-Nachrichten effizient einzustellen:

Wir haben ClickUp Brain benutzt, um ein Beispiel für eine Abwesenheitsnachricht zu schreiben

ClickUp Brain : Automatisieren und personalisieren Sie den Prozess und stellen Sie sicher, dass Ihre geschäftliche Kommunikation auch in Ihrer Abwesenheit professionell und informativ bleibt. ClickUp's KI Writer for Work kann Ihnen helfen, schnell eine Abwesenheitsnachricht zu erstellen, die zu Ihrer Arbeit und der Dynamik Ihres Teams passt

Automatisieren und personalisieren Sie den Prozess und stellen Sie sicher, dass Ihre geschäftliche Kommunikation auch in Ihrer Abwesenheit professionell und informativ bleibt. ClickUp's KI Writer for Work kann Ihnen helfen, schnell eine Abwesenheitsnachricht zu erstellen, die zu Ihrer Arbeit und der Dynamik Ihres Teams passt ClickUp Dokumente : Entwerfen Sie Ihre OOO-Nachrichten und stellen SieErinnerungen in ClickUp ein, wann Sie sie aktivieren müssen. So können Sie sicherstellen, dass Sie nicht vergessen, Ihren E-Mail-Autoresponder einzustellen, bevor Sie gehen

verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Ihre OOO Nachricht zu bearbeiten

ClickUp E-Mail : Senden, empfangen und verwalten Sie E-Mails direkt auf der Plattform. Dies ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen der Verwaltung von Aufgaben und der Kommunikation per E-Mail. ClickUp integriert sich in führende E-Mail-Plattformen wie Gmail, Outlook usw., umvereinfachte E-Mail-Verwaltung

senden und empfangen Sie E-Mails über eine einheitliche Schnittstelle, ohne ClickUp zu verlassen

ClickUp Automatisierung : Richten Sie in ClickUp Automatisierungen ein, um während Ihrer Abwesenheit automatisch eine Abwesenheitsantwort auf eingehende E-Mails zu senden. Dies kann besonders nützlich für E-Mail-Kampagnen sein oder wenn Sie ein hohes Volumen an E-Mails erhalten.

erstellen Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung, um automatisch OOO-Nachrichten an jeden zu senden, der sich in diesem Zeitraum an Sie wendet

Sichern Sie Ihre virtuelle Präsenz: Meistern Sie die Kunst des Out-of-Office Messaging mit ClickUp

Der richtige Ansatz kann die Wahrnehmung Ihrer Abwesenheit erheblich beeinflussen. Egal, ob Sie nur für einen kurzen Zeitraum oder für eine längere Abwesenheit weggehen, mit den hier gegebenen Tipps und Beispielen können Sie sicherstellen, dass Ihre kommunikation am Arbeitsplatz ihr berufliches Image widerspiegeln.

Für diejenigen, die ihr Out-of-Office-Messaging weiter verfeinern oder fortschrittliche E-Mail-Management-Strategien erforschen möchten, bietet ClickUp eine robuste Plattform zur Zentralisierung, Rationalisierung und ihren E-Mail Workflow zu automatisieren. Ob Sie Ihre nächste Nachricht in ClickUp Docs verfassen, Erinnerungen einstellen oder Ihre E-Mail-Kommunikation direkt in ClickUp verwalten - Ihnen steht ein umfassendes Tool zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Produktivität steigern und Ihre Professionalität wahren können, auch wenn Sie nicht im Büro sind.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Features von ClickUp kennenzulernen und sie in Ihr Unternehmen zu integrieren kommunikationsstrategie . Heute beginnen indem Sie sich anmelden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist eine gute Auto-Response-Nachricht?

Eine überzeugende Auto-Response-Nachricht verbindet Professionalität mit persönlicher Note und sorgt für Kontinuität in der Kommunikation am Arbeitsplatz. Sie gibt eindeutig die Dauer Ihrer Abwesenheit an, erwähnt den begrenzten Internetzugang und bietet einen alternativen Kontakt für dringende Angelegenheiten.

Ein Beispiel: "Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin derzeit abwesend und habe nur begrenzten Zugang zu meinem Posteingang und werde am [Datum] zurückkehren. Für sofortige Unterstützung wenden Sie sich bitte an [Name] unter [Kontaktinformationen]. Vielen Dank für Ihr Verständnis." Diese Nachricht hält Ihre Kommunikationsziele aufrecht und respektiert gleichzeitig die Normen für die Zusammenarbeit in der Kommunikation.

2. Was schreiben Sie in eine automatische Antwortnachricht?

Geben Sie in Ihrer automatischen Antwortnachricht die wesentlichen Elemente an: den Grund für Ihre Abwesenheit (falls zutreffend), den Zeitraum, in dem Sie abwesend sind, die Benachrichtigung über den eingeschränkten Zugang und einen alternativen Kontakt für dringende Anfragen. Wenn Sie Begriffe wie "eingeschränkter Zugang" verwenden, wird Ihre Situation auf subtile Weise kommuniziert und entspricht den Best Practices der Tools zur Verwaltung des Posteingangs.

Eine ausgewogene Nachricht könnte lauten: "Hallo! Ich bin bis zum [Datum] nicht im Büro und konzentriere mich auf [Grund, falls zutreffend]. Für dringende Angelegenheiten steht Ihnen [Alternative Kontaktperson] zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Geduld." Dies gewährleistet eine nahtlose Kommunikation im Team und respektiert den Workflow.

3. Was ist eine gute Betreffzeile für eine Abwesenheitsnotiz?

Eine effektive Abwesenheits-Betreffzeile ist prägnant und informativ und informiert den Absender direkt über Ihre Nichtverfügbarkeit. Sie fungiert als präventive Kommunikationsstrategie, ähnlich wie die Verwendung der besten E-Mail-Alternativen zur Steuerung von Erwartungen.

Eine Betreffzeile wie "Out of Office: [Ihr Name] kehrt zurück [Datum]" oder "OOO [Datumsbereich] | [Ihr Name]" ist unkompliziert und ermöglicht es den Empfängern, Ihre Verfügbarkeit schnell zu verstehen, ohne die Nachricht zu öffnen. Dieser Ansatz fördert eine klare Kommunikation im Team und unterstützt Ihre übergreifenden Kommunikationsziele, indem er sicherstellt, dass die Beteiligten informiert sind und ihre Erwartungen entsprechend anpassen können.