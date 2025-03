Die 15 besten Skype for Business-Alternativen 2025

Einst eine beliebte Wahl, hat Skype for Business Schwierigkeiten, mit den heutigen schnelllebigen, hybriden und Remote-Arbeitsumgebungen Schritt zu halten.

Im Gegensatz zu Skype kombinieren viele beliebte Tools jetzt Videoanrufe mit erweiterten Funktionen für Projektmanagement, das Freigeben von Dokumenten und Zusammenarbeit in Echtzeit. Microsoft hat Skype for Business schrittweise zugunsten von Microsoft Teams eingestellt, so dass es weniger Updates erhält und eine geringere Rolle auf dem Markt spielt.

Es ist jedoch nicht einfach, die richtige Alternative zu Skype for Business zu finden.

Mein Team und ich haben unzählige Kommunikationstools ausprobiert und uns auf das Wesentliche beschränkt: Eine gute Plattform muss nahtlose Videokonferenzen, das Freigeben von Bildschirminhalten und Instant Messaging sowie erstklassige Sicherheit und Flexibilität bieten.

Unabhängig davon, ob Sie ein großes Team oder ein kleines Geschäft leiten, gibt es Optionen zur Steigerung der Produktivität, zur Verbesserung der Kommunikation und zur Erfüllung Ihrer Sicherheitsanforderungen.

Lesen Sie weiter, um sie zu entdecken!

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Skype for Business achten?

Bei der Auswahl einer Skype for Business-Alternative geht es nicht mehr nur um Videoanrufe und Sofortnachrichten - das sind die Grundpfeiler für team-Chat-Anwendungen .

Entscheidend ist, eine Plattform zu finden, die die Zusammenarbeit unterstützt, sich nahtlos in andere Tools integrieren lässt und eine sichere Kommunikation im gesamten Unternehmen gewährleistet. Flexibilität ist ebenfalls ein Schlüssel. Die Teams von Business-Benutzern bestehen möglicherweise aus einer Mischung aus Büro- und Remote-Mitarbeitern. Sie brauchen also etwas, das auf allen Geräten und an allen Speicherorten gleichermaßen gut funktioniert.

Ein paar Schlüssel-Features, auf die ich immer achte:

Externe Integrationsmöglichkeiten: Verbindung mit externen Tools, wie Projektmanagement Apps, um meinen Workflow effizienter zu gestalten und die Zusammenarbeit zu fördern

Verbindung mit externen Tools, wie Projektmanagement Apps, um meinen Workflow effizienter zu gestalten und die Zusammenarbeit zu fördern Features zur Synchronisierung des Kalenders: Vereinfachte Planung von Meetings und Erinnerungen ohne unnötige Zeichenfolgen von E-Mails

Vereinfachte Planung von Meetings und Erinnerungen ohne unnötige Zeichenfolgen von E-Mails Ressourcen für die Meeting-Verwaltung: Integrierte Tools für Notizen und Transkription, damit sich alle an den Elementen orientieren und die Kommunikation verbessert wird

Integrierte Tools für Notizen und Transkription, damit sich alle an den Elementen orientieren und die Kommunikation verbessert wird Datenschutz: Starke Datenschutz Features wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und anpassbare Zugriffskontrollen

Die Wahl der besten Alternative zu Skype for Business sollte die Arbeitsabläufe Ihres Teams verbessern und nicht verkomplizieren. Behalten Sie diese Faktoren im Hinterkopf, und Sie sind auf dem richtigen Weg.

Die 15 besten Alternativen zu Skype for Business

Wenn Sie Alternativen zu Skype for Business in Betracht ziehen, ist es wichtig, sich auf bestimmte Features zu konzentrieren, die Ihren Kommunikationsanforderungen entsprechen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach verbesserten Tools für die Zusammenarbeit, einer besseren Integration in andere Software oder flexibleren Preismodellen sind, mindestens eine dieser 15 Alternativen ist wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Jedes Tool hat einzigartige Stärken, und ich habe festgestellt, dass für jede Art von Team etwas dabei ist.

