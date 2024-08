Wie richtet man eine automatische Weiterleitung in Google Mail ein?

Verwalten Sie mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig und verpassen Sie manchmal wichtige E-Mails?

Das Problem, ständig die Registerkarten zu wechseln und keine rechtzeitigen Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten, ist real.

Wäre es nicht toll, wenn Sie all Ihre wichtigen E-Mails in einem Posteingang verwalten und die Überlastung reduzieren könnten? Aktivieren Sie die automatische Google Mail-Weiterleitung, die perfekte Methode, um alle Ihre E-Mails an einem Ort zu sammeln.

Bei der Google Mail-Weiterleitung werden eingehende E-Mails von einer einzigen Google Mail-Adresse automatisch an eine andere Adresse weitergeleitet. So bleibt Ihr Posteingang auch dann reibungslos in Betrieb, wenn Sie ihn nicht aktiv verwalten.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die automatische Weiterleitung in Google Mail einstellen können!

Vorteile der automatischen Weiterleitung von E-Mails

Bei der E-Mail-Weiterleitung werden eingehende Nachrichten über E-Mail-Server umgeleitet. Bei der Einrichtung geben Sie die ursprüngliche E-Mail-Adresse und die Einzelziel-E-Mail-Adresse an. Der E-Mail-Server empfängt eingehende Nachrichten von der ursprünglichen E-Mail und leitet sie an die Einzelzieladresse weiter.

Durch diesen Vorgang wird sichergestellt, dass Sie alle eingehenden E-Mail-Nachrichten von verschiedenen Konten umgehend an eine einzige Google Mail-Adresse erhalten. Einige der bemerkenswerten Vorteile der automatischen Weiterleitung sind:

1. Bequemlichkeit und bessere Organisation

Wir alle wünschen uns einen geordneten Posteingang, aber nur eine Handvoll Menschen kann die posteingang Null strategie wirksam. Posteingang Null bedeutet, dass Sie Ihre E-Mails entrümpeln, indem Sie sie archivieren, löschen, beantworten, zu erledigen oder Aufgaben delegieren, bis die Zahl der ungelesenen E-Mails - Sie haben es erraten - bei Null liegt. Stellen Sie sich vor, dies für mehrere Posteingänge zu erledigen.

Die automatische E-Mail-Weiterleitung erspart es Ihnen, alle wichtigen E-Mails in Ihren primären Posteingang zu leiten. Sie macht verwaltung des Posteingangs vereinfacht die Sortierung von E-Mails mit Hilfe von Filtern und Beschreibungen.

2. E-Mail-Filterung

Die Einstellung eines automatischen Weiterleitungsfilters in Google Mail kann die E-Mail-Verwaltung vereinfachen, indem unproduktive, Spam- oder schädliche E-Mails herausgefiltert und in den Junk-Ordner verschoben werden. So bleibt Ihr Posteingang sauber und Sie können sich besser auf Nachrichten mit hoher Priorität konzentrieren.

3. Schneller Zugriff auf wichtige Informationen

Mit der E-Mail-Weiterleitung haben Sie bequemen Zugriff auf E-Mails von mehreren Konten in einem Posteingang. Sie können jeden Thread oder E-Mail-Anhang einfach überprüfen, auch wenn Sie ein Gerät mit einem anderen Konto verwenden.

Wie leitet man E-Mails in Google Mail automatisch weiter?

Hier finden Sie eine schrittweise Anleitung zur Einstellung der automatischen Weiterleitung in Google Mail:

Schritt 1: Melden Sie sich bei Google Mail an

Öffnen Sie Gmail im Browser und melden Sie sich bei dem Konto an, von dem Sie Nachrichten weiterleiten möchten.

Schritt 2: Einstellungen öffnen

Klicken Sie auf Einstellungen (Zahnradsymbol) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Alle Einstellungen anzeigen.

Gehen Sie zu Weiterleitung und POP/IMAP.

Schritt 3: Hinzufügen einer Weiterleitungsadresse

Klicken Sie im Abschnitt "Weiterleitung" auf Eine Weiterleitungsadresse hinzufügen.

Geben Sie die Empfängeradresse ein, an die Sie Nachrichten weiterleiten möchten, und klicken Sie dann auf Next, Proceed und OK.

