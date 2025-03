Monday vs. HubSpot: Welches CRM ist das beste im Jahr 2025?

Wenn es ein unverzichtbares Tool für Ihre Vertriebsteams gibt, dann ist es Software für das Management von Kundenbeziehungen (CRM), und das aus gutem Grund.

Ohne ein CRM-System werden Ihre Teams die Kundenkommunikation, Lead-Informationen und Vertriebsaktivitäten wahrscheinlich mit veralteten Tabellenkalkulationen und mehreren unzusammenhängenden Tools verwalten.

Das bedeutet, dass die Vertriebsmitarbeiter in einer Endlosschleife manueller Dateneinträge gefangen sind und zusätzlich Zeit damit verbringen, in Tabellen zu navigieren, um genau die Informationen zu finden, die sie benötigen, um potenzielle Leads zu erreichen.

Ob Sie nun eine wachsende Vertriebsorganisation oder ein Unternehmen sind, eine kurze Google-Suche wird Ihnen zeigen, dass es an CRM-Lösungen auf dem Markt keinen Mangel gibt.

In diesem Blog stellen wir zwei beliebte CRM-Lösungen vor, Monday und HubSpot, um Ihnen bei der Auswahl einer Lösung zu helfen, die für Ihr Geschäft in Frage kommt. Außerdem geben wir ein Tool frei, das die Limits von Monday CRM und Hubspot überwindet. 🏆

Was ist Monday CRM?

Monday CRM ist eine Vertriebssuite, die von Monday.com entwickelt wurde. Sie wird von Geschäften aller Größen und Branchen genutzt, wie z.B. Immobilien, Software und IT-Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen.

über Monday CRM Ein Vorteil von Monday CRM ist, dass es in hohem Maße anpassbar ist. Das Setup ohne Code bedeutet, dass Sie die Plattform an Ihre Vertriebsprozesse und Workflows anpassen können. Es verbessert die Sichtbarkeit von Vertriebsprozessen und bietet integrierte Tools für die Zusammenarbeit, um die Teamarbeit über Vertriebsaktivitäten und Kundeninteraktionen hinweg zu ermöglichen.

Monday CRM Features

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Features von Monday CRM und wie diese Ihnen helfen können, Ihre Vertriebspipeline zu verwalten und die Leistung Ihres Teams zu optimieren.

Feature #1: Kontaktverwaltung

Dieses Feature hilft bei der zentralen Verwaltung von Kontaktinformationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und anderen wichtigen Details. Vertriebsteams können bei der Kontaktaufnahme problemlos auf die neuesten Informationen zugreifen.

über Monday CRM Monday CRM bietet eine einfache visuelle Schnittstelle mit Segmentierungs- und Filteroptionen, die es Ihnen ermöglichen, spezifische Leads und Kontakte für ein sehr gezieltes Marketing zu finden. Darüber hinaus können Sie Monday CRM an Ihren Zyklus anpassen. Bearbeiten Sie die verschiedenen Phasen des Geschäftsabschlusses, indem Sie Spalten hinzufügen oder entfernen, die am besten zu Ihrem Pipeline-Management-Prozess passen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie client collaboration tools für die Verwaltung von Einführungsunterlagen, Projektanfragen, Leistungen und Feedback an einem Ort.

Feature #2: Lead-Erfassung

Die Formulare von Monday CRM zur Lead-Generierung machen die Erfassung und Verwaltung von Lead-Informationen einfach. Setzen Sie diese Formulare auf Ihrer Website, auf Seiten für soziale Medien und in Webinaren ein, um Kontaktinformationen zu erfassen, die dann automatisch in der CRM-Datenbank gespeichert werden. Fügen Sie das Logo Ihres Unternehmens hinzu, ändern Sie die Farben, und wählen Sie die Felder aus, die in Ihre Formulare aufgenommen werden sollen, um die für Sie wichtigen Informationen zu erfassen.

Feature #3: Monday KI

Mit dem KI Feature von Monday können Sie Formeln erstellen, um die Berichterstellung in der Pipeline zu vereinfachen. Erstellen Sie zum Beispiel Formeln zur Berechnung des Gesamtumsatzes oder zur Nachverfolgung von Konversionsraten in verschiedenen Phasen.

