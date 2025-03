Wie man eine E-Mail professionell beendet (+Beispiele)

Während wir uns auf die Gestaltung der perfekten E-Mail konzentrieren, übersehen wir oft einen entscheidenden Aspekt: die Abmeldung.

Die Art und Weise, wie Sie Ihre Nachricht beenden, ist genauso wichtig wie der Inhalt selbst. Ein professionelles E-Mail-Schlusswort kann den richtigen Ton angeben, Antworten fördern und beim Empfänger einen positiven Eindruck hinterlassen.

Sehen wir uns einige einfache Tipps und Beispiele an, die Ihnen helfen, Ihre E-Mails wie ein Profi abzuschließen!

Was ist eine E-Mail-Abschlussformel?

Ein E-Mail-Sign-Off ist die Schlusszeile oder der Schlusssatz einer E-Mail kurz vor Ihrer Signatur. Er beendet die Unterhaltung, fordert zu einer Antwort auf oder bietet andere Formulare für eine Aufforderung zum Handeln.

Je nach dem Kontext Ihrer Kommunikation vermittelt ein gut gewählter Abschlusssatz Respekt, Wärme oder Professionalität.

In einer professionellen E-Mail könnten Sie zum Beispiel mit "Mit freundlichen Grüßen" abschließen, gefolgt von Ihrem Namen, was ein Gleichgewicht zwischen Förmlichkeit und Ansprechbarkeit schafft.

Ein freundliches "Prost" oder "Bis bald" sind in informelleren E-Mails angemessenere Abschlüsse, die eine entspannte Einstellung für zukünftige Interaktionen vermitteln.

Was sollte jede E-Mail am Ende enthalten?

Der Abschluss einer E-Mail sollte einige Elemente enthalten, um eine effektive Kommunikation zu gewährleisten.

Sie müssen enthalten:

Personalisierte E-Mail-Abschlussformulierung: Eine höfliche und angemessene Formulierung, die zum Ton der E-Mail passt. Zum Beispiel: "Mit freundlichen Grüßen", "Mit freundlichen Grüßen" oder "Danke"

Eine höfliche und angemessene Formulierung, die zum Ton der E-Mail passt. Zum Beispiel: "Mit freundlichen Grüßen", "Mit freundlichen Grüßen" oder "Danke" Ihr Name: Geben Sie immer Ihren Vornamen an und verwenden Sie in formelleren Kontexten Ihren Nachnamen

Geben Sie immer Ihren Vornamen an und verwenden Sie in formelleren Kontexten Ihren Nachnamen Position und Unternehmen (falls zutreffend): Dies ist besonders wichtig in professionellen E-Mails, wo die Angabe Ihrer Rolle dazu beiträgt, Ihre Autorität zu unterstreichen

Dies ist besonders wichtig in professionellen E-Mails, wo die Angabe Ihrer Rolle dazu beiträgt, Ihre Autorität zu unterstreichen Kontaktinformationen: Dies kann Ihre Telefonnummer, eine zusätzliche E-Mail Adresse oder jede andere relevante Kontaktmethode beinhalten, insbesondere in einer geschäftlichen Einstellung

Dies kann Ihre Telefonnummer, eine zusätzliche E-Mail Adresse oder jede andere relevante Kontaktmethode beinhalten, insbesondere in einer geschäftlichen Einstellung Personalisierte Signatur: Optional eine benutzerdefinierte Vorlage für die E-Mail-Signatur, die Ihre digitale Kontaktkarte, Ihr Firmenlogo oder rechtliche Hinweise gemäß Ihrer Firmenpolitik enthält

Warum E-Mail-Abschlüsse wichtig sind

E-Mail-Abschlüsse liefern Hinweise auf Kontext und Kommunikation. Sie zeigen die Liebe zum Detail und geben den Ton für die weitere Unterhaltung an.

