12 kostenlose Vorlagen für die Produktentdeckung

möchten Sie eine vielversprechende Idee in ein erfolgreiches Produkt umwandeln?

Dieser Weg kann spannend und herausfordernd sein. Vorlagen für die Produktentwicklung sind von unschätzbarem Wert - sie führen Sie durch jede Phase, von der Konzepterstellung bis zum Testen durch die Benutzer.

Die richtige Vorlage bringt Struktur und Konsistenz in Ihren Aufwand und macht es einfacher, Ihre Ideen zu erfassen und zu organisieren.

In diesem Leitfaden werden die Top 12 Vorlagen für die Produktentwicklung vorgestellt, die auf die Bedürfnisse von Benutzerforschung, Problem-Mapping und Ideenvalidierung zugeschnitten sind. Lassen Sie uns Ihr Team in die Lage versetzen, Produkte zu entwickeln, die bei den Benutzern gut ankommen.

Was sind Produktentdeckungsvorlagen? Produktentdeckung beinhaltet die Erforschung der Bedürfnisse und Herausforderungen der Benutzer, um eine Lösung zu entwickeln. Es geht darum, einen Prototyp zu erstellen und zu testen, was letztendlich zur Markteinführung eines neuen Produkts führt.

Der Prozess ist sehr kundenorientiert und beinhaltet Interviews mit den Benutzern, um regelmäßiges Feedback zu erhalten.

Eine Vorlage für die Produktentwicklung dient als Fahrplan, um sicherzustellen, dass dieser Prozess reibungslos, konsistent und schnell abläuft. Sie führt produktmanager und Teams durch die notwendigen Schritte, darunter:

Fundierte Entscheidungen treffen

Effiziente Ressourcenzuweisung und schnellere Markteinführung

Erzielung benutzerorientierter Lösungen

Identifizierung und Verringerung von Risiken durch frühere Validierung von Ideen

Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Benutzer

Verbesserte Zusammenarbeit durch Verbesserung der Teamarbeit

Sicherstellung eines standardisierten Ansatzes für alle Projekte

Vorlagen für die Produktfindung dienen auch als alternativen zu Tools wie Pendo . Sie fassen alle Features, die Sie während der Produktentwicklung benötigen, wie z. B. das Sammeln und Analysieren von Benutzerdaten, das Erstellen einer User Persona und vieles mehr, in einem einzigen Dokument zusammen.

Was macht eine gute Vorlage für die Produktentdeckung aus?

Eine gute Vorlage für die Produkterkundung standardisiert die Erkundungsphase über alle Projekte hinweg und hilft Ihnen, mit der Zeit zu gehen trends im Produktmanagement .

Darauf sollten Sie achten:

Benutzerzentrierung: Die Vorlage sollte Methoden bieten, um Erkenntnisse direkt von der Zielgruppe zu sammeln und deren Bedürfnisse zu priorisieren. Dies stellt sicher, dass die Produktentwicklung auf dem Feedback der Benutzer basiert

Die Vorlage sollte Methoden bieten, um Erkenntnisse direkt von der Zielgruppe zu sammeln und deren Bedürfnisse zu priorisieren. Dies stellt sicher, dass die Produktentwicklung auf dem Feedback der Benutzer basiert Flexibilität: Die besten Vorlagen lassen sich leicht an verschiedene Projekte und Teamdynamiken anpassen. Sie ermöglichen es den Benutzern, Abschnitte oder Schritte auf der Grundlage spezifischer Anforderungen zu ändern, um unterschiedliche Workflows zu berücksichtigen