Feature #4: Dashboards

Mit den Dashboards von Monday können Sie Ihre Vertriebsprozesse rationalisieren und erhalten einen Überblick über die wichtigsten Metriken in einem einzigen Layout. Sie können auch Ihre Budgets, den Fortschritt von Geschäften und die Leistung Ihres Teams mit Dashboards nachverfolgen. Monday CRM bietet mehrere Widgets, mit denen Sie Ihre Dashboards benutzerdefinieren und steuern können, wie die Daten angezeigt werden sollen.

Monday CRM Preisgestaltung

free Forever : Frei für immer

Frei für immer Basic : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Standard : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Pro : $33/Monat pro Benutzer

: $33/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist HubSpot?

HubSpot Sales Hub ist ein Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, das für kleine und mittlere Geschäfte entwickelt wurde, um die Interaktionen mit ihren Kunden einfach zu verwalten. Es bietet eine zentrale und einfach zu bedienende Plattform, auf der Sie Kontaktinformationen speichern und verwalten, Kundeninteraktionen nachverfolgen und Ihre Vertriebspipeline visualisieren können.

HubSpot Features

HubSpot bietet Features, die Reibungsverluste in Vertriebsprozessen beseitigen und Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, effizienter zu arbeiten. Lassen Sie uns diese im Detail erkunden.

Feature #1: Pipeline-Management

Die CRM-Plattform von HubSpot bietet Ihnen eine Ansicht Ihres gesamten Vertriebszyklus aus der Vogelperspektive. Sie sehen, in welcher Phase sich jedes Geschäft befindet und welche Maßnahmen erforderlich sind, um es voranzubringen.

über HubSpot Sie können Ihre Vertriebs-Pipeline anpassen, indem Sie mithilfe der Drag-and-Drop-Oberfläche von HubSpot Phasen für Geschäftsabschlüsse hinzufügen, löschen oder bearbeiten. Das bedeutet, dass Sie die Vertriebs-Pipeline an die Art und Weise anpassen können, wie Ihr Geschäft Leads verwaltet und Geschäfte schließt.

💡Pro-Tipp: Verbessern Sie Ihre kommunikation mit dem Client strategie durch die Festlegung messbarer Ziele, die frühzeitige Einstellung von Erwartungen und die Übung des aktiven Zuhörens.

Feature #2: Einblicke in das Business

Die Business Insights von HubSpot helfen Ihnen, schnell Informationen über potenzielle Kunden zu finden. Das CRM verfügt über eine Datenbank mit über 20 Millionen Geschäften. Wenn Sie also die E-Mail-Adresse eines potenziellen Kunden haben, füllt HubSpot automatisch alle anderen relevanten Details aus, wie Unternehmensgröße, Branche, Umsatz und mehr.

Pro-Tipp 💡: Verwenden techniken für das Projektmanagement im Vertrieb wie das Festlegen klarer Ziele, die Einstellung von Meilensteinen und die Einrichtung effektiver Kommunikationskanäle, um Ihren Verkaufsprozess zu rationalisieren.

Feature #3: HubSpot KI

Breeze, die KI-Lösung von HubSpot, übernimmt Aufgaben wie das Anfertigen von Notizen zu Meetings, das Aktualisieren von Datensätzen und das Erstellen von Outreach-Nachrichten für Vertriebsteams. Mit der integrierten KI-Lösung können Vertriebsteams Kundeninteraktionen und vergangene Geschäfte analysieren.

Feature #4: Dashboard und Berichterstellung

HubSpot bietet einen zentralen Speicherort, an dem Sie alle Ihre wichtigen Daten anzeigen können. Es ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards und umfassender Berichte, die den Vertriebsteams helfen, Einblicke in wichtige Metriken zu gewinnen.

Funktionsübergreifende Teams können Marketing- und Vertriebsprozesse miteinander verbinden, um eine umfassende Ansicht der Kampagnenleistung zu erhalten. Integrationen von HubSpot mit mehr als 1.000 Tools sorgen für einen fehlerfreien Datentransfer zwischen Geschäftsquellen und stellen sicher, dass Ihre Vertriebsteams über aktuelle Daten verfügen, um mehr Geschäfte abzuschließen.