Während der Hauptteil der E-Mail der wichtigste Teil ist, trägt der Schluss dazu bei, alles zusammenzufassen und einen Eindruck zu vermitteln. Es trägt dazu bei, dass sich der Leser ein Bild von Ihnen und Ihrer Botschaft machen kann.

Hier sind noch ein paar Gründe, warum E-Mail-Abschlüsse wichtig sind:

1. Hilft, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen

Die Art und Weise, wie Sie Ihre E-Mail beenden, gibt den Ton für die weitere Kommunikation an. Es sollte zum Kontext der gesamten E-Mail und zu Ihrer Beziehung mit dem Empfänger passen. Die richtige E-Mail-Abschlussformel hinterlässt einen positiven und bleibenden Eindruck beim Empfänger.

Instanz, die eine E-Mail mit 'Ich freue mich auf Ihre Gedanken!' abschließt, hinterlässt beim Empfänger das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, und ermutigt ihn zu einer schnellen Antwort.

2. Verstärkt den Ton und die Absicht

Ihre Unterschriften unterstreichen die Absicht Ihrer Nachricht und verdeutlichen die gewünschten nächsten Schritte.

Instanz, die mit "Bitte prüfen Sie die angehängte Datei so bald wie möglich" endet, weist auf die Dringlichkeit und die vom Empfänger geforderte Handlung hin.

3. Auswirkung auf E-Mail-Marketing-KPIs

Ihre E-Mail-Abmeldung hat direkten Einfluss auf wichtige e-Mail Marketing KPIs wie Öffnungsraten, Durchklickraten und Konversionsraten.

Ein gut gestalteter Abschluss einer E-Mail verstärkt Ihre Botschaft und ermutigt die Empfänger zu den gewünschten Aktionen.

Beispiele für professionelle E-Mail-Schlussformulierungen

Die Wahl der richtigen Worte für den Abschluss Ihrer professionellen E-Mails ist von entscheidender Bedeutung, denn sie spiegelt Professionalität wider und beeinflusst die Wahrnehmung des Empfängers.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für professionelle E-Mail-Abschlüsse, die Sie in verschiedenen geschäftlichen Kontexten verwenden können:

1. Formale Abschlüsse (für Business oder Erstkontakte)

Wenn Sie zum ersten Mal beruflich mit jemandem in Kontakt treten oder eine professionelle E-Mail senden, müssen Sie sich richtig abmelden, um Ihre Beziehung zu dieser Person zu etablieren. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie eine E-Mail an einen Client oder einen hochrangigen Kollegen senden.

Tools wie ClickUp Gehirn sind besonders hilfreich bei der Gestaltung dieser wichtigen E-Mail-Elemente. Durch den Einsatz von KI hilft ClickUp Brain bei der Erstellung kontextgerechter, ausgefeilter E-Mail-Abschlüsse, die die Professionalität Ihrer Kommunikation erhöhen.

Es stellt auch sicher, dass Ihre E-Mail den angemessenen Ton und die Formalität für erstmalige Interaktionen widerspiegelt.

Beispiel #1: Mit freundlichen Grüßen

mit freundlichen Grüßen" wird üblicherweise als höflicher und professioneller Abschluss einer E-Mail an neue und bekannte Kontakte verwendet. Es schafft ein Gleichgewicht zwischen Wärme und Professionalität, ohne übermäßig formell zu sein.

Hier sehen Sie, wie ClickUp Brain Ihnen hilft, eine E-Mail mit einem ähnlichen Schluss zu erstellen.

Zusätzlich, ClickUp Dokumente hilft beim Speichern und Verwalten von Vorlagen für professionelle E-Mail-Abmeldungen, strafft Ihren Workflow und sorgt für eine konsistente Kommunikation. Sie können direkt kI zur Erstellung von E-Mails nutzen innerhalb der Dokumente.

Dazu müssen Sie nur Folgendes erledigen:

Erstellen Sie ein neues Dokument in Ihrem ClickUp-Workspace

Doppelklick auf das Dokument

Wählen Sie die Option 'Schreiben mit KI'

💡 Profi-Tipp: Sie wollen mehr aus Ihrer automatisierten E-Mail-Kampagne herausholen? Legen Sie eine Drip-Kampagne mit der Top 12 Vorlagen für Drip-Kampagnen !

Schreiben Sie dann Ihre Aufforderung und definieren Sie klar, wie Sie sie beenden möchten

Sobald ClickUp Brain die E-Mail generiert hat, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einfügen", und der Text wird ohne großen Aufwand in Ihre ClickUp Dokumente eingefügt

Beispiel #2: Mit freundlichen Grüßen

sincerely" wird traditionell verwendet, um formelle Kommunikation abzuschließen. Es ist ideal für Erstkontakte oder wichtige Geschäftskorrespondenz und signalisiert Respekt und eine direkte, ernsthafte Herangehensweise.

Beispiel #3: Mit freundlichen Grüßen

freundliche Grüße" ist ein warmer und dennoch professioneller Abschluss, der sich für erste und laufende Geschäftskontakte eignet. Es vermittelt einen freundlichen Ton, während es gleichzeitig ein gewisses Maß an Förmlichkeit beibehält.

Weitere Informationen: Erfahren Sie, wie ClickUp Ihr Unternehmen revolutioniert marketing-Kampagnen-Management durch umfassende Tools und Strategien.

2. Halboffizielle Abschlüsse (für Kollegen oder laufende Unterhaltungen)

Nicht alle E-Mails sind formell, selbst in einer professionellen Einstellung. In einem laufenden E-Mail Thread oder bei E-Mails an Kollegen innerhalb des Unternehmens ist ein halbformeller Ansatz sehr gut geeignet. Dadurch wird eine Unterhaltung nicht steif, Vertrautheit wird hergestellt und die Ernsthaftigkeit der Situation bleibt erhalten.

Beispiel #1: Danke

danke" eignet sich am besten, um kurz und bündig Dankbarkeit auszudrücken. Es eignet sich perfekt, um die Hilfe oder Antwort eines Kollegen in einem laufenden Thread zu würdigen.

Beispiel #2: Am besten

best" ist eine der vielseitigsten und zwanglosesten Abschlusssätze in E-Mails. Es ist ideal für routinemäßige E-Mails, bei denen Sie einen professionellen, aber dennoch lockeren Ton mit vertrauten Kollegen beibehalten möchten.

Beispiel 3: Pass auf dich auf

take care" verleiht Ihrer Korrespondenz eine persönliche Note. Diese Abmeldung eignet sich hervorragend, um Unterhaltungen mit einer warmen Notiz zu beenden, vor allem, wenn Sie eine freundschaftliche Beziehung zum Empfänger aufgebaut haben.

3. Zwanglose Abschlüsse (für vertraute Kollegen oder Mitglieder des Teams)

Wenn Sie eine E-Mail an jemanden schreiben, mit dem Sie eine enge Beziehung haben, ist es am besten, zwanglose Abschlüsse zu verwenden, um das Vertrauen zu stärken und eine angenehme Beziehung aufrechtzuerhalten.

Beispiel 1: Prost

cheers" ist ein fröhlicher und freundlicher Schluss, ideal für E-Mails an Kollegen, mit denen Sie ein angenehmes Verhältnis teilen. Diese Schlussformel verleiht der Unterhaltung einen Hauch von Informalität und Wärme.

Beispiel 2: Wir sprechen uns bald

talk soon" impliziert eine laufende Unterhaltung und die Erwartung zukünftiger Interaktionen. Es eignet sich perfekt für E-Mails mit Kollegen, mit denen Sie häufig zu tun haben, und vermittelt das Versprechen eines fortgesetzten Dialogs. Fügen Sie es den E-Mails hinzu automatisch weitergeleitet weitergeleitet, während Sie nicht erreichbar sind.

Beispiel 3: Alles Gute

alles Gute" ist ein herzlicher und positiver Schluss, der sich für eine ermutigende Notiz in der Kommunikation eignet. Diese E-Mail-Endung eignet sich besonders gut, um Unterstützung oder gute Wünsche für die Bemühungen Ihres Teamkollegen auszudrücken.

💡 Profi-Tipp: Organisieren Sie Ihren Posteingang, indem Sie das hohe Aufkommen an E-Mails mit 10 effektive Strategien zur Verwaltung von E-Mails zur Steigerung der Produktivität.

Best Practices für die professionelle Beendigung einer E-Mail

Beim Beenden einer E-Mail ist es wichtig, dass Sie eine gute E-Mail-Abschlussformel wählen, die den Ton Ihrer E-Mail widerspiegelt und Ihre Beziehung zum Empfänger respektiert. So wird sichergestellt, dass Ihre E-Mail effektiv kommuniziert und einen positiven Eindruck hinterlässt.

1. Machen Sie Klarheit zu Ihrem besten Freund

Fassen Sie sich bei Ihren Schlussworten kurz. Ihre E-Mail-Abschlusserklärung sollte im Hauptteil der E-Mail bleiben. Sie sollte das Ende der Unterhaltung signalisieren und nur die notwendigen Informationen enthalten.

2. Wissen, dass der Kontext alles ist

Bei der Auswahl Ihres E-Mail-Schlussworts ist es wichtig, den Kontext Ihrer Nachricht zu berücksichtigen.

In einer formellen Business-E-Mail können beispielsweise professionellere E-Mail-Abschlüsse wie "Mit freundlichen Grüßen" oder "Mit freundlichen Grüßen" erforderlich sein Bei einer zwanglosen internen Notiz hingegen ist vielleicht etwas Freundlicheres wie "Danke" oder "Mach's gut" angebracht

Passen Sie Ihr Schlusswort immer an den Ton und die Formalität der jeweiligen Situation an. Das richtige Schlusswort stärkt den Kontext und die Beziehung für den Empfänger. E-Mail management tools vereinfachen diesen Prozess, indem sie Ihnen helfen, Ihre Kommunikation je nach Kontext und Priorität zu organisieren und zu verwalten. Sie stellen sicher, dass jede E-Mail angemessen zugeschnitten und zeitlich abgestimmt ist.

Sie können Ihr gesamtes Ökosystem für die E-Mail-Verwaltung auf einer einzigen Plattform aufbauen wie ClickUp .

Schauen wir uns einige spezielle Features an, die ClickUp bietet:

I. Nutzen Sie ClickUp Brain für maßgeschneiderte E-Mail-Abschlüsse

gestalten Sie mit ClickUp Brain kontextspezifische Abschlüsse, die die Lesbarkeit und Professionalität in jeder E-Mail verbessern

Während mehrere KI Schreib-Tools sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose, werden täglich weiterentwickelt. Der Schlüssel zum Schreiben von KI ist der Kontext. ClickUp Gehirn hat den Kontext Ihres Unternehmens, den Schreibstil und mehr.

Mit ClickUp Brain:

Verbessern Sie Ihren E-Mail-Schreibprozess, indem Sie kontextangepasste Abschlüsse vorschlagen

Behalten Sie den richtigen Ton in verschiedenen Arten von E-Mails bei

Stellen Sie sicher, dass Ihre Markenkonsistenz intakt bleibt und Ihre Kommunikation kohärent ist

Pro-Tipp: Um Ihre Fähigkeiten beim Verfassen von E-Mails mithilfe von KI weiter zu verfeinern, lesen Sie unseren Leitfaden über Wie man KI zum Schreiben von E-Mails einsetzt .