Die besten Vorlagen lassen sich leicht an verschiedene Projekte und Teamdynamiken anpassen. Sie ermöglichen es den Benutzern, Abschnitte oder Schritte auf der Grundlage spezifischer Anforderungen zu ändern, um unterschiedliche Workflows zu berücksichtigen Klare Struktur: Eine gute Vorlage bietet einen klar definierten Schritt-für-Schritt-Rahmen, der die Aufgaben logisch gliedert. Dies hilft den Teams zu verstehen, worauf sie sich in jeder Phase konzentrieren müssen, wodurch Verwirrung und herausforderungen im Produktmanagement Ausrichtung auf die Ziele: Vorlagen für die Produktentdeckung müssen sich auf die strategischen Ziele konzentrieren und sicherstellen, dass jede Aktivität mit den allgemeinen Zielen des Geschäfts verknüpft ist

Eine gute Vorlage bietet einen klar definierten Schritt-für-Schritt-Rahmen, der die Aufgaben logisch gliedert. Dies hilft den Teams zu verstehen, worauf sie sich in jeder Phase konzentrieren müssen, wodurch Verwirrung und herausforderungen im Produktmanagement Effizienz: Die Vorlage sollte komplexe Aufgaben vereinfachen und es den Teams erleichtern, Informationen zu sammeln und schnell Entscheidungen für das Wachstum des Geschäfts zu treffen

Weiterlesen: 20 kostenlose Vorlagen für das Produktmanagement

12 beste Vorlagen für die Produktentdeckung

Sind Sie bereit, Ihren Produktfindungsprozess zu verbessern? Hier sind die 12 besten kostenlosen Vorlagen für die Produktfindung:

1. ClickUp Vorlage für die Projektentdeckungsphase

entdeckungsphase eine vorlage zur produktfindung

Wenn Sie die Erkundungsphase Ihres Projekts abgeschlossen haben, müssen Sie Ihren Interessengruppen einen soliden schriftlichen Vorschlag unterbreiten. Dies ist der Zeitpunkt ClickUp's Vorlage für die Projektentdeckungsphase kommt herein.

Als einsteigerfreundliche Vorlage ist sie Ihr Tool für die Festlegung von Zielen, die Einstellung klarer Ziele und die Nachverfolgung aller Aufgaben, wobei das gesamte Team auf der gleichen Seite bleibt. Sie hilft, einen konsistenten Vorschlag zu erstellen und gleichzeitig alle Aspekte der Phase zu verwalten.

Diese Vorlage deckt alles ab, egal ob es um die Organisation von Zeitleisten, die Bewertung von Risiken oder die Validierung von Ideen geht. Und mit Benutzerdefinierten Feldern wie "Fortschritt des Entdeckungsdokuments", "Projektname", "Dokumentqualität" und "Projektteam" ist die Verwaltung von Details ein Kinderspiel.

Dank des strukturierten Formats lassen sich Pläne leicht überprüfen und anpassen. Mit dieser Vorlage verfügen Teams über die Tools, um eine gründliche Untersuchung des Problems, der Marktdynamik und der Bedürfnisse der Benutzer durchzuführen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie diese Vorlage für die Produktentdeckung als ständige Ressource und aktualisieren Sie sie mit neuen Erkenntnissen, wenn sich das Projekt weiterentwickelt. Ihr Angebot wird ausgefeilt und einsatzbereit sein, wenn Sie es präsentieren wollen.

2. ClickUp Vorlage für die Produktentwicklung

ClickUp Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

Suchen Sie eine Vorlage, die Ihnen hilft, Ihren Produktlebenszyklus zu steuern? Probieren Sie ClickUp's Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte .

Diese Vorlage ist ein Fahrplan, der sicherstellt, dass Sie in jeder Phase - vom Konzept bis zur Markteinführung - gut vorbereitet sind.

Sie umfasst Schlüsselphasen wie Marktanalyse, Prototyping und Tests vor der Markteinführung und dient als Leitfaden für Produktmanager und Entwicklungsteams. Sie erhalten also eine vorbereitete Liste für jede wichtige Phase der Produktentstehungsphase.

Nehmen Sie zum Beispiel die Beta-/Markttestphase. Sie enthält Aufgaben wie Markttests, die Durchführung interner Produktionsläufe, die Festlegung notwendiger Anpassungen usw. Die Vorlage mit vier benutzerdefinierten Status, sechs benutzerdefinierten Feldern und fünf Ansichten für den Workflow hilft Ihnen bei der Verwaltung von Meilensteinen, Aufgaben des Teams und Ergebnissen.

Das Layout fördert auch die Zusammenarbeit von funktionsübergreifenden Teams und stellt sicher, dass Marketing, Entwicklung und Support synchronisiert sind.

Pro-Tipp: Nutzen Sie die Ansichten des Workflows, um sich schnell über Fortschritte in allen Abteilungen zu informieren. Auf diese Weise sind Sie immer auf dem Laufenden, ohne Informationen suchen zu müssen.

3. ClickUp Services Discovery Dokument Vorlage

services-discovery-document eine Vorlage für die Produktfindung

Perfekt für dienstleistungsbasierte Projekte, ClickUp's Vorlage für ein Dienstleistungsentdeckungsdokument hilft Ihnen, die Bedürfnisse, Ziele und Anforderungen des Clients und des Projekts zu erfassen - alles an einem Ort.

Die Vorlage macht es einfach, wichtige Details über den Client wie Ziele, Schlüsselherausforderungen, Umfang, Dauer, Finanzplan und Empfehlungen zu erfassen.

Führen Sie Discovery-Sitzungen mit fragen zur Kundenfindung und sammeln Sie Schlüsselinformationen über die Vision des Clients, bestehende Probleme und Einzelziele. Fügen Sie dienstleistungsspezifische Anforderungen hinzu, z. B. Umfang, Zeitleisten, Leistungen und KPIs.

Außerdem erhalten Sie eine klare Ansicht der Ziele, Prozesse und erforderlichen Ressourcen, um die Konsistenz im gesamten Team zu gewährleisten. Sie können auch eine klare und detaillierte Beschreibung Ihrer Dienstleistungen bereitstellen, um einen problemlosen Lieferprozess zu gewährleisten

Die Vorlage bietet einen kollaborativen, kundenorientierten Ansatz, der es Anbietern ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie diese Vorlage bei Kickoff-Meetings, um die Anforderungen des Clients schnell zu erfassen und klare, umsetzbare Schritte zu planen. Auf diese Weise beginnen Sie das Projekt mit dem richtigen Fuß und ohne Rätselraten.

4. ClickUp Vorlage für Client Discovery

ClickUp Agency Client Discovery Dokument Vorlage

ClickUp's Vorlage für Client Discovery ist das ultimative Tool für Agenturen, die direkt mit ihren Kunden arbeiten. Es hilft Ihnen, die Marke, die Zielgruppe und die Ziele Ihres Clients genau zu verstehen.

Ganz gleich, ob Sie den Umfang des Projekts umreißen, klare Einstellungen vornehmen oder Zeitleisten verwalten - mit dieser Vorlage sind alle auf derselben Seite, ohne endloses Hin und Her oder verpasste Details.

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über das Projekt, verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihren Kunden und Ihren Teams, und legen Sie alle Vertragsbedingungen fest.

Mit mehreren Ansichten wie Gantt, Kalender und Liste können Sie wählen, wie Sie das Projekt verwalten und visualisieren möchten. Die Gantt-Ansicht hilft Ihnen zum Beispiel, Aufgaben mit Terminen zu kartieren, damit Sie den Überblick behalten.

Betrachten Sie diese Vorlage als Ihre erste Anlaufstelle für eine vereinfachte Zusammenarbeit mit dem Client. Sie enthält alles, was Sie brauchen, um Erkenntnisse zu gewinnen, Erwartungen festzulegen und das Feedback von Clients in umsetzbare Strategien zu verwandeln.

Weiterlesen: Entdecken, Analysieren, Erfolgreich sein: die 10 besten Vorlagen für die Marktforschung

5. ClickUp Product User Persona Whiteboard Vorlage

ClickUp Benutzer Persona Whiteboard Vorlage

Die Erstellung detaillierter Benutzer-Personas ist entscheidend für das Verständnis der Kernzielgruppe eines Produkts. ClickUp's Whiteboard-Vorlage für Produkt-Benutzer-Personas hilft Ihnen, genau das zu erledigen!

Sie bietet einen kollaborativen digitalen Workspace, der für die schnelle Visualisierung von Kundenprofilen geeignet ist.

Sammeln Sie demografische Informationen wie Alter, Speicherort und Beruf sowie Interessen, Werte und Lebensstil, indem Sie Interviews, Untersuchungen oder Umfragen durchführen.

Erforschen Sie Schmerzpunkte, Motivationen und Ziele der Benutzer für eine ganzheitliche Ansicht der Zielgruppe.

Visualisieren Sie außerdem Benutzerszenarien auf einem Whiteboard, holen Sie Feedback vom Team ein, stellen Sie die Personas fertig und integrieren Sie sie in Ihre Produktdesign- und Strategieprozesse.

Pro-Tipp: Sobald Sie Ihre Benutzer-Personas fertiggestellt haben, verwenden Sie die Whiteboard-Ansicht von ClickUp, um die Customer Journeys entlang jeder Persona zu kartieren. Diese visuelle Darstellung hilft Ihrem Team zu erkennen, wie Benutzer in verschiedenen Phasen mit Ihrem Produkt interagieren.

6. ClickUp Vorlage für die Produktmarktforschung

marktforschung

Die richtigen tools machen den Unterschied aus, wenn man in der Produktfindungsphase in die Forschung eintaucht. ClickUp's Vorlage für die Produktmarktforschung ist für Teams gedacht, die Wettbewerbsanalysen und Branchenforschung durchführen

Sie vereinfacht die Aufteilung des Marktes in Segmente, einschließlich Ihrer Einzelziele, der wichtigsten Wettbewerber und neuer Trends.

Diese Vorlage ist mit benutzerdefinierten Feldern zur Kategorisierung ausgestattet, wie z. B. Link zur Präsentation, Art der Marktforschung, Link zum Berichtsdokument, Technik der Datenerhebung und Phase der Forschung, damit Ihre Erkenntnisse leicht zugänglich sind.

Außerdem hilft sie Ihnen, die Informationen an einem Ort zu sammeln, sie schnell zu analysieren und umsetzbare Strategien zu entwickeln.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie die Dinge in Gang bringen? Dokumentieren Sie zunächst Ihre Ziele mit ClickUp Dokumente . Nachdem Sie Daten durch Umfragen gesammelt haben, können Sie die Automatisierung in ClickUp nutzen, um die Antworten zu organisieren und so noch einfacher Trends und Muster zu erkennen, die Ihre Strategie beeinflussen.

7. ClickUp Vorlage für einen Plan zur Benutzerforschung

ClickUp Benutzer-Forschungsplan-Vorlage

ClickUp's Vorlage für einen Plan zur Benutzerforschung ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Forschungsstrategie zu strukturieren und Benutzerdaten zu erheben. Sie beginnt mit der Definition Ihrer Forschungsziele, der Wissenslücken, die Sie schließen wollen, und der Maßnahmen, die Sie ergreifen werden.

Als nächstes hilft es Ihnen, die spezifischen Fragen zu formulieren, die Sie angehen wollen. Mit speziellen Feldern zur Dokumentation jeder Phase des Forschungsprozesses sorgt die Vorlage dafür, dass alles festgehalten wird.

Mit dieser Vorlage können Sie aussagekräftige Forschungsfragen formulieren, eine konsistente Benutzerforschung durchführen und Probleme bei der Entwicklung von Lösungen aufspüren. Sie eignet sich auch perfekt für die Bewertung der Produktnutzbarkeit und die Entwicklung datengestützter Strategien zur Verbesserung Ihres Angebots.

💡 Profi-Tipp: Sobald die Datenerfassung abgeschlossen ist, verwenden Sie die Vorlage, um Ihre Ergebnisse zusammenzufassen und die Erkenntnisse zu dokumentieren. Dies hilft Ihnen, Ihre Beobachtungen zu organisieren und Ihre nächsten Schritte festzulegen.

8. ClickUp Dokument-Vorlage für Produktanforderungen

Fassen Sie die Anforderungen und den Zweck Ihres Produkts in einem einzigen Dokument zusammen - mit ClickUp's Product Requirements Document Template

ClickUp's Dokumentvorlage für Produktanforderungen vereinfacht die Erstellung von klaren, detaillierten Produktspezifikationen, die die Entwicklung vorantreiben. Es hilft Ihnen, genau festzulegen, was ein Produkt erreichen soll, indem Sie jedes funktionale und technische Detail notieren, das für das Wachstum wichtig ist.

Fassen Sie in der Übersicht den Zweck und die strategischen Ziele des Produkts zusammen. Fügen Sie in den vorgefertigten Abschnitten einen Veröffentlichungszeitplan, Meilensteine, Personas, Benutzerszenarien, Features und Veröffentlichungskriterien hinzu.

Mit diesen speziellen Abschnitten wird es ein Kinderspiel, die funktionalen Details klar und übersichtlich zu beschreiben. Alle Mitglieder Ihres Teams, ob technisch versiert oder nicht, verstehen die Erwartungen an das Produkt und bleiben während der gesamten Entwicklung aufeinander abgestimmt.

Weiterlesen: 10 Vorlagen für Produktstrategien für Produktteams

9. ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage

ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage

Die Produktentwicklung hat viele bewegliche Teile, aber ClickUp's Produkt-Roadmap Vorlage hält alles organisiert. Sie wurde erstellt, um Ihre gesamte Produktreise abzubilden - mit Zielen, Zeitleisten und Aufgaben als strategischer Leitfaden für die Entwicklung.

Visualisieren Sie Ihren Produktlebenszyklus, verfolgen Sie den Fortschritt, setzen Sie Prioritäten und weisen Sie Ressourcen erfolgreich zu - mit dieser Vorlage. Stellen Sie außerdem wöchentliche Updates für Interessengruppen bereit, setzen Sie Prioritäten für Aufgaben und teilen Sie Ressourcen effizient zu.

Ganz gleich, ob Sie den Produktlebenszyklus verwalten oder wichtige Meilensteine erreichen wollen, die Roadmap sorgt dafür, dass Sie auf Kurs bleiben.

Diese Vorlage zeichnet sich durch 10 benutzerdefinierte Status aus (z. B. Nicht erledigt, Geschlossen, In QA Review usw.), damit Sie immer wissen, wo die Dinge stehen.

Außerdem enthält sie 15 benutzerdefinierte Felder (wie Vertrauen, Auswirkung 1-5 und Führungsanforderungen) und sieben benutzerdefinierte Ansichten zur Planung und Verwaltung der Produktentwicklung.

Diese erweiterte Vorlage wurde für komplexere Projekte entwickelt und eignet sich perfekt für die Erstellung und Kommunikation von Produkt-Roadmaps, die Verwaltung mehrerer Produkt-Iterationen und die Nachverfolgung des Fortschritts bis zur Veröffentlichung.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Ansicht "Quartals-Roadmap", um die Arbeit zu priorisieren, die Ansicht "Roadmap nach Initiativen", um die Elemente der Roadmap zu verstehen, die Gantt-Ansicht, um Abhängigkeiten zu bewerten, und die Ansicht "Zeitleiste nach Kader", um Fälligkeitsdaten nachzuverfolgen oder zu ändern.

10. ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

ClickUp's Produkt Features Matrix Vorlage ist ein solides tool für den Vergleich verschiedener Produktfeatures und die Auswahl des besten Features. Mit dieser Vorlage auf mittlerem Niveau können Sie Produktfeatures nach verschiedenen Kriterien bewerten, vergleichen und priorisieren.