💡Pro-Tipp: Erstellen CRM-Berichte und verwandeln Sie sie in visuelle Diagramme und Grafiken, um Ihre Vertriebspipeline besser darzustellen und die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen zu prognostizieren.

HubSpot-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Professionell : $100/Monat pro Benutzer

: $100/Monat pro Benutzer Enterprise: $150/Monat pro Benutzer

Schnellere Bereitstellung von Kundenwerten durch Verbindung von HubSpot- und ClickUp-Workflows

Beschleunigen Sie die Lieferung von Projekten durch Automatisierung

Ansicht von Kundendaten (Geschäfte und Status) stattdessen innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform

Monday CRM vs. HubSpot: Features im Vergleich

Sowohl HubSpot als auch Monday CRM bieten einzigartige Features zur Verwaltung von Kundeninteraktionen und Lead-Daten. Wenn Sie jedoch Monday CRM mit HubSpot vergleichen, welche Lösung sollten Sie für Ihr Geschäft wählen?

Hier ist eine tabellarische Ansicht der Unterschiede zwischen HubSpot und Monday CRM für die Nachverfolgung von Vertriebsaufwänden und die Verwaltung von Workflows.

Feature HubSpot Monday CRM Vertriebsmanagement Erweitertes Pipeline-Management mit 7 Standard-Abschlussphasen Visuelle Darstellung der verschiedenen Phasen des Zyklus auf einem Kanban Board. Automatisierung Erweiterte Automatisierung für mehrstufige Workflows wie E-Mail-Versand und Meeting-Planung Basisautomatisierung für Lead-Zuweisung und Status-Updates Vertriebsintelligenz Zugriff auf eine Datenbank mit über 20 Millionen Geschäften, die manuelle Recherchen überflüssig macht Erfordert die Erstellung benutzerdefinierter Formulare zur Erfassung von Kontaktinformationen Künstliche Intelligenz Intelligente KI für Vorhersagen und Lead-Scoring KI zur Automatisierung der Aufgabenerstellung, der Erstellung von E-Mails und der Generierung von Inhalten. Es fehlen fortgeschrittene KI Features Datenmanagement Detaillierte Dashboards für detaillierte Berichterstellung und Übersichten auf hoher Ebene Anpassbare Dashboards, aber nur auf Übersichten auf hoher Ebene limitiert Preisgestaltung Im oberen Preissegment, da es Vertriebs- und Marketingfunktionen in einer Suite integriert Erschwingliche Preise mit grundlegenden CRM-Funktionen

Lesen Sie weiter, um eine detailliertere Ansicht darüber zu erhalten, wie sich diese Plattformen trotz ähnlicher Features in ihrem Angebot unterscheiden.

Feature #1: Vertriebsmanagement

HubSpot Sales Hub bietet fortschrittliche Features für das Pipeline-Management, um Ihren Vertriebsprozess zu visualisieren und Hindernisse darin zu identifizieren. Standardmäßig verfügt das CRM von HubSpot über sieben Phasen, die die Schlüsselphasen Ihres Zyklus darstellen.

Monday sales CRM bietet auch ein Feature für das Vertriebsmanagement, das Kontaktmanagement. Geschäfte werden visuell auf einem Kanban Board unter verschiedenen Spalten dargestellt, um verschiedene Phasen zu markieren. Automatisierungen sind für Aktivitäten wie Lead-Zuweisungen, Status-Updates und Erinnerungen verfügbar.

Gewinner 🏆: Hängt von Ihrem Anwendungsfall ab:

Für eine fortgeschrittene Automatisierung kombiniert HubSpot den Aufwand für Vertrieb und Marketing mit E-Mail-Marketing-Automatisierung und Pipeline-Management

Für visuelles Pipeline-Management: Monday CRM mit Vertriebsgeschäften, die auf dem Kanban Board dargestellt werden

Feature #2: Vertriebsintelligenz

Die Business Insights-Datenbank von HubSpot mit über 20 Millionen Geschäften macht eine manuelle Recherche überflüssig. Dieses Feature ist praktisch für Vertriebsmitarbeiter, die schnell Informationen über potenzielle Leads finden möchten.

Mit Monday CRM müssen Sie jedoch Zeit aufwenden, um benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Lead-Details zu erstellen.

Gewinner 🏆: HubSpot ist hier der Gewinner, weil es zeitsparend ist, wichtige Informationen zu finden, um potenzielle Kunden anzusprechen.

Feature #3: CRM Automatisierung Intelligenz

Breeze von HubSpot unterstützt Ihren Vertriebs-Workflow, indem es prädiktive Einblicke in die Projektionen Ihres Teams bietet. Sie können diese Informationen aus dem kollaboratives CRM zur Umsatzprognose und zur Beseitigung von Engpässen, bevor sie eskalieren.

Monday KI hingegen automatisiert die Generierung von Aufgaben und hilft bei der Gestaltung von E-Mails, der Generierung von Inhalten und der Erstellung von Formeln.

Gewinner 🏆: Wenn wir die KI-Funktionen vergleichen, hat HubSpot einen Vorteil gegenüber Monday CRM. Monday KI bietet nur grundlegende Funktionen für die Automatisierung.

Feature #4: Preisgestaltung

Zu erledigen ist ein guter Teil der Entscheidung für ein tool von Ihrem Budget abhängig. Auf den ersten Blick scheint Monday CRM viel günstiger zu sein als HubSpot. Dies kann jedoch subjektiv sein.

Gewinner 🏆: Größere Teams mit fortgeschrittenen CRM-Funktionen können von der Preisgestaltung von HubSpot profitieren. Sie werden feststellen, dass HubSpot erweiterte Marketing Features und Sales Tools bietet. Die Preise von Monday sales CRM sind jedoch erschwinglicher für diejenigen, die benutzerdefinierte Funktionen, Flexibilität, grundlegende Berichterstellung und Vertriebskontakte benötigen.

HubSpot CRM vs. Monday CRM auf Reddit

Wir haben recherchiert, was Benutzer über Monday CRM und HubSpot auf Reddit zu sagen hatten . A Reddit Benutzer gibt an, dass sie HubSpot wegen seiner integrierten Funktionen für Vertriebs- und Marketing-Teams bevorzugen.

Ich bin ein Fan von HubSpot, weil es eine integrierte Plattform bietet, die nicht viele andere CRMs anbieten. Die Integration von Vertrieb, Marketing, Service, Betrieb und CMS ist eine große Hilfe bei der technischen Fragmentierung und vermeidet die Notwendigkeit, mehrere Tools zu integrieren.

Eine andere Redditor merkt an, dass Monday.com zwar am besten für kleinere Anwendungsfälle wie die Pflege von Kundenlisten geeignet ist, HubSpot als CRM jedoch besser geeignet wäre, insbesondere für wachsende Geschäfte. Der Benutzer hebt auch die Tatsache hervor, dass HubSpot Vertriebs- und Marketingfunktionen besser unterstützen kann, da es über fortgeschrittene Features wie Automatisierung verfügt.

_Als Ausgangspunkt muss man sich darüber im Klaren sein, dass Monday KEIN CRM ist. Es ist eine hübsche Excel-Tabelle, zugänglich und online, aber bei weitem kein CRM Die richtige Wahl für Ihr Business hängt davon ab, was Sie erreichen wollen. Wenn es nur darum geht, Kundenlisten zu verwalten, kann Monday diese Aufgabe vielleicht erledigen, aber wenn Sie Ihr Geschäft ausbauen wollen, müssen Vertrieb, Marketing, Kundensupport usw. synchronisiert werden, und Monday unterstützt nicht die gewünschten Funktionen für Vertrieb und Marketing, vor allem nicht die Automatisierung, um die Dinge zu rationalisieren._

Der allgemeine Konsens ist, dass HubSpot mit seinen umfassenden Analysen, der erweiterten Lead-Qualifizierung und der Automatisierung die bessere Wahl als Monday CRM ist. Das liegt daran, dass Monday CRM eher ein Workflow-Management-System mit begrenzten Funktionen für das Vertriebsmanagement ist.