1. ClickUp (am besten für asynchrone Kommunikation bei der Arbeit)

Meetings leiten, mühelos zusammenarbeiten und Workflows einrichten mit ClickUp Meetings leiten, mühelos zusammenarbeiten und Workflows einrichten mit ClickUp ClickUp ist die umfassendste Skype for Business-Alternative, die ich gefunden habe, insbesondere für Remote-Arbeitsszenarien. ClickUp, dessen Daseinsberechtigung die reibungslose, mühelose Zusammenarbeit ist, macht es für Teams supereinfach, Online Meetings durchzuführen und ihre Arbeitsabläufe zu synchronisieren. ClickUp Meetings sind perfekt für die Planung, Durchführung und verwaltung von Diskussionen, egal ob virtuell oder persönlich Durch ClickUp Meetings können Sie:

Ihre Agenda als Checkliste gestalten und jedes Element als "erledigt" markieren, wenn es behandelt wurde

Ausführliche, detaillierte Notizen für jedes Meeting machen

Weisen Sie Teammitgliedern über Kommentare direkt Elemente zu

Weisen Sie Teammitgliedern über ClickUp Assigned Comments Aufgaben mit Handlungsbedarf zu

ClickUp bietet auch eine Vielzahl von Vorlagen, um Meetings produktiver zu gestalten.

ClickUp Meeting Vorlage

Zum Beispiel, die ClickUp Meetings Vorlage unterstützt Teams bei der Verwaltung von Elementen der Tagesordnung, erleichtert Diskussionen in Echtzeit und erfasst Erkenntnisse während und nach Meetings. Sie können damit auf anstehende Meetings und Aufgaben in einer zusammenhängenden Ansicht zugreifen, um Konflikte bei der Planung zu vermeiden.

Auch gelesen: 10 Vorlagen für One-on-One Meetings für Manager Verwendung von ClickUp's Vorlage für Meeting-Protokolle hat die Art und Weise verändert, wie ich die Ergebnisse von Meetings dokumentiere und freigebe.

ClickUp's Vorlage für Meeting-Protokolle

Mit dieser Vorlage kann ich wesentliche Details, Entscheidungen und Elemente in meeting-Notizen und weisen jede Aufgabe bestimmten Mitgliedern des Teams mit Fristen zu.

Weiter, ClickUp Clips sind ein unglaublich einfacher Weg, um aufzeichnen und freigeben video-Nachrichten.

Kombinieren Sie Chatten und Arbeiten miteinander, erstellen Sie Elemente aus Nachrichten und nutzen Sie KI, um Unterhaltungen zusammenzufassen und zu kontextualisieren - alles mit ClickUp Chat ClickUp Chat bietet eine nahtlose Kommunikation innerhalb von Aufgaben und Projekten, so dass Teams in Echtzeit zusammenarbeiten können. Die Unterhaltungen in Threads, Direktnachrichten und das Freigeben von Dateien sorgen dafür, dass die Diskussionen organisiert und kontextbezogen sind.

Darüber hinaus kann ClickUp in einen großen Bereich bestehender Video-Tools wie Slack, Zoom und Microsoft Teams integriert werden.

ClickUp beste Features

Asynchrone Kommunikation mit Tools wie Meetings, Clips und Chats direkt in ClickUp

Integration mit Slack, Zoom, Microsoft Teams und mehr

Brainstorming in Zusammenarbeit und Verwirklichung Ihrer Ideen mit Tools wie Stiften, Haftnotizen, Formen und Verbindungselementen in ClickUp Whiteboards Starten Sie Videoanrufe direkt von Aufgaben und Projekten aus mit ClickUp's Zoom-Integration Automatisierung von Aufgaben wie das Anfertigen von Notizen zu Meetings, das Transkribieren von Videoaufzeichnungen und das Erstellen von Zusammenfassungen mit KI mithilfe von ClickUp Gehirn ClickUp Beschränkungen

Neue Benutzer können die Benutzeroberfläche anfangs überwältigend finden

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Zoom (Am besten für Videokonferenzen)

über Zoom Zoom ist fast zum Synonym für Videokonferenzplattformen geworden. Es ist eine beliebte Wahl für verschiedene Arten von Meetings -vom Team-Huddle bis zum großen Webinar.