Schritt 4: Überprüfen der Weiterleitungsadresse

Sie erhalten einen Link zur Überprüfung mit einem Bestätigungscode für die angegebene Weiterleitungsadresse. Klicken Sie auf den Link zur Überprüfung.

Schritt 5: Zugriff auf die Registerkarte "Weiterleitung" und "POP/IMAP

Kehren Sie zur Seite mit den Einstellungen zurück und aktualisieren Sie Ihren Browser. Gehen Sie zurück zur Registerkarte Weiterleitung und POP/IMAP.

Schritt 6: Einstellen der Weiterleitungsoptionen

Wählen Sie im Abschnitt Weiterleitung die Option Eingehende E-Mail als Kopie weiterleiten an.

Schritt 7: Wählen Sie eine Aktion für die Gmail-Kopie

Wählen Sie aus, was mit der Gmail-Kopie Ihrer E-Mails geschehen soll. Sie können die Originalnachricht in Ihrem Posteingang auf vier Arten behandeln.

Kopie im Posteingang belassen: Sie erhalten eine Kopie der E-Mails in Ihrem ursprünglichen Gmail-Konto

Sie erhalten eine Kopie der E-Mails in Ihrem ursprünglichen Gmail-Konto Meine Kopie als gelesen markieren: Sie wird nicht als neue Nachricht in Ihrem Google Mail Konto erscheinen

Sie wird nicht als neue Nachricht in Ihrem Google Mail Konto erscheinen Meine Kopie archivieren: Dadurch wird die E-Mail aus Ihrem Posteingang entfernt

Dadurch wird die E-Mail aus Ihrem Posteingang entfernt Gmail-Kopie löschen: Wenn Sie die Kopie nicht behalten möchten

Schritt 8: Änderungen speichern

Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Einstellungen für die automatische Weiterleitung in Google Mail zu übernehmen.

Wie kann man bestimmte Google Mail-Nachrichten filtern und weiterleiten?

Sie haben also alle Ihre E-Mails an ein anderes Konto weitergeleitet, und nun ertrinkt es in Nachrichten? Filter sind die Rettung! Sie können einen Filter anwenden, wenn Sie nur bestimmte Arten von E-Mails weiterleiten möchten. Zu erledigen ist das so:

Schritt 1: Öffnen Sie Google Mail

Greifen Sie über einen Browser auf Ihr Gmail-Konto zu.

Schritt 2: Zugriff auf die Suchoptionen

Gehen Sie zum oberen Rand der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchoptionen anzeigen im Feld Mail suchen.

Schritt 3: Festlegen von Filterkriterien

Definieren Sie Ihre Filterkriterien. Egal, ob Sie nach Absender, Schlüsselwörtern oder Betreffs filtern, die Google Mail-Filter können alles sortieren. Klicken Sie nach der Konfiguration auf Filter erstellen.

Schritt 4: Einstellen der Weiterleitungsadresse

Aktivieren Sie auf der nächsten Seite das Kontrollkästchen Weiterleiten an und wählen Sie die E-Mail-Gruppe oder Adresse aus, an die Sie bestimmte Nachrichten weiterleiten möchten.

Schritt 5: Einen Filter erstellen

Klicken Sie auf Filter erstellen, und voila! Ihr maßgeschneidertes Setup für die E-Mail-Weiterleitung ist fertig.

Wie schaltet man die automatische Weiterleitung ab?

Die automatische Weiterleitung in Google Mail kann Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, aber Sie wissen nie, wann Sie sie ausschalten müssen. Vielleicht benötigen Sie keine E-Mails mehr, die an ein anderes Konto gesendet werden, oder Sie möchten die Sicherheit erhöhen.

Was auch immer der Grund sein mag, hier sind die Schritte zum Deaktivieren der automatischen Weiterleitung in Google Mail:

Schritt 1: Melden Sie sich bei Google Mail an

Öffnen Sie das Google Mail-Konto, von dem Sie die Weiterleitung von Nachrichten beenden möchten.

Schritt 2: Öffnen Sie die Einstellungen

Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen, und wählen Sie Alle Einstellungen anzeigen.

Schritt 3: Gehen Sie zu den Einstellungen für die Weiterleitung

Wählen Sie auf der Seite mit den Einstellungen die Registerkarte Weiterleitung und POP/IMAP.

Schritt 4: Weiterleitung ausschalten

Deaktivieren Sie die Weiterleitung im Abschnitt "Weiterleitung".

Schritt 5: Änderungen speichern

Tippen Sie auf Änderungen speichern, um die automatische Weiterleitung in Google Mail zu deaktivieren.

Wie verwaltet man Weiterleitungsbenachrichtigungen in Google Mail?

Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie nach der Einstellung der E-Mail-Weiterleitung einen Weiterleitungshinweis in Ihrem Posteingang sehen - es ist nur eine freundliche Erinnerung. Wenn Sie diese Benachrichtigung jedoch sehen, ohne eine Weiterleitung eingerichtet zu haben, könnte etwas nicht stimmen. Zu erledigen ist dann Folgendes:

Sichern Sie Ihr Konto: Ändern Sie Ihr Passwort, um den unbefugten Zugriff auf Ihr Google Mail-Konto zu blockieren

Ändern Sie Ihr Passwort, um den unbefugten Zugriff auf Ihr Google Mail-Konto zu blockieren Deaktivieren Sie die Weiterleitung: Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um die Weiterleitung zu deaktivieren

Mit diesen Maßnahmen schützen Sie Ihr Konto und verhindern die unbefugte Weiterleitung Ihrer E-Mails.

Großartig! Sie können jetzt jede E-Mail weiterleiten und ihren Posteingang in Google Mail verwalten ohne jegliche Probleme.

Anwendungsfälle der E-Mail-Weiterleitung

Die E-Mail-Weiterleitung ist nicht nur praktisch, sondern verändert auch die Art und Weise, wie Sie Ihre E-Mails verwalten. Hier erfahren Sie, wie sie Ihnen hilft ihren E-Mail Workflow zu optimieren und steigern Sie die Effizienz:

1. Effizientes E-Mail-Marketing

Wenn Ihr Team mehrere E-Mails verwendet, um personalisierte Marketingkampagnen zu versenden, können Sie mit der automatischen Weiterleitung alle Kampagnen von einem zentralen Ort aus nachverfolgen und überwachen. Auf diese Weise können Sie sofort auf Abfragen reagieren und Kundenanfragen einfach bearbeiten.

Probieren Sie die ClickUp E-Mail Marketing Vorlage um das Kampagnenmanagement zu rationalisieren. Es hilft Ihnen, Ihre E-Mails mühelos zu planen, zu planen und nachzuverfolgen. Sie können auch die Automatisierung der E-Mail-Reichweite auf der Grundlage des Verhaltens der Benutzer vornehmen und gezielte Nachrichten zum richtigen Zeitpunkt versenden.

Nutzen Sie Features wie benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Kampagnenfortschritts und benutzerdefinierte Felder zur Verwaltung wichtiger Details für einfachen Zugriff und Organisation.

Effizientes E-Mail-Marketing

2. Integration mit CRM- und Vertriebssoftware

Die Weiterleitung von E-Mails funktioniert nahtlos mit Customer Relationship Management (CRM)-Systemen und Vertriebssoftware, indem sie Teams bei der Erstellung von gemeinsame Posteingänge für eine effektive Zusammenarbeit.

Durch die Einstellung von Weiterleitungsregeln stellen Sie sicher, dass wichtige E-Mails von Kunden automatisch an Ihr CRM oder Ihre Vertriebssoftware weitergeleitet werden. So können Sie Leads effizienter verwalten, die Nachverfolgung von Unterhaltungen mit Kunden sicherstellen und Ihre Vertriebsprozesse optimieren.

Durch die automatische Weiterleitung wird die eingehende E-Mail sofort an die richtige Person oder das richtige System weitergeleitet. Das bedeutet schnellere Antwortzeiten, bessere Lead-Konversionsraten und eine allgemeine Steigerung der Vertriebseffizienz.

3. Integration mit Marketing-Software und Automatisierung

Indem Sie marketingbezogene E-Mails an die richtigen Teams weiterleiten, können Sie Ihren Marketingaufwand erhöhen. Die Verwaltung von Kampagnen und die Nachverfolgung von Marketing-Metriken wird einfacher.

Wie kann ClickUp dabei helfen, Ihre E-Mails automatisch weiterzuleiten und Workflows zu optimieren?

Die automatische Weiterleitung in Google Mail hilft zwar bei der Nachverfolgung aller E-Mails am Arbeitsplatz, aber Sie müssen immer noch Threads filtern und sortieren. Einige E-Mails können durch die Vermischung verloren gehen, sodass Sie wichtige Diskussionen verpassen.

Versuchen Sie ClickUp , einer der besten Google Workspace Alternativen um eine Überlastung mit E-Mails zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. ClickUp ist eine Software für Produktivität, Zusammenarbeit und Projektmanagement, mit der Sie Ziele setzen, Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und Ideen sammeln können - alles an einem Ort.

Die Website ClickUp E-Mail Projekt Management Lösung hilft Ihnen, Ihre E-Mails direkt in ClickUp zu verwalten. Sie können E-Mails empfangen, Antworten senden, E-Mails an Aufgaben anhängen und E-Mails mit Aufgaben verknüpfen.

verwalten Sie alle Ihre E-Mails an einem Ort mit ClickUp Email Project Management Solution_

Einfaches Erstellen von Aufgaben

Das Beste daran ist, dass Sie sogar Aufgaben über E-Mails erstellen und zuweisen und Ihr Team automatisch benachrichtigen können. Verwenden Sie die ClickUp Gmail-Integration um mit Sternen versehene E-Mails als Aufgaben in ClickUp hinzuzufügen.

Um E-Mails für die Erstellung von Aufgaben zu verwenden, gehen Sie zu einer beliebigen Aufgabe in ClickUp:

Klicken Sie auf das Symbol ellipsis ...

Wählen Sie E-Mail an Aufgabe senden

Kopieren Sie die Verknüpfungsadresse und legen Sie sie als Weiterleitungsadresse in Gmail fest (wie oben in Schritt 3 gezeigt)

erstellen und Verwalten von Aufgaben per E-Mail mit ClickUp Gmail Integration

Kommentare und Antworten hinzufügen

Fügen Sie mühelos Kommentare hinzu und antworten Sie auf aufgabenbezogene Nachrichten per E-Mail. So haben Sie alle Ihre Mitteilungen und Anhänge an einem Ort. Verwenden Sie e-Mail in ClickUp um konzentriert zu bleiben und Ablenkungen zu minimieren, indem Sie auf Benachrichtigungen direkt in Ihrer E-Mail antworten.

Einstellen von Benachrichtigungen und Anhängen von E-Mails

Hängen Sie E-Mails an Aufgaben an, um ganze Unterhaltungen in Ihren ClickUp-Workspace zu bringen. Sie können auch Aufgaben planen, indem Sie Start- und Fälligkeitsdaten direkt in Ihrem Posteingang einstellen und so sicherstellen, dass Sie nie einen Termin verpassen.

E-Mail-Automatisierung

Automatisieren Sie E-Mails für ein nahtloses Workflow-Management mit der E-Mail Automatisierung mit ClickUp Vorlage .

Es hilft Ihnen, den gesamten Prozess der Automatisierung zu visualisieren, zu organisieren und e-Mail Aufgaben zu verwalten um sicherzustellen, dass alles richtig läuft, und lösen Sie E-Mails automatisch zum optimalen Zeitpunkt aus, um Ihren manuellen Aufwand zu verringern. Sie können E-Mail-Kampagnen auch nachverfolgen, indem Sie benutzerdefinierte Felder einstellen, z. B. "E-Mail-Betreffzeilen" und "Empfänger"

Automatisierung von E-Mails

So können Sie die Vorlage verwenden:

Automatisierung einrichten: Verbinden Sie Ihr E-Mail Konto, erstellen Sie Auslöser und erstellen Sie eine Karte mit den E-Mails, die Sie versenden möchten

Verbinden Sie Ihr E-Mail Konto, erstellen Sie Auslöser und erstellen Sie eine Karte mit den E-Mails, die Sie versenden möchten E-Mails erstellen: Personalisieren Sie jede Nachricht und fügen Sie relevante Inhalte und visuelle Elemente hinzu

Personalisieren Sie jede Nachricht und fügen Sie relevante Inhalte und visuelle Elemente hinzu E-Mails planen: Planen Sie in der Ansicht "Kalender", wann Ihre E-Mails versendet werden sollen

Planen Sie in der Ansicht "Kalender", wann Ihre E-Mails versendet werden sollen Überwachen und anpassen: Verfolgen Sie die Leistung von E-Mail-Kampagnen anhand von Metriken wie Öffnungsraten, Klickraten und Abmeldungen

Überlegungen und Best Practices für die automatische Weiterleitung von E-Mails

Bei der Einstellung der automatischen Weiterleitung in Google Mail ist es wichtig, dass Sie die richtigen strategien zur Verwaltung von E-Mails damit Sie die E-Mail-Weiterleitung wie ein Profi nutzen können:

Die Weiterleitung von E-Mails ist sehr praktisch. Aber wissen Sie was? Für Hacker ist sie sogar noch bequemer. Wenn Sie Nachrichten weiterleiten, können Sie Ihre vertraulichen Informationen unbefugten Benutzern zugänglich machen.

Wenn Cyberangreifer Zugang zu Ihrem E-Mail-Konto erhalten, können sie die Einstellungen für die Weiterleitung ändern, um diese E-Mails an sich selbst zu senden, was zu potenziellen Datenverletzungen führen kann. Seien Sie also vorsichtig und sichern Sie Ihr E-Mail-Konto, wenn Sie Nachrichten weiterleiten möchten.

Zum Glück können die folgenden Schritte für Ihre Sicherheit sorgen:

Regelmäßige Überprüfungen und Scans: Überprüfen Sie regelmäßig die Regeln für die automatische Weiterleitung, um unzulässige oder verdächtige Konfigurationen zu erkennen und zu korrigieren. Verwenden Sie Tools zur Erkennung von Sicherheitsrisiken, wie z. B. ungewöhnliche Weiterleitungsziele oder groß angelegte Weiterleitungsaktivitäten

Überprüfen Sie regelmäßig die Regeln für die automatische Weiterleitung, um unzulässige oder verdächtige Konfigurationen zu erkennen und zu korrigieren. Verwenden Sie Tools zur Erkennung von Sicherheitsrisiken, wie z. B. ungewöhnliche Weiterleitungsziele oder groß angelegte Weiterleitungsaktivitäten Proaktive Erkennung: Richten Sie eine Nachverfolgung in Echtzeit ein, um ungewöhnliches automatisches Weiterleitungsverhalten schnell zu erkennen und zu beheben. Erstellen Sie Warnmeldungen für Sicherheitsteams, um sofort auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren

Richten Sie eine Nachverfolgung in Echtzeit ein, um ungewöhnliches automatisches Weiterleitungsverhalten schnell zu erkennen und zu beheben. Erstellen Sie Warnmeldungen für Sicherheitsteams, um sofort auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren Verschlüsselung sensibler Daten: Implementieren Sie eine Verschlüsselung für sensible Daten. Dies erfordert, dass ein potenzieller Bedrohungsakteur ein privates Zertifikat und einen Verschlüsselungsschlüssel erhält, bevor er eine Nachricht entschlüsseln kann, was eine zusätzliche Sicherheitsebene darstellt

Implementieren Sie eine Verschlüsselung für sensible Daten. Dies erfordert, dass ein potenzieller Bedrohungsakteur ein privates Zertifikat und einen Verschlüsselungsschlüssel erhält, bevor er eine Nachricht entschlüsseln kann, was eine zusätzliche Sicherheitsebene darstellt Deaktivieren Sie die automatische Weiterleitung von E-Mails: Wenn Sie die automatische Weiterleitung nicht mehr benötigen, deaktivieren Sie dieses Feature

2. Überwachen und Verwalten automatisch weitergeleiteter E-Mails

Sobald Sie die automatische Weiterleitung von E-Mails eingestellt haben, ist es wichtig, den Prozess richtig zu überwachen und zu verwalten, um zu vermeiden, dass Sie wichtige Nachrichten verpassen. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie automatisch weitergeleitete E-Mails überwachen und verwalten können:

Umfassendes Testen der Regeln für die Weiterleitung von E-Mails:

Wenn Sie die automatische Weiterleitung in Google Mail zum ersten Mal einrichten und jedes Mal, wenn Sie die Einstellungen ändern, sollten Sie alles gründlich testen. Senden Sie Test-E-Mails von verschiedenen Konten mitGmail-Vorlagenund vergewissern Sie sich, dass sie die gewünschten Adressen erreichen

Verwalten Sie Ihr primäres E-Mail-Konto aktiv. Ignorieren Sie Ihren Posteingang nicht - dies könnte zu verpassten Nachrichten führen, wenn die Weiterleitung unterbrochen wird

Überprüfen Sie Ihr primäres Konto regelmäßig und richten Sie Benachrichtigungen als Backup ein

Umgang mit doppelten E-Mails bei der Weiterleitung

Stellen Sie Ihre Weiterleitung so ein, dass E-Mails als Anhang und nicht als Text gesendet werden. Dadurch wird verhindert, dass der Inhalt der E-Mail in einem neuen Nachrichtentext dupliziert wird

Deaktivieren Sie die Option, eine Kopie der weitergeleiteten E-Mails in Ihrem ursprünglichen Posteingang zu speichern. So erhalten Sie nicht von jeder E-Mail zwei Kopien

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehrere Weiterleitungsregeln haben, die E-Mails an dieselbe Adresse senden. Löschen Sie alle überflüssigen Regeln, um Duplikate zu vermeiden

Bitten Sie die Empfänger, ihre Spam-Ordner auf zusätzliche Kopien von E-Mails zu überprüfen, da doppelte E-Mails manchmal als Spam gekennzeichnet werden

Wenn Sie diese Schritte befolgen, halten Sie Ihren Posteingang sauber und stellen sicher, dass Sie von jeder E-Mail nur eine Kopie erhalten.

3. Verstehen Sie das Internet Message Access Protocol und das Post Office Protocol

IMAP (Internet Message Access Protocol) und POP (Post Office Protocol) sind E-Mail-Protokolle, die zum Abrufen von E-Mails vom Server dienen.

E-Mails sind ein zweiteiliges System - der E-Mail Client (eine App auf Ihrem Computer oder Smartphone) und der E-Mail Server. Damit diese beiden Teile richtig synchronisiert werden können, müssen sie die gleiche Sprache oder das gleiche Protokoll sprechen.

Hier kommen POP und IMAP ins Spiel. Sie sind die gemeinsamen Standards, die es E-Mail-Clients und -Servern ermöglichen, sich gegenseitig zu verstehen.

IMAP und POP spielen eine entscheidende Rolle bei der automatischen Weiterleitung von E-Mails, da sie festlegen, wie E-Mails abgerufen und gespeichert werden:

Internet Message Access Protocol

Mit IMAP können Sie von mehreren Geräten aus auf Ihre E-Mails zugreifen, da es die E-Mails auf dem Server speichert. Bei der Einstellung der automatischen E-Mail-Weiterleitung stellt IMAP sicher, dass die weitergeleiteten Nachrichten auf allen Ihren Geräten konsistent sind, so dass Sie Ihren Posteingang von jedem Ort aus leicht verwalten können.

Post Office Protokoll

POP lädt E-Mails auf Ihr Gerät herunter und löscht sie normalerweise anschließend vom Server. Wenn Sie POP mit automatischer Weiterleitung verwenden, haben Sie möglicherweise nur auf dem Gerät, auf dem Sie es eingestellt haben, weitergeleitete E-Mails. Dies kann die Erreichbarkeit von anderen Geräten aus limitieren.

Wenn Sie verstehen, wie IMAP und POP funktionieren, können Sie eine automatische E-Mail-Weiterleitung einrichten, die perfekt zu Ihnen passt. So können Sie sicherstellen, dass Ihre E-Mails auf allen Ihren Geräten einheitlich und bequem verwaltet werden.

Automatisierte Erstellung von Aufgaben über E-Mails mit ClickUp

Und da haben Sie es! Jetzt wissen Sie, wie Sie E-Mails in Google Mail sowohl manuell als auch automatisch weiterleiten können. Damit können Sie Ihren Posteingang besser verwalten, ohne die mühsame Aufgabe des Kopierens, Einfügens oder individuellen Weiterleitens jeder einzelnen Nachricht.

Für ein besseres Projektmanagement können Sie ClickUp in Google Mail integrieren. Indem Sie Elemente mit Sternchen versehen, können Sie automatisch neue Aufgaben in ClickUp erstellen, so dass alles an einem Ort organisiert ist. Anmeldung bei ClickUp um eine automatische E-Mail-Weiterleitung einzurichten und Ihren Workflow zu optimieren!