Lassen Sie uns nun die beste Alternative zu HubSpot vs. Monday CRM untersuchen.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu HubSpot vs. Monday CRM ClickUp ist eine Lösung aus einer Hand, die alle Antworten, die Sie von HubSpot und Monday CRM benötigen, in sich vereint.

ClickUp CRM

Testen Sie die ultimative ClickUp CRM-Lösung, um Pipelines zu visualisieren, Konten zu verfolgen und zu verwalten, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Kunden-Workflows zu optimieren

Mit seinen fortschrittlichen Features zur Beschleunigung des Client-Wachstums und zur Verwaltung Ihrer Pipelines, ClickUp CRM bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Vertriebsaktivitäten zu skalieren.

Features wie benutzerdefinierte Ansichten ermöglichen Ihnen die Visualisierung von Client Beziehungen, die Überwachung des Customer Lifetime Value und die Nachverfolgung der durchschnittlichen Größe von Geschäftsabschlüssen an einem einzigen Speicherort.

ClickUp erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit und verfügt sogar über eine vorgefertigte Automatisierung, mit der Sie Aufgaben für jede Phase Ihrer Vertriebspipeline erstellen, zuweisen und verwalten können. Dies macht ClickUp zu einer der besten Lösungen im Vergleich zu HubSpot. Monday CRM-Alternativen sollten Sie in Betracht ziehen.

Die innovativen Köpfe in unserem Unternehmen streben immer danach, besser zu werden und suchen ständig nach Möglichkeiten, wie wir eine weitere Minute oder eine weitere Stunde oder manchmal sogar einen ganzen Tag einsparen können. ClickUp hat für uns eine Menge Probleme gelöst, die wir rückblickend mit nicht skalierbaren Tools wie Excel-Tabellen und Word-Dokumenten zu bewältigen versuchten.

Dayana Mileva, Kontodirektorin, Pontica Solutions

Hier erfahren Sie, was ClickUp zur ultimativen CRM-Lösung für Ihre Vertriebsteams macht.

ClickUp's One Up #1: Performance Dashboards

Verschaffen Sie sich tiefe Einblicke in Kundeninteraktionen und Lead-Aktivitäten mit ClickUp Dashboards . Mit einem benutzerdefinierten Dashboard können Sie wichtige Metriken wie Bruttoumsatz, monatliche Einnahmen und Umsätze nach Kategorien visualisieren. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie Ihren Verkaufsprozess optimieren und das Umsatzwachstum verbessern möchten.

Erstellen Sie umfassende CRM-Berichte mit ClickUp Dashboards

Sie können auch verschiedene Kundensegmente in Ihrer Datenbank überwachen und das Umsatzpotenzial und Upsell-Möglichkeiten prognostizieren. Analysieren Sie Kundensegmente, um Risikokunden zu verstehen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Abwanderung zu verhindern.

Verwenden Sie die ClickUp Analysts CRM Vorlage, um Kundendaten zu organisieren und zu verwalten und den Verkaufsprozess zu visualisieren

ClickUp CRM-Vorlage

Zum Beispiel, ClickUps CRM-Vorlage ist ein mit vielen Features ausgestattetes Framework für den Aufbau anpassbarer Pipelines für Ihren Vertriebsprozess. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um Phasen des Geschäftsabschlusses zu kennzeichnen, wie z. B. "Geschlossen gewonnen", "Geschlossen verloren", "Vorschlag", usw. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt eines Leads in den verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses leicht nachverfolgen.