Das Feature "Immersive Ansicht" von Zoom schafft eine virtuelle Umgebung, in der die Teilnehmer gemeinsam vor einem freigegebenen Hintergrund erscheinen können. Dies kann besonders bei Workshops oder Schulungen nützlich sein.

Mir persönlich gefällt das Feature der Live-Transkription, das Untertitel in Echtzeit liefert, die Meetings für Nicht-Muttersprachler und Teilnehmer mit Hörbehinderungen zugänglicher machen.

Zoom beste Features

Aufzeichnung von Meetings in HD zur einfachen Wiedergabe wichtiger Diskussionen und Entscheidungen

Integrieren Sie Zoom mit ClickUp und Slack, um Meetings direkt von den bevorzugten Plattformen aus zu planen, zu verwalten und ihnen beizutreten

Verwenden Sie virtuelle Hintergründe und Filter, um ein professionelles Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten oder das Engagement während Meetings zu verbessern

Limits für Zoom

Datenschutz- und Sicherheitsprobleme, die von einigen Benutzern angesprochen wurden

Das 40-minütige Limit für Gruppen-Meetings kann einschränkend sein

Der kostenlose Plan schränkt die Nummer der Teilnehmer ein

Zoom Preise

Kostenloser Basic Plan

Pro : $14.99/Monat pro Benutzer

: $14.99/Monat pro Benutzer Business : $21.99/Monat pro Benutzer

: $21.99/Monat pro Benutzer Business Plus: Kontakt für Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,000+ Bewertungen)

4.5/5 (55,000+ Bewertungen) GetApp: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

Auch gelesen: Top 10+ Zoom Alternativen & Konkurrenten (Features, Preise, & Bewertungen)

3. Slack (Am besten für die Zusammenarbeit im Team)

über Slack Wenn es um die Zusammenarbeit im Team geht, zeichnet sich Slack dadurch aus, dass Benutzer persönliche Sofort- und Gruppennachrichten versenden, Audio- oder Videoanrufe tätigen, ihre Bildschirme zur besseren Übersicht freigeben und Dateien, Links und Multimedia-Elemente an Unterhaltungen anhängen können.

Die Suchfunktion von Slack ermöglicht den schnellen Zugriff auf vergangene Unterhaltungen und Dateien. Features wie Emoji-Reaktionen und Unterhaltungen in Threads sorgen für einen organisierten und interaktiven Ansatz in der Kommunikation.

Slack beste Features

Benachrichtigungen benutzerdefiniert anpassen, um sich auf wichtige Updates zu konzentrieren

Müheloses Freigeben von Dateien innerhalb von Unterhaltungen, so dass Teammitglieder gemeinsam an Dokumenten, Bildern und Präsentationen arbeiten können, ohne die Plattform wechseln zu müssen

Integrieren Sie Slack mit ClickUp google Drive, Trello und Asana

Automatisierung von Workflows mit dem Workflow Builder

Slack Limitierungen

Der kostenlose Plan limitiert den Zugriff auf die letzten 10.000 Nachrichten

Ohne eine angemessene Verwaltung können die Benachrichtigungen überwältigend werden

Neue Benutzer benötigen möglicherweise eine gewisse Zeit, um sich an das Setup zu gewöhnen

Slack Preise

Free Version : kostenlos

: kostenlos Pro : $7,25/Monat pro Benutzer

: $7,25/Monat pro Benutzer Business+ : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (33,000+ Bewertungen)

4.5/5 (33,000+ Bewertungen) TrustRadius: 9/10 (8.000+ Bewertungen)

Auch gelesen: die 10 besten Slack-Konkurrenten

4. Hive (Am besten für Projektmanagement und Kommunikation)

über Hive Hive hat mich mit seinem flexiblen Workspace beeindruckt. Ich kann mein Dashboard so anpassen, dass bestimmte Workflows wie Zeitleisten für Kampagnen oder vorrangige Aufgaben hervorgehoben werden, und sogar die Einstellungen so anpassen, dass genau das, was mein Team braucht, im Vordergrund steht.

