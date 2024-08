Modernste Produktmanagement-Trends für den Vorsprung im Jahr 2024

Das moderne Produktmanagement nahm 1931 Form an, als Neil H. McElroy in einem 800 Wörter umfassenden Memo für die Einstellung von Mitarbeitern bei Procter & Gamble plädierte. Er führte das Konzept der "Brand Men" ein, die sich um alles kümmern sollten, was sich auf den Ruf einer Marke auswirkte. Daraus entwickelte sich allmählich das, was wir heute als Produktmanagement kennen.

Heute hat die Technologie diese Rolle verändert, und das Produktmanagement nimmt eine zentrale Phase in der Produktentwicklung ein.

Lassen Sie uns die wichtigsten Trends, Herausforderungen und die Zukunft des Produktmanagements im Jahr 2024 aufdecken.

Trends, die das Produktmanagement im Jahr 2024 prägen

Werfen wir einen Blick auf die Trends im Produktmanagement, die die Funktion im Jahr 2024 bestimmen:

Trend Nr. 1: KI und maschinelles Lernen im Produktmanagement

Das Gleichgewicht zwischen Kundenbedürfnissen und Business-Zielen ist eine häufige Herausforderung, die mit Hilfe von Daten gelöst werden kann.

Mit KI können Sie riesige Datenmengen schnell verarbeiten und erhalten im Handumdrehen detaillierte Einblicke in das Kundenverhalten und Markttrends. Außerdem übernimmt sie sich wiederholende Aufgaben, sodass Sie sich auf strategischere Arbeiten konzentrieren können.

algorithmen für die Sentiment-Analyse nutzen maschinelles Lernen (ML), um Posts, Bewertungen und Kommentare in sozialen Medien zu durchsuchen und so ein detailliertes Verständnis der Meinung der Menschen über Ihr Produkt zu erhalten.

Prädiktive Analytik prognostiziert das Verhalten von Clients und hilft Ihnen, der Zeit voraus zu sein, indem sie deren Handlungen und Vorlieben vorhersagt.

Mithilfe von idealen Kundenprofilen helfen Ihnen KI und ML, persönliche Erfahrungen für jeden Kunden zu schaffen. Sie können Mikromuster im Verhalten der Benutzer analysieren, um zu verstehen, was ein bestimmter Kunde bevorzugt - so wird zielgerichtetes Marketing einfacher!

Und viele Tools helfen Ihnen bei der Nutzung KI und ML im Produktmanagement . Googles AutoML-Tabellen und Amazon Sagemaker verwandeln Rohdaten in Informationsgoldminen und revolutionieren die Kundenforschung. Inzwischen gibt es Tools wie ClickUp nutzt KI und ML zur Vereinfachung komplexer Aufgaben für Produktmanager im Wachstumsbereich.

Automatisieren Sie Projekt-Updates, Zusammenfassungen, persönliche Standups und Team-Updates mit ClickUp Brain ClickUp Brain integriert einen KI-Projektmanager zur Automatisierung von Aufgaben, Fortschritts-Updates und Meetings. Es kann sogar Unteraufgaben, Elemente und das Ausfüllen von Daten automatisieren.

Mitnehmen: KI/ML-Tools helfen PMs, die Personalisierung von Produkten zu verbessern und komplexe Aufgaben zu vereinfachen

Trend #2: Verstärkter Einsatz von Analytik in Entscheidungsprozessen

Datengestützte Analytik gibt einen detaillierten Einblick in die Interaktionen der Benutzer und macht Sie weniger anfällig für Beurteilungsfehler und typische Schwachstellen in Produktmanagementsystemen.

Mit Plattformen wie Google Analytics erhalten Sie umfassende Einblicke in die demografischen Daten und das Verhalten der Benutzer. Nutzen Sie diese Einblicke, um Ihre Strategien zur Einbindung von Benutzern zu steuern und produktpositionierung ein tieferes, datengestütztes Verständnis der Präferenzen der Benutzer zu erlangen.

Die heutigen Analysetools verfügen über erweiterte Visualisierungs Features, die es Ihnen ermöglichen, Marktlücken und Trends schnell zu erkennen und zu nutzen. Außerdem können Sie Produktfeatures genauer auf die individuellen Kundenbedürfnisse abstimmen.