II. Arbeitsabläufe mit ClickUp Docs optimieren

schnelles Erstellen und Benutzen von E-Mail Vorlagen mit ClickUp Docs für konsistente Kommunikation_ ClickUp Dokumente vereinfacht das Verfassen und Benutzen von benutzerdefinierten E-Mail-Abschlüssen in verschiedenen Kontexten. Mit seiner intuitiven Oberfläche erstellen Sie professionelle Vorlagen für formelle, halbformelle und zwanglose Kommunikation.

So wird sichergestellt, dass Ihre E-Mail-Schlussformulierungen dem Ton Ihrer Nachricht entsprechen und die Effektivität Ihrer gesamten Kommunikation erhöhen. Letztendlich hilft Ihnen ClickUp Docs, bei jeder E-Mail, die Sie versenden, Konsistenz und Professionalität zu wahren.

Mit ClickUp Docs:

Erstellen Sie Vorlagen für verschiedene Arten von E-Mails

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen

Verwalten Sie Notizen zu jedem Projekt

Verknüpfen Sie Ihre Dokumente direkt mit Aufgaben

III. Verbessern Sie die Effizienz Ihrer E-Mails durch Automatisierung

erledigen Sie routinemäßige E-Mail-Antworten automatisch und gewinnen Sie Zeit für strategischere Aufgaben mit ClickUp Email Automations_ ClickUp's E-Mail Automatisierungen feature kann routinemäßige E-Mail-Antworten oder Nachfassaktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser, wie dem Abschluss von Aufgaben oder Meilensteinen des Projekts, automatisieren. Dies steigert die Kommunikationseffizienz und hilft, zeitnahe Interaktionen ohne manuelle Eingriffe aufrechtzuerhalten, was die Funktion ideal für die Verwaltung großer Mengen an E-Mails in Projekteinstellungen macht.

IV. Stellen Sie mit verschiedenen Vorlagen sicher, dass Ihre E-Mails professionell und markengerecht sind

ClickUp bietet einen Bereich von Vorlagen an, die die E-Mail-Kommunikation rationalisieren und verbessern und die Konsistenz und Markenausrichtung sicherstellen. Werfen wir einen Blick auf einige der E-Mail-spezifischen Vorlagen:

ClickUp Vorlage für die Automatisierung von E-Mails : Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, automatisierte E-Mails aus Ihrem ClickUp-Workspace zu versendene-Mail-Kampagnen zu verwalten. Legen Sie Bedingungen für den automatischen Versand von E-Mails fest, um die Effizienz und Konsistenz der Kommunikation zu verbessern

ClickUp Vorlage für E-Mail-Kampagnen : Diese Vorlage wurde für die Verwaltung und Durchführung von E-Mail-Marketingkampagnen entwickelt. Sie hilft Ihnen, Ihre Kampagnenstrategien effektiv zu organisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um sicherzustellen, dass alle Kampagnenelemente aufeinander abgestimmt sind und das Ziel erreichen.

machen Sie mehr aus Ihren E-Mails mit der automatisierten Erstellung von Aufgaben mit ClickUp Email Project Management ClickUp E-Mail Projekt Management integriert Ihre E-Mails direkt in Ihren Projektmanagement Workspace. So können Sie E-Mails in Aufgaben umwandeln, sie Teammitgliedern zuweisen und ihren Fortschritt in ClickUp nachverfolgen.

Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass keine E-Mail verloren geht und dass jede Kommunikation in Ihren Zeitleisten für das Projekt berücksichtigt wird.

Außerdem ist ClickUp der führende outreach tools helfen Ihnen bei der Automatisierung und Personalisierung Ihrer Networking-E-Mails, um sicherzustellen, dass Ihre halbformellen und zwanglosen E-Mails immer den richtigen Ton treffen.

Weiterlesen: Optimieren Sie Ihre E-Mail-Marketing-Strategie von der Konzeption bis zur Ausführung mit effektiven marketing-Kampagnen-Management tipps und Vorlagen.