Außerdem bietet es Thread-Kommentare und Aufgabenzuweisungen. Die Features zur Berichterstellung bieten wertvolle Einblicke in die Leistung des Teams und die Zeitleisten der Projekte. Dank dieser Berichterstellung haben wir Engpässe und die Ressourcenzuteilung viel besser im Griff und können Projekte mit weniger Überraschungen auf dem richtigen Weg halten.

Hive beste Features

Integrierte Projektmanagement-Tools, die Aufgabenzuweisungen, Teamkommunikation und das Freigeben von Dateien kombinieren und mit häufig verwendeten Tools wie Slack, Google Drive und Zoom verbunden sind

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Teams über den gemeinsamen Posteingang und den Projekt-Chat von Hive zusammen

Passen Sie Ihren Workspace mit flexiblen Layouts an, die es Teams ermöglichen, zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und anderen Ansichten zu wechseln, um verschiedenen Arten des Projektmanagements gerecht zu werden

Effiziente Nachverfolgung der Zeit mit integrierten Timern und Features zur Berichterstellung

Hive-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann ein wenig überwältigend sein

Für kleinere Teams sind die Preise möglicherweise etwas zu hoch

Hive Preise

Free Version (limitierte Features)

(limitierte Features) Starter : $1/Monat pro Benutzer

: $1/Monat pro Benutzer Teams : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Hive Bewertungen und Rezensionen

Capterra: (200+ Bewertungen)

(200+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

5. Microsoft Teams (am besten für die Integration von Office 365)

über Microsoft Für Unternehmen, die bereits Office 365 nutzen, ist Microsoft Teams wie geschaffen. Die Integration ist so eng, dass ich von einem Chat zur gemeinsamen Bearbeitung einer Excel-Tabelle wechseln kann, ohne das Fenster zu wechseln.

Ich schätze vor allem die Möglichkeit, Meetings direkt in Teams zu planen und daran teilzunehmen, ohne zu Outlook umschalten zu müssen. Die Zusammenarbeit mit Dokumenten funktioniert reibungslos: Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien werden in der App geöffnet, und alle Aktualisierungen werden sofort für alle Mitglieder des Teams synchronisiert.

Teams verfügt über eine integrierte Multi-Faktor-Authentifizierung und fortschrittliche Verschlüsselung, was bei der Verwaltung sensibler Daten eine Erleichterung darstellt.

Microsoft Teams beste Features

Erstellen Sie dedizierte Kanäle für jedes Projekt oder Team, um gezielte Diskussionen zu ermöglichen und den Zugriff auf relevante Dateien und Ressourcen zu erleichtern

Veranstalten Sie Videokonferenzen mit bis zu 5.000 Teilnehmern, mit HD-Video und Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen

Integriertes Freigeben und Speichern von Dateien mit OneDrive und SharePoint für eine reibungslose Zusammenarbeit, die Versionierung von Dokumenten und den sicheren Zugriff über Teams und Geräte hinweg

Microsoft Teams Limits

Gelegentliche Audio-Latenzprobleme bei Videoanrufen

Microsoft Teams Preise

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Microsoft 365 Essentials : $4/Benutzer/Monat

: $4/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Auch lesen: Die 8 besten Microsoft Teams Alternativen & Konkurrenten

6. Troop Messenger (Am besten für sicheres Messaging)

über Truppen-Bote Für Teams, die ein hochsicheres und benutzerfreundliches Kommunikationstool suchen, hat mich Troop Messenger mit seinem durchdachten Design und seinem Fokus auf Sicherheit beeindruckt. Die Einstellung von Kanälen und Gruppen ist ganz einfach. Auch das Freigeben von Dateien funktioniert reibungslos. Ich kann Bilder, PDFs und sogar große Videos versenden, ohne dass ich Tools von Drittanbietern benötige.

Mir gefallen die selbst gehosteten Bereitstellungen, die Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten und die Einhaltung der Branchenvorschriften ermöglichen.

Die Plattform bietet auch Features wie Nachverfolgung der Anwesenheit und Status-Updates.