Mit dieser Matrix können Sie die Features mit dem höchsten Wert identifizieren, die Ressourcen für dieses Feature priorisieren und Ihr Team auf ein gemeinsames Ziel ausrichten.

Verfolgen Sie den Fortschritt von Produkten und Features mit einer einfach zu befolgenden Liste. Die Vorlage hilft Ihnen auch, die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.

💡 Profi-Tipp: Beziehen Sie beim Vergleich von Features Mitglieder aus verschiedenen Abteilungen in Ihr Team ein. Ihre einzigartigen Perspektiven liefern wertvolle Erkenntnisse, die Ihren Priorisierungsprozess verbessern und eine einheitliche Ausrichtung gewährleisten.

11. Product Market Fit Vorlage von Business Model Analyst

via Business Model Analyst Die Product-Market Fit Canvas Vorlage von Business Model Analyst bietet einen Rahmen für den Abgleich von Produktangeboten mit den Anforderungen des Einzelziels und für die Beurteilung, ob ein Produkt das Potenzial zum Erfolg hat. Es bietet Abschnitte zur Dokumentation von Unterscheidungsmerkmalen, Kundennutzen und Prüfpunkten.

Listen Sie in der Vorlage die Probleme und Bedürfnisse der Kunden, ihre Eigenschaften, die von ihnen verwendeten Alternativen und ihre allgemeinen Erfahrungen auf. Nutzen Sie diese Informationen, um die Schlüssel-Features zu bestimmen, über die Ihr Produkt verfügen sollte.

Diese Details sind auch nützlich, wenn Teams die Positionierung ihres Produkts auf dem Markt festigen wollen. Durch eine systematische Bewertung der Passung stellen sie sicher, dass ihr Produktkonzept ein echtes Potenzial hat.

12. Produktentdeckungs-Forschungsplan Vorlage von Ant Murphy

via Ameisen-Murphy Diese Vorlage für einen Forschungsplan zur Produktentdeckung von Ant Murphy konzentriert sich auf strukturierte Forschung, um Produktideen zu validieren und die Bedürfnisse der Benutzer vor der Entwicklung zu verstehen.

Sie bietet verschiedene Abschnitte, darunter Hypothesen, Einzelziel, Leitfaden für Umfragen, Hintergrund, Leitfaden für Prototypen und zu prüfende Annahmen.

Die Vorlage leitet die Teams bei der Auswahl der geeigneten Forschungsmethoden an, ob es sich nun um Benutzerinterviews, Umfragen oder Usability-Tests handelt, je nachdem, was die meisten verwertbaren Erkenntnisse liefert.

Mithilfe dieses Rahmens können Teams Konzepte validieren und ihre Produktstrategie auf der Grundlage konkreter Rückmeldungen von Benutzern anpassen.

Steigern Sie Ihren Produktentdeckungsprozess mit ClickUp

Eine Vorlage für die Produktentdeckung bringt Effizienz und Klarheit in jede Phase des Produktlebenszyklus - von der Marktforschung über die Entdeckung der Benutzer und die Erfassung der Anforderungen bis hin zum Roadmapping.

Diese Vorlagen vereinfachen Arbeitsabläufe, indem sie komplexe Aufgaben organisieren, Features nach Priorität ordnen und alle wichtigen Informationen zentralisieren.

Jede Vorlage ermöglicht es Produktteams, erfolgreiche Produkte zu entwickeln, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und gleichzeitig Konsistenz und Zusammenarbeit gewährleisten.

sind Sie bereit, Ihren Produktfindungsprozess auf die nächste Stufe zu heben? Testen Sie die umfassenden Angebote von ClickUp!

Von vorlagen für das Produktmarketing bis hin zu Features, die Ihre Arbeitsabläufe verbessern - ClickUp ist eine Komplettlösung für alle Ihre Herausforderungen. Kostenlos anmelden heute!