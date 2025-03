Kostenlose Vorlagen für Lieferantenlisten in Excel für effizientes Management

Unabhängig von der Art Ihres Geschäfts müssen Sie sich bei der Verwaltung von Lieferanten mit komplexen Beziehungen, Verträgen und Compliance-Anforderungen auseinandersetzen.

Und das Schlimmste daran? Der Einkaufsprozess kann ohne die richtigen Tools kompliziert werden, was zu höheren Kosten und verpassten Chancen führt.

An dieser Stelle macht die Verwendung von Vorlagen für Lieferantenlisten in Excel einen großen Unterschied. Diese Vorlagen bieten eine strukturierte Möglichkeit zum Organisieren, Überwachen und Analysieren von Lieferanteninformationen und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Beschaffungsprozesse zu optimieren.

In diesem Blog werden wir die Schlüssel-Elemente einer guten Vorlage für Lieferantenlisten und die besten kostenlosen Vorlagen zur Optimierung des Lieferantenmanagements vorstellen.

Was macht eine gute Excel-Vorlage für eine Lieferantenliste aus?

Eine Vorlage für eine Liste der bevorzugten Lieferanten kann Ihre Einkaufsprozesse optimieren und die Verwaltung Ihrer Beziehungen zu den Lieferanten verbessern, wenn sie alle Grundlagen abdeckt.

Eine effektive Vorlage für eine Lieferantenliste (auf Basis von Excel oder Google Tabellen) ist strukturiert, anpassbar und einfach zu verwenden:

Strukturiertes Layout: Wählen Sie einvorlage für die Liste der Lieferanten mit klar definierten Zeilen und Spalten, um die Navigation und Dateneingabe zu erleichtern

Wählen Sie einvorlage für die Liste der Lieferanten mit klar definierten Zeilen und Spalten, um die Navigation und Dateneingabe zu erleichtern Wesentliche Felder: Wählen Sie eine Vorlage, die notwendige Felder wie den Namen des Lieferanten, Kontaktinformationen, Zahlungsbedingungen, Leistungsbewertungen und andere wichtige Informationen enthält, so dass Sie die wichtigsten Informationen an einem Ort verwalten und speichern können

Wählen Sie eine Vorlage, die notwendige Felder wie den Namen des Lieferanten, Kontaktinformationen, Zahlungsbedingungen, Leistungsbewertungen und andere wichtige Informationen enthält, so dass Sie die wichtigsten Informationen an einem Ort verwalten und speichern können Anpassungsmöglichkeiten: Bevorzugen Sie eine Vorlage für eine Lieferantenliste, die es Ihnen ermöglicht, Abschnitte in der Vorlage entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts zu benutzerdefinieren

Bevorzugen Sie eine Vorlage für eine Lieferantenliste, die es Ihnen ermöglicht, Abschnitte in der Vorlage entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts zu benutzerdefinieren Features zur Datenanalyse: Ihre bevorzugte Vorlage sollte über Tools zum Sortieren und Analysieren von Lieferantendaten gemäß Ihren Anforderungen verfügen, damit Sie fundierte Entscheidungen über Vertragsverlängerungen treffen können

Ihre bevorzugte Vorlage sollte über Tools zum Sortieren und Analysieren von Lieferantendaten gemäß Ihren Anforderungen verfügen, damit Sie fundierte Entscheidungen über Vertragsverlängerungen treffen können Integrationsfähigkeit: Entscheiden Sie sich für eine kostenlose Vorlage für eine Liste von Lieferanten, können Sie diese nahtlos in Ihr aktuelles Workflow-System integrieren und so wertvolle Zeit und Aufwand sparen

Die 7 besten Excel-Vorlagen für Lieferantenlisten

Hier sind einige der besten kostenlosen Vorlagen für Lieferantenlisten, die Ihre Arbeit rationalisieren und verbessern lieferantenmanagement effizienz:

1. Vendor List Template by Vencru

Die Vendor List Template by Vencru bietet eine unkomplizierte, anpassbare und benutzerfreundliche Lösung für die Verwaltung von Lieferanten. Erstellen Sie mit dieser Vorlage für die Lieferantenliste eine umfassende Übersicht über die Master-Lieferantenliste, um die Nachverfolgung von Lieferanten und die Beziehungen zu ihnen effektiver zu verwalten.

Was Sie daran lieben werden ✨

Alle Informationen zu Ihren Lieferanten an einem Ort zusammengefasst

Neun anpassbare Felder, die den besonderen Anforderungen Ihres Geschäfts entsprechen

Gemeinsame Nutzung mit Ihrem Team für nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit bei lieferantenbezogenen Aufgaben und Vertragsdaten

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist ideal für Beschaffungsteams und Business Manager, die die Nachverfolgung von Lieferanten optimieren und Lieferanteninformationen für ein effizientes Management konsolidieren möchten.

2. Vorlage für eine Liste von Anbietern von HubSpot

via HubSpot Die Vendor List Template by HubSpot ist ein nützliches tool zur Organisation von Informationen über und Nachverfolgung von Anbietern, von denen Sie regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen beziehen.

Als Vorlage für eine Liste von Anbietern bietet sie ein klares und übersichtliches Format für die Nachverfolgung von Anbieterdetails und allen verfügbaren Kontaktinformationen.

Was Sie daran lieben werden ✨

Eindeutige IDs für alle Anbieter in Ihrer Liste der zugelassenen Anbieter

Ermöglicht das Hinzufügen des Lieferanten-POC-Namens und der Details zusammen mit dem Lieferantennamen

Vereinfacht die Kommunikation und hilft Ihnennachbestellungen oder neue Bestellungen aufgeben mit Leichtigkeit

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Lieferantenmanager und Organisationen, die eine umfassende Liste zugelassener Lieferanten organisieren und pflegen möchten, um die Einkaufsprozesse zu vereinfachen.

3. Einfacher Preisvergleich Verkaufsdiagramm Excel Vorlage von WPS

via WPS Die Entscheidung, welcher Anbieter am besten zu Ihrem Budget passt, ist ein zeitaufwändiger Prozess. Mit der Excel-Vorlage Einfaches Diagramm für den Preisvergleich von WPS ist dieser Prozess jedoch ein Kinderspiel.

Diese Vorlage für eine Preisliste enthält einzelne Spalten mit Preisen und Mengen für jeden Lieferanten aus Ihrer genehmigten Liste. Verwenden Sie diese, um die Kosten zu verstehen, die mit jedem Ihrer aktuellen Lieferanten verbunden sind.

Was Sie daran lieben werden ✨

Berechnet die Zwischensumme aller Elemente eines Lieferanten, einschließlich Steuern und Versandgebühren

Anbietervergleich über Preise und Mengen für die angebotenen Dienstleistungen

Hilft Ihnen, die Anbieter zu identifizieren und in die engere Auswahl zu nehmen, mit denen Ihr Unternehmen Geschäfte erledigen sollte

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage für eine Liste von Lieferanten ist ideal für Beschaffungsteams, Finanzteams und Eigentümer von kleinen Geschäften. Sie hilft ihnen, Preise und Mengen von Anbietern zu vergleichen und die besten Optionen für ihr Budget zu ermitteln.

4. Tabelle zum Lieferantenvergleich nach WPS

via WPS Wie der Name schon sagt, bietet die Lieferantenvergleichstabelle von WPS eine effiziente und übersichtliche Möglichkeit, Lieferanten nebeneinander zu bewerten.

Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie Lieferanten anhand von Schlüsselkriterien wie Produkt-/Dienstleistungsbeschreibung, Verbrauchermarkt, Nummer von Niederlassungen und Produktionseinrichtungen sowie Art der Eigentümerschaft bewerten!

Was Sie daran lieben werden ✨

Ermöglicht bewusste Entscheidungen bei der Auswahl von Lieferanten undbeschaffungsprozesse Anpassbare Details wie Preisgestaltung, Produkt-/Dienstleistungsqualität usw.

Funktioniert gut auf verschiedenen Geräten, einschließlich Windows, MAC und Android

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist nützlich für Lieferantenmanager, Personalleiter und Geschäfte, die Lieferanten anhand von Schlüsselkriterien bewerten und vergleichen möchten, um Entscheidungen über die Auswahl von Lieferanten zu treffen.

5. Supplier Database Vorlage von Weproc

via {\an8}Ich weiß, dass es nicht so ist Verwalten Sie Ihre Lieferanten mit Leichtigkeit mit der Lieferanten-Datenbank-Vorlage von Weproc. Mit dieser vollständig anpassbaren und benutzerfreundlichen Vorlage können Sie eine zentrale Aufzeichnung aller wichtigen Informationen über Ihre Lieferanten führen.

Was Sie daran lieben werden ✨

Statistische Indikatoren zur Überwachung der Leistung der Lieferanten und zum Limitieren von Risiken in der Lieferkette

Spezielle Spalte für die Bewertung der einzelnen Lieferanten

Benutzerdefinierte Felder für eine einfache Übersicht über das Vertragsmanagement für Lieferanten

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Einkaufsleiter und Business Manager, die eine zentrale Erfassung von Lieferanteninformationen und Leistungsbewertungen wünschen.

6. Lagerbestandsvorlage von Microsoft

via Microsoft Die Vorlage Warehouse Inventory Template by Microsoft ist ein nützliches tool für Geschäfte, die eine Bestands- und Lieferantenverwaltung benötigen.

Mit Feldern wie Lagerhaltungseinheit (SKU), Nummer des Lagerplatzes, Speicherort und Wert des Lagerbestands können Sie den Bestand in Sekundenschnelle identifizieren und auffinden.

Was Sie daran lieben werden ✨

Abruf von Daten über bestimmte Lagerplätze nach Bedarf

Erinnerungen für Nachbestellungen

Anpassbar mit Fotos, Schriftarten, Animationen, Videos und anderen Grafiken

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist ideal für Bestands- und Beschaffungsmanager, die neben den Beziehungen zu den Lieferanten auch den Bestand verwalten und die Nachverfolgung und Nachbestellung optimieren möchten.

7. Großhandel-Lieferanten-Management-Vorlage von BlueCart

Die Vorlage Wholesale Vendor Management Template by BlueCart bietet eine abschließende Lösung für Großhändler, die ihr Lieferantenmanagement effizienter gestalten wollen.

Verwenden Sie eines der vier Formulare im Anhang dieser auf Google Tabellen basierenden Vorlage - Formular für die Lieferantenregistrierung, Vorlage für den Lieferantenvertrag, Anfrage für ein Lieferantenangebot oder Formular für die Änderung der Reihenfolge der Lieferanten -, um ein problemloses Lieferanten- und Lieferantenmanagement zu gewährleisten.

Was Sie daran lieben werden ✨

Einzigartiges Formular für die Änderung der Reihenfolge der Bestellungen

Integriertes Formular für die Registrierung neuer Lieferanten

Integrierte Vorlage für die Erstellung von Lieferantenverträgen

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist ideal für Großhändler, die ihr Lieferantenmanagement optimieren möchten, von der Lieferantenregistrierung bis zum Vertragsmanagement.

Einschränkungen bei der Verwendung von Microsoft Excel/Google Tabellen für das Lieferantenmanagement

Kostenlose Vorlagen für Tabellenkalkulationen erweisen sich zwar oft als praktisch für die Verwaltung verschiedener Aspekte der Lieferanteninformationen, haben aber ihre Grenzen. Hier sind einige von ihnen:

Performance-Probleme bei großen Datensätzen: Wenn Ihre Liste der Lieferanten wächst, wird die Verwaltung der Daten in Excel mühsam. Große Kalkulationstabellen in Excel oder Sheets verlangsamen die Ladezeiten, so dass es schwierig wird, die benötigten Informationen schnell zu finden. Zusätzlich zu den Leistungseinbußen erhöhen große Tabellenkalkulationen das Potenzial für Datenkorruption

Wenn Ihre Liste der Lieferanten wächst, wird die Verwaltung der Daten in Excel mühsam. Große Kalkulationstabellen in Excel oder Sheets verlangsamen die Ladezeiten, so dass es schwierig wird, die benötigten Informationen schnell zu finden. Zusätzlich zu den Leistungseinbußen erhöhen große Tabellenkalkulationen das Potenzial für Datenkorruption Fehlende Features zur Fehlerüberprüfung: Im Gegensatz zu Premiumanbietermanagement-Softwareverfügen die meisten Tabellenkalkulationsvorlagen über limitierte Möglichkeiten, Fehler zu erkennen. Wenn ein Mitglied des Teams einen einfachen Fehler in einer Formel macht oder versehentlich einen falschen Wert für den Gesamtkostenpreis von Produkten oder Dienstleistungen einträgt, werden diese Fehler nicht erkannt. Solche Versäumnisse führen zu schwerwiegenden finanziellen Folgen und Fehlentscheidungen

Im Gegensatz zu Premiumanbietermanagement-Softwareverfügen die meisten Tabellenkalkulationsvorlagen über limitierte Möglichkeiten, Fehler zu erkennen. Wenn ein Mitglied des Teams einen einfachen Fehler in einer Formel macht oder versehentlich einen falschen Wert für den Gesamtkostenpreis von Produkten oder Dienstleistungen einträgt, werden diese Fehler nicht erkannt. Solche Versäumnisse führen zu schwerwiegenden finanziellen Folgen und Fehlentscheidungen Fehlende Features für die Automatisierung: Ein weiterer großer Nachteil von Excel/Sheets-Vorlagen für Lieferanten ist die Unfähigkeit, einfache Aufgaben zu automatisieren. Das bedeutet, dass Sie den Status der Reihenfolge, Vertragsdaten und andere wichtige Daten manuell aktualisieren müssen, was mühsam und zeitaufwändig ist und Ihnen wenig Zeit für andere wichtige Aufgaben lässt

Ein weiterer großer Nachteil von Excel/Sheets-Vorlagen für Lieferanten ist die Unfähigkeit, einfache Aufgaben zu automatisieren. Das bedeutet, dass Sie den Status der Reihenfolge, Vertragsdaten und andere wichtige Daten manuell aktualisieren müssen, was mühsam und zeitaufwändig ist und Ihnen wenig Zeit für andere wichtige Aufgaben lässt Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen: Eine Excel-basierte Vorlage für eine Liste von Lieferanten bietet grundlegende Sicherheitsfeatures wie Dateiverschlüsselung und Passwortschutz. Das Fehlen fortschrittlicher Sicherheits-Features macht Ihre Lieferanten-Datenbank anfällig für Sicherheitslücken, Hacking-Versuche und andere Cyber-Bedrohungen, wodurch die Vertraulichkeit Ihrer sensiblen Daten gefährdet wird

Eine Excel-basierte Vorlage für eine Liste von Lieferanten bietet grundlegende Sicherheitsfeatures wie Dateiverschlüsselung und Passwortschutz. Das Fehlen fortschrittlicher Sicherheits-Features macht Ihre Lieferanten-Datenbank anfällig für Sicherheitslücken, Hacking-Versuche und andere Cyber-Bedrohungen, wodurch die Vertraulichkeit Ihrer sensiblen Daten gefährdet wird Fehlende erweiterte Funktionen: Excel und Sheets verfügen nicht über erweiterte Funktionen, die für ein effektives Lieferantenmanagement unerlässlich sind. Im Gegensatz zu spezieller Software unterstützt Excel keine automatisierten Warnungen fürbeschaffungsvertrag verlängerungen, Dashboards zur Leistungsnachverfolgung oder tiefgreifende Datenanalysen, was Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Prozesse zu steuern und fundierte Entscheidungen zu treffen

Alternative Excel-Vorlagen für Lieferantenlisten

Wenn Sie Ihre Lieferanten ohne die Einschränkungen typischer Tabellenkalkulationen verwalten möchten, gibt es mehrere bessere Alternativen. Ein Beispiel dafür sind die Vorlagen, die von der Projektmanagement-Plattform ClickUp .

ClickUp's großer Bereich von hochgradig anpassbaren Vorlagen, von der Lieferantenregistrierung und RFI-Vorlagen zur Liste der Lieferanten und vorlagen für die Reihenfolge der Bestellungen verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz. Darüber hinaus bietet ClickUp skalierbare Tools, von ClickUp Docs bis ClickUp Brain und Automatisierungen, um das Lieferantenmanagement zu optimieren.

Sehen wir uns einige der besten Vorlagen für Lieferanten an, die von ClickUp angeboten werden und die Sie kostenlos nutzen können:

1. ClickUp Vorlage für eine Checkliste zum Lieferantenmanagement

ClickUp Checkliste für Lieferantenmanagement Vorlage

Die ClickUp Checkliste für das Lieferantenmanagement Vorlage hilft Ihnen, mehrere Anbieter zu bewerten und anhand von Schlüssel-Metriken die Partner zu identifizieren, mit denen Sie zusammenarbeiten sollten.

Mit dieser benutzerfreundlichen und anpassbaren Checkliste, die einer Tabellenkalkulation ähnelt, können Sie Anbieter in verschiedenen Feldern vergleichen, z. B. in Bezug auf die Lebensfähigkeit des Unternehmens, die Logistikabteilung, die Einhaltung von Lieferterminen und -fristen, die Reaktion auf Serviceleistungen und die Erfüllung von Anforderungen.

Was Sie daran lieben werden ✨

Sicherstellung, dass die Lieferanten die geltenden Vorschriften einhalten

Sammlung von Feedback zur Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten

Vereinfachtes Onboarding von Anbietern

Features wie Zeiterfassung, Tags, Hinweise auf Abhängigkeiten und E-Mails zur Risikobewertung

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist ideal für Lieferantenmanager, Personalleiter und Geschäfte, die mehrere Lieferanten bewerten und vergleichen möchten, um die besten Partnerschaften zu ermitteln und den Onboarding-Prozess zu beschleunigen.

2. ClickUp Lieferantenvereinbarung Vorlage

ClickUp-Verkäufer-Vereinbarung

Definieren Sie die Bedingungen für eine Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Lieferanten mühelos mit der ClickUp Vorlage für Lieferantenverträge . Diese Vorlage, deren Funktion schon aus dem Namen hervorgeht, stellt sicher, dass der Lieferant und das Unternehmen auf derselben Seite stehen und verhindert Missverständnisse.

Mit dieser kostenlosen Vorlage können Sie die Rechte, Zuständigkeiten und Pflichten beider Parteien festlegen und die Bedingungen für Preisgestaltung, Lieferung und andere grundlegende Erwartungen umreißen.

Pro-Tipp: Nutzen Sie KI-gestützte Tools wie z. B ClickUp Brain um den Prozess der Vertragsgestaltung zu vereinfachen. Auf der Grundlage der Eingabeaufforderungen generiert ClickUp Brain detaillierte, maßgeschneiderte Inhalte für Ihre Lieferantenvereinbarungen in einem Ton und einer Sprache, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

. Was Sie daran lieben werden ✨

Hilft bei der Erstellung einer rechtsverbindlichen Lieferantenvereinbarung, die beide Parteien schützt

Reduziert das Risiko von Unstimmigkeiten und Rechtsstreitigkeiten

Bewahrt die Transparenz zwischen beiden Parteien

Gewährleistet die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Teams von Rechtsberatern und Eigentümern von kleinen Geschäften, um klare, narrensichere Vereinbarungen zu treffen, in denen die Rechte, Pflichten und Bedingungen zwischen ihnen und den Anbietern beschrieben werden.