Truppen-Messenger beste Features

Schützen Sie jede Nachricht und Datei mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, damit nur die vorgesehenen Empfänger auf Ihre Kommunikation zugreifen können

Versenden Sie selbstzerstörende Nachrichten, die nach dem Lesen verschwinden, und bieten Sie so eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes für vertrauliche Diskussionen

Richten Sie temporäre Gruppen für Ad-hoc-Projekte ein, die eine sichere Zusammenarbeit mit Teammitgliedern ohne permanenten Zugriff ermöglichen

Einschränkungen von Troop Messenger

Weniger Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu größeren Plattformen

Einige Aspekte der Benutzeroberfläche fühlen sich weniger intuitiv an

Verzögerungen während der Hauptnutzungszeiten

Preise für Troop Messenger

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Premium : $2,5/Monat pro Benutzer

: $2,5/Monat pro Benutzer Enterprise : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Superior: $9/Monat pro Benutzer

Truppen-Messenger Bewertungen und Rezensionen

Trustpilot : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

7. Chanty (Am besten für einfache Team-Kommunikation)

über Startup Stash Chanty ist ein überraschend intuitives Tool, das die Kommunikation im Team vereinfacht. Sein Fokus auf Benutzerfreundlichkeit sticht wirklich hervor. Das Feature "Teambook" organisiert von Anfang an alle Dateien, Links und Aufgaben an einem Ort, sodass ich schnell Dokumente finden oder vergangene Unterhaltungen noch einmal durchgehen kann, ohne mich durch endlose Threads zu wühlen.

Es ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass die Mitglieder des Teams Dokumente gleichzeitig bearbeiten können. Die Plattform unterstützt auch Audio- und Videoanrufe direkt in der App.

Chanty beste Features

Abrufen eines unbegrenzten Nachrichtenverlaufs zum schnellen Auffinden und Nachschlagen wichtiger Unterhaltungen

Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit integrierten Tools zur Aufgabenverwaltung, mit denen Sie Fristen, Prioritäten und Status-Updates festlegen können

Arbeiten Sie mit einer optimierten Benutzeroberfläche, die Ablenkungen minimiert und die Produktivität durch intuitive Navigation und einfachen Zugriff auf Features maximiert

Teilen Sie Dateien mühelos mit der Drag-and-Drop-Funktion und ermöglichen Sie die Echtzeit-Zusammenarbeit an Dokumenten und Medien innerhalb von Chat-Threads

Chanty Beschränkungen

Bei komplexeren Projekten können die eingebauten Features für die Aufgabenverwaltung zu kurz kommen

Weniger preisliche Pläne und Optionen im Vergleich zur Konkurrenz

Limitierte Integrationen von Drittanbietern

Preise von Chanty

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Business: $3/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.7/5 (30+ Bewertungen)

: 4.7/5 (30+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

8. GoTo Meeting (am besten geeignet für die automatisierte Transkription von Meetings)

über GoTo Meeting GoTo Meeting ist seit langem eine bevorzugte Lösung für Videokonferenzen bei Fachleuten, die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit suchen. Das Tool bietet einzigartige Features wie den Smart Meeting Assistant, der über einen Weblink Zugang zu Meeting-Aufzeichnungen bietet, die Audio, freigegebene Inhalte, die Webcams der Teilnehmer und ein schriftliches Protokoll enthalten. Benutzer können die Aufzeichnungen durchsuchen, um Schlüsselerkenntnisse oder Elemente für eine einfache Nachbereitung zu finden.

GoTo Meeting beste Features

Vorrangige Sicherheit durch End-to-End-Verschlüsselung, damit vertrauliche Unterhaltungen geschützt bleiben

Einfache Handhabung verschiedener Gruppengrößen

Interaktive Tools zum Zeichnen und intuitives Freigeben von Bildschirmen, um Diskussionen interessanter zu gestalten

Gastgeber von Meetings können Meetings sperren, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Teilnehmer teilnehmen

GoTo Meeting Beschränkungen

Die schlichte Benutzeroberfläche kann uninspirierend wirken

Für den Zugriff auf bestimmte Funktionen sind möglicherweise höherwertige Pläne erforderlich, was die Optionen für kleinere Teams oder Startups limitieren kann

GoTo Meeting Preise

Professionell : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

GoTo Meeting Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Gartner: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

9. Cisco Webex Teams (Beste Lösung für Unternehmen)

über Cisco Webex Cisco Webex Teams hat mich mit seinen umfassenden Features, die auf Unternehmen zugeschnitten sind, beeindruckt. Einer der Schlüssel ist das integrierte digitale Whiteboard, das es Teams ermöglicht, während Meetings effektiv Ideen zu sammeln und zu notieren. Der Webex-Assistent steigert die Produktivität, indem er Benutzer in die Lage versetzt, über Sprachbefehle Meetings zu planen und Erinnerungen einzustellen.