Häufige Fehler beim Beenden einer E-Mail vermeiden

Neben den "Dos" von E-Mail-Abschlüssen gibt es auch einige "Don'ts". Um sicherzustellen, dass Ihre E-Mail effektiv geschlossen wird, ist es wichtig, den Kontext im Auge zu behalten und zu vermeiden, die Abmeldung zu überspringen oder ganz zu ignorieren.

1. Kennen Sie Ihren Kontext

Der Kontext ist alles in jeder Form der Kommunikation, insbesondere bei E-Mails. Achten Sie beim Verfassen eines Schlussworts auf den Grad der Förmlichkeit der E-Mail. Um einen professionellen Ton beizubehalten, sollten Sie lockere Formulierungen wie "Prost" oder "Bis bald" vermeiden

2. Lassen Sie sie nicht hängen

Ohne eine Schlussphrase kann Ihre E-Mail abrupt wirken. Das kann passieren, wenn Ihre Signatur nicht automatisch angehängt wird.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie unbedingt doppelklicken. Selbst in lockeren E-Mails ist ein einfaches "Mit freundlichen Grüßen" oder "Bis bald" ein guter Abschluss.

Wann Sie in Ihrer E-Mail einen Aufruf zum Handeln verwenden sollten

Wenn Sie eine Antwort von Ihrem Empfänger benötigen, machen Sie dies mit einer Aufforderung zum Handeln (CTA) deutlich. So können Sie den Empfänger zu den nächsten Schritten leiten. Beenden Sie Ihre E-Mail mit einer höflichen Aufforderung oder einem Vorschlag, um eine Antwort zu erhalten.

Zum Beispiel:

Für Feedback-Anfragen : 'Freue mich auf Ihr Feedback'

: 'Freue mich auf Ihr Feedback' Für die Planung von Meetings: 'Bitte teilen Sie mir Ihre Verfügbarkeit mit'

Die Aufnahme eines klaren CTA in Ihre Abmeldung fördert schnellere Antworten, da der Empfänger versteht, was erwartet wird - sei es die Einstellung eines Meetings, die Beantwortung einer Frage oder die Abgabe von Feedback.

Fügen Sie eine professionelle E-Mail Signatur ein

Eine E-Mail-Signatur ist in einer professionellen Einstellung ein Muss. Sie sollte Ihren Namen, Titel, Ihr Unternehmen und Ihre Kontaktinformationen enthalten. Wenn Sie ganz bestimmte Arbeitszeiten haben, sollten Sie diese angeben.

Beispiele für professionelle Signaturen:

Jane Doe

Marketing Manager | XYZ Unternehmen

jane.doe@xyzcompany.com

(123) 456-7890

Otto Normalverbraucher

Senior Analyst | ABC Company | Verfügbare Zeiten: 7 Uhr bis 15 Uhr (Montag bis Freitag)

doe.john@abccompany.com

(283) 756-8840

Diese Struktur gibt dem Empfänger alle richtigen Kontext-Hinweise, um die richtigen Erwartungen an die Kommunikation einzustellen.

Wenn Sie Student sind, sollten Sie auch eine Signatur mit Ihrer ID und Ihrem Fachbereich hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie sich dem Empfänger gegenüber korrekt identifizieren können.

Das Fazit (entschuldigen Sie das Wortspiel😊)

Eine gut getimte, kontextuell angemessene und allgemeine E-Mail-Abmeldung gibt Ihrer Nachricht den letzten Schliff und unterstreicht Ihr professionelles Image.

Dieses zentrale Element der e-Mail-Etikette ist unverzichtbar, wenn es darum geht, Geschäftsbeziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten, das Vertrauen zu stärken und gewünschte Handlungen zu fördern.

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die es Ihnen ermöglicht, die E-Mail-Kommunikation über den reinen Informationsaustausch hinaus zu verbessern.

Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Sie Aufgaben, E-Mails und Projekte verwalten, zu verändern? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und definieren Sie Produktivität neu, eine E-Mail nach der anderen.