3. ClickUp Vendor Master List Vorlage

Vorlage für eine Vendor Master List zur Nachverfolgung aller mit einem Unternehmen verknüpften aktuellen und potenziellen Lieferanten und Zulieferer

Die Überwachung von Schlüsselinformationen über jeden Anbieter kann leicht zu einer Überforderung führen, daher ist es eine ausgezeichnete Idee, Tools wie das ClickUp Vorlage für die Vendor Master List . Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, wichtige Informationen an einem zentralen Ort zu erfassen, zu organisieren und zu speichern, ohne Zeit damit zu verschwenden, verschiedene alte Tabellenkalkulationen durchzusehen.

Sie können einen bestimmten Anbieter nach Name, Kontaktinformationen, Branche usw. suchen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit Ihren Teammitgliedern bei der Lieferantenverwaltung zusammenzuarbeiten.

Was Sie daran lieben werden ✨

Hilft Ihnen beim Aufbau einer zentralen Datenbank für das Lieferantenmanagement

Optimiert Ihren Prozess der Lieferantenverwaltung

Erleichtert eine intelligente Entscheidungsfindung bei der Auswahl potenzieller Lieferanten

Bietet Sichtbarkeit der Ausgaben von Anbietern

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Lieferantenmanager, Einzelunternehmen, kleine Geschäfte und größere Unternehmen, die eine strukturierte und zentralisierte Lieferantendatenbank erstellen möchten, die die Sichtbarkeit verbessert und bei der strategischen Auswahl von Lieferanten hilft.

4. ClickUp Vendor Retro Vorlage

ClickUp Vendor Retrospective Vorlage

Die ClickUp Verkäufer Retro Vorlage ermöglicht es Ihnen, Rückblicke oder Fallstudien zu jedem Anbieter zu erstellen und zu bestimmen, welche Verträge zu verlängern und welche zu beenden sind.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Bewertung von Anbietern in Bezug auf Kosten, Qualität, Kundensupport usw. Darüber hinaus können Sie damit Trends bei wichtigen Metriken wie Lieferzeiten erkennen und verfolgen, Einblicke in die Leistung der Anbieter gewinnen, verbesserungswürdige Bereiche aufzeigen und den Anbietern konstruktives Feedback geben.

*Pro-Tipp:💡 ClickUp Dashboards bietet auf einen Blick Einblick in die Leistung und Trends der Anbieter. Dieses Tool stellt Daten in verschiedenen visuell ansprechenden Diagrammen und Grafiken dar, so dass die Benutzer Schlüsselinformationen und Muster in Sekundenschnelle erfassen können.

Was Sie daran lieben werden ✨

Verbindet SOWs und Lieferantenleistungen, so dass Sie sehen können, welche Beziehungen zu Lieferanten für Ihr Geschäft funktionieren

Hilft bei der Entwicklung effizienter Rahmen für die Behandlung von Problemen und die Einstellung von Erwartungen

Konsolidiert Informationen zu Faktoren wie Kosten, Qualität, Kundenservice und mehr

Erleichtert fundierte Entscheidungen über Vertragsverlängerungen

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist ideal für Unternehmen, die mehrere Lieferanten auf ihrer Gehaltsliste haben und ihre Abläufe optimieren müssen. Sie hilft dabei, die Leistung jedes Anbieters umfassend zu bewerten und fördert fundierte Vertragsverlängerungen.

5. ClickUp Vorlage für Aufgaben im Lieferantenaudit

ClickUp Aufgabe für Lieferantenaudits Dashboard

Die ClickUp Vorlage für die Aufgabe "Lieferantenaudit ist ein benutzerfreundliches tool zur Rationalisierung von Lieferantenauditprozessen. Es gewährleistet die Einhaltung der relevanten Industrienormen und -vorschriften und verringert die Möglichkeit kostspieliger Fehler und Probleme.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Informationen zu Lieferantenaudits zu organisieren, Auditaufgaben schnell zu erstellen und den richtigen Personen zuzuweisen sowie deren Fortschritt zu verfolgen.

Pro-Tipp: Vereinfachen Sie den Prozess der Verwaltung von Auditaufgaben weiter mit ClickUp Aufgaben . Mit diesem Tool können Sie Aufgaben nachverfolgen, sie nach Tags und Status gruppieren, Fristen und Prioritäten festlegen und Ihre Arbeit rechtzeitig erledigen.

Was Sie daran lieben werden ✨

Ermöglicht die Erstellung von Kriterien für Lieferantenaudits

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Auditaufgaben

Ermöglicht es Ihnen zu beurteilen, ob die Lieferanten Ihre Erwartungen erfüllen

Bietet einen klaren und transparenten Prüfpfad für zukünftige Referenzen

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage ist für Teams im Beschaffungs- und Qualitätsmanagement nützlich, da sie ihnen hilft, Lieferantenaudits und -inspektionen zu rationalisieren und die Einhaltung von Industriestandards und Vorschriften zu gewährleisten.

6. ClickUp Beschaffungsvorlage

ClickUp Beschaffungsvorlage

Beschaffungsprozesse erfordern eine sorgfältige Planung und erstrecken sich über mehrere Phasen, beginnend mit der Phase der Materialbeschaffung und endend mit der wareneingangsnotiz phase. Die ClickUp-Beschaffungsvorlage macht es einfach, jede Phase bequem zu verwalten.

Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, einen standardisierten, fairen und transparenten Beschaffungsprozess zu gestalten. Sie hilft Ihnen, alle Beschaffungsaktivitäten zu überwachen und nachzuverfolgen, die Kommunikation mit Ihren Lieferanten zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.

Was Sie daran lieben werden ✨

Bietet benutzerdefinierte Optionen, um die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts zu erfüllen

Sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihres gesamten Supply-Chain-Management-Prozesses

Vereinfacht die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Lieferanten für optimierte Lieferungen

Organisiert alles in einer Code-freien Datenbank mit Visualisierungen

Idealer Anwendungsfall ☑️ Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Beschaffungsteams, Einkaufsleiter und Organisationen, die den gesamten Zyklus der Beschaffung - von der Beschaffung bis zur Lieferung - verwalten möchten, um die richtigen Waren zu den richtigen Preisen zu erhalten.

Lieferanten- und Beschaffungsprozesse effizient verwalten mit ClickUp

Ein effektives Lieferantenmanagement ist unerlässlich, um gute Beziehungen zu den Lieferanten zu pflegen und die richtigen Produkte im Rahmen des zugewiesenen Budgets zu sichern.

Tools wie Vorlagen für Lieferantenlisten in Sheets und Excel erleichtern zwar das Lieferantenmanagement, haben aber ihre Grenzen. Aus diesem Grund müssen Sie alternative Optionen wie die von ClickUp bereitgestellten Tools erkunden, die diese Einschränkungen effektiv umgehen und ihre Beschaffungsprozesse optimieren .

Die speziellen, benutzerfreundlichen und anpassbaren Vorlagen von ClickUp für das Lieferantenmanagement machen die Handhabung von Lieferantenlisten bis hin zu Formularen für die Reihenfolge der Bestellungen mühelos. Sie unterstützen Sie bei der einfachen Verwaltung und Nachverfolgung von mehreren Lieferanten, Verträgen und Bestellungen. Anmeldung bei ClickUp und verbessern Sie noch heute die Effizienz Ihres gesamten Lieferantenmanagements!