Cisco Webex Teams beste Features

Integration mit Cisco-Hardware zur Verbesserung des Benutzererlebnisses, um eine reibungslose Verbindung mit Geräten wie Webex Room Kits und Cisco-Telefonen zu ermöglichen

Einblicke in das Engagement und die Produktivität von Meetings mit Analysetools, die Feedback zur Beteiligung der Teilnehmer und zur Effektivität des Meetings liefern

Nutzen Sie Rich-Messaging-Features, die Threads für Unterhaltungen unterstützen, die einen klaren Kontext in Diskussionen ermöglichen und die Arbeit erleichterneinfaches Freigeben von Dateien Nutzung von KI-gesteuerten Tools für die Zusammenarbeit, die die Produktivität durch Echtzeit-Transkriptionen, intelligente Zusammenfassungen von Meetings und eine intelligente Terminplanung steigern



Cisco Webex Teams Limits

Das anfängliche Setup, insbesondere für Sicherheits-Features, kann kompliziert sein

Teurer als andere Alternativen zu Skype for Business

Einige Benutzer empfinden die Beschränkung der Größe von Datei-Uploads als umständlich

Preise für Cisco Webex Teams

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Starter : $14,50/Monat pro Benutzer

: $14,50/Monat pro Benutzer Plus : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Cisco Webex Bewertungen und Rezensionen

Gartner : 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen) Softwareberatung: 4.4/5 (7,000+ Bewertungen)

10. Google Meeting (am besten für die nahtlose Integration von Google Workspace)

über Google Workspace Google Meet ist wie andere Google tools eine zuverlässige Wahl für die Kommunikation im Geschäft, insbesondere wenn Sie bereits Google Workspace verwenden. Die Integration der Plattform in Google Kalender und Google Mail macht die Planung von und Teilnahme an Meetings zu einem Kinderspiel. Da der Schwerpunkt auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit liegt, eignet sich die Plattform sowohl für zwanglose Treffen als auch für formelle Diskussionen.

Google Meet beste Features

Video-Hintergründe benutzerdefinieren oder visuelle Effekte während Meetings anwenden

Zeichnen Sie Meetings einfach auf, um die Diskussionen erneut zu verfolgen. Aufgezeichnete Sitzungen werden direkt in Google Drive gespeichert

Heben Sie die Hand, um das Wort zu ergreifen, damit die Moderatoren die Fragen während der Meetings verwalten können. So bleiben die Diskussionen organisiert und umfassend

Nutzen Sie die fortschrittliche Geräuschunterdrückungstechnologie, die Hintergrundgeräusche während der Unterhaltung herausfiltert

Google Meet Limits

Meetings sind für kostenlose Benutzer auf jeweils 60 Minuten beschränkt

Im Vergleich zu einigen anderen Plattformen bietet es weniger benutzerdefinierte Optionen

Google Meet Preise

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Business Starter : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Meeting Bewertungen und Rezensionen

Gartner : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Softwareberatung: 4.5/5 (11.000+ Bewertungen)

11. Mattermost (am besten für Open-Source-Zusammenarbeit)

über Mattermost Mattermost ist eine Community-gesteuerte Plattform, bei der das Engagement der Benutzer und die Flexibilität im Vordergrund stehen.

Der Markdown-Support in der App ist eine nette Sache, die es mir ermöglicht, To-Dos sauber zu formatieren, was zu einer klaren Kommunikation innerhalb des Teams beiträgt.