ClickUp Goals sorgt für Transparenz und Sichtbarkeit von Projektzielen in Echtzeit

ClickUp hilft Ihnen dabei, Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Setzen Sie messbare projektziele und Metriken mit ClickUp Ziele und verfolgen Sie Ihre Fortschritte visuell mit Widgets zur Überwachung von KPIs. Analysieren Sie die Trends dieser Metriken, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln und Ihre Produktstrategie entsprechend anzupassen.

Mit ClickUp Views können Sie Fortschritte nachverfolgen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten ClickUp Ansichten ermöglicht Ihnen die Ansicht von Informationen in Formaten wie Liste, Board, Kalender und Gantt-Diagrammen. Diese Ansichten ermöglichen das Filtern und Gruppieren von Aufgaben nach bestimmten Kriterien und gewinnen Einblicke in die Workload des Teams, die Zeitleisten des Projekts und potenzielle Engpässe. Dies hilft Produktmanagern, datengestützte Entscheidungen über Ressourcenzuweisung, Sprint-Planung und Priorisierung von Aufgaben zu treffen.

Mitnehmen: Daten -> Erkenntnisse -> bessere Entscheidungsfindung. **Das ist zwar eine Selbstverständlichkeit, aber es kommt darauf an, wie Sie Ihre Daten lesen und interpretieren. Da immer mehr Daten zur Verfügung stehen, kommt es darauf an, wie Sie das Rauschen übertönen können, um die richtigen Signale zu finden und entsprechend zu handeln

Hybrides Produktmanagement, das durch Collaboration tools wie ClickUp unterstützt wird, bringt Teams voran, ohne dass sie auf die Vorteile der Arbeit im Büro verzichten müssen.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Für hybride Teams, ClickUp Whiteboard macht Echtzeit-Zusammenarbeit mühelos mit Mind Mapping, gemeinsamer Erstellung von Roadmaps und Whiteboarding. ClickUp's Workload Management Features sind ebenfalls von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, Kapazitäten und Workloads von Teams auszugleichen... ClickUp Spaces macht die Zuweisung von Aufgaben, die Einstellung von Fristen und die Nachverfolgung des Fortschritts einfach und intuitiv. Mit Spaces können Sie Teams eine klare Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit zuweisen, auch in einer hybriden Einstellung. Die Mitglieder eines Teams können ihre individuellen und kollektiven Workloads leicht einsehen und sich bei Projekten besser koordinieren. Außerdem können Sie Benutzerberechtigungen definieren, um zu kontrollieren, wer auf was zugreifen kann.

Innerhalb einer ClickUp Aufgabe können Sie ganz einfach detaillierte Checklisten mit Gruppen von Zu erledigenden Elementen erstellen und organisieren, die sogar anderen Benutzern zugewiesen werden können

Darüber hinaus, ClickUp's Integrationen mit anderen Tools wie Slack, Zoom usw. schaffen einen schlanken und effizienten Workflow für hybride Teams.

Mitnehmen: Kollaboratives Arbeiten FTW! Mit jedem Tag, der vergeht, entfernen wir uns von den traditionellen Notionen der Arbeit. Wir arbeiten asynchron, hören auf unseren zirkadianen Rhythmus und bewegen uns weg von siloartigen Prozessen hin zu kollektiven Spitzenleistungen. Vor allem im Produktmanagement ist das Produkt die Aufgabe aller - kollaboratives Arbeiten bedeutet, dass die Summe aller Teile positiv sein muss und nicht zu Entscheidungslähmung führt oder das Produkt in eine falsche Richtung lenkt

Trend #4: Verlagerung zu agilen Entwicklungspraktiken

Neben Cloud Computing, KI, IoT und anderen neuen Technologien, die für die digitale Transformation von zentraler Bedeutung sind, ist Agile ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Landschaft der Produktentwicklung.

Dies stellt jedoch eine Herausforderung dar. Die meisten Menschen sehen Agile heute vor allem durch die Linse der Softwareentwicklung und der Tech-Industrie. Die Anwendung agiler Prinzipien auf die physische Produktentwicklung bleibt für viele in der Branche ein separater und etwas unsicherer Bereich. Im Jahr 2024 und darüber hinaus wird sich das ändern.

