Kostenlose Google Tabellen CRM-Vorlagen zur Verbesserung Ihres Vertriebsprozesses

Nach Angaben von McKinsey profitieren Führungskräfte von einem 2-5% Umsatzsteigerung durch die Einführung datengestützter Entscheidungsfindung. ✨

Viele Unternehmen haben jedoch immer noch Schwierigkeiten, diesen Ansatz aufgrund eines ineffizienten Datenmanagements effektiv umzusetzen. Das Fehlen geeigneter Tools zum Sammeln, Organisieren und Analysieren von Daten führt dazu, dass Vertriebsteams Wachstumschancen verpassen.

An dieser Stelle können Google Tabellen CRM Vorlagen einen entscheidenden Unterschied machen.

Diese Vorlagen helfen Unternehmen, ihre Vertriebsdaten in einem einfachen, zugänglichen Format zu zentralisieren und zu verwalten. So können Teams Leads, Kundeninteraktionen und Fortschritte im Vertrieb in Echtzeit nachverfolgen und datengestützte Entscheidungen treffen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten kostenlosen CRM-Vorlagen zur Vereinfachung Ihres Vertriebsprozesses und zur Skalierung Ihrer Vertriebsaktivitäten.

Was macht eine gute Google Tabellen CRM Vorlage aus?

Eine gute Google Tabellen CRM-Vorlage hilft Ihnen, Ihre Vertriebspipeline effizient zu organisieren und zu verwalten.

Eine Google Tabellen CRM Vorlage sollte sein:

🌟 Einfach zu navigieren: Sie sollte eine klare Struktur und Beschreibungen bieten, die dem Team die Nachverfolgung von Daten erleichtern, auch für diejenigen, die keine umfassenden Kenntnisse in Tabellenkalkulationen haben

🔧 Anpassungsfähig: Es sollte benutzerdefinierte Felder haben, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen und Verkaufsprozesse anzupassen

📋 Umfassend: Eine kostenlose CRM-Vorlage sollte wichtige Felder wie Kontaktinformationen, die Phase des Geschäftsabschlusses, die Branche, den voraussichtlichen Umsatz, die Provision usw. enthalten, um die Zugänglichkeit der Daten zu verbessern

📊 Intuitiv: Wählen Sie eine Vorlage, die ein intuitives CRM Dashboard oder Features zur Vertriebsanalyse für datengesteuerte Entscheidungen bietet

🔗 Kompatibel: Eine kostenlose CRM-Tabellenvorlage sollte sich problemlos in Ihre Vertriebstechnologie integrieren lassen, damit Sie Vertriebsdaten von mehreren Plattformen erfassen und verwalten können

Google Tabellen CRM Vorlagen

Ganz gleich, ob Sie Kundenbeziehungen überwachen, Verkäufe nachverfolgen oder Leads organisieren möchten, die Google Tabellen CRM-Vorlagen für den Vertrieb sind ein guter Ausgangspunkt für die Verwaltung Ihrer Unternehmensdaten und die Verbesserung des Managements von Kundenbeziehungen.

Sehen wir uns sechs beliebte tabellenkalkulations-CRM-Vorlagen die Sie in Ihren Workflow integrieren können.

1. CRM Vorlage von Salesflare

via Salesflare Die CRM Vorlage von Salesflare ist ein robustes Tool, das kleinen Geschäften und Start-ups wichtige CRM-Funktionen in Google Tabellen bietet. Diese Vorlage bietet ein ein einfach zu navigierendes Layout, das Kundeninteraktionen organisiert, Verkaufsphasen nachverfolgt und bei der Lead-Verwaltung hilft - alles entscheidende Aspekte für die Umsatzsteigerung.

Mit Abschnitten für Kontaktinformationen, den Status von Geschäften und Notizen zu wichtigen Aktivitäten können Sie mit der Salesflare CRM-Vorlage alles an einem Ort aufbewahren, wodurch der Bedarf an mehreren Tools und komplexen CRM-Systemen minimiert wird.

Ein herausragendes Feature dieser kostenlosen Vorlage ist das intuitive System zur Nachverfolgung der Pipeline. Dieses Feature kategorisiert Leads visuell nach Phasen (z. B. Erstkontakt, Verhandlung, geschlossen) und ermöglicht so einen schnellen Einblick in die Phase, in der sich jeder Lead im Verkaufstrichter befindet.

Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Spezialisten, die alle Lead-Informationen an einem Ort erfassen möchten.

2. Mini CRM Tool Vorlage von HubSpot

via HubSpot Die Mini-CRM-Tool-Vorlage von HubSpot bietet eine einfache und dennoch strukturierte Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kundenbeziehungen und Verkaufsdaten. Es ist sowohl für Excel als auch für Google Tabellen verfügbar und führt Sie mit einer Registerkarte "Start Here" durch das Setup und ermöglicht eine einfache benutzerdefinierte Anpassung der Dropdown-Menüs an die einzelnen Phasen des Verkaufs.

Zu den Schlüsseln gehören Organisationen, Kontakte, Verkaufschancen und Interaktionen, in denen Sie Kundendaten, Geschäftsabschlüsse und die Kommunikationshistorie erfassen und organisieren können. Die Registerkarte Dashboard bietet eine übersichtliche Ansicht der Vertriebspipeline, der Werte für offene Verkaufschancen und der Anzahl der Kontakte.

Ideal für: Vertriebsteams, die Kundentrends visualisieren möchten.

3. Kontakt Liste Vorlage von HubSpot

via HubSpot Sie können die Kontakt Liste Vorlage von HubSpot zur Verwaltung der wichtigsten Kontaktdaten von potenziellen Kunden, wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Unternehmensdaten, für eine nahtlose Kommunikation.

Es hilft Ihnen, Notizen hinzuzufügen und Kontakte auf der Grundlage ihres Status in der Beziehung oder der Phase des Verkaufs zu kategorisieren, um die Kommunikation effektiv zu segmentieren und zu individualisieren.

Die Vorlage für Google Tabellen ermöglicht schnelle Einträge und einfache Aktualisierungen, so dass alle Kontaktinformationen stets aktuell und zugänglich sind.

Ideal für: Vertriebs-Support-Teams, die die Kontaktdaten von Interessenten pflegen müssen.

4. Monatliche Sales Dashboard Vorlage von HubSpot

/%img/ HubSpot Die Monatliche Sales Dashboard Vorlage von HubSpot bietet eine einheitliche Ansicht Ihrer monatlichen Vertriebsziele und -leistungen. Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von neuen Konten, Testversionen und dem pro Monat generierten Umsatz. Mithilfe der Grafiken und Diagramme können Sie Vertriebstrends und -muster im Laufe der Zeit analysieren und so eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen.

Beginnen Sie mit der Registerkarte "Anleitung", um zu erfahren, wie Sie Daten eingeben, und verwenden Sie diese Vorlage für Google Tabellen, um Ihre Vertriebsaktivitäten auf einer Karte darzustellen. Anschließend können Sie die monatlichen Verkaufsziele auf der Registerkarte Setup eingeben und die Registerkarten Daten-Verkauf und Daten-Konten verwenden, um Leads, Testversionen und Konversionsdaten einzugeben.

Ideal für: Vertriebsleiter, um eine umfassende Ansicht der monatlichen Vertriebsaktivitäten und Fortschritte bei den Zielen zu erhalten.

5. Tabellenkalkulations-CRM-Vorlage von SalesTable

via SalesTable Die Tabellenkalkulations-CRM-Vorlage von SalesTable ist ein benutzerdefiniertes tool für Geschäfte, um Kundenbeziehungen und Vertriebsaktivitäten effektiv zu verwalten.

Es bietet einen klaren Überblick über Ihre Leads, Opportunities und Geschäfte, so dass Sie Ihren Verkaufstrichter visualisieren und potenzielle Engpässe identifizieren können. Mit anpassbaren Feldern, automatisierten Berechnungen und einem visuellen Dashboard hilft Ihnen diese kostenlose Vorlage für ein CRM-Tabellenkalkulationsprogramm, Ihren Vertriebsprozess zu rationalisieren, die Effizienz zu verbessern und Ihre Vertriebsleistung zu steigern.

Ideal für: Vertriebsleiter, die den Verkaufstrichter visualisieren und Blockierer identifizieren müssen.

6. Google Tabellen CRM Vorlage für Diagramme und Graphen von Tipsographic

via Tipp Die CRM-Vorlage von Tipsographic hilft Ihnen, Ihre Verkaufsdaten zu visualisieren und zu analysieren. Mit den Grafiken und Diagrammen können Sie Vertriebstrends, -muster und -chancen in Ihren CRM-Daten leicht erkennen. Diese Vorlage ist nützlich, um die Vertriebsleistung zu verstehen, wichtige Metriken nachzuverfolgen, und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Ideal für: Vertriebsleiter, die Vertriebsdaten für eine fundierte Entscheidungsfindung analysieren möchten.

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen/Docs für CRM

Google Tabellen bietet zwar eine vielseitige Plattform für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, hat jedoch einige Limits, die seine Effektivität als CRM-Tool beeinträchtigen können:

🚫 Mangel an fortgeschrittenen Features: Google Tabellen Vorlagen fehlen die fortgeschrittenen Features von dedizierten CRM-Software wie z. B. automatisierte Workflows, intelligente Lead-Bewertung und prädiktive Analytik

✍️ Manuelle Dateneingabe: Die wiederholte Dateneingabe in Google Tabellen kann zeitaufwändig und anfällig für menschliche Fehler sein, was zu ungenauen Verkaufsentscheidungen führt

📈 Begrenzte Skalierbarkeit: Wenn Ihr Geschäft wächst, kann die Verwaltung eines großen Vertriebsdatensatzes in einer Tabellenkalkulation mühsam und ineffizient werden

🛠️ Komplexe Integration: Die Integration von Google Tabellen mit anderen Tools und Plattformen kann schwierig sein und benutzerdefinierte Lösungen erfordern

🔒 Sicherheitsbedenken: Google Tabellen bietet zwar Sicherheitsmaßnahmen, aber die Speicherung sensibler Kundendaten in einer Tabellenkalkulation kann zu Bedenken führen, insbesondere bei größeren Geschäften

Alternative zu Google Tabellen CRM Vorlagen

Während Google Tabellen anfangs ein praktisches Tool für die Verwaltung von Kundendaten sein kann, können fehlende Automatisierung und begrenzte Analyseoptionen dazu führen, dass Sie mit Dateninkonsistenzen zu kämpfen haben.

Geschäfte mit komplexen Vertriebsprozessen und großen Datensätzen können von einer speziellen CRM-Software für CRM-Prozesse die über die Grundlagen von Google Tabellen hinausgehen.

Das ist der Punkt anpassbare CRM-Software , wie ClickUp kommt ins Spiel.

ClickUp bietet intuitive CRM-Vorlagen, die Ihren Vertriebsprozess vereinfachen, die Produktivität steigern und das Wachstum fördern. Hier sind einige der besten Vorlagen für den Vertrieb, die Sie verwenden können, um ihr eigenes CRM mit ClickUp zu erstellen .

1. ClickUp CRM Vorlage

ClickUp's CRM Vorlage

Datensilos sind eine große Herausforderung für CRM-Teams. Es führt zu fragmentierten Kundeneinblicken, ineffizienter Zusammenarbeit und schlechter Entscheidungsfindung, was sich letztendlich auf den Umsatz Ihres Geschäfts auswirkt. Sie können dieses Problem durch die Integration einer fortschrittlichen CRM-Plattform lösen, die die Vertriebsdaten zentralisiert.

Die ClickUp CRM Vorlage kann ein guter Ausgangspunkt sein, um eine vollständige Sichtbarkeit Ihrer Vertriebsaktivitäten abzuschließen. Es hilft bei der Einstellung und Überwachung des gesamten Vertriebs-Ökosystems. Von der Erstellung eines ausgeklügelten Vertriebsprozesses bis hin zur Erstellung eines Lead-Qualifizierungsrahmens und der Überwachung von Leads - diese Vorlage hilft Ihnen, alles zu verwalten.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Kundendaten zentralisieren

Aktualisierungen von Geschäften in Echtzeit zu erhalten, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Priorisierung von Aufgaben nach Phasen des Verkaufs für ein besseres Management

Ideal für: Vertriebsteams, die mit unorganisierten Daten und ineffizienten Workflows zu kämpfen haben.

2. ClickUp Einfache CRM Vorlage

ClickUp's einfache CRM Vorlage

Die Aktualisierung neuer Geschäftsabschlüsse, die Nachverfolgung des Status von Leads und die Verwaltung der sich ändernden Kundenpräferenzen kann vor allem für kleine Teams überwältigend werden. Zum Glück gibt es die ClickUp Einfache CRM-Vorlage kommt zu Ihrer Rettung.

Diese einsteigerfreundliche Vorlage bietet einfache Formate für die Nachverfolgung von Leads. In der Listen- und der Tabellenansicht können Sie schnell wichtige Details wie Priorität, Phase, geschätzter Wert des Geschäfts und Telefonnummern einsehen. Wenn Sie den detaillierten Status jedes Leads überprüfen möchten, wechseln Sie einfach zur Pipeline-Ansicht.

Ideal für: Eigentümer von kleinen Geschäften und Start-ups, die nach einfachen Lösungen für das Vertriebsmanagement suchen.

3. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen

Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen von ClickUp

Nichts ist so leistungsfördernd wie wettbewerbsfähige Provisionen für Ihr Vertriebsteam. Wenn Sie also Ihre Vertriebsmitarbeiter motivieren wollen, sollten Sie die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Provisionen . Es hilft bei der Nachverfolgung aller Abschlüsse und automatisiert die Provisionsberechnung, wodurch Sie wertvolle Zeit und Aufwand sparen.

Sie können diese Vorlage auch verwenden, um die Leistung zu visualisieren und den Fortschritt der Ziele jedes Mitarbeiters zu überwachen. Auf diese Weise wissen Sie, wann Sie eingreifen und Ihrem Team Beratung oder Schulungen anbieten müssen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Klare und genaue Aufzeichnungen über jeden Verkauf für genaue Provisionsberechnungen zu führen

Nachverfolgung von Provisionen in Echtzeit, um Ihren Mitgliedern einen Anreiz zu bieten, ihre Ziele zu erreichen

Überwachen Sie den Fortschritt von Geschäften und Provisionen mit benutzerdefinierten Status wie 'Neuer Lead', 'Preisverhandlung' und 'Provision gezahlt'

Ideal für: Vertriebsleiter und Finanzteams, die die Nachverfolgung von Provisionen vereinfachen möchten.

🔮 Wussten Sie schon? Bis 2025, 60% der B2B-Vertriebsorganisationen werden vom erfahrungs- und intuitionsbasierten Verkaufen zum datengesteuerten Verkaufen übergehen.

4. ClickUp Sales Pipeline Vorlage

ClickUp's Sales Pipeline Vorlage

Sie müssen Ihre Vertriebspipeline in Echtzeit nachverfolgen, um diese Veränderung umzusetzen. Dazu benötigen Sie Tools wie das ClickUp Sales Pipeline Vorlage . Es ermöglicht ein nahtloses Kundendatenmanagement für fundierte Verkaufsentscheidungen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Leads in jeder Phase des Verkaufsprozesses verwalten und optimieren

Kundendaten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche verwalten

Leads auf der Grundlage von Kriterien wie Dringlichkeit, Wert und Potenzial priorisieren

Verkaufserlöse prognostizieren

Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter und Business Development-Teams, die eine Sichtbarkeit des Fortschritts von Geschäften und der Teamleistung in Echtzeit wünschen.

5. ClickUp Sales CRM Vorlage

Transformieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit der ClickUp Sales CRM Vorlage

Die ClickUp Sales CRM Vorlage vereinfacht die Verwaltung von Leads und die Nachverfolgung von Konten und erleichtert den Teams die Organisation von Kontakten und die Visualisierung von Verkaufschancen im Trichter, um sicherzustellen, dass kein Lead übersehen wird.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bessere Übersichtlichkeit bei der Kundenkommunikation und Nachfassaktionen

Kundendaten für einen besseren Zugriff zentralisieren

Aktualisierungen von Leads automatisieren, um die Produktivität zu steigern

Vertriebsanalysen in Echtzeit für eine bessere Entscheidungsfindung erhalten

Ideal für: Vertriebsteams, Business Development Manager und Kontoverantwortliche, die Leads effizient verwalten, die Interaktion mit Kunden verbessern und das Wachstum fördern möchten.

6. ClickUp Verkaufsbericht Vorlage

ClickUp's Vorlage für den Verkaufsbericht

Selbst die effizientesten Teams haben oft Probleme mit der Berichterstellung, weil die Daten verstreut sind und es an standardisierten Metriken mangelt. Die ClickUp Vorlage für den Vertriebsbericht ermöglicht eine nahtlose Nachverfolgung und Berichterstellung der Verkaufsleistung.

Sie können damit Schlüsselmetriken über alle Phasen des Verkaufsprozesses hinweg nachverfolgen, z. B. den Gesamtumsatz, die durchschnittliche Größe des Geschäfts und die Länge des Verkaufszyklus.

Diese Vorlage bietet eine umfassende Ansicht Ihrer Vertriebsaktivitäten. Sie fasst Daten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen, übersichtlichen Bericht zusammen und bietet Einblicke in Trends, Konversionsraten und die Gesamtleistung des Teams.

Ideal für: Vertriebsleiter, Business-Analysten und Teamleiter, die die Berichterstellung im Vertrieb optimieren möchten.

7. ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp's Sales Tracker Vorlage

Die ClickUp Sales Tracker Vorlage ist die ideale Lösung, um Vertriebsteams bei der Verwaltung und Analyse aller Aspekte ihres Vertriebsprozesses zu unterstützen. Von der Überwachung der Vertriebsleistung über die Nachverfolgung der Lead-Konvertierung bis hin zur Pipeline-Prognose - diese Vorlage erledigt alles.

Mit der Sales Tracker-Vorlage können Sie:

Einstellung und Überprüfung von Einzelzielen für Ihr Team

Erkennen von Trends und Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung

Nachverfolgung der Leistung und des Fortschritts bei der Erreichung der Verkaufsziele

Ideal für: Vertriebsteams, die ihre Prozesse rationalisieren und optimieren und die Leistung ihres Teams verbessern möchten.

8. ClickUp Verkaufsaufrufe Vorlage

ClickUp's Vorlage für Verkaufsanrufe

Hat Ihr Team Schwierigkeiten, Leads zu konvertieren, obwohl es stundenlang mit potenziellen Kunden interagiert? Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, Verkaufsgespräche zu analysieren und potenzielle Deal-Breaker zu identifizieren.

Die ClickUp Sales Calls Vorlage kann Ihnen bei der Nachverfolgung von Anrufen und der Analyse ihrer Leistung helfen. Es stellt sicher, dass alle Kundeninteraktionen professionell sind und dem gleichen Messaging folgen.

Verspätete Nachfassaktionen sind einer der häufigsten Gründe, warum es Geschäften schwer fällt, Leads zu schließen. Diese Vorlage hilft Ihnen, auch das zu beheben. Sie können Verkaufsanrufe überblicken und Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, damit sie sofort handeln können. Dies trägt dazu bei, dauerhafte Beziehungen zum Kunden aufzubauen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ihre Vertriebspipeline visualisieren und den Fortschritt der einzelnen Geschäfte nachverfolgen

Vorgefertigte Verkaufsskripte für verschiedene Szenarien speichern und abrufen

Verkaufsziele erreichen

Ideal für: Teams, die ihre Kundenkommunikation verbessern wollen.

9. ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

Ein kundenorientierter Vertrieb ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens. Er erfordert einen strategischen Vertriebsprozess, der es den Teams ermöglicht, sich auf die Kundenbedürfnisse zu konzentrieren und so zu einer besseren Zusammenarbeit beizutragen.

Die Website ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihres gesamten Verkaufsprozesses, während Sie ihn für bestimmte Leads personalisieren. Die Vorlage dient als Fahrplan und hilft Ihnen, jeden Schritt in Ihrem Verkaufstrichter zu visualisieren. Sie können damit Ihre Phasen benutzerdefinieren, den Fortschritt nachverfolgen und die mit jedem Lead verbundenen Aufgaben verwalten.

Es ist ideal für die Organisation Ihrer Vertriebsaktivitäten, damit Ihr Team sich auf seine Ziele konzentrieren kann.

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Rationalisierung des Sales Workflows

Die Konsistenz und die Verantwortlichkeit des Teams zu verbessern

Schulung neuer Vertriebsmitarbeiter

Ideal für: Businesses, die ihre Vertriebsabläufe verbessern oder erweitern möchten.

10. ClickUp Sales KPI Vorlage

ClickUp's Sales KPI Vorlage

Die Förderung und Motivation leistungsstarker Talente ist ein Schlüssel für die Unterstützung von Geschäften ihre Verkaufsziele zu übertreffen . Dies erfordert strategische KPIs. Die ClickUp Sales KPI-Vorlage ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihres Teams im Auge zu behalten, Chancen zu erkennen und den Umsatz zu steigern.

Mit dieser Vorlage können Sie messbare Ziele einstellen und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) über alle Phasen des Verkaufstrichters hinweg verfolgen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Wichtige KPIs zu definieren und zu überwachen

Die Sichtbarkeit und das Verständnis der wichtigsten Metriken im Vertrieb zu verbessern

Dem Vertriebsteam Klarheit und Transparenz zu verschaffen

Ideal für: Businesses, die ihre Verkaufsziele erreichen und die Leistung ihres Teams verbessern wollen.

Verbessern Sie Ihren Verkaufsprozess mit ClickUp

Kostenlose Google Tabellen CRM Vorlagen bieten eine solide Ausgangsbasis für jedes Vertriebsteam. Allerdings fehlt es ihnen an Skalierbarkeit und Automatisierungs-Features, was zu ineffizienten Entscheidungen führt.

Die fortschrittlichen CRM-Vorlagen von ClickUp schaffen Abhilfe, indem sie es Ihnen ermöglichen, Ihr eigenes CRM-System zu erstellen. Sie bieten eine bessere Sichtbarkeit Ihrer Vertriebsprozesse und automatisieren die Vertriebsabläufe, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Egal, ob es sich um ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen handelt, die richtige CRM-Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebspipeline effektiv zu verwalten und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Also, worauf warten Sie noch? Melden Sie sich für ClickUp an kostenlos an und beobachten Sie, wie Ihr Aufwand für den Verkauf wächst!