Für das Aufgabenmanagement sind die Kanban-ähnlichen Boards von Mattermost einfach, aber effektiv. Sie ermöglichen es mir, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und Workflows innerhalb derselben App zu verwalten. Die Tatsache, dass Mattermost Open-Source ist, ist ein weiterer großer Vorteil - es gibt Teams die abschließende Kontrolle über Daten und benutzerdefinierte Anpassungen, was für datenschutzbewusste Unternehmen von großem Vorteil ist.

Mattermost beste Features

Kontrollieren Sie Ihre Datensicherheit mit einer selbst gehosteten Option, die eine abschließende Verwaltung sensibler Informationen gewährleistet

Verbessern Sie die Kommunikation mit umfangreichen Messaging-Features, die Unterhaltungen mit Threads und das Freigeben von Dateien unterstützen

Nutzen Sie Integrationen und benutzerdefinierte Plugins, um die Plattform an die individuellen Workflows und Tools eines Teams anzupassen

Mattermost Beschränkungen

Das anfängliche Setup kann für technisch nicht versierte Benutzer eine Herausforderung darstellen

Die mobile App kann langsamer und weniger reaktionsschnell sein als die Desktop-Version

Preise für Mattermost

Free Version (begrenzte Features)

(begrenzte Features) Professionell : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Mattermost Bewertungen und Rezensionen

TrustRadius : 8.5/10 (100+ Bewertungen)

: 8.5/10 (100+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

12. Rocket.Chat (Beste Lösung für sicheres Chatten und Zusammenarbeit)

über Rocket.Chat Rocket.Chat unterstützt die Kommunikation über mehrere Kanäle, sowohl öffentlich als auch privat, und sorgt dafür, dass Diskussionen übersichtlich nach Projekten oder Teams geordnet sind. Das eingebaute Übersetzungsfeature ist für globale Teams wie das unsere nützlich und ermöglicht die sofortige Kommunikation in mehreren Sprachen.

Die Plattform bietet sogar ein Live-Chat-Plugin, mit dem Sie Kundensupport direkt über Ihre Website anbieten können.

Rocket.Chat beste Features

Passen Sie die Oberfläche des Chats an die Vorlieben Ihres Teams an - von der Integration Ihres Brandings bis zur Konfiguration von Berechtigungen

Schneller Zugriff auf relevante Informationen über eine Suchfunktion

Benutzerdefinierte Bots und Integrationen zur Anpassung an Ihre Workflows

Rocket.Chat Limits

Die Einstellung der Selbst-Hosting-Option kann für einige Benutzer eine Herausforderung sein

Die Support-Ressourcen können weniger umfangreich sein

Die einfache Benutzeroberfläche kann sich für Benutzer, die an elegantere Benutzeroberflächen gewöhnt sind, veraltet anfühlen

Rocket.Chat Preise

Starter (begrenzte Features)

(begrenzte Features) Pro : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Rocket Chat Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.3/5 (150+ Bewertungen)

: 4.3/5 (150+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (300+ Bewertungen)

13. Viber (Am besten für die Kommunikation zwischen Privatpersonen und kleinen Geschäften)

über Viber Viber konzentriert sich auf persönliche Kommunikation und Interaktionen in kleinen Geschäften. Seine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ermöglichen schnelle Nachrichten und Anrufe ohne die Komplexität größerer Plattformen. Ich schätze auch das mühelose Feature zum Freigeben von Dateien.

Die qualitativ hochwertigen Sprach- und Videoanrufe funktionieren auch bei Verbindungen mit geringer Bandbreite reibungslos, was für Teammitglieder, die von unterwegs oder aus der Ferne arbeiten, von großem Vorteil ist.

Viber beste Features

Kostengünstige Kommunikation durch kostenlose Anrufe und Messaging

Effektive Zusammenarbeit durch die Funktion für Gruppenchats

Synchronisieren Sie über mehrere Geräte hinweg und wechseln Sie zwischen Handy und Desktop, damit Sie keine Nachrichten verpassen

Viber Beschränkungen

Fehlende Integrationen mit beliebten Produktivitätsplattformen wie Google Workspace, Slack oder Trello, was es für fortgeschrittene Workflows weniger geeignet macht

Die Desktop-Version ist zwar funktional, bietet aber nicht so viele Features wie die mobile App

Preise für Viber

Transaktionen : 0,002 $ pro Nachricht

: 0,002 $ pro Nachricht Werbung: $0.002 pro Nachricht

Viber-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (4.000+ Bewertungen) Softwareberatung: 4.4/5 (4,000+ Bewertungen)

14. Wire (Am besten für sichere und private Nachrichten)

über Wiederherstellung des Datenschutzes Wire hat mich mit seinem Engagement für sicheres und privates Messaging beeindruckt.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt für Sicherheit und macht es zu einer soliden Wahl für Teams, die Vertraulichkeit benötigen.

