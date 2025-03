Kostenlose Gantt Diagramm Excel Vorlagen für das Projektmanagement

Excel-Vorlagen für Gantt-Diagramme sind zuverlässige Helfer bei der Nachverfolgung Ihrer Projekte. Sie nutzen die vertrauten Features von Microsoft Excel, um die Zeitleiste Ihres Projekts zu visualisieren. 📊

Ganz gleich, ob Sie ein Projektmanager sind, der mehrere Fristen einhalten muss, ein Eigentümer eines kleinen Geschäfts, der sein Team organisiert, oder ein Freiberufler, der mit Kundenanfragen jongliert - diese Vorlagen passen sich an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die besten kostenlosen Excel-Vorlagen für Gantt-Diagramme herausgesucht.

Doch zunächst wollen wir uns ansehen, was Sie bei der Auswahl Ihrer Excel-Vorlage beachten sollten.

Was macht eine gute Gantt Diagramm Excel Vorlage aus?

Bei der Auswahl einer Vorlage für ein Gantt Diagramm sollten Sie darauf achten, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Funktion und Benutzerfreundlichkeit bietet. Die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten, sind:

Benutzerfreundliches Design: Achten Sie auf Vorlagen mit klar beschrifteten Feldern und einer intuitiven Navigation für eine einfache Dateneingabe, wie z. B. ausklappbare Menüs für die Auswahl von Phasen oder Prioritätsstufen der Aufgaben

Klare, anpassbare Zeitleiste : Wählen Sie eine Vorlage, die Ihre Aufgaben visuell darstellt und die Zeitleisten automatisch anpasst, wenn Sie die Zeitschätzungen für das Abschließen der Aufgaben ändern

Funktionen zur Nachverfolgung des Fortschritts: Entscheiden Sie sich für eineGantt Diagramm Vorlage die Excel-Formeln zur Berechnung der prozentualen Fertigstellung von Aufgaben in Echtzeit verwendet und Leisten zur Anzeige des aktuellen Status enthält

Anpassbares Layout : Wählen Sie eine Vorlage, bei der Sie Spalten wie Start- und Enddatum ändern können, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren spezifischen Projektanforderungen übereinstimmen

Indikatoren für die Abhängigkeit von Aufgaben:: Suchen Sie eine Vorlage, die mit Pfeilen oder Verbindungslinien anzeigt, wie sich Verzögerungen bei einer Aufgabe auf andere auswirken, um die Beziehungen zwischen den Aufgaben zu verdeutlichen

Free Gantt Diagramm Excel Vorlagen

Excel bietet zwar keine integrierten Optionen, erstellung eines Gantt Diagramms in Excel ist mit ein paar einfachen Schritten leicht zu erstellen.

Wenn Sie das Setup jedoch lieber ganz überspringen möchten, sehen Sie sich unsere Liste der besten kostenlosen Excel Gantt Diagramm Vorlagen an.

1. Gantt Diagramm Vorlage von Vertex42

über Scheitelpunkt42 Die Gantt Diagramm Vorlage von Vertex42 wurde entwickelt, um die Planung von Projekten zu erleichtern. Es bietet ein Arbeitsstrukturplan, der Meilensteine in Aufgaben und Aufgaben in Unteraufgaben unterteilt. Sie können auch Eigentümer der Aufgaben zuweisen, die prozentuale Nachverfolgung der Fertigstellung verfolgen und die Zeitleiste anpassen, z. B. durch Auswahl der Woche, mit der Sie beginnen möchten.

Für zusätzliche Effizienz, richten Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben in Ihrem Excel ein mithilfe benutzerdefinierter Formeln ein. Verknüpfen Sie z. B. das Startdatum einer Aufgabe mit dem Enddatum einer früheren Aufgabe. Tool-Tipps in der Vorlage bieten hilfreiche Anleitungen für die Anwendung dieser Formeln.

Ideal für: Projektmanager, die ein einfaches Projektmanagement tool suchen, das die Verwaltung von Aufgaben und Workloads vereinfacht.

2. Gantt Projekt Planer Vorlage von Microsoft

über Microsoft Die Gantt Projekt Planer Vorlage von Microsoft ist ein praktisches tool für Projektmanager, die eine übersichtliche Ansicht von Zeitleisten und Meilensteinen haben möchten.

Diese kostenlose Excel-Vorlage stellt die tatsächlichen Startdaten und Fortschritte jeder Aufgabe übersichtlich dar und hebt sogar hervor, wenn Aufgaben den Zeitplan des Projekts überschreiten. Sie können das Diagramm ändern, indem Sie die Dauer der Aufgaben ändern oder die Startdaten anpassen, um Änderungen im Projekt zu berücksichtigen.

Ideal für: Kleine und große Teams, die mehr Transparenz und Verantwortlichkeit in ihren Projekten wünschen.

3. Gantt Projekt Tracker Vorlage von Microsoft

über Microsoft Die Gantt Projekt Tracker Vorlage von Microsoft ist ein Muss für Teamleiter, die ihre Arbeitsabläufe im Projektmanagement optimieren und sicherstellen wollen, dass alle Beteiligten verantwortlich und synchronisiert bleiben.

Mit dem eingebauten Rechner und der bedingten Formatierung zeigt das Layout schnell Aufgaben an, die über- oder unterschritten werden, und gibt Ihnen einen sofortigen Einblick in den Zustand des Projekts. Außerdem hilft Ihnen der Diagrammbereich bei der Visualisierung von abhängigkeiten von Aufgaben und gibt Ihnen mehr Kontrolle über den Zeitplan des Projekts.

Sie können diese Vorlage auch in Verbindung mit einer vorlage für die Priorisierung von Projekten um mehrere Projekte effizient zu verwalten.

Ideal für: Projektleiter, die eine einfach zu bedienende Lösung zur Nachverfolgung von Aufgaben nach definierten Kategorien und zugewiesenen Mitarbeitern suchen.

4. Agile Gantt Diagramm Vorlage von Microsoft

über Microsoft Entwickelt für schnelle, iterative Projekte, ist die Agile Gantt Diagramm Vorlage von Microsoft ist ideal für Teams, die Flexibilität und häufige Aktualisierungen benötigen.

Was diese Excel-Vorlage auszeichnet, ist ihre Anpassungsfähigkeit. Wenn sich Aufgaben oder Zeitleisten verschieben, wird die Vorlage automatisch aktualisiert, damit Sie immer die neuesten Informationen sehen.

Darüber hinaus enthält sie eingebaute Themen zur Anpassung, Symbole zur Kennzeichnung von Problemen und farbige Leisten zur Anzeige des Status - ob eine Aufgabe im Zeitplan liegt, ein geringes oder mittleres Risiko darstellt oder nicht zugewiesen ist.

Ideal für: Teams, die an agilen Workflows arbeiten und eine flexible Vorlage zur Nachverfolgung von Arbeitsabläufen und zur Vornahme von Anpassungen bei Bedarf suchen.

5. Mitarbeiterschulung Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Mitarbeiterschulung Gantt Diagramm Vorlage von Template.net hilft Personalverantwortlichen und Managern bei der Nachverfolgung von Team-Schulungsprogrammen durch verschiedene Koordinatoren. Sein flexibles Design und die automatische Berechnung der Abschlussrate geben Ihnen in Echtzeit einen visuellen Einblick in Ihre Schulungsfortschritte.

Ganz gleich, ob Sie Workshops für kleine Gruppen oder große Teams planen, mit dieser einfachen Vorlage für ein Gantt-Diagramm behalten Sie stets den Überblick.

Ideal für: Personalverantwortliche, die Schulungsprogramme einführen und das Engagement überwachen.

6. Forschungsprojekt Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Forschungsprojekt Gantt Diagramm Vorlage von Template.net hilft Forschern und Projektmanagern, ihre Forschungsaktivitäten effektiv zu planen und zu verwalten.

Die Vorlage unterteilt den Forschungsprozess in spezifische Aufgaben - von der Literaturrecherche bis zur Berichterstellung - und bietet eine klare Darstellung der Zeitleisten und Abhängigkeiten.

Ein herausragendes Feature ist die automatische Hervorhebung von Start- und Enddatum des Projekts, so dass Sie Ihre Ziele immer im Blick haben. Außerdem enthält es automatische Rechner für Projektprognosen und -budgets, die die Ressourcenoptimierung vereinfachen.

Ideal für: Fachleute, die in verschiedenen Phasen der Forschungsplanung tätig sind.

7. Stündliches Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Die Stündliches Gantt Diagramm Vorlage von Template.net ist perfekt für Teamleiter und Freiberufler, die Aufgaben, Abhängigkeiten und Ressourcen stundenweise visualisieren müssen, um eine genaue Zeitplanung zu ermöglichen.

Die eingebauten Formeln der Vorlage helfen bei sofortigen Kostenschätzungen, was die Budgetierung vereinfacht. Außerdem enthält sie Statusverfolger für die Reihenfolge, um die Liefer- und Zahlungsphasen zu überwachen.

Ideal für: Freiberufler, die den Zeitaufwand für bestimmte Aufgaben nachverfolgen, um eine genaue Abrechnung zu ermöglichen.

8. Personalbeschaffungsplan Gantt Diagramm Vorlage von Template.net

über Vorlage.net Speziell für HR Teams entwickelt, bietet die Einstellungsplan Gantt Diagramm Vorlage von Template.net vereinfacht den durchgängigen Einstellungsprozess. Die Karte gliedert die wichtigsten Meilensteine der Personalbeschaffung - von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding - in umsetzbare Aufgaben und bietet einen visuellen Überblick über die Zeitleisten und Beziehungen Ihres Projekts.

Die Vorlage enthält getrennte Blätter für ein Gantt-Diagramm, einen Einstellungsplan (einschließlich der zugewiesenen Mitarbeiter und des Start-/Enddatums) und SOPs für eine einfache Organisation.

Ideal für: HR Teams, die durchgängige Einstellungsworkflows verwalten.

Gantt Diagramm Vorlagen in Google Tabellen und Excel eignen sich hervorragend für den Einstieg in Ihr Projektmanagement. Aber wenn Ihr Team wächst und Ihre Zeitleisten länger werden, werden Sie die Grenzen der Tabellenkalkulationen spüren.

Limitierungen bei der Verwendung von Excel für Gantt Diagramm Vorlagen

Verwenden Sie eine Excel-Vorlage für Gantt-Diagramme für Ihr Projektmanagement? Kennen Sie die Herausforderungen:

Mangel an fortgeschrittenen Features: Excel fehlt es an Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit, detaillierter Berichterstellung und integrierten Abhängigkeiten von Aufgaben, was bedeutet, dass Sie ständig die neueste Version per E-Mail an alle senden müssen

Excel fehlt es an Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit, detaillierter Berichterstellung und integrierten Abhängigkeiten von Aufgaben, was bedeutet, dass Sie ständig die neueste Version per E-Mail an alle senden müssen Umständlich für komplexe Projekte: Die Verwaltung mehrerer Aufgaben und Zeitleisten kann unhandlich werden und zu Unordnung und Verwirrung führen

Die Verwaltung mehrerer Aufgaben und Zeitleisten kann unhandlich werden und zu Unordnung und Verwirrung führen Beschränkte visuelle Darstellung : Die visuellen Tools von Excel zeigen zwar den Status des Projekts an, bieten aber keine intuitiven Ansichten wie Kanban-Boards oder Mindmaps, was eine effektive Workflow-Analyse limitiert

: Die visuellen Tools von Excel zeigen zwar den Status des Projekts an, bieten aber keine intuitiven Ansichten wie Kanban-Boards oder Mindmaps, was eine effektive Workflow-Analyse limitiert Manuelle Aktualisierungen erforderlich: Excel-Vorlagen sind zwar in gewissem Maße anpassbar, erfordern aber auch umfangreiche manuelle Aktualisierungen, was das Risiko von Fehlern erhöht, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden Erkunden Sie einige Excel-Alternativen die für komplexere Projekte und Prozesse ausgelegt sind.

Alternativen zu Gantt Diagramm Excel Vorlagen

Nicht alle Software zur Erstellung von Gantt-Diagrammen wird gleich erstellt. Für eine solide Projektplanung benötigen Sie eine Gantt Diagramm Software mit fortschrittlichen Automatisierungs- und Kollaborations-Features - und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement zur Konsolidierung Ihrer Arbeitsabläufe. Von Aufgabenmanagement und Integrationen bis hin zu einem KI-gesteuerten Schreibwerkzeug bietet der ClickUp-Workspace alles, was Sie brauchen, an einem Ort. ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht ist ein Schlüssel zu unseren Vorlagen für das Projektmanagement. Aber das ist noch nicht alles. Wir bieten auch eine ganz neue Ebene der Sichtbarkeit von Projekten mit Gantt Diagramm Alternativen wie Kanban Boards, Kalender Ansichten, und mehr.

Im Folgenden finden Sie unsere beliebtesten kostenlosen Vorlagen für Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen.

1. ClickUp Construction Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Gantt Diagramm Vorlage für Bauarbeiten

Ob Sie eine Etage oder einen Wolkenkratzer bauen, mit ein Gantt-Diagramm für Ihr Projekt ist ein intelligenter Weg, Ihre Meilensteine zu verwalten.

Und die ClickUp Bau Gantt Diagramm Vorlage erledigt genau das.

Diese Vorlage wurde für fortgeschrittene Benutzer entwickelt und stellt Ihre Bauaktivitäten in einer einzigen Gantt Zeitleiste dar, zusammen mit ihren Details und Abhängigkeiten. Es gibt auch eine Ansicht "Liste der Aktivitäten", die direkt mit diesem Diagramm synchronisiert wird.

Die eingebauten Formeln helfen bei der Schätzung der Dauer von Aufgaben und ermöglichen es Ihnen, Ihre Ausführungsreihenfolge zu planen und den Ressourcenbedarf vorherzusehen.

Wenn Sie Ihre Blaupausen und Pläne organisieren müssen, ist das benutzerdefinierte Konstruktionsdokument ein idealer Ort dafür.

Ideal für: Bauleiter, die umfangreiche Bauprojekte betreuen, und Hausbesitzer oder Bauunternehmer, die Renovierungen beaufsichtigen.

2. ClickUp Business Konto Planung Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Business Konto Planung Gantt Diagramm Vorlage

Die ClickUp Business Konto Planung Gantt Diagramm Vorlage bietet eine zentrale Möglichkeit, Ihre Client Konten, Aktivitäten und Follow-ups zu verwalten.

Mit dieser anfängerfreundlichen Vorlage, ein Gantt-Diagramm einrichten zur Nachverfolgung der Phasen des Lebenszyklus Ihres Clients, der Fristen und der Ressourcenzuweisung. Außerdem können Sie in der Ansicht "Konten pro Phase " auf alle kontospezifischen Daten in einem einheitlichen Board zugreifen, einschließlich E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Die Vorlage hilft Ihnen auch bei der finanziellen Nachverfolgung; Sie können Kosten mithilfe der integrierten Optionen für Summe, Durchschnitt und Bereiche schätzen, um Ihre monatlichen Einnahmen zu verfolgen.

Ideal für: Kundenbetreuer, die ihre Kundenverwaltung optimieren möchten.

3. ClickUp Checkliste für die Produkteinführung Vorlage

ClickUp's Checkliste für die Produkteinführung Vorlage

Die ClickUp Checkliste für die Produkteinführung Vorlage unterstützt die Roadmap-Planung für die Markteinführung Ihres Produkts oder Features und sorgt dafür, dass funktionsübergreifende Teams sich auf die zu erbringenden Leistungen abstimmen.

Zum Beispiel hilft Ihnen die Vorlage bei einer Softwareeinführung, die Projektphasen (Testzyklen, Fehlerbehebungen und Feature-Verbesserungen) nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass alles vor dem Veröffentlichungstermin erledigt ist. In der Ansicht Meilensteine werden die Aufgaben nach den wichtigsten Ereignissen gefiltert, damit Sie sich auf die wichtigsten Schritte bei der Einführung konzentrieren können.

Außerdem bietet das integrierte Gantt-Diagramm eine zwei-dimensionale Zeitleiste, die zeigt, wie jede Aufgabe zum gesamten Plan der Markteinführung beiträgt.

Diese Vorlage ist für fortgeschrittene Benutzer geeignet.

Ideal für: Projektmanager, die teamübergreifende Aufgaben während einer Produkteinführung abstimmen.

4. ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage

ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage

Die ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage ist ein einsteigerfreundliches Tool, mit dem Sie Ihr Geschäft auf Kurs halten können. Es bietet klare Ansichten des täglichen, monatlichen und jährlichen Fortschritts.

Zunächst bietet die Wöchentliche Gantt-Ansicht eine übersichtliche Zeitleiste Ihrer Projekte, die nach Startdatum und Fälligkeitsdatum pro Woche geordnet ist. Sie können die Dauer der Aufgaben durch Ziehen und Ablegen der Leisten direkt im Diagramm anpassen.

Die Monats-Gantt-Ansicht ermöglicht die Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Projekte für den gesamten Monat, und die Jahres-Gantt-Ansicht bietet einen Überblick über alle Aufgaben und Meilensteine des Jahres.

Die Ansicht Zusammenfassende Liste schließlich gruppiert alle Ihre Aufgaben nach Status, so dass Sie ausstehende Aufgaben und anstehende Termine auf einen Blick erkennen können.

Ideal für: Betriebsleiter, die einen klaren täglichen bis jährlichen Überblick benötigen, und Business-Analysten, die die betriebliche Effizienz im Laufe der Zeit nachverfolgen.

5. ClickUp Building Web Pages Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Building Web Pages Vorlage

Die ClickUp Building Web Pages Gantt Diagramm Vorlage wurde entwickelt, um Ihre Webentwicklungsprojekte zu vereinfachen. Sie organisiert Einzelziele wie Produktseiten, Support-Seiten und Kernseiten in separaten Ordnern und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts der einzelnen Seiten.

Diese Vorlage für Fortgeschrittene enthält auch ein Gantt-Diagramm, das Ihnen hilft, die Aufgaben des Projekts zu kartieren und den Fortschritt von der Entdeckung bis zum Start zu verfolgen. Sie verfügt außerdem über eine Listenansicht mit benutzerdefinierten Feldern, um die Marketingphase jeder Seite zu überwachen, und enthält Vorschaulinks. Designer können sogar Figma-Links einfügen, um schnell auf Wireframes zugreifen zu können.

Außerdem bietet diese kostenlose Vorlage für Gantt Diagramme ein Sitemap Blueprint mit einer Übersicht über Ihr gesamtes Webprojekt.

Ideal für: Website-Entwickler, die mehrere Seiten effizient erstellen oder verwalten möchten.

6. ClickUp Wasserfall Management Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Wasserfallmanagement Vorlage

Die ClickUp Wasserfall Management Gantt Diagramm Vorlage wurde für Teams entwickelt, die nach der Wasserfall-Methode arbeiten, bei der die Aufgaben in einer vordefinierten Reihenfolge abgeschlossen werden müssen.

Diese Vorlage für die mittlere Ebene bietet zugehörige Ordner für jede Phase des Projektlebenszyklus, die Ihnen helfen, die Rollen des Teams zu klären und den Fortschritt der einzelnen Phasen zu verfolgen. Außerdem enthält sie sowohl einfache als auch komplexe Beispiele für Projekte, an denen Sie sich orientieren können.

Außerdem gibt es eine Gantt-Ansicht, die den Fortschritt Ihrer Aufgaben in der Reihenfolge anzeigt. Um die Teamarbeit zu erleichtern, können Sie Notizen, Meilensteine und Beschreibungen direkt zu den Aufgaben hinzufügen.

Ideal für: Software-Entwicklungsteams, die in sequentiellen Projektphasen arbeiten, und IT-Projektmanager, die komplexe, lineare Arbeitsabläufe überwachen.

7. ClickUp IT Roadmap Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp IT Roadmap Gantt Diagramm Vorlage

Die ClickUp IT Roadmap Gantt Diagramm Vorlage hilft IT-Teams bei der Planung, Nachverfolgung und Kommunikation strategischer Initiativen im gesamten Geschäft. Es wurde für Anfänger entwickelt und kombiniert die Features von roadmaps und Gantt-Diagrammen für ein ganzheitliches Projektmanagement.

Die Gantt-Ansicht auf der Registerkarte 'Projektplan' organisiert Ihre Aufgaben visuell entlang einer Zeitleiste und hilft Ihnen, den Fortschritt rechtzeitig zu erkennen. Die Ansicht 'Prioritätsinitiativen' erfasst Ihre Aufgaben zusammen mit Schlüsselinformationen wie Disposition (ob es sich um ein 'Nice to have' oder ein 'Must have' handelt), Auswirkung, erforderlicher Aufwand und mehr.

Und die Ansicht 'Team-Bandbreite' bietet eine klare Momentaufnahme der Workload-Verteilung und stellt sicher, dass die Aufgaben unter den Mitgliedern des Teams ausgewogen sind.

Um Workflows weiter zu rationalisieren, verwenden Sie ClickUp Brain's kontextbezogene Automatisierung, um Ihre IT-Abläufe zu verbessern. Richten Sie eine Automatisierung ein, die das KI-Tool dazu veranlasst, vergangene Projektdaten oder SOPs an wichtigen Meilensteinen abzurufen.

Ideal für: IT-Manager, die die Initiativen ihres Teams mit den Zielen des Geschäfts in Einklang bringen möchten.

8. ClickUp Blog Management Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Blog Management Gantt Diagramm Vorlage

Die ClickUp Blog Management Gantt Diagramm Vorlage strukturiert und verfeinert Ihren Blog-Management-Prozess von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung aktueller Inhalte.

Diese Vorlage für Fortgeschrittene gliedert Ihren Workflow in drei Schlüssel-Ordner: Blog-Anfragen' für die Einreichung von Aufträgen über integrierte Formulare; 'Aktive Blog-Posts' für die Verwaltung von in Arbeit befindlichen Beiträgen; und 'Blog-Assets', eine To-Do-Liste für die Zuweisung von Stunden und die Priorisierung von Inhalten.

Die Gantt-Ansicht der Vorlage bietet eine intuitive Zeitleiste für die Planung von Beiträgen und hilft bei der Karte Ihrer Gesamtstrategie für Inhalte.

Außerdem finden Sie eine zentralisierte Registerkarte für Marketing-SOPs, auf der Sie die Stimme Ihrer Marke, die Rollen Ihres Teams und vieles mehr speichern können, um die Konsistenz aller Ihrer Blogeinträge zu gewährleisten.

Ideal für: Marketing-Teams, die die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Blog-Inhalten verbessern möchten

10. ClickUp Checkliste für Benutzerakzeptanztests Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Checkliste für Benutzerabnahmetests Gantt-Diagramm-Vorlage

Wenn Sie Ihren Testprozess strukturieren wollen, bevor Sie ein Produkt oder eine Anwendung auf den Markt bringen, ist die ClickUp Checkliste für Benutzer-Akzeptanztests (UAT) Gantt-Diagramm-Vorlage ist hier, um zu helfen. Mit dieser Vorlage können echte Benutzer überprüfen, ob alles wie vorgesehen funktioniert.

Das Gantt-Diagramm der Vorlage stellt Ihre UAT-Aufgaben und deren Abhängigkeiten grafisch dar und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung, wie jeder Testfall mit bestimmten Feedbackschleifen und Meilensteinen für die Abnahme verknüpft ist.

Außerdem gibt es eine Ansicht "UAT-Phasen und Schritte", in der die Aufgaben nach Status gruppiert sind und die Leisten für den Fortschritt jeder Aufgabe automatisch aktualisiert werden.

Diese Vorlage eignet sich am besten für fortgeschrittene Benutzer.

Ideal für: QA Teams, die die Funktion des Produkts und die Zufriedenheit der Benutzer sicherstellen wollen.

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp's Gantt Diagramm Vorlagen

Die Verwendung von Excel für Gantt Diagramme mag eine klassische Wahl sein, aber ClickUp setzt noch einen drauf, indem es Gantt Diagramme in das Gesamtbild Ihres Projektmanagements einwebt.

Geben Sie einfach Ihre Daten ein und wechseln Sie zwischen den Ansichten - Listen, Boards, Gantt-Diagramme (und mehr). Diese Flexibilität fördert die Teamarbeit und hilft Ihnen, Ihre Ressourcen besser zu nutzen.

Was ClickUp außerdem auszeichnet, sind seine fortschrittlichen Automatisierungs- und Integrationsmöglichkeiten.

Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Projektmanager sind, ClickUp hat ein robustes Gantt Diagramm-Tool, das Ihren Anforderungen entspricht. Und das Beste daran? Diese Vorlagen sind völlig kostenlos. 💰 Kostenlos bei ClickUp anmelden und beginnen Sie, Ihre Projekte besser zu verwalten.