ClickUp CRM Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben für verschiedene Aktivitäten erstellen und zuweisen, z. B. E-Mails nachfassen, Meetings planen oder Angebote vorbereiten

Den Fortschritt von Leads in den verschiedenen Phasen des Zyklus nachverfolgen und die Wahrscheinlichkeit geschlossener Geschäfte vorhersagen

Erhalten Sie Echtzeiteinblicke in wichtige Metriken wie den Wert der Kundenlebensdauer, die durchschnittliche Größe des Geschäfts und die Leistung des Teams

Legen Sie Vertriebsziele für Ihr Team fest und überwachen Sie die Fortschritte Ihres Teams auf dem Weg zu diesen Zielen

Bonus: Wenn Ihr Vertriebsteam vor Herausforderungen steht, wie z. B. mangelnde Sichtbarkeit der Verkaufsreise eines potenziellen Kunden oder die Strukturierung der Vertriebspipeline, sollten Sie den Einsatz von vorlagen für Vertriebs-Pipelines um ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Sie können auch ClickUp Automatisierungen um Zeit zu sparen und sich wiederholende Aufgaben in Ihrem Verkaufsprozess zu automatisieren. Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen oder erstellen Sie Ihre eigenen mit dem ClickUp Automatisierungs-Builder. Automatisieren Sie den Versand von E-Mails in bestimmten Phasen des Zyklus und lösen Sie Statusaktualisierungen aus, wenn eine Aufgabe eingeleitet, genehmigt oder abgeschlossen wird.

Nutzen Sie ClickUp Automatisierung, um Ihren Teams die Arbeit abzunehmen

ClickUp's One Up #3: Intelligente KI

ClickUp's KI neuronales Netzwerk- ClickUp Gehirn ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Teams produktiver zu machen.

Sie können ClickUp Brain jede beliebige arbeitsbezogene Frage stellen, und ClickUp Brain sortiert Ihre Dokumente, Projekte und Aufgaben, um die wichtigsten Erkenntnisse zu ermitteln. Dadurch wird es für Sie viel einfacher, die benötigten Vertriebsinformationen zu finden, und Sie müssen nicht mehr unzählige Stunden damit verbringen, Ihren Arbeitsbereich zu durchsuchen.

Generieren von E-Mail-Antworten, Erstellen von Berichten und Zusammenfassen von Notizen zu Meetings mit ClickUp Brain

ClickUp Brain kann auch E-Mail-Vorlagen, Outbound-Marketing-Kampagnen und Vertriebsberichte erstellen. So müssen sich Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht mehr darum kümmern, Inhalte für ihre Kontakte von Grund auf zu erstellen.

Schlüssel-Faktoren, die Sie beachten sollten, wenn Sie auswahl eines CRM für Ihr Business :

Ermitteln Sie die dringendsten Probleme: Verlieren Sie den Überblick über Ihre Geschäfte? Oder haben Sie Schwierigkeiten, Geschäfte abzuschließen? Oder gibt es zu viele unorganisierte Informationen in Ihrem Vertriebsablauf?

Meinungen von Endbenutzern: Führen Sie Umfragen durch und holen Sie das Feedback der Teams ein, die die Lösung in erster Linie nutzen werden

Integration: Stellen Sie sicher, dass die Lösung mit Ihrer Technologie integriert ist, um Datensilos zu vermeiden

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Business: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für zusätzliche $7 pro Workspace pro Monat

Entfesseln Sie Ihre Produktivität im Vertrieb mit ClickUp

Das CRM von HubSpot ist eine gute Option für Teams, die sich auf die Integration ihrer Vertriebs- und Marketingaufwände konzentrieren. Für Teams, die in erster Linie CRM-Funktionen benötigen, kann es sich jedoch als zu teuer erweisen.

Monday CRM ist eine gute Option, wenn Sie sich über den Preis Gedanken machen und grundlegende Funktionen für das Vertriebsmanagement benötigen. Es hat jedoch seine Grenzen, die den Team Workflow am Ende des Tages behindern können.

ClickUp kombiniert das Beste aus beiden Welten im Kampf zwischen HubSpot und Monday. ClickUp CRM bietet verschiedene Features zur Verwaltung von Leads und Kundenbeziehungen. Features wie anpassbare Dashboards, Automatisierung, Aufgabenzuweisung, ein integrierter KI-Schreiber und vorgefertigte Vorlagen helfen Ihnen, Ihre Vertriebs-Pipeline zu verwalten und die Beziehungen zu Ihren Kunden auf einen Blick zu sehen. Registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion um zu sehen, wie ClickUp die Produktivität Ihres Vertriebs steigert.