Außerdem finde ich die Benutzeroberfläche übersichtlich und einfach, was die Kommunikation ohne Ablenkungen erleichtert.

Wire beste Features

Mit Wire können Sie überall auf Geräte zugreifen, einschließlich iOS, Android, macOS, Windows und Webbrowser

Optimierte Zusammenarbeit durch Freigeben von Dokumenten direkt in Unterhaltungen

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit im Team durch Gruppenchats. Das Video-Konferenz Feature des Tools kann bis zu 150 Teilnehmer mit Messaging Layer Security (MLS) aufnehmen

Einschränkungen bei der Leitung

Weniger Integrationen

Möglicherweise nicht ideal für große Organisationen

Möglicherweise ist die Akzeptanz nicht so hoch wie bei einigen Wettbewerbern

Preise für Wire

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Enterprise : $8,29/Benutzer/Monat

: $8,29/Benutzer/Monat Vor-Ort: Kontakt für Preise

Wire Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Softwareberatung: 2.9/5 (700+ Bewertungen)

15. Element (am besten für dezentrale Kommunikation)

über Element Element ist eine vielseitige Kommunikationsplattform für Teams, die eine flexible Zusammenarbeit benötigen. Die Plattform bietet Single Sign-On (SSO) über SAML und OpenID Connect, wodurch die Authentifizierung mit bestehenden Identitätssystemen erleichtert wird. Der Modus für niedrige Bandbreiten ermöglicht Benutzern mit begrenzter Internetverbindung eine reibungslose Kommunikation.

Element beste Features

Nutzen Sie die dezentrale Architektur, um die abschließende Kontrolle über Daten zu erhalten und den Datenschutz in der Kommunikation zu verbessern

Zugriff auf umfangreiche Integrationen mit gängigen Produktivitätstools wie Google Drive, Trello und JIRA

Benutzerdefinierte Benutzeroberflächen, um das Kommunikationserlebnis für Ihr Team anzupassen

Element-Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Plattform anfangs möglicherweise schwierig zu bedienen

Im Vergleich zu herkömmlichen Tools können einige erweiterte Funktionen fehlen

Die Einstellung von Integrationen kann kompliziert sein

Preise für Elemente

Free Version (eingeschränkte Features)

(eingeschränkte Features) Business : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Enterprise: $10/Monat pro Benutzer

Element Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) Apfel: 3.3/5 (500+ Bewertungen)

Optimieren Sie das Engagement Ihres Teams, indem Sie alternative Plattformen evaluieren

Nahtlose Integrationen, verbesserte Videoqualität und benutzerfreundliche Schnittstellen sind die wichtigsten Features, die gute Videokonferenzplattformen von großartigen unterscheiden.

Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit und erweiterte Sicherheitsprotokolle sind ebenfalls wichtig. Sie gewährleisten eine flüssige und sichere Kommunikation zu jeder Zeit.

Um das Beste aus Ihren Video-Kollaborationen herauszuholen, muss Ihre Kollaborationsplattform jedoch eng mit allen anderen von Ihnen genutzten Programmen integriert sein. Und genau hier kann ClickUp punkten. Es bietet nicht nur eine umfangreiche Bibliothek mit Features und Vorlagen für alle Arten von Teams, sondern lässt sich auch in andere Tools integrieren, mit denen Sie vielleicht schon vertraut sind.

Außerdem bringt es Ihre Unterhaltungen mit Ihren Projekten in einer einheitlichen Oberfläche zusammen. Testen Sie ClickUp noch heute und erleben Sie die Freude an der Kommunikation ohne die Kosten des Kontextwechsels!