Agile Best Practices - häufige Check-Ins zwischen Abteilungen und Stakeholdern, klar definierte Ziele, autonome und hochmotivierte Teams und verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, um nur einige zu nennen - werden durch agile Produktentwicklung auf die Produktentwicklungspipeline angewendet

Setzen Sie rücksichtslos Prioritäten für Ihren Auftragsbestand, um kurzfristige Erfolge mit langfristigen Zielen in Einklang zu bringen. Überprüfen Sie diese Ziele regelmäßig auf der Grundlage der Erkenntnisse der Benutzer. Kontinuierliches Lernen ist der Kern von Agile und auch der Schlüssel zum Erfolg eines Produkts.

ClickUp unterstützt Produktmanager bei der Einführung agiler Methoden mit Features, die jede Phase des Prozesses rationalisieren. Mit den anpassbaren Dashboards und Burndown-Diagrammen von ClickUp wird die Planung von Sprints zum Kinderspiel. Sie bieten Sichtbarkeit in Echtzeit über den Fortschritt und Workload des Teams.

Selbst die Priorisierung Ihres Backlogs wird durch Drag-and-Drop-Funktionen und mehrere Ansichten in der Liste vereinfacht.

Die Zeitleisten-Ansicht in ClickUp bietet eine Ansicht Ihrer Ressourcen und Aufgaben aus der Vogelperspektive

Mit ClickUp's Sprint Feature werden alle Aspekte des Sprint-Managements auf einem einzigen Bildschirm verwaltet.

ClickUp bietet Produktmanagern auch eine kollaborative ClickUp Docs zur Erstellung von gemeinsam nutzbaren Plänen, PRDs, SOPs, Berichten usw. Verbinden Sie sie mit Ihren Workflows, indem Sie sie mit Aufgaben in ClickUp .

Verbessern Sie die Kommunikation im Team mit Echtzeit-Chat und Thread-Diskussionen. Die umfangreichen Funktionen von ClickUp und seine Integrationen mit anderen beliebten Tools schaffen eine zentrale Plattform für einen Produktmanager, um agile Praktiken relativ schnell zu implementieren.

Vereinfachen Sie Sprints in der Produktentwicklung mit einer personalisierten Vorlage für den Projektplan in ClickUp

ClickUp's Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte hilft Produktmanagern, einen strukturierten Plan für die Produktentwicklung vom Konzept bis zur Markteinführung zu erstellen. Es sorgt dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und alle Aufgaben zur besseren Nachverfolgung an einem Ort zusammengefasst werden.

Mitnahme: Die technischen Aspekte des Produktmanagements haben die PMs näher an die technischen Teams herangeführt. Das bedeutet, ihre Sprache zu sprechen und so zu arbeiten, wie sie es tun, damit die Orchestrierung synchronisiert ist und es keine Reibung zwischen den beiden Funktionen gibt. Das gilt für beide Seiten - PMs lernen, wie man agil und technisch investiert, und sie lernen mehr über Produktmanagement

Trend #5: Steigende Nachfrage nach funktionsübergreifenden Fähigkeiten bei Produktmanagern

Funktionsübergreifende Teams bestehen aus Talenten aus verschiedenen Bereichen, von Betrieb und Vertrieb bis hin zu Finanzen und Logistik.

Viele Faktoren begünstigen diesen Trend, darunter die zunehmende Komplexität der Produkte, der rasche technologische Fortschritt und die zunehmende Einführung agiler Methoden.

Um den Produktentwicklungsprozess effektiv zu überwachen, müssen Sie über ein tiefgreifendes Verständnis von Softwareentwicklung, Design, Marktanalyse und Projektmanagement verfügen. Kurz gesagt, Sie müssen wissen, wie man ein funktionsübergreifendes Team leitet.

Allerdings muss ein studie der Harvard Business Review zeigt, dass 75 % der funktionsübergreifenden Teams nicht effektiv zusammenarbeiten können.

Ein funktionsübergreifendes Team kann nur dann erfolgreich sein, wenn es Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten zusammenbringt. Eine gelöschte Kommunikation ist der Schlüssel für die Arbeit funktionsübergreifender Teams.

Daher sind effektive Kommunikation und Teamarbeit, technische Kompetenz, Markt- und Kundenforschung, Projektmanagement, Führung und Einflussnahme entscheidende funktionsübergreifende Faktoren fähigkeiten für moderne Produktmanager. Produktmanager können nutzen ClickUp's Produktmanagement tools zur Verbesserung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit und Kommunikation.

Zum Beispiel mit ClickUp Chatten können Manager und Führungskräfte Echtzeit-Updates für Mitglieder des Teams freigeben. Teams können auch @mentions verwenden, um sich gegenseitig auf dem gleichen Stand zu halten.

Geben Sie regelmäßig Feedback in der ClickUp Chat Ansicht

Auch Teams können von einer freigegebenen und zugänglichen Wissensbasis profitieren. ClickUp Docs hilft dabei, indem es das Wissen aller Beteiligten zentralisiert.

ClickUp Goals funktionieren sowohl auf individueller als auch auf Team-Ebene. Sie helfen funktionsübergreifenden Teams, auf der gleichen Seite zu bleiben. Sie können die produkt-KPIs , Ziele und Fristen, die es zu erreichen gilt. Diese können dann von mehreren Teams und Abteilungen freigegeben werden.

ClickUp grenzt auch die Eigentümer und Abhängigkeiten von Aufgaben effizient ab und ermöglicht allen Beteiligten eine Ansicht des Fortschritts und der Hürden aus der Adlerperspektive.

Die Eigentümer der Aufgaben werden benannt, was Rechenschaftspflicht und straffe Kommunikationskanäle ermöglicht. Die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben ermöglichen es den Beteiligten, die Reihenfolge der Aufgaben zu verstehen und mögliche Engpässe zu erkennen.

Mitnehmen: Die Förderung von Abstimmung und Konsens ist ein wichtiger Bestandteil des Produktmanagements. Um dies zu erledigen, ist es erforderlich, ' High Agency ' - eine Fähigkeit, die von Top-PMs oft hervorgehoben wird, um in einer solch anspruchsvollen Rolle erfolgreich zu sein

Trend #6: Emotionale Intelligenz im Produktmanagement

Bei der emotionalen Intelligenz geht es darum, Ihre Emotionen und die Ihres Teams bei der Arbeit zu steuern. Dies erfordert natürlich Einfühlungsvermögen, Verständnis und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten.

Mit der Entwicklung des Produktmanagements als Rolle geht es nun darum, auf allen Ebenen und in allen Funktionen gut mit Menschen zusammenzuarbeiten, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dies erfordert natürlich ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz oder emotionalem Quotienten (EQ).

Mit einem hohen EQ können Produktmanager besser mit verschiedenen Situationen umgehen - Feedback geben, Menschen motivieren, mit Vorurteilen umgehen oder sich einfach in einen Teamkollegen einfühlen. Das bedeutet auch, dass sie sich ihrer selbst bewusster sind und sich besser selbst steuern können. All dies kann ihnen helfen, in ihrer Rolle effektiver zu sein...

Produktmanager mit emotionaler Intelligenz sind in der Lage, Stärken und Schwächen zu erkennen, um vorhandene Talente zu maximieren, Konflikte zu vermeiden und gemeinsame Ziele zu erreichen.

Sie können auch die emotionalen Treiber hinter dem Kundenverhalten besser erkennen und ihre Produktangebote darauf abstimmen.

Mitnehmen: Höherer EQ = effektiverer Produktmanager. Einfühlungsvermögen ist kein Trend; je mehr man davon hat, desto besser ist man in der Lage, künftige Veränderungen in der Landschaft zu erkennen, vorauszusagen, wie sich die Vorlieben der Verbraucher ändern werden, und so der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein. Es ist eine Superkraft.

Der unvermeidliche Einfluss der Technologie auf das Produktmanagement

KI und ML sind die neuesten treiber der Technologie im Produktmanagement .

Aber denken Sie daran, dass sie nur Tools sind, die die menschlichen Fähigkeiten ergänzen. Sie sollten Sie in die Lage versetzen, datengesteuerte Lösungen zu liefern, die Kundenbedürfnisse vorwegnehmen und den Erfolg des Produkts fördern.

Lassen Sie uns die Anwendungen von KI und ML im Detail erkunden.

KI- und ML-Anwendungen in der Personalisierung

Mit KI-gesteuerter Personalisierung können Sie das Verhalten der Benutzer analysieren, um das perfekte Produkt zu empfehlen, spannende Inhalte vorzuschlagen und sogar Sonderangebote zu personalisieren. Das bedeutet zufriedenere, engagiertere Kunden, die das Gefühl haben, dass Ihr Produkt nur für sie gemacht ist.

Instanzen wie Recommendation Engines, die beispielsweise von Netflix oder Amazon eingesetzt werden, analysieren vergangenes Verhalten, wie z. B. Einkäufe und den Browserverlauf, um den Kunden relevante Produkte, Inhalte und Dienstleistungen vorzuschlagen.

Für Produktteams verbessert dies die Customer Journey und erhöht die Konversionswahrscheinlichkeit.

Dynamische Preisgestaltung ist eine weitere interessante Anwendung. KI kann die Preise in Echtzeit auf der Grundlage der Bedingungen des Marktes, des Kundenverhaltens und der Angebote der Wettbewerber für einen Bereich von Produkten anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen.

Sie nutzen KI und ML auch für Predictive Analytics - zum Beispiel zur Vorhersage der Produktnachfrage oder zur Rationalisierung des Bestandsbedarfs.

KI- und ML-Anwendungen zur Problemlösung

Vom Einsatz von Chatbots, die Benutzerabfragen in Minutenschnelle beantworten, bis hin zum Einsatz von KI für die Talentakquise gibt es viele Probleme, die KI-gestützte Lösungen lösen können.

Dank Prognosemodellen und prädiktiver Analytik können Sie jetzt Markttrends genauer vorhersehen, neue Möglichkeiten erkennen und Risiken erfassen.

So können Sie beispielsweise die Ausfallzeiten Ihrer Plattform minimieren, indem Sie KI-gestützte Anomalieerkennung einsetzen, um Leistungsprobleme, Sicherheitsbedrohungen und Qualitätsprobleme proaktiv zu erkennen und zu beheben.

Die Datenvisualisierungstools von ClickUp lassen sich mit Ihren Predictive Analytics-Tools integrieren und helfen Ihnen, Ihre nächsten Schritte zu planen.

Mit ClickUp Dashboards können Sie dynamische Karten einstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden, um Ihren Workflow mühelos nachzuverfolgen. Sie können auch eine Automatisierung einrichten, um Benachrichtigungen auszulösen, wenn eine Metrik einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Diese können für die Bestandsverwaltung, die Erkennung von Bedrohungen oder für Bedarfsprognosen verwendet werden.

Rationalisieren Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Dashboards

Herausforderungen im Produktmanagement überwinden

Der Beruf des Produktmanagements ist zwar lohnend, kann aber auch eine Herausforderung sein. Ihr Team muss sich vielen Problemen stellen und sie bewältigen.

Schauen wir uns einige davon an, damit Sie auf das vorbereitet sind, was auf Sie zukommt, und das nötige Wissen haben, um sie zu bewältigen:

Organisatorische Kommunikation

Die Ergebnisse von David Grossman in 'The Cost of Poor Communications', einer Studie, die 400 Unternehmen mit jeweils 100.000 Mitarbeitern umfasste, ergaben eine durchschnittlicher jährlicher Verlust von 62,4 Millionen Dollar pro Unternehmen aufgrund unzureichender Kommunikation mit und zwischen den Mitarbeitern.

An einer Produktmanagement-Initiative wie der Einführung eines neuen Produkts sind Mitglieder aus verschiedenen Abteilungen und Produktteams beteiligt, ein funktionsübergreifender Zusammenschluss von Managern, Ingenieuren, Entwicklern, UX-Designern, Vermarktern und anderen.

Ohne einen geeigneten Kommunikationskanal kann es schnell zu einem Durcheinander kommen. Sie brauchen etwas, um verschiedene Köpfe mit unterschiedlichen Rollen, Weltanschauungen und Prioritäten in einem gut funktionierenden, aktiv kommunizierenden Team zusammenzubringen.

Hier kommt ClickUp als vielseitige und vielseitige Managementlösung ins Spiel. Es verfügt über eine Vielzahl von Features, die Teams dabei helfen, zu kommunizieren und auf derselben Seite zu bleiben:

ClickUp Whiteboard ist ein gemeinsamer Brainstorming-Hub für alle Mitglieder des Teams

ClickUp Docs ist eine großartige Möglichkeit, Wissen und Prozessdokumente im Team freizugeben

ClickUp Tasks sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen, mit klarer Eigentümerschaft, Prioritäten und Status-Updates für die Aufgaben

Teams können effektiv und sofort über Chat und Kommentare kommunizieren und sogar Zoom-Anrufe innerhalb der ClickUp App starten

ClickUp bietet auch viele Ansichten, wie Gantt-Diagramme und Kanban-Karten, die allen Beteiligten helfen, den Status des Projekts jederzeit zu kennen.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um Beziehungen zu Aufgaben hinzuzufügen, oder verknüpfen Sie Aufgaben direkt im Dokument

Durch die Kombination all dieser Features können Sie eine ungehinderte und klare Kommunikation sicherstellen.

Produkttermine

Fristen können manchmal ganz schön nerven. Die meisten Fehler passieren, wenn man einen engen Zeitplan hat und versucht, alles pünktlich fertigzustellen.

Einem Bericht des Project Management Institute (PMI) aus dem Jahr 2018 zufolge, ungefähr 48% der Projekte werden nicht zu den vorgesehenen Terminen abgeschlossen.

Produktfahrpläne laufen Gefahr, aus dem Ruder zu laufen, wenn ein Team die Fristen nicht einhält. Dies kann zu einem immensen Druck von außen führen.

ClickUp ist auch hier das einzige Tool, das Sie brauchen. Die vielfältigen Ansichten von ClickUp, insbesondere die Gantt Diagramme und Zeitleiste können Ihnen eine Ansicht des Lebenszyklus Ihrer Produktentwicklung aus der Vogelperspektive geben.

Visualisieren und verwalten Sie jedes Projekt mit ClickUp's Gantt Diagrammen

Die Gantt Diagramme und Kanban Karten sind hervorragend projektmanagement tools auch. Die Ansichten verfügen über anpassbare Tags und Felder, die Sie entsprechend den Spezifikationen Ihres Geschäfts einstellen können. Außerdem werden sie in Echtzeit aktualisiert, damit Teams immer auf dem Laufenden sind.

Mit diesen Methoden können Sie Ihre Verzögerungen weitgehend eindämmen und dafür sorgen, dass es für niemanden Überraschungen in letzter Minute gibt.

Mit den neuesten Trends Schritt halten

Es ist nicht immer leicht, sich über die neuesten Trends im Produktmanagement auf dem Laufenden zu halten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Produktmanager über die neuesten Trends informiert bleiben können:

Informieren Sie sich über die neuesten Tools und Ressourcen, die die Produktentwicklung vereinfachen können

Planen Sie Unterhaltungen in Echtzeit mit Ihrem bestehenden Kundenstamm

Planen Sie interne Sitzungen mit Ihrem Team für den Wissensaustausch

Nehmen Sie an Ereignissen teil, um sich über neue Entwicklungen auf dem Feld zu informieren

Kundenzufriedenheit sicherstellen

Die Zufriedenheit Ihrer Kunden ist eine Voraussetzung für das Wachstum Ihres Geschäfts. Denn die Gewinnung neuer SaaS-Kunden kann Sie vier- bis fünfmal mehr kosten als die Bindung bestehender Kunden.

Die Kundenzentrierung spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung eines gesunden Kundenstamms. Eine 5 %ige Steigerung der Kundenbindung kann zu einem gewinnsteigerung im Bereich von 25% bis 95% und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass Sie an einen bestehenden Kunden zu verkaufen als an einen Neukunden.

Es gibt einige Dinge, die Sie zu erledigen haben, um sicherzustellen, dass Sie eine erstklassige Kundenzufriedenheit bieten können:

Verwenden Sie die Ansicht "Board" in der ClickUp Vorlage für Feedback Formulare, um Elemente zu organisieren

Vereinfachen Sie den Prozess der Erfassung von Benutzer-Feedback

Ihre Kunden sollten in der Lage sein, schnell Feedback zu geben. Dabei können Sie auf bewährte und fachmännisch erstellte formulare für Kundenfeedback in ClickUp .

Integrieren Sie Feedback-Formulare in Ihre Website und alle anderen Marketing-Kanäle, damit Sie tiefere Einblicke in Ihre Kundenbasis gewinnen können.

Analysieren Sie die aus dem Kundenfeedback gewonnenen Daten

Big Data ist eine der wichtigsten Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Leider geben sich viele Branchen der Datenerfassung hin, vernachlässigen aber die Datennutzung

Sie können die riesigen Datenmengen auf verschiedene Weise analysieren. Der Geheimtipp ist KI. ClickUp Gehirn kann Ihnen helfen, nützliche Erkenntnisse aus Ihren Daten zu gewinnen. Bitten Sie den KI-Projektmanager, Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen aus den Daten zu erstellen. Dies wird Ihnen helfen, Ihren Aufwand nach den Wünschen Ihrer Kunden zu gestalten.

eine Übersicht über die besten Produktmarketing-Software_ _heute

Aufgabenpriorisierung

Die Planung eines Sprints wird unweigerlich zu einem Wettbewerb zwischen Beteiligten mit ebenso dringenden und wichtigen Aufgaben.

Die Navigation durch dieses Labyrinth kann zu Terminproblemen führen, wenn Sie nicht unterscheiden können, was lediglich dringend und was wirklich wichtig ist.

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop in der vollständig anpassbaren Kanban Board Ansicht in ClickUp

Welche Schritte können Sie unternehmen? ClickUp's kostenlose Vorlagen helfen Ihnen bei der Erstellung von Prioritäts-Matrizen. Sie können auf Strategien zur Priorisierung mehrerer Aufgaben wie die Eisenhower Matrix zurückgreifen.

Ordnen Sie Ihre Aufgaben entsprechend und widerstehen Sie allen Störungen auf Ihrer Produktentwicklungsreise.

lesen Sie auch: Einige der besten produktmanagement-Vorlagen_ für Sie

Ausblick nach vorn: Produktmanagement in der Zukunft

Die Welt des Produktmanagements verändert sich rasant mit dem Fortschritt der Technologie und einer sich ständig verändernden Landschaft. KI, low-code, no-code; was auch immer. Das bedeutet auch, dass man auf Veränderungen vorbereitet sein und die intellektuelle Flexibilität haben muss, ständig zu verlernen und neu zu lernen.

Produktmanagement-Plattformen wie ClickUp bieten umfangreiche Features und Anwendungen, die die Zusammenarbeit, Effizienz und datengesteuerte Entscheidungsfindung fördern. Mit DevOps-Integration und Automatisierung von Workflows können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Möchten Sie wissen, woran unsere Produktmanager arbeiten? Hier ist eine Übersicht . Anmeldung bei ClickUp noch heute kostenlos an, um Ihr Projektmanagement voranzubringen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welches sind die drei Hauptbereiche des Produktmanagements?

Zu den drei Hauptbereichen des Produktmanagements gehören:

Produktentdeckung: Die Phase, in der Sie entscheiden, was Sie bauen wollen - Ihre Produktvision

Die Phase, in der Sie entscheiden, was Sie bauen wollen - Ihre Produktvision Produktplanung: Die Phase, in der Sie einen Fahrplan oder einen strategischen Leitfaden für die Produktgestaltung entwickeln

Die Phase, in der Sie einen Fahrplan oder einen strategischen Leitfaden für die Produktgestaltung entwickeln Produktentwicklung: Die Phase, in der Sie den Fahrplan in die Tat umsetzen und den eigentlichen Entwicklungsprozess durchlaufen

2. Was sind die 5 P's des Produktmanagements?

Die 5 P's geben die wichtigsten Säulen an, auf die man sich beim Produktmanagement konzentrieren muss: