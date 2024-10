10 Gantt Diagramme zur Verwaltung der Arbeit und zur Steigerung des Erfolgs von Projekten

Gantt Diagramme sind leistungsstarke visuelle Tools zur Veranschaulichung eines Projektzeitplans, aber sind sie auch für jedes Projekt geeignet? Die kurze Antwort lautet nein, und das ist eine gute Nachricht für Projektleiter!

Wir haben Alternativen zu Gantt Diagrammen, die genauso effektiv, aber weniger kompliziert für das Projektmanagement sind. ⭐️

Als Projektmanager brauchen Sie die richtigen tools, um den Zeitplan, die Prozesse und die Ressourcen eines Projekts zu koordinieren und zu organisieren. In diesem Artikel stellen wir Ihnen zehn großartige Alternativen zu Gantt Diagrammen für das Projektmanagement vor, mit denen Sie das gewünschte Ergebnis erzielen!

Was sind Gantt Diagramme?

In ClickUp's Gantt Diagramme Leitfaden haben wir einen detaillierten Blick auf erstellen und Lesen von Gantt Diagrammen -ein beliebtes Tool für das Projektmanagement, um Aufgaben oder Ereignisse im Zeitverlauf darzustellen.

Nachdem Henry Gantt das Konzept zum ersten Mal vorgestellt hatte, wurde es für schwere bauprojekte wie dem Bau des Hoover-Damms in den Vereinigten Staaten. Heute wird dieses Arbeitstool für alle Arten von Projektmanagement-Systemen eingesetzt, darunter Scrum und Agile .

Ein Gantt Diagramm ist ein gestapeltes Balkendiagramm, das zeitpläne für Projekte und mehrere Teams

Die sechs Hauptkomponenten eines traditionellen Gantt Diagramms

Meilensteine: veranschaulichen entscheidende Termine für den termingerechten Abschluss und Erfolg eines Projekts mit einem Symbol Pfeile/Linien: zeigen an, welche Aufgaben blockiert sind und auf andere warten (genanntabhängigkeiten) Line Marker: gibt das aktuelle Datum an, um auf einen Blick zu sehen, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist Horizontale Leisten: stellen den Zeitraum der einzelnen Aufgaben des Projekts dar Linke Seitenleiste: listet alle am Projekt beteiligten Aufgaben auf Zeitskala: zeigt Datumskategorien (Tage, Wochen, Monate)

Im Wesentlichen zeigen Gantt-Diagramme alle Aufgaben, die zu erledigen sind, und wie sie sich über einen bestimmten Zeitraum zueinander verhalten. Hier sind die Vorteile der Verwendung Gantt Diagramm Software :

✅ Gantt Diagramm Vorteile

Gantt-Diagramme bieten eine Ansicht des gesamten Projekts aus der Vogelperspektive . Sie sehen, wo alles passt und erkennen Probleme, ohne zwischen mehreren Registerkarten oder Seiten wechseln zu müssen

. Sie sehen, wo alles passt und erkennen Probleme, ohne zwischen mehreren Registerkarten oder Seiten wechseln zu müssen Gantt Diagramme heben Abhängigkeiten und der kritische Pfad . Schnelles Handeln bei Aufgaben und Ressourcen, die sich verzögern, um zu verhindern, dass sie weitere Probleme verursachen

Abhängigkeiten und der kritische Pfad . Schnelles Handeln bei Aufgaben und Ressourcen, die sich verzögern, um zu verhindern, dass sie weitere Probleme verursachen Gantt Diagramme helfen, mehrere Zeitpläne zu verstehen . Finden Sie leicht offene Stellen in Ihremzeitleiste für das Projekt um zusätzliche Aktivitäten zu planen

. Finden Sie leicht offene Stellen in Ihremzeitleiste für das Projekt um zusätzliche Aktivitäten zu planen Gantt Diagramme sind eine visuelle Technik des Projektmanagements. Managen Sie Projekte auf eine leicht verständliche Weise

Andererseits können Gantt Diagramme ein Projekt für ein Team schnell verkomplizieren, und hier ist der Grund dafür:

❌ Gantt Diagramm Nachteile

Die Zusammenarbeit mit Teams bei der Erstellung eines Gantt-Diagramms kann für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, schwierig sein . Gantt Diagramme können schnell arbeitsintensiv werden, was zu mehr Stress bei der Planung führt und Zeit für die eigentliche Arbeit am Projekt wegnimmt

. Gantt Diagramme können schnell arbeitsintensiv werden, was zu mehr Stress bei der Planung führt und Zeit für die eigentliche Arbeit am Projekt wegnimmt Horizontale Leisten in einem Gantt Diagramm können irreführend sein . Jede Leiste in einem Gantt Diagramm zeigt den Zeitraum einer Aufgabe an. Er zeigt nicht die Anzahl der Stunden an, die benötigt werden, um die Aufgabe abzuschließen

. Jede Leiste in einem Gantt Diagramm zeigt den Zeitraum einer Aufgabe an. Er zeigt nicht die Anzahl der Stunden an, die benötigt werden, um die Aufgabe abzuschließen Gantt Diagramme können mit der Zeit schwierig zu pflegen sein . Der Projektumfang kann sich ändern, oder es kommen neue Aufgaben hinzu, so dass die Nachverfolgung und Aufzeichnung schwierig wird

. Der Projektumfang kann sich ändern, oder es kommen neue Aufgaben hinzu, so dass die Nachverfolgung und Aufzeichnung schwierig wird Ein Gantt Diagramm auf ein einziges Blatt Papier zu drucken, nimmt ihm seinen Zweck. Die Beteiligten möchten sich nicht die Mühe machen, die Datumsanzeige des Gantt Diagramms zu sehen

NBCUniversal Television Verteilung durch GIPHY Jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen, seinen Umfang, seine Ressourcen, sein Budget und seine Ziele. Hier sind jedoch drei wichtige Anzeichen dafür, dass Sie ein alternatives Gantt Diagramm benötigen:

🪧 Kein Mitglied des Teams, das das Gantt Diagramm des Projekts von Anfang bis Ende verwaltet und pflegt

🪧 Keine zusätzliche Zeit, um Ihr Team in der Verwendung von Gantt Diagrammen zu schulen

🪧 Keine feste Vorstellung von der Reihenfolge der Aufgaben und Meilensteine

Auch wenn dies eindeutige Signale dafür sind, dass ein Gantt Diagramm nicht zum Erfolg führt, ist noch nicht alles verloren! Es gibt einige Alternativen, die für Ihr Team und Ihr Projekt besser geeignet sind (ohne die Verwirrung und die Komplikationen, die Gantt-Diagramme mit sich bringen können).

10 Gantt Diagramm Alternativen

1. Listen

Listen erfassen die Elemente, die zu erledigen sind, für ein Projekt

Listen sind in der Regel die erste Anlaufstelle für ein Projekt! Sie sind vielseitig und können so detailliert sein wie nötig, um einen Projektstrukturplan zu erstellen . Vor allem, wenn die Prioritäten der Aufgaben die Teams zu Anpassungen zwingen (und das passiert fast täglich), können die Listen schnell geändert werden, um die wichtigsten Informationen wiederzugeben, die zur Nachverfolgung benötigt werden.

Dennoch sind Listen, ähnlich wie Gantt-Diagramme, kein allgemeingültiges Tool für das Projektmanagement. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie die Abhängigkeiten in Ihrem Projekt verfolgen müssen, wird dies durch Listen für Ihre Zielgruppe nicht deutlich.

2. Whiteboards

Whiteboards veranschaulichen Projektideen und -pläne

Whiteboards sind das perfekte tool für Brainstorming-Sitzungen, um Teams schneller auf die zu erledigende Arbeit auszurichten. In einem Büro kann ein physisches Whiteboard die schnelle Problemlösung zwischen den einzelnen Personen an der Tafel fördern.

selbst wenn Teams in Remote- oder hybriden Arbeitsumgebungen arbeiten, spielen Whiteboards eine wichtige Rolle bei der Zusammenarbeit. Das Aufkommen kollaborativer Whiteboard-Lösungen hat die Lücke geschlossen, die bei der Ideenfindung und beim Brainstorming in verteilten Teams entsteht. Mit dem_

weltmarkt für interaktive Whiteboards

der weltweite Markt für interaktive Whiteboards, der bis 2025 ein Volumen von 2,31 Mrd. $ erreichen soll, zeigt, wie beliebt diese Tools sind

3. Kanban Boards

Kanban-Boards zeigen eine visuelle Pipeline zur Nachverfolgung von Aufgaben an

A

Kanban Board ist ein Tool zur Visualisierung von Workflows

das sich am besten für Projekte eignet, die nicht unbedingt eine Priorisierung oder Abhängigkeitsstrategie benötigen. Stattdessen helfen Kanban-Boards dabei, die in Bearbeitung befindliche Arbeit pro Workflow-Status zu limitieren. Eine Karte (die die Aufgabe darstellt) wandert von links nach rechts durch jede Spalte (die den Status des Workflows darstellt), bis sie den Status ERledigt erreicht. Kanban Boards sind flexibel für das Management dieser Art von Projekten:

Durchführen von Wartungsanfragen

Erstellen von Inhalten für soziale Medien

Verwalten eines Verkaufstrichters

Vorstellungsgespräche mit Kandidaten

Nachverfolgung von Inventar

4. Zeitleisten

Zeitleisten erfassen alle Aufgaben in einer sequenziellen Reihenfolge

Zeitleisten und Gantt-Diagramme mögen ähnlich aussehen, aber der Hauptunterschied besteht darin, dass ein Gantt-Diagramm eine detaillierte Abfolge von Aufgaben und deren Abhängigkeiten in einem zweidimensionalen Diagramm darstellt. A zeitleiste für das Projektmanagement zeigt eine chronologische Reihenfolge von Aufgaben und deren Fälligkeitsdaten auf einer linearen Linie!

Die Entscheidung, ob Sie ein Gantt-Diagramm oder eine Zeitleiste verwenden, hängt letztlich davon ab, was Sie Ihrem Publikum vermitteln wollen. Wenn Sie zum Beispiel einen kurzen Überblick über den Zyklus eines Projekts geben wollen, reicht eine Zeitleiste aus. Wenn Sie hingegen die Abhängigkeiten von Aufgaben und die Komplexität eines Projekts darstellen wollen, wirft die Zeitleiste mehr Fragen auf als sie beantwortet.

5. Mindmaps (oder Projektnetzdiagramme)

Mindmaps oder Projektnetzwerkdiagramme helfen, Gedanken zu visualisieren und Wissen zu sammeln

Die nächste Alternative zum Gantt Diagramm auf unserer Liste ist ein Tool namens Mind Maps, das sich ideal für die visuelle Ideenfindung eignet. Im Mittelpunkt einer Mind Map steht in der Regel eine zentrale Idee oder Frage in der Mitte der Seite. Von der Mitte aus werden Linien nach außen gezogen, um verwandte Ideen miteinander zu verbinden. Von diesen Ideen aus werden Linien gezeichnet, um eine neue Ebene von Ideen zu verbinden, und so geht es immer weiter.

Mindmaps werden normalerweise nicht über das erstes Brainstorming so dass jeder frei Ideen entwickeln kann, ohne sich Gedanken über eine Schaltfläche machen zu müssen. Sie können mit einem Blatt Papier und einem Stift beginnen oder eine Software verwenden, um Ihre Erstellung von Karten zu verbessern.

6. Scrum Boards

Scrum Boards priorisieren die unmittelbar zu lösenden Probleme

A Scrum Board (oder Sprint Board) ist eine visuelle Darstellung der in einem einzelnen Sprint zu erledigenden Arbeit. Ein Sprint ist eine in Time-Boxen unterteilte Iteration, in der ein Team einen bestimmten Projektabschnitt abschließt. Scrum Boards rüsten Teams aus, indem sie:

Sicherstellen, dass jeder an einer Aufgabe des Projekts arbeitet

Identifizierung der Aufgaben, die fertiggestellt werden müssen

Nachverfolgung des Fortschritts eines aktiven Sprints

Während Scrum Boards die Effizienz und die Kommunikation im Team verbessern, könnte es für nicht-agile Teams schwierig sein, dieses Gantt Diagramm zu übernehmen und erfolgreich zu implementieren. Ohne ein Scrum-Master oder mit agilem Projektmanagement vertraut sind, besteht die Gefahr, dass Scrum Boards Ihrem Projekt mehr schaden als nützen.

7. Dokumente

Dokumente organisieren Projektinformationen von der Planung bis zum Abschluss

Dokumente sind die einfachste Alternative zu Gantt-Diagrammen. Dokumente helfen dabei, Rollen und Verantwortlichkeiten, Notizen zum Budget, die umfang der Arbeit , Kommunikationsplan, Charta, Meeting-Notizen und vieles mehr. Projektmanager können die Dokumente so detailliert wie nötig beschreiben und so eine Bibliothek mit wichtigen Projektmanagement-Dokumenten aufbauen.

Der Nachteil der Verwendung von Dokumenten für das Projektmanagement ist jedoch, dass elemente der Aktion oder Aufgaben können schnell verloren gehen oder vergessen werden, wenn sie in einem Dokument vergraben sind.

8. Dashboards

Dashboards geben einen Überblick über wichtige Metriken auf hoher Ebene

Dashboards kombinieren verschiedene Informationsquellen, Metriken, und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) in einer einzigen Ansicht zusammenfassen. Sie können Text und visuelle Widgets - Kreisdiagramme, sortierte Listen, Balkendiagramme - kombinieren, um Teams mit Echtzeitdaten zu versorgen und fundierte Projektentscheidungen zu treffen. Sie können im Laufe der Zeit mit minimalem Aufwand bessere Versionen desselben Dashboards erstellen, wenn sich die KPIs ändern oder die Mitglieder des Teams wechseln.

9. Tabellen

Tabellen sind gut organisierte und farblich gekennzeichnete Tools zur Erstellung von Projekten

Seit den einfachen Excel-Tabellen haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Tabellen in modernen projektmanagement-Software verfügen jetzt über fortschrittliche Features, die das Management mit Tabellenkalkulationen erleichtern (und ästhetisch ansprechend gestalten!). In Kombination mit den leistungsstarken Vorlagen können Teams sofort Informationen in das Tool hochladen und einen umfassenden Projektplan erstellen.

Die Schwäche der Verwendung von Tabellen wird deutlich, wenn Projekte groß und komplex sind und die Erstellung komplizierter Formeln für die Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams . Dies ist jedoch kein Problem, wenn Sie wissen, dass Sie die Ressourcen haben, um alle Arbeiten zur Dateneingabe zuzuweisen!

10. Kalender

Kalender zeigen die für jede Aufgabe geplanten Termine und Zeiten an

Kalender haben und werden immer relevant sein. Jeder ist mit einem Kalender vertraut, da er sowohl für allgemeine Zwecke als auch für das Projektmanagement verwendet werden kann. Mit einem Kalender vor Augen können wir um andere Schlüsseltermine und Ereignisse herum planen und organisieren, um eine Überbeanspruchung von Ressourcen zu vermeiden.

Dieses Gantt Diagramm ist vielseitig genug, um auf unterschiedliche Weise verwendet zu werden: Planung, Ressourcenzuweisung, Aufgaben und Vorlagen. Es eignet sich jedoch am besten für einfache Projekte ohne Abhängigkeiten von Aufgaben und zur Ansicht von Status/Check-in Meetings.

Da haben Sie es! Zehn Gantt Diagramm Alternativen, die Ihnen und Ihrem Team die Flexibilität geben, verschiedene Projekte zu strukturieren. 🛠 🚀

Wie man ein alternatives Gantt Diagramm auswählt

Sie haben ein Konzept und wollen alle Arbeiten, die zu erledigen sind, auflisten. Erstellen Sie eine Liste? Zeichnen Sie ein Flussdiagramm? Organisieren Sie eine Zeitleiste? Welches Tool stellt Ihre Projektdaten am genauesten und überzeugendsten dar?

Hier sind ein paar Szenarien, um Ihre Optionen einzugrenzen:

💭 Das Team befindet sich in der Anfangs- Planungsphase 🤝 Das Projekt hat Aufgabenabhängigkeiten, Meilensteine und funktionsübergreifende Teams 🤹‍♀️ Das Team jongliert mit mehreren Projekten gleichzeitig ✅ Mindmaps✅ Flussdiagramme✅ Kalender❌ Kanban-Boards❌ Dashboards❌ Tabellen ✅ Scrum Boards✅ Dashboards✅ Flussdiagramme❌ Whiteboards❌ Kalender❌ Zeitleisten ✅ Kanban-Boards✅ Scrum-Boards✅ Dashboards❌ Whiteboards❌ Mindmaps❌ Zeitleisten

💰 Die Stakeholder möchten den Projektumfang, die Kosten und das Ressourcenmanagement sehen 🤖 Das Team hat mäßige bis fortgeschrittene Erfahrung mit Projektmanagement-Software ⚡️ Das Team bevorzugt weniger Struktur für bessere Zusammenarbeit ✅ Dashboards✅ Flussdiagramme✅ Dokumente❌ Whiteboards❌ Mindmaps❌ Zeitleisten ✅ Kanban-Boards✅ Scrum-Boards✅ Dashboards✅ Flussdiagramme✅ Tabellen ✅ Whiteboards✅ Mindmaps✅ Flussdiagramme❌ Scrum-Boards❌ Dokumente❌ Zeitleisten

Die obigen Beispiele bestätigen, dass die Wahl weder eine dekorative noch eine persönliche Entscheidung ist. Angenommen, Ihr projektmanagement tool nicht dazu beiträgt, dass Ihr Zielpublikum die Informationen behält und proaktiv Maßnahmen ergreift. In diesem Fall werden Sie wahrscheinlich einen holprigen Start haben.

Aber wer sagt denn, dass Sie nur ein Tool verwenden müssen? 🤓

Unsere Teams bei ClickUp und ClickUp Benutzer auf der ganzen Welt bevorzugen es, ihre Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln zu organisieren:

Sehen Sie in der Box- oder Workload-Ansicht, wie die Arbeit auf die Mitglieder des Teams verteilt ist

Analysieren Sie Informationsgruppen in einer Tabellenansicht oder einem Dashboard

Visualisieren Sie Aufgaben in einer Listen- oder Kalender-Ansicht

Erstellen Sie Wikis undprojektbeschreibungen mit Docs* Verwalten Sie die Zeit in der Gantt